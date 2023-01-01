Как правильно спросить это что на английском: варианты и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в изучении английского языка

Люди, желающие улучшить свои коммуникативные навыки на английском

Преподаватели и методисты, работающие с изучающими английский язык Фраза "это что" – одна из первых, которую мы учим при изучении иностранного языка. Казалось бы, простой вопрос, но правильный перевод на английский может вызвать затруднения у новичков. Действительно ли достаточно знать только "What is this?" или существуют другие варианты? Когда использовать сокращения, а когда полные формы? Давайте разберемся с этими вопросами и освоим все способы грамотно спросить "это что" на английском языке с правильным произношением и в подходящих ситуациях. 🔤

Основные варианты перевода "это что" на английский язык

Существует несколько способов перевести фразу "это что" на английский язык, и выбор зависит от контекста и ситуации общения.

Русский вариант Английский перевод Транскрипция Стиль использования Это что? What is this? [wɒt ɪz ðɪs] Формальный/нейтральный Это что? What's this? [wɒts ðɪs] Повседневный/разговорный Что это такое? What is that? [wɒt ɪz ðæt] Указание на удаленный объект Что это такое? What's that? [wɒts ðæt] Разговорный (о чем-то вдали)

Основное различие между вариантами "this" и "that" заключается в расположении предмета, о котором идет речь:

(это) – используется для обозначения предметов, находящихся рядом с говорящим. That (то, это) – используется для обозначения предметов, удаленных от говорящего.

Примеры использования:

What is this in your hand? – Что это у тебя в руке?

What's this strange smell? – Что это за странный запах?

What is that on the horizon? – Что это на горизонте?

What's that noise? – Что это за шум?

В большинстве повседневных ситуаций "What's this?" является наиболее естественным и часто используемым вариантом. 📝

Анна, преподаватель английского языка Помню, как мой ученик Павел, бизнесмен 45 лет, никак не мог запомнить разницу между "this" и "that". На одном уроке я принесла две одинаковые коробки. Одну поставила рядом с ним, другую – в дальний угол класса. "Павел, что это?" – спросила я, указывая на ближнюю коробку. Он автоматически ответил: "This is a box". Потом я указала на дальнюю коробку: "А это что?" Он задумался и произнес: "That is... a box!". Такой простой прием с пространственным расположением помог ему раз и навсегда запомнить правило. Иногда для понимания нужно буквально "пощупать" язык!

Различия между "what is this" и "what's this" в речи

В английском языке существует два основных способа задать вопрос "это что": полная форма "What is this?" и сокращенная "What's this?". Хотя эти фразы имеют одинаковое значение, их использование в речи может различаться.

Основные различия:

Формальность : "What is this?" звучит более формально и может использоваться в деловых или официальных ситуациях.

: "What is this?" звучит более формально и может использоваться в деловых или официальных ситуациях. Разговорность : "What's this?" – более распространенный вариант в повседневном общении.

: "What's this?" – более распространенный вариант в повседневном общении. Произношение : "What's this?" произносится быстрее и слитнее, что характерно для естественной английской речи.

: "What's this?" произносится быстрее и слитнее, что характерно для естественной английской речи. Ударение: При произношении "What is this?" ударение может падать на любое из трех слов в зависимости от контекста, тогда как в "What's this?" ударение обычно падает на "what's".

Интонация в вопросе "это что?" также имеет значение:

Повышающаяся интонация в конце вопроса: What's THIS? – обычный вопрос

Ударение на "What": WHAT's this? – выражение удивления или недоумения

В речи носителей английского языка сокращенная форма "What's this?" встречается гораздо чаще, особенно в повседневных разговорах. Это связано с тенденцией английского языка к экономии речевых усилий. 🗣️

Примеры использования в разных контекстах:

What's this on my plate? – Что это у меня на тарелке? (повседневная ситуация)

What is this document referring to? – К чему относится этот документ? (деловой контекст)

What's this strange icon on my screen? – Что это за странный значок на моем экране? (технический вопрос)

Как правильно спросить "это что" в разных ситуациях

В зависимости от ситуации и контекста, вопрос "это что" может быть задан по-разному. Рассмотрим наиболее распространенные варианты для различных ситуаций.

Ситуация Английская фраза Пример использования Указание на близкий предмет What's this? What's this button for? (Для чего эта кнопка?) Указание на удаленный предмет What's that? What's that building over there? (Что это за здание там?) Вопрос о блюде/еде What dish is this? What dish is this? It looks delicious. (Что это за блюдо? Выглядит вкусно.) Вопрос в магазине What is this item? Excuse me, what is this item called in English? (Извините, как называется этот предмет по-английски?) Реакция на странное поведение What is this all about? What is this all about? Why are you acting strange? (Что происходит? Почему ты странно себя ведешь?)

Для более конкретных ситуаций можно использовать следующие варианты:

В образовательном контексте: What is this symbol/formula? (Что это за символ/формула?)

What is this symbol/formula? (Что это за символ/формула?) В технической сфере: What is this error message? (Что это за сообщение об ошибке?)

What is this error message? (Что это за сообщение об ошибке?) В медицинском контексте: What is this symptom indicating? (На что указывает этот симптом?)

What is this symptom indicating? (На что указывает этот симптом?) При просьбе объяснить: What's this about? (О чём это всё?)

Важно помнить, что в английском языке вопрос "это что" всегда начинается со слова "what", за которым следует глагол "is" (или его сокращение) и указательное местоимение "this" или "that". Порядок слов в вопросительных предложениях в английском языке строго фиксирован, в отличие от русского. 👨‍🏫

Михаил, переводчик-синхронист Однажды я сопровождал российскую делегацию инженеров в Лондоне. На презентации британской компании показали новую технологию, и один из наших специалистов захотел узнать, что это за устройство на экране. Вместо правильного "What's this device?" он спросил буквально: "This is what?" Британцы были сбиты с толку, так как такой порядок слов в английском имеет совсем другое значение – "Это что?" в смысле "Это то, что я думаю?". Пришлось быстро исправлять ситуацию, перефразировав вопрос. Этот случай наглядно показал важность правильного порядка слов в английских вопросах, даже в таких простых, как "это что?".

Полезные фразы с "это что" для повседневного общения

Освоение различных вариаций фразы "это что" значительно расширит ваши коммуникативные возможности в повседневных ситуациях. Вот наиболее полезные выражения с этой конструкцией:

What's this called in English? – Как это называется по-английски? (идеально для изучающих язык)

– Как это называется по-английски? (идеально для изучающих язык) What's this made of? – Из чего это сделано?

– Из чего это сделано? What's this used for? – Для чего это используется?

– Для чего это используется? What's this supposed to be? – Что это должно означать? (когда что-то непонятно)

– Что это должно означать? (когда что-то непонятно) What's this all about? – В чём суть/о чём всё это? (о ситуации или разговоре)

– В чём суть/о чём всё это? (о ситуации или разговоре) What is this place? – Что это за место?

– Что это за место? What in the world is this? – Что это, чёрт возьми? (выражение сильного удивления)

Для различных ситуаций в повседневной жизни:

В ресторане:

Excuse me, what's this dish? – Извините, что это за блюдо?

What's this ingredient in my salad? – Что это за ингредиент в моем салате?

В магазине:

What's this gadget for? – Для чего этот гаджет?

What's this charge on my receipt? – Что это за плата в моем чеке?

В общении с коллегами/одноклассниками:

What's this meeting about? – О чём это собрание?

What's this project we're starting? – Что это за проект, который мы начинаем?

В путешествии:

What's this landmark called? – Как называется эта достопримечательность?

What's this area known for? – Чем известен этот район?

Помните, что интонация и тон голоса могут значительно менять восприятие вашего вопроса. Вопрос "What's this?" с повышением тона в конце звучит как обычный запрос информации, в то время как тот же вопрос с резким понижением тона может выражать недоверие или раздражение. 🎵

Частые ошибки при переводе выражения "это что"

При переводе простой фразы "это что" на английский язык учащиеся часто допускают типичные ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их исправления.

1. Неправильный порядок слов

❌ This is what? (калька с русского "Это что?")

✅ What is this? или What's this?

2. Путаница между "this" и "that"

❌ What is that? (когда указывают на предмет рядом)

✅ What is this? (для предметов рядом с говорящим)

✅ What is that? (только для удаленных предметов)

3. Добавление лишних слов

❌ What is this thing? (не всегда уместно добавлять "thing")

✅ What's this? (в большинстве случаев достаточно)

4. Использование "it" вместо "this" или "that"

❌ What is it? (когда указывают на конкретный предмет)

✅ What is this/that? (для конкретного предмета)

✅ What is it? (только когда предмет уже упоминался или понятен из контекста)

5. Неправильная интонация

❌ Произнесение с нисходящей интонацией (как утверждение)

✅ Произнесение с восходящей интонацией в конце (как вопрос)

6. Смешение времен

❌ What was this? (когда говорят о предмете в настоящем времени)

✅ What is this? (для предметов в текущий момент)

7. Избыточное использование артиклей

❌ What is a this? или What is the this?

✅ What is this? (без артиклей перед указательными местоимениями)

Чтобы избежать этих ошибок, помните о базовой структуре вопроса в английском языке: вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + остальная часть предложения. Для вопроса "это что?" правильная структура всегда начинается с "What". 🧩