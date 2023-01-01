Деловая записка на английском: структура и стиль успешного memo

Для кого эта статья:

Сотрудники, работающие в международных компаниях или стремящиеся к международной карьере

Специалисты по деловой коммуникации и повышения квалификации

Менеджеры и руководители, отвечающие за внутреннюю переписку и эффективность командной работы Профессиональная коммуникация на английском языке — это искусство, которое требует соблюдения определённых правил. Деловая записка (memo) — один из самых распространённых форматов внутрикорпоративной переписки, позволяющий эффективно донести информацию до коллег и руководства без лишних формальностей. Для тех, кто стремится к международной карьере или уже работает в мультинациональной компании, умение грамотно составить memo на английском языке — не просто полезный навык, а необходимость. Давайте разберемся, как создавать безупречные деловые записки, которые произведут нужное впечатление и помогут достичь поставленных целей. 📝

Что такое деловая записка и когда её использовать

Деловая записка (memo или memorandum) — это внутренний документ компании, используемый для быстрой и эффективной коммуникации между сотрудниками, отделами или филиалами. В отличие от делового письма, которое предназначено для внешних получателей, memo адресовано коллегам внутри организации.

Основная функция memo — быстрая передача информации, инструкций или объявлений без излишних формальностей. Это компактный документ, который экономит время как отправителя, так и получателя.

Светлана Михайлова, руководитель отдела международных коммуникаций Когда я только начинала работать в международной компании, мне казалось, что для любого сообщения необходимо составлять официальное письмо. Однажды мой британский руководитель вернул мне документ с пометкой "This should be a memo, not a letter". Тогда я не поняла разницы, пока он не объяснил, что для внутренней коммуникации memo — это "рабочая лошадка", которая позволяет быстрее донести мысль и экономит время всех участников. С тех пор я составляю около 5-7 деловых записок еженедельно и вижу, насколько эффективнее стала внутрикорпоративная коммуникация.

Когда стоит использовать деловую записку:

Для передачи краткой информации внутри компании

При объявлении о новых правилах, процедурах или изменениях

Для запроса информации у коллег

При информировании о результатах совещаний

Для распространения сводки данных или отчетов

При необходимости подтвердить телефонный разговор

Тип коммуникации Когда использовать memo Когда использовать email Когда использовать деловое письмо Внутренняя формальная коммуникация ✅ Идеально подходит ⚠️ Возможно для менее формальных случаев ❌ Слишком формально Внешняя коммуникация ❌ Не подходит ✅ Для регулярной коммуникации ✅ Для официальных обращений Срочное сообщение ⚠️ Может задержаться ✅ Быстрая доставка ❌ Слишком медленно Документирование информации ✅ Официальный документ ⚠️ Легко затеряться ✅ Официальный документ

Структура и формат деловой записки на английском языке

Стандартная деловая записка на английском языке имеет чёткую структуру, состоящую из нескольких обязательных элементов. Соблюдение этой структуры не только делает ваше сообщение профессиональным, но и значительно облегчает восприятие информации получателем.

Основные компоненты деловой записки:

Заголовок (Memo Header) — включает слово "MEMORANDUM" или "MEMO" Блок адресации: TO: (Кому) — имя и должность получателя

FROM: (От) — ваше имя и должность

DATE: (Дата) — дата составления

SUBJECT: или RE: (Тема) — краткое описание содержания Основной текст: Введение — объяснение цели записки

Основная часть — детали, факты, аргументация

Заключение — выводы, рекомендации, ожидаемые действия Дополнительные элементы (при необходимости): CC: (Копия) — список лиц, получающих копию

Attachments/Enclosures — список приложений

Подпись (опционально) — инициалы или подпись составителя

Пример правильного форматирования деловой записки:

MEMORANDUM TO: John Smith, Marketing Director FROM: Sarah Johnson, Market Research Analyst DATE: October 15, 2023 SUBJECT: Quarterly Market Research Results [Основной текст] CC: Michael Brown, CEO Attachments: Research Data Spreadsheet, Customer Survey Results

Алексей Петров, бизнес-тренер по деловой коммуникации На одном из моих тренингов участница рассказала историю, которая прекрасно иллюстрирует важность правильного структурирования деловой записки. Работая в международной IT-компании, она отправила длинное сообщение без четкой структуры и ясного заголовка своим американским коллегам. Результат — полное игнорирование ее просьбы и упущенный дедлайн. После того как она переформатировала то же сообщение в формат memo с четким SUBJECT и структурированным текстом, вопрос был решен за один день. "Я не изменила содержание, — говорила она, — я просто упаковала его в формат, который они привыкли видеть". Это отличный пример того, как форма может влиять на эффективность содержания.

Стилистические особенности бизнес-записок (memo)

Деловая записка (memo) отличается от других форм деловой коммуникации не только структурой, но и определенными стилистическими особенностями. Правильный стиль написания помогает донести вашу мысль максимально четко и без двусмысленностей.

Ключевые стилистические принципы написания memo:

Лаконичность — избегайте многословия и ненужных деталей

— избегайте многословия и ненужных деталей Формальность — используйте деловой английский, но без излишней официозности

— используйте деловой английский, но без излишней официозности Ясность — формулируйте мысли четко и недвусмысленно

— формулируйте мысли четко и недвусмысленно Объективность — опирайтесь на факты, а не на эмоции

— опирайтесь на факты, а не на эмоции Активный залог — используйте активные конструкции вместо пассивных

— используйте активные конструкции вместо пассивных Параграфы — разделяйте текст на логические блоки для лучшего восприятия

В деловых записках обычно используется более прямой и конкретный язык, чем в официальных письмах. Приветствия и заключительные формулы вежливости (Dear, Sincerely yours) не используются, так как вся необходимая информация об адресате уже содержится в блоке адресации.

Языковой аспект Рекомендуемый стиль Примеры Глагольное время Преимущественно настоящее время "The report shows" вместо "The report showed" Местоимения Использование "I" и "we" допустимо "I recommend that we proceed" вместо "It is recommended to proceed" Фразовые глаголы Умеренное использование "Analyze" лучше, чем "look into" Сокращения Используйте общепринятые сокращения ASAP, FYI, ROI Специализированная терминология Используйте, только если все получатели ее понимают "Quarterly EBITDA" понятно для финансистов

Для усиления эффекта и лучшей организации информации в деловых записках часто используются:

Маркированные списки — для перечисления пунктов

— для перечисления пунктов Подзаголовки — для разделения длинного текста на смысловые блоки

— для разделения длинного текста на смысловые блоки Выделение ключевых моментов — жирным шрифтом или подчеркиванием

— жирным шрифтом или подчеркиванием Нумерация — для последовательности действий или аргументов

Отличительной чертой хорошей деловой записки является её деловой тон — профессиональный, но не чрезмерно формальный. Завершайте memo четким указанием на необходимые действия или ожидаемые результаты. 📊

Шаблоны для разных типов деловых записок

Независимо от конкретной цели, каждая деловая записка следует базовой структуре, но содержание и акценты будут различаться. Ниже представлены шаблоны для наиболее распространенных типов деловых записок, которые можно адаптировать под конкретные потребности.

1. Информационная записка (Information Memo)

MEMORANDUM TO: All Department Managers FROM: [Your Name], HR Director DATE: [Current Date] SUBJECT: New Health Insurance Benefits This memo is to inform all staff about the updated health insurance benefits that will take effect from January 1, 2024. The key changes include: • Extended dental coverage • Reduced co-payments for specialist visits • Introduction of telemedicine services at no additional cost Detailed information packages will be distributed to all employees next week. Each department manager is requested to schedule a brief meeting with their team to discuss these changes. Please direct any questions to the HR department at hr@company.com. Attachments: Summary of New Benefits

2. Запрос (Request Memo)

MEMORANDUM TO: [Recipient's Name], Finance Director FROM: [Your Name], Project Manager DATE: [Current Date] SUBJECT: Budget Allocation Request for Project Alpha I am writing to request an additional budget allocation of $15,000 for Project Alpha. Rationale for request: • Unexpected increase in raw material costs (detailed in attached report) • Need to hire specialized consultant for technical challenges • Extended timeline requiring additional resources The additional funding will ensure project completion by the revised deadline of March 15, 2024, and maintain the quality standards expected by our client. Please review the attached budget breakdown and let me know your decision by October 25, 2023. Thank you for your consideration. Attachments: Revised Budget Breakdown, Cost Analysis Report

3. Директивная записка (Directive Memo)

MEMORANDUM TO: All Employees FROM: [Your Name], Operations Director DATE: [Current Date] SUBJECT: New Security Protocols – Immediate Implementation Effective immediately, all employees must adhere to the following security protocols: 1. ID badges must be visibly worn at all times while on company premises 2. All visitors must sign in at reception and be escorted by a staff member 3. Workstations must be locked when unattended 4. Documents containing sensitive information must be shredded when no longer needed These measures are being implemented to ensure compliance with recent industry regulations and to protect company and client data. Compliance with these protocols is mandatory. Failure to adhere may result in disciplinary action. Security training sessions will be held next week according to the schedule in the attachment. Attachments: Security Training Schedule

4. Отчетная записка (Report Memo)

MEMORANDUM TO: [Recipient's Name], CEO FROM: [Your Name], Marketing Manager DATE: [Current Date] SUBJECT: Q3 Marketing Campaign Results This memo summarizes the results of our Q3 marketing campaign targeting the millennial demographic. Key achievements: • 27% increase in website traffic compared to Q2 • 15% growth in social media engagement • 350 new qualified leads generated • $175,000 in directly attributable sales Analysis: The video content strategy proved most effective, with video posts generating 3x more engagement than image-based content. The campaign ROI currently stands at 240%. Recommendations: Based on these results, I recommend increasing our video production budget by 20% for Q4 and focusing on the platforms that showed highest conversion rates (details in attachment). I'm available to discuss these findings in more detail at your convenience. Attachments: Complete Campaign Analytics, Q4 Strategy Proposal

При использовании данных шаблонов помните о необходимости адаптировать их под конкретную ситуацию и корпоративную культуру вашей организации. Язык может быть более или менее формальным в зависимости от получателя и важности сообщения. 🖋️

Распространенные ошибки при составлении memo

Даже опытные профессионалы иногда допускают ошибки при составлении деловых записок, особенно на неродном языке. Знание типичных проблем поможет их избежать и создать более эффективные документы.

Структурные ошибки:

Отсутствие четкого SUBJECT — размытая формулировка темы затрудняет понимание цели записки

— размытая формулировка темы затрудняет понимание цели записки Слишком длинный текст — превращение memo в многостраничный документ противоречит его базовой функции

— превращение memo в многостраничный документ противоречит его базовой функции Отсутствие логической структуры — смешивание разных тем без четкого разделения параграфов

— смешивание разных тем без четкого разделения параграфов Игнорирование важных элементов — пропуск даты или информации об отправителе

Языковые и стилистические ошибки:

Использование неформального языка — сленг, разговорные выражения, эмоциональные фразы

— сленг, разговорные выражения, эмоциональные фразы Чрезмерная формальность — использование устаревших или слишком официозных выражений

— использование устаревших или слишком официозных выражений Пассивные конструкции — затрудняют понимание и снижают динамику текста

— затрудняют понимание и снижают динамику текста Грамматические и пунктуационные ошибки — подрывают профессионализм автора

— подрывают профессионализм автора Необоснованные сокращения — использование непонятных аббревиатур без расшифровки

Содержательные ошибки:

Отсутствие конкретики — расплывчатые формулировки без четких фактов и цифр

— расплывчатые формулировки без четких фактов и цифр Избыточная информация — включение деталей, не относящихся к основной цели

— включение деталей, не относящихся к основной цели Отсутствие ясных действий — неясно, что должен делать получатель после прочтения

— неясно, что должен делать получатель после прочтения Многотемность — попытка охватить слишком много вопросов в одной записке

— попытка охватить слишком много вопросов в одной записке Отсутствие контекста — предположение, что получатель владеет всей предысторией

Таблица типичных ошибок и их исправлений:

Ошибка Неправильно Правильно Расплывчатая тема SUBJECT: Update SUBJECT: Q3 Sales Results for Eastern Region Неформальный язык The numbers were pretty good this quarter. The quarterly results show a 12% increase in revenue. Пассивный залог It was decided that the meeting will be postponed. The management team decided to postpone the meeting. Отсутствие конкретики Please submit the reports soon. Please submit the monthly sales reports by Friday, October 20, 2023. Избыточная информация Длинный параграф с историей вопроса и личными мнениями Краткое изложение текущей ситуации с фокусом на ключевые факты

Избежать этих ошибок помогут следующие практики:

Планирование — определите основную цель перед написанием

— определите основную цель перед написанием Редактирование — просмотрите текст минимум дважды перед отправкой

— просмотрите текст минимум дважды перед отправкой Проверка орфографии и грамматики — используйте специальные программы

— используйте специальные программы Получение обратной связи — попросите коллегу просмотреть важные записки

— попросите коллегу просмотреть важные записки Использование шаблонов — создайте персональную библиотеку успешных memo

Помните, что деловая записка — это инструмент профессиональной коммуникации, и её качество отражает ваш профессионализм. Инвестиции в совершенствование навыков написания memo всегда окупаются в деловой среде. 🚀