Has в английском языке: правила, формы и секреты употребления

Люди, желающие улучшить свои грамматические навыки Маленькое трехбуквенное слово "has" часто вызывает большие проблемы у изучающих английский язык. Путаница между "has" и "have" преследует даже тех, кто годами изучает грамматику. Однако за этой кажущейся сложностью скрываются четкие правила и логика. Понимание того, когда и как использовать "has", открывает дверь к грамотной английской речи и письму, избавляя от досадных ошибок, которые могут выдать в вас неопытного говорящего. Давайте раз и навсегда разберемся с этим важным элементом английской грамматики! 🔍

Глагол has в системе английской грамматики

Глагол "has" — это одна из форм базового английского глагола "to have" (иметь). В системе английской грамматики "has" играет несколько ключевых ролей, что делает его одним из самых используемых слов в языке. 📚

Прежде всего, "has" функционирует как:

Смысловой глагол, обозначающий обладание, принадлежность

Вспомогательный глагол при образовании перфектных времен

Часть устойчивых выражений и идиом

В качестве смыслового глагола "has" переводится как "имеет" и указывает на принадлежность предметов, качеств или характеристик определенному лицу или предмету.

Основная особенность глагола "has" заключается в том, что он используется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа (he, she, it) в настоящем простом времени (Present Simple).

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I have We have 2-е лицо You have You have 3-е лицо He/She/It has They have

В историческом контексте форма "has" произошла от древнеанглийского "hæfþ" и претерпела фонетические изменения на протяжении веков. Понимание исторического развития помогает лучше усвоить логику современного использования этого глагола.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала преподавать, я заметила интересную закономерность. Студенты, говорящие на славянских языках, часто путались с "has" и "have", потому что в русском языке, например, нет такой дифференциации форм глагола "иметь" в зависимости от лица. Я разработала мнемоническое правило для своих учеников: "HAS — это H(e) A(nd) S(he)" — напоминание, что эта форма используется с местоимениями "he" и "she". Результат превзошел ожидания — количество ошибок сократилось на 70%. Теперь я всегда начинаю объяснение темы "has/have" с этой простой ассоциации.

Важно понимать, что "has" — это не просто механическое изменение формы глагола. Это отражение грамматической логики английского языка, где третье лицо единственного числа всегда выделяется особой формой в Present Simple (сравните: I work — he works; I go — she goes).

Когда использовать has, а когда have: основные правила

Разграничение употребления "has" и "have" подчиняется четким правилам. Усвоив их, вы сможете избежать распространенных ошибок и повысить качество своего английского. 🎯

Основное правило использования "has" заключается в следующем: эта форма употребляется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа в настоящем времени.

Рассмотрим подробнее, когда следует употреблять "has":

С местоимениями he, she, it: He has a new car. She has blue eyes. It has four legs.

С существительными в единственном числе: The dog has a bone. My sister has two children. The company has many employees.

С именами собственными: John has a meeting today. Moscow has many beautiful buildings.

С неопределенными местоимениями в единственном числе: Everyone has problems. Nobody has called yet. Someone has left their bag.

Форму "have" следует использовать во всех остальных случаях:

С местоимениями I, you, we, they: I have a question. You have time. We have plans. They have tickets.

С существительными во множественном числе: The dogs have bones. My sisters have children. The companies have employees.

С собирательными существительными, которые рассматриваются как группа: The team have different opinions. The family have gathered for dinner. (британский английский)

Важное уточнение: в американском английском собирательные существительные чаще рассматриваются как единое целое и употребляются с "has": The team has won the game. The family has moved to a new house.

Контекст Has Have Настоящее простое время He/She/It has I/You/We/They have Прошедшее время (для всех лиц) — Had Будущее время (для всех лиц) — Will have Вопросительная форма Present Simple Does he/she/it have? Do I/you/we/they have?

Интересный нюанс: в разговорном британском английском сохранились выражения с "has" в вопросах и отрицаниях без вспомогательных глаголов: Has he any money? She hasn't any friends. Однако в современном языке более распространены конструкции с "do/does": Does he have any money? She doesn't have any friends.

Has в Present Simple: формирование предложений

В Present Simple (настоящее простое время) глагол "has" активно используется для формирования различных типов предложений. Давайте рассмотрим, как правильно строить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с этой формой глагола. 💬

Утвердительные предложения с "has" формируются предельно просто:

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has + дополнение/обстоятельство

She has a beautiful voice.

The cat has long whiskers.

My brother has three children.

This book has interesting illustrations.

Отрицательные предложения в Present Simple требуют вспомогательного глагола "does" и частицы "not":

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + does not (doesn't) + have + дополнение/обстоятельство

She does not have a car. (She doesn't have a car.)

The restaurant doesn't have vegetarian options.

He doesn't have enough time.

The company doesn't have many employees.

Альтернативная форма отрицания (преимущественно в британском английском):

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has not (hasn't) + дополнение/обстоятельство

She hasn't a car. (менее распространено в современной речи)

He hasn't any brothers or sisters.

Вопросительные предложения также образуются с помощью вспомогательного глагола "does":

Does + подлежащее (3-е лицо ед. числа) + have + дополнение/обстоятельство?

Does she have a sister?

Does your phone have a camera?

Does the hotel have a swimming pool?

Альтернативная форма вопроса (преимущественно в британском английском):

Has + подлежащее (3-е лицо ед. числа) + дополнение/обстоятельство?

Has she any experience in this field? (формальный британский стиль)

Has your father a car? (устаревающая форма)

Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова:

What does he have for breakfast?

Where does she have her piano lessons?

Why does your cat have such long whiskers?

How many books does John have?

При использовании "has" в Present Simple важно помнить о правилах согласования времен и не путать эту форму с другими функциями глагола "have".

Для лучшего понимания рассмотрим пример мини-диалога:

Does your brother have a new job?

Yes, he has a position at a marketing agency now.

How long has he worked there?

He has worked there for about three months. (обратите внимание на переход к Present Perfect в последнем предложении)

Употребление has в Present Perfect и модальных формах

Глагол "has" выполняет важную функцию в образовании Present Perfect (настоящего совершенного времени), а также встречается в различных модальных конструкциях. Разберемся с особенностями его использования в этих контекстах. ⏱️

Has в Present Perfect

В Present Perfect "has" выступает в роли вспомогательного глагола, указывающего на завершенное действие, результат которого актуален в настоящем. Формула построения:

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has + Past Participle (3-я форма глагола)

She has finished her homework. (Она закончила свою домашнюю работу.)

The plane has landed. (Самолет приземлился.)

He has visited Paris three times. (Он посетил Париж три раза.)

My friend has broken her leg. (Моя подруга сломала ногу.)

В отрицательных предложениях Present Perfect используется конструкция "has not" (hasn't):

She hasn't seen this movie. (Она не видела этот фильм.)

The director hasn't approved the project yet. (Директор еще не одобрил проект.)

Для вопросительных предложений "has" выносится в начало:

Has she called you? (Она звонила тебе?)

Has the package arrived? (Посылка прибыла?)

Михаил Соколов, переводчик и лингвист Однажды при переводе бизнес-переписки я столкнулся с интересной ситуацией. Клиент сообщил: "We have sent you the documents last week", используя Present Perfect с маркером прошедшего времени. Как переводчик, я знал, что это грамматическая ошибка — с конкретным указанием времени нужен Past Simple. Но в то же время я понимал, что для многих неносителей языка Present Perfect ассоциируется с завершенностью действия, а не с его связью с настоящим. Я не только исправил ошибку в переводе, но и дипломатично указал клиенту на неточность. После этого случая я создал для своих клиентов памятку с контрастными примерами использования времен, что значительно улучшило качество их деловой коммуникации на английском.

Has в модальных конструкциях

Глагол "has" встречается в нескольких важных модальных конструкциях:

Has to — выражает необходимость, обязанность или вынужденное действие (аналог must):

She has to work on Saturdays. (Она должна работать по субботам.)

Every student has to complete this assignment. (Каждый студент должен выполнить это задание.)

Has got to — более разговорный вариант конструкции "has to":

He has got to finish this report by tomorrow. (Ему нужно закончить этот отчет к завтрашнему дню.)

She has got to leave early today. (Ей нужно уйти сегодня пораньше.)

Has been — используется в Present Perfect Continuous для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента:

She has been working here for five years. (Она работает здесь пять лет.)

He has been living in New York since 2018. (Он живет в Нью-Йорке с 2018 года.)

Has got — имеет значение обладания (британский вариант):

She has got blue eyes. (У нее голубые глаза.)

He has got a new car. (У него новая машина.)

Сравнение использования "has" в разных временных формах:

Временная форма Структура Пример Present Simple Подлежащее + has She has a dog. Present Perfect Подлежащее + has + V3 She has bought a dog. Present Perfect Continuous Подлежащее + has been + Ving She has been training her dog. Модальное значение (обязанность) Подлежащее + has to + V1 She has to walk her dog.

Важно различать эти формы и понимать смысловые оттенки, которые они придают высказыванию. 🔄

Частые ошибки при использовании has и способы их избежать

Несмотря на кажущуюся простоту, использование "has" вызывает множество ошибок даже у студентов с хорошим уровнем английского. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их преодоления. 🚫

Ошибка #1: Неправильное согласование с подлежащим

Самая распространенная ошибка — использование "has" с подлежащими не в третьем лице единственного числа.

❌ I has a question. ✅ I have a question.

❌ They has three children. ✅ They have three children.

Как избежать: Перед использованием "has" всегда проверяйте, является ли подлежащее третьим лицом единственного числа (he, she, it или единичный объект/человек).

Ошибка #2: Путаница с собирательными существительными

Существительные, обозначающие группы людей (team, family, government), могут вызывать сложности.

В американском английском такие существительные обычно рассматриваются как единое целое:

✅ The team has won the championship.

В британском английском возможны оба варианта, в зависимости от того, рассматривается ли группа как единое целое или как отдельные члены:

✅ The team has decided to change its strategy. (коллектив как единое целое) ✅ The team have returned to their homes. (акцент на отдельных членах)

Как избежать: Определите, на чем делается акцент — на единстве группы или на отдельных её членах. Также учитывайте, ориентируетесь ли вы на американский или британский стандарт.

Ошибка #3: Неправильное использование has в вопросах и отрицаниях в Present Simple

❌ Has he a car? (устаревшая форма, редко используется в современном разговорном английском) ✅ Does he have a car?

❌ She has not a dog. ✅ She doesn't have a dog.

Как избежать: В современном английском вопросы и отрицания в Present Simple обычно строятся с помощью вспомогательного глагола does для третьего лица единственного числа.

Ошибка #4: Смешение Present Simple и Present Perfect

❌ She has lived in London. (незаконченное предложение в Present Perfect) ✅ She has lived in London for ten years. или She lives in London. (в зависимости от контекста)

Как избежать: Помните, что в Present Perfect почти всегда необходимо указывать период времени (for, since) или результат. Если вы просто говорите о факте в настоящем, используйте Present Simple.

Ошибка #5: Неправильное использование has been

❌ She has been in Paris. (незаконченное предложение) ✅ She has been to Paris. (она посетила Париж) ✅ She has been in Paris since Monday. (она находится в Париже с понедельника)

Как избежать: Обратите внимание на предлоги после "has been" и контекст. "Has been to" означает, что человек посетил место и вернулся, а "has been in" с указанием времени означает продолжающееся пребывание.

Эффективные стратегии для правильного использования "has":

Мнемонические приемы: "HAS для HE, SHE, IT" — простая формула для запоминания.

Практика с образцами: Читайте тексты на английском и обращайте внимание на употребление "has" и "have".

Самопроверка: Перед использованием "has" задайте себе вопрос: "Подлежащее — это he, she, it или единичный объект/человек?"

Сортировка подлежащих: Составьте два списка — для "has" и для "have" — и распределите по ним различные подлежащие.

Контекстное обучение: Изучайте "has" не изолированно, а в связи с временами и конструкциями, где он используется.

Помните, что овладение правильным использованием "has" — это не просто заучивание правил, но и развитие грамматического чутья через постоянную практику. 🌟