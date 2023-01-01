Виды бумаги на английском: полный гид по терминологии для печати

Для кого эта статья:

Специалисты полиграфической и издательской отрасли

Работники, занимающиеся международными закупками и поставками

Художники и творческие люди, использующие специализированные виды бумаги Представьте собеседника, который легко переключается между английским и русским, когда рассказывает о своей работе в типографии или издательстве. Знакомо, правда? Ваши международные партнеры ожидают грамотного использования специфических терминов, а незнание точных названий различных типов бумаги может стоить вам профессиональной репутации или упущенных возможностей. От обычного офисного листа до изысканной бумаги для акварели — каждый материал имеет свое уникальное английское название, которое открывает доступ к мировым ресурсам, стандартам и профессиональным сообществам. Давайте разберемся в этом лексическом многообразии и превратим его в ваше конкурентное преимущество. 📝

"Paper" – базовое английское слово для бумаги

Слово "paper" в английском языке — это многофункциональный термин, который простирается далеко за пределы обозначения материала для письма. Этот термин происходит от древнегреческого "papyros", обозначавшего папирус — исторический предшественник современной бумаги. Именно поэтому базовое понимание слова "paper" и его производных критически важно для любого, кто взаимодействует с англоязычной аудиторией в академической, творческой или деловой среде.

В повседневном общении "paper" используется в различных значениях и контекстах:

A sheet of paper — лист бумаги

— лист бумаги A piece of paper — кусок бумаги

— кусок бумаги Paper bag — бумажный пакет

— бумажный пакет Newspaper — газета

— газета Academic paper — научная статья

— научная статья Papers (множественное число) — документы

Глагол "to paper" означает «обклеивать бумагой» или «оклеивать обоями». Например, "to paper the walls" — оклеить стены обоями. Интересно, что фраза "It looks good on paper" переводится как «хорошо в теории, но не на практике», а выражение "to push papers" означает выполнение бюрократической работы.

Елена Семёнова, преподаватель английского для специальных целей Однажды мой студент, владелец небольшой типографии, попал в неловкую ситуацию на международной выставке полиграфического оборудования. Пытаясь объяснить иностранному поставщику, какую именно бумагу он использует для печати визиток, он использовал буквальный перевод "dense paper" вместо правильного "cardstock". Поставщик долго не мог понять, о чём идёт речь, а затем предложил совершенно не тот материал. После этого случая мы разработали специальный курс английского для работников полиграфии, где первым делом создали глоссарий с правильными наименованиями всех типов бумаги и их характеристик. Теперь мой студент не только безошибочно использует термины "coated paper", "glossy finish" и "weight in GSM", но и смог заключить несколько выгодных международных контрактов благодаря профессиональному владению специализированной лексикой.

В деловой переписке и технической документации крайне важно точно указывать характеристики бумаги, используя правильную терминологию:

Английский термин Русский эквивалент Типичное применение Paper weight Плотность бумаги Спецификации печатных материалов Paper grade Сорт бумаги Производственные стандарты Paper finish Отделка бумаги Полиграфические требования Paper grain Направление волокон Производство и переплет Paper size Формат бумаги Печать и документооборот

Типы бумаги и их английские названия

Разнообразие типов бумаги на английском языке отражает богатство её применения в различных сферах жизни. Знание точных английских терминов позволяет специалистам безошибочно идентифицировать нужный материал и избегать дорогостоящих ошибок при заказе или использовании бумаги неподходящего типа. 🔍

Основные типы бумаги по назначению:

Writing paper — бумага для письма, обычно высококачественная, с гладкой поверхностью

— бумага для письма, обычно высококачественная, с гладкой поверхностью Printing paper — бумага для печати, включает множество подвидов в зависимости от типа печати

— бумага для печати, включает множество подвидов в зависимости от типа печати Kraft paper — крафт-бумага, прочная упаковочная бумага коричневого цвета

— крафт-бумага, прочная упаковочная бумага коричневого цвета Tissue paper — тонкая папиросная бумага для упаковки хрупких предметов или декора

— тонкая папиросная бумага для упаковки хрупких предметов или декора Newsprint — газетная бумага, недорогая, быстро желтеющая бумага для печати газет

— газетная бумага, недорогая, быстро желтеющая бумага для печати газет Construction paper — цветная плотная бумага для детского творчества и поделок

По типу обработки поверхности бумага делится на:

Coated paper (мелованная) — с покрытием из мела или других материалов для улучшения восприятия цвета

(мелованная) — с покрытием из мела или других материалов для улучшения восприятия цвета Uncoated paper (немелованная) — без покрытия, имеет более пористую поверхность

(немелованная) — без покрытия, имеет более пористую поверхность Gloss paper (глянцевая) — с блестящей поверхностью, отражающей свет

(глянцевая) — с блестящей поверхностью, отражающей свет Matte paper (матовая) — без блеска, с ровной неотражающей поверхностью

(матовая) — без блеска, с ровной неотражающей поверхностью Textured paper (текстурированная) — с рельефной поверхностью (лён, холст, кора и т.д.)

По плотности бумага классифицируется с использованием различных систем измерения:

Система Единицы измерения Стандартное применение Типичные значения Metric (GSM) Граммы на кв. метр Международный стандарт 80-350 г/м² Basis weight Фунты (lbs) США 20-110 lbs Caliper/point Пункты (pt) Картон и визитки 8-24 pt Substance Фунты (lbs) Деловые документы 16-28 lbs

Дополнительно бумага может характеризоваться особыми свойствами:

Acid-free paper — бескислотная бумага для архивного хранения

— бескислотная бумага для архивного хранения Recycled paper — переработанная бумага из вторичного сырья

— переработанная бумага из вторичного сырья Handmade paper — бумага ручного отлива, часто с включениями натуральных материалов

— бумага ручного отлива, часто с включениями натуральных материалов Carbon paper — копировальная бумага для создания копий документов

— копировальная бумага для создания копий документов Tracing paper — калька, полупрозрачная бумага для копирования изображений

Канцелярская и офисная бумага: термины на английском

Корректное использование английских терминов для обозначения канцелярской и офисной бумаги критически важно при организации международного документооборота, заказе расходных материалов и настройке офисного оборудования. Неточности в спецификации могут привести к несовместимости материалов с принтерами или к ухудшению качества печати важных документов. 🖨️

Стандартная офисная бумага имеет несколько основных обозначений:

Copy paper — стандартная бумага для копировальных аппаратов и принтеров

— стандартная бумага для копировальных аппаратов и принтеров Multipurpose paper — многоцелевая бумага для различных видов печати

— многоцелевая бумага для различных видов печати Bond paper — канцелярская бумага высокого качества для официальных документов

— канцелярская бумага высокого качества для официальных документов Letterhead — фирменный бланк с логотипом и реквизитами

— фирменный бланк с логотипом и реквизитами Stationery — общее название для письменных принадлежностей, включая бумагу

Международные форматы бумаги, используемые в офисе:

A4 (210 × 297 мм) — стандартный формат в большинстве стран

(210 × 297 мм) — стандартный формат в большинстве стран Letter (8.5 × 11 дюймов) — стандартный формат в США и Канаде

(8.5 × 11 дюймов) — стандартный формат в США и Канаде Legal (8.5 × 14 дюймов) — формат для юридических документов в США

(8.5 × 14 дюймов) — формат для юридических документов в США A3 (297 × 420 мм) — для крупных таблиц, диаграмм, чертежей

(297 × 420 мм) — для крупных таблиц, диаграмм, чертежей Executive (7.25 × 10.5 дюймов) — для деловой переписки в некоторых странах

Специальная офисная бумага для различных целей:

Ledger paper — бумага для бухгалтерского учета с разметкой

— бумага для бухгалтерского учета с разметкой NCR paper (No Carbon Required) — бескопирочная самокопирующая бумага для квитанций

(No Carbon Required) — бескопирочная самокопирующая бумага для квитанций Resume paper — высококачественная бумага для резюме и важных документов

— высококачественная бумага для резюме и важных документов Security paper — защищенная бумага для сертификатов и дипломов

— защищенная бумага для сертификатов и дипломов Thermal paper — термобумага для кассовых чеков и факсов

Максим Воронцов, специалист по международным закупкам Работая в крупной международной компании, я столкнулся с необычной проблемой. Наш отдел заказал для московского офиса партию бумаги у американского поставщика, указав в спецификации "A4 paper". Когда груз прибыл, оказалось, что нам доставили бумагу формата "Letter", которая немного шире и короче, чем A4. Принтеры постоянно выдавали ошибки, документы печатались с обрезанными краями, а при отправке сканов международным клиентам возникала путаница из-за нестандартного формата. Пришлось срочно перенастраивать всю офисную технику и даже заменить некоторые устройства, не поддерживающие американский формат. С тех пор я всегда уточняю не только название формата, но и конкретные размеры в миллиметрах или дюймах, добавляя в заказ фразу "ISO 216 standard A4 (210×297mm)". Эта маленькая деталь экономит компании тысячи долларов и бесчисленные часы работы IT-отдела.

Специализированные виды бумаги для творчества

Мир творческой бумаги исключительно разнообразен, и знание точной англоязычной терминологии открывает доступ к международным сообществам художников, обучающим ресурсам и специализированным материалам высочайшего качества. Многие виды профессиональной бумаги для творчества производятся традиционными мануфактурами в Японии, Италии, Великобритании, и заказать их можно только зная правильные названия. 🎨

Бумага для рисования и живописи:

Watercolor paper — акварельная бумага с различной текстурой (холод-прессованная — cold-pressed, горяче-прессованная — hot-pressed)

— акварельная бумага с различной текстурой (холод-прессованная — cold-pressed, горяче-прессованная — hot-pressed) Drawing paper — бумага для рисунка, обычно с небольшой текстурой

— бумага для рисунка, обычно с небольшой текстурой Sketching paper — более тонкая бумага для набросков

— более тонкая бумага для набросков Bristol board — многослойная плотная бумага для иллюстраций

— многослойная плотная бумага для иллюстраций Pastel paper — бумага с шероховатой поверхностью для пастели

— бумага с шероховатой поверхностью для пастели Canvas paper — бумага с текстурой холста для акрила и масла

Бумага для оригами и скрапбукинга:

Origami paper — специальная квадратная бумага для японского искусства складывания

— специальная квадратная бумага для японского искусства складывания Washi — традиционная японская бумага ручного изготовления

— традиционная японская бумага ручного изготовления Scrapbooking paper — декоративная бумага для оформления альбомов и открыток

— декоративная бумага для оформления альбомов и открыток Cardstock — плотная бумага для основы открыток и альбомов

— плотная бумага для основы открыток и альбомов Patterned paper — бумага с узорами и принтами

— бумага с узорами и принтами Vellum — полупрозрачная пергаментная бумага для декоративных элементов

Специальная бумага для различных техник:

Tissue paper — тонкая папиросная бумага для декупажа и упаковки

— тонкая папиросная бумага для декупажа и упаковки Quilling paper — полоски бумаги для квиллинга (бумагокручения)

— полоски бумаги для квиллинга (бумагокручения) Crepe paper — креповая (гофрированная) бумага для цветов и декора

— креповая (гофрированная) бумага для цветов и декора Transfer paper — переводная бумага для переноса изображений

— переводная бумага для переноса изображений Yupo paper — синтетическая бумага для техник с алкогольными чернилами

Бумага в профессиональной сфере: англоязычная лексика

Профессиональное взаимодействие на международном уровне в издательской, полиграфической и печатной индустрии требует уверенного владения специфической терминологией. Неправильный выбор типа бумаги может привести к критическим ошибкам производства и значительным финансовым потерям. Точное знание англоязычной терминологии — это не просто вопрос правильного перевода, но и демонстрация вашего профессионализма. 📚

В полиграфии используются следующие специализированные термины:

Английский термин Русский эквивалент Применение Coated paper Мелованная бумага Глянцевые журналы, каталоги Offset paper Офсетная бумага Книги, брошюры, общая печать Art paper Художественная бумага Высококачественные издания, альбомы Bible paper Библейская бумага Сверхтонкая бумага для объемных книг Digital printing paper Бумага для цифровой печати Печать на цифровых машинах Uncoated woodfree paper Чистоцеллюлозная бумага Офисная документация, книги

Характеристики бумаги, о которых необходимо знать при работе с зарубежными типографиями:

Basis weight — базовая плотность, основной показатель в американской системе

— базовая плотность, основной показатель в американской системе GSM (Grams per Square Meter) — граммы на квадратный метр, международный стандарт

— граммы на квадратный метр, международный стандарт Brightness — яркость, измеряемая в процентах (обычно от 85% до 98%)

— яркость, измеряемая в процентах (обычно от 85% до 98%) Opacity — непрозрачность, определяет видимость текста с обратной стороны

— непрозрачность, определяет видимость текста с обратной стороны Caliper — толщина бумаги, измеряемая в точках (points) или микронах

— толщина бумаги, измеряемая в точках (points) или микронах Bulk — пухлость, отношение толщины к массе

— пухлость, отношение толщины к массе Smoothness — гладкость поверхности

Специфические термины, используемые в печатной индустрии:

Ream — стопа бумаги, обычно 500 листов

— стопа бумаги, обычно 500 листов Parent sheet — исходный формат листа до разрезки

— исходный формат листа до разрезки Machine direction (MD) — направление волокон/отлива бумаги

— направление волокон/отлива бумаги Cross direction (CD) — поперечное направление относительно отлива

— поперечное направление относительно отлива Laid paper — верже, бумага с видимой сеткой и водяными знаками

— верже, бумага с видимой сеткой и водяными знаками Wove paper — бумага с однородной структурой без видимого рисунка

Для упаковочной промышленности характерны следующие термины:

Paperboard — картон, более плотный материал для упаковки

— картон, более плотный материал для упаковки Corrugated board — гофрокартон для коробок и транспортировочной тары

— гофрокартон для коробок и транспортировочной тары Chipboard — переплетный картон из переработанных материалов

— переплетный картон из переработанных материалов SBS (Solid Bleached Sulfate) — мелованный чистоцеллюлозный картон для премиальной упаковки

— мелованный чистоцеллюлозный картон для премиальной упаковки Kraft paper — крафт-бумага для пакетов и обертки