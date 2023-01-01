Местоимение He в английском языке: правила использования, формы
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Русскоязычные учащиеся, желающие улучшить грамматику
Маленькое слово "He" — всего две буквы, но какую важную роль оно играет в английской грамматике! 🔍 Это одно из фундаментальных местоимений, без которого невозможно построить элементарный диалог или составить простейший текст. Путаница с употреблением "He" встречается у 78% начинающих изучать английский язык. Многие теряются, сталкиваясь с необходимостью правильно использовать это местоимение в различных контекстах. Давайте разберемся, что означает "He" и как его грамотно применять в английской речи.
"He" в английском языке – базовое местоимение третьего лица
Местоимение "He" относится к категории личных местоимений в английском языке и используется для обозначения лица мужского пола в третьем лице единственного числа. По сути, это один из базовых кирпичиков английской грамматики, который имеет четкое место в системе местоимений.
В английском языке местоимения третьего лица делятся по гендерному принципу:
- "He" — используется для обозначения мужчин, мальчиков или животных мужского пола
- "She" — применяется для женщин, девочек или животных женского пола
- "It" — применяется для неодушевленных предметов и животных, чей пол не определен
Произношение местоимения "He" звучит как [hiː], с долгим звуком "и". Для русскоговорящих это может вызывать трудности, так как в русском языке нет такого долгого звука "и".
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Однажды ко мне пришёл 45-летний бизнесмен, который никогда прежде не изучал английский. "Зачем мне эти he, she, it? В русском просто 'он', 'она', 'оно', и всё понятно!" — возмущался он. Я предложила ему представить, что он в англоязычной стране пытается объяснить ситуацию: "Он (друг) потерял его (свой) паспорт". В русском это звучит однозначно, а при дословном переводе на английский возникает путаница: "He lost his passport" или "He lost he passport"? Вторая фраза грамматически неверна и вызовет недоумение. После этого примера мой ученик осознал всю важность правильного использования местоимений. Уже через месяц он уверенно оперировал всеми личными местоимениями английского языка.
В системе английских местоимений "He" имеет свои производные формы в зависимости от функции в предложении:
|Форма местоимения
|Функция
|Пример
|He
|Подлежащее
|He works here. (Он работает здесь.)
|Him
|Дополнение
|I saw him yesterday. (Я видел его вчера.)
|His
|Притяжательное местоимение
|This is his book. (Это его книга.)
|Himself
|Возвратное местоимение
|He hurt himself. (Он поранил себя.)
Важно отметить, что "He" всегда пишется с заглавной буквы в начале предложения, но в середине предложения — со строчной. Например: "He is a doctor. People say he is the best in town." (Он врач. Люди говорят, что он лучший в городе.)
Перевод и значение местоимения "He" в английском
Местоимение "He" на русский язык переводится как "он". Однако в отличие от русского языка, где местоимение "он" может относиться как к лицам мужского пола, так и к неодушевленным предметам мужского рода (например, "стол — он стоит у окна"), в английском языке "He" используется исключительно для одушевленных существ мужского пола.
Рассмотрим основные варианты использования "He" с примерами:
- Для обозначения человека мужского пола: "He is my brother." (Он мой брат.)
- Для обозначения животного, чей пол известен: "This is my dog. He is very friendly." (Это мой пёс. Он очень дружелюбный.)
- Для обозначения персонифицированных существ: "The Sun, he rises every day." (Поэтическое употребление: Солнце, оно встает каждый день.)
В английском языке существуют строгие правила употребления местоимения "He" в зависимости от контекста. Некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать:
- В формальном английском "He" используется только после того, как человек уже был упомянут: "John came late. He apologized to everyone." (Джон пришёл поздно. Он извинился перед всеми.)
- В некоторых ситуациях "He" может использоваться в обобщенном смысле, хотя сегодня предпочтительнее гендерно-нейтральные формулировки: "A doctor should always do his best" → "Doctors should always do their best." (Врачи всегда должны делать всё возможное.)
- В вопросах "He" может заменяться на "Who" в зависимости от контекста: "Who is calling?" вместо "Is he calling?" (Кто звонит?)
Правила использования местоимения "Он" в английском
Корректное использование местоимения "He" подчиняется определенным правилам английской грамматики. Рассмотрим основные принципы, которые помогут избежать распространенных ошибок. 🧩
Первое и главное правило: местоимение "He" всегда требует глагола в форме третьего лица единственного числа. В настоящем простом времени (Present Simple) это означает добавление окончания -s или -es к глаголу:
- He walks to school. (Он ходит в школу.)
- He watches TV every evening. (Он смотрит телевизор каждый вечер.)
- He goes to the gym on Mondays. (Он ходит в спортзал по понедельникам.)
При согласовании с глаголом "to be" местоимение "He" сочетается с формой "is" в настоящем времени и "was" в прошедшем:
- He is a teacher. (Он учитель.)
- He was at home yesterday. (Он был дома вчера.)
В английском языке местоимение "He" обязательно должно присутствовать в предложении в качестве подлежащего, даже если в русском языке оно может опускаться:
- Русский: "Пришел вовремя." (местоимение опущено)
- Английский: "He came on time." (местоимение обязательно)
Михаил Коротков, переводчик-синхронист
На международной конференции произошел забавный случай. Русскоязычный докладчик, который неплохо говорил по-английски, начал свое выступление фразой: "Will tell you about important research." Аудитория выглядела озадаченной — кто будет рассказывать? Когда я мягко подсказал ему добавить местоимение "I", он удивился: "А разве не понятно, что это я буду рассказывать? Я же стою перед всеми!" Этот случай прекрасно иллюстрирует фундаментальное различие между русским и английским языками. В английском опущение подлежащего-местоимения практически невозможно, в то время как в русском это обычное явление. То же самое касается и местоимения "He" — оно всегда должно присутствовать в предложении, если речь идёт о мужчине, даже если контекст кажется очевидным.
При использовании "He" важно следить за антецедентом — существительным, к которому относится местоимение. Если в контексте упоминаются несколько лиц мужского пола, необходимо четко указать, к кому именно относится "He", чтобы избежать двусмысленности:
Неоднозначно: "John met Tom at the station. He was late." (Неясно, кто опоздал — Джон или Том)
Ясно: "John met Tom at the station. Tom was late." (Четко указано, что опоздал Том)
Местоимение "He" в различных временах английского языка
Местоимение "He" сочетается с глаголами по-разному в зависимости от времени. Понимание этих комбинаций критически важно для построения грамматически правильных предложений. 📝
|Время
|Формула с "He"
|Пример
|Перевод
|Present Simple
|He + V(s/es)
|He works hard.
|Он усердно работает.
|Present Continuous
|He + is + V-ing
|He is working now.
|Он работает сейчас.
|Present Perfect
|He + has + V3
|He has worked here for 5 years.
|Он работает здесь 5 лет.
|Past Simple
|He + V2
|He worked yesterday.
|Он работал вчера.
|Past Continuous
|He + was + V-ing
|He was working at 5 PM.
|Он работал в 5 часов вечера.
|Past Perfect
|He + had + V3
|He had worked before he left.
|Он поработал перед тем, как ушёл.
|Future Simple
|He + will + V
|He will work tomorrow.
|Он будет работать завтра.
|Future Continuous
|He + will be + V-ing
|He will be working at 10 AM.
|Он будет работать в 10 утра.
В вопросительных предложениях порядок слов меняется, и местоимение "He" перемещается после вспомогательного глагола:
- Утверждение: He is working. (Он работает.)
- Вопрос: Is he working? (Он работает?)
В отрицательных предложениях после местоимения "He" добавляется отрицательная частица "not" (часто в сокращенной форме с вспомогательным глаголом):
- He is not working. (Он не работает.)
- He isn't working. (Он не работает.) — сокращенная форма
- He doesn't work on Sundays. (Он не работает по воскресеньям.)
При использовании модальных глаголов местоимение "He" сочетается с ними напрямую:
- He can swim. (Он умеет плавать.)
- He must go. (Он должен идти.)
- He should study more. (Ему следует больше учиться.)
Важно помнить, что в условных предложениях форма глагола после "He" зависит от типа условного предложения:
- Тип 1 (реальное условие): "If he works hard, he will succeed." (Если он будет усердно работать, он добьется успеха.)
- Тип 2 (нереальное условие в настоящем): "If he worked hard, he would succeed." (Если бы он усердно работал, он бы добился успеха.)
- Тип 3 (нереальное условие в прошлом): "If he had worked hard, he would have succeeded." (Если бы он усердно работал, он бы добился успеха.)
Частые ошибки при использовании "He" в предложениях
Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании местоимения "He". Разберем наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️
Ошибка 1: Неправильное согласование с глаголом
Частая ошибка — использование глагола без окончания -s/-es в настоящем простом времени:
- ❌ He work every day.
- ✅ He works every day.
Ошибка 2: Пропуск местоимения "He" в предложении
Под влиянием родного языка многие русскоговорящие пропускают местоимение "He":
- ❌ Lives in Moscow.
- ✅ He lives in Moscow.
Ошибка 3: Неправильное использование притяжательной формы
Путаница между субъектной формой "He" и притяжательной формой "His":
- ❌ He book is on the table.
- ✅ His book is on the table.
Ошибка 4: Неправильное использование объектной формы
Ошибочное применение "He" вместо "Him" в роли дополнения:
- ❌ I gave the book to he.
- ✅ I gave the book to him.
Ошибка 5: Применение "He" к неодушевленным предметам
По аналогии с русским языком, где неодушевленные существительные имеют грамматический род:
- ❌ This is my phone. He is new. (referring to the phone)
- ✅ This is my phone. It is new.
Ошибка 6: Неправильный порядок слов в вопросах
- ❌ He is going to the party?
- ✅ Is he going to the party?
Ошибка 7: Путаница при использовании двойного отрицания
В русском языке двойное отрицание допустимо, в английском — нет:
- ❌ He doesn't know nothing.
- ✅ He doesn't know anything. / He knows nothing.
Ошибка 8: Неправильное использование возвратных местоимений
- ❌ He hurt he.
- ✅ He hurt himself.
Для эффективного преодоления этих ошибок рекомендуется:
- Регулярно практиковаться в составлении предложений с местоимением "He" во всех временах
- Обращать внимание на контекст и правильно определять антецедент
- Проговаривать вслух формы местоимения (he, him, his, himself) для лучшего запоминания
- Создать личную таблицу-шпаргалку с примерами использования "He" в разных функциях
- Анализировать свои ошибки и фиксировать типичные проблемы для целенаправленной работы над ними
При изучении местоимения "He" полезно также обратить внимание на использование местоимений "She" и "It", чтобы понимать разницу между ними и уметь правильно выбирать в зависимости от контекста.
Местоимение "He" — это не просто короткое слово, а важный грамматический элемент, связывающий части речи и упрощающий коммуникацию. Правильное использование этого местоимения открывает двери к грамотной английской речи. Помните главные правила: "He" всегда требует глагола с окончанием -s/-es в настоящем простом времени, никогда не пропускается в роли подлежащего и используется только для одушевленных существ мужского пола. Начните с простых предложений, постепенно усложняя конструкции, и вскоре вы заметите, что использование "He" станет для вас естественным и интуитивным. Практика и внимание к деталям — ключ к совершенству в этом аспекте английской грамматики.