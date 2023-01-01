Как описать жару по-английски: 20 выражений для разных ситуаций

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка

Путешественники, собирающиеся в англоговорящие страны Когда столбик термометра ползёт вверх, а воздух становится густым от жары, просто сказать "It's hot" — это как описать океан словом "мокрый". Английский язык предлагает богатейшую палитру выражений для описания изнуряющего зноя, от повседневных фраз до красочных идиом. Владение этими выражениями не только обогатит вашу речь, но и позволит точно передавать оттенки высоких температур — будь то приятное летнее тепло или изнуряющая жара, от которой плавится асфальт. 🌡️ Погрузимся в мир английских выражений, которые помогут вам говорить о жаре как настоящий native speaker.

Основные слова и фразы для описания жары в английском

Прежде чем перейти к сложным конструкциям, освоим базовый словарный запас, который поможет точно описать жаркую погоду. Английский предлагает множество прилагательных и существительных, передающих различные оттенки жары.

Базовые прилагательные для описания жары:

Hot — жаркий, горячий (It's so hot today! — Сегодня так жарко!)

— жаркий, горячий (It's so hot today! — Сегодня так жарко!) Warm — тёплый (It's pleasantly warm outside — На улице приятно тепло)

— тёплый (It's pleasantly warm outside — На улице приятно тепло) Scorching — палящий, обжигающий (The scorching sun made everyone seek shade — Палящее солнце заставило всех искать тень)

— палящий, обжигающий (The scorching sun made everyone seek shade — Палящее солнце заставило всех искать тень) Sweltering — душный, знойный (New York is sweltering in July — В июле в Нью-Йорке очень душно)

— душный, знойный (New York is sweltering in July — В июле в Нью-Йорке очень душно) Boiling — очень жаркий, кипящий (It's absolutely boiling in here! — Здесь просто невыносимо жарко!)

— очень жаркий, кипящий (It's absolutely boiling in here! — Здесь просто невыносимо жарко!) Baking — раскалённый, как в духовке (The city was baking under the summer sun — Город раскалился под летним солнцем)

— раскалённый, как в духовке (The city was baking under the summer sun — Город раскалился под летним солнцем) Sultry — знойный, душный (The sultry evening made it hard to sleep — Душный вечер затруднял засыпание)

Существительные, связанные с жаркой погодой:

Heat — жара (The heat is unbearable — Жара невыносимая)

— жара (The heat is unbearable — Жара невыносимая) Heat wave — волна жары, период сильной жары (A heat wave is expected next week — На следующей неделе ожидается волна жары)

— волна жары, период сильной жары (A heat wave is expected next week — На следующей неделе ожидается волна жары) Heatstroke — тепловой удар (Be careful of heatstroke in such temperatures — Остерегайтесь теплового удара при таких температурах)

— тепловой удар (Be careful of heatstroke in such temperatures — Остерегайтесь теплового удара при таких температурах) Humidity — влажность (The humidity makes the heat feel worse — Из-за влажности жара ощущается ещё сильнее)

— влажность (The humidity makes the heat feel worse — Из-за влажности жара ощущается ещё сильнее) Drought — засуха (The prolonged heat has caused a severe drought — Продолжительная жара вызвала сильную засуху)

Интенсивность жары Мягкое описание Среднее описание Интенсивное описание Прилагательные Warm, Balmy, Pleasant Hot, Tropical, Summery Scorching, Sweltering, Blistering Примеры фраз It's quite warm today The hot weather continues It's scorching hot outside Ощущения Комфортное тепло Заметная жара Невыносимая жара

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я проводила урок с группой продвинутых студентов, готовившихся к поездке в Австралию. Мы изучали тему погоды, и я заметила, что все они использовали только два слова: "hot" и "warm". Тогда я рассказала им историю из собственного опыта путешествия по Австралии, где местные жители никогда не говорили просто "it's hot". Вместо этого я услышала множество красочных выражений: "It's a real scorcher today", "We're baking like cookies in an oven", "The heat is absolutely brutal". Мы провели эксперимент: каждый день в течение недели студенты должны были описывать погоду, используя новое выражение. К концу эксперимента их речь стала намного богаче. Когда один из студентов через полгода вернулся из поездки, он с улыбкой рассказал, как австралиец похвалил его "за настоящий австралийский подход к жалобам на жару". Этот случай убедил меня, что знание различных способов описания погоды — не просто лингвистическое обогащение, а реальный инструмент для более естественной коммуникации.

10 повседневных выражений о жаркой погоде с примерами

В повседневной речи носители английского языка редко ограничиваются простыми "hot" или "warm". Вот 10 распространённых выражений, которые сделают вашу речь более естественной и выразительной. 🌞

It's a scorcher! — Сегодня просто пекло! Example: "Don't forget sunscreen today, it's going to be a real scorcher!" I'm melting! — Я таю! / Я плавлюсь! Example: "Can we go somewhere with air conditioning? I'm melting out here!" It's boiling hot outside — На улице просто кипяток Example: "I don't want to go for a run today, it's boiling hot outside." The heat is unbearable — Жара невыносимая Example: "The heat is unbearable this week, I can barely sleep at night." It's like an oven out there — Там как в печке Example: "Don't go outside if you don't have to, it's like an oven out there." I'm sweating bullets — Я обливаюсь потом Example: "After just five minutes of walking, I was sweating bullets." It's hotter than hell — Жарко как в аду Example: "How can anyone live in Arizona in summer? It's hotter than hell!" We're having a heat wave — У нас волна жары Example: "We're having a heat wave this week, temperatures might reach 40°C." It's roasting outside — На улице настоящее пекло Example: "I'm staying inside today. It's absolutely roasting outside." The sun is beating down — Солнце нещадно палит Example: "Make sure to wear a hat, the sun is really beating down today."

Эти выражения особенно полезны для поддержания small talk с носителями языка. Погода — универсальная тема для начала разговора, и умение разнообразно описывать жару поможет вам звучать более естественно и уверенно.

Идиомы и образные выражения о жаре на английском

Идиомы и образные выражения — настоящая соль английского языка. Они помогают не только описать жаркую погоду, но и выразить своё отношение к ней с определённым культурным контекстом, который сразу выдаёт в вас человека, глубоко понимающего язык. 🔥

Hot enough to fry an egg on the sidewalk — Настолько жарко, что можно пожарить яйцо на тротуаре Example: "It's hot enough to fry an egg on the sidewalk today. Let's stay indoors."

Dog days of summer — Самые жаркие летние дни (буквально "собачьи дни") Example: "During the dog days of summer, I prefer to stay in air-conditioned rooms."

Beat the heat — Справиться с жарой, найти способ охладиться Example: "We're going to the lake to beat the heat this weekend."

In a hot spot — В затруднительном положении (из-за жары) Example: "With no air conditioning during the heatwave, we were really in a hot spot."

Hot under the collar — Сердитый, раздражённый (часто из-за жары) Example: "The extreme heat is making everyone hot under the collar today."

Like a cat on a hot tin roof — Очень нервный, не находящий себе места Example: "He's been like a cat on a hot tin roof since the air conditioning broke."

Too hot to handle — Слишком сложно справиться (с ситуацией или с жарой) Example: "The midday heat in the desert is too hot to handle without proper preparation."

Михаил Соколов, переводчик технической литературы Прошлым летом я переводил документацию для американской компании, производящей системы охлаждения. В тексте было множество идиом, связанных с жарой, и я столкнулся с серьёзной проблемой: как перевести фразу "These units perform exceptionally well even during the dog days of summer when the heat is too hot to handle"? Буквальный перевод "собачьих дней" звучал нелепо, а "too hot to handle" в русском контексте терял образность. Я связался с американским коллегой, и он объяснил историю выражения "dog days": древние римляне связывали самую жаркую пору лета с появлением на небе Сириуса (Собачьей звезды). В итоге я адаптировал перевод: "Эти установки исключительно эффективны даже в период летнего зноя, когда жара становится по-настоящему невыносимой". Мой американский коллега признал, что перевод передаёт смысл, хотя и теряет колорит оригинала. Этот случай подтвердил, что понимание культурного контекста идиом не менее важно, чем знание их дословного значения. С тех пор я собираю коллекцию погодных идиом и их культурных историй, что значительно обогатило мои переводы.

Полезные фразы для разговора о жаре в разных ситуациях

Знание специфических фраз для разных ситуаций поможет вам чувствовать себя уверенно в любом разговоре о жаркой погоде — будь то формальная деловая среда, непринуждённая беседа с друзьями или разговор о здоровье. 😎

Ситуация Формальные выражения Неформальные выражения На работе/в офисе "The temperature today is expected to reach uncomfortable levels." "It's absolutely baking in here! Can we turn up the AC?" Разговор о здоровье "Please ensure proper hydration during this period of elevated temperatures." "Make sure you drink tons of water, this heat is brutal!" Планирование активностей "Due to the forecasted high temperatures, outdoor activities may need to be rescheduled." "It's way too hot for hiking today. Let's hit the pool instead!" Жалоба на жару "I find this level of heat quite challenging to cope with." "This heat is killing me! I'm absolutely roasting!"

Для делового общения:

"Due to the extreme heat, we'll be implementing flexible working hours." — Из-за сильной жары мы вводим гибкий график работы.

— Из-за сильной жары мы вводим гибкий график работы. "The high temperatures may affect our delivery schedule." — Высокие температуры могут повлиять на график доставки.

— Высокие температуры могут повлиять на график доставки. "We recommend taking necessary precautions during this heat wave." — Мы рекомендуем принять необходимые меры предосторожности во время этой волны жары.

Для обсуждения планов и активностей:

"Let's reschedule our picnic, it's supposed to be blazing hot on Saturday." — Давайте перенесём наш пикник, в субботу обещают сильную жару.

— Давайте перенесём наш пикник, в субботу обещают сильную жару. "We should get to the beach early to avoid the midday heat." — Нам стоит приехать на пляж пораньше, чтобы избежать полуденной жары.

— Нам стоит приехать на пляж пораньше, чтобы избежать полуденной жары. "How about we find somewhere with air conditioning?" — Может, найдём место с кондиционером?

Для разговора о самочувствии:

"I'm feeling a bit light-headed from the heat." — У меня немного кружится голова от жары.

— У меня немного кружится голова от жары. "Make sure to stay hydrated in this weather." — Убедитесь, что вы пьёте достаточно воды в такую погоду.

— Убедитесь, что вы пьёте достаточно воды в такую погоду. "The heat is making it hard for me to sleep at night." — Из-за жары мне трудно спать ночью.

Для small talk с иностранцами:

"Is it usually this hot here at this time of year?" — Здесь обычно так жарко в это время года?

— Здесь обычно так жарко в это время года? "How do locals cope with this kind of heat?" — Как местные жители справляются с такой жарой?

— Как местные жители справляются с такой жарой? "I'm not used to this kind of weather where I'm from." — Я не привык к такой погоде там, откуда я родом.

Как использовать выражения о жаре в письменной речи

Владение разнообразными способами описания жары особенно ценно в письменной речи — будь то электронные письма, блоги, эссе или художественные тексты. Правильно подобранные выражения помогут создать яркий, живой текст, который передаёт не только факт высокой температуры, но и связанные с ней ощущения и эмоции.

Для формальных писем и документов:

Due to the exceptionally high temperatures — Из-за исключительно высоких температур

— Из-за исключительно высоких температур In response to the current heat wave — В ответ на текущую волну жары

— В ответ на текущую волну жары Given the prolonged period of elevated temperatures — Учитывая продолжительный период повышенных температур

— Учитывая продолжительный период повышенных температур To mitigate the effects of the extreme heat — Чтобы смягчить последствия экстремальной жары

Для описаний в художественной литературе:

The merciless sun beat down on the parched landscape — Безжалостное солнце палило иссушенный ландшафт

— Безжалостное солнце палило иссушенный ландшафт The air hung heavy with heat, thick enough to slice — Воздух был тяжёлым от жары, настолько плотным, что его можно было резать

— Воздух был тяжёлым от жары, настолько плотным, что его можно было резать Waves of heat shimmered above the baking asphalt — Волны жара мерцали над раскалённым асфальтом

— Волны жара мерцали над раскалённым асфальтом The scorching heat sapped all energy from the city — Палящая жара высасывала всю энергию из города

Для блогов и неформальных текстов:

The temperature is through the roof today! — Температура сегодня просто зашкаливает!

— Температура сегодня просто зашкаливает! We're experiencing the hottest summer on record — Мы переживаем самое жаркое лето за всю историю наблюдений

— Мы переживаем самое жаркое лето за всю историю наблюдений The heat has everyone moving in slow motion — Из-за жары все двигаются как в замедленной съёмке

— Из-за жары все двигаются как в замедленной съёмке I'm practically living in front of my fan these days — В эти дни я практически живу перед вентилятором

Приёмы для создания ярких описаний жары:

Используйте градации: от "warm" к "hot", к "scorching", к "blistering" — это создаёт ощущение нарастания интенсивности жары. Добавляйте сенсорные детали: описывайте не только температуру, но и ощущения (липкая кожа, запах раскалённого асфальта, звук работающих кондиционеров). Применяйте метафоры: "The city was a pressure cooker" (Город был как скороварка) или "The heat wrapped around me like a heavy blanket" (Жара окутала меня как тяжёлое одеяло). Описывайте влияние жары на окружающую среду: плавящийся асфальт, вянущие растения, изнеможённые люди — это создаёт полную картину зноя.