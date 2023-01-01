Фразовый глагол pick up в английском: 20+ значений для любых ситуаций

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно те, кто готовится к экзаменам IELTS или TOEFL.

Преподаватели и методисты, работающие с учениками на уроках английского языка.

Все желающие улучшить свое понимание и использование фразовых глаголов в английской речи. Фразовый глагол "pick up" — один из тех английских языковых элементов, которые способны поставить в тупик даже опытных студентов. С более чем 20 различными значениями, этот лингвистический хамелеон кардинально меняет смысл предложения в зависимости от контекста. Будь то подбор пассажира на обочине дороги, улавливание запаха или приобретение нового навыка — "pick up" работает во множестве жизненных ситуаций. Овладение всеми нюансами этого глагола не просто обогатит ваш словарный запас, но и значительно повысит ваши шансы на успешную сдачу IELTS или TOEFL, где фразовые глаголы часто становятся камнем преткновения. 🎯

Что такое фразовый глагол «pick up» в английском языке

Фразовый глагол "pick up" состоит из основного глагола "pick" (поднимать, собирать) и послелога "up" (вверх), которые вместе образуют единую смысловую конструкцию. Как и большинство фразовых глаголов, "pick up" имеет несколько значений, часто совершенно не связанных с буквальным переводом составляющих его частей.

В английской грамматике фразовые глаголы представляют собой особую категорию, объединяющую глагол и одну или несколько частиц (предлог или наречие). Эти комбинации создают новые значения, которые нельзя вывести из отдельных компонентов, что делает их особенно сложными для изучающих язык.

"Pick up" относится к группе фразовых глаголов, которые могут быть как переходными (требующими прямого дополнения), так и непереходными (не требующими дополнения):

Переходное использование: I need to pick up my children from school. (Мне нужно забрать детей из школы)

Непереходное использование: Business usually picks up during the summer. (Бизнес обычно оживляется летом)

Ключевое отличие "pick up" от обычного глагола заключается в его способности передавать разнообразные действия и состояния через контекст. Один и тот же фразовый глагол может описывать физическое действие, абстрактный процесс или идиоматическое выражение.

Тип использования Пример Перевод Физическое действие He picked up the book from the floor. Он поднял книгу с пола. Абстрактное действие She picked up Spanish very quickly. Она очень быстро освоила испанский. Идиоматическое выражение Let's pick up where we left off. Давай продолжим с того места, где мы остановились.

Алексей Громов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моей студенткой Мариной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Во время нашей тренировки она использовала фразу "I will take my documents tomorrow" вместо "I will pick up my documents tomorrow". Разница оказалась критичной — на реальном собеседовании ей задали уточняющий вопрос, предполагая, что она собирается забрать с собой корпоративные документы, а не получить свои. Это недопонимание создало напряженный момент. После этого инцидента мы посвятили целый месяц изучению фразовых глаголов, и сегодня Марина свободно использует "pick up" во всех контекстах, что помогло ей получить повышение до руководителя международного отдела.

Основные значения «pick up» с контекстными ситуациями

Фразовый глагол "pick up" обладает впечатляющим диапазоном значений, применимых в различных жизненных ситуациях. Рассмотрим основные смысловые варианты с конкретными примерами использования:

1. Поднимать физический предмет 🖐️ Самое буквальное значение — физическое действие по поднятию предмета.

Could you pick up that pen for me, please? — Не мог бы ты поднять для меня эту ручку, пожалуйста?

He picked up his bag and left without saying goodbye. — Он поднял свою сумку и ушел, не попрощавшись.

2. Забирать/получать что-то или кого-то 🚗 Используется, когда нужно забрать предмет или человека из определенного места.

I need to pick up my prescription from the pharmacy. — Мне нужно забрать свой рецепт из аптеки.

Could you pick me up at 8 tomorrow morning? — Не мог бы ты забрать меня завтра утром в 8?

3. Приобретать/покупать 🛒 Часто используется для обозначения покупок, особенно спонтанных или незапланированных.

I picked up some groceries on my way home. — Я купил немного продуктов по дороге домой.

She picked up a bargain at the sales. — Она купила выгодную вещь на распродаже.

4. Узнавать/учить что-то новое 📚 Обозначает процесс освоения новых знаний или навыков, часто непреднамеренно или естественным образом.

I picked up a lot of useful phrases while traveling in Italy. — Я выучил много полезных фраз во время путешествия по Италии.

Children pick up languages faster than adults. — Дети осваивают языки быстрее, чем взрослые.

5. Восстанавливаться/улучшаться 📈 Описывает улучшение ситуации или состояния.

The economy is finally picking up after the recession. — Экономика наконец восстанавливается после рецессии.

Her mood picked up when she heard the good news. — Ее настроение улучшилось, когда она услышала хорошие новости.

6. Улавливать (сигнал, звук, запах) 👃 Относится к восприятию органами чувств или техническими устройствами.

My radio can pick up stations from neighboring countries. — Мой радиоприемник может улавливать станции из соседних стран.

The dog picked up the scent of the criminal. — Собака уловила запах преступника.

7. Заразиться/подхватить (болезнь) 🤒 Используется при описании получения болезни или инфекции.

He picked up a virus on the plane. — Он подхватил вирус в самолете.

She picked up a stomach bug during her trip. — Она подхватила кишечную инфекцию во время поездки.

8. Подбирать (людей, попутчиков) 🚶‍♂️ Означает взять кого-то в качестве пассажира, особенно случайным образом.

It's dangerous to pick up hitchhikers on that road. — Опасно подбирать автостопщиков на той дороге.

The taxi picked up three passengers at the airport. — Такси подобрало трех пассажиров в аэропорту.

9. Замечать, обнаруживать 🔍 Используется, когда кто-то замечает детали, ошибки или изменения.

The editor picked up several typos in the manuscript. — Редактор обнаружил несколько опечаток в рукописи.

I immediately picked up on the tension in the room. — Я сразу заметил напряженность в комнате.

10. Возобновлять, продолжать ▶️ Обозначает возвращение к ранее прерванной деятельности.

Let's pick up this discussion tomorrow. — Давайте продолжим это обсуждение завтра.

The movie picks up where the previous one left off. — Фильм продолжается с того места, где закончился предыдущий.

Грамматические особенности использования «pick up»

Правильное использование фразового глагола "pick up" требует понимания ряда грамматических нюансов, которые существенно влияют на структуру предложения и его смысл.

Переходный и непереходный варианты

В зависимости от значения, "pick up" может функционировать как:

Переходный глагол — требует прямого дополнения:

— требует прямого дополнения: She picked up her phone. — Она подняла свой телефон.

Непереходный глагол — используется без прямого дополнения:

— используется без прямого дополнения: Sales have been picking up lately. — В последнее время продажи растут.

Формы времени и их особенности

"Pick up" может использоваться во всех временных формах английского языка, сохраняя свою структуру:

Present Simple: I pick up my daughter from school every day. (Я забираю свою дочь из школы каждый день)

Present Continuous: I am picking up some groceries now. (Я сейчас покупаю продукты)

Past Simple: He picked up Spanish very quickly. (Он очень быстро освоил испанский)

Present Perfect: Have you picked up the package yet? (Ты уже забрал посылку?)

Future forms: I will pick you up at 8. (Я заберу тебя в 8)

Использование с модальными глаголами

"Pick up" легко сочетается с модальными глаголами, что позволяет выразить различные оттенки значения:

Can: Can you pick up some milk on your way home? (Можешь купить молока по дороге домой?)

Should: You should pick up your room before guests arrive. (Тебе следует убрать свою комнату до прихода гостей)

Must: We must pick up the pace if we want to finish on time. (Мы должны ускориться, если хотим закончить вовремя)

Might: She might pick up a few souvenirs during her trip. (Она может купить несколько сувениров во время поездки)

Пассивные конструкции

Фразовый глагол "pick up" может использоваться в пассивном залоге, особенно в формальных контекстах:

The parcel was picked up by the courier yesterday. (Посылка была забрана курьером вчера)

New languages can be picked up more easily in childhood. (Новые языки могут быть освоены легче в детстве)

Грамматическая особенность Пример использования Комментарий Использование с герундием Picking up languages is easier for children. Используется как подлежащее в предложении Отрицательная форма He didn't pick up on the joke. Отрицание формируется с помощью вспомогательного глагола Вопросительная форма Did you pick up any interesting ideas? Требует вспомогательного глагола в начале Императив Pick up your toys! Используется в повелительном наклонении

Порядок слов в различных типах предложений

Важно соблюдать правильный порядок слов при использовании "pick up" в разных типах предложений:

Утверждение: She picked up the book. (Она подняла книгу)

Отрицание: She didn't pick up the book. (Она не подняла книгу)

Вопрос: Did she pick up the book? (Она подняла книгу?)

Вопрос с вопросительным словом: Where did she pick up that accent? (Где она приобрела этот акцент?)

Мария Светлова, методист по подготовке к международным экзаменам

Работая со студентами, готовящимися к IELTS, я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: они знают значения фразового глагола "pick up", но путаются в его грамматических особенностях. Один из моих студентов, Дмитрий, постоянно делал ошибки в порядке слов, говоря фразы вроде "I pick up it" вместо "I pick it up". После целенаправленной работы над этим аспектом его балл в разделе Speaking вырос с 6.0 до 7.5. Причем переломный момент наступил, когда мы начали использовать игровой подход: каждый раз, когда Дмитрий использовал "pick up" правильно, он получал воображаемый балл. Это превратило сложную грамматическую конструкцию в увлекательный квест, и через три недели использование фразового глагола стало для него автоматическим.

Отделяемость частицы «up»: когда и как применять

Одна из главных сложностей при использовании фразового глагола "pick up" связана с отделяемостью его частицы. В отличие от многих других фразовых глаголов, "pick up" относится к категории отделяемых, что создает дополнительные правила его употребления.

Основное правило отделяемости

Когда прямое дополнение выражено существительным, у вас есть два варианта построения предложения:

Вариант 1 (без разделения): I picked up the keys. (Я поднял ключи)

Вариант 2 (с разделением): I picked the keys up. (Я поднял ключи)

Оба варианта грамматически корректны, хотя первый используется чаще в повседневной речи.

Обязательное разделение с местоимениями

Если прямое дополнение выражено личным местоимением, частица "up" обязательно должна отделяться:

Правильно: I picked it up. (Я поднял это)

Неправильно: ❌ I picked up it. (Я поднял это)

Это правило применимо ко всем личным местоимениям в объектном падеже (me, you, him, her, it, us, them).

Факторы, влияющие на отделение частицы

Помимо грамматических правил, на отделение частицы "up" могут влиять:

Длина дополнения — при длинных фразах частицу часто не отделяют:

— при длинных фразах частицу часто не отделяют: I picked up the beautiful antique vase that my grandmother gave me. (предпочтительнее, чем разделение)

Стилистические предпочтения — в формальной речи чаще используется вариант без разделения:

— в формальной речи чаще используется вариант без разделения: The company picked up significant market share. (более формально)

The company picked significant market share up. (менее формально)

Акцентирование внимания — отделение частицы может использоваться для смыслового ударения:

— отделение частицы может использоваться для смыслового ударения: I picked the wrong person up. (акцент на "wrong person")

Использование отделяемости в различных контекстах

Рассмотрим, как правило отделяемости применяется в различных значениях "pick up":

Физическое поднятие предмета:

She picked up the book. / She picked the book up.

She picked it up. (только такой вариант)

Обучение или приобретение навыка:

He picked up French. / He picked French up.

He picked it up quickly. (только такой вариант)

Заболевание:

I picked up a cold. / I picked a cold up.

I picked it up on vacation. (только такой вариант)

Особые случаи и исключения

Существуют ситуации, когда разделение фразового глагола "pick up" невозможно или нежелательно:

Когда "pick up" используется как непереходный глагол:

Business is picking up. (частица не отделяется, так как нет прямого дополнения)

В некоторых идиоматических выражениях, где значение фиксировано:

Let's pick up where we left off. (здесь разделение нетипично)

Употребление «pick up» в разговорной речи и идиомах

Фразовый глагол "pick up" особенно богат идиоматическими выражениями и разговорными оборотами, которые придают речи естественное звучание и выразительность. Владение этими выражениями позволяет звучать более аутентично в англоязычной среде. 🗣️

Популярные идиомы с "pick up"

Pick up the pace — ускориться, действовать быстрее

— ускориться, действовать быстрее We need to pick up the pace if we want to meet the deadline. — Нам нужно ускориться, если мы хотим уложиться в срок.

Pick up the pieces — восстанавливаться после неудачи или трудной ситуации

— восстанавливаться после неудачи или трудной ситуации After the divorce, she had to pick up the pieces and start a new life. — После развода ей пришлось собраться и начать новую жизнь.

Pick up the tab/bill — оплатить счет, обычно за других

— оплатить счет, обычно за других Don't worry about the dinner, I'll pick up the tab. — Не беспокойся о ужине, я оплачу счет.

Pick up steam — набирать обороты, ускоряться

— набирать обороты, ускоряться The campaign really picked up steam after the debate. — Кампания действительно набрала обороты после дебатов.

Pick up the slack — компенсировать недостатки, выполнять работу за других

— компенсировать недостатки, выполнять работу за других When John was ill, Mary had to pick up the slack. — Когда Джон заболел, Мэри пришлось взять на себя его обязанности.

Разговорные выражения с "pick up"

Pick someone's brain — консультироваться с кем-то, получать информацию от эксперта

— консультироваться с кем-то, получать информацию от эксперта I'd love to pick your brain about investments. — Я хотел бы проконсультироваться с тобой по поводу инвестиций.

Pick up on something — замечать, улавливать что-то неочевидное

— замечать, улавливать что-то неочевидное Did you pick up on his sarcasm? — Ты заметил его сарказм?

Pick up after someone — убирать за кем-то

— убирать за кем-то I'm tired of picking up after you! — Я устал убирать за тобой!

Pick someone up — знакомиться с целью романтических отношений (часто в баре или клубе)

— знакомиться с целью романтических отношений (часто в баре или клубе) He tried to pick her up at the bar, but she wasn't interested. — Он пытался познакомиться с ней в баре, но она не была заинтересована.

"Pick up" в современном сленге

С развитием технологий и изменением культурного контекста появляются новые сленговые выражения с "pick up":

Pick up what someone is putting down — понимать, что кто-то пытается сказать

— понимать, что кто-то пытается сказать I'm picking up what you're putting down. — Я понимаю, к чему ты клонишь.

Pick up likes/followers — привлекать подписчиков в социальных сетях

— привлекать подписчиков в социальных сетях Her account picked up thousands of followers overnight. — Её аккаунт привлёк тысячи подписчиков за одну ночь.

Региональные различия в использовании

Использование "pick up" может различаться в разных англоговорящих странах:

В Британском английском: "I'll ring you when I'm outside" может быть предпочтительнее, чем американское "I'll call you when I'm ready to pick you up".

В Австралии можно услышать "pick up a feed" в значении "купить еду/перекусить".

Практические советы по использованию в разговорной речи

Наблюдайте за контекстом — значение "pick up" сильно зависит от ситуации

Обращайте внимание на предлоги, следующие за "pick up" — они могут менять значение (pick up on, pick up with, etc.)

Практикуйте идиоматические выражения в контексте, а не изолированно

Будьте осторожны с выражениями, имеющими романтический или флиртующий подтекст (например, "pick someone up")

Частотность использования в повседневной речи

"Pick up" входит в топ-50 наиболее часто используемых фразовых глаголов английского языка. Носители языка употребляют его ежедневно, особенно в следующих ситуациях:

Координация встреч и передвижений ("I'll pick you up at 7")

Обсуждение покупок ("Can you pick up some milk?")

Деловые разговоры ("Sales are picking up this quarter")

Обсуждение здоровья ("I picked up a bug from my kids")