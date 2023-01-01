Наречия в английском: полное руководство по образованию и использованию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Специалисты, работающие с иностранными клиентами и нуждающиеся в улучшении языковых навыков Когда студенты сталкиваются с английскими наречиями впервые, многие испытывают странное чувство дежавю — вроде бы всё понятно, но почему тогда возникает так много ошибок? Правила образования наречий действительно кажутся простыми на первый взгляд, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Эта статья раскроет все тонкости и нюансы формирования наречий в английском языке, от базовых правил до коварных исключений, которые заставляют спотыкаться даже опытных лингвистов. Вооружившись этими знаниями, вы сможете не только безошибочно создавать наречия, но и использовать их так, чтобы ваша речь звучала действительно по-английски. 🔍

Основные способы образования наречий в английском языке

В английском языке существует несколько способов образования наречий, и понимание этих основных принципов создаст прочный фундамент для дальнейшего изучения. Наречия — это части речи, которые отвечают на вопросы «как?», «когда?», «где?» и «в какой степени?».

Рассмотрим основные способы образования наречий:

Добавление суффикса -ly к прилагательным (quick → quickly)

Использование прилагательных без изменения их формы (fast → fast)

Использование специфических форм наречий, которые полностью отличаются от соответствующих прилагательных (good → well)

Образование наречий от числительных и существительных (weekly, clockwise)

Чтобы лучше понять различия, давайте сравним несколько способов образования:

Способ образования Исходное слово Наречие Пример использования Суффикс -ly careful (осторожный) carefully (осторожно) She drives carefully. Без изменения hard (тяжёлый) hard (тяжело, усердно) He works hard. Особая форма good (хороший) well (хорошо) She sings well. От числительных first (первый) firstly (во-первых) Firstly, let me introduce myself.

Ирина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Однажды ко мне на курс пришёл студент Михаил, инженер, которому срочно требовалось улучшить свой английский для работы с иностранными клиентами. Он жаловался, что его речь звучит «плоско» и «неестественно». Проанализировав его речь, я заметила, что Михаил практически не использовал наречия, а когда пытался их образовать, делал это неверно. Мы начали работу с основных способов образования наречий, создав для него персональную таблицу-шпаргалку. Через три недели занятий Михаил впервые успешно провёл презентацию на английском языке. «Я наконец чувствую разницу между 'he speaks perfect' и 'he speaks perfectly'!» — сказал он после. Этот случай ещё раз подтвердил, что понимание базовыхprincipов образования наречий — ключевой момент в овладении языком.

Важно отметить, что наречия не только описывают действия, но и модифицируют прилагательные (extremely difficult), другие наречия (quite slowly) и даже целые предложения (Unfortunately, the flight was delayed). 📚

Формирование наречий с помощью суффикса -ly

Добавление суффикса -ly к прилагательным — это самый распространённый и продуктивный способ образования наречий в английском языке. Этот метод применяется к большинству прилагательных и имеет несколько правил изменения орфографии.

Основные правила добавления суффикса -ly:

Просто добавьте -ly к большинству прилагательных: quick → quickly, slow → slowly

Если прилагательное заканчивается на -y, замените его на -i и добавьте -ly: happy → happily, lucky → luckily

Если прилагательное заканчивается на -le, удалите -e и добавьте -y: simple → simply, horrible → horribly

Если прилагательное заканчивается на -ic, добавьте -ally: basic → basically, tragic → tragically (исключение: public → publicly)

Если прилагательное заканчивается на -l, добавьте просто -ly: final → finally, normal → normally

Рассмотрим примеры применения этих правил в предложениях:

Правило Прилагательное → Наречие Пример предложения Базовое правило quiet → quietly The children played quietly in the next room. -y → -ily angry → angrily He spoke angrily about the situation. -le → -ly gentle → gently She gently placed the baby in the crib. -ic → -ically specific → specifically The document was specifically designed for this purpose. -l + -ly especial → especially This book is especially interesting for historians.

При использовании наречий с суффиксом -ly важно помнить об их позиции в предложении. Наречия образа действия (быстро, медленно, аккуратно) обычно ставятся после глагола или объекта: "She sang beautifully" или "He explained the problem clearly". 🖋️

Наречия с суффиксом -ly также часто используются для усиления значения прилагательных: "The task was extremely difficult" (Задача была чрезвычайно сложной). В таких случаях наречие ставится перед прилагательным, которое оно модифицирует.

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными

В английском языке существует особая категория слов, которые могут функционировать как прилагательные и как наречия без изменения формы. Это вызывает определенные трудности у изучающих язык, поскольку требует различения этих слов по их роли в предложении.

Наиболее распространенные наречия, совпадающие по форме с прилагательными:

fast (быстрый/быстро): She is a fast runner. / She runs fast.

hard (тяжелый/усердно): It was a hard test. / He studies hard.

late (поздний/поздно): We had a late dinner. / I arrived late.

early (ранний/рано): She took an early train. / Please come early.

daily (ежедневный/ежедневно): The daily newspaper. / He exercises daily.

straight (прямой/прямо): A straight line. / Go straight ahead.

high (высокий/высоко): A high mountain. / The eagle flies high.

low (низкий/низко): Low prices. / The plane flew low.

deep (глубокий/глубоко): A deep lake. / They dug deep.

long (длинный/долго): A long journey. / They talked long into the night.

Ключевой момент в понимании того, является ли слово прилагательным или наречием, заключается в анализе того, какую часть речи оно модифицирует:

Если слово описывает существительное, это прилагательное: "a fast car"

car" Если слово описывает глагол, это наречие: "he drives fast"

Алексей Соколов, переводчик и автор учебных пособий: В процессе подготовки группы студентов к международному экзамену я заметил, что большинство из них автоматически добавляли суффикс -ly к любому прилагательному, пытаясь создать наречие. Особенно запомнилась студентка Елена, которая написала в своем эссе "He drives fastly" и "She works hardly". Я разработал специальное упражнение: студенты получили карточки с предложениями, где нужно было выбрать между формами с -ly и без него, например: "She drives (careful/carefully)". После разбора каждого случая я предложил мнемоническое правило: представьте, что слова fast, hard, high и подобные им — это слова-трансформеры, которые могут быть как прилагательными, так и наречиями. Через месяц на пробном тесте Елена не допустила ни одной ошибки с наречиями этого типа. "Теперь я просто спрашиваю себя — что именно описывает это слово? Если глагол — значит, это наречие, и некоторые из них не нуждаются в -ly," — пояснила она свой успех.

Интересно отметить, что некоторые из этих слов могут иметь формы с -ly, но со значительным изменением значения:

hard (усердно) vs. hardly (едва): He works hard. / I can hardly see you.

high (высоко) vs. highly (очень, в высшей степени): Birds fly high. / She is highly educated.

deep (глубоко) vs. deeply (глубоко эмоционально): Dig deep. / I am deeply concerned.

late (поздно) vs. lately (в последнее время): I arrived late. / I haven't seen him lately.

При изучении этих наречий полезно практиковаться в создании предложений с обеими формами — прилагательным и наречием — чтобы лучше усвоить различия в их использовании. 🔄

Особые случаи и исключения при образовании наречий

Английская грамматика славится своими исключениями, и образование наречий не является исключением из этого правила. Существуют особые случаи и нерегулярные формы, которые необходимо запомнить, чтобы избежать типичных ошибок.

Наиболее важные исключения и особые случаи:

Good → Well: "He is a good swimmer." (прилагательное) / "He swims well." (наречие)

"A fast car." (прилагательное) / "He runs fast." (наречие) Hard → Hard/Hardly: "Hard work" (прилагательное) / "He works hard." (наречие = усердно) / "He hardly works." (наречие = едва)

"Hard work" (прилагательное) / "He works hard." (наречие = усердно) / "He hardly works." (наречие = едва) Late → Late/Lately: "A late meeting" (прилагательное) / "I arrived late." (наречие = после назначенного времени) / "I've been tired lately." (наречие = в последнее время)

"A late meeting" (прилагательное) / "I arrived late." (наречие = после назначенного времени) / "I've been tired lately." (наречие = в последнее время) Near → Near/Nearly: "The near future" (прилагательное) / "Please come near." (наречие = близко) / "I nearly fell." (наречие = почти)

"A late meeting" (прилагательное) / "I arrived late." (наречие = после назначенного времени) / "I've been tired lately." (наречие = в последнее время) Near → Near/Nearly: "The near future" (прилагательное) / "Please come near." (наречие = близко) / "I nearly fell." (наречие = почти)

Существуют также случаи, когда наречия с -ly и без него имеют разные значения:

Базовая форма Значение Форма с -ly Значение direct прямо, напрямую directly сразу, немедленно free бесплатно freely свободно, непринужденно high высоко (физически) highly очень, в высшей степени close близко closely тщательно, внимательно wrong неправильно wrongly ошибочно, несправедливо

Некоторые наречия имеют две формы, которые могут использоваться почти взаимозаменяемо, хотя часто форма с -ly считается более формальной:

Quick/Quickly: "Come quick!" (разговорное) / "Please respond quickly." (более формальное)

Slow/Slowly: "Drive slow." (разговорное) / "He walked slowly." (более формальное)

Loud/Loudly: "Don't talk so loud." (разговорное) / "She laughed loudly." (более формальное)

Особого внимания заслуживают наречия, образованные от прилагательных, заканчивающихся на -ly, так как здесь возникает потенциальная проблема двойного -ly:

Friendly → in a friendly manner/way (дружелюбно, по-дружески)

Lively → in a lively manner/way (живо, оживленно)

Lonely → in a lonely way (одиноко)

Lovely → in a lovely way (прелестно, мило)

Знание этих исключений и особых случаев поможет избежать распространенных ошибок и придаст вашей речи естественность и точность. 🧩

Практические советы по использованию наречий в речи

Теоретические знания о наречиях имеют ценность только когда вы можете применить их на практике. Ниже представлены практические советы, которые помогут вам использовать наречия естественно и грамотно в устной и письменной речи.

1. Позиция наречий в предложении

Правильное размещение наречий в предложении часто вызывает затруднения. Используйте следующие рекомендации:

Наречия образа действия (quickly, carefully) обычно ставятся после глагола или после объекта: "She sings beautifully" или "He explained the rules clearly to everyone".

Наречия частоты (always, often, never) обычно ставятся перед основным глаголом, но после вспомогательных глаголов: "I often go to the cinema" или "She has never been to Paris".

Наречия времени (yesterday, tomorrow) и места (here, there) обычно ставятся в конце предложения: "I will call you tomorrow" или "They are waiting outside".

Наречия степени (very, quite, extremely) ставятся перед словом, которое они модифицируют: "The test was extremely difficult" или "She speaks very fluently".

2. Избегайте избыточного использования наречий

В английском языке, особенно в письменной речи, ценится лаконичность. Чрезмерное использование наречий, особенно усиливающих (very, really, extremely), может ослабить ваше сообщение.

Вместо "She ran very quickly" лучше использовать более точный глагол: "She sprinted" или "She dashed".

Вместо "He spoke very angrily" можно сказать "He shouted" или "He snapped".

3. Используйте наречия для усиления речи

При правильном использовании наречия могут сделать вашу речь более выразительной и точной:

Используйте наречия для создания нюансов: существует разница между "She smiled" и "She smiled sadly/happily/nervously".

Применяйте наречия для показа последовательности: firstly, secondly, finally, consequently, subsequently.

Используйте наречия для выражения отношения к высказыванию: unfortunately, surprisingly, interestingly, obviously.

4. Практические упражнения

Для закрепления навыков использования наречий рекомендую следующие упражнения:

Замена прилагательных: Возьмите любой текст и замените все прилагательные наречиями, перестраивая предложения по необходимости.

Определение частей речи: Читая текст, отмечайте все наречия и определяйте, какую роль они выполняют (образа действия, времени, места, степени).

Языковые игры: Придумайте как можно больше наречий к одному глаголу, например: "speak" (loudly, softly, quickly, slowly, fluently, hesitatingly).

Перефразирование: Замените наречия на более точные глаголы и наоборот. Например, вместо "walked slowly" — "ambled", "trudged"; вместо "said loudly" — "shouted".

5. Использование онлайн-ресурсов

В цифровую эпоху доступно множество инструментов для практики:

Онлайн-корпуса английского языка, такие как British National Corpus или Corpus of Contemporary American English, где можно увидеть наречия в контексте.

Приложения для изучения языка, предлагающие специальные упражнения на наречия.

Грамматические чекеры, которые помогут выявить ошибки в использовании наречий.

Регулярная практика с использованием этих советов поможет вам естественно и правильно использовать наречия в повседневной коммуникации. 🎯