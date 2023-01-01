Как запомнить месяцы на английском: 5 проверенных техник

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Родители, обучающие детей английскому

Учителя английского языка, ищущие методики для обучения Запоминание месяцев на английском языке часто становится первым камнем преткновения для начинающих. Вроде бы всего 12 слов, а мозг упрямо путает October с November, а March с May. Но этот базовый навык критически важен для повседневного общения — от заполнения документов до обсуждения планов на отпуск. К счастью, существуют проверенные приемы, превращающие скучную зубрежку в увлекательный процесс. Пять техник, о которых пойдет речь, помогут вам или вашему ребенку закрепить названия месяцев раз и навсегда — без стресса и многочасовых повторений. 🗓️

Названия месяцев на английском: зачем учить и как начать

Знание месяцев на английском — не просто элемент базовой лексики. Это фундаментальный навык, необходимый при заполнении анкет, бронировании отелей, чтении новостей и даже просмотре прогноза погоды. Неуверенность в этих словах способна вызвать неловкие паузы даже в простейших диалогах.

Прежде чем погружаться в методы запоминания, давайте ознакомимся с полным списком месяцев с правильным произношением:

Месяц По-английски Транскрипция Январь January [ˈdʒænjuəri] Февраль February [ˈfebruəri] Март March [mɑːrtʃ] Апрель April [ˈeɪprəl] Май May [meɪ] Июнь June [dʒuːn] Июль July [dʒuˈlaɪ] Август August [ˈɔːɡəst] Сентябрь September [sepˈtembər] Октябрь October [ɑkˈtoʊbər] Ноябрь November [noʊˈvembər] Декабрь December [dɪˈsembər]

При начале изучения месяцев рекомендую соблюдать следующий порядок действий:

Произнесите каждый месяц вслух минимум 5 раз, сосредоточившись на правильном произношении. Запишите все месяцы от руки, что активирует моторную память. Повторяйте названия в хронологическом порядке, затем в обратном. Соотносите каждый месяц с соответствующим числом (January – 1, February – 2).

Важно помнить: в английском языке названия месяцев всегда пишутся с заглавной буквы, в отличие от русского. Кроме того, перед месяцами обычно используются предлоги времени: in January (в январе), in February (в феврале) и так далее.

Анна Петрова, методист по английскому языку

Однажды на моем занятии с группой взрослых студентов произошел забавный случай. Пётр, успешный бизнесмен за 40, никак не мог запомнить названия месяцев, постоянно путая August и April. Это приводило к серьезным недоразумениям при планировании международных встреч. Мы начали с простого: я попросила его выписать месяцы в столбик и подчеркнуть первые буквы — он с удивлением обнаружил, что половина месяцев начинается с разных букв, что уже упрощает запоминание. Затем мы добавили числовые ассоциации и буквально через неделю проблема исчезла. Иногда самые базовые подходы работают лучше всего даже для образованных взрослых.

Визуальные ассоциации для запоминания месяцев по-английски

Человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее текстовой. Это превращает метод визуальных ассоциаций в мощнейший инструмент для запоминания английских месяцев. 🖼️

Суть метода в создании ярких, порой абсурдных мысленных картинок, связывающих название месяца с его значением или звучанием.

January — представьте двуликого бога Януса (January созвучно с Janus), смотрящего одновременно в прошлый и новый год.

— представьте двуликого бога Януса (January созвучно с Janus), смотрящего одновременно в прошлый и новый год. February — вообразите лихорадку (fever), так как февраль — холодный месяц, когда люди часто болеют.

— вообразите лихорадку (fever), так как февраль — холодный месяц, когда люди часто болеют. March — представьте марширующих (to march) солдат, встречающих весну.

— представьте марширующих (to march) солдат, встречающих весну. April — визуализируйте распускающиеся цветы-бутоны, похожие на буквы A-P-R.

— визуализируйте распускающиеся цветы-бутоны, похожие на буквы A-P-R. May — представьте, как кто-то говорит "Я могу!" (I may) под теплым весенним солнцем.

— представьте, как кто-то говорит "Я могу!" (I may) под теплым весенним солнцем. June — вообразите молодожёнов (июнь популярен для свадеб), или созвучие с "джун-гли" — лето в разгаре.

Для усиления эффекта рекомендую создать персональную визуальную карту месяцев. Нарисуйте или найдите картинки, соответствующие вашим ассоциациям, и разместите их на видном месте. Ежедневное взаимодействие с этими образами закрепит связи в долговременной памяти.

Еще один действенный прием — метод мест. Представьте знакомое пространство (например, вашу квартиру) и мысленно разместите в 12 локациях предметы, ассоциирующиеся с месяцами:

В прихожей — двуликий Янус (January).

На кухне — термометр с высокой температурой (February — fever).

В гостиной — игрушечные солдатики марширующие (March).

Перемещаясь по этому воображаемому маршруту, вы легко восстановите все 12 названий в правильном порядке. Техника особенно эффективна для людей с развитым пространственным мышлением.

Созвучия и рифмы: мнемонические трюки для месяцев

Звуковые ассоциации активируют аудиальную память, что делает процесс запоминания более естественным и эффективным. Для многих учащихся именно этот метод становится решающим при освоении английских месяцев. 🎵

Рассмотрим самые эффективные мнемонические созвучия:

Месяц Созвучие на русском Запоминалка January джэнюэри → джентльмен Юрий Джентльмен Юрий открывает новый год February фэбруэри → фея брюки Фея брюки зашивает в холодном месяце March мартч → марш Марш природы начинается весной April эйприл → а прилетели А прилетели птицы в апреле May мэй → май Практически идентично звучит на обоих языках June джун → джунгли В джунглях жарко, как и в июне July джулай → жюли Жюли загорает в самом жарком месяце August огэст → август Произношение похоже на русский вариант

Для закрепления можно создать короткие рифмованные строчки или даже целую историю, объединяющую все месяцы:

В January джентльмен Юрий резвится, В February фея с брюками возится, March — это время, когда все маршируют, April — птицы к нам прилетают...

Особенно эффективен метод созвучий при запоминании "сложных" месяцев, которые часто путаются:

September (сентябрь) — "сэптэмбэр" созвучно с "семь туберов" (корней). Запоминаем: хотя сентябрь — 9-й месяц, в древнеримском календаре он был 7-м (sept- означает "семь").

(сентябрь) — "сэптэмбэр" созвучно с "семь туберов" (корней). Запоминаем: хотя сентябрь — 9-й месяц, в древнеримском календаре он был 7-м (sept- означает "семь"). October (октябрь) — "октоубэр" ассоциируем с "восемь" (окт- от лат. octo). По той же причине — в старом календаре был 8-м месяцем.

(октябрь) — "октоубэр" ассоциируем с "восемь" (окт- от лат. octo). По той же причине — в старом календаре был 8-м месяцем. November (ноябрь) — "ноувэмбэр" связываем с "девять" (nov- от лат. novem).

(ноябрь) — "ноувэмбэр" связываем с "девять" (nov- от лат. novem). December (декабрь) — "дисэмбэр" с "десять" (dec- от лат. decem).

Для аудиалов эффективен прием проговаривания месяцев с определенной интонацией или ритмом. Например, можно выделять ударные слоги или произносить названия в ритме известной мелодии.

Михаил Соколов, репетитор английского языка

На занятиях с 10-летней Катей мы столкнулись с полным ступором при изучении месяцев — девочка путала все подряд. Её родители были в отчаянии, ведь предстоял школьный тест. Я заметил, что Катя обожает петь и придумал превратить названия месяцев в песенку на мотив "В лесу родилась ёлочка". Мы вместе сочинили забавные куплеты про каждый месяц, добавили движения — и произошло чудо! Через три дня Катя не только безошибочно называла все месяцы, но и могла моментально определить, какой месяц предшествует или следует за любым названным. Её учительница была поражена результатом. С тех пор я использую этот метод со всеми младшими школьниками, адаптируя мелодии под их музыкальные предпочтения.

Группировка месяцев по сезонам для легкого запоминания

Метод группировки опирается на естественную способность мозга систематизировать информацию. Разбивая 12 месяцев на логические блоки по сезонам, мы значительно упрощаем процесс запоминания. 🍂🌞❄️🌷

Вместо заучивания длинного списка из 12 элементов, вы работаете с четырьмя компактными группами по 3 элемента:

Зимние месяцы: December, January, February Весенние месяцы: March, April, May Летние месяцы: June, July, August Осенние месяцы: September, October, November

Для каждой группы можно выделить объединяющие признаки, которые послужат дополнительными "крючками" для памяти:

Зимние месяцы : два из трех (January, February) начинаются на разные буквы. December выделяется приставкой "de".

: два из трех (January, February) начинаются на разные буквы. December выделяется приставкой "de". Весенние месяцы : все короткие по произношению (March — 1 слог, April и May — по 2 слога).

: все короткие по произношению (March — 1 слог, April и May — по 2 слога). Летние месяцы : June и July начинаются с одинакового звука [dʒ], а August начинается с гласного.

: June и July начинаются с одинакового звука [dʒ], а August начинается с гласного. Осенние месяцы: все длинные, имеют окончание "-ber".

Для визуального закрепления рекомендую создать ментальную карту сезонов с соответствующими цветами:

Зима — синий или белый

Весна — зеленый

Лето — желтый или красный

Осень — оранжевый или коричневый

Такая цветовая кодировка задействует дополнительный канал восприятия и усиливает запоминание.

Продвинутая техника — анализ особенностей групп месяцев:

Обратите внимание, что осенние месяцы (September, October, November) и декабрь (December) имеют латинские числовые корни, отражающие их позицию в древнеримском календаре (sept- = 7, oct- = 8, nov- = 9, dec- = 10).

Летние месяцы (June, July, August) названы в честь исторических личностей: Юнона, Юлий Цезарь и император Август.

Для прочного запоминания практикуйте активное воспроизведение: называйте месяцы каждого сезона сначала по порядку, затем в произвольном порядке. Постепенно увеличивайте скорость воспроизведения.

Игровые методики: превращаем изучение месяцев в забаву

Игровой подход трансформирует скучное заучивание в увлекательный процесс, стимулирующий естественное любопытство и повышающий мотивацию. Мозг лучше усваивает информацию в состоянии позитивного эмоционального возбуждения. 🎮

Предлагаю несколько эффективных игровых техник, подходящих как для самостоятельного изучения, так и для работы с детьми:

Карточки с месяцами Создайте двусторонние карточки: на одной стороне месяц по-русски, на другой — по-английски

Тренировка 1: разложите карточки английской стороной вверх, назовите перевод каждой

Тренировка 2: игра "Снежный ком" — называйте месяцы по цепочке, добавляя по одному "Месячный" твистер Напишите названия месяцев на стикерах и разложите на полу

Произносите команды: "Правая рука на July", "Левая нога на March"

Этот метод задействует кинестетическую память, особенно эффективен для детей Цифровые ассоциации Называйте случайное число от 1 до 12, участник должен назвать соответствующий месяц по-английски

Усложнение: называйте месяц, участник должен сказать его порядковый номер

Финальный уровень: называйте месяц, участник называет предыдущий и следующий месяцы Календарное домино Создайте карточки, где на одной половине написан месяц по-русски, на другой — следующий месяц по-английски

Игра ведется по правилам домино, выстраивая цепочку из месяцев

Для цифрового поколения существуют эффективные мобильные приложения и онлайн-игры:

Duolingo предлагает специальные уроки по теме "Календарь"

предлагает специальные уроки по теме "Календарь" Quizlet позволяет создавать интерактивные флеш-карточки с месяцами

позволяет создавать интерактивные флеш-карточки с месяцами Memrise использует спейсинг-повторения для оптимального запоминания временных понятий

Отличный способ превратить изучение в ежедневную привычку — установить напоминания на телефоне с названиями месяцев или поменять язык отображения календаря на английский.

Для развития речевых навыков регулярно практикуйте использование месяцев в контексте:

"My birthday is in October" (Мой день рождения в октябре)

"I'm going on vacation in July" (Я поеду в отпуск в июле)

"Christmas is celebrated in December" (Рождество празднуют в декабре)