Местоимение He в английском языке: правила использования, формы

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Русскоязычные учащиеся, желающие улучшить грамматику Маленькое слово "He" — всего две буквы, но какую важную роль оно играет в английской грамматике! 🔍 Это одно из фундаментальных местоимений, без которого невозможно построить элементарный диалог или составить простейший текст. Путаница с употреблением "He" встречается у 78% начинающих изучать английский язык. Многие теряются, сталкиваясь с необходимостью правильно использовать это местоимение в различных контекстах. Давайте разберемся, что означает "He" и как его грамотно применять в английской речи.

"He" в английском языке – базовое местоимение третьего лица

Местоимение "He" относится к категории личных местоимений в английском языке и используется для обозначения лица мужского пола в третьем лице единственного числа. По сути, это один из базовых кирпичиков английской грамматики, который имеет четкое место в системе местоимений.

В английском языке местоимения третьего лица делятся по гендерному принципу:

"He" — используется для обозначения мужчин, мальчиков или животных мужского пола

"She" — применяется для женщин, девочек или животных женского пола

"It" — применяется для неодушевленных предметов и животных, чей пол не определен

Произношение местоимения "He" звучит как [hiː], с долгим звуком "и". Для русскоговорящих это может вызывать трудности, так как в русском языке нет такого долгого звука "и".

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне пришёл 45-летний бизнесмен, который никогда прежде не изучал английский. "Зачем мне эти he, she, it? В русском просто 'он', 'она', 'оно', и всё понятно!" — возмущался он. Я предложила ему представить, что он в англоязычной стране пытается объяснить ситуацию: "Он (друг) потерял его (свой) паспорт". В русском это звучит однозначно, а при дословном переводе на английский возникает путаница: "He lost his passport" или "He lost he passport"? Вторая фраза грамматически неверна и вызовет недоумение. После этого примера мой ученик осознал всю важность правильного использования местоимений. Уже через месяц он уверенно оперировал всеми личными местоимениями английского языка.

В системе английских местоимений "He" имеет свои производные формы в зависимости от функции в предложении:

Форма местоимения Функция Пример He Подлежащее He works here. (Он работает здесь.) Him Дополнение I saw him yesterday. (Я видел его вчера.) His Притяжательное местоимение This is his book. (Это его книга.) Himself Возвратное местоимение He hurt himself. (Он поранил себя.)

Важно отметить, что "He" всегда пишется с заглавной буквы в начале предложения, но в середине предложения — со строчной. Например: "He is a doctor. People say he is the best in town." (Он врач. Люди говорят, что он лучший в городе.)

Перевод и значение местоимения "He" в английском

Местоимение "He" на русский язык переводится как "он". Однако в отличие от русского языка, где местоимение "он" может относиться как к лицам мужского пола, так и к неодушевленным предметам мужского рода (например, "стол — он стоит у окна"), в английском языке "He" используется исключительно для одушевленных существ мужского пола.

Рассмотрим основные варианты использования "He" с примерами:

Для обозначения человека мужского пола: "He is my brother." (Он мой брат.)

Для обозначения животного, чей пол известен: "This is my dog. He is very friendly." (Это мой пёс. Он очень дружелюбный.)

Для обозначения персонифицированных существ: "The Sun, he rises every day." (Поэтическое употребление: Солнце, оно встает каждый день.)

В английском языке существуют строгие правила употребления местоимения "He" в зависимости от контекста. Некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать:

В формальном английском "He" используется только после того, как человек уже был упомянут: "John came late. He apologized to everyone." (Джон пришёл поздно. Он извинился перед всеми.) В некоторых ситуациях "He" может использоваться в обобщенном смысле, хотя сегодня предпочтительнее гендерно-нейтральные формулировки: "A doctor should always do his best" → "Doctors should always do their best." (Врачи всегда должны делать всё возможное.) В вопросах "He" может заменяться на "Who" в зависимости от контекста: "Who is calling?" вместо "Is he calling?" (Кто звонит?)

Правила использования местоимения "Он" в английском

Корректное использование местоимения "He" подчиняется определенным правилам английской грамматики. Рассмотрим основные принципы, которые помогут избежать распространенных ошибок. 🧩

Первое и главное правило: местоимение "He" всегда требует глагола в форме третьего лица единственного числа. В настоящем простом времени (Present Simple) это означает добавление окончания -s или -es к глаголу:

He walks to school. (Он ходит в школу.)

He watches TV every evening. (Он смотрит телевизор каждый вечер.)

He goes to the gym on Mondays. (Он ходит в спортзал по понедельникам.)

При согласовании с глаголом "to be" местоимение "He" сочетается с формой "is" в настоящем времени и "was" в прошедшем:

He is a teacher. (Он учитель.)

He was at home yesterday. (Он был дома вчера.)

В английском языке местоимение "He" обязательно должно присутствовать в предложении в качестве подлежащего, даже если в русском языке оно может опускаться:

Русский: "Пришел вовремя." (местоимение опущено)

Английский: "He came on time." (местоимение обязательно)

Михаил Коротков, переводчик-синхронист На международной конференции произошел забавный случай. Русскоязычный докладчик, который неплохо говорил по-английски, начал свое выступление фразой: "Will tell you about important research." Аудитория выглядела озадаченной — кто будет рассказывать? Когда я мягко подсказал ему добавить местоимение "I", он удивился: "А разве не понятно, что это я буду рассказывать? Я же стою перед всеми!" Этот случай прекрасно иллюстрирует фундаментальное различие между русским и английским языками. В английском опущение подлежащего-местоимения практически невозможно, в то время как в русском это обычное явление. То же самое касается и местоимения "He" — оно всегда должно присутствовать в предложении, если речь идёт о мужчине, даже если контекст кажется очевидным.

При использовании "He" важно следить за антецедентом — существительным, к которому относится местоимение. Если в контексте упоминаются несколько лиц мужского пола, необходимо четко указать, к кому именно относится "He", чтобы избежать двусмысленности:

Неоднозначно: "John met Tom at the station. He was late." (Неясно, кто опоздал — Джон или Том)

Ясно: "John met Tom at the station. Tom was late." (Четко указано, что опоздал Том)

Местоимение "He" в различных временах английского языка

Местоимение "He" сочетается с глаголами по-разному в зависимости от времени. Понимание этих комбинаций критически важно для построения грамматически правильных предложений. 📝

Время Формула с "He" Пример Перевод Present Simple He + V(s/es) He works hard. Он усердно работает. Present Continuous He + is + V-ing He is working now. Он работает сейчас. Present Perfect He + has + V3 He has worked here for 5 years. Он работает здесь 5 лет. Past Simple He + V2 He worked yesterday. Он работал вчера. Past Continuous He + was + V-ing He was working at 5 PM. Он работал в 5 часов вечера. Past Perfect He + had + V3 He had worked before he left. Он поработал перед тем, как ушёл. Future Simple He + will + V He will work tomorrow. Он будет работать завтра. Future Continuous He + will be + V-ing He will be working at 10 AM. Он будет работать в 10 утра.

В вопросительных предложениях порядок слов меняется, и местоимение "He" перемещается после вспомогательного глагола:

Утверждение: He is working. (Он работает.)

Вопрос: Is he working? (Он работает?)

В отрицательных предложениях после местоимения "He" добавляется отрицательная частица "not" (часто в сокращенной форме с вспомогательным глаголом):

He is not working. (Он не работает.)

He isn't working. (Он не работает.) — сокращенная форма

He doesn't work on Sundays. (Он не работает по воскресеньям.)

При использовании модальных глаголов местоимение "He" сочетается с ними напрямую:

He can swim. (Он умеет плавать.)

He must go. (Он должен идти.)

He should study more. (Ему следует больше учиться.)

Важно помнить, что в условных предложениях форма глагола после "He" зависит от типа условного предложения:

Тип 1 (реальное условие): "If he works hard, he will succeed." (Если он будет усердно работать, он добьется успеха.)

Тип 2 (нереальное условие в настоящем): "If he worked hard, he would succeed." (Если бы он усердно работал, он бы добился успеха.)

Тип 3 (нереальное условие в прошлом): "If he had worked hard, he would have succeeded." (Если бы он усердно работал, он бы добился успеха.)

Частые ошибки при использовании "He" в предложениях

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании местоимения "He". Разберем наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️

Ошибка 1: Неправильное согласование с глаголом

Частая ошибка — использование глагола без окончания -s/-es в настоящем простом времени:

❌ He work every day.

✅ He works every day.

Ошибка 2: Пропуск местоимения "He" в предложении

Под влиянием родного языка многие русскоговорящие пропускают местоимение "He":

❌ Lives in Moscow.

✅ He lives in Moscow.

Ошибка 3: Неправильное использование притяжательной формы

Путаница между субъектной формой "He" и притяжательной формой "His":

❌ He book is on the table.

✅ His book is on the table.

Ошибка 4: Неправильное использование объектной формы

Ошибочное применение "He" вместо "Him" в роли дополнения:

❌ I gave the book to he.

✅ I gave the book to him.

Ошибка 5: Применение "He" к неодушевленным предметам

По аналогии с русским языком, где неодушевленные существительные имеют грамматический род:

❌ This is my phone. He is new. (referring to the phone)

✅ This is my phone. It is new.

Ошибка 6: Неправильный порядок слов в вопросах

❌ He is going to the party?

✅ Is he going to the party?

Ошибка 7: Путаница при использовании двойного отрицания

В русском языке двойное отрицание допустимо, в английском — нет:

❌ He doesn't know nothing.

✅ He doesn't know anything. / He knows nothing.

Ошибка 8: Неправильное использование возвратных местоимений

❌ He hurt he.

✅ He hurt himself.

Для эффективного преодоления этих ошибок рекомендуется:

Регулярно практиковаться в составлении предложений с местоимением "He" во всех временах Обращать внимание на контекст и правильно определять антецедент Проговаривать вслух формы местоимения (he, him, his, himself) для лучшего запоминания Создать личную таблицу-шпаргалку с примерами использования "He" в разных функциях Анализировать свои ошибки и фиксировать типичные проблемы для целенаправленной работы над ними

При изучении местоимения "He" полезно также обратить внимание на использование местоимений "She" и "It", чтобы понимать разницу между ними и уметь правильно выбирать в зависимости от контекста.