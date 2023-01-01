Как подготовиться к экзамену по английскому: пошаговый план#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и школьники, готовящиеся к экзаменам по английскому языку (ЕГЭ, IELTS, TOEFL)
- Взрослые, желающие повысить уровень английского для получения международных сертификатов
Преподаватели английского языка, ищущие стратегии и методы для подготовки своих учеников к экзаменам
Представьте, что до экзамена по английскому осталось всего несколько недель, а вы даже не знаете, с чего начать подготовку. Знакомая ситуация? Я разработал пошаговый план, который помог сотням моих студентов не просто сдать экзамен, а получить желаемые баллы — даже тем, кто начинал с уровнем ниже среднего. Этот план работает как для школьников, готовящихся к ЕГЭ, так и для взрослых, нацеленных на международные сертификаты. Главное — следовать структуре и не пропускать этапы. 🎯 Готовы начать подготовку, которая действительно принесет результаты?
Диагностика и постановка целей: пошаговый старт подготовки
Первое, что нужно сделать перед началом подготовки — честно оценить свой текущий уровень владения английским. Без этого вы рискуете тратить время на материалы, которые либо слишком сложны, либо слишком просты для вас.
Диагностику можно провести несколькими способами:
- Пройти пробный тест формата вашего экзамена (демоверсии есть на официальных сайтах)
- Сделать онлайн-тест на определение уровня по шкале CEFR (A1-C2)
- Обратиться к преподавателю для профессиональной оценки
- Проанализировать результаты предыдущих тестов и экзаменов
После определения уровня переходите к постановке целей. И здесь главное — быть реалистичным. Если до экзамена 3 месяца, а ваш уровень A2, вряд ли вы сможете достичь C1. Обычно на преодоление одного уровня требуется минимум 3-6 месяцев интенсивных занятий.
|Ваш текущий уровень
|Желаемый результат
|Минимальное время подготовки
|A1-A2
|B1 (пороговый для ЕГЭ)
|6-9 месяцев
|B1
|B2 (выше среднего, IELTS 5.5-6.5)
|4-6 месяцев
|B2
|C1 (продвинутый, IELTS 7.0-8.0)
|6-12 месяцев
Дальше нужно разбить общую цель на конкретные задачи по каждому аспекту языка:
- Грамматика: какие темы нужно изучить/повторить
- Лексика: сколько слов нужно выучить еженедельно
- Чтение: какой навык требует улучшения (скорость, понимание деталей)
- Аудирование: какие типы записей вызывают затруднения
- Письмо: какие форматы нужно освоить
- Говорение: какие аспекты требуют практики
Анна Петрова, методист по подготовке к международным экзаменам
Помню случай с моей ученицей Мариной, которая готовилась к IELTS. Она начала занятия за 4 месяца до экзамена с уверенностью, что ее английский "не так уж плох". Когда мы провели диагностическое тестирование, оказалось, что у нее есть серьезные пробелы в грамматике и катастрофически не хватает академической лексики.
Мы разработали детальный план: первый месяц — интенсивная работа над грамматическими структурами, второй — расширение словарного запаса на 30 слов в день, третий — практика письма и говорения, четвертый — работа над тестовыми стратегиями и тайм-менеджментом.
Марина занималась по 2 часа каждый день и каждые выходные проходила пробный тест. За 4 месяца ее балл вырос с предполагаемых 5.5 до 7.0, что позволило ей поступить в магистратуру британского университета. Ключом к успеху стала именно честная первоначальная диагностика и четкий план с конкретными этапами.
Стратегии для успешной сдачи IELTS, TOEFL и ЕГЭ
Каждый экзамен имеет свои особенности, и стратегии подготовки должны это учитывать. Рассмотрим специфические подходы для трех популярных экзаменов. 🎓
Стратегии для IELTS:
- Reading: Начинайте с беглого прочтения вопросов, а не текста. Это поможет целенаправленно искать ответы. Практикуйте поиск ключевых слов и их синонимов.
- Listening: Используйте время перед аудированием для предварительного прочтения вопросов. Обращайте внимание на требуемые ограничения по количеству слов в ответе.
- Writing: Для Task 1 изучите все типы графиков и диаграмм. В Task 2 обязательно планируйте эссе перед написанием, уделяя 3-5 минут составлению плана.
- Speaking: Запишите свои ответы на диктофон и анализируйте их. Подготовьте личные примеры для часто встречающихся тем (образование, технологии, окружающая среда).
Стратегии для TOEFL:
- Reading: Тренируйте скорость чтения — тексты длиннее, чем в IELTS. Отрабатывайте навыки определения основной идеи, выводов и логических связей.
- Listening: Практикуйте конспектирование. Учитесь выделять ключевые моменты из лекций, особенно обращайте внимание на примеры и определения.
- Speaking: Готовьтесь к объединению информации из текста и аудирования. Используйте простые слова-связки для структурирования ответа.
- Writing: В Integrated Writing учитесь выделять противоречия между прочитанным и услышанным. В Independent Writing обязательно подкрепляйте свое мнение конкретными примерами.
Стратегии для ЕГЭ по английскому:
- Аудирование: Регулярно слушайте британские и американские аудиозаписи разной тематики. Учитесь выделять ключевую информацию на фоне отвлекающих деталей.
- Чтение: Отработайте технику быстрого определения главной мысли текста. Изучите типичные задания на соответствие и множественный выбор.
- Грамматика и лексика: Составьте список всех времен и грамматических конструкций, встречающихся в экзамене. Выучите типичные словообразовательные модели.
- Письмо: Запомните структуру письма личного характера и эссе "Мое мнение". Отработайте выражения для введения аргументов, сравнения и противопоставления.
- Устная часть: Практикуйте четкое чтение вслух с правильной интонацией. Подготовьте шаблоны для описания фотографий и сравнения двух изображений.
|Экзамен
|Ключевое отличие
|На что делать упор
|IELTS
|Академический английский, британский стандарт
|Аргументированное письмо, формальная лексика
|TOEFL
|Американский академический английский
|Интегрированные задания, конспектирование
|ЕГЭ
|Формализованные задания с четкими критериями
|Шаблоны письма, грамматическая точность
Независимо от типа экзамена, ключ к успеху — регулярное выполнение практических заданий в формате теста с соблюдением временных ограничений. Постепенно увеличивайте сложность материалов, переходя от адаптированных к аутентичным.
Эффективное распределение времени: график подготовки
Правильное планирование времени — залог успешной подготовки к экзамену. Оптимальная стратегия зависит от того, сколько времени у вас осталось до экзамена. Рассмотрим три варианта графиков: долгосрочный (6+ месяцев), среднесрочный (3-5 месяцев) и краткосрочный (1-2 месяца). ⏰
Долгосрочный план (6+ месяцев)
- Месяцы 1-2: Расширение лексического запаса и интенсивная работа над грамматикой. Выделите 1-2 часа ежедневно на изучение новых слов и грамматических конструкций.
- Месяцы 3-4: Развитие навыков аудирования и чтения. Ежедневно слушайте аудиозаписи и читайте тексты на английском языке, постепенно увеличивая их сложность.
- Месяцы 5-6: Совершенствование письменной речи и говорения. Пишите эссе и другие типы текстов 2-3 раза в неделю, практикуйте разговорную речь с партнером или преподавателем.
- Последний месяц: Интенсивная практика тестовых заданий в формате экзамена, анализ ошибок, повторение проблемных тем.
Среднесрочный план (3-5 месяцев)
- Месяц 1: Диагностика проблемных областей и интенсивная работа над ними. Параллельно начинайте расширять словарный запас по темам экзамена.
- Месяц 2: Выполнение заданий каждого раздела экзамена по отдельности. Выделите 2-3 дня на каждый тип задания.
- Месяц 3: Выполнение полноформатных тестов 1-2 раза в неделю. В оставшиеся дни работайте над ошибками и слабыми сторонами.
- Последние 2 недели: Ежедневная практика экзаменационных стратегий, повторение ключевой лексики и грамматики.
Михаил Соколов, преподаватель английского языка
Один из моих студентов, Алексей, готовился к TOEFL за 4 месяца до поступления в американский университет. Он работал на полную ставку и мог уделять подготовке только вечера и выходные.
Мы составили реалистичный график: в будни по 1,5 часа вечером, в выходные по 4 часа. Для эффективности я разделил его занятия на блоки по 25 минут с 5-минутными перерывами (техника Pomodoro).
Каждый понедельник был посвящен аудированию, вторник — чтению, среда — говорению, четверг — письму, пятница — грамматике и лексике. Суббота — практический тест и анализ ошибок, воскресенье — работа над ошибками и повторение.
Мы создали систему учета прогресса: Алексей вел таблицу с результатами каждого теста и отслеживал динамику. Это давало мотивацию и ясное представление о прогрессе. Когда за месяц до экзамена он увидел, что его результаты выровнялись, мы скорректировали план, добавив больше времени на его самую слабую часть — письмо.
В результате Алексей сдал TOEFL на 102 балла из 120 возможных. Ключевым фактором успеха стал не объем времени, а его структурированность и регулярность занятий.
Краткосрочный план (1-2 месяца)
При ограниченном времени нужен особенно интенсивный подход с акцентом на экзаменационные стратегии:
- Недели 1-2: Быстрая диагностика уровня, фокус на структуре экзамена и типах заданий. Ежедневно выполняйте задания одного раздела и анализируйте ошибки.
- Недели 3-6: Выполняйте полный тест каждые 3-4 дня. В промежутках работайте над ошибками и слабыми местами. Используйте технику повторения с интервалами для лексики.
- Последняя неделя: Повторение ключевых стратегий для каждого раздела, сокращение объема занятий, подготовка к экзамену психологически.
Вне зависимости от длительности подготовки, полезно распределить время по типу навыка:
- 40% времени на ваши слабые стороны
- 30% на отработку экзаменационных стратегий
- 20% на практику полных тестов
- 10% на повторение пройденного материала
Не забывайте о перерывах и отдыхе: информация лучше усваивается при распределенном обучении с паузами, чем при многочасовом непрерывном "зубрении". Идеальный режим — 45-50 минут занятий, затем 10-15 минут перерыва.
Лучшие ресурсы для изучения английского перед экзаменом
Выбор правильных учебных материалов критически важен для эффективной подготовки. Я отобрал ресурсы, которые показали наивысшую эффективность среди моих студентов. 📚
Учебные пособия и книги
|Экзамен
|Базовые пособия
|Продвинутые материалы
|IELTS
|Cambridge IELTS 1-16, Official Guide to IELTS
|IELTS Trainer, Ready for IELTS
|TOEFL
|Official TOEFL iBT Tests, Barron's TOEFL iBT
|Delta's Key to the TOEFL Test, Cambridge Preparation for TOEFL
|ЕГЭ
|Сборники ФИПИ, "ЕГЭ-2023. Английский язык"
|"Macmillan Exam Skills for Russia", пособия Музлановой и Вербицкой
Онлайн-платформы
- Для развития всех навыков: BBC Learning English, British Council LearnEnglish, TED Talks
- Для практики аудирования: Elllo.org, Lyricstraining, Podcast English
- Для расширения словарного запаса: Quizlet, Anki, Memrise
- Для практики письма: Grammarly, WriteAndImprove от Cambridge
- Для практики говорения: Tandem, HelloTalk, iTalki
Мобильные приложения
- Для IELTS: IELTS Prep App, IELTS Skills, IELTS Practice Pro
- Для TOEFL: TOEFL Practice Test, TOEFL Vocabulary, ETS Official TOEFL
- Для ЕГЭ: "ЕГЭ английский язык 2023", Skyeng для подготовки к ЕГЭ
- Универсальные: Duolingo, Lingualeo, Cake
YouTube-каналы
- Для IELTS: IELTS Liz, E2 IELTS, IELTS Ryan
- Для TOEFL: NoteFull TOEFL Mastery, TOEFL Speaking Teacher, TST Prep
- Для ЕГЭ: English with Expert, English Teachers, РосОбрНадзор (официальные разборы)
- Для общего улучшения языка: EnglishClass101, BBC Learning English, mmmEnglish
Важно комбинировать ресурсы, чтобы получить всестороннюю подготовку. Например, используйте основные учебники для структурированного изучения, онлайн-платформы для дополнительной практики и мобильные приложения для занятий в дороге.
При выборе ресурсов обращайте внимание на следующие критерии:
- Актуальность — материалы должны соответствовать текущему формату экзамена
- Аутентичность — предпочтение официальным материалам от разработчиков экзамена
- Полнота — ресурсы должны охватывать все аспекты экзамена
- Обратная связь — возможность проверить свои ответы и получить объяснения
- Прогрессивность — постепенное увеличение сложности заданий
Не распыляйтесь на слишком много ресурсов одновременно. Выберите 2-3 основных учебника и 3-4 дополнительных источника. Лучше глубоко проработать меньшее количество материалов, чем поверхностно охватить множество.
Техники преодоления стресса и типичных ошибок на тестах
Экзаменационный стресс может существенно снизить ваш результат, даже если вы хорошо подготовлены. Рассмотрим проверенные методики для сохранения спокойствия и избегания распространенных ошибок. 🧠
Психологическая подготовка
- Техника визуализации: Регулярно представляйте себе успешное прохождение экзамена, включая все детали — от входа в аудиторию до получения высоких баллов.
- Дыхательные упражнения: Освойте техники глубокого дыхания (4-7-8): вдох на счет 4, задержка на счет 7, выдох на счет 8. Применяйте их при нарастании тревоги.
- Прогрессивная мышечная релаксация: Научитесь поочередно напрягать и расслаблять группы мышц для снятия физического напряжения.
- Позитивные аффирмации: Составьте список ободряющих фраз: "Я хорошо подготовился", "Я уверенно справляюсь с заданиями", "Я спокоен и сосредоточен".
- Регулярная практика в условиях, приближенных к экзаменационным: Имитируйте экзаменационную обстановку во время пробных тестов — соблюдайте тишину, ограничения по времени, отключайте телефон.
Типичные ошибки и способы их избежать
1. На этапе чтения инструкций:
- Ошибка: Пропуск важных деталей в задании.
- Решение: Подчеркивайте ключевые слова в инструкциях. Особенно важно количество требуемых слов, формат ответа, временные рамки.
2. При аудировании:
- Ошибка: Потеря концентрации при первом непонятном фрагменте.
- Решение: Тренируйте навык "отпускания" пропущенной информации. Если что-то не услышали, сконцентрируйтесь на следующем вопросе, а не зацикливайтесь на упущенном.
3. В разделе чтения:
- Ошибка: Линейное чтение всего текста от начала до конца.
- Решение: Используйте технику "вопрос-ответ": сначала просмотрите вопросы, затем ищите в тексте соответствующую информацию.
4. При выполнении грамматических заданий:
- Ошибка: Выбор ответа без анализа контекста.
- Решение: Всегда читайте всё предложение целиком, обращая внимание на временные маркеры и связи с другими частями текста.
5. В письменной части:
- Ошибка: Отклонение от темы, недостаточное планирование.
- Решение: Выделите 3-5 минут на составление плана. Периодически возвращайтесь к заданию, чтобы убедиться, что не отклоняетесь от темы.
6. В устной части:
- Ошибка: Длительные паузы из-за поиска идеального слова.
- Решение: Подготовьте "филлеры" — фразы для заполнения пауз: "Well, that's an interesting question", "Let me think about it".
7. Общие тактические ошибки:
- Ошибка: Неправильное распределение времени.
- Решение: Практикуйте тайминг на пробных тестах. Используйте часы для контроля времени.
- Ошибка: Застревание на сложных вопросах.
- Решение: Если вопрос вызывает затруднения, пометьте его и вернитесь позже.
Что делать накануне и в день экзамена
- За день до экзамена прекратите интенсивную подготовку, ограничьтесь легким повторением.
- Обеспечьте полноценный сон (7-8 часов).
- Подготовьте все необходимые документы и материалы заранее.
- Позавтракайте продуктами, богатыми протеином и сложными углеводами.
- Прибудьте на место экзамена заранее (минимум за 30 минут).
- Перед началом выполните несколько дыхательных упражнений для снятия напряжения.
Помните: умеренный стресс может даже улучшить вашу производительность, но чрезмерная тревога мешает продуктивной работе. Научившись контролировать свое эмоциональное состояние, вы сможете продемонстрировать на экзамене максимум своих возможностей.
Подготовка к экзамену по английскому — это марафон, а не спринт. Систематический подход с четким планом, правильными материалами и стратегиями дает гораздо лучшие результаты, чем хаотичные занятия или зубрежка в последний момент. Диагностируйте свой уровень, поставьте конкретные цели, распределите время эффективно, используйте проверенные ресурсы и научитесь контролировать стресс. Эти шаги значительно повысят ваши шансы на успех не только на экзамене, но и в реальном использовании английского языка. Помните: уверенность приходит с практикой и хорошей подготовкой — они неразделимы.