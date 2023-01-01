Ужин на английском: dinner или supper – особенности перевода

Для кого эта статья:

Профессиональные переводчики, работающие в области кулинарной терминологии

Рестораторы и владельцы ресторанов, желающие адаптировать меню для международной аудитории

Путешественники и туристы, интересующиеся культурными различиями в английском языке и гастрономии Переводя слово «ужин» на английский язык, многие застывают в нерешительности перед выбором между "dinner" и "supper". Казалось бы, простой вопрос становится лингвистической головоломкой, когда вы обнаруживаете, что в разных англоязычных странах и даже регионах одной страны эти термины используются совершенно по-разному. Является ли ужин — это "dinner" или всё-таки "supper"? Этот вопрос особенно актуален для рестораторов, переводчиков кулинарных книг и путешественников, стремящихся избежать культурных недоразумений за столом. Давайте разберемся в тонкостях перевода и культурных контекстах, которые стоят за этими двумя терминами. 🍽️

Dinner или supper: что правильно выбрать для перевода ужина

В мире англоязычной кулинарной терминологии слова "dinner" и "supper" часто вызывают замешательство даже у носителей языка. Для русскоговорящего человека ситуация осложняется тем, что оба термина могут быть переведены как «ужин», но их использование зависит от множества факторов.

Вот ключевые различия, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Dinner — традиционно обозначает основной приём пищи дня, который может приходиться как на полдень, так и на вечер.

— традиционно обозначает основной приём пищи дня, который может приходиться как на полдень, так и на вечер. Supper — обычно более лёгкий, неформальный вечерний приём пищи, часто в кругу семьи.

Современное употребление этих терминов значительно эволюционировало, и сегодня они часто используются в зависимости от географического положения, социального класса и даже возраста говорящего.

Анастасия Петрова, переводчик кулинарных изданий Однажды я работала над переводом меню для ресторана, который собирался принимать группу британских туристов. Владелец настаивал на использовании слова "supper" в вечернем меню, считая его более изысканным. Когда британские гости прибыли, некоторые из них с улыбкой отметили, что "supper" для них ассоциируется с домашней, неформальной едой, а не с ужином в ресторане. Это заставило меня глубже изучить культурные различия в употреблении этих терминов. С тех пор я всегда спрашиваю клиентов о целевой аудитории и её происхождении, прежде чем выбирать между "dinner" и "supper".

При переводе меню или рецептов следует учитывать, что в большинстве современных контекстов для обозначения вечернего приёма пищи в ресторанах используется слово "dinner", особенно если речь идёт о формальной обстановке. Термин "supper" больше подходит для домашней, неформальной еды или для описания культурно-специфичных традиций.

Критерий Dinner Supper Формальность Часто более формальный Обычно неформальный Время Может быть в полдень или вечером Вечернее время, поздно Объём Обычно основной приём пищи Часто более лёгкий Контекст использования Рестораны, официальные мероприятия Домашняя обстановка, семейные ужины

Культурные различия в понимании dinner и supper

Выбор между "dinner" и "supper" часто обусловлен не только лингвистическими, но и глубокими культурными различиями между разными англоязычными обществами. Эти различия сформировались исторически и продолжают влиять на современное употребление терминов. 🌍

В Великобритании исторически сложилось более чёткое разграничение этих понятий по социальным классам:

Рабочий класс традиционно называл обед "dinner" (в середине дня), а вечерний приём пищи — "tea" или "supper".

Средний и высший классы чаще использовали "lunch" для обеда и "dinner" для основного вечернего приёма пищи.

"Supper" в аристократических кругах мог означать лёгкую закуску поздно вечером, после театра или мероприятия.

В США региональные различия играют ключевую роль:

В южных штатах "dinner" часто обозначает полуденный приём пищи, а "supper" — вечерний.

На северо-востоке и западном побережье "dinner" чаще используется для обозначения вечернего приёма пищи.

В сельской местности сохраняется традиция называть полуденный приём пищи "dinner", особенно среди старшего поколения.

Канадцы и австралийцы также имеют свои особенности в использовании этих терминов, что ещё больше усложняет ситуацию для переводчиков.

Михаил Соколов, шеф-повар международного ресторана Работая в ресторане с международной клиентурой, я столкнулся с любопытной ситуацией. Американская семья из Миннесоты была удивлена, увидев "dinner menu" в 19:00, поскольку для них это был "supper time". В то же время британские гости ожидали именно "dinner" в это время. Чтобы решить эту проблему, мы провели исследование нашей целевой аудитории и выяснили, что большинство наших гостей — городские жители из различных регионов США, Великобритании и Европы. Основываясь на этом, мы стандартизировали наши меню, используя "lunch" для полуденного приёма пищи и "dinner" для вечернего, добавив пояснения к некоторым региональным блюдам. Такой подход значительно уменьшил путаницу среди наших посетителей.

Религиозные и культурные традиции также влияют на использование этих терминов. Например, "Last Supper" (Тайная Вечеря) в христианской традиции переводится именно как "supper", а не "dinner", что указывает на историческое значение этого слова для обозначения вечерней трапезы.

Современные тенденции в использовании терминов "dinner" и "supper" также отражают изменения в образе жизни. С ростом урбанизации и стандартизации рабочего дня термин "dinner" для обозначения вечернего приёма пищи становится всё более распространённым в большинстве англоязычных стран.

Особенности использования слова dinner в разных странах

Термин "dinner" приобретает различные оттенки значений в зависимости от географического положения. Эти нюансы могут стать ключевыми при переводе меню или общении с носителями английского языка из разных стран. 🌎

В Великобритании употребление слова "dinner" имеет яркие региональные особенности:

В Лондоне и на юге Англии "dinner" почти всегда означает вечерний приём пищи.

В северной Англии, особенно в рабочих районах, "dinner" традиционно относится к обеду (midday meal).

В Шотландии "dinner" может использоваться для обозначения обеда, особенно в школьном контексте ("school dinner").

В формальных ситуациях по всей стране "dinner" обычно означает вечернюю трапезу.

В Соединённых Штатах наблюдается похожая региональная вариативность:

На Среднем Западе и Юге "dinner" часто относится к полуденной еде, особенно в сельской местности.

В крупных городах и на побережьях "dinner" почти всегда означает вечерний приём пищи.

Корпоративная Америка стандартизировала использование "dinner" как вечерней трапезы в бизнес-контексте.

В Австралии и Новой Зеландии ситуация также неоднозначна:

В городских районах "dinner" обычно означает вечерний приём пищи.

В сельской местности может сохраняться традиция называть обед "dinner".

Выражение "Christmas dinner" в Австралии относится к праздничному обеду, который часто проходит днём из-за жаркого климата.

В Ирландии слово "dinner" чаще всего относится к полуденному приёму пищи, а "tea" часто используется для обозначения вечерней трапезы, что отражает влияние британской культуры рабочего класса.

Страна/регион Использование "dinner" для обеда (днём) Использование "dinner" для ужина (вечером) Альтернативные термины Лондон и Южная Англия Редко Преимущественно "Lunch" (обед), "Tea" (ранний ужин) Северная Англия Часто Реже "Tea" (вечерний приём пищи) Городские США Редко Преимущественно "Lunch" (обед) Сельские районы США Часто Реже "Supper" (вечерний приём пищи) Ирландия Часто Реже "Tea" (вечерний приём пищи) Австралия Иногда Преимущественно "Tea" (в некоторых регионах)

Помимо географических различий, выбор термина "dinner" также зависит от формальности ситуации. В ресторанной индустрии во всех англоязычных странах вечернее меню обычно называется "dinner menu", что создаёт определённую стандартизацию вопреки региональным различиям.

При переводе меню или организации мероприятий для международной аудитории рекомендуется ориентироваться на наиболее универсальное употребление: "lunch" для полуденного приёма пищи и "dinner" для вечернего.

Когда уместно употреблять слово supper для ужина

Несмотря на тенденцию к стандартизации терминологии приёмов пищи, слово "supper" сохраняет своё место в английском языке, имея особые контексты употребления, которые важно учитывать при переводе. 🌙

Термин "supper" наиболее уместен в следующих ситуациях:

Домашняя обстановка — "supper" часто ассоциируется с домашней, семейной едой.

— "supper" часто ассоциируется с домашней, семейной едой. Неформальный контекст — когда речь идёт о простой, непретенциозной пище.

— когда речь идёт о простой, непретенциозной пище. Поздний вечерний приём пищи — особенно если он следует после основного "dinner".

— особенно если он следует после основного "dinner". Религиозные и традиционные мероприятия — например, "Lord's Supper" (Вечеря Господня).

— например, "Lord's Supper" (Вечеря Господня). Региональные диалекты — в сельских районах США, частях Канады и некоторых британских общинах.

В ресторанном бизнесе термин "supper" часто используется для создания определённой атмосферы или указания на особый формат:

Supper clubs — заведения, предлагающие более интимную, клубную атмосферу с поздним ужином.

— заведения, предлагающие более интимную, клубную атмосферу с поздним ужином. Sunday supper — традиционный семейный ужин по воскресеньям, часто с особым меню.

— традиционный семейный ужин по воскресеньям, часто с особым меню. Harvest supper — сезонное мероприятие, связанное со сбором урожая.

— сезонное мероприятие, связанное со сбором урожая. Supper special — часто обозначает специальное предложение в вечернее время, обычно более простое и доступное.

В литературе и исторических контекстах "supper" имеет свои коннотации, которые могут быть важны при переводе художественных текстов или исторических документов. Это слово часто встречается в литературе XIX века и ранее, указывая на вечерний приём пищи в эпоху, когда основной приём пищи ("dinner") приходился на середину дня.

При переводе меню или кулинарных рецептов стоит учитывать целевую аудиторию:

Для международной или городской аудитории предпочтительнее использовать "dinner".

Для традиционной аудитории, особенно в определённых регионах США и Великобритании, "supper" может быть более аутентичным.

В контексте высокой кухни почти всегда предпочтительнее "dinner".

Для домашней кухни или традиционных блюд "supper" может добавить аутентичности.

Интересно отметить, что в некоторых контекстах "supper" может иметь более изысканное звучание именно из-за его традиционности и исторических ассоциаций — например, в названиях эксклюзивных клубов или традиционных мероприятий.

Перевод популярных блюд для ужина на английский язык

Корректный перевод названий блюд — ключевой элемент успешной коммуникации в кулинарной сфере. При переводе важно учитывать не только лингвистические особенности, но и культурный контекст, чтобы избежать недопонимания и создать привлекательное описание. 🍲

При переводе названий традиционных русских блюд для ужина следует придерживаться нескольких подходов:

Транслитерация с пояснением — сохранение оригинального звучания с добавлением краткого описания.

— сохранение оригинального звучания с добавлением краткого описания. Функциональный перевод — поиск эквивалентного блюда в англоязычной культуре.

— поиск эквивалентного блюда в англоязычной культуре. Описательный перевод — объяснение состава и способа приготовления блюда.

Вот примеры перевода популярных ужинных блюд русской кухни:

Русское название Транслитерация Функциональный перевод Описательный перевод Борщ Borsch, Borscht Ukrainian/Russian beet soup Traditional beetroot soup with cabbage and vegetables Пельмени Pelmeni Russian dumplings Meat-filled dumplings in a thin dough Котлеты Kotlety Russian meat patties Ground meat patties mixed with bread and spices Оливье Olivier salad Russian potato salad Traditional salad with potatoes, vegetables, eggs and mayonnaise Блины Blini Russian crepes Thin pancakes served with various fillings Гречка с котлетой Grechka with kotleta Buckwheat with meat patty Buckwheat groats served with a traditional Russian meat patty

При переводе ужинных блюд международной кухни важно использовать общепринятые англоязычные названия, если таковые существуют. Например:

Паста карбонара — Pasta Carbonara (не требует дополнительных пояснений).

— Pasta Carbonara (не требует дополнительных пояснений). Жаркое из говядины — Beef Stew или Braised Beef (в зависимости от метода приготовления).

— Beef Stew или Braised Beef (в зависимости от метода приготовления). Запечённая курица с овощами — Roast Chicken with Vegetables.

— Roast Chicken with Vegetables. Рыба на гриле — Grilled Fish (с уточнением вида рыбы: Grilled Salmon, Grilled Trout).

— Grilled Fish (с уточнением вида рыбы: Grilled Salmon, Grilled Trout). Овощное рагу — Vegetable Stew или Ratatouille (если приготовлено по французскому рецепту).

Особое внимание следует уделить переводу региональных специалитетов:

Бефстроганов — традиционно переводится как Beef Stroganoff (транслитерация стала международным стандартом).

— традиционно переводится как Beef Stroganoff (транслитерация стала международным стандартом). Голубцы — можно перевести как Cabbage Rolls (функциональный перевод) или Golubtsy (транслитерация) с пояснением "stuffed cabbage leaves with meat and rice".

— можно перевести как Cabbage Rolls (функциональный перевод) или Golubtsy (транслитерация) с пояснением "stuffed cabbage leaves with meat and rice". Шашлык — Shashlik или Russian/Caucasian kebab.

— Shashlik или Russian/Caucasian kebab. Селёдка под шубой — "Herring Under Fur Coat" salad или Shuba salad (с пояснением "layered beetroot and herring salad").

При переводе десертов, которые часто являются частью ужина, также важна точность:

Медовик — Honey Cake или Medovik (с пояснением "layered honey cake").

— Honey Cake или Medovik (с пояснением "layered honey cake"). Сырники — Cheese Pancakes или Syrniki (с пояснением "cottage cheese fritters").

— Cheese Pancakes или Syrniki (с пояснением "cottage cheese fritters"). Компот — Fruit Compote (не "компот" в транслитерации, так как это может вызвать путаницу).

— Fruit Compote (не "компот" в транслитерации, так как это может вызвать путаницу). Кисель — Kissel или Fruit Jelly Drink (требует пояснения для незнакомых с этим напитком).

Для профессиональной кулинарной документации рекомендуется указывать и транслитерацию, и описательный перевод, чтобы сохранить аутентичность и обеспечить понимание. Для меню ресторанов оптимально использовать функциональный перевод с элементами описания ключевых ингредиентов и способов приготовления.