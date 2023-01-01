Апостроф в английском языке: правила, функции и частые ошибки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и аспиранты, изучающие английский язык

Профессионалы, работающие с английскими текстами в различных сферах

Носители русского языка, желающие улучшить свою грамотность в английском Маленький символ, огромные последствия. Неправильное использование апострофа способно превратить солидный деловой текст в любительский набор слов, а вашу академическую работу — в документ с красными пометками преподавателя. Понимание того, когда и как использовать апостроф в английском языке, отличает профессионалов от дилетантов. Этот незначительный на вид знак препинания регулярно вызывает замешательство даже у носителей языка, что уж говорить о тех, для кого английский — иностранный. Но не волнуйтесь: с четкими правилами и практическими примерами вы сможете раз и навсегда решить эту грамматическую головоломку. 📝

Апостроф в английском языке: основные функции и правила

Апостроф (') — один из самых неоднозначных знаков препинания в английском языке. Многие пишущие на английском избегают его использования из-за неуверенности, что часто приводит к грамматическим ошибкам. Основные функции апострофа можно разделить на две категории: обозначение притяжательного падежа и создание сокращений.

Главное назначение апострофа — указывать на пропущенные буквы или цифры в сокращениях и обозначать принадлежность в притяжательном падеже. Вопреки распространённому заблуждению, апостроф никогда не используется для образования множественного числа существительных (кроме некоторых исключений, о которых поговорим позже).

Екатерина Соловьёва, методист по английскому языку Однажды на международной конференции я стала свидетелем неловкой ситуации. Презентация российского специалиста была безупречной во всех отношениях, кроме одного — на каждом слайде присутствовали ошибки с апострофами. Вместо "company's policy" было написано "companys' policy", а "don't" превратилось в "dont". Несмотря на блестящее содержание, после выступления многие иностранные коллеги обсуждали именно эти ошибки. Этот случай стал для меня наглядной демонстрацией того, как неправильное использование апострофа может подорвать профессиональную репутацию даже у высококвалифицированного специалиста.

Давайте рассмотрим основные правила использования апострофа в таблице:

Функция апострофа Правило Пример Притяжательный падеж (ед. ч.) Добавляем 's к существительному The dog's bone (кость собаки) Притяжательный падеж (мн. ч., оканчивающееся на -s) Добавляем только ' после -s The dogs' bones (кости собак) Сокращения Апостроф заменяет пропущенные буквы Don't (Do not), I'm (I am) Множественное число особых случаев Используется для букв, цифр, символов Mind your p's and q's

Следует помнить, что апостроф в английском визуально отличается от одинарных кавычек, хотя на клавиатуре это один и тот же символ. В правильно оформленном тексте апостроф имеет форму маленькой девятки (').

Притяжательный падеж с апострофом: когда и как ставить

Использование апострофа для обозначения притяжательного падежа — одна из самых частых функций этого знака в английском языке. Правила кажутся простыми на первый взгляд, но множество исключений и особых случаев может сбить с толку даже опытных пользователей языка. 🔍

Основные правила использования апострофа в притяжательном падеже:

Существительные в единственном числе: добавляем 's (John's book, the cat's tail)

добавляем 's (John's book, the cat's tail) Существительные во множественном числе, оканчивающиеся на -s: добавляем только ' (the students' projects)

добавляем только ' (the students' projects) Существительные во множественном числе, не оканчивающиеся на -s: добавляем 's (the children's toys)

добавляем 's (the children's toys) Имена собственные, оканчивающиеся на -s: традиционно добавляем 's, хотя допустимы варианты (James's house или James' house)

Особое внимание стоит уделить именам собственным, оканчивающимся на -s, -x или -z. В британском английском преобладает форма с добавлением 's (Charles's friend), в то время как в американском часто встречается вариант с одним апострофом (Charles' friend). Оба варианта считаются правильными, главное — соблюдать последовательность в рамках одного текста.

Когда речь идёт о принадлежности чего-либо нескольким людям, расположение апострофа зависит от того, владеют ли они предметом совместно или по отдельности:

Совместное владение: апостроф ставится только после последнего имени (Tom and Mary's house — дом, принадлежащий им обоим)

Раздельное владение: апостроф ставится после каждого имени (Tom's and Mary's cars — у каждого своя машина)

Иногда возникает вопрос: как быть с неодушевлёнными предметами? Правило здесь простое — апостроф с s применяется и к ним: the computer's screen (экран компьютера), the car's engine (двигатель машины). Однако в современном английском часто используется конструкция с of для неодушевлённых объектов: the screen of the computer, the engine of the car.

Михаил Петров, переводчик технической документации Работая над переводом руководства по эксплуатации для международной IT-компании, я допустил системную ошибку, которая едва не стоила нам контракта. Во всём тексте я последовательно использовал форму "the systems settings" вместо правильной "the system's settings". Клиент заметил эту ошибку и выразил сомнение в качестве всего перевода. Мне пришлось не только исправлять все случаи неправильного использования апострофа, но и проводить дополнительную проверку всего документа, чтобы восстановить доверие заказчика. После этого случая я составил для себя шпаргалку по использованию апострофов и держу её перед глазами во время работы над англоязычными текстами.

Сокращения и апостроф: правила использования в речи

Сокращения — это вторая основная область применения апострофа в английском языке. Они делают речь более естественной и разговорной, а письменный текст — менее формальным. В сокращениях апостроф указывает на место, где были опущены буквы. ⚡️

Наиболее распространённые типы сокращений с апострофом:

Отрицательные формы глаголов: don't (do not), won't (will not), can't (cannot) Сокращения с глаголом to be: I'm (I am), you're (you are), he's (he is), she's (she is), it's (it is) Сокращения с модальными глаголами: I'll (I will), we'd (we would/had), they've (they have) Сокращения с let и us: let's (let us)

Важно отметить, что в формальном академическом и деловом письме сокращения обычно не используются. Однако в неформальной переписке, художественной литературе и разговорной речи они не только допустимы, но и желательны для создания естественного звучания.

Некоторые сокращения могут быть неоднозначными. Например, he's может означать как he is, так и he has; she'd может расшифровываться как she would или she had. В таких случаях смысл определяется контекстом.

Полная форма Сокращение Пример использования is not / are not isn't / aren't He isn't ready. They aren't here yet. will not won't She won't agree to these terms. I would / I had I'd I'd love to come. I'd already finished when you called. you have / you had you've You've made a good point. You've had enough chances. they will they'll They'll arrive tomorrow.

Особое внимание следует уделить сокращению it's (it is / it has) и его отличию от притяжательного местоимения its (его/её/его). Это одна из самых распространённых ошибок даже среди носителей языка:

It's (с апострофом) — сокращение от it is или it has: It's going to rain. (It is going to rain.) It's been a long day. (It has been a long day.)

(с апострофом) — сокращение от it is или it has: It's going to rain. (It is going to rain.) It's been a long day. (It has been a long day.) Its (без апострофа) — притяжательное местоимение: The dog wagged its tail. (Собака виляла своим хвостом.)

Аналогичная ситуация с you're (you are) и your (твой), they're (they are) и their (их), а также there (там). Эти омофоны часто путают, и неправильное использование апострофа в них является одной из наиболее заметных грамматических ошибок.

Особые случаи использования апострофа в английском

Помимо стандартных правил, существуют особые случаи использования апострофа, которые вызывают затруднения даже у опытных пользователей английского языка. Разберёмся с наиболее сложными ситуациями. 🧩

Множественное число букв, цифр и символов

Хотя обычно апостроф не используется для образования множественного числа, есть исключения. При образовании множественного числа отдельных букв, цифр и символов апостроф может использоваться для избежания путаницы:

Mind your p's and q's. (Следите за своими "п" и "к".)

She got all A's on her report card. (В её табеле все пятёрки.)

The 1990's were a time of change. (1990-е были временем перемен.) — Хотя современные стилистические руководства часто рекомендуют форму без апострофа: 1990s.

Апостроф с именами, оканчивающимися на -s

Правила различаются в зависимости от стиля и региональных особенностей:

Классические и библейские имена, оканчивающиеся на -s, обычно используются только с апострофом: Jesus' teachings, Moses' laws

Современные имена могут следовать обоим правилам: James's house или James' house — оба варианта допустимы

Многосложные имена, оканчивающиеся на -s или -z, часто используются только с апострофом: Socrates' philosophy, Euripides' plays

Выражение времени и стоимости

В выражениях времени и стоимости апостроф используется по-разному:

A day's work (работа одного дня) — притяжательный падеж с апострофом

Two weeks' notice (уведомление за две недели) — притяжательный падеж множественного числа

A dollar's worth (стоимость в один доллар) — притяжательный падеж

Географические названия и названия организаций

В географических названиях и названиях организаций использование апострофа неоднозначно:

Некоторые названия исторически используются с апострофом: St. John's (город в Канаде)

Другие официально не включают апостроф, даже если логически они должны его иметь: Harpers Ferry, Pikes Peak

Названия организаций могут содержать или не содержать апостроф по решению самой организации: McDonald's (с апострофом), но Harrods (без апострофа)

Апостроф в устаревших выражениях и диалектах

В литературе апостроф часто используется для обозначения диалектных особенностей или архаичных форм:

'Tis (it is) — устаревшая форма

o'clock (of the clock) — сокращение

rock 'n' roll — где апострофы заменяют буквы "a" и "d" в "and"

Эти особые случаи могут показаться сложными, но с практикой их использование становится интуитивно понятным. Главное правило — быть последовательным в рамках одного текста и при необходимости обращаться к стилистическим руководствам, соответствующим вашему контексту (академический, журналистский или художественный текст).

Распространённые ошибки при использовании апострофа

Несмотря на кажущуюся простоту правил, апостроф продолжает оставаться источником многочисленных ошибок даже среди носителей английского языка. Разберём наиболее распространённые из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

Ошибка №1: Использование апострофа для образования множественного числа

Одна из самых распространённых ошибок — добавление апострофа для образования множественного числа существительных:

Неправильно: apple's, banana's, book's

apple's, banana's, book's Правильно: apples, bananas, books

Исключение составляют только случаи с отдельными буквами, цифрами и сокращениями, упомянутые ранее.

Ошибка №2: Путаница между it's и its

Эта ошибка настолько распространена, что заслуживает отдельного упоминания:

it's = it is / it has (The cat is hungry = The cat's hungry = It's hungry)

= it is / it has (The cat is hungry = The cat's hungry = It's hungry) its = принадлежащий ему/ей/этому (The cat ate its food)

Ошибка №3: Неправильное размещение апострофа в притяжательных формах

Часто возникает путаница с размещением апострофа, особенно во множественном числе:

Неправильно: The childrens' toys (апостроф после s)

The childrens' toys (апостроф после s) Правильно: The children's toys (апостроф перед s, так как children уже форма множественного числа)

Неправильно: The dogs's bones (двойное указание на притяжательность)

The dogs's bones (двойное указание на притяжательность) Правильно: The dogs' bones (только апостроф после s для множественного числа)

Ошибка №4: Путаница в сокращениях с you're, your, they're, their, there

Эти омофоны часто вызывают затруднения:

you're = you are (You're invited to the party)

= you are (You're invited to the party) your = принадлежащий тебе (This is your book)

they're = they are (They're coming to dinner)

= they are (They're coming to dinner) their = принадлежащий им (Their house is beautiful)

= принадлежащий им (Their house is beautiful) there = там (The book is over there)

Ошибка №5: Неправильное использование апострофа с именами, оканчивающимися на -s

Существует путаница в правилах для имён, оканчивающихся на -s:

Традиционно: James's car (добавляем 's)

James's car (добавляем 's) Альтернативно: James' car (только апостроф)

Оба варианта могут быть приемлемыми в зависимости от выбранного стиля, но важно соблюдать последовательность.

Ошибка №6: Пропуск апострофа в сокращениях

Часто встречается пропуск апострофа в сокращениях, особенно в неформальной онлайн-коммуникации:

Неправильно: dont, cant, wouldnt

dont, cant, wouldnt Правильно: don't, can't, wouldn't

Ошибка №7: Избыточное использование апострофа

Иногда апостроф добавляется там, где он не нужен:

Неправильно: in the 1960's (современные стилистические руководства часто рекомендуют форму без апострофа)

in the 1960's (современные стилистические руководства часто рекомендуют форму без апострофа) Правильно: in the 1960s

Чтобы избежать этих ошибок, полезно помнить ключевые правила и регулярно проверять свои тексты. Также стоит учитывать, что некоторые правила использования апострофа эволюционируют со временем, и то, что считалось правильным несколько десятилетий назад, может не соответствовать современным стилистическим рекомендациям.