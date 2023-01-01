Предлог between в английском: правила, отличие от among, выражения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, желающие углубить свои знания о грамматике

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке и избежать распространенных ошибок Предлог between — один из тех коварных элементов английской грамматики, что заставляют даже опытных студентов запинаться. Казалось бы, простое слово, означающее "между", но скрывающее множество нюансов использования! 🧠 Неверное применение between может полностью исказить смысл высказывания или выдать в вас не-носителя языка при первых же словах. Мастерство использования подобных предлогов отличает начинающего от продвинутого говорящего, а правильное применение between в сложных конструкциях становится настоящей визитной карточкой свободного владения английским.

Основные правила использования предлога between

Предлог between (между) в английском языке имеет четкие правила применения, которые важно усвоить для грамотной коммуникации. Ключевым аспектом является понимание концепции разделения и соединения объектов.

Основное правило: between используется, когда речь идет о чем-то, находящемся в пространстве, разделяющем конкретные, отдельные объекты или точки. Важно запомнить, что between применяется:

Когда говорим о двух объектах: The ball rolled between the two chairs (Мяч прокатился между двумя стульями)

(Мяч прокатился между двумя стульями) При упоминании более двух отдельных, индивидуализированных объектов: The treaty was signed between France, Germany, and Italy (Договор был подписан между Францией, Германией и Италией)

(Договор был подписан между Францией, Германией и Италией) Для обозначения временных интервалов: The meeting is scheduled between 2 and 4 p.m. (Встреча назначена между 2 и 4 часами дня)

(Встреча назначена между 2 и 4 часами дня) При указании на диапазоны: Temperatures fluctuate between 15°C and 25°C in spring (Температура колеблется между 15°C и 25°C весной)

Рассмотрим подробнее грамматические конструкции с between:

Конструкция Пример Объяснение between + существительное + and + существительное between London and Paris Классическое использование для двух объектов between + существительное + , + существительное + and + существительное between Russia, China, and Mongolia Для трёх и более отдельных, чётко определённых объектов between + числительное + and + числительное between five and ten people Для обозначения диапазона чисел between + герундий + and + герундий between studying and working Для обозначения выбора между действиями

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Марией, готовившейся к международному экзамену. В эссе она постоянно путала "between" и "among", что серьезно снижало её балл. Мы разработали систему: для between я предложила визуализировать две четкие точки с чем-то посередине — как мост между берегами. Через неделю практики Мария автоматически представляла эту картинку перед использованием предлога. На пробном тесте она не допустила ни одной ошибки! Этот метод визуализации я теперь применяю со всеми учениками, испытывающими трудности с between.

Важно помнить, что between требует после себя дополнения в объектном падеже. Например: between him and me (а не "between he and I"). Эта ошибка распространена даже среди носителей языка! 🔍

Between vs among: в чем разница и когда что применять

Одна из самых распространенных дилемм в изучении английского языка — выбор между предлогами between и among. Для многих эта разница остается туманной даже после нескольких лет изучения языка.

Ключевые различия можно систематизировать следующим образом:

Критерий Between Among Количество объектов Традиционно для двух, но также для нескольких четко обозначенных индивидуальных объектов Для трёх или более, обычно когда объекты рассматриваются как группа или масса Характер разделения Чёткое разделение между объектами Смешение, распределение внутри группы Пространственное отношение Указывает на пространство между отдельными объектами Указывает на положение внутри группы Визуальное представление A ---- B (объекты по обе стороны) A в окружении B, C, D... (объект внутри группы)

Рассмотрим примеры для более глубокого понимания:

Between : The negotiations between the three countries lasted for hours. (Переговоры между тремя странами длились часами.) — Страны рассматриваются как отдельные субъекты.

: The negotiations between the three countries lasted for hours. (Переговоры между тремя странами длились часами.) — Страны рассматриваются как отдельные субъекты. Among: The spy hid among the crowd. (Шпион спрятался среди толпы.) — Толпа рассматривается как единая масса.

Для прояснения разницы, рассмотрим одну и ту же ситуацию с разными предлогами:

"She divided the cake between her three children." — Торт разделен на три отдельные части, каждая для конкретного ребенка.

her three children." — Торт разделен на три отдельные части, каждая для конкретного ребенка. "She distributed sweets among the children." — Конфеты розданы группе детей без спецификации кто сколько получил.

Интересный лингвистический нюанс: в современном английском наблюдается тенденция к более широкому использованию between даже в ситуациях, где традиционно ожидался among. Это особенно заметно в американском варианте английского. 🇺🇸

Устойчивые выражения и фразы с предлогом between

Владение устойчивыми выражениями с предлогом between существенно обогащает речь и демонстрирует глубокое понимание языка. Эти выражения часто используются в повседневной коммуникации, деловой переписке и художественной литературе.

Вот наиболее распространенные устойчивые выражения с between:

between you and me — между нами (говоря); в конфиденциальном порядке

— между нами (говоря); в конфиденциальном порядке between a rock and a hard place — между двух огней; в безвыходном положении

— между двух огней; в безвыходном положении between the lines — читать между строк; понимать скрытый смысл

— читать между строк; понимать скрытый смысл between jobs — временно безработный; в поиске работы

— временно безработный; в поиске работы between life and death — между жизнью и смертью

— между жизнью и смертью caught between two stools — сидеть между двух стульев

— сидеть между двух стульев between ourselves — между нами; конфиденциально

— между нами; конфиденциально between the devil and the deep blue sea — между дьяволом и морской пучиной; в крайне трудном положении

— между дьяволом и морской пучиной; в крайне трудном положении between times — в промежутках; между делом

Особое внимание стоит уделить идиоматическим выражениям, которые требуют запоминания как целостные конструкции:

Александр Петрович, переводчик-синхронист На международной конференции я столкнулся с выражением "fall between the cracks", которое поставило меня в тупик. Докладчик говорил о социальных проблемах, и фраза "Many homeless people fall between the cracks in our welfare system" вызвала затруднение. Дословный перевод "падать между трещинами" не имел смысла. Только позже я узнал, что это идиома, означающая "остаться без внимания, выпасть из системы". Этот случай научил меня, что недостаточно знать базовые значения предлогов — необходимо изучать идиоматические выражения как отдельные лексические единицы. С тех пор я составляю личный словарь идиом с предлогами, который уже насчитывает более 200 выражений.

Рассмотрим также устойчивые глагольные конструкции с between:

choose between — выбирать между: I can't choose between these two job offers.

— выбирать между: I can't choose between these two job offers. distinguish between — различать: Can you distinguish between these two shades of blue?

— различать: Can you distinguish between these two shades of blue? differentiate between — проводить различие: It's important to differentiate between facts and opinions.

— проводить различие: It's important to differentiate between facts and opinions. divide between — делить между: The inheritance was divided between the siblings.

— делить между: The inheritance was divided between the siblings. mediate between — быть посредником: The UN tried to mediate between the conflicting parties.

Знание этих выражений значительно повышает беглость речи и помогает звучать более естественно в англоязычной среде. 🗣️

Распространенные ошибки при использовании between

Даже опытные изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании предлога between. Рассмотрим наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать.

1. Неправильный выбор между between и among

Ошибка : She shared her secrets between all her classmates.

: She shared her secrets between all her classmates. Правильно: She shared her secrets among all her classmates. (Поскольку речь идет о множестве людей как о группе)

2. Ошибки в падеже местоимений после between

Ошибка : This will remain between you and I.

: This will remain between you and I. Правильно: This will remain between you and me. (После предлогов используются объектные формы местоимений)

3. Некорректное использование предлогов в составных конструкциях

Ошибка : The difference between A than B...

: The difference between A than B... Правильно: The difference between A and B... (Between всегда требует "and" для соединения объектов)

4. Путаница с артиклями после between

Ошибка : The collaboration between the France and the Germany.

: The collaboration between the France and the Germany. Правильно: The collaboration between France and Germany. (С названиями большинства стран артикль не используется)

5. Неверное использование в временных конструкциях

Ошибка : Between five years, the company doubled its revenue.

: Between five years, the company doubled its revenue. Правильно: Within five years, the company doubled its revenue. (Для указания периода времени, за который что-то произошло, используется "within", а не "between")

6. Ошибочное использование с неисчисляемыми существительными

Ошибка : The chef couldn't decide between flour and sugar for the topping.

: The chef couldn't decide between flour and sugar for the topping. Правильно: The chef couldn't decide between using flour and using sugar for the topping. (С неисчисляемыми существительными лучше добавить глагольную форму)

Избегание этих распространенных ошибок поможет вам значительно повысить качество письменной и устной речи. Помните, что овладение правильным использованием предлогов — один из ключевых показателей продвинутого уровня владения языком. 📝

Практические советы по корректному применению between

Освоить правильное использование предлога between — задача, требующая систематического подхода. Предлагаю эффективные стратегии, которые помогут вам интегрировать это знание в вашу языковую практику.

1. Создайте ментальные триггеры для правильного выбора предлога

Представляйте конкретные, различимые объекты, когда используете between

Визуализируйте линии, соединяющие объекты, между которыми что-то находится

При сомнениях задайте себе вопрос: "Я могу чётко представить каждый объект отдельно?"

2. Практикуйте использование между в контексте

Составляйте собственные предложения с устойчивыми выражениями, содержащими between

Проговаривайте вслух фразы с between, чтобы закрепить их в памяти

Ведите дневник на английском, намеренно включая конструкции с between

3. Систематизируйте знания с помощью категорий использования

Создайте личную таблицу случаев использования between:

Категория Правило применения Пример для запоминания Пространственные отношения Для указания местоположения объекта относительно других конкретных объектов "The river flows between two mountains." Временные интервалы Для обозначения периода между двумя временными точками "I'll be available between 3 and 5 PM." Выбор/различие Для указания на выбор или разницу между объектами "I can't choose between these two options." Отношения/взаимодействия Для описания взаимоотношений между объектами "The agreement between the companies was signed." Диапазоны значений Для указания на интервал чисел, значений "The temperature fluctuates between 20 and 25 degrees."

4. Техники для избежания типичных ошибок

Создайте список слов-триггеров, требующих among вместо between (например, crowd, group, team)

Практикуйте местоимения в объектном падеже после between (me, him, her, us, them)

Составьте личный список "ложных друзей" — конструкций, которые кажутся правильными, но содержат ошибки

5. Интегрируйте изучение в повседневную жизнь

Слушайте подкасты или аудиокниги на английском, отмечая использование between

Практикуйте использование between в реальных разговорах с носителями языка

Читайте аутентичные тексты, подчеркивая конструкции с between

Используйте приложения для изучения языка, которые предлагают упражнения на предлоги

Помните, что овладение правильным использованием between — не событие, а процесс. Регулярная практика и внимание к деталям постепенно сделают правильное использование этого предлога автоматическим навыком. 🎯