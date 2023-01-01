Как объяснить врачу о температуре на английском: важные фразы

Для кого эта статья:

Люди, планирующие поездки в англоязычные страны и желающие знать, как правильно общаться с медицинским персоналом.

Студенты медицинских специальностей, изучающие английский язык для профессиональных нужд.

Иностранные врачи, работающие в англоязычной среде, нуждающиеся в знании медицинской терминологии. Представьте ситуацию: вы почувствовали недомогание в англоязычной стране, градусник показывает 38.5°C, но как правильно объяснить врачу свое состояние? "У меня температура" — буквальный перевод этой фразы может вызвать недоумение у медицинского персонала. Точное владение медицинской терминологией на английском языке не просто обогащает словарный запас — оно может стать решающим фактором в получении адекватной медицинской помощи. Давайте разберемся, как грамотно говорить о температуре тела на английском языке и избежать лингвистических недоразумений в ситуациях, когда каждое слово имеет значение. 🌡️

Основные слова для обозначения температуры на английском

В английском языке существует несколько ключевых терминов для обозначения температуры тела и связанных с ней состояний. Владение этой лексикой необходимо для точного описания своего самочувствия.

Начнем с базовых понятий:

Temperature — температура (общее понятие)

— температура (общее понятие) Body temperature — температура тела (физиологический показатель)

— температура тела (физиологический показатель) Fever — жар, лихорадка (повышенная температура как симптом заболевания)

— жар, лихорадка (повышенная температура как симптом заболевания) Thermometer — градусник, термометр

— градусник, термометр Degree — градус

Важно понимать, что само слово "temperature" в английском языке имеет более широкое значение, чем просто "жар" или "повышенная температура". В медицинском контексте правильнее говорить о "body temperature" — температуре тела, которая может быть нормальной, повышенной или пониженной.

Русское выражение Английский эквивалент Контекст использования У меня температура I have a fever Когда температура повышена Измерить температуру To take one's temperature Процесс измерения Нормальная температура Normal body temperature Описание физиологической нормы Высокая температура High fever / High temperature Описание лихорадочного состояния Сбить температуру To bring down a fever О снижении повышенной температуры

Следует помнить, что в англоязычных странах используются разные шкалы измерения температуры. В США преимущественно применяется шкала Фаренгейта (°F), где нормальная температура тела составляет около 98.6°F (что эквивалентно 37°C по Цельсию). В Великобритании и других европейских странах чаще используется шкала Цельсия (°C).

Марина Петрова, преподаватель английского языка для медицинских работников Однажды моя студентка, врач-терапевт, рассказала мне историю своей коллеги, которая стажировалась в американской клинике. Во время обхода американский врач спросил пациента: "Do you have a temperature?" Российская врач была удивлена таким вопросом, ведь с её точки зрения, температура есть у всех живых людей. Позже она поняла, что в английском контексте это устоявшееся выражение, подразумевающее повышенную температуру. Этот случай наглядно демонстрирует, как важно понимать не только перевод медицинских терминов, но и их контекстуальное значение в реальной языковой среде.

Fever vs temperature: разница терминов в медицине

Для медицинского общения критически важно понимать разницу между терминами "fever" и "temperature", поскольку их неправильное использование может привести к недоразумениям при диагностике и лечении.

"Temperature" (температура) — это количественный показатель теплового состояния тела, измеряемый в градусах Цельсия или Фаренгейта. Этот термин нейтрален и не указывает на отклонение от нормы. Когда врач говорит "Let me check your temperature" или "What's your temperature?", он просто хочет измерить текущую температуру тела пациента.

"Fever" (жар, лихорадка) — это медицинский термин, обозначающий повышенную температуру тела, которая является признаком какого-либо заболевания или воспалительного процесса. Когда пациент или врач говорит "I have a fever" или "The patient has been running a fever for three days", это означает, что температура тела превышает нормальные значения.

Low-grade fever — субфебрильная температура (обычно 37.3-38°C или 99-100.4°F)

— субфебрильная температура (обычно 37.3-38°C или 99-100.4°F) Moderate fever — умеренная лихорадка (38-39°C или 100.4-102.2°F)

— умеренная лихорадка (38-39°C или 100.4-102.2°F) High fever — высокая температура (39-40°C или 102.2-104°F)

— высокая температура (39-40°C или 102.2-104°F) Very high fever — очень высокая температура (выше 40°C или 104°F)

Существуют также специальные медицинские термины для различных типов лихорадки:

Термин Определение Клиническое значение Pyrexia Научный термин для обозначения лихорадки Часто используется в медицинских документах Hyperthermia Патологическое повышение температуры тела Состояние, при котором организм не может регулировать температуру Hyperpyrexia Экстремально высокая температура (>41°C/106°F) Требует немедленного медицинского вмешательства Hypothermia Патологическое снижение температуры тела (<35°C/95°F) Опасное состояние, требующее медицинской помощи Febrile seizure Судороги, вызванные высокой температурой Часто встречаются у детей

Важно языковое различие заключается в том, что в английском языке не говорят "I have a temperature" в значении "у меня температура". Такое выражение будет звучать некорректно, поскольку температура есть у каждого человека. Правильно сказать "I have a fever" или "I'm running a fever", что точно передает смысл русского выражения "у меня температура".

Фразы для описания высокой и низкой температуры

Умение точно описать свое состояние при повышенной или пониженной температуре имеет большое значение при общении с медицинским персоналом. Рассмотрим ключевые фразы и выражения, которые помогут вам грамотно сообщить о своем самочувствии.

Для описания повышенной температуры:

I've got a fever — У меня жар/температура

— У меня жар/температура I'm running a temperature — У меня держится температура

— У меня держится температура My temperature is elevated/up — У меня повышенная температура

— У меня повышенная температура I'm burning up — Меня бросает в жар (разговорное)

— Меня бросает в жар (разговорное) I'm feverish — У меня лихорадочное состояние

— У меня лихорадочное состояние I have a slight/low-grade fever — У меня небольшая/субфебрильная температура

— У меня небольшая/субфебрильная температура I'm running a high fever — У меня высокая температура

Для описания нормализации температуры:

My fever has broken — Температура спала

— Температура спала My temperature has come down — Температура снизилась

— Температура снизилась My temperature has returned to normal — Температура вернулась к норме

— Температура вернулась к норме The fever has subsided — Жар прошел

Для описания пониженной температуры:

I have a low body temperature — У меня пониженная температура тела

— У меня пониженная температура тела My temperature is below normal — Моя температура ниже нормы

— Моя температура ниже нормы I'm feeling cold/chills — Меня знобит

При описании температуры важно также уметь говорить о сопутствующих симптомах:

I have chills and fever — У меня озноб и жар

— У меня озноб и жар I'm sweating profusely with fever — Меня сильно бросает в пот от температуры

— Меня сильно бросает в пот от температуры I have a fever accompanied by a headache — У меня температура, сопровождающаяся головной болью

— У меня температура, сопровождающаяся головной болью My fever spikes in the evening — Температура повышается вечером

Алексей Сорокин, врач скорой помощи Во время работы на международных соревнованиях я столкнулся с ситуацией, когда спортсменка из США обратилась с жалобой: "I feel hot and cold at the same time". Мой коллега, не очень хорошо владеющий английским, был сбит с толку этим выражением. Он не понял, что речь шла о характерных для начинающейся лихорадки ощущениях, когда пациента одновременно бросает в жар и знобит. После измерения температуры (38.7°C) диагноз стал очевиден — ОРВИ с лихорадкой. Этот случай напомнил мне, насколько важно знать не только медицинские термины, но и разговорные выражения, которыми пациенты описывают свои симптомы.

Полезные выражения для разговора с врачом о температуре

При обращении к врачу в англоязычной среде важно уметь не только сообщить о наличии температуры, но и ответить на уточняющие вопросы, а также понять рекомендации медицинского специалиста. 🩺

Вопросы, которые может задать врач:

How long have you been running a fever? — Как долго у вас держится температура?

— Как долго у вас держится температура? What's your temperature reading? — Какие показания термометра?

— Какие показания термометра? Does your temperature fluctuate throughout the day? — Температура колеблется в течение дня?

— Температура колеблется в течение дня? Have you taken anything to bring down the fever? — Вы принимали что-нибудь, чтобы сбить температуру?

— Вы принимали что-нибудь, чтобы сбить температуру? Are you experiencing any other symptoms alongside the fever? — Есть ли у вас другие симптомы помимо температуры?

— Есть ли у вас другие симптомы помимо температуры? Does the fever come with chills or sweating? — Сопровождается ли температура ознобом или потливостью?

Ваши возможные ответы:

I've had a fever since yesterday morning. — У меня температура со вчерашнего утра.

— У меня температура со вчерашнего утра. My temperature is 38.5 degrees Celsius (or 101.3 Fahrenheit). — Моя температура 38,5 градусов по Цельсию (или 101,3 по Фаренгейту).

— Моя температура 38,5 градусов по Цельсию (или 101,3 по Фаренгейту). My fever gets higher in the evening. — Температура повышается вечером.

— Температура повышается вечером. I took some paracetamol/acetaminophen two hours ago. — Я принял парацетамол два часа назад.

— Я принял парацетамол два часа назад. Along with the fever, I have a sore throat and body aches. — Помимо температуры у меня болит горло и ломота в теле.

— Помимо температуры у меня болит горло и ломота в теле. I'm experiencing alternating chills and sweating. — Меня то знобит, то бросает в пот.

Фразы, которые может использовать врач при осмотре:

Let me take your temperature. — Позвольте мне измерить вашу температуру.

— Позвольте мне измерить вашу температуру. Your temperature is slightly elevated. — Ваша температура немного повышена.

— Ваша температура немного повышена. You're running a high fever. — У вас высокая температура.

— У вас высокая температура. The fever might be a response to the infection. — Температура может быть реакцией на инфекцию.

— Температура может быть реакцией на инфекцию. We need to monitor your temperature every few hours. — Нам нужно контролировать вашу температуру каждые несколько часов.

Рекомендации врача и как их понять:

Take an antipyretic when your temperature goes above 38.5°C. — Принимайте жаропонижающее, когда температура поднимается выше 38,5°C.

— Принимайте жаропонижающее, когда температура поднимается выше 38,5°C. Stay hydrated to help manage the fever. — Пейте больше жидкости, чтобы справиться с температурой.

— Пейте больше жидкости, чтобы справиться с температурой. If your fever persists for more than three days, come back to see me. — Если температура держится больше трех дней, придите на повторный прием.

— Если температура держится больше трех дней, придите на повторный прием. Fever is the body's way of fighting infection, so we don't always need to treat it. — Повышение температуры — это способ организма бороться с инфекцией, поэтому не всегда необходимо её снижать.

— Повышение температуры — это способ организма бороться с инфекцией, поэтому не всегда необходимо её снижать. Call emergency services if your fever exceeds 40°C (104°F). — Вызывайте скорую помощь, если температура превышает 40°C (104°F).

При разговоре с врачом важно также уметь описать динамику температуры:

Русское выражение Английский эквивалент Температура держится три дня I've been running a fever for three days Температура поднимается к вечеру My temperature rises/spikes in the evening Температура скачет My temperature fluctuates Температура не сбивается лекарствами The fever doesn't respond to medication Температура постепенно снижается My fever is gradually subsiding

Медицинская лексика о температуре в повседневной жизни

Термины, связанные с температурой тела, широко используются не только в медицинских учреждениях, но и в повседневном общении. Знание этой лексики поможет вам понимать носителей языка в разговорах о здоровье и самочувствии.

Разговорные фразы о температуре, которые часто встречаются в повседневной речи:

I'm burning up — Меня бросает в жар

— Меня бросает в жар I'm feeling feverish — Чувствую себя нехорошо, кажется, поднимается температура

— Чувствую себя нехорошо, кажется, поднимается температура I've come down with something — Я, похоже, заболел(а)

— Я, похоже, заболел(а) I've got a temperature — У меня температура (разговорный вариант в британском английском)

— У меня температура (разговорный вариант в британском английском) I'm running hot — У меня жар (разговорное)

— У меня жар (разговорное) I've got the chills — Меня знобит

— Меня знобит I'm shivering with fever — Меня трясет от температуры

Фразы для общения с семьей и друзьями:

My kid is burning up, I need to stay home today. — У моего ребенка сильный жар, мне нужно остаться сегодня дома.

— У моего ребенка сильный жар, мне нужно остаться сегодня дома. Can you pick up some fever reducers on your way home? — Можешь купить жаропонижающее по дороге домой?

— Можешь купить жаропонижающее по дороге домой? She's been in and out with a fever all week. — У неё всю неделю то поднимается, то спадает температура.

— У неё всю неделю то поднимается, то спадает температура. He's not contagious anymore, but still running a low fever. — Он уже не заразен, но небольшая температура еще держится.

Температура в идиомах и устойчивых выражениях английского языка:

To run a temperature — иметь повышенную температуру

— иметь повышенную температуру Hot-headed — вспыльчивый (буквально "с горячей головой")

— вспыльчивый (буквально "с горячей головой") To have a fever pitch — достичь высшей точки напряжения или возбуждения

— достичь высшей точки напряжения или возбуждения Cabin fever — психологический дискомфорт от длительного пребывания в замкнутом пространстве

— психологический дискомфорт от длительного пребывания в замкнутом пространстве Cold feet — страх, нерешительность перед важным событием

Интересно, что метафоры, связанные с температурой, часто используются для описания эмоциональных состояний:

Hot-tempered — вспыльчивый, с горячим нравом

— вспыльчивый, с горячим нравом Cold-hearted — бессердечный, бесчувственный

— бессердечный, бесчувственный To be hot and bothered — быть взволнованным, расстроенным

— быть взволнованным, расстроенным To get cold feet — испугаться в последний момент, отказаться от затеи

— испугаться в последний момент, отказаться от затеи Warm welcome — теплый прием

— теплый прием Cool as a cucumber — спокойный, невозмутимый

Знание этих выражений помогает не только в медицинских ситуациях, но и обогащает повседневную речь, делая её более естественной и приближенной к речи носителей языка.

В заключение хочу отметить, что иногда медицинская лексика, связанная с температурой, встречается и в художественной литературе, фильмах и сериалах на английском языке. Например, фраза "She was burning with fever" (Она горела от жара) может быть использована в драматическом описании болезни персонажа. Узнавание таких выражений в контексте также способствует улучшению понимания английской речи и обогащению словарного запаса.