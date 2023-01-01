Как правильно использовать числительное twelfth в английском языке

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, включая студентов и взрослых на различных уровнях подготовки

Переводчики и профессионалы, работающие с английскими текстами

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои знания о порядковых числительных Встречали ли вы когда-нибудь коварное английское числительное "twelfth", из-за которого даже носители языка порой запинаются? Это одно из тех слов, где орфография, произношение и применение создают настоящий лингвистический квест для изучающих английский. Независимо от того, пишете ли вы деловое письмо, переводите документ или готовитесь к международному экзамену, правильное использование порядковых числительных может стать вашим козырем или досадным промахом. Давайте разберемся с этим числительным раз и навсегда! 🧮

Twelfth – перевод и особенности порядкового числительного

Числительное "twelfth" переводится на русский язык как "двенадцатый" и относится к категории порядковых числительных в английском языке. В отличие от количественного числительного "twelve" (двенадцать), "twelfth" указывает на порядок или последовательность объектов.

Важно понимать, что "twelfth" – одно из нестандартных порядковых числительных в английском языке. Если большинство порядковых числительных образуются путем добавления суффикса "-th" к количественному числительному (например, seven → seventh), то "twelfth" имеет особую форму, где происходит изменение в написании.

Количественное числительное Порядковое числительное Особенность образования twelve twelfth Изменение "ve" на "f" + суффикс "th" five fifth Изменение "ve" на "f" + суффикс "th" nine ninth Отбрасывание конечной "e" + суффикс "th" three third Особая форма

В письменной речи "twelfth" часто используется для обозначения:

Позиции в последовательности: She won the twelfth place in the competition (Она заняла двенадцатое место в соревновании)

Дат: January twelfth (двенадцатое января)

Порядковых номеров: The twelfth chapter is the most interesting (Двенадцатая глава самая интересная)

Дробей: one-twelfth (одна двенадцатая)

Анна Петрова, переводчик технической документации Однажды я работала над переводом инструкции к промышленному оборудованию, где было множество ссылок на "the twelfth setting" (двенадцатую настройку). Перевела я это как "12-й параметр", и клиент вернул документ с комментарием, что речь шла не о параметре под номером 12, а о настройке, которая называлась именно "Twelfth Setting" – особая функция калибровки. Это научило меня быть внимательнее: иногда "twelfth" – это не просто порядковый номер, а часть названия или термина. С тех пор я всегда уточняю контекст использования числительных в технических текстах!

Правила написания и произношения числительного twelfth

Числительное "twelfth" представляет особую сложность как в написании, так и в произношении даже для носителей английского языка. Рассмотрим основные правила и нюансы.

Правописание:

Написание "twelfth" требует внимания, поскольку включает комбинацию согласных "lfth", которая редко встречается в английских словах:

Основа: twelve

Изменение: отбрасывание окончания "ve" и замена на "f"

Добавление суффикса: "th"

Результат: twelfth

Произношение:

Произношение "twelfth" [twelfθ] представляет сложность из-за скопления согласных. Фактически, необходимо произнести четыре согласных звука подряд: [l], [f], [θ].

Начните с произнесения звука [tw] как в слове "twin" Добавьте гласный звук [e] как в слове "set" Произнесите согласный [l] Затем сразу звук [f] Завершите межзубным звуком [θ] (как в "think")

Многие английские говорящие упрощают произношение, практически опуская звук [f], что приводит к произношению, близкому к [twelθ]. Это допустимо в разговорной речи, но в формальных ситуациях рекомендуется полное произношение.

Вариант произношения Транскрипция Контекст использования Полное [twelfθ] Формальная речь, презентации, обучение Упрощенное [twelθ] Разговорная речь, быстрая речь Американский вариант [twelfθ] Со слабо выраженным [l] Британский вариант [twelfθ] С более четким [l]

Для тренировки произношения полезно практиковать "twelfth" в словосочетаниях:

The twelfth day

Twelfth Street

The twelfth century

One-twelfth portion

Использование twelfth в датах, дробях и рейтингах

Числительное "twelfth" находит применение в различных контекстах, особенно когда речь идет о датах, дробных числах и рейтингах. Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее. 📅

Использование в датах:

В американском и британском английском существуют различия в произношении и записи дат:

Американский английский: "January twelfth" или "the twelfth of January" (12 января)

"January twelfth" или "the twelfth of January" (12 января) Британский английский: чаще "the twelfth of January" (12 января)

При письменном обозначении дат можно использовать как числовой формат, так и словесный:

January 12th, 2023 (или January 12, 2023)

The 12th of January, 2023

January the twelfth, 2023

The twelfth of January, 2023

Использование в дробях:

В дробных числах "twelfth" используется для обозначения знаменателя:

One-twelfth (1/12) – одна двенадцатая

Five-twelfths (5/12) – пять двенадцатых

Eleven-twelfths (11/12) – одиннадцать двенадцатых

Важно отметить, что в математических текстах часто используется дефис при записи дробей словами, а в числовом выражении – косая черта или горизонтальная линия.

Использование в рейтингах и классификациях:

В рейтингах, списках и классификациях "twelfth" используется для обозначения позиции:

She finished twelfth in the marathon (Она финишировала двенадцатой в марафоне)

The twelfth item on the agenda (Двенадцатый пункт повестки дня)

This school ranks twelfth in the state (Эта школа занимает двенадцатое место в штате)

При обозначении рейтингов в письменной речи допустимы варианты:

12th place (12-е место)

Twelfth place (двенадцатое место)

The 12th (двенадцатый)

В академических и формальных текстах рекомендуется использовать словесную форму для чисел от одного до двадцати, включая "twelfth".

Михаил Соколов, преподаватель английского языка На одном из моих уроков с продвинутыми студентами мы разбирали текст о британской королевской истории. Студентка прочитала вслух фразу "King Edward the Twelfth", произнося "twelveth" вместо правильного "twelfth". Я поправил её, и мы потратили около 15 минут на отработку правильного произношения. Самым эффективным оказалось упражнение, где мы разбили слово на части и произносили "twel-" затем добавляли "-fth". После этого я ввел практику "числительных пятиминуток", где студенты произносят разные даты и порядковые числительные. Забавно, что через неделю эта же студентка поймала меня на оговорке, когда я случайно сказал "fifteenth" вместо "fifth"! 😄

Частые ошибки при употреблении twelfth в речи

Числительное "twelfth" часто становится источником ошибок даже для людей, хорошо владеющих английским языком. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. 🚫

Ошибки в написании:

✗ Twelth – пропуск буквы "f"

– пропуск буквы "f" ✗ Twelveth – сохранение буквы "ve" из исходного "twelve"

– сохранение буквы "ve" из исходного "twelve" ✗ Twelfeth – вставка лишней буквы "e"

– вставка лишней буквы "e" ✗ 12th – использование числового обозначения в формальных контекстах, требующих словесной формы

Чтобы избежать этих ошибок, полезно запомнить мнемоническое правило: в "twelfth" встречаются все согласные из слова "tweLFTH" в правильном порядке.

Ошибки в произношении:

✗ [twelθ] – полное опускание звука [f]

– полное опускание звука [f] ✗ [twelvθ] – произнесение [v] вместо [f]

– произнесение [v] вместо [f] ✗ [twelft] – замена межзубного [θ] на [t]

– замена межзубного [θ] на [t] ✗ [twelfes] – замена межзубного [θ] на [s]

Для корректного произношения полезно тренировать артикуляцию сложных сочетаний согласных, начиная с медленного темпа и постепенно ускоряясь.

Ошибки в употреблении:

✗ Использование "twelfth" вместо "dozen" в контекстах, где речь идет о количестве, а не о порядке: "She bought twelfth eggs" (правильно: "She bought a dozen eggs" или "She bought twelve eggs")

Использование "twelfth" вместо "dozen" в контекстах, где речь идет о количестве, а не о порядке: "She bought twelfth eggs" (правильно: "She bought a dozen eggs" или "She bought twelve eggs") ✗ Неправильное использование артикля: "He is twelfth in line" (правильно: "He is the twelfth in line")

Неправильное использование артикля: "He is twelfth in line" (правильно: "He is the twelfth in line") ✗ Избыточное использование "the" в американском варианте дат: "January the twelfth" (в американском английском чаще просто "January twelfth")

Избыточное использование "the" в американском варианте дат: "January the twelfth" (в американском английском чаще просто "January twelfth") ✗ Неверное образование сложных числительных: "twenty-twelfth" (правильно: "thirty-second")

Сравнение с другими языками:

Для носителей некоторых языков "twelfth" представляет особую сложность из-за отсутствия аналогичных фонетических комбинаций в родном языке:

Для русскоговорящих: сложность представляет произношение сочетания [lfθ]

сложность представляет произношение сочетания [lfθ] Для испаноговорящих: трудность вызывает межзубный звук [θ] и сочетание [tw]

трудность вызывает межзубный звук [θ] и сочетание [tw] Для немецкоговорящих: сложным является сочетание [lfθ] в конце слова

Практические контексты применения числительного twelfth

Знание правильного использования числительного "twelfth" необходимо в различных жизненных и профессиональных ситуациях. Рассмотрим наиболее распространенные практические контексты, где встречается это числительное. 🌍

Культурные и исторические контексты:

Twelfth Night (Двенадцатая ночь) – традиционный праздник, отмечаемый 5-6 января, завершающий рождественские празднования

(Двенадцатая ночь) – традиционный праздник, отмечаемый 5-6 января, завершающий рождественские празднования Twelfth Night – известная комедия Уильяма Шекспира

– известная комедия Уильяма Шекспира The Twelfth (Двенадцатое) – в Северной Ирландии и некоторых частях Шотландии так называют праздник 12 июля, День Оранжевого Ордена

(Двенадцатое) – в Северной Ирландии и некоторых частях Шотландии так называют праздник 12 июля, День Оранжевого Ордена Twelfth century (двенадцатый век) – исторический период с 1101 по 1200 год

Музыкальные термины:

Twelfth (дуодецима) – музыкальный интервал, охватывающий 12 диатонических ступеней

(дуодецима) – музыкальный интервал, охватывающий 12 диатонических ступеней The twelfth fret (двенадцатый лад) – важная точка отсчета на гитаре и других струнных инструментах

Географические и адресные обозначения:

Twelfth Street (Двенадцатая улица) – распространенное название улиц в городах с сетчатой системой планировки

(Двенадцатая улица) – распространенное название улиц в городах с сетчатой системой планировки Twelfth Avenue (Двенадцатая авеню) – часто встречается в американских городах

(Двенадцатая авеню) – часто встречается в американских городах The twelfth district (двенадцатый район) – административное деление в некоторых городах

Образовательные контексты:

Twelfth grade (двенадцатый класс) – последний год обучения в школе в США и некоторых других странах

(двенадцатый класс) – последний год обучения в школе в США и некоторых других странах Twelfth-grader (ученик двенадцатого класса) – часто используется вместо термина "senior"

Спортивные контексты:

The twelfth player (двенадцатый игрок) – метафорическое обозначение болельщиков, особенно в футболе

(двенадцатый игрок) – метафорическое обозначение болельщиков, особенно в футболе The twelfth man (двенадцатый игрок) – в крикете это запасной полевой игрок; в американском футболе часто относится к болельщикам

(двенадцатый игрок) – в крикете это запасной полевой игрок; в американском футболе часто относится к болельщикам Twelfth round (двенадцатый раунд) – в боксе часто предпоследний раунд в титульных боях

Деловые и юридические контексты:

The twelfth clause (двенадцатый пункт) – раздел в договоре или юридическом документе

(двенадцатый пункт) – раздел в договоре или юридическом документе The twelfth amendment (двенадцатая поправка) – поправка к конституции США

(двенадцатая поправка) – поправка к конституции США Twelfth quarterly report (двенадцатый квартальный отчет) – в бизнес-документации