#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, желающие улучшить свои грамматические навыки

    Маленькое трехбуквенное слово "has" часто вызывает большие проблемы у изучающих английский язык. Путаница между "has" и "have" преследует даже тех, кто годами изучает грамматику. Однако за этой кажущейся сложностью скрываются четкие правила и логика. Понимание того, когда и как использовать "has", открывает дверь к грамотной английской речи и письму, избавляя от досадных ошибок, которые могут выдать в вас неопытного говорящего. Давайте раз и навсегда разберемся с этим важным элементом английской грамматики! 🔍

Глагол has в системе английской грамматики

Глагол "has" — это одна из форм базового английского глагола "to have" (иметь). В системе английской грамматики "has" играет несколько ключевых ролей, что делает его одним из самых используемых слов в языке. 📚

Прежде всего, "has" функционирует как:

  • Смысловой глагол, обозначающий обладание, принадлежность
  • Вспомогательный глагол при образовании перфектных времен
  • Часть устойчивых выражений и идиом

В качестве смыслового глагола "has" переводится как "имеет" и указывает на принадлежность предметов, качеств или характеристик определенному лицу или предмету.

Основная особенность глагола "has" заключается в том, что он используется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа (he, she, it) в настоящем простом времени (Present Simple).

Лицо Единственное число Множественное число
1-е лицо I have We have
2-е лицо You have You have
3-е лицо He/She/It has They have

В историческом контексте форма "has" произошла от древнеанглийского "hæfþ" и претерпела фонетические изменения на протяжении веков. Понимание исторического развития помогает лучше усвоить логику современного использования этого глагола.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала преподавать, я заметила интересную закономерность. Студенты, говорящие на славянских языках, часто путались с "has" и "have", потому что в русском языке, например, нет такой дифференциации форм глагола "иметь" в зависимости от лица. Я разработала мнемоническое правило для своих учеников: "HAS — это H(e) A(nd) S(he)" — напоминание, что эта форма используется с местоимениями "he" и "she". Результат превзошел ожидания — количество ошибок сократилось на 70%. Теперь я всегда начинаю объяснение темы "has/have" с этой простой ассоциации.

Важно понимать, что "has" — это не просто механическое изменение формы глагола. Это отражение грамматической логики английского языка, где третье лицо единственного числа всегда выделяется особой формой в Present Simple (сравните: I work — he works; I go — she goes).

Пошаговый план для смены профессии

Когда использовать has, а когда have: основные правила

Разграничение употребления "has" и "have" подчиняется четким правилам. Усвоив их, вы сможете избежать распространенных ошибок и повысить качество своего английского. 🎯

Основное правило использования "has" заключается в следующем: эта форма употребляется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа в настоящем времени.

Рассмотрим подробнее, когда следует употреблять "has":

  • С местоимениями he, she, it: He has a new car. She has blue eyes. It has four legs.
  • С существительными в единственном числе: The dog has a bone. My sister has two children. The company has many employees.
  • С именами собственными: John has a meeting today. Moscow has many beautiful buildings.
  • С неопределенными местоимениями в единственном числе: Everyone has problems. Nobody has called yet. Someone has left their bag.

Форму "have" следует использовать во всех остальных случаях:

  • С местоимениями I, you, we, they: I have a question. You have time. We have plans. They have tickets.
  • С существительными во множественном числе: The dogs have bones. My sisters have children. The companies have employees.
  • С собирательными существительными, которые рассматриваются как группа: The team have different opinions. The family have gathered for dinner. (британский английский)

Важное уточнение: в американском английском собирательные существительные чаще рассматриваются как единое целое и употребляются с "has": The team has won the game. The family has moved to a new house.

Контекст Has Have
Настоящее простое время He/She/It has I/You/We/They have
Прошедшее время (для всех лиц) Had
Будущее время (для всех лиц) Will have
Вопросительная форма Present Simple Does he/she/it have? Do I/you/we/they have?

Интересный нюанс: в разговорном британском английском сохранились выражения с "has" в вопросах и отрицаниях без вспомогательных глаголов: Has he any money? She hasn't any friends. Однако в современном языке более распространены конструкции с "do/does": Does he have any money? She doesn't have any friends.

Has в Present Simple: формирование предложений

В Present Simple (настоящее простое время) глагол "has" активно используется для формирования различных типов предложений. Давайте рассмотрим, как правильно строить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с этой формой глагола. 💬

Утвердительные предложения с "has" формируются предельно просто:

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has + дополнение/обстоятельство

  • She has a beautiful voice.
  • The cat has long whiskers.
  • My brother has three children.
  • This book has interesting illustrations.

Отрицательные предложения в Present Simple требуют вспомогательного глагола "does" и частицы "not":

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + does not (doesn't) + have + дополнение/обстоятельство

  • She does not have a car. (She doesn't have a car.)
  • The restaurant doesn't have vegetarian options.
  • He doesn't have enough time.
  • The company doesn't have many employees.

Альтернативная форма отрицания (преимущественно в британском английском):

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has not (hasn't) + дополнение/обстоятельство

  • She hasn't a car. (менее распространено в современной речи)
  • He hasn't any brothers or sisters.

Вопросительные предложения также образуются с помощью вспомогательного глагола "does":

Does + подлежащее (3-е лицо ед. числа) + have + дополнение/обстоятельство?

  • Does she have a sister?
  • Does your phone have a camera?
  • Does the hotel have a swimming pool?

Альтернативная форма вопроса (преимущественно в британском английском):

Has + подлежащее (3-е лицо ед. числа) + дополнение/обстоятельство?

  • Has she any experience in this field? (формальный британский стиль)
  • Has your father a car? (устаревающая форма)

Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова:

  • What does he have for breakfast?
  • Where does she have her piano lessons?
  • Why does your cat have such long whiskers?
  • How many books does John have?

При использовании "has" в Present Simple важно помнить о правилах согласования времен и не путать эту форму с другими функциями глагола "have".

Для лучшего понимания рассмотрим пример мини-диалога:

  • Does your brother have a new job?
  • Yes, he has a position at a marketing agency now.
  • How long has he worked there?
  • He has worked there for about three months. (обратите внимание на переход к Present Perfect в последнем предложении)

Употребление has в Present Perfect и модальных формах

Глагол "has" выполняет важную функцию в образовании Present Perfect (настоящего совершенного времени), а также встречается в различных модальных конструкциях. Разберемся с особенностями его использования в этих контекстах. ⏱️

Has в Present Perfect

В Present Perfect "has" выступает в роли вспомогательного глагола, указывающего на завершенное действие, результат которого актуален в настоящем. Формула построения:

Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has + Past Participle (3-я форма глагола)

  • She has finished her homework. (Она закончила свою домашнюю работу.)
  • The plane has landed. (Самолет приземлился.)
  • He has visited Paris three times. (Он посетил Париж три раза.)
  • My friend has broken her leg. (Моя подруга сломала ногу.)

В отрицательных предложениях Present Perfect используется конструкция "has not" (hasn't):

  • She hasn't seen this movie. (Она не видела этот фильм.)
  • The director hasn't approved the project yet. (Директор еще не одобрил проект.)

Для вопросительных предложений "has" выносится в начало:

  • Has she called you? (Она звонила тебе?)
  • Has the package arrived? (Посылка прибыла?)

Михаил Соколов, переводчик и лингвист Однажды при переводе бизнес-переписки я столкнулся с интересной ситуацией. Клиент сообщил: "We have sent you the documents last week", используя Present Perfect с маркером прошедшего времени. Как переводчик, я знал, что это грамматическая ошибка — с конкретным указанием времени нужен Past Simple. Но в то же время я понимал, что для многих неносителей языка Present Perfect ассоциируется с завершенностью действия, а не с его связью с настоящим. Я не только исправил ошибку в переводе, но и дипломатично указал клиенту на неточность. После этого случая я создал для своих клиентов памятку с контрастными примерами использования времен, что значительно улучшило качество их деловой коммуникации на английском.

Has в модальных конструкциях

Глагол "has" встречается в нескольких важных модальных конструкциях:

  1. Has to — выражает необходимость, обязанность или вынужденное действие (аналог must):
  • She has to work on Saturdays. (Она должна работать по субботам.)
  • Every student has to complete this assignment. (Каждый студент должен выполнить это задание.)
  1. Has got to — более разговорный вариант конструкции "has to":
  • He has got to finish this report by tomorrow. (Ему нужно закончить этот отчет к завтрашнему дню.)
  • She has got to leave early today. (Ей нужно уйти сегодня пораньше.)
  1. Has been — используется в Present Perfect Continuous для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента:
  • She has been working here for five years. (Она работает здесь пять лет.)
  • He has been living in New York since 2018. (Он живет в Нью-Йорке с 2018 года.)
  1. Has got — имеет значение обладания (британский вариант):
  • She has got blue eyes. (У нее голубые глаза.)
  • He has got a new car. (У него новая машина.)

Сравнение использования "has" в разных временных формах:

Временная форма Структура Пример
Present Simple Подлежащее + has She has a dog.
Present Perfect Подлежащее + has + V3 She has bought a dog.
Present Perfect Continuous Подлежащее + has been + Ving She has been training her dog.
Модальное значение (обязанность) Подлежащее + has to + V1 She has to walk her dog.

Важно различать эти формы и понимать смысловые оттенки, которые они придают высказыванию. 🔄

Частые ошибки при использовании has и способы их избежать

Несмотря на кажущуюся простоту, использование "has" вызывает множество ошибок даже у студентов с хорошим уровнем английского. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их преодоления. 🚫

Ошибка #1: Неправильное согласование с подлежащим

Самая распространенная ошибка — использование "has" с подлежащими не в третьем лице единственного числа.

I has a question.I have a question.

They has three children.They have three children.

Как избежать: Перед использованием "has" всегда проверяйте, является ли подлежащее третьим лицом единственного числа (he, she, it или единичный объект/человек).

Ошибка #2: Путаница с собирательными существительными

Существительные, обозначающие группы людей (team, family, government), могут вызывать сложности.

В американском английском такие существительные обычно рассматриваются как единое целое:

The team has won the championship.

В британском английском возможны оба варианта, в зависимости от того, рассматривается ли группа как единое целое или как отдельные члены:

The team has decided to change its strategy. (коллектив как единое целое) ✅ The team have returned to their homes. (акцент на отдельных членах)

Как избежать: Определите, на чем делается акцент — на единстве группы или на отдельных её членах. Также учитывайте, ориентируетесь ли вы на американский или британский стандарт.

Ошибка #3: Неправильное использование has в вопросах и отрицаниях в Present Simple

Has he a car? (устаревшая форма, редко используется в современном разговорном английском) ✅ Does he have a car?

She has not a dog.She doesn't have a dog.

Как избежать: В современном английском вопросы и отрицания в Present Simple обычно строятся с помощью вспомогательного глагола does для третьего лица единственного числа.

Ошибка #4: Смешение Present Simple и Present Perfect

She has lived in London. (незаконченное предложение в Present Perfect) ✅ She has lived in London for ten years. или She lives in London. (в зависимости от контекста)

Как избежать: Помните, что в Present Perfect почти всегда необходимо указывать период времени (for, since) или результат. Если вы просто говорите о факте в настоящем, используйте Present Simple.

Ошибка #5: Неправильное использование has been

She has been in Paris. (незаконченное предложение) ✅ She has been to Paris. (она посетила Париж) ✅ She has been in Paris since Monday. (она находится в Париже с понедельника)

Как избежать: Обратите внимание на предлоги после "has been" и контекст. "Has been to" означает, что человек посетил место и вернулся, а "has been in" с указанием времени означает продолжающееся пребывание.

Эффективные стратегии для правильного использования "has":

  • Мнемонические приемы: "HAS для HE, SHE, IT" — простая формула для запоминания.
  • Практика с образцами: Читайте тексты на английском и обращайте внимание на употребление "has" и "have".
  • Самопроверка: Перед использованием "has" задайте себе вопрос: "Подлежащее — это he, she, it или единичный объект/человек?"
  • Сортировка подлежащих: Составьте два списка — для "has" и для "have" — и распределите по ним различные подлежащие.
  • Контекстное обучение: Изучайте "has" не изолированно, а в связи с временами и конструкциями, где он используется.

Помните, что овладение правильным использованием "has" — это не просто заучивание правил, но и развитие грамматического чутья через постоянную практику. 🌟

Правильное использование "has" — один из важных шагов к грамотной английской речи. Знание четких правил, контекстов и исключений превращает этот небольшой глагол из источника путаницы в надежного помощника в выражении мыслей. Практикуя эти правила в повседневной речи и письме, вы не только избежите распространенных ошибок, но и приобретете уверенность, необходимую для свободного общения на английском языке. Регулярно возвращайтесь к этим правилам, пока они не станут вашей второй натурой, и позвольте маленькому "has" открыть для вас большие возможности в английском.

