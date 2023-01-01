Особенности перевода глагола идти на английский: go, walk, come

Для кого эта статья:

Русскоговорящие люди, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Студенты и профессионалы, готовящиеся к собеседованиям или международным общению Когда русскоговорящий человек впервые сталкивается с английскими эквивалентами простого глагола "идти", его может ошеломить разнообразие вариантов: go, walk, come и десятки их производных. То, что в русском языке выражается одним словом с разными приставками, в английском требует принципиально разных глаголов. И эта лингвистическая головоломка часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. 🤔 Правильное использование этих глаголов не только сделает вашу речь грамматически корректной, но и значительно обогатит её, придавая точность и естественность, которой так не хватает многим изучающим язык.

Особенности перевода глагола "идти" на английский язык

Русский глагол "идти" является многозначным и может передавать различные оттенки движения, которые в английском языке выражаются с помощью трех основных глаголов: go, walk и come. Выбор правильного глагола зависит от контекста, направления движения и способа перемещения.

Чтобы избежать ошибок, необходимо учитывать следующие критерии выбора:

Направление движения (от говорящего или к говорящему)

Способ передвижения (пешком, на транспорте)

Контекст и цель движения

Идиоматическое значение фразы

Рассмотрим базовые соответствия для лучшего понимания:

Русское выражение Английский эквивалент Примечание Я иду в школу I am going to school Общее движение к цели Я иду пешком I am walking Акцент на способе передвижения Иди сюда! Come here! Движение к говорящему Идёт дождь It is raining Идиоматическое выражение

Интересно отметить, что для русскоговорящих особую сложность представляет перевод предложений с глаголом "идти" в переносном значении. Например, фраза "Мне идёт это платье" переводится как "This dress suits me", без использования основных глаголов движения.

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды моя студентка Анна готовилась к важному собеседованию в международной компании. Мы отрабатывали типичные вопросы на английском, когда она сказала: "I will go to your office next Monday". Я объяснила, что правильнее сказать: "I will come to your office", поскольку она говорит о перемещении к месту нахождения собеседника. Этот момент стал для Анны настоящим открытием. На собеседовании рекрутер отметил её точное использование языка, что помогло создать впечатление хорошей языковой подготовки. Через месяц Анна сообщила мне, что получила работу, и правильное использование глаголов движения сыграло в этом не последнюю роль.

Глагол GO: основные значения и контексты использования

Глагол GO — самый универсальный из всех глаголов движения в английском языке. Его основное значение — движение от одного места к другому, вне зависимости от способа передвижения. 🚶‍♂️🚗✈️

Ключевые случаи использования глагола GO:

Движение от точки, где находится говорящий: "I'm going to the supermarket" (Я иду в супермаркет)

Перемещение к определённому месту: "Are you going to Paris this summer?" (Ты едешь в Париж этим летом?)

Регулярные посещения: "I go to the gym three times a week" (Я хожу в спортзал три раза в неделю)

Изменение состояния: "The milk has gone sour" (Молоко прокисло)

Функционирование механизмов: "The clock doesn't go" (Часы не ходят)

Необходимо запомнить, что глагол GO образует формы прошедшего времени неправильно:

Форма Пример использования Present Simple – go/goes I go to work every day. She goes to university. Past Simple – went I went to the cinema yesterday. Past Participle – gone/been I have gone to the store (я ушёл в магазин).<br>I have been to Paris (я побывал в Париже).

Важно различать использование "gone" и "been" в Present Perfect: "He has gone to London" означает, что человек уехал в Лондон и всё ещё там находится, в то время как "He has been to London" указывает на то, что человек побывал в Лондоне и уже вернулся.

GO также используется в многочисленных устойчивых выражениях:

Go ahead — продолжать, приступать

Go by — проходить (о времени)

Go out — выходить, встречаться с кем-то

Go without saying — подразумеваться, быть очевидным

Go wrong — испортиться, пойти не так

Глагол WALK: когда речь идёт о процессе ходьбы

В отличие от универсального GO, глагол WALK имеет более конкретное значение — перемещение пешком. Именно этот глагол следует использовать, когда вы хотите подчеркнуть способ передвижения. 👣

Основные случаи использования WALK:

Передвижение пешком: "I prefer to walk to work" (Я предпочитаю ходить на работу пешком)

Процесс ходьбы: "The baby is learning to walk" (Ребенок учится ходить)

Прогулка: "Let's walk in the park" (Давай погуляем в парке)

Сопровождение кого-то: "Can I walk you home?" (Могу я проводить тебя домой?)

Выгул животных: "I walk my dog twice a day" (Я выгуливаю свою собаку дважды в день)

WALK является правильным глаголом и образует прошедшее время и причастие прошедшего времени с помощью окончания -ed: walked.

Алексей Петрович, переводчик-синхронист На международной конференции в Лондоне мне довелось переводить выступление российского инженера, который рассказывал о своем изобретении. Докладчик постоянно использовал фразу "этот механизм идет по спирали", и я машинально переводил её как "this mechanism goes in a spiral". Во время перерыва британский коллега поправил меня, объяснив, что в этом контексте лучше использовать "moves" или "works", так как "goes" предполагает конкретное перемещение с одного места на другое. Эта ситуация наглядно показала мне, насколько важно понимать не только буквальное значение глаголов движения, но и их концептуальное применение в техническом контексте. С тех пор я всегда уделяю особое внимание выбору правильного глагола движения при переводе.

Интересно, что WALK может функционировать и как существительное:

Let's go for a walk — Давай пойдем на прогулку

It's a five-minute walk from here — Отсюда пять минут ходьбы

I need a short walk to clear my head — Мне нужна короткая прогулка, чтобы прояснить мысли

В отличие от GO, который может указывать на любой тип перемещения, WALK имеет четкую связь с физическим процессом ходьбы. Сравните:

"I'm going to the station" (неважно как — пешком, на машине, на автобусе)

"I'm walking to the station" (однозначно пешком)

Глагол COME: направление движения к говорящему

Глагол COME выражает движение в направлении говорящего или места, о котором идет речь. Это принципиально важное отличие от GO, который обозначает движение в противоположном направлении. 🔄

Основные значения и случаи использования COME:

Приближение к говорящему: "Come here, please" (Подойди сюда, пожалуйста)

Прибытие в место нахождения говорящего: "When will you come to my house?" (Когда ты придёшь ко мне домой?)

Приглашение: "Come to my party on Saturday" (Приходи на мою вечеринку в субботу)

Происхождение: "Where do you come from?" (Откуда ты родом?)

Возникновение: "Where did this idea come from?" (Откуда взялась эта идея?)

COME также является неправильным глаголом:

Present Simple: come/comes

Past Simple: came

Past Participle: come

Важный аспект использования COME связан с перспективой говорящего. Сравните следующие примеры:

"I'll go to your office tomorrow" — говорящий находится в другом месте и пойдёт в офис собеседника

"I'll come to your office tomorrow" — говорящий принимает перспективу собеседника, для которого движение будет направлено "к себе"

В английском языке выбор между COME и GO часто зависит от того, где находится или будет находиться говорящий в момент совершения действия:

"Are you coming to the meeting?" — спрашивающий будет на встрече

"Are you going to the meeting?" — спрашивающий не планирует присутствовать на встрече

Фразовые глаголы и идиомы с GO, WALK и COME

Английский язык изобилует фразовыми глаголами и идиоматическими выражениями с глаголами движения. Именно они часто создают трудности для изучающих язык, но в то же время обогащают речь и делают её более естественной и живой. 🌟

Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с GO:

Фразовый глагол Значение Пример go after преследовать, стремиться к She decided to go after her dreams. go along with соглашаться, поддерживать I'll go along with your decision. go back on нарушать (обещание) Don't go back on your word. go down снижаться, уменьшаться Prices have gone down. go through переживать, испытывать She went through a difficult divorce.

Фразовые глаголы с WALK:

walk away from — покидать, отказываться от чего-либо

walk into — неожиданно оказаться в ситуации

walk out on — бросить, оставить

walk through — объяснять шаг за шагом

walk all over someone — использовать кого-то, помыкать

Фразовые глаголы с COME:

come across — натолкнуться на что-то/кого-то, производить впечатление

come along — появляться, прогрессировать

come back — возвращаться

come down with — заболеть

come up with — придумать, предложить

Особенно интересны идиоматические выражения, которые не переводятся дословно:

Go bananas — сходить с ума, беситься

Go Dutch — платить каждый за себя

Go the extra mile — приложить дополнительные усилия

Walk on eggshells — быть осторожным в общении

Walk the talk — подтверждать слова делами

Come rain or shine — при любых обстоятельствах

Come to terms with — принять, смириться

Come in handy — пригодиться

Освоение фразовых глаголов и идиом существенно повышает уровень владения языком. Регулярное использование этих конструкций в речи поможет звучать более естественно и выражать мысли точнее и ярче.