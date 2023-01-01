Болезни на английском: как описать симптомы врачу за границей#Изучение английского #Медицина и биология
Для кого эта статья:
- Люди, планирующие поездки или длительное проживание в англоязычных странах
- Студенты и специалисты в сфере медицины, желающие улучшить свои языковые навыки
Туристы и путешественники, которые хотят быть подготовленными к экстренным медицинским ситуациям
Представьте: вы в незнакомой стране, внезапно почувствовали себя плохо, и врач задаёт вопросы на английском, а вы не можете чётко описать своё состояние. Неприятная ситуация, не правда ли? 🏥 Умение грамотно объяснить симптомы на английском языке может сыграть решающую роль в постановке правильного диагноза и эффективном лечении за рубежом. Независимо от того, планируете ли вы короткую поездку или длительное проживание в англоязычной стране, владение медицинской терминологией становится не просто полезным навыком, а настоящей необходимостью.
Медицинская лексика для описания болезней на английском
Владение базовой медицинской лексикой — фундаментальный навык для адекватного описания состояния здоровья. Чтобы грамотно объяснить свою проблему англоязычному врачу, необходимо освоить ключевые термины и выражения, связанные с заболеваниями.
Прежде всего, следует разобраться с общими медицинскими терминами, которые используются при обсуждении болезненных состояний:
|Английский термин
|Русское значение
|Пример использования
|Illness/Disease
|Болезнь/Заболевание
|I've been suffering from this illness for two weeks.
|Condition
|Состояние
|I have a chronic condition that requires regular medication.
|Disorder
|Расстройство
|The doctor diagnosed me with an anxiety disorder.
|Symptoms
|Симптомы
|My symptoms include fever and sore throat.
|Diagnosis
|Диагноз
|I'm waiting for my diagnosis from the specialist.
|Treatment
|Лечение
|The treatment plan includes antibiotics and rest.
|Recovery
|Выздоровление
|My recovery has been slow but steady.
При описании продолжительности и интенсивности заболевания используйте следующие термины:
- Acute — острый (возникший внезапно, обычно тяжелый, но короткий по продолжительности)
- Chronic — хронический (длительный, часто на протяжении всей жизни)
- Mild — лёгкий (о степени тяжести)
- Moderate — средний, умеренный
- Severe — тяжёлый, серьёзный
- Recurring — повторяющийся, рецидивирующий
Важно также уметь описать начало заболевания и его прогрессирование:
- "It started suddenly" — "Началось внезапно"
- "It came on gradually" — "Развивалось постепенно"
- "It's getting worse" — "Становится хуже"
- "It's improving" — "Улучшается"
- "It comes and goes" — "Появляется и исчезает"
Алексей Петров, врач-терапевт, переводчик медицинской литературы
Мой пациент Сергей, бизнесмен, часто летающий в США, однажды оказался в американской клинике с острой болью в животе. Не зная специфических медицинских терминов, он описывал свои ощущения как "боль в животе", что по-английски звучит как "stomach pain". Врач долго не мог понять локализацию, так как "stomach" в английской медицинской терминологии — строго желудок, а не весь живот (abdomen).
После серии недопониманий выяснилось, что у Сергея был приступ аппендицита, который требовал немедленного хирургического вмешательства. Этот случай наглядно показал, как важно знать точные анатомические термины на английском. После выздоровления Сергей серьезно взялся за изучение медицинской лексики и теперь всегда носит с собой карточку с переводом основных терминов.
Основные симптомы на английском языке для беседы с врачом
При общении с англоговорящим врачом умение точно описать симптомы — ключ к получению правильной медицинской помощи. Рассмотрим основные группы симптомов и способы их описания.
Болевые ощущения (Pain) требуют детального описания:
- Sharp pain — острая, резкая боль
- Dull pain — тупая боль
- Throbbing pain — пульсирующая боль
- Shooting pain — стреляющая боль
- Cramping pain — спазматическая боль
- Burning sensation — жжение
- Constant pain — постоянная боль
- Intermittent pain — перемежающаяся боль
Локализация боли также важна для правильного диагноза:
- Headache — головная боль
- Chest pain — боль в груди
- Abdominal pain — боль в животе
- Lower back pain — боль в пояснице
- Joint pain — боль в суставах
Описание интенсивности боли:
- On a scale of 1 to 10 — По шкале от 1 до 10 (международная система оценки боли)
- Mild — слабая боль
- Moderate — умеренная боль
- Severe — сильная боль
- Unbearable — невыносимая боль
Помимо боли существуют и другие важные симптомы:
|Категория симптомов
|Английские термины
|Русское значение
|Респираторные
|Cough, Shortness of breath, Wheezing
|Кашель, Одышка, Свистящее дыхание
|Пищеварительные
|Nausea, Vomiting, Diarrhea, Constipation
|Тошнота, Рвота, Диарея, Запор
|Неврологические
|Dizziness, Fainting, Numbness, Tingling
|Головокружение, Обморок, Онемение, Покалывание
|Общие
|Fever, Fatigue, Weakness, Chills
|Лихорадка, Усталость, Слабость, Озноб
|Кожные
|Rash, Itching, Swelling, Bruising
|Сыпь, Зуд, Отёк, Синяки
Важно также уметь описать, когда и при каких обстоятельствах появляются симптомы:
- "It gets worse when..." — "Становится хуже, когда..."
- "It improves when..." — "Улучшается, когда..."
- "It only happens at night/in the morning" — "Это происходит только ночью/утром"
- "It's triggered by..." — "Это вызывается..."
Марина Соколова, преподаватель английского для медицинских специалистов
На одном из моих интенсивных курсов для врачей учился нейрохирург Дмитрий, который готовился к работе в международной клинике. Во время практического занятия мы моделировали диалоги "пациент-врач", и я заметила, что Дмитрий, несмотря на отличное владение общим английским, испытывал трудности с пониманием описаний неврологических симптомов.
Особенно показательным был случай с термином "pins and needles" (покалывание, ощущение "мурашек"), который пациенты часто используют для описания парестезии. Дмитрий переводил это буквально и искал "булавки и иголки" в анамнезе, что полностью меняло клиническую картину.
Мы составили специальный глоссарий разговорных описаний неврологических симптомов, который включал такие выражения как "my leg feels like it's asleep" (нога онемела), "my vision went blurry" (зрение стало размытым) и другие. Через месяц Дмитрий рассказал, что этот словарь стал его спасением на новой работе и помог избежать многих диагностических ошибок.
Готовые фразы для общения с медперсоналом за границей
Для эффективного взаимодействия с медицинским персоналом в англоязычных странах полезно знать готовые фразы и выражения, которые помогут вам объяснить свою проблему и понять рекомендации врача. 🩺
Начало разговора с медицинским персоналом:
- "I need to see a doctor, please." — "Мне нужно к врачу, пожалуйста."
- "I'm not feeling well." — "Я плохо себя чувствую."
- "I need medical assistance." — "Мне нужна медицинская помощь."
- "I have a medical emergency." — "У меня экстренная медицинская ситуация."
- "Do you have a doctor who speaks Russian/[your language]?" — "У вас есть врач, говорящий по-русски/[на вашем языке]?"
Объяснение вашей медицинской истории:
- "I have a history of [condition]." — "У меня в анамнезе [заболевание]."
- "I'm allergic to [medication/substance]." — "У меня аллергия на [лекарство/вещество]."
- "I'm currently taking [medication]." — "В настоящее время я принимаю [лекарство]."
- "I had surgery for [condition] [timeframe] ago." — "Мне сделали операцию по поводу [заболевания] [временной период] назад."
- "I was diagnosed with [disease] [timeframe] ago." — "Мне поставили диагноз [заболевание] [временной период] назад."
Фразы для описания текущего состояния:
- "I've been experiencing [symptom] for [timeframe]." — "Я испытываю [симптом] в течение [временной период]."
- "The pain started [timeframe] ago." — "Боль началась [временной период] назад."
- "My symptoms are getting worse/better." — "Мои симптомы ухудшаются/улучшаются."
- "I feel dizzy when I [action]." — "У меня кружится голова, когда я [действие]."
- "I have difficulty [breathing/walking/sleeping]." — "Мне трудно [дышать/ходить/спать]."
Вопросы о диагнозе и лечении:
- "What do you think might be causing this?" — "Как вы думаете, что может быть причиной этого?"
- "Do I need any tests?" — "Нужны ли мне какие-либо анализы/обследования?"
- "What treatment do you recommend?" — "Какое лечение вы рекомендуете?"
- "Are there any side effects to this medication?" — "Есть ли какие-либо побочные эффекты у этого лекарства?"
- "How long will it take to recover?" — "Сколько времени займет выздоровление?"
- "Do I need to see a specialist?" — "Нужно ли мне обратиться к специалисту?"
Практические вопросы:
- "Do you accept my insurance?" — "Вы принимаете мою страховку?"
- "How much will this cost?" — "Сколько это будет стоить?"
- "Can I have a medical certificate?" — "Можно получить медицинскую справку?"
- "When should I come back for a follow-up?" — "Когда мне нужно прийти на повторный прием?"
- "Can I have a prescription for this medication?" — "Можете ли вы выписать рецепт на это лекарство?"
В экстренных ситуациях:
- "Call an ambulance, please!" — "Вызовите скорую помощь, пожалуйста!"
- "I need immediate medical attention." — "Мне нужна немедленная медицинская помощь."
- "I'm having chest pain." — "У меня боль в груди."
- "I can't breathe." — "Мне трудно дышать."
- "I think I'm having an allergic reaction." — "Я думаю, у меня аллергическая реакция."
Помните, что в медицинских учреждениях за рубежом часто требуется заполнять формы с указанием персональных данных и медицинской информации. Будьте готовы предоставить следующие сведения на английском:
- Full name (Полное имя)
- Date of birth (Дата рождения)
- Address (Адрес)
- Emergency contact information (Контактная информация для экстренных случаев)
- Insurance information (Информация о страховке)
- Current medications (Текущие лекарства)
- Allergies (Аллергии)
- Past medical history (Медицинский анамнез)
Словарь болезней и состояний на английском языке
Знание наименований распространенных заболеваний и состояний на английском языке может существенно облегчить коммуникацию с медицинскими работниками за рубежом. Ниже представлен словарь основных медицинских терминов, сгруппированных по категориям.
Сердечно-сосудистые заболевания:
- High blood pressure (Hypertension) — Высокое кровяное давление (Гипертония)
- Low blood pressure (Hypotension) — Низкое кровяное давление (Гипотония)
- Heart attack (Myocardial infarction) — Сердечный приступ (Инфаркт миокарда)
- Stroke (Cerebrovascular accident) — Инсульт
- Arrhythmia — Аритмия
- Coronary heart disease — Ишемическая болезнь сердца
- Heart failure — Сердечная недостаточность
- Atherosclerosis — Атеросклероз
- Deep vein thrombosis (DVT) — Тромбоз глубоких вен
Респираторные заболевания:
- Common cold — Простуда
- Influenza (Flu) — Грипп
- Pneumonia — Пневмония
- Bronchitis — Бронхит
- Asthma — Астма
- Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) — Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
- Tuberculosis (TB) — Туберкулез
- Sinusitis — Синусит
- Tonsillitis — Тонзиллит
- Laryngitis — Ларингит
Желудочно-кишечные заболевания:
- Gastritis — Гастрит
- Peptic ulcer — Язва желудка или двенадцатиперстной кишки
- Irritable bowel syndrome (IBS) — Синдром раздраженного кишечника (СРК)
- Inflammatory bowel disease (IBD) — Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК)
- Crohn's disease — Болезнь Крона
- Ulcerative colitis — Язвенный колит
- Gallstones — Желчнокаменная болезнь
- Hepatitis — Гепатит
- Cirrhosis — Цирроз
- Pancreatitis — Панкреатит
- Appendicitis — Аппендицит
- Gastroenteritis — Гастроэнтерит
Эндокринные заболевания:
- Diabetes (Type 1 and Type 2) — Диабет (Тип 1 и Тип 2)
- Hypothyroidism — Гипотиреоз
- Hyperthyroidism — Гипертиреоз
- Graves' disease — Болезнь Грейвса
- Cushing's syndrome — Синдром Кушинга
- Addison's disease — Болезнь Аддисона
Неврологические заболевания:
- Migraine — Мигрень
- Epilepsy — Эпилепсия
- Alzheimer's disease — Болезнь Альцгеймера
- Parkinson's disease — Болезнь Паркинсона
- Multiple sclerosis (MS) — Рассеянный склероз
- Meningitis — Менингит
- Encephalitis — Энцефалит
- Concussion — Сотрясение мозга
Инфекционные заболевания:
- Chickenpox — Ветрянка
- Measles — Корь
- Mumps — Свинка (паротит)
- Rubella — Краснуха
- Malaria — Малярия
- Dengue fever — Лихорадка денге
- HIV/AIDS — ВИЧ/СПИД
- Tetanus — Столбняк
- Lyme disease — Болезнь Лайма
Костно-мышечные заболевания:
- Arthritis — Артрит
- Rheumatoid arthritis — Ревматоидный артрит
- Osteoarthritis — Остеоартрит
- Osteoporosis — Остеопороз
- Gout — Подагра
- Fibromyalgia — Фибромиалгия
- Herniated disc — Грыжа межпозвоночного диска
- Carpal tunnel syndrome — Синдром запястного канала
- Tendonitis — Тендинит
- Sciatica — Ишиас
Психические расстройства:
- Depression — Депрессия
- Anxiety disorder — Тревожное расстройство
- Panic attacks — Панические атаки
- Bipolar disorder — Биполярное расстройство
- Schizophrenia — Шизофрения
- Obsessive-compulsive disorder (OCD) — Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
- Post-traumatic stress disorder (PTSD) — Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
- Eating disorders — Расстройства пищевого поведения
Практические диалоги с врачом: описание жалоб на английском
Чтобы помочь вам подготовиться к реальному общению с англоязычным врачом, ниже представлены типичные диалоги с разными специалистами. Эти примеры помогут освоить структуру беседы и основные вопросы, которые могут возникнуть во время консультации. 🗣️
Диалог 1: На приеме у терапевта (General Practitioner)
Doctor: Good morning. What brings you in today? Patient: Good morning, doctor. I've been feeling unwell for the past three days. I have a fever, a sore throat, and a persistent cough. Doctor: I see. Can you tell me more about your symptoms? When did they start exactly? Patient: The symptoms started on Monday evening. First, I had a sore throat, then by Tuesday morning I developed a fever, and the cough started yesterday. Doctor: Do you have any other symptoms like body aches or headaches? Patient: Yes, I have some muscle aches, especially in my back and legs, and a slight headache. Doctor: Have you taken your temperature? How high was the fever? Patient: Yes, it was 38.5°C (101.3°F) yesterday evening. Doctor: Are you experiencing any shortness of breath or difficulty breathing? Patient: No, I can breathe normally, but coughing is painful. Doctor: Let me examine you. I'll check your throat and listen to your lungs.
Диалог 2: У стоматолога (Dentist)
Dentist: Hello there. What seems to be the problem? Patient: I have a severe toothache in the upper right side of my mouth. It started about two days ago. Dentist: Is the pain constant, or does it come and go? Patient: It's mostly constant, but it gets worse when I drink something cold or hot. Dentist: On a scale of 1 to 10, how would you rate the pain? Patient: It's about a 7, but sometimes it spikes to a 9, especially at night. Dentist: Have you noticed any swelling in your face or gums? Patient: Yes, my cheek is a bit swollen, and the gum around the painful tooth is red and tender. Dentist: Have you taken any painkillers for it? Patient: Yes, I've been taking ibuprofen, but it only helps for a short time. Dentist: Okay, I'll need to take an X-ray to see what's going on. It sounds like you might have an infection.
Диалог 3: У кардиолога (Cardiologist)
Cardiologist: Good afternoon. I understand you've been referred to me by your GP. What have you been experiencing? Patient: I've been having chest pain and shortness of breath, especially when I exercise or climb stairs. Cardiologist: Could you describe the chest pain? Is it sharp, dull, squeezing, or burning? Patient: It's more of a squeezing, pressure-like pain in the center of my chest. Cardiologist: Does the pain radiate to other areas, like your arms, jaw, or back? Patient: Sometimes it spreads to my left arm and up to my jaw. Cardiologist: How long does the pain typically last? Patient: Usually about 5-10 minutes, and then it gradually goes away when I rest. Cardiologist: Have you noticed any other symptoms like dizziness, fainting, or palpitations? Patient: I occasionally feel my heart racing, especially after the chest pain subsides. Cardiologist: Do you have any history of heart disease in your family? Patient: Yes, my father had a heart attack at 55, and my grandmother had high blood pressure.
Диалог 4: У гастроэнтеролога (Gastroenterologist)
Gastroenterologist: What digestive issues have you been experiencing? Patient: I've been having severe stomach pain and frequent diarrhea for about three weeks now. Gastroenterologist: Where exactly is the pain located? Patient: Mainly in the lower abdomen, more on the left side. Gastroenterologist: Is the pain worse after eating certain foods? Patient: Yes, it definitely gets worse after eating dairy products and spicy foods. Gastroenterologist: How many bowel movements do you have per day? Patient: About 4-5 loose stools daily, sometimes with mucus. Gastroenterologist: Have you noticed any blood in your stool? Patient: No, I haven't seen any blood. Gastroenterologist: Have you lost any weight recently? Patient: Yes, I've lost about 3 kg (6.5 pounds) in the last month. Gastroenterologist: Do you wake up at night because of the abdominal pain or to have a bowel movement? Patient: Yes, it happens maybe twice a week.
Диалог 5: В отделении неотложной помощи (Emergency Room)
ER Doctor: What's the emergency today? Patient: I fell while running and I think I've broken my ankle. I can't put any weight on it. ER Doctor: When did this happen? Patient: About an hour ago at the park. ER Doctor: On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain? Patient: It's about an 8. It's throbbing and getting worse. ER Doctor: Is there any numbness or tingling in your foot? Patient: No, just intense pain, especially when I try to move it. ER Doctor: Can you wiggle your toes? Patient: Yes, but it hurts to do so. ER Doctor: Did you hear or feel a crack when you fell? Patient: Yes, I felt something snap and immediately couldn't stand on it. ER Doctor: I see significant swelling and bruising. We'll need to take an X-ray to confirm a fracture.
Полезные советы для успешного общения с врачом на английском:
- Подготовьтесь заранее: запишите свои симптомы, их продолжительность и интенсивность
- Не стесняйтесь просить врача говорить медленнее или повторить сказанное
- Используйте фразы: "Could you explain that in simpler terms?" (Не могли бы вы объяснить это проще?)
- При необходимости используйте жесты, чтобы показать локализацию боли
- Если не знаете специального термина, опишите симптом своими словами
- Записывайте рекомендации врача или попросите их в письменном виде
- Возьмите с собой словарь медицинских терминов или установите соответствующее приложение на телефон
Владение медицинской терминологией на английском языке — это не просто лингвистический навык, а инструмент заботы о собственном здоровье в глобальном мире. Умение точно описать симптомы, понять диагноз и рекомендации врача может существенно повлиять на качество получаемой медицинской помощи за границей. Регулярная практика этих терминов и диалогов поможет вам чувствовать себя увереннее при общении с медперсоналом, избежать недопонимания и получить своевременное и правильное лечение, независимо от того, где вы находитесь. Здоровье не имеет границ — и теперь языковой барьер не станет препятствием для его сохранения.