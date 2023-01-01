Как писать эффективные сообщения на английском: шаблоны и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессионалы, работающие в международной среде

Студенты, изучающие деловой английский язык

Люди, желающие улучшить навыки письменной коммуникации на английском языке Владение искусством написания сообщений на английском языке — это не просто языковой навык, а мощный инструмент для построения успешной карьеры и международных связей. Многие из нас испытывают трепет перед необходимостью составить официальное письмо иностранному партнёру или неформальное сообщение зарубежному коллеге. Неуверенность в правильности формулировок или структуре текста может стоить упущенных возможностей. В этой статье я расскажу об основных правилах, поделюсь проверенными шаблонами и разберу типичные ошибки, чтобы ваши письма на английском звучали естественно и профессионально. 📝

Основные правила написания сообщений на английском

Чтобы ваше сообщение на английском языке было эффективным, необходимо следовать определённым правилам, которые существенно отличаются от принятых в русскоязычной коммуникации. Английская письменная традиция имеет свои особенности, игнорирование которых может создать неверное впечатление о вас как о собеседнике.

Анна Соколова, преподаватель делового английского: Однажды ко мне обратился руководитель IT-отдела Михаил, который несколько месяцев безрезультатно пытался наладить сотрудничество с британской компанией. Я попросила показать его переписку и сразу увидела проблему: его письма были слишком длинными, с размытыми формулировками и излишней вежливостью, что в английской деловой культуре воспринимается как неуверенность и непрофессионализм. Мы переработали стиль его сообщений, сделав их более лаконичными и структурированными. Через две недели Михаил получил положительный ответ от британских партнеров, а через месяц был подписан первый контракт.

Вот ключевые правила, которых стоит придерживаться при составлении любого текста на английском:

Краткость и ясность — избегайте длинных, витиеватых предложений. Англоязычная коммуникация ценит прямоту и конкретику.

— избегайте длинных, витиеватых предложений. Англоязычная коммуникация ценит прямоту и конкретику. Логическая структура — каждый абзац должен содержать одну основную мысль с поддерживающими деталями.

— каждый абзац должен содержать одну основную мысль с поддерживающими деталями. Активный залог — используйте конструкции вроде "We will complete the project" вместо пассивных "The project will be completed by us".

— используйте конструкции вроде "We will complete the project" вместо пассивных "The project will be completed by us". Формальность соответствующая ситуации — уровень формальности должен соответствовать вашим отношениям с адресатом и контексту общения.

— уровень формальности должен соответствовать вашим отношениям с адресатом и контексту общения. Правильное обращение — использование имени получателя и соответствующего приветствия формирует положительное первое впечатление.

Важно также помнить о культурных различиях в деловом общении. Американский стиль обычно более прямолинейный и неформальный, чем британский, не говоря уже о значительных отличиях от азиатских стран, где ценится косвенность и высокий уровень вежливости.

Аспект Британский стиль Американский стиль Формальность Более формальный, сдержанный Более прямой, неформальный Приветствие Dear Mr/Mrs/Ms [Surname] Hello [First name], Hi [First name] Окончание Yours sincerely, Yours faithfully Best regards, Sincerely Обсуждение дел Непрямой подход, больше контекста Прямой переход к делу

Структура делового письма на английском языке

Четкая структура — залог успешной коммуникации. Правильно составленное деловое письмо на английском языке следует определенному формату, который моментально сигнализирует получателю о вашем профессионализме. 🏢

Классическая структура делового письма включает следующие элементы:

Адрес отправителя и дата (Sender's Address and Date) — располагаются в правом верхнем углу. Адрес получателя (Recipient's Address) — указывается слева под адресом отправителя. Тема письма (Subject Line) — краткое, но информативное описание цели письма. Приветствие (Salutation) — формальное обращение к получателю. Основная часть (Body): Введение — обозначение цели письма

Основная информация — изложение деталей

Заключение — что вы ожидаете от получателя Заключительная формула вежливости (Complimentary Close) — формальное завершение письма. Подпись (Signature) — ваше имя, должность и контактная информация.

При написании электронных сообщений структура становится более компактной, но основные элементы сохраняются:

Информативная строка темы (Subject Line)

Приветствие (Greeting)

Краткое введение с контекстом

Четко сформулированные запросы или информация

Заключение с указанием ожидаемых действий

Формула прощания (Sign-off)

Подпись с контактными данными

Особое внимание стоит уделить теме письма. Она должна быть краткой, но максимально информативной. Сравните:

❌ "Information" — слишком расплывчато ✅ "Meeting Request: Q2 Marketing Strategy Discussion, March 15"

Сергей Павлов, директор по международному развитию: В начале карьеры я совершил ошибку, отправив потенциальному партнеру из США электронное письмо без четкой структуры. Я начал с длинного вступления о нашей компании, посередине упомянул предложение о сотрудничестве, а в конце перечислил множество деталей, не сформулировав конкретных вопросов или предложений. Ответа я не получил. После консультации с американским коллегой я переработал письмо: начал с приветствия по имени, кратко представился, четко сформулировал предложение в первом абзаце, добавил 2-3 ключевых преимущества сотрудничества и завершил конкретным призывом к действию — предложением провести Zoom-встречу в удобное для партнера время. Это письмо получило ответ в течение дня, и через неделю мы уже обсуждали условия контракта.

Формулировки и клише для разных типов сообщений

Использование уместных языковых шаблонов — это искусство, которое позволяет вашим сообщениям звучать естественно и профессионально. Для разных ситуаций и целей коммуникации существуют свои устоявшиеся формулировки, которые моментально сигнализируют получателю о вашем намерении. 📋

Рассмотрим ключевые фразы для различных типов деловой коммуникации:

Тип коммуникации Формальные клише Полуформальные клише Запрос информации I would like to inquire about...<br>Could you please provide me with information regarding... I'm interested in learning more about...<br>Can you tell me about... Выражение благодарности I would like to express my sincere gratitude for...<br>Thank you for your assistance in this matter. Thanks so much for your help with...<br>I really appreciate your support on... Жалоба I regret to inform you that I am dissatisfied with...<br>I wish to express my disappointment regarding... I'm afraid there's been an issue with...<br>I'm not happy with the way... Приглашение I would like to cordially invite you to...<br>We request the pleasure of your company at... We'd love to have you join us for...<br>Would you be available to attend...

При написании любого сообщения важно подбирать подходящие языковые конструкции для каждой части письма:

Для начала письма:

I hope this email finds you well.

Thank you for your email dated [date].

I am writing to you regarding...

I am contacting you concerning...

Для основной части:

I would like to draw your attention to...

With reference to your request, I can confirm that...

I am pleased to inform you that...

Please be advised that...

Для завершения сообщения:

I look forward to hearing from you soon.

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

Thank you for your consideration in this matter.

I would appreciate your prompt response.

Для выражения различных коммуникативных намерений полезно использовать следующие формулировки:

Для запроса действия: "Could you kindly...?", "I would appreciate if you could..."

"Could you kindly...?", "I would appreciate if you could..." Для извинений: "I sincerely apologize for...", "Please accept my apologies for..."

"I sincerely apologize for...", "Please accept my apologies for..." Для аргументации: "The main reason for this is...", "This approach offers several advantages, such as..."

"The main reason for this is...", "This approach offers several advantages, such as..." Для выражения несогласия: "While I understand your position, I believe that...", "I respectfully disagree with the assessment that..."

Помните, что чрезмерное использование клише может сделать ваше сообщение шаблонным и безликим. Старайтесь адаптировать стандартные формулировки под свой стиль и конкретную ситуацию, добавляя персонализированные детали. 🧩

Шаблоны деловых писем для разных ситуаций

Готовые шаблоны существенно облегчают процесс составления деловых писем, особенно для тех, кто не является носителем английского языка. Они позволяют сосредоточиться на содержании, не беспокоясь о структуре и формулировках. 📨

Шаблон 1: Запрос информации

Subject: Information Request: [Конкретный запрос]

Dear [Mr./Ms. Last Name],

I am writing to inquire about [конкретная информация, которую вы запрашиваете]. Our company, [Название компании], is currently [краткое объяснение, почему вам нужна эта информация].

Specifically, I would like to know: • [Конкретный вопрос 1] • [Конкретный вопрос 2] • [Конкретный вопрос 3]

This information will help us [объяснение, как вы используете информацию]. I would appreciate receiving your response by [дата], if possible.

Thank you for your time and assistance. I look forward to hearing from you.

Best regards, [Ваше полное имя] [Должность] [Контактная информация]

Шаблон 2: Деловое предложение

Subject: Business Proposal: [Краткое описание предложения]

Dear [Mr./Ms. Last Name],

I am [Ваше имя] from [Название компании], and I am writing to propose a [тип сотрудничества] between our organizations.

[Компания] specializes in [описание специализации], and we believe that a collaboration with [Компания получателя] would be mutually beneficial for the following reasons:

[Преимущество 1] [Преимущество 2] [Преимущество 3]

Our proposal includes [краткое описание предложения]. We are confident that this partnership would [описание ожидаемых результатов].

I have attached a detailed proposal document for your review. I would welcome the opportunity to discuss this further in a call or meeting at your convenience.

Thank you for considering our proposal. I look forward to your response.

Sincerely, [Ваше полное имя] [Должность] [Контактная информация]

Шаблон 3: Подтверждение встречи

Subject: Meeting Confirmation: [Тема встречи], [Дата]

Dear [Имя],

I am writing to confirm our meeting scheduled for [дата] at [время] [часовой пояс] at [место/платформа для онлайн-встреч].

The agenda for our meeting includes:

[Пункт 1] [Пункт 2] [Пункт 3]

Please let me know if you would like to add any items to the agenda. [Если применимо: I have attached relevant documents for our discussion.]

If you need to reschedule or have any questions before our meeting, please don't hesitate to contact me at [контактная информация].

Looking forward to our discussion.

Best regards, [Ваше имя] [Должность] [Контактная информация]

Шаблон 4: Извинение за ошибку

Subject: Apology Regarding [Конкретная ситуация]

Dear [Mr./Ms. Last Name],

I am writing to sincerely apologize for [описание ошибки или инцидента]. I understand that this has caused [признание неудобства или проблемы].

I would like to explain that [краткое объяснение причины, без оправданий]. However, I take full responsibility for this oversight.

To rectify this situation, I propose to [конкретные шаги для исправления ситуации]. Additionally, we are implementing measures to ensure that similar issues do not occur in the future by [превентивные меры].

Once again, please accept my sincere apologies. I value our professional relationship and am committed to maintaining the high standards you expect.

Yours sincerely, [Ваше полное имя] [Должность] [Контактная информация]

При использовании этих шаблонов помните, что они должны служить основой, которую необходимо адаптировать под конкретную ситуацию и ваши отношения с получателем. Персонализация и внимание к деталям — ключ к эффективной деловой коммуникации. ✨

Типичные ошибки при составлении английских текстов

Даже опытные пользователи английского языка могут допускать ошибки при составлении деловых сообщений. Осознание и избегание этих ошибок значительно повысит эффективность вашей коммуникации. 🚫

Лингвистические ошибки:

Неправильное использование артиклей — одна из самых распространенных ошибок русскоговорящих. Сравните: "I sent information" (неверно) vs. "I sent the information" (верно).

— одна из самых распространенных ошибок русскоговорящих. Сравните: "I sent information" (неверно) vs. "I sent the information" (верно). Буквальный перевод идиом — фраза "держать руку на пульсе" в английском звучит как "keep abreast of developments", а не дословно "keep hand on pulse".

— фраза "держать руку на пульсе" в английском звучит как "keep abreast of developments", а не дословно "keep hand on pulse". Неправильный выбор предлогов — например, "согласен с чем-то" переводится как "agree with", а не "agree to".

— например, "согласен с чем-то" переводится как "agree with", а не "agree to". Ошибки в порядке слов — английское предложение обычно следует структуре подлежащее-сказуемое-дополнение, и нарушение этого порядка может исказить смысл.

— английское предложение обычно следует структуре подлежащее-сказуемое-дополнение, и нарушение этого порядка может исказить смысл. Избыточное использование пассивного залога — в английском деловом языке предпочтительнее активные конструкции.

Стилистические ошибки:

Излишняя формальность в неформальном контексте или наоборот — например, начинать письмо коллеге с "Dear Sir or Madam".

в неформальном контексте или наоборот — например, начинать письмо коллеге с "Dear Sir or Madam". Многословие — английский деловой стиль ценит краткость и четкость, избегайте длинных витиеватых предложений.

— английский деловой стиль ценит краткость и четкость, избегайте длинных витиеватых предложений. Неуместные сокращения — использование "BTW" (by the way) или "ASAP" в формальных письмах неприемлемо.

— использование "BTW" (by the way) или "ASAP" в формальных письмах неприемлемо. Отсутствие четкой структуры — каждый абзац должен содержать одну основную мысль.

— каждый абзац должен содержать одну основную мысль. Смешение британского и американского вариантов — например, использование "colour" (брит.) и "elevator" (амер.) в одном тексте.

Культурные ошибки:

Использование слишком личного тона в деловой переписке — в англоязычных культурах ценится профессиональная дистанция.

в деловой переписке — в англоязычных культурах ценится профессиональная дистанция. Излишняя категоричность — используйте смягчающие конструкции: "I would suggest" вместо "You must".

— используйте смягчающие конструкции: "I would suggest" вместо "You must". Игнорирование культурных особенностей — например, американцы обычно сразу переходят к делу, тогда как британцы ценят более размеренное начало.

— например, американцы обычно сразу переходят к делу, тогда как британцы ценят более размеренное начало. Неуместные шутки или каламбуры — юмор сложно переводится между культурами и может быть неверно истолкован.

— юмор сложно переводится между культурами и может быть неверно истолкован. Прямое выражение несогласия — в английской культуре предпочтительнее начинать с позитивного момента, затем выражать несогласие.

Для иллюстрации рассмотрим пример неудачной и исправленной версий одного сообщения:

❌ Неудачная версия: Subject: About our meeting Hello! I wanted to tell you that I need to move our meeting which we planned on Monday because I am having many works to do that day. Can we do it on other day? Sorry for inconvenience. Best regards, Ivan

✅ Исправленная версия: Subject: Request to Reschedule: Monday Meeting (May 10) Hi [Name], I hope you're doing well. I'm writing regarding our meeting scheduled for Monday, May 10. Due to an unexpected workload, I need to request rescheduling our discussion. Would Tuesday, May 11, at the same time work for you? Alternatively, I'm available on Wednesday afternoon. I apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your flexibility. Best regards, Ivan Petrov Marketing Manager [Contact information]

Исправленная версия более структурирована, содержит конкретные даты и альтернативные варианты, а также оформлена профессионально. Это значительно повышает вероятность положительной реакции получателя. ✅