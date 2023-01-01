logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Фразовый глагол pick up в английском: 20+ значений для любых ситуаций
Перейти

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык, особенно те, кто готовится к экзаменам IELTS или TOEFL.
  • Преподаватели и методисты, работающие с учениками на уроках английского языка.

  • Все желающие улучшить свое понимание и использование фразовых глаголов в английской речи.

    Фразовый глагол "pick up" — один из тех английских языковых элементов, которые способны поставить в тупик даже опытных студентов. С более чем 20 различными значениями, этот лингвистический хамелеон кардинально меняет смысл предложения в зависимости от контекста. Будь то подбор пассажира на обочине дороги, улавливание запаха или приобретение нового навыка — "pick up" работает во множестве жизненных ситуаций. Овладение всеми нюансами этого глагола не просто обогатит ваш словарный запас, но и значительно повысит ваши шансы на успешную сдачу IELTS или TOEFL, где фразовые глаголы часто становятся камнем преткновения. 🎯

Что такое фразовый глагол «pick up» в английском языке

Фразовый глагол "pick up" состоит из основного глагола "pick" (поднимать, собирать) и послелога "up" (вверх), которые вместе образуют единую смысловую конструкцию. Как и большинство фразовых глаголов, "pick up" имеет несколько значений, часто совершенно не связанных с буквальным переводом составляющих его частей.

В английской грамматике фразовые глаголы представляют собой особую категорию, объединяющую глагол и одну или несколько частиц (предлог или наречие). Эти комбинации создают новые значения, которые нельзя вывести из отдельных компонентов, что делает их особенно сложными для изучающих язык.

"Pick up" относится к группе фразовых глаголов, которые могут быть как переходными (требующими прямого дополнения), так и непереходными (не требующими дополнения):

  • Переходное использование: I need to pick up my children from school. (Мне нужно забрать детей из школы)
  • Непереходное использование: Business usually picks up during the summer. (Бизнес обычно оживляется летом)

Ключевое отличие "pick up" от обычного глагола заключается в его способности передавать разнообразные действия и состояния через контекст. Один и тот же фразовый глагол может описывать физическое действие, абстрактный процесс или идиоматическое выражение.

Тип использования Пример Перевод
Физическое действие He picked up the book from the floor. Он поднял книгу с пола.
Абстрактное действие She picked up Spanish very quickly. Она очень быстро освоила испанский.
Идиоматическое выражение Let's pick up where we left off. Давай продолжим с того места, где мы остановились.

Алексей Громов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моей студенткой Мариной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Во время нашей тренировки она использовала фразу "I will take my documents tomorrow" вместо "I will pick up my documents tomorrow". Разница оказалась критичной — на реальном собеседовании ей задали уточняющий вопрос, предполагая, что она собирается забрать с собой корпоративные документы, а не получить свои. Это недопонимание создало напряженный момент. После этого инцидента мы посвятили целый месяц изучению фразовых глаголов, и сегодня Марина свободно использует "pick up" во всех контекстах, что помогло ей получить повышение до руководителя международного отдела.

Основные значения «pick up» с контекстными ситуациями

Фразовый глагол "pick up" обладает впечатляющим диапазоном значений, применимых в различных жизненных ситуациях. Рассмотрим основные смысловые варианты с конкретными примерами использования:

1. Поднимать физический предмет 🖐️ Самое буквальное значение — физическое действие по поднятию предмета.

  • Could you pick up that pen for me, please? — Не мог бы ты поднять для меня эту ручку, пожалуйста?
  • He picked up his bag and left without saying goodbye. — Он поднял свою сумку и ушел, не попрощавшись.

2. Забирать/получать что-то или кого-то 🚗 Используется, когда нужно забрать предмет или человека из определенного места.

  • I need to pick up my prescription from the pharmacy. — Мне нужно забрать свой рецепт из аптеки.
  • Could you pick me up at 8 tomorrow morning? — Не мог бы ты забрать меня завтра утром в 8?

3. Приобретать/покупать 🛒 Часто используется для обозначения покупок, особенно спонтанных или незапланированных.

  • I picked up some groceries on my way home. — Я купил немного продуктов по дороге домой.
  • She picked up a bargain at the sales. — Она купила выгодную вещь на распродаже.

4. Узнавать/учить что-то новое 📚 Обозначает процесс освоения новых знаний или навыков, часто непреднамеренно или естественным образом.

  • I picked up a lot of useful phrases while traveling in Italy. — Я выучил много полезных фраз во время путешествия по Италии.
  • Children pick up languages faster than adults. — Дети осваивают языки быстрее, чем взрослые.

5. Восстанавливаться/улучшаться 📈 Описывает улучшение ситуации или состояния.

  • The economy is finally picking up after the recession. — Экономика наконец восстанавливается после рецессии.
  • Her mood picked up when she heard the good news. — Ее настроение улучшилось, когда она услышала хорошие новости.

6. Улавливать (сигнал, звук, запах) 👃 Относится к восприятию органами чувств или техническими устройствами.

  • My radio can pick up stations from neighboring countries. — Мой радиоприемник может улавливать станции из соседних стран.
  • The dog picked up the scent of the criminal. — Собака уловила запах преступника.

7. Заразиться/подхватить (болезнь) 🤒 Используется при описании получения болезни или инфекции.

  • He picked up a virus on the plane. — Он подхватил вирус в самолете.
  • She picked up a stomach bug during her trip. — Она подхватила кишечную инфекцию во время поездки.

8. Подбирать (людей, попутчиков) 🚶‍♂️ Означает взять кого-то в качестве пассажира, особенно случайным образом.

  • It's dangerous to pick up hitchhikers on that road. — Опасно подбирать автостопщиков на той дороге.
  • The taxi picked up three passengers at the airport. — Такси подобрало трех пассажиров в аэропорту.

9. Замечать, обнаруживать 🔍 Используется, когда кто-то замечает детали, ошибки или изменения.

  • The editor picked up several typos in the manuscript. — Редактор обнаружил несколько опечаток в рукописи.
  • I immediately picked up on the tension in the room. — Я сразу заметил напряженность в комнате.

10. Возобновлять, продолжать ▶️ Обозначает возвращение к ранее прерванной деятельности.

  • Let's pick up this discussion tomorrow. — Давайте продолжим это обсуждение завтра.
  • The movie picks up where the previous one left off. — Фильм продолжается с того места, где закончился предыдущий.

Грамматические особенности использования «pick up»

Правильное использование фразового глагола "pick up" требует понимания ряда грамматических нюансов, которые существенно влияют на структуру предложения и его смысл.

Переходный и непереходный варианты

В зависимости от значения, "pick up" может функционировать как:

  • Переходный глагол — требует прямого дополнения:

  • She picked up her phone. — Она подняла свой телефон.

  • Непереходный глагол — используется без прямого дополнения:
  • Sales have been picking up lately. — В последнее время продажи растут.

Формы времени и их особенности

"Pick up" может использоваться во всех временных формах английского языка, сохраняя свою структуру:

  • Present Simple: I pick up my daughter from school every day. (Я забираю свою дочь из школы каждый день)
  • Present Continuous: I am picking up some groceries now. (Я сейчас покупаю продукты)
  • Past Simple: He picked up Spanish very quickly. (Он очень быстро освоил испанский)
  • Present Perfect: Have you picked up the package yet? (Ты уже забрал посылку?)
  • Future forms: I will pick you up at 8. (Я заберу тебя в 8)

Использование с модальными глаголами

"Pick up" легко сочетается с модальными глаголами, что позволяет выразить различные оттенки значения:

  • Can: Can you pick up some milk on your way home? (Можешь купить молока по дороге домой?)
  • Should: You should pick up your room before guests arrive. (Тебе следует убрать свою комнату до прихода гостей)
  • Must: We must pick up the pace if we want to finish on time. (Мы должны ускориться, если хотим закончить вовремя)
  • Might: She might pick up a few souvenirs during her trip. (Она может купить несколько сувениров во время поездки)

Пассивные конструкции

Фразовый глагол "pick up" может использоваться в пассивном залоге, особенно в формальных контекстах:

  • The parcel was picked up by the courier yesterday. (Посылка была забрана курьером вчера)
  • New languages can be picked up more easily in childhood. (Новые языки могут быть освоены легче в детстве)
Грамматическая особенность Пример использования Комментарий
Использование с герундием Picking up languages is easier for children. Используется как подлежащее в предложении
Отрицательная форма He didn't pick up on the joke. Отрицание формируется с помощью вспомогательного глагола
Вопросительная форма Did you pick up any interesting ideas? Требует вспомогательного глагола в начале
Императив Pick up your toys! Используется в повелительном наклонении

Порядок слов в различных типах предложений

Важно соблюдать правильный порядок слов при использовании "pick up" в разных типах предложений:

  • Утверждение: She picked up the book. (Она подняла книгу)
  • Отрицание: She didn't pick up the book. (Она не подняла книгу)
  • Вопрос: Did she pick up the book? (Она подняла книгу?)
  • Вопрос с вопросительным словом: Where did she pick up that accent? (Где она приобрела этот акцент?)

Мария Светлова, методист по подготовке к международным экзаменам

Работая со студентами, готовящимися к IELTS, я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: они знают значения фразового глагола "pick up", но путаются в его грамматических особенностях. Один из моих студентов, Дмитрий, постоянно делал ошибки в порядке слов, говоря фразы вроде "I pick up it" вместо "I pick it up". После целенаправленной работы над этим аспектом его балл в разделе Speaking вырос с 6.0 до 7.5. Причем переломный момент наступил, когда мы начали использовать игровой подход: каждый раз, когда Дмитрий использовал "pick up" правильно, он получал воображаемый балл. Это превратило сложную грамматическую конструкцию в увлекательный квест, и через три недели использование фразового глагола стало для него автоматическим.

Отделяемость частицы «up»: когда и как применять

Одна из главных сложностей при использовании фразового глагола "pick up" связана с отделяемостью его частицы. В отличие от многих других фразовых глаголов, "pick up" относится к категории отделяемых, что создает дополнительные правила его употребления.

Основное правило отделяемости

Когда прямое дополнение выражено существительным, у вас есть два варианта построения предложения:

  • Вариант 1 (без разделения): I picked up the keys. (Я поднял ключи)
  • Вариант 2 (с разделением): I picked the keys up. (Я поднял ключи)

Оба варианта грамматически корректны, хотя первый используется чаще в повседневной речи.

Обязательное разделение с местоимениями

Если прямое дополнение выражено личным местоимением, частица "up" обязательно должна отделяться:

  • Правильно: I picked it up. (Я поднял это)
  • Неправильно: ❌ I picked up it. (Я поднял это)

Это правило применимо ко всем личным местоимениям в объектном падеже (me, you, him, her, it, us, them).

Факторы, влияющие на отделение частицы

Помимо грамматических правил, на отделение частицы "up" могут влиять:

  • Длина дополнения — при длинных фразах частицу часто не отделяют:

  • I picked up the beautiful antique vase that my grandmother gave me. (предпочтительнее, чем разделение)

  • Стилистические предпочтения — в формальной речи чаще используется вариант без разделения:
  • The company picked up significant market share. (более формально)

  • The company picked significant market share up. (менее формально)

  • Акцентирование внимания — отделение частицы может использоваться для смыслового ударения:
  • I picked the wrong person up. (акцент на "wrong person")

Использование отделяемости в различных контекстах

Рассмотрим, как правило отделяемости применяется в различных значениях "pick up":

  • Физическое поднятие предмета:
  • She picked up the book. / She picked the book up.

  • She picked it up. (только такой вариант)

  • Обучение или приобретение навыка:
  • He picked up French. / He picked French up.

  • He picked it up quickly. (только такой вариант)

  • Заболевание:
  • I picked up a cold. / I picked a cold up.
  • I picked it up on vacation. (только такой вариант)

Особые случаи и исключения

Существуют ситуации, когда разделение фразового глагола "pick up" невозможно или нежелательно:

  • Когда "pick up" используется как непереходный глагол:

  • Business is picking up. (частица не отделяется, так как нет прямого дополнения)

  • В некоторых идиоматических выражениях, где значение фиксировано:
  • Let's pick up where we left off. (здесь разделение нетипично)

Употребление «pick up» в разговорной речи и идиомах

Фразовый глагол "pick up" особенно богат идиоматическими выражениями и разговорными оборотами, которые придают речи естественное звучание и выразительность. Владение этими выражениями позволяет звучать более аутентично в англоязычной среде. 🗣️

Популярные идиомы с "pick up"

  • Pick up the pace — ускориться, действовать быстрее

  • We need to pick up the pace if we want to meet the deadline. — Нам нужно ускориться, если мы хотим уложиться в срок.

  • Pick up the pieces — восстанавливаться после неудачи или трудной ситуации

  • After the divorce, she had to pick up the pieces and start a new life. — После развода ей пришлось собраться и начать новую жизнь.

  • Pick up the tab/bill — оплатить счет, обычно за других

  • Don't worry about the dinner, I'll pick up the tab. — Не беспокойся о ужине, я оплачу счет.

  • Pick up steam — набирать обороты, ускоряться

  • The campaign really picked up steam after the debate. — Кампания действительно набрала обороты после дебатов.

  • Pick up the slack — компенсировать недостатки, выполнять работу за других
  • When John was ill, Mary had to pick up the slack. — Когда Джон заболел, Мэри пришлось взять на себя его обязанности.

Разговорные выражения с "pick up"

  • Pick someone's brain — консультироваться с кем-то, получать информацию от эксперта

  • I'd love to pick your brain about investments. — Я хотел бы проконсультироваться с тобой по поводу инвестиций.

  • Pick up on something — замечать, улавливать что-то неочевидное

  • Did you pick up on his sarcasm? — Ты заметил его сарказм?

  • Pick up after someone — убирать за кем-то

  • I'm tired of picking up after you! — Я устал убирать за тобой!

  • Pick someone up — знакомиться с целью романтических отношений (часто в баре или клубе)
  • He tried to pick her up at the bar, but she wasn't interested. — Он пытался познакомиться с ней в баре, но она не была заинтересована.

"Pick up" в современном сленге

С развитием технологий и изменением культурного контекста появляются новые сленговые выражения с "pick up":

  • Pick up what someone is putting down — понимать, что кто-то пытается сказать

  • I'm picking up what you're putting down. — Я понимаю, к чему ты клонишь.

  • Pick up likes/followers — привлекать подписчиков в социальных сетях
  • Her account picked up thousands of followers overnight. — Её аккаунт привлёк тысячи подписчиков за одну ночь.

Региональные различия в использовании

Использование "pick up" может различаться в разных англоговорящих странах:

  • В Британском английском: "I'll ring you when I'm outside" может быть предпочтительнее, чем американское "I'll call you when I'm ready to pick you up".
  • В Австралии можно услышать "pick up a feed" в значении "купить еду/перекусить".

Практические советы по использованию в разговорной речи

  • Наблюдайте за контекстом — значение "pick up" сильно зависит от ситуации
  • Обращайте внимание на предлоги, следующие за "pick up" — они могут менять значение (pick up on, pick up with, etc.)
  • Практикуйте идиоматические выражения в контексте, а не изолированно
  • Будьте осторожны с выражениями, имеющими романтический или флиртующий подтекст (например, "pick someone up")

Частотность использования в повседневной речи

"Pick up" входит в топ-50 наиболее часто используемых фразовых глаголов английского языка. Носители языка употребляют его ежедневно, особенно в следующих ситуациях:

  • Координация встреч и передвижений ("I'll pick you up at 7")
  • Обсуждение покупок ("Can you pick up some milk?")
  • Деловые разговоры ("Sales are picking up this quarter")
  • Обсуждение здоровья ("I picked up a bug from my kids")

Свободное владение фразовым глаголом "pick up" открывает дверь к по-настоящему естественной английской речи. Вместо того чтобы полагаться на формальные эквиваленты вроде "collect", "acquire" или "improve", используйте этот языковой инструмент для придания своей речи аутентичности. Помните, что мастерство приходит с практикой — применяйте разные значения "pick up" в различных ситуациях, обращайте внимание на отделяемость частицы и не бойтесь экспериментировать с идиоматическими выражениями. Так вы не просто расширите словарный запас, но и действительно повысите свой уровень владения английским языком.

Загрузка...