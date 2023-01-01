Как избавиться от русского "в" в английском: техники произношения [w]#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Русскоязычные студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка и фонетики
Люди, желающие улучшить своё произношение и избавиться от акцента при общении на английском языке
Русскоязычные студенты, изучающие английский, часто сталкиваются с коварной фонетической ловушкой – произношением звука [w] как русского «в». Эта особенность мгновенно выдаёт иностранный акцент и может существенно затруднять коммуникацию с носителями языка. Неправильное произношение фразы "I want water" как "Ай вонт вотэр" вместо корректного "Ай уонт уотэр" способно кардинально изменить впечатление собеседника о вашем уровне владения английским. К счастью, существуют проверенные методики, позволяющие навсегда избавиться от этой типичной ошибки и значительно улучшить произношение. 🎯
Что такое "в" в английском языке: корни проблемы
Проблема замены английского звука [w] русским [в] имеет глубокие лингвистические корни. Английский [w] – это губно-губной (билабиальный) полугласный звук, который отсутствует в русской фонетической системе. Когда русскоязычные студенты слышат иностранное слово, содержащее [w], они автоматически подставляют наиболее близкий звук из родного языка – согласный [в].
Фонетическое несоответствие между этими звуками колоссально: английский [w] произносится с округлёнными и выдвинутыми вперёд губами, создавая короткий призвук [у], тогда как русский [в] – это губно-зубной согласный, при котором нижняя губа соприкасается с верхними зубами.
Елена Воробьёва, фонетист и преподаватель английского языка с 15-летним стажем На моём первом занятии я всегда спрашиваю студентов: "What do you want?" И почти всегда слышу в ответ "Вот ай вонт". Это настолько распространённая ошибка, что я разработала целую систему упражнений специально для её устранения. Помню одного студента – успешного бизнесмена, который потерял крупный контракт с американскими партнёрами из-за недопонимания на встрече. После этого случая он обратился ко мне с единственной просьбой: "Научите меня говорить так, чтобы меня понимали". Через два месяца интенсивных занятий с фокусом на правильное произношение [w] он не только заключил тот самый контракт, но и получил комплимент от американского партнёра о своём "почти идеальном произношении".
Для наглядного представления различий между звуками рассмотрим сравнительную таблицу фонетических характеристик:
|Характеристика
|Английский [w]
|Русский [в]
|Тип звука
|Полугласный (аппроксимант)
|Согласный (фрикативный)
|Место артикуляции
|Губно-губной (билабиальный)
|Губно-зубной (лабиодентальный)
|Положение губ
|Округлённые, выдвинутые вперёд
|Нижняя губа касается верхних зубов
|Прохождение воздуха
|Через узкую щель между губами
|Через щель между нижней губой и верхними зубами
|Звонкость
|Звонкий
|Звонкий
|Примеры слов
|water, why, when, walk
|вода, вино, ветер, воля
Корректное произношение английского [w] критически важно не только для внятной речи, но и для различения минимальных пар слов, таких как:
- vine [vaɪn] (лоза) – wine [waɪn] (вино)
- vest [vest] (жилет) – west [west] (запад)
- veal [viːl] (телятина) – wheel [wiːl] (колесо)
- very [ˈveri] (очень) – wary [ˈweəri] (осторожный)
Ошибочное произношение в таких случаях может привести к серьёзным недоразумениям при общении. 🗣️
Отличие "w" от русского "в": ключевые фонетические особенности
Для успешного освоения произношения английского [w] необходимо детально понимать артикуляционные различия между ним и русским [в]. Именно эти различия создают основу для целенаправленной работы над произношением.
Английский [w] можно описать как ультракороткий звук [у], произносимый непосредственно перед следующим гласным. При его артикуляции губы сначала округляются и выдвигаются вперёд (как при произнесении русского [у]), а затем быстро переходят к позиции для следующего гласного звука.
Важно понимать, что [w] – это полугласный звук, то есть нечто среднее между согласным и гласным, тогда как русский [в] – это чистый согласный. При произнесении [w] воздух проходит практически беспрепятственно, без создания существенного шума или трения, характерного для русского [в].
- При произнесении [w] губы образуют маленькое круглое отверстие
- Кончик языка опущен и не касается нижних зубов
- Задняя часть языка приподнята к мягкому нёбу
- Голосовые связки вибрируют (звук звонкий)
- Длительность звука очень короткая, практически мгновенная
Для наглядности рассмотрим наиболее распространённые ошибки и пути их устранения:
|Типичная ошибка
|Последствия для восприятия
|Корректирующее упражнение
|Произнесение [w] как [в]
|Искажение смысла, путаница между словами (west/vest)
|Произносить слово "оу" с растянутыми губами, затем быстро сжать их в трубочку и сказать "уо"
|Недостаточное округление губ
|Звук воспринимается как нечёткий [в] или [у]
|Тренировать произнесение с преувеличенным округлением губ перед зеркалом
|Задержка на звуке [у] перед [w]
|Слишком долгое произнесение, нарушение ритма речи
|Практиковать быстрый переход от [w] к следующему гласному
|Касание нижней губой верхних зубов
|Появление фрикативного шума, характерного для [в]
|Контролировать положение губ, не допуская соприкосновения с зубами
|Излишнее напряжение артикуляционного аппарата
|Неестественное, зажатое звучание
|Расслаблять мышцы лица перед произнесением
Метод зеркала: техника визуального контроля произношения
Метод зеркала представляет собой эффективную технику визуального контроля артикуляции при произнесении английского звука [w]. Суть метода заключается в использовании зеркала для наблюдения и корректировки положения артикуляционного аппарата в процессе тренировки произношения. 🪞
Техника зеркального контроля позволяет студентам сформировать правильный двигательный стереотип артикуляции, который впоследствии автоматизируется и становится неотъемлемой частью речевого навыка.
Михаил Соколов, руководитель курса фонетической коррекции Я работал с Анной, профессиональным переводчиком, которая, несмотря на превосходное знание грамматики и обширный словарный запас, никак не могла избавиться от акцента при произнесении слов с [w]. Она рассказывала, что во время важной конференции её перевод фразы "We will wait for your response" был воспринят как "We will vet your response" (проверять, а не ждать), что вызвало недопонимание среди участников. После того, как мы интегрировали метод зеркала в ежедневную практику, прогресс стал очевиден уже через две недели. Анна записывала на видео свои тренировки перед зеркалом и отправляла мне для анализа. К концу месяца её произношение [w] стало настолько естественным, что носители языка перестали переспрашивать её во время переговоров. Сейчас Анна сама использует этот метод, обучая студентов-лингвистов в университете.
Пошаговая инструкция по применению метода зеркала:
- Расположите зеркало так, чтобы хорошо видеть своё лицо, особенно область губ
- Начните с наблюдения за губами при произнесении русского звука [у], отметьте округление и выпячивание губ
- Затем произнесите английское слово, начинающееся на [w], например, "water"
- Следите за тем, чтобы губы сначала приняли положение для [у], а затем быстро перешли к следующему звуку
- Контролируйте, чтобы нижняя губа не касалась верхних зубов (как при русском [в])
- Выполняйте упражнение медленно, постепенно увеличивая темп
Для максимальной эффективности метода зеркала рекомендуется использовать следующие упражнения:
- Упражнение "Губы-трубочка": вытяните губы трубочкой, как для произнесения [у], зафиксируйте положение на несколько секунд, затем быстро произнесите слово с начальным [w]
- Упражнение "Контраст": попеременно произносите слова с [w] и [в], наблюдая за разницей в положении артикуляционного аппарата (wine-vine, west-vest)
- Упражнение "Замедленная съёмка": произносите слова с [w] в замедленном темпе, утрируя движения губ, постепенно увеличивайте скорость до нормальной речи
- Упражнение "Видеозапись": запишите своё произношение на видео и сравните с произношением носителя языка, отмечая различия в артикуляции
При использовании метода зеркала важно помнить о частых ошибках, которые могут снизить его эффективность:
- Недостаточное освещение, не позволяющее четко видеть артикуляцию
- Слишком короткие тренировки (рекомендуемая длительность — не менее 10-15 минут)
- Отсутствие системности в занятиях (необходимо практиковаться ежедневно)
- Игнорирование мелких деталей артикуляции (положение языка, степень округления губ)
Аудиотренировки: эффективные упражнения для правильных звуков
Аудиотренировки представляют собой незаменимый компонент в формировании правильного произношения английского звука [w]. Систематическое прослушивание и имитация правильного произношения позволяют «настроить» слуховое восприятие и сформировать нейронные связи, необходимые для автоматизации навыка. 🎧
Фундаментальный принцип аудиотренировок заключается в многократном воздействии на слуховой анализатор с целью формирования устойчивого фонетического образа звука. Этот процесс включает несколько этапов: от распознавания звука до его самостоятельного воспроизведения в различных контекстах.
Комплекс аудиотренировок для освоения звука [w]:
- Дифференциальное слушание: прослушивание пар слов, отличающихся только звуками [w] и [v] (wine-vine, west-vest), с задачей определить, какой звук был произнесен
- Эхо-повторение: немедленное повторение за диктором отдельных слов и фраз, содержащих звук [w]
- Теневое повторение (shadowing): произнесение текста синхронно с диктором, имитируя интонацию и произношение
- Записанное повторение: запись собственного произношения с последующим сравнением с эталонным произношением диктора
- Ритмическое повторение: произнесение слов с [w] в определенном ритме (например, под метроном), что помогает закрепить правильную артикуляцию
Для проведения эффективных аудиотренировок рекомендуется использовать следующие ресурсы и материалы:
- Аудиокурсы, специально разработанные для отработки произношения
- Подкасты с четким произношением носителей языка
- Приложения для изучения языка с функцией распознавания речи
- Аудиокниги, озвученные профессиональными дикторами
- Песни на английском языке с отчетливым произношением [w]
Особого внимания заслуживают минимальные пары слов, которые отличаются только звуками [w] и [v]. Регулярная тренировка с такими парами помогает развить фонематический слух и дифференцировать эти звуки в речи:
|Слово с [w]
|Транскрипция
|Перевод
|Слово с [v]
|Транскрипция
|Перевод
|wine
|[waɪn]
|вино
|vine
|[vaɪn]
|лоза
|west
|[west]
|запад
|vest
|[vest]
|жилет
|wail
|[weɪl]
|вой, плач
|veil
|[veɪl]
|вуаль
|wary
|[ˈweəri]
|осторожный
|vary
|[ˈveəri]
|меняться
|woe
|[woʊ]
|горе
|vow
|[vaʊ]
|клятва
Для структурированной практики рекомендуется следовать принципу от простого к сложному:
- Начинайте с изолированных слов, содержащих звук [w] в начальной позиции (wine, water, wait)
- Переходите к словам, где [w] находится в середине слова (always, awake, beware)
- Практикуйте произнесение коротких фраз с высокой концентрацией звука [w] (We will wait while walking)
- Завершайте тренировку чтением связных текстов или диалогов, содержащих звук [w]
Эффективный режим аудиотренировок предполагает ежедневные занятия продолжительностью 15-20 минут. Интенсивные, но короткие сессии дают лучший результат, чем редкие длительные практики. 🔄
Практика в речи: от изолированных слов к свободному общению
Для достижения устойчивого навыка правильного произношения звука [w] необходимо последовательно продвигаться от контролируемой практики изолированных слов к свободному использованию звука в спонтанной речи. Этот процесс можно представить как восхождение по лестнице речевых компетенций, где каждая ступень требует всё меньшего сознательного контроля и всё большей автоматизации. 🚶♂️ → 🏃♀️
Ключевой принцип практики в речи — систематичность и постепенное усложнение речевых задач. Движение происходит от полностью осознаваемого и контролируемого произношения к автоматическому, не требующему сознательных усилий.
Пятиступенчатая система практики произношения [w] в речи:
- Уровень изолированных слов: произнесение отдельных слов с [w] с полным контролем артикуляции (well, wind, way)
- Уровень словосочетаний: произнесение устойчивых словосочетаний с [w] (wide world, white wine, wild west)
- Уровень предложений: чтение и произнесение полных предложений с множественными [w] (William will wait while we work)
- Уровень подготовленного монолога: пересказ заранее подготовленного текста с фокусом на правильном произношении [w]
- Уровень спонтанной речи: свободные дискуссии, ролевые игры, неподготовленные высказывания с минимальным контролем над произношением
Для эффективной практики на каждом уровне рекомендуется использовать следующие техники и упражнения:
- Техника замедления-ускорения: начинайте произносить фразы в замедленном темпе с особым вниманием к звуку [w], постепенно увеличивайте скорость до нормальной
- Техника контрастной практики: чередуйте произнесение фраз с [w] и с [v], отмечая различие в артикуляции
- Техника "язык пропеллера": при произнесении скороговорок с [w] представляйте, что ваш язык как пропеллер быстро переходит от одного положения к другому
- Техника аудиозаписи: регулярно записывайте свою речь и анализируйте её на предмет правильного произношения [w]
- Техника ситуативного моделирования: создавайте и проигрывайте ситуации, в которых необходимо активно использовать слова с [w]
Особенно эффективна практика с использованием скороговорок, содержащих звук [w]:
- Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not.
- Wayne went to Wales to watch walruses.
- Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why?
- We wish you a welcome. We wish you a welcome. We wish you a welcome each day.
- William always wears a warm woolen vest in winter.
Практика в реальных коммуникативных ситуациях имеет решающее значение для закрепления навыка. Рекомендуется использовать следующие возможности для речевой практики:
- Участие в разговорных клубах английского языка
- Общение с носителями языка онлайн через языковые обменные платформы
- Аудиозаписи собственных монологов на заданные темы с последующим анализом
- Выступления на английском языке перед аудиторией (реальной или виртуальной)
- Чтение вслух аутентичных текстов с акцентом на правильное произношение [w]
Важно помнить, что переход к спонтанной речи должен происходить постепенно. Преждевременный переход к свободному общению без достаточной практики на предыдущих уровнях может привести к закреплению неправильных артикуляционных привычек. В то же время, слишком долгое задерживание на уровне изолированных слов лишает обучающегося возможности перенести навык в реальное общение.
Устранение русского "в" в английском произношении — это не просто косметическое улучшение, а существенный шаг к аутентичной англоязычной коммуникации. Последовательно двигаясь от осознания проблемы через визуальный контроль и аудиотренировки к интегрированной речевой практике, вы сможете радикально трансформировать своё произношение. Помните: каждое слово с правильно произнесенным [w] — это маленькая победа над акцентом и большой шаг к свободному и уверенному общению на английском языке. Ваша настойчивость будет вознаграждена тем мгновением, когда собеседник-носитель языка, внимательно слушая вас, не отвлечется на акцент, а сосредоточится исключительно на содержании вашего сообщения.