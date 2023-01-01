Как подготовиться к экзамену по английскому: пошаговый план

Для кого эта статья:

Студенты и школьники, готовящиеся к экзаменам по английскому языку (ЕГЭ, IELTS, TOEFL)

Взрослые, желающие повысить уровень английского для получения международных сертификатов

Преподаватели английского языка, ищущие стратегии и методы для подготовки своих учеников к экзаменам Представьте, что до экзамена по английскому осталось всего несколько недель, а вы даже не знаете, с чего начать подготовку. Знакомая ситуация? Я разработал пошаговый план, который помог сотням моих студентов не просто сдать экзамен, а получить желаемые баллы — даже тем, кто начинал с уровнем ниже среднего. Этот план работает как для школьников, готовящихся к ЕГЭ, так и для взрослых, нацеленных на международные сертификаты. Главное — следовать структуре и не пропускать этапы. 🎯 Готовы начать подготовку, которая действительно принесет результаты?

Диагностика и постановка целей: пошаговый старт подготовки

Первое, что нужно сделать перед началом подготовки — честно оценить свой текущий уровень владения английским. Без этого вы рискуете тратить время на материалы, которые либо слишком сложны, либо слишком просты для вас.

Диагностику можно провести несколькими способами:

Пройти пробный тест формата вашего экзамена (демоверсии есть на официальных сайтах)

Сделать онлайн-тест на определение уровня по шкале CEFR (A1-C2)

Обратиться к преподавателю для профессиональной оценки

Проанализировать результаты предыдущих тестов и экзаменов

После определения уровня переходите к постановке целей. И здесь главное — быть реалистичным. Если до экзамена 3 месяца, а ваш уровень A2, вряд ли вы сможете достичь C1. Обычно на преодоление одного уровня требуется минимум 3-6 месяцев интенсивных занятий.

Ваш текущий уровень Желаемый результат Минимальное время подготовки A1-A2 B1 (пороговый для ЕГЭ) 6-9 месяцев B1 B2 (выше среднего, IELTS 5.5-6.5) 4-6 месяцев B2 C1 (продвинутый, IELTS 7.0-8.0) 6-12 месяцев

Дальше нужно разбить общую цель на конкретные задачи по каждому аспекту языка:

Грамматика: какие темы нужно изучить/повторить

Лексика: сколько слов нужно выучить еженедельно

Чтение: какой навык требует улучшения (скорость, понимание деталей)

Аудирование: какие типы записей вызывают затруднения

Письмо: какие форматы нужно освоить

Говорение: какие аспекты требуют практики

Анна Петрова, методист по подготовке к международным экзаменам Помню случай с моей ученицей Мариной, которая готовилась к IELTS. Она начала занятия за 4 месяца до экзамена с уверенностью, что ее английский "не так уж плох". Когда мы провели диагностическое тестирование, оказалось, что у нее есть серьезные пробелы в грамматике и катастрофически не хватает академической лексики. Мы разработали детальный план: первый месяц — интенсивная работа над грамматическими структурами, второй — расширение словарного запаса на 30 слов в день, третий — практика письма и говорения, четвертый — работа над тестовыми стратегиями и тайм-менеджментом. Марина занималась по 2 часа каждый день и каждые выходные проходила пробный тест. За 4 месяца ее балл вырос с предполагаемых 5.5 до 7.0, что позволило ей поступить в магистратуру британского университета. Ключом к успеху стала именно честная первоначальная диагностика и четкий план с конкретными этапами.

Стратегии для успешной сдачи IELTS, TOEFL и ЕГЭ

Каждый экзамен имеет свои особенности, и стратегии подготовки должны это учитывать. Рассмотрим специфические подходы для трех популярных экзаменов. 🎓

Стратегии для IELTS:

Reading: Начинайте с беглого прочтения вопросов, а не текста. Это поможет целенаправленно искать ответы. Практикуйте поиск ключевых слов и их синонимов.

Используйте время перед аудированием для предварительного прочтения вопросов. Обращайте внимание на требуемые ограничения по количеству слов в ответе. Writing: Для Task 1 изучите все типы графиков и диаграмм. В Task 2 обязательно планируйте эссе перед написанием, уделяя 3-5 минут составлению плана.

Для Task 1 изучите все типы графиков и диаграмм. В Task 2 обязательно планируйте эссе перед написанием, уделяя 3-5 минут составлению плана. Speaking: Запишите свои ответы на диктофон и анализируйте их. Подготовьте личные примеры для часто встречающихся тем (образование, технологии, окружающая среда).

Стратегии для TOEFL:

Reading: Тренируйте скорость чтения — тексты длиннее, чем в IELTS. Отрабатывайте навыки определения основной идеи, выводов и логических связей.

Готовьтесь к объединению информации из текста и аудирования. Используйте простые слова-связки для структурирования ответа. Writing: В Integrated Writing учитесь выделять противоречия между прочитанным и услышанным. В Independent Writing обязательно подкрепляйте свое мнение конкретными примерами.

Стратегии для ЕГЭ по английскому:

Аудирование: Регулярно слушайте британские и американские аудиозаписи разной тематики. Учитесь выделять ключевую информацию на фоне отвлекающих деталей.

Запомните структуру письма личного характера и эссе "Мое мнение". Отработайте выражения для введения аргументов, сравнения и противопоставления. Устная часть: Практикуйте четкое чтение вслух с правильной интонацией. Подготовьте шаблоны для описания фотографий и сравнения двух изображений.

Экзамен Ключевое отличие На что делать упор IELTS Академический английский, британский стандарт Аргументированное письмо, формальная лексика TOEFL Американский академический английский Интегрированные задания, конспектирование ЕГЭ Формализованные задания с четкими критериями Шаблоны письма, грамматическая точность

Независимо от типа экзамена, ключ к успеху — регулярное выполнение практических заданий в формате теста с соблюдением временных ограничений. Постепенно увеличивайте сложность материалов, переходя от адаптированных к аутентичным.

Эффективное распределение времени: график подготовки

Правильное планирование времени — залог успешной подготовки к экзамену. Оптимальная стратегия зависит от того, сколько времени у вас осталось до экзамена. Рассмотрим три варианта графиков: долгосрочный (6+ месяцев), среднесрочный (3-5 месяцев) и краткосрочный (1-2 месяца). ⏰

Долгосрочный план (6+ месяцев)

Месяцы 1-2: Расширение лексического запаса и интенсивная работа над грамматикой. Выделите 1-2 часа ежедневно на изучение новых слов и грамматических конструкций.

Совершенствование письменной речи и говорения. Пишите эссе и другие типы текстов 2-3 раза в неделю, практикуйте разговорную речь с партнером или преподавателем. Последний месяц: Интенсивная практика тестовых заданий в формате экзамена, анализ ошибок, повторение проблемных тем.

Среднесрочный план (3-5 месяцев)

Месяц 1: Диагностика проблемных областей и интенсивная работа над ними. Параллельно начинайте расширять словарный запас по темам экзамена.

Выполнение полноформатных тестов 1-2 раза в неделю. В оставшиеся дни работайте над ошибками и слабыми сторонами. Последние 2 недели: Ежедневная практика экзаменационных стратегий, повторение ключевой лексики и грамматики.

Михаил Соколов, преподаватель английского языка Один из моих студентов, Алексей, готовился к TOEFL за 4 месяца до поступления в американский университет. Он работал на полную ставку и мог уделять подготовке только вечера и выходные. Мы составили реалистичный график: в будни по 1,5 часа вечером, в выходные по 4 часа. Для эффективности я разделил его занятия на блоки по 25 минут с 5-минутными перерывами (техника Pomodoro). Каждый понедельник был посвящен аудированию, вторник — чтению, среда — говорению, четверг — письму, пятница — грамматике и лексике. Суббота — практический тест и анализ ошибок, воскресенье — работа над ошибками и повторение. Мы создали систему учета прогресса: Алексей вел таблицу с результатами каждого теста и отслеживал динамику. Это давало мотивацию и ясное представление о прогрессе. Когда за месяц до экзамена он увидел, что его результаты выровнялись, мы скорректировали план, добавив больше времени на его самую слабую часть — письмо. В результате Алексей сдал TOEFL на 102 балла из 120 возможных. Ключевым фактором успеха стал не объем времени, а его структурированность и регулярность занятий.

Краткосрочный план (1-2 месяца)

При ограниченном времени нужен особенно интенсивный подход с акцентом на экзаменационные стратегии:

Недели 1-2: Быстрая диагностика уровня, фокус на структуре экзамена и типах заданий. Ежедневно выполняйте задания одного раздела и анализируйте ошибки.

Выполняйте полный тест каждые 3-4 дня. В промежутках работайте над ошибками и слабыми местами. Используйте технику повторения с интервалами для лексики. Последняя неделя: Повторение ключевых стратегий для каждого раздела, сокращение объема занятий, подготовка к экзамену психологически.

Вне зависимости от длительности подготовки, полезно распределить время по типу навыка:

40% времени на ваши слабые стороны

30% на отработку экзаменационных стратегий

20% на практику полных тестов

10% на повторение пройденного материала

Не забывайте о перерывах и отдыхе: информация лучше усваивается при распределенном обучении с паузами, чем при многочасовом непрерывном "зубрении". Идеальный режим — 45-50 минут занятий, затем 10-15 минут перерыва.

Лучшие ресурсы для изучения английского перед экзаменом

Выбор правильных учебных материалов критически важен для эффективной подготовки. Я отобрал ресурсы, которые показали наивысшую эффективность среди моих студентов. 📚

Учебные пособия и книги

Экзамен Базовые пособия Продвинутые материалы IELTS Cambridge IELTS 1-16, Official Guide to IELTS IELTS Trainer, Ready for IELTS TOEFL Official TOEFL iBT Tests, Barron's TOEFL iBT Delta's Key to the TOEFL Test, Cambridge Preparation for TOEFL ЕГЭ Сборники ФИПИ, "ЕГЭ-2023. Английский язык" "Macmillan Exam Skills for Russia", пособия Музлановой и Вербицкой

Онлайн-платформы

Для развития всех навыков: BBC Learning English, British Council LearnEnglish, TED Talks

Мобильные приложения

Для IELTS: IELTS Prep App, IELTS Skills, IELTS Practice Pro

YouTube-каналы

Для IELTS: IELTS Liz, E2 IELTS, IELTS Ryan

Важно комбинировать ресурсы, чтобы получить всестороннюю подготовку. Например, используйте основные учебники для структурированного изучения, онлайн-платформы для дополнительной практики и мобильные приложения для занятий в дороге.

При выборе ресурсов обращайте внимание на следующие критерии:

Актуальность — материалы должны соответствовать текущему формату экзамена

Не распыляйтесь на слишком много ресурсов одновременно. Выберите 2-3 основных учебника и 3-4 дополнительных источника. Лучше глубоко проработать меньшее количество материалов, чем поверхностно охватить множество.

Техники преодоления стресса и типичных ошибок на тестах

Экзаменационный стресс может существенно снизить ваш результат, даже если вы хорошо подготовлены. Рассмотрим проверенные методики для сохранения спокойствия и избегания распространенных ошибок. 🧠

Психологическая подготовка

Техника визуализации: Регулярно представляйте себе успешное прохождение экзамена, включая все детали — от входа в аудиторию до получения высоких баллов.

Составьте список ободряющих фраз: "Я хорошо подготовился", "Я уверенно справляюсь с заданиями", "Я спокоен и сосредоточен". Регулярная практика в условиях, приближенных к экзаменационным: Имитируйте экзаменационную обстановку во время пробных тестов — соблюдайте тишину, ограничения по времени, отключайте телефон.

Типичные ошибки и способы их избежать

1. На этапе чтения инструкций:

Ошибка: Пропуск важных деталей в задании.

2. При аудировании:

Ошибка: Потеря концентрации при первом непонятном фрагменте.

3. В разделе чтения:

Ошибка: Линейное чтение всего текста от начала до конца.

4. При выполнении грамматических заданий:

Ошибка: Выбор ответа без анализа контекста.

5. В письменной части:

Ошибка: Отклонение от темы, недостаточное планирование.

6. В устной части:

Ошибка: Длительные паузы из-за поиска идеального слова.

7. Общие тактические ошибки:

Ошибка: Неправильное распределение времени.

Что делать накануне и в день экзамена

За день до экзамена прекратите интенсивную подготовку, ограничьтесь легким повторением.

Обеспечьте полноценный сон (7-8 часов).

Подготовьте все необходимые документы и материалы заранее.

Позавтракайте продуктами, богатыми протеином и сложными углеводами.

Прибудьте на место экзамена заранее (минимум за 30 минут).

Перед началом выполните несколько дыхательных упражнений для снятия напряжения.

Помните: умеренный стресс может даже улучшить вашу производительность, но чрезмерная тревога мешает продуктивной работе. Научившись контролировать свое эмоциональное состояние, вы сможете продемонстрировать на экзамене максимум своих возможностей.