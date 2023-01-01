Past Simple: как правильно использовать и переводить время в английском

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения грамматики

Переводчики художественной литературы и практикующие специалисты, работающие с английским языком Ошибиться в выборе времени в английском языке — это как надеть носки разного цвета на важную встречу. Все заметят, но из вежливости могут промолчать. Past Simple — одно из фундаментальных времён, без которого невозможно рассказать о вчерашнем дне или прочитать классическую литературу. Освоив его, вы открываете дверь в мир английской грамматики, где сможете уверенно говорить о прошлых событиях, не запинаясь на каждом глаголе. Давайте разберёмся, как правильно использовать и переводить этот грамматический инструмент! 🔍

Что такое Past Simple: перевод и основные функции

Past Simple (также называемое Simple Past или Past Indefinite) переводится на русский язык как «простое прошедшее время». Название говорит само за себя — это время используется для описания действий, которые произошли и завершились в прошлом. Ключевое слово здесь — «простое», поскольку его формирование и использование действительно несложное по сравнению с другими временами английского языка.

Основные функции Past Simple:

Описание завершённых действий в прошлом: I watched a movie yesterday (Я посмотрел фильм вчера)

Повествование о последовательных действиях: She woke up, brushed her teeth, and went to work (Она проснулась, почистила зубы и пошла на работу)

Рассказ о привычках и повторяющихся действиях в прошлом: He played tennis every weekend when he was younger (Он играл в теннис каждые выходные, когда был моложе)

Описание состояний в прошлом: The house was empty for years (Дом был пустым годами)

Определить Past Simple в тексте помогают конкретные маркеры времени — слова и фразы, указывающие на прошлое:

Тип маркера Примеры Перевод Конкретные даты in 1995, on May 10th в 1995 году, 10 мая Периоды прошлого last week, last month, last year на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году Завершённые интервалы yesterday, the day before yesterday вчера, позавчера Указания на завершённость ago, already тому назад, уже

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Однажды на моём занятии с группой начинающих произошла забавная ситуация. Студент Михаил, бизнесмен, впервые столкнувшийся с Past Simple, никак не мог понять, почему нельзя сказать "I have went" вместо "I went". — Михаил, представьте, что Past Simple — это фотография события. Вы щёлкнули затвором — и всё, момент зафиксирован, изменить ничего нельзя. Вы не говорите "у меня есть сходил", верно? После этого сравнения его глаза загорелись пониманием. — Так просто? Я думал, тут какая-то высшая математика! — воскликнул он. С тех пор для всех своих студентов я объясняю Past Simple через метафору фотографии прошлых событий. Это помогает интуитивно чувствовать правильность употребления времени, а не заучивать механически правила.

Формирование Past Simple в английском языке

Формирование Past Simple — один из самых простых грамматических процессов в английском языке, хотя и с некоторыми нюансами. Рассмотрим, как образуется это время для разных типов глаголов. 📝

Правильные глаголы в Past Simple образуются путем добавления окончания -ed к базовой форме глагола:

work → worked (работать → работал)

play → played (играть → играл)

look → looked (смотреть → смотрел)

Существуют определённые правила правописания при добавлении -ed:

Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d: live → lived

Если глагол оканчивается на согласную + y, y меняется на i + ed: study → studied

Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, конечная согласная удваивается: stop → stopped

Неправильные глаголы в Past Simple не следуют общему правилу добавления -ed. Вместо этого они имеют особые формы, которые необходимо запоминать:

go → went (идти → пошёл)

see → saw (видеть → видел)

take → took (брать → взял)

have → had (иметь → имел)

do → did (делать → делал)

Вопросительная форма в Past Simple образуется с помощью вспомогательного глагола did (прошедшая форма do/does) и базовой (неизменённой) формы основного глагола:

Did you call me yesterday? (Ты звонил мне вчера?)

Did she finish her project? (Она закончила свой проект?)

Отрицательная форма образуется с помощью did not (сокращённо didn't) и базовой формы глагола:

I did not (didn't) watch that movie. (Я не смотрел этот фильм.)

They did not (didn't) go to the party. (Они не ходили на вечеринку.)

Тип предложения Структура Пример Утвердительное Подлежащее + глагол в прошедшем времени She walked to school. Вопросительное Did + подлежащее + базовая форма глагола Did she walk to school? Отрицательное Подлежащее + did not (didn't) + базовая форма глагола She didn't walk to school. Вопросительно-отрицательное Didn't + подлежащее + базовая форма глагола Didn't she walk to school?

Особенности употребления простого прошедшего времени

Past Simple отличается чёткостью применения, и знание его особенностей помогает избежать грамматических ошибок. Рассмотрим основные случаи, когда это время является единственно правильным выбором. 🕰️

1. Однократные завершённые действия в прошлом

Past Simple используется для описания действий, которые произошли в определённый момент в прошлом и полностью завершились:

Columbus discovered America in 1492. (Колумб открыл Америку в 1492 году.)

I met my wife in Paris. (Я встретил свою жену в Париже.)

2. Последовательность действий в прошлом

Когда мы описываем цепочку событий, происходивших одно за другим:

I woke up, took a shower, had breakfast and left for work. (Я проснулся, принял душ, позавтракал и отправился на работу.)

She opened the door, saw a stranger, and screamed. (Она открыла дверь, увидела незнакомца и закричала.)

3. Длительные состояния в прошлом

Для описания состояний, которые длились определённый период в прошлом:

He lived in London for ten years. (Он жил в Лондоне десять лет.)

I knew her when we were children. (Я знал её, когда мы были детьми.)

4. Повторяющиеся действия в прошлом

Для описания привычек или регулярных действий, которые происходили в прошлом:

We visited our grandmother every Sunday. (Мы навещали нашу бабушку каждое воскресенье.)

He always walked to school. (Он всегда ходил в школу пешком.)

5. Общеизвестные исторические факты

Для утверждений о прошлых событиях, которые считаются историческими фактами:

Shakespeare wrote "Romeo and Juliet". (Шекспир написал "Ромео и Джульетту".)

The Romans built many roads in Britain. (Римляне построили много дорог в Британии.)

Максим Петров, переводчик художественной литературы: Когда я начал переводить свой первый роман с английского, я столкнулся с целым повествованием в Past Simple. Помню, как долго размышлял, какое время использовать в русском переводе — прошедшее совершенное или несовершенное. В английском предложении "The wind blew, and the old door creaked open" использовано Past Simple для обоих действий. Но на русский это можно перевести по-разному: "Ветер дул, и старая дверь со скрипом открылась" или "Ветер подул, и старая дверь со скрипом открылась". Чтобы решить эту дилему, я спросил совета у старшего коллеги. Он объяснил, что главное — контекст и динамика повествования. В данном случае, если автор описывает последовательность событий, правильнее использовать "подул" и "открылась" — совершенный вид, передающий завершённость действий. Эта ситуация показала мне, что перевод Past Simple — это не механический процесс, а творческий, требующий понимания не только языковых нюансов, но и авторского замысла.

Правила перевода Past Simple на русский язык

Перевод Past Simple на русский язык требует понимания разницы грамматических систем двух языков. В русском языке нет прямого эквивалента временных форм английского, а есть виды глаголов (совершенный и несовершенный) и три времени (прошедшее, настоящее, будущее). 🔄

При переводе Past Simple на русский язык могут использоваться оба вида глаголов в прошедшем времени:

Прошедшее время совершенного вида (указывает на завершенность действия): She wrote a letter. — Она написала письмо.

I bought a new car last month. — Я купил новую машину в прошлом месяце. Прошедшее время несовершенного вида (указывает на процесс без акцента на завершенность): He worked as a doctor for twenty years. — Он работал врачом двадцать лет.

They played tennis every weekend. — Они играли в теннис каждые выходные.

Выбор между совершенным и несовершенным видом при переводе зависит от контекста и смысла высказывания:

Если в английском предложении акцент делается на факте совершения действия или его результате, обычно используется совершенный вид

Если подчеркивается процесс или повторяемость действия, используется несовершенный вид

Сравнение переводов одинаковых по форме, но разных по смыслу предложений:

Английское предложение Контекст Перевод на русский I read this book. Однократное действие, завершённое в прошлом (прочитал от начала до конца) Я прочитал эту книгу. I read this book. Процесс в прошлом, без акцента на завершённость Я читал эту книгу. She walked in the park. Конкретная единичная прогулка Она погуляла в парке. She walked in the park. Регулярное действие или привычка Она гуляла в парке.

Особые случаи перевода:

Модальные глаголы в Past Simple часто переводятся с использованием специальных слов: I could swim when I was five. — Я умел плавать, когда мне было пять лет.

We had to wait for two hours. — Нам пришлось ждать два часа. Некоторые устойчивые выражения требуют идиоматического перевода: It was cold. — Было холодно.

There was no time. — Не было времени. Стилистические особенности могут влиять на перевод: He spoke harshly. — В художественной литературе может быть переведено как "Он резко произнёс" или "Он отрезал".

При переводе важно учитывать не только грамматические соответствия, но и общий контекст, а также стилистические нормы русского языка, чтобы перевод звучал естественно.

Типичные ошибки при использовании Past Simple

Изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании Past Simple. Рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

1. Неправильное образование форм неправильных глаголов

Одна из самых частых ошибок — использование окончания -ed для неправильных глаголов:

Неверно: I goed to the cinema yesterday.

I goed to the cinema yesterday. Верно: I went to the cinema yesterday. (Вчера я ходил в кино.)

I went to the cinema yesterday. (Вчера я ходил в кино.) Неверно: She taked my book.

She taked my book. Верно: She took my book. (Она взяла мою книгу.)

2. Неправильное формирование вопросов и отрицаний

Многие забывают, что в вопросах и отрицаниях основной глагол должен стоять в базовой форме:

Неверно: Did you went to the party?

Did you went to the party? Верно: Did you go to the party? (Ты ходил на вечеринку?)

Did you go to the party? (Ты ходил на вечеринку?) Неверно: I didn't watched TV last night.

I didn't watched TV last night. Верно: I didn't watch TV last night. (Вчера вечером я не смотрел телевизор.)

3. Смешение Past Simple с другими временами

Распространенная ошибка — использование Present Perfect вместо Past Simple и наоборот:

Неверно: I have visited Paris last year.

I have visited Paris last year. Верно: I visited Paris last year. (Я посетил Париж в прошлом году.)

I visited Paris last year. (Я посетил Париж в прошлом году.) Неверно: I already saw this movie.

I already saw this movie. Верно: I have already seen this movie. (Я уже видел этот фильм.)

4. Неправильное произношение окончания -ed

В зависимости от последнего звука основы глагола, окончание -ed произносится по-разному:

[t] после глухих согласных (except /t/): walked [wɔːkt], stopped [stɒpt]

[d] после звонких согласных (except /d/) и гласных: played [pleɪd], opened [ˈəʊpənd]

[ɪd] после /t/ и /d/: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd]

5. Неправильное использование временных маркеров

Путаница с выбором подходящих временных маркеров для Past Simple:

Неверно: I have seen him just. (смешение с Present Perfect)

I have seen him just. (смешение с Present Perfect) Верно: I just saw him. или I have just seen him. (Я только что его видел.)

I just saw him. или I have just seen him. (Я только что его видел.) Неверно: I already finished my work yet. (смешение yet и already)

I already finished my work yet. (смешение yet и already) Верно: I already finished my work. или I haven't finished my work yet. (Я уже закончил свою работу. / Я ещё не закончил свою работу.)

6. Использование двойного прошедшего времени

Особенно часто этот вид ошибок встречается у носителей русского языка из-за буквального перевода:

Неверно: When I was young, I was used to played football.

When I was young, I was used to played football. Верно: When I was young, I used to play football. (Когда я был молодым, я обычно играл в футбол.)

7. Проблемы с неправильными глаголами, имеющими одинаковые формы

Некоторые неправильные глаголы имеют одинаковые формы в инфинитиве и в Past Simple, что вызывает путаницу:

cut → cut

put → put

hit → hit

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо регулярно практиковать использование Past Simple в различных контекстах, уделять особое внимание неправильным глаголам и осознанно применять правила образования вопросительной и отрицательной форм.