Как правильно спросить это что на английском: варианты и примеры
Для кого эта статья:
- Новички в изучении английского языка
- Люди, желающие улучшить свои коммуникативные навыки на английском
Преподаватели и методисты, работающие с изучающими английский язык
Фраза "это что" – одна из первых, которую мы учим при изучении иностранного языка. Казалось бы, простой вопрос, но правильный перевод на английский может вызвать затруднения у новичков. Действительно ли достаточно знать только "What is this?" или существуют другие варианты? Когда использовать сокращения, а когда полные формы? Давайте разберемся с этими вопросами и освоим все способы грамотно спросить "это что" на английском языке с правильным произношением и в подходящих ситуациях. 🔤
Основные варианты перевода "это что" на английский язык
Существует несколько способов перевести фразу "это что" на английский язык, и выбор зависит от контекста и ситуации общения.
|Русский вариант
|Английский перевод
|Транскрипция
|Стиль использования
|Это что?
|What is this?
|[wɒt ɪz ðɪs]
|Формальный/нейтральный
|Это что?
|What's this?
|[wɒts ðɪs]
|Повседневный/разговорный
|Что это такое?
|What is that?
|[wɒt ɪz ðæt]
|Указание на удаленный объект
|Что это такое?
|What's that?
|[wɒts ðæt]
|Разговорный (о чем-то вдали)
Основное различие между вариантами "this" и "that" заключается в расположении предмета, о котором идет речь:
- This (это) – используется для обозначения предметов, находящихся рядом с говорящим.
- That (то, это) – используется для обозначения предметов, удаленных от говорящего.
Примеры использования:
- What is this in your hand? – Что это у тебя в руке?
- What's this strange smell? – Что это за странный запах?
- What is that on the horizon? – Что это на горизонте?
- What's that noise? – Что это за шум?
В большинстве повседневных ситуаций "What's this?" является наиболее естественным и часто используемым вариантом. 📝
Анна, преподаватель английского языка
Помню, как мой ученик Павел, бизнесмен 45 лет, никак не мог запомнить разницу между "this" и "that". На одном уроке я принесла две одинаковые коробки. Одну поставила рядом с ним, другую – в дальний угол класса. "Павел, что это?" – спросила я, указывая на ближнюю коробку. Он автоматически ответил: "This is a box". Потом я указала на дальнюю коробку: "А это что?" Он задумался и произнес: "That is... a box!". Такой простой прием с пространственным расположением помог ему раз и навсегда запомнить правило. Иногда для понимания нужно буквально "пощупать" язык!
Различия между "what is this" и "what's this" в речи
В английском языке существует два основных способа задать вопрос "это что": полная форма "What is this?" и сокращенная "What's this?". Хотя эти фразы имеют одинаковое значение, их использование в речи может различаться.
Основные различия:
- Формальность: "What is this?" звучит более формально и может использоваться в деловых или официальных ситуациях.
- Разговорность: "What's this?" – более распространенный вариант в повседневном общении.
- Произношение: "What's this?" произносится быстрее и слитнее, что характерно для естественной английской речи.
- Ударение: При произношении "What is this?" ударение может падать на любое из трех слов в зависимости от контекста, тогда как в "What's this?" ударение обычно падает на "what's".
Интонация в вопросе "это что?" также имеет значение:
- Повышающаяся интонация в конце вопроса: What's THIS? – обычный вопрос
- Ударение на "What": WHAT's this? – выражение удивления или недоумения
В речи носителей английского языка сокращенная форма "What's this?" встречается гораздо чаще, особенно в повседневных разговорах. Это связано с тенденцией английского языка к экономии речевых усилий. 🗣️
Примеры использования в разных контекстах:
- What's this on my plate? – Что это у меня на тарелке? (повседневная ситуация)
- What is this document referring to? – К чему относится этот документ? (деловой контекст)
- What's this strange icon on my screen? – Что это за странный значок на моем экране? (технический вопрос)
Как правильно спросить "это что" в разных ситуациях
В зависимости от ситуации и контекста, вопрос "это что" может быть задан по-разному. Рассмотрим наиболее распространенные варианты для различных ситуаций.
|Ситуация
|Английская фраза
|Пример использования
|Указание на близкий предмет
|What's this?
|What's this button for? (Для чего эта кнопка?)
|Указание на удаленный предмет
|What's that?
|What's that building over there? (Что это за здание там?)
|Вопрос о блюде/еде
|What dish is this?
|What dish is this? It looks delicious. (Что это за блюдо? Выглядит вкусно.)
|Вопрос в магазине
|What is this item?
|Excuse me, what is this item called in English? (Извините, как называется этот предмет по-английски?)
|Реакция на странное поведение
|What is this all about?
|What is this all about? Why are you acting strange? (Что происходит? Почему ты странно себя ведешь?)
Для более конкретных ситуаций можно использовать следующие варианты:
- В образовательном контексте: What is this symbol/formula? (Что это за символ/формула?)
- В технической сфере: What is this error message? (Что это за сообщение об ошибке?)
- В медицинском контексте: What is this symptom indicating? (На что указывает этот симптом?)
- При просьбе объяснить: What's this about? (О чём это всё?)
Важно помнить, что в английском языке вопрос "это что" всегда начинается со слова "what", за которым следует глагол "is" (или его сокращение) и указательное местоимение "this" или "that". Порядок слов в вопросительных предложениях в английском языке строго фиксирован, в отличие от русского. 👨🏫
Михаил, переводчик-синхронист
Однажды я сопровождал российскую делегацию инженеров в Лондоне. На презентации британской компании показали новую технологию, и один из наших специалистов захотел узнать, что это за устройство на экране. Вместо правильного "What's this device?" он спросил буквально: "This is what?" Британцы были сбиты с толку, так как такой порядок слов в английском имеет совсем другое значение – "Это что?" в смысле "Это то, что я думаю?". Пришлось быстро исправлять ситуацию, перефразировав вопрос. Этот случай наглядно показал важность правильного порядка слов в английских вопросах, даже в таких простых, как "это что?".
Полезные фразы с "это что" для повседневного общения
Освоение различных вариаций фразы "это что" значительно расширит ваши коммуникативные возможности в повседневных ситуациях. Вот наиболее полезные выражения с этой конструкцией:
- What's this called in English? – Как это называется по-английски? (идеально для изучающих язык)
- What's this made of? – Из чего это сделано?
- What's this used for? – Для чего это используется?
- What's this supposed to be? – Что это должно означать? (когда что-то непонятно)
- What's this all about? – В чём суть/о чём всё это? (о ситуации или разговоре)
- What is this place? – Что это за место?
- What in the world is this? – Что это, чёрт возьми? (выражение сильного удивления)
Для различных ситуаций в повседневной жизни:
В ресторане:
- Excuse me, what's this dish? – Извините, что это за блюдо?
- What's this ingredient in my salad? – Что это за ингредиент в моем салате?
В магазине:
- What's this gadget for? – Для чего этот гаджет?
- What's this charge on my receipt? – Что это за плата в моем чеке?
В общении с коллегами/одноклассниками:
- What's this meeting about? – О чём это собрание?
- What's this project we're starting? – Что это за проект, который мы начинаем?
В путешествии:
- What's this landmark called? – Как называется эта достопримечательность?
- What's this area known for? – Чем известен этот район?
Помните, что интонация и тон голоса могут значительно менять восприятие вашего вопроса. Вопрос "What's this?" с повышением тона в конце звучит как обычный запрос информации, в то время как тот же вопрос с резким понижением тона может выражать недоверие или раздражение. 🎵
Частые ошибки при переводе выражения "это что"
При переводе простой фразы "это что" на английский язык учащиеся часто допускают типичные ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их исправления.
1. Неправильный порядок слов
- ❌ This is what? (калька с русского "Это что?")
- ✅ What is this? или What's this?
2. Путаница между "this" и "that"
- ❌ What is that? (когда указывают на предмет рядом)
- ✅ What is this? (для предметов рядом с говорящим)
- ✅ What is that? (только для удаленных предметов)
3. Добавление лишних слов
- ❌ What is this thing? (не всегда уместно добавлять "thing")
- ✅ What's this? (в большинстве случаев достаточно)
4. Использование "it" вместо "this" или "that"
- ❌ What is it? (когда указывают на конкретный предмет)
- ✅ What is this/that? (для конкретного предмета)
- ✅ What is it? (только когда предмет уже упоминался или понятен из контекста)
5. Неправильная интонация
- ❌ Произнесение с нисходящей интонацией (как утверждение)
- ✅ Произнесение с восходящей интонацией в конце (как вопрос)
6. Смешение времен
- ❌ What was this? (когда говорят о предмете в настоящем времени)
- ✅ What is this? (для предметов в текущий момент)
7. Избыточное использование артиклей
- ❌ What is a this? или What is the this?
- ✅ What is this? (без артиклей перед указательными местоимениями)
Чтобы избежать этих ошибок, помните о базовой структуре вопроса в английском языке: вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + остальная часть предложения. Для вопроса "это что?" правильная структура всегда начинается с "What". 🧩
Изучение простых фраз, таких как "это что" на английском языке, – важный шаг к базовому общению. Помните, что "What's this?" и "What is this?" в большинстве ситуаций взаимозаменяемы, но сокращенная форма звучит естественнее в разговорной речи. Обращайте внимание на расположение предметов – используйте "this" для близких объектов и "that" для удаленных. Практикуйте правильный порядок слов и интонацию. С каждым новым вопросом, который вы задаете на английском, ваша уверенность и навыки будут расти. Язык – это прежде всего инструмент общения, и даже с базовыми фразами вы уже можете начать успешно взаимодействовать с англоговорящим миром.