Как избавиться от русского "в" в английском: техники произношения [w]

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Русскоязычные студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и фонетики

Люди, желающие улучшить своё произношение и избавиться от акцента при общении на английском языке Русскоязычные студенты, изучающие английский, часто сталкиваются с коварной фонетической ловушкой – произношением звука [w] как русского «в». Эта особенность мгновенно выдаёт иностранный акцент и может существенно затруднять коммуникацию с носителями языка. Неправильное произношение фразы "I want water" как "Ай вонт вотэр" вместо корректного "Ай уонт уотэр" способно кардинально изменить впечатление собеседника о вашем уровне владения английским. К счастью, существуют проверенные методики, позволяющие навсегда избавиться от этой типичной ошибки и значительно улучшить произношение. 🎯

Что такое "в" в английском языке: корни проблемы

Проблема замены английского звука [w] русским [в] имеет глубокие лингвистические корни. Английский [w] – это губно-губной (билабиальный) полугласный звук, который отсутствует в русской фонетической системе. Когда русскоязычные студенты слышат иностранное слово, содержащее [w], они автоматически подставляют наиболее близкий звук из родного языка – согласный [в].

Фонетическое несоответствие между этими звуками колоссально: английский [w] произносится с округлёнными и выдвинутыми вперёд губами, создавая короткий призвук [у], тогда как русский [в] – это губно-зубной согласный, при котором нижняя губа соприкасается с верхними зубами.

Елена Воробьёва, фонетист и преподаватель английского языка с 15-летним стажем На моём первом занятии я всегда спрашиваю студентов: "What do you want?" И почти всегда слышу в ответ "Вот ай вонт". Это настолько распространённая ошибка, что я разработала целую систему упражнений специально для её устранения. Помню одного студента – успешного бизнесмена, который потерял крупный контракт с американскими партнёрами из-за недопонимания на встрече. После этого случая он обратился ко мне с единственной просьбой: "Научите меня говорить так, чтобы меня понимали". Через два месяца интенсивных занятий с фокусом на правильное произношение [w] он не только заключил тот самый контракт, но и получил комплимент от американского партнёра о своём "почти идеальном произношении".

Для наглядного представления различий между звуками рассмотрим сравнительную таблицу фонетических характеристик:

Характеристика Английский [w] Русский [в] Тип звука Полугласный (аппроксимант) Согласный (фрикативный) Место артикуляции Губно-губной (билабиальный) Губно-зубной (лабиодентальный) Положение губ Округлённые, выдвинутые вперёд Нижняя губа касается верхних зубов Прохождение воздуха Через узкую щель между губами Через щель между нижней губой и верхними зубами Звонкость Звонкий Звонкий Примеры слов water, why, when, walk вода, вино, ветер, воля

Корректное произношение английского [w] критически важно не только для внятной речи, но и для различения минимальных пар слов, таких как:

vine [vaɪn] (лоза) – wine [waɪn] (вино)

vest [vest] (жилет) – west [west] (запад)

veal [viːl] (телятина) – wheel [wiːl] (колесо)

very [ˈveri] (очень) – wary [ˈweəri] (осторожный)

Ошибочное произношение в таких случаях может привести к серьёзным недоразумениям при общении. 🗣️

Отличие "w" от русского "в": ключевые фонетические особенности

Для успешного освоения произношения английского [w] необходимо детально понимать артикуляционные различия между ним и русским [в]. Именно эти различия создают основу для целенаправленной работы над произношением.

Английский [w] можно описать как ультракороткий звук [у], произносимый непосредственно перед следующим гласным. При его артикуляции губы сначала округляются и выдвигаются вперёд (как при произнесении русского [у]), а затем быстро переходят к позиции для следующего гласного звука.

Важно понимать, что [w] – это полугласный звук, то есть нечто среднее между согласным и гласным, тогда как русский [в] – это чистый согласный. При произнесении [w] воздух проходит практически беспрепятственно, без создания существенного шума или трения, характерного для русского [в].

При произнесении [w] губы образуют маленькое круглое отверстие

Кончик языка опущен и не касается нижних зубов

Задняя часть языка приподнята к мягкому нёбу

Голосовые связки вибрируют (звук звонкий)

Длительность звука очень короткая, практически мгновенная

Для наглядности рассмотрим наиболее распространённые ошибки и пути их устранения:

Типичная ошибка Последствия для восприятия Корректирующее упражнение Произнесение [w] как [в] Искажение смысла, путаница между словами (west/vest) Произносить слово "оу" с растянутыми губами, затем быстро сжать их в трубочку и сказать "уо" Недостаточное округление губ Звук воспринимается как нечёткий [в] или [у] Тренировать произнесение с преувеличенным округлением губ перед зеркалом Задержка на звуке [у] перед [w] Слишком долгое произнесение, нарушение ритма речи Практиковать быстрый переход от [w] к следующему гласному Касание нижней губой верхних зубов Появление фрикативного шума, характерного для [в] Контролировать положение губ, не допуская соприкосновения с зубами Излишнее напряжение артикуляционного аппарата Неестественное, зажатое звучание Расслаблять мышцы лица перед произнесением

Метод зеркала: техника визуального контроля произношения

Метод зеркала представляет собой эффективную технику визуального контроля артикуляции при произнесении английского звука [w]. Суть метода заключается в использовании зеркала для наблюдения и корректировки положения артикуляционного аппарата в процессе тренировки произношения. 🪞

Техника зеркального контроля позволяет студентам сформировать правильный двигательный стереотип артикуляции, который впоследствии автоматизируется и становится неотъемлемой частью речевого навыка.

Михаил Соколов, руководитель курса фонетической коррекции Я работал с Анной, профессиональным переводчиком, которая, несмотря на превосходное знание грамматики и обширный словарный запас, никак не могла избавиться от акцента при произнесении слов с [w]. Она рассказывала, что во время важной конференции её перевод фразы "We will wait for your response" был воспринят как "We will vet your response" (проверять, а не ждать), что вызвало недопонимание среди участников. После того, как мы интегрировали метод зеркала в ежедневную практику, прогресс стал очевиден уже через две недели. Анна записывала на видео свои тренировки перед зеркалом и отправляла мне для анализа. К концу месяца её произношение [w] стало настолько естественным, что носители языка перестали переспрашивать её во время переговоров. Сейчас Анна сама использует этот метод, обучая студентов-лингвистов в университете.

Пошаговая инструкция по применению метода зеркала:

Расположите зеркало так, чтобы хорошо видеть своё лицо, особенно область губ Начните с наблюдения за губами при произнесении русского звука [у], отметьте округление и выпячивание губ Затем произнесите английское слово, начинающееся на [w], например, "water" Следите за тем, чтобы губы сначала приняли положение для [у], а затем быстро перешли к следующему звуку Контролируйте, чтобы нижняя губа не касалась верхних зубов (как при русском [в]) Выполняйте упражнение медленно, постепенно увеличивая темп

Для максимальной эффективности метода зеркала рекомендуется использовать следующие упражнения:

Упражнение "Губы-трубочка" : вытяните губы трубочкой, как для произнесения [у], зафиксируйте положение на несколько секунд, затем быстро произнесите слово с начальным [w]

: вытяните губы трубочкой, как для произнесения [у], зафиксируйте положение на несколько секунд, затем быстро произнесите слово с начальным [w] Упражнение "Контраст" : попеременно произносите слова с [w] и [в], наблюдая за разницей в положении артикуляционного аппарата (wine-vine, west-vest)

: попеременно произносите слова с [w] и [в], наблюдая за разницей в положении артикуляционного аппарата (wine-vine, west-vest) Упражнение "Замедленная съёмка" : произносите слова с [w] в замедленном темпе, утрируя движения губ, постепенно увеличивайте скорость до нормальной речи

: произносите слова с [w] в замедленном темпе, утрируя движения губ, постепенно увеличивайте скорость до нормальной речи Упражнение "Видеозапись": запишите своё произношение на видео и сравните с произношением носителя языка, отмечая различия в артикуляции

При использовании метода зеркала важно помнить о частых ошибках, которые могут снизить его эффективность:

Недостаточное освещение, не позволяющее четко видеть артикуляцию

Слишком короткие тренировки (рекомендуемая длительность — не менее 10-15 минут)

Отсутствие системности в занятиях (необходимо практиковаться ежедневно)

Игнорирование мелких деталей артикуляции (положение языка, степень округления губ)

Аудиотренировки: эффективные упражнения для правильных звуков

Аудиотренировки представляют собой незаменимый компонент в формировании правильного произношения английского звука [w]. Систематическое прослушивание и имитация правильного произношения позволяют «настроить» слуховое восприятие и сформировать нейронные связи, необходимые для автоматизации навыка. 🎧

Фундаментальный принцип аудиотренировок заключается в многократном воздействии на слуховой анализатор с целью формирования устойчивого фонетического образа звука. Этот процесс включает несколько этапов: от распознавания звука до его самостоятельного воспроизведения в различных контекстах.

Комплекс аудиотренировок для освоения звука [w]:

Дифференциальное слушание: прослушивание пар слов, отличающихся только звуками [w] и [v] (wine-vine, west-vest), с задачей определить, какой звук был произнесен Эхо-повторение: немедленное повторение за диктором отдельных слов и фраз, содержащих звук [w] Теневое повторение (shadowing): произнесение текста синхронно с диктором, имитируя интонацию и произношение Записанное повторение: запись собственного произношения с последующим сравнением с эталонным произношением диктора Ритмическое повторение: произнесение слов с [w] в определенном ритме (например, под метроном), что помогает закрепить правильную артикуляцию

Для проведения эффективных аудиотренировок рекомендуется использовать следующие ресурсы и материалы:

Аудиокурсы, специально разработанные для отработки произношения

Подкасты с четким произношением носителей языка

Приложения для изучения языка с функцией распознавания речи

Аудиокниги, озвученные профессиональными дикторами

Песни на английском языке с отчетливым произношением [w]

Особого внимания заслуживают минимальные пары слов, которые отличаются только звуками [w] и [v]. Регулярная тренировка с такими парами помогает развить фонематический слух и дифференцировать эти звуки в речи:

Слово с [w] Транскрипция Перевод Слово с [v] Транскрипция Перевод wine [waɪn] вино vine [vaɪn] лоза west [west] запад vest [vest] жилет wail [weɪl] вой, плач veil [veɪl] вуаль wary [ˈweəri] осторожный vary [ˈveəri] меняться woe [woʊ] горе vow [vaʊ] клятва

Для структурированной практики рекомендуется следовать принципу от простого к сложному:

Начинайте с изолированных слов, содержащих звук [w] в начальной позиции (wine, water, wait) Переходите к словам, где [w] находится в середине слова (always, awake, beware) Практикуйте произнесение коротких фраз с высокой концентрацией звука [w] (We will wait while walking) Завершайте тренировку чтением связных текстов или диалогов, содержащих звук [w]

Эффективный режим аудиотренировок предполагает ежедневные занятия продолжительностью 15-20 минут. Интенсивные, но короткие сессии дают лучший результат, чем редкие длительные практики. 🔄

Практика в речи: от изолированных слов к свободному общению

Для достижения устойчивого навыка правильного произношения звука [w] необходимо последовательно продвигаться от контролируемой практики изолированных слов к свободному использованию звука в спонтанной речи. Этот процесс можно представить как восхождение по лестнице речевых компетенций, где каждая ступень требует всё меньшего сознательного контроля и всё большей автоматизации. 🚶‍♂️ → 🏃‍♀️

Ключевой принцип практики в речи — систематичность и постепенное усложнение речевых задач. Движение происходит от полностью осознаваемого и контролируемого произношения к автоматическому, не требующему сознательных усилий.

Пятиступенчатая система практики произношения [w] в речи:

Уровень изолированных слов: произнесение отдельных слов с [w] с полным контролем артикуляции (well, wind, way) Уровень словосочетаний: произнесение устойчивых словосочетаний с [w] (wide world, white wine, wild west) Уровень предложений: чтение и произнесение полных предложений с множественными [w] (William will wait while we work) Уровень подготовленного монолога: пересказ заранее подготовленного текста с фокусом на правильном произношении [w] Уровень спонтанной речи: свободные дискуссии, ролевые игры, неподготовленные высказывания с минимальным контролем над произношением

Для эффективной практики на каждом уровне рекомендуется использовать следующие техники и упражнения:

Техника замедления-ускорения : начинайте произносить фразы в замедленном темпе с особым вниманием к звуку [w], постепенно увеличивайте скорость до нормальной

: начинайте произносить фразы в замедленном темпе с особым вниманием к звуку [w], постепенно увеличивайте скорость до нормальной Техника контрастной практики : чередуйте произнесение фраз с [w] и с [v], отмечая различие в артикуляции

: чередуйте произнесение фраз с [w] и с [v], отмечая различие в артикуляции Техника "язык пропеллера" : при произнесении скороговорок с [w] представляйте, что ваш язык как пропеллер быстро переходит от одного положения к другому

: при произнесении скороговорок с [w] представляйте, что ваш язык как пропеллер быстро переходит от одного положения к другому Техника аудиозаписи : регулярно записывайте свою речь и анализируйте её на предмет правильного произношения [w]

: регулярно записывайте свою речь и анализируйте её на предмет правильного произношения [w] Техника ситуативного моделирования: создавайте и проигрывайте ситуации, в которых необходимо активно использовать слова с [w]

Особенно эффективна практика с использованием скороговорок, содержащих звук [w]:

Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not.

Wayne went to Wales to watch walruses.

Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why?

We wish you a welcome. We wish you a welcome. We wish you a welcome each day.

William always wears a warm woolen vest in winter.

Практика в реальных коммуникативных ситуациях имеет решающее значение для закрепления навыка. Рекомендуется использовать следующие возможности для речевой практики:

Участие в разговорных клубах английского языка

Общение с носителями языка онлайн через языковые обменные платформы

Аудиозаписи собственных монологов на заданные темы с последующим анализом

Выступления на английском языке перед аудиторией (реальной или виртуальной)

Чтение вслух аутентичных текстов с акцентом на правильное произношение [w]

Важно помнить, что переход к спонтанной речи должен происходить постепенно. Преждевременный переход к свободному общению без достаточной практики на предыдущих уровнях может привести к закреплению неправильных артикуляционных привычек. В то же время, слишком долгое задерживание на уровне изолированных слов лишает обучающегося возможности перенести навык в реальное общение.