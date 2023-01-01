Has в английском языке: правила, формы и секреты употребления
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои грамматические навыки
Маленькое трехбуквенное слово "has" часто вызывает большие проблемы у изучающих английский язык. Путаница между "has" и "have" преследует даже тех, кто годами изучает грамматику. Однако за этой кажущейся сложностью скрываются четкие правила и логика. Понимание того, когда и как использовать "has", открывает дверь к грамотной английской речи и письму, избавляя от досадных ошибок, которые могут выдать в вас неопытного говорящего. Давайте раз и навсегда разберемся с этим важным элементом английской грамматики! 🔍
Глагол has в системе английской грамматики
Глагол "has" — это одна из форм базового английского глагола "to have" (иметь). В системе английской грамматики "has" играет несколько ключевых ролей, что делает его одним из самых используемых слов в языке. 📚
Прежде всего, "has" функционирует как:
- Смысловой глагол, обозначающий обладание, принадлежность
- Вспомогательный глагол при образовании перфектных времен
- Часть устойчивых выражений и идиом
В качестве смыслового глагола "has" переводится как "имеет" и указывает на принадлежность предметов, качеств или характеристик определенному лицу или предмету.
Основная особенность глагола "has" заключается в том, что он используется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа (he, she, it) в настоящем простом времени (Present Simple).
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|I have
|We have
|2-е лицо
|You have
|You have
|3-е лицо
|He/She/It has
|They have
В историческом контексте форма "has" произошла от древнеанглийского "hæfþ" и претерпела фонетические изменения на протяжении веков. Понимание исторического развития помогает лучше усвоить логику современного использования этого глагола.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала преподавать, я заметила интересную закономерность. Студенты, говорящие на славянских языках, часто путались с "has" и "have", потому что в русском языке, например, нет такой дифференциации форм глагола "иметь" в зависимости от лица. Я разработала мнемоническое правило для своих учеников: "HAS — это H(e) A(nd) S(he)" — напоминание, что эта форма используется с местоимениями "he" и "she". Результат превзошел ожидания — количество ошибок сократилось на 70%. Теперь я всегда начинаю объяснение темы "has/have" с этой простой ассоциации.
Важно понимать, что "has" — это не просто механическое изменение формы глагола. Это отражение грамматической логики английского языка, где третье лицо единственного числа всегда выделяется особой формой в Present Simple (сравните: I work — he works; I go — she goes).
Когда использовать has, а когда have: основные правила
Разграничение употребления "has" и "have" подчиняется четким правилам. Усвоив их, вы сможете избежать распространенных ошибок и повысить качество своего английского. 🎯
Основное правило использования "has" заключается в следующем: эта форма употребляется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа в настоящем времени.
Рассмотрим подробнее, когда следует употреблять "has":
- С местоимениями he, she, it: He has a new car. She has blue eyes. It has four legs.
- С существительными в единственном числе: The dog has a bone. My sister has two children. The company has many employees.
- С именами собственными: John has a meeting today. Moscow has many beautiful buildings.
- С неопределенными местоимениями в единственном числе: Everyone has problems. Nobody has called yet. Someone has left their bag.
Форму "have" следует использовать во всех остальных случаях:
- С местоимениями I, you, we, they: I have a question. You have time. We have plans. They have tickets.
- С существительными во множественном числе: The dogs have bones. My sisters have children. The companies have employees.
- С собирательными существительными, которые рассматриваются как группа: The team have different opinions. The family have gathered for dinner. (британский английский)
Важное уточнение: в американском английском собирательные существительные чаще рассматриваются как единое целое и употребляются с "has": The team has won the game. The family has moved to a new house.
|Контекст
|Has
|Have
|Настоящее простое время
|He/She/It has
|I/You/We/They have
|Прошедшее время (для всех лиц)
|—
|Had
|Будущее время (для всех лиц)
|—
|Will have
|Вопросительная форма Present Simple
|Does he/she/it have?
|Do I/you/we/they have?
Интересный нюанс: в разговорном британском английском сохранились выражения с "has" в вопросах и отрицаниях без вспомогательных глаголов: Has he any money? She hasn't any friends. Однако в современном языке более распространены конструкции с "do/does": Does he have any money? She doesn't have any friends.
Has в Present Simple: формирование предложений
В Present Simple (настоящее простое время) глагол "has" активно используется для формирования различных типов предложений. Давайте рассмотрим, как правильно строить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с этой формой глагола. 💬
Утвердительные предложения с "has" формируются предельно просто:
Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has + дополнение/обстоятельство
- She has a beautiful voice.
- The cat has long whiskers.
- My brother has three children.
- This book has interesting illustrations.
Отрицательные предложения в Present Simple требуют вспомогательного глагола "does" и частицы "not":
Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + does not (doesn't) + have + дополнение/обстоятельство
- She does not have a car. (She doesn't have a car.)
- The restaurant doesn't have vegetarian options.
- He doesn't have enough time.
- The company doesn't have many employees.
Альтернативная форма отрицания (преимущественно в британском английском):
Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has not (hasn't) + дополнение/обстоятельство
- She hasn't a car. (менее распространено в современной речи)
- He hasn't any brothers or sisters.
Вопросительные предложения также образуются с помощью вспомогательного глагола "does":
Does + подлежащее (3-е лицо ед. числа) + have + дополнение/обстоятельство?
- Does she have a sister?
- Does your phone have a camera?
- Does the hotel have a swimming pool?
Альтернативная форма вопроса (преимущественно в британском английском):
Has + подлежащее (3-е лицо ед. числа) + дополнение/обстоятельство?
- Has she any experience in this field? (формальный британский стиль)
- Has your father a car? (устаревающая форма)
Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова:
- What does he have for breakfast?
- Where does she have her piano lessons?
- Why does your cat have such long whiskers?
- How many books does John have?
При использовании "has" в Present Simple важно помнить о правилах согласования времен и не путать эту форму с другими функциями глагола "have".
Для лучшего понимания рассмотрим пример мини-диалога:
- Does your brother have a new job?
- Yes, he has a position at a marketing agency now.
- How long has he worked there?
- He has worked there for about three months. (обратите внимание на переход к Present Perfect в последнем предложении)
Употребление has в Present Perfect и модальных формах
Глагол "has" выполняет важную функцию в образовании Present Perfect (настоящего совершенного времени), а также встречается в различных модальных конструкциях. Разберемся с особенностями его использования в этих контекстах. ⏱️
Has в Present Perfect
В Present Perfect "has" выступает в роли вспомогательного глагола, указывающего на завершенное действие, результат которого актуален в настоящем. Формула построения:
Подлежащее (3-е лицо ед. числа) + has + Past Participle (3-я форма глагола)
- She has finished her homework. (Она закончила свою домашнюю работу.)
- The plane has landed. (Самолет приземлился.)
- He has visited Paris three times. (Он посетил Париж три раза.)
- My friend has broken her leg. (Моя подруга сломала ногу.)
В отрицательных предложениях Present Perfect используется конструкция "has not" (hasn't):
- She hasn't seen this movie. (Она не видела этот фильм.)
- The director hasn't approved the project yet. (Директор еще не одобрил проект.)
Для вопросительных предложений "has" выносится в начало:
- Has she called you? (Она звонила тебе?)
- Has the package arrived? (Посылка прибыла?)
Михаил Соколов, переводчик и лингвист Однажды при переводе бизнес-переписки я столкнулся с интересной ситуацией. Клиент сообщил: "We have sent you the documents last week", используя Present Perfect с маркером прошедшего времени. Как переводчик, я знал, что это грамматическая ошибка — с конкретным указанием времени нужен Past Simple. Но в то же время я понимал, что для многих неносителей языка Present Perfect ассоциируется с завершенностью действия, а не с его связью с настоящим. Я не только исправил ошибку в переводе, но и дипломатично указал клиенту на неточность. После этого случая я создал для своих клиентов памятку с контрастными примерами использования времен, что значительно улучшило качество их деловой коммуникации на английском.
Has в модальных конструкциях
Глагол "has" встречается в нескольких важных модальных конструкциях:
- Has to — выражает необходимость, обязанность или вынужденное действие (аналог must):
- She has to work on Saturdays. (Она должна работать по субботам.)
- Every student has to complete this assignment. (Каждый студент должен выполнить это задание.)
- Has got to — более разговорный вариант конструкции "has to":
- He has got to finish this report by tomorrow. (Ему нужно закончить этот отчет к завтрашнему дню.)
- She has got to leave early today. (Ей нужно уйти сегодня пораньше.)
- Has been — используется в Present Perfect Continuous для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента:
- She has been working here for five years. (Она работает здесь пять лет.)
- He has been living in New York since 2018. (Он живет в Нью-Йорке с 2018 года.)
- Has got — имеет значение обладания (британский вариант):
- She has got blue eyes. (У нее голубые глаза.)
- He has got a new car. (У него новая машина.)
Сравнение использования "has" в разных временных формах:
|Временная форма
|Структура
|Пример
|Present Simple
|Подлежащее + has
|She has a dog.
|Present Perfect
|Подлежащее + has + V3
|She has bought a dog.
|Present Perfect Continuous
|Подлежащее + has been + Ving
|She has been training her dog.
|Модальное значение (обязанность)
|Подлежащее + has to + V1
|She has to walk her dog.
Важно различать эти формы и понимать смысловые оттенки, которые они придают высказыванию. 🔄
Частые ошибки при использовании has и способы их избежать
Несмотря на кажущуюся простоту, использование "has" вызывает множество ошибок даже у студентов с хорошим уровнем английского. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их преодоления. 🚫
Ошибка #1: Неправильное согласование с подлежащим
Самая распространенная ошибка — использование "has" с подлежащими не в третьем лице единственного числа.
❌ I has a question. ✅ I have a question.
❌ They has three children. ✅ They have three children.
Как избежать: Перед использованием "has" всегда проверяйте, является ли подлежащее третьим лицом единственного числа (he, she, it или единичный объект/человек).
Ошибка #2: Путаница с собирательными существительными
Существительные, обозначающие группы людей (team, family, government), могут вызывать сложности.
В американском английском такие существительные обычно рассматриваются как единое целое:
✅ The team has won the championship.
В британском английском возможны оба варианта, в зависимости от того, рассматривается ли группа как единое целое или как отдельные члены:
✅ The team has decided to change its strategy. (коллектив как единое целое) ✅ The team have returned to their homes. (акцент на отдельных членах)
Как избежать: Определите, на чем делается акцент — на единстве группы или на отдельных её членах. Также учитывайте, ориентируетесь ли вы на американский или британский стандарт.
Ошибка #3: Неправильное использование has в вопросах и отрицаниях в Present Simple
❌ Has he a car? (устаревшая форма, редко используется в современном разговорном английском) ✅ Does he have a car?
❌ She has not a dog. ✅ She doesn't have a dog.
Как избежать: В современном английском вопросы и отрицания в Present Simple обычно строятся с помощью вспомогательного глагола does для третьего лица единственного числа.
Ошибка #4: Смешение Present Simple и Present Perfect
❌ She has lived in London. (незаконченное предложение в Present Perfect) ✅ She has lived in London for ten years. или She lives in London. (в зависимости от контекста)
Как избежать: Помните, что в Present Perfect почти всегда необходимо указывать период времени (for, since) или результат. Если вы просто говорите о факте в настоящем, используйте Present Simple.
Ошибка #5: Неправильное использование has been
❌ She has been in Paris. (незаконченное предложение) ✅ She has been to Paris. (она посетила Париж) ✅ She has been in Paris since Monday. (она находится в Париже с понедельника)
Как избежать: Обратите внимание на предлоги после "has been" и контекст. "Has been to" означает, что человек посетил место и вернулся, а "has been in" с указанием времени означает продолжающееся пребывание.
Эффективные стратегии для правильного использования "has":
- Мнемонические приемы: "HAS для HE, SHE, IT" — простая формула для запоминания.
- Практика с образцами: Читайте тексты на английском и обращайте внимание на употребление "has" и "have".
- Самопроверка: Перед использованием "has" задайте себе вопрос: "Подлежащее — это he, she, it или единичный объект/человек?"
- Сортировка подлежащих: Составьте два списка — для "has" и для "have" — и распределите по ним различные подлежащие.
- Контекстное обучение: Изучайте "has" не изолированно, а в связи с временами и конструкциями, где он используется.
Помните, что овладение правильным использованием "has" — это не просто заучивание правил, но и развитие грамматического чутья через постоянную практику. 🌟
Правильное использование "has" — один из важных шагов к грамотной английской речи. Знание четких правил, контекстов и исключений превращает этот небольшой глагол из источника путаницы в надежного помощника в выражении мыслей. Практикуя эти правила в повседневной речи и письме, вы не только избежите распространенных ошибок, но и приобретете уверенность, необходимую для свободного общения на английском языке. Регулярно возвращайтесь к этим правилам, пока они не станут вашей второй натурой, и позвольте маленькому "has" открыть для вас большие возможности в английском.