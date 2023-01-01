Как правильно писать адрес в США: формат и распространенные ошибки

Для кого эта статья:

Люди, планирующие отправить письма или посылки в США

Предприниматели и компании, занимающиеся международными отправлениями

Люди, желающие узнать о правилах адресации для успешной доставки корреспонденции в США Отправка письма или посылки в США может превратиться в настоящую головоломку, если вы не знаете правил оформления адреса! Неправильно указанный индекс или перепутанный порядок строк способны задержать вашу корреспонденцию на недели или даже привести к её возврату. Более 20% международных отправлений в США доставляются с задержкой именно из-за ошибок в адресе. 📬 Но не беспокойтесь — после прочтения этой инструкции вы сможете уверенно заполнять любые адресные формы и быть уверенными в том, что ваше письмо или посылка достигнут адресата точно в срок.

Базовая структура почтового адреса США

Американский почтовый адрес имеет чёткую структуру, которая отличается от принятой во многих других странах. Её соблюдение — залог успешной доставки вашего отправления. Разберём каждый компонент адреса по порядку:

Имя получателя (строка 1) — полное имя и фамилия человека или название компании Номер дома и название улицы (строка 2) — номер дома, название улицы и тип улицы (Street, Avenue, Boulevard и т.д.) Информация о квартире/офисе (строка 3, если применимо) — номер квартиры, офиса или другие уточнения Город, штат, почтовый индекс (строка 4) — название города, двухбуквенная аббревиатура штата и ZIP-код

Вот как выглядит правильно оформленный адрес:

John Smith 1234 Main Street Apartment 567 Los Angeles, CA 90001

Обратите внимание на порядок — он критически важен. В США сначала указывается номер дома, а затем название улицы (обратный порядок по сравнению с некоторыми европейскими странами). 🏠

Алексей Сорокин, руководитель отдела международных отправлений Однажды наш клиент отправлял важные документы в Нью-Йорк и указал адрес в «европейском» стиле: сначала улицу, потом номер дома. Письмо задержалось на две недели и чуть не сорвало крупную сделку! С тех пор мы всегда напоминаем клиентам: в США номер дома всегда стоит перед названием улицы. Это кажется мелочью, но для американской почтовой службы это принципиальный момент, влияющий на автоматическую сортировку корреспонденции.

Правила написания индекса (ZIP code) в адресе США

Почтовый индекс в США называется ZIP code (Zone Improvement Plan code) и играет ключевую роль в системе сортировки и доставки корреспонденции. Правильное написание индекса существенно ускоряет обработку отправления. 📋

Существует два основных формата ZIP-кода:

Базовый ZIP-код — 5 цифр, определяющих географический регион и почтовое отделение (например, 90210)

— 5 цифр, определяющих географический регион и почтовое отделение (например, 90210) Расширенный ZIP+4 — основной 5-значный код плюс дополнительный 4-значный код, указывающий на конкретный участок доставки или даже здание (например, 90210-1234)

Вот основные правила написания ZIP-кода в адресе:

ZIP-код всегда следует после аббревиатуры штата Между аббревиатурой штата и ZIP-кодом ставится один пробел В формате ZIP+4 основной код и дополнительные цифры разделяются дефисом (без пробелов) Не используйте никаких дополнительных символов (точки, запятые, скобки) до или после ZIP-кода

Тип индекса Формат Пример Базовый ZIP-код 5 цифр NY 10001 Расширенный ZIP+4 5 цифр, дефис, 4 цифры NY 10001-1234 Неправильный формат С лишними знаками NY, 10001 или NY (10001)

Для международных отправлений базовый 5-значный код обычно достаточен, но использование расширенного ZIP+4 может ускорить доставку внутри США. 🚀

Особенности форматирования адресных строк для США

Правильное форматирование каждой строки американского адреса имеет свои нюансы и особенности. Это особенно важно, потому что почтовые службы США используют автоматизированные системы сортировки, которые распознают определённые шаблоны текста. ⚙️

Вот ключевые особенности форматирования каждой строки:

Строка получателя: Пишите имя и фамилию полностью

Можно добавить обращение (Mr., Mrs., Dr.)

Для личных писем допустимо указать "c/o" (care of) перед именем, если письмо адресуется через третье лицо Строка с номером дома и улицей: Сначала номер дома, затем название улицы

Названия улиц можно сокращать (St. вместо Street, Ave. вместо Avenue)

Направления (North, South, East, West) можно сокращать до N, S, E, W

Не используйте символы # или No. перед номером дома Строка с дополнительной информацией: Для квартир используйте "Apt." или "Unit" с номером

Для офисов — "Suite" или "Ste." с номером

Номер этажа указывайте как "Floor" или "Fl." Строка города, штата и индекса: Название города пишется полностью

После города ставится запятая

Штат указывается двухбуквенной аббревиатурой (CA, NY, TX) без точек

После аббревиатуры штата ставится один пробел перед ZIP-кодом

Важно: все строки адреса должны быть выровнены по левому краю и не превышать 40-45 символов в длину. Для международных отправлений в нижней строке после индекса необходимо добавить "USA" или "UNITED STATES OF AMERICA". 🌎

Мария Петрова, консультант по международному бизнесу Работая с клиентом, который запускал онлайн-магазин с доставкой в США, я столкнулась с проблемой возврата почти 30% посылок. Анализ показал, что причина была в неправильном форматировании адресов — на этикетках названия улиц печатались перед номерами домов, как принято в России. Кроме того, система не распознавала некоторые сокращения. Мы перенастроили шаблоны печати этикеток в соответствии с американскими стандартами, и проблема исчезла. Процент успешных доставок с первой попытки вырос с 70% до 98%! Теперь я всегда рекомендую своим клиентам уделять особое внимание даже таким мелочам, как порядок слов в адресе.

Отличия в адресации для частных лиц и организаций

Форматирование адресов для частных лиц и организаций в США имеет определённые различия, которые важно учитывать для обеспечения быстрой доставки. 🏢 vs 🏠

Рассмотрим основные отличия:

Элемент адреса Для частных лиц Для организаций Строка получателя Имя и фамилия человека Название компании (можно сокращать Corp., Inc., Ltd.) Вторая строка (если нужно) Не требуется Имя конкретного получателя или отдел/департамент Дополнительная информация Номер квартиры (Apt. 5) Номер офиса/этажа (Suite 100, Floor 5) Уточнения c/o (care of) если письмо идёт через другое лицо Attn: (Attention) если письмо для конкретного сотрудника

Для организаций особенно важно указывать дополнительную идентифицирующую информацию, так как письмо должно попасть к конкретному человеку в возможно большой компании. Вот пример полного адреса для организации:

ABC Corporation

Attn: Human Resources Department

123 Business Plaza

Suite 500

New York, NY 10001

USA

Если отправление адресуется конкретному сотруднику в организации, можно использовать один из следующих форматов:

Вариант 1: John Smith

ABC Corporation

123 Business Plaza

New York, NY 10001 Вариант 2: ABC Corporation

Attn: John Smith

123 Business Plaza

New York, NY 10001

Для крупных учреждений (университеты, больницы, правительственные здания) часто требуется указывать номер или название корпуса, отделение или конкретный офис. Эта информация обычно размещается в строке перед адресом улицы. 🏛️

Распространенные ошибки при написании адресов США

Даже небольшие ошибки при написании американского адреса могут привести к задержкам доставки или даже потере корреспонденции. Ознакомьтесь с наиболее распространенными ошибками, чтобы их избежать. ⚠️

Неправильный порядок элементов адреса — размещение улицы перед номером дома (как принято в некоторых странах)

— размещение улицы перед номером дома (как принято в некоторых странах) Путаница с сокращениями штатов — использование неофициальных или трёхбуквенных аббревиатур вместо стандартных двухбуквенных

— использование неофициальных или трёхбуквенных аббревиатур вместо стандартных двухбуквенных Неправильный формат ZIP-кода — добавление лишних символов или пропуск пробела после аббревиатуры штата

— добавление лишних символов или пропуск пробела после аббревиатуры штата Использование запятых в неправильных местах — запятая нужна только между городом и штатом

— запятая нужна только между городом и штатом Написание названий улиц полностью — когда предпочтительнее использовать стандартные сокращения (St., Ave., Blvd.)

— когда предпочтительнее использовать стандартные сокращения (St., Ave., Blvd.) Пропуск слов "Apartment" или "Suite" — указание только номера без уточнения

— указание только номера без уточнения Использование кириллицы или символов национальных алфавитов — все адреса в США должны быть написаны латиницей

— все адреса в США должны быть написаны латиницей Неправильное использование заглавных букв — например, написание адреса только ЗАГЛАВНЫМИ или только строчными буквами

Вот примеры неправильных и правильных вариантов адресации:

Неправильно ❌ Правильно ✅ Комментарий Main Street 1234, New York 1234 Main Street, New York Сначала номер, потом улица New York, N.Y., 10001 New York, NY 10001 Без точек в аббревиатуре штата Apt 5, 1234 Main St 1234 Main St, Apt 5 Номер квартиры после адреса улицы NY, 10001-1234, USA NY 10001-1234, USA Нет запятой между штатом и индексом JOHN SMITH John Smith Имя с заглавной буквы, не всё заглавными

Помните, что автоматизированные системы сортировки почты в США настроены на распознавание стандартных форматов адреса. Отклонение от этих форматов может привести к тому, что ваше отправление будет обрабатываться вручную, что значительно увеличит время доставки. 🕒