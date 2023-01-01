5 способов перевода слова около на английский: практическое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне

Переводчики и специалисты в области перевода

Люди, работающие в международных бизнес-секторах и коммуникациях Предлоги часто становятся камнем преткновения при изучении иностранных языков. Особенно коварно слово "около", которое в русском имеет множество оттенков значения, но требует совершенно разных переводов в английском. Одна маленькая ошибка – и смысл фразы может кардинально измениться! Независимо от того, говорите ли вы о расположении объектов, приблизительном времени или количестве, правильный выбор английского эквивалента для "около" определяет точность вашего перевода. Рассмотрим 5 основных вариантов, которые помогут вам выразиться максимально точно в любой ситуации. 🔍

Перевод "около" на английский: основные варианты

Русское слово "около" может показаться простым, но его перевод на английский язык требует понимания нюансов контекста. В английском языке нет универсального эквивалента – выбор зависит от того, о чём именно идёт речь.

В русском языке "около" используется в трёх основных смыслах:

Пространственная близость (Я стоял около дома)

Приблизительное количество (Около 100 человек)

Приблизительное время (Приду около пяти)

Каждый из этих контекстов требует своего варианта перевода. Путаница между ними – одна из самых распространённых ошибок, которую допускают изучающие английский.

Рассмотрим пять основных вариантов перевода "около" на английский язык:

Английский эквивалент Контекст использования Пример Near Пространственная близость I live near the park — Я живу около парка By/Beside Непосредственная близость She was sitting by/beside me — Она сидела около меня About/Around Приблизительное количество About/Around 50 people — Около 50 человек Approximately Точное приближение (формальный стиль) Approximately 2.5 million — Около 2,5 миллионов Almost Близость к завершению Almost five o'clock — Около пяти часов

Правильный выбор слова определяется не только значением, но и стилем речи. Например, "approximately" звучит формально и часто используется в научных или деловых текстах, тогда как "about" более нейтрально и универсально.

Анна Петрова, переводчик с 15-летним стажем Когда я только начинала карьеру переводчика, меня попросили перевести деловое письмо с русского на английский. В тексте была фраза "встреча состоится около офиса компании". Я автоматически перевела это как "the meeting will take place about the company's office". Клиент был в недоумении, почему встреча будет "о" здании, а не рядом с ним. Эта ошибка стала для меня важным уроком — контекст определяет всё! Правильный перевод был "near the company's office". С тех пор я всегда уделяю особое внимание предлогам и их контекстуальному значению.

Near, by, beside: перевод "около" в пространственном контексте

Когда речь идёт о пространственных отношениях, "около" чаще всего переводится как "near", "by" или "beside". Однако между этими вариантами существуют тонкие различия, которые важно учитывать.

Near — самый универсальный вариант, указывающий на общую близость к объекту:

There is a pharmacy near my house. — Около моего дома есть аптека.

The restaurant is near the theater. — Ресторан находится около театра.

By подразумевает более непосредственную близость, часто с коннотацией "рядом с" или "у":

He was standing by the window. — Он стоял около (у) окна.

She left her bag by the door. — Она оставила сумку около двери.

Beside означает "рядом с" в смысле "сбоку от чего-то":

She sat beside me at dinner. — Она сидела около (рядом со) мной за ужином.

The pen is beside the book. — Ручка лежит около книги.

Важно помнить, что в некоторых контекстах можно использовать также:

Next to — указывает на непосредственное соседство:

His house is next to mine. — Его дом находится около моего.

Close to — подчеркивает малое расстояние:

The hotel is close to the beach. — Отель находится около пляжа.

Иногда выбор предлога зависит от идиоматических выражений или устойчивых сочетаний. Например, мы говорим "sit by the fire" (сидеть около огня), а не "sit near the fire", хотя технически оба варианта могут быть правильными.

Различия между этими предлогами можно представить через концепцию дистанции:

Предлог Степень близости Особенности употребления Near Относительная близость Общее указание на близость; может означать "в том же районе" Close to Достаточно близко Ближе, чем "near", но необязательно соприкасающийся By В непосредственной близости Часто используется с объектами, около которых можно стоять/сидеть Beside Прямо рядом, сбоку Указывает на положение непосредственно сбоку от объекта Next to Максимальная близость Объекты соседствуют, ничто не находится между ними

About и around: передача приблизительности в английском

Когда "около" используется для выражения приблизительности в количестве или времени, основными вариантами перевода становятся "about" и "around". Эти два предлога часто взаимозаменяемы, но имеют свои особенности употребления.

About — наиболее универсальный вариант для выражения приблизительности:

There were about 50 people at the party. — На вечеринке было около 50 человек.

I'll be home at about 6 o'clock. — Я буду дома около 6 часов.

The project will cost about $1000. — Проект будет стоить около 1000 долларов.

Around — синоним "about", но с некоторыми нюансами:

The temperature is around 20 degrees. — Температура около 20 градусов.

We spent around two hours discussing the project. — Мы провели около двух часов, обсуждая проект.

The company has around 500 employees. — В компании работает около 500 сотрудников.

В американском английском "around" часто предпочтительнее "about", тогда как в британском английском оба варианта используются примерно с одинаковой частотой. В более формальных контекстах "about" может звучать немного более профессионально.

Интересно, что "around" может также использоваться в значении "вокруг" (пространственное значение), что может создавать двусмысленность в некоторых контекстах:

They were sitting around the table. — Они сидели вокруг стола. (Не "около стола")

Look around the house. — Посмотри вокруг дома/по дому. (Не "около дома")

При использовании "about" и "around" для выражения времени, важно учитывать структуру фразы:

I'll arrive at about 3 p.m. — Я прибуду около 3 часов дня. (предлог "at" сохраняется)

I'll arrive around 3 p.m. — Я прибуду около 3 часов дня. ("around" заменяет "at")

Дмитрий Соколов, бизнес-переводчик На одних международных переговорах русскоговорящий представитель компании сказал английским партнёрам: "We need about 30 minutes to consider your offer" (Нам нужно около 30 минут, чтобы рассмотреть ваше предложение). Через ровно 30 минут англичане вернулись и были удивлены, что российская сторона не готова с ответом. Возникло недопонимание: для русских "около 30 минут" означало "может быть больше, может быть меньше", а англичане восприняли "about 30 minutes" как более точное указание времени. С тех пор я всегда советую клиентам использовать "up to" или добавлять "or so", если они хотят подчеркнуть гибкость временных рамок: "We need up to 30 minutes" или "We need 30 minutes or so".

Approximately и almost: точные эквиваленты "около"

Когда требуется более точное или формальное выражение приблизительности, на помощь приходят "approximately" и "almost". Эти варианты имеют более специфические области применения, чем универсальные "about" и "around".

Approximately — формальный вариант, часто используемый в научных, технических и деловых контекстах:

The population of the city is approximately 2.5 million. — Население города составляет около 2,5 миллионов.

The meeting will last approximately one hour. — Встреча продлится около одного часа.

The sample contained approximately 0.05% impurities. — Образец содержал около 0,05% примесей.

Слово "approximately" звучит точнее и более научно, чем "about" или "around". Оно подразумевает, что приблизительная оценка сделана с определённой степенью точности, на основе расчётов или измерений.

Almost — используется, когда речь идёт о приближении к определённой границе или значению:

It's almost five o'clock. — Сейчас около пяти часов. (Скоро будет пять)

The bottle is almost full. — Бутылка почти полная. (Близко к полной)

We've almost reached our destination. — Мы почти достигли нашего места назначения.

"Almost" отличается от других вариантов тем, что подразумевает движение к определённому значению или состоянию, которое ещё не достигнуто полностью. Это делает его идеальным для описания времени (когда мы приближаемся к определённому моменту) или степени завершённости процесса.

Для ещё более точного выражения приблизительности можно использовать следующие фразы:

Roughly — "грубо говоря", подчёркивает приблизительность оценки:

— "грубо говоря", подчёркивает приблизительность оценки: The journey takes roughly three hours. — Путешествие занимает около трёх часов.

Approximately... or so — добавляет гибкость к формальному "approximately":

— добавляет гибкость к формальному "approximately": We'll need approximately 20 minutes or so. — Нам понадобится около 20 минут.

In the region of — более формальный вариант для чисел и количеств:

— более формальный вариант для чисел и количеств: The house costs in the region of $300,000. — Дом стоит около 300 000 долларов.

При выборе между "approximately" и "almost" учитывайте контекст и то, что именно вы хотите подчеркнуть: точность приближения или недостижение определённого предела. 📊

Контекстные особенности перевода "около" в разных сферах

В различных профессиональных областях и жизненных ситуациях перевод слова "около" может иметь свои особенности. Правильный выбор эквивалента часто определяется не только общими правилами, но и специфической терминологией или устоявшимися выражениями в конкретной сфере.

В научных текстах:

Предпочтительно использование "approximately" для точности и формальности: "The experiment lasted approximately 48 hours" (Эксперимент продолжался около 48 часов).

При указании диапазонов часто используется конструкция "approximately between X and Y": "The temperature varied approximately between 20 and 25 degrees" (Температура варьировалась около 20-25 градусов).

В деловой коммуникации:

Для временных рамок: "The presentation will take about 30 minutes" (Презентация займет около 30 минут).

Для финансовых показателей часто используется "around" или "approximately": "Our revenue was around $1 million last quarter" (Наш доход составил около 1 миллиона долларов в прошлом квартале).

В контрактах и официальных документах предпочтительнее "approximately" или точные диапазоны: "Delivery will take approximately 5-7 business days" (Доставка займет около 5-7 рабочих дней).

В разговорной речи:

Для встреч и договоренностей: "I'll see you at around 6" или "I'll be there about 6" (Увидимся около 6).

При описании местоположения: "The restaurant is near the cinema" или "It's by the river" (Ресторан находится около кинотеатра/реки).

В неформальной речи часто используются сокращения: "It'll take 'bout an hour" (Это займет около часа).

В туризме и навигации:

Для обозначения достопримечательностей: "The museum is near the central square" (Музей находится около центральной площади).

При указании расстояний: "The hotel is about 2 kilometers from the beach" (Отель находится около 2 километров от пляжа).

В инструкциях по навигации: "Turn right when you see a gas station, the building is right beside it" (Поверните направо, когда увидите заправку, здание находится прямо около нее).

Особое внимание следует уделить идиоматическим выражениям, где перевод "около" может быть совершенно нестандартным:

"Крутиться около" может переводиться как "to hang around": "He's always hanging around that girl" (Он всегда крутится около той девушки).

"Около полуночи" часто переводится как "around midnight", но может быть и "close to midnight" в более литературном стиле.

"Быть где-то около" в смысле "примерно соответствовать" может переводиться как "to be in the ballpark of": "Your guess is in the ballpark" (Твое предположение где-то около правды).

При переводе инструкций или технических текстов следует быть особенно точным:

"Расположите прибор около источника питания" — "Place the device near/close to the power source" (не "about" или "around", которые здесь неуместны).

"Температура около 100°C" — "Temperature of approximately 100°C" в техническом контексте, но "Temperature around 100°C" в более общем описании.

Умение правильно переводить слово "около" в разных контекстах — это не просто лингвистический навык, а необходимость для эффективной коммуникации в глобализированном мире. 🌐