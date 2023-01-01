Время суток в английском: как не перепутать morning, afternoon, evening

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, особенно русскоговорящие студенты

Преподаватели английского языка

Путешественники и бизнесмены, предполагающие общение с носителями языка Английский язык порой кажется обманчиво простым, особенно когда речь идёт о базовых понятиях вроде времени суток. Однако, правильно определить, когда использовать morning, afternoon, evening или night — может стать настоящим вызовом для изучающих язык. 🕒 Моя ученица Ольга однажды назначила деловую встречу "at 8 in the morning", хотя планировала вечерний ужин. Неловко? Безусловно. Типично? К сожалению, да. Давайте расставим все точки над i в вопросе обозначения времени суток на английском, чтобы ваши планы всегда совпадали с вашими словами, а путешествия и деловые контакты не омрачались языковыми недоразумениями.

Основные обозначения времени суток на английском языке

Правильное обозначение времени суток – это фундаментальный навык для успешной коммуникации на английском. Без этого знания практически невозможно корректно договориться о встрече, описать свой день или понять расписание событий.

В английском языке существует четкое разделение суток на четыре основных периода:

Morning (утро) – период от восхода солнца примерно до 12:00

(утро) – период от восхода солнца примерно до 12:00 Afternoon (день) – период с 12:00 до примерно 18:00

(день) – период с 12:00 до примерно 18:00 Evening (вечер) – период с 18:00 до заката и немного позже

(вечер) – период с 18:00 до заката и немного позже Night (ночь) – тёмное время суток, обычно с 22:00-23:00 до рассвета

Важно отметить, что границы между этими периодами не всегда жёсткие и могут незначительно варьироваться в зависимости от сезона, географического положения и культурных особенностей англоязычных стран. 🌍

Период суток Примерное время Типичное приветствие Morning 05:00 – 12:00 Good morning Afternoon 12:00 – 18:00 Good afternoon Evening 18:00 – 22:00 Good evening Night 22:00 – 05:00 Good night (только при прощании)

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню своего первого американского студента, который приехал в Москву и был в полном замешательстве из-за русской системы обозначения времени суток. Когда мы договорились встретиться "вечером в 5", он пришел ровно в 17:00, но был изумлен, когда я назвала это время "day" (день), а не "evening" (вечер). "But it's already getting dark outside!" — воскликнул он, показывая на окно. Действительно, в ноябрьской Москве в 17:00 уже темно. Но по-английски этот период все равно называется "afternoon", поскольку время до 18:00 считается днем, независимо от освещения на улице. Этот случай стал отличной возможностью объяснить культурные различия в восприятии времени суток.

Для безошибочного использования этих обозначений важно понимать не только временные рамки, но и контекстуальные особенности их применения, о которых мы поговорим подробнее в следующих разделах.

Утро и день: использование morning и afternoon

Утро (morning) в английском языке имеет достаточно чёткие границы – от момента пробуждения или восхода солнца до полудня (12:00). В это время принято использовать приветствие "Good morning", которое уместно до 12 часов дня.

Типичные утренние фразы включают:

"I always have coffee in the morning" – Я всегда пью кофе по утрам

"The meeting is scheduled for tomorrow morning at 10" – Встреча назначена на завтра на 10 утра

"She's a morning person" – Она "жаворонок" (человек, который активен по утрам)

Важно учитывать, что английское "morning" также может подразделяться на более конкретные периоды:

Early morning – раннее утро (примерно 5:00-8:00)

– раннее утро (примерно 5:00-8:00) Mid-morning – середина утра (примерно 8:00-10:00)

– середина утра (примерно 8:00-10:00) Late morning – позднее утро (примерно 10:00-12:00)

Afternoon (день) начинается ровно в 12:00 и продолжается до примерно 18:00. В этот период используется приветствие "Good afternoon". 🌤️

Типичные дневные выражения:

"We're having lunch this afternoon" – Мы обедаем сегодня днём

"I'll call you in the afternoon" – Я позвоню тебе днём

"She spends her afternoons reading" – Она проводит дневное время за чтением

Afternoon также может разделяться на более конкретные периоды:

Early afternoon – раннее послеобеденное время (12:00-14:00)

– раннее послеобеденное время (12:00-14:00) Mid-afternoon – середина дня (14:00-16:00)

– середина дня (14:00-16:00) Late afternoon – позднее послеобеденное время (16:00-18:00)

Михаил Соколов, переводчик-синхронист Работая на международной конференции в Лондоне, я столкнулся с забавным культурным недоразумением. Организаторы назначили "afternoon tea" на 16:00, и наша российская делегация решила, что это просто чаепитие. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили полноценный приём пищи с сэндвичами, сконами и пирожными! Один из бизнесменов, ожидавший лёгкого чая, уже успел плотно пообедать в 15:00. "Я думал, afternoon — это уже почти вечер, а в Англии, оказывается, это время для ещё одной трапезы," — пошутил он. Это отличная иллюстрация того, как важно понимать не только языковые, но и культурные особенности обозначения времени суток. Теперь, консультируя клиентов перед зарубежными поездками, я всегда уделяю особое внимание разъяснению подобных нюансов.

Правильное использование "morning" и "afternoon" критически важно для точного планирования и избежания недоразумений при общении с носителями английского языка. Неправильное указание времени суток может привести к серьёзной путанице в расписании и договорённостях.

Вечер и ночь: различие между evening и night

В английском языке разграничение между вечером (evening) и ночью (night) часто вызывает затруднения у русскоговорящих студентов. Это связано с тем, что в русском языке понятие "вечер" имеет более широкие временные рамки, чем английское "evening".

Evening (вечер) в английском языке обычно начинается около 18:00 и продолжается примерно до 22:00-23:00. Это время после окончания рабочего дня, когда люди возвращаются домой, ужинают и занимаются вечерними делами. В этот период используется приветствие "Good evening". 🌆

Ключевые особенности использования слова "evening":

Относится к периоду после работы до того, как люди обычно ложатся спать

Используется для обозначения социальных мероприятий: "evening party", "evening performance"

Имеет более формальный оттенок по сравнению со словом "night"

Часто используется в выражении "this evening" (сегодня вечером)

Night (ночь) начинается примерно с 22:00-23:00 и продолжается до раннего утра. Это тёмное время суток, когда большинство людей спят. Важно отметить, что "Good night" – это не приветствие, а фраза прощания перед сном.

Особенности использования слова "night":

Обозначает тёмное время суток, период сна

Используется в выражениях, связанных со сном: "to have a good night's sleep"

Применяется для обозначения ночных активностей: "night shift", "night club"

Употребляется в устойчивых выражениях: "at night", "overnight", "last night"

Выражение Период Пример использования Early evening 18:00 – 20:00 Let's meet for drinks in the early evening. Late evening 20:00 – 22:00 The ceremony will be held in the late evening. Tonight Текущий вечер Are you free tonight? Overnight В течение ночи The train travels overnight from Paris to Madrid. Midnight 00:00 The movie ends at midnight.

Распространённые ошибки русскоговорящих студентов:

Использование "evening" для обозначения позднего времени после 22:00 (правильно: night)

Употребление "Good night" в качестве приветствия (это только прощание)

Неправильное понимание выражения "Saturday night", которое может относиться как к вечеру, так и к ночи субботы

Понимание различий между "evening" и "night" позволит вам более точно выражать свои мысли и избегать недоразумений при общении с носителями языка. 🌙

Система a.m. и p.m.: официальные обозначения времени

Система a.m. и p.m. представляет собой международный стандарт обозначения времени, широко используемый в англоязычных странах. Понимание этой системы критически важно для точного указания времени в официальных и повседневных ситуациях. 🕰️

A.M. происходит от латинского "ante meridiem", что означает "до полудня". Этот период охватывает время с полуночи (12:00 midnight) до полудня (12:00 noon).

P.M. происходит от латинского "post meridiem", что означает "после полудня". Этот период охватывает время с полудня (12:00 noon) до полуночи (12:00 midnight).

Основные правила использования a.m. и p.m.:

Часы в этой системе считаются от 1 до 12, а не от 0 до 24, как в 24-часовом формате

12 a.m. – это полночь (начало дня), а 12 p.m. – это полдень (середина дня)

После числового обозначения времени всегда указывается a.m. или p.m.

В формальной письменной речи используются точки: "a.m." и "p.m.", но в разговорной речи их произносят без точек

При указании времени в англоязычных странах можно использовать разные форматы записи:

8:30 a.m. / 8:30 AM (формальный стиль с двоеточием)

8.30 a.m. / 8.30 AM (британский вариант с точкой)

8:30 am / 8:30 am (менее формальный стиль)

Важно помнить потенциально проблемные моменты:

Полночь (12:00 ночи) обозначается как 12 a.m., хотя логичнее было бы ожидать 12 p.m.

Полдень (12:00 дня) обозначается как 12 p.m., что также может сбивать с толку

Во избежание путаницы с 12-часовыми значениями часто используют выражения "12 noon" и "12 midnight"

Сравнение 12-часовой системы (a.m./p.m.) с 24-часовой:

7:00 a.m. = 07:00 в 24-часовом формате

2:30 p.m. = 14:30 в 24-часовом формате

12:00 p.m. (noon) = 12:00 в 24-часовом формате

12:00 a.m. (midnight) = 00:00 в 24-часовом формате

В большинстве англоязычных стран, особенно в США, Канаде и Великобритании, 12-часовая система с a.m./p.m. является предпочтительной в повседневном общении, тогда как 24-часовой формат чаще используется в официальных документах, расписаниях транспорта, военной сфере и медицинских учреждениях.

Для международных путешественников и бизнесменов критически важно уметь оперировать обеими системами, чтобы избежать недоразумений при назначении встреч и планировании мероприятий. Особенно это актуально при работе с партнёрами из разных стран, где могут использоваться различные форматы времени. ✈️

Полезные выражения с указанием времени суток

Владение разнообразными выражениями для указания времени суток значительно обогатит вашу английскую речь и сделает её более естественной. Рассмотрим наиболее употребительные фразы, которые помогут вам уверенно ориентироваться во временных обозначениях. ⏱️

Общие временные выражения:

All day long – весь день напролёт (I've been working on this project all day long)

– весь день напролёт (I've been working on this project all day long) Around the clock / 24/7 – круглосуточно (The emergency services operate around the clock)

/ – круглосуточно (The emergency services operate around the clock) At the crack of dawn – на рассвете, с первыми лучами солнца (We need to leave at the crack of dawn)

– на рассвете, с первыми лучами солнца (We need to leave at the crack of dawn) Day and night – днём и ночью (He studies day and night before exams)

– днём и ночью (He studies day and night before exams) In the small hours – глубокой ночью, в предрассветные часы (The baby often wakes up in the small hours)

Утренние выражения:

First thing in the morning – первым делом утром (I'll call you first thing in the morning)

– первым делом утром (I'll call you first thing in the morning) Bright and early – рано утром, "ни свет ни заря" (We'll start bright and early tomorrow)

– рано утром, "ни свет ни заря" (We'll start bright and early tomorrow) Morning rush hour – утренний час пик (I always avoid the morning rush hour)

– утренний час пик (I always avoid the morning rush hour) To sleep in – поспать подольше утром (On Sundays I like to sleep in)

Дневные выражения:

Lunch hour / Lunch break – обеденный перерыв (Let's meet during the lunch hour)

/ – обеденный перерыв (Let's meet during the lunch hour) In broad daylight – среди бела дня (The robbery happened in broad daylight)

– среди бела дня (The robbery happened in broad daylight) Midday – полдень (The temperature peaks at midday)

– полдень (The temperature peaks at midday) To take an afternoon nap – вздремнуть днём (In Spain, many people take an afternoon nap)

Вечерние и ночные выражения:

After hours – после закрытия, в неурочное время (The club offers after hours entertainment)

– после закрытия, в неурочное время (The club offers after hours entertainment) Evening wear – вечерняя одежда (The invitation specified evening wear)

– вечерняя одежда (The invitation specified evening wear) Nightfall / Dusk – наступление темноты, сумерки (We should reach the campsite before nightfall)

/ – наступление темноты, сумерки (We should reach the campsite before nightfall) Burning the midnight oil – работать допоздна (She's been burning the midnight oil to finish her thesis)

– работать допоздна (She's been burning the midnight oil to finish her thesis) The wee hours – поздняя ночь/раннее утро (They continued the party into the wee hours)

Практические фразы для повседневного использования:

Ситуация Полезная фраза Пример использования Назначение встречи Let's meet at... / How about meeting at... Let's meet at 8 a.m. tomorrow morning. Уточнение времени Is it better for you in the morning or in the afternoon? Is it better for you in the morning or in the afternoon on Tuesday? Перенос встречи Could we move it to... Could we move it to the evening, around 7 p.m.? Выражение предпочтений I'm more of a... person I'm more of a morning person, so earlier would be better. Проверка доступности Are you free... Are you free this evening or should we try tomorrow afternoon?

Использование этих выражений не только сделает вашу речь более идиоматичной, но и поможет избежать недопонимания при общении с носителями языка. Регулярно практикуйте эти фразы в повседневных разговорах, чтобы они стали естественной частью вашего активного словарного запаса. 🗣️

Особое внимание стоит обратить на контекстуальное использование временных выражений. Например, фраза "Let's meet tonight" будет иметь разное значение в зависимости от времени, когда она произносится. Если вы говорите это утром, "tonight" будет относиться к предстоящему вечеру того же дня, но если вы говорите это поздно вечером, собеседник может не понять, имеете ли вы в виду текущий вечер или вечер следующего дня.