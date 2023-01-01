Глагол will в английском языке: 6 ключевых правил использования
Английский глагол "will" — одна из тех грамматических конструкций, которая выглядит обманчиво простой, но таит в себе множество нюансов. Ежедневно тысячи изучающих английский язык совершают ошибки в его использовании, не понимая, что этот маленький глагол способен передавать целый спектр значений: от банального предсказания погоды до твердых обещаний и мгновенных решений. Освоив шесть ключевых правил применения "will", вы сможете не только грамматически правильно строить предложения о будущем, но и точно передавать оттенки намерений, что критически важно для успешной коммуникации на английском языке. 🔍
Will в английском: основные функции глагола
Глагол "will" — один из фундаментальных инструментов английской грамматики, который в первую очередь ассоциируется с будущим временем. Однако его функции значительно шире, чем просто обозначение действий, которые произойдут после момента речи.
Понимание различных аспектов применения "will" помогает не только строить грамматически правильные предложения, но и точно передавать нюансы своих мыслей. Давайте рассмотрим основные функции этого многогранного глагола:
- Выражение будущих действий и состояний
- Формулирование предсказаний и прогнозов
- Обещания и гарантии
- Спонтанные решения, принятые в момент речи
- Выражение желания и готовности что-то сделать
- Указание на привычные или типичные действия
Примечательно, что "will" — это модальный глагол, который не изменяется по лицам и числам, что делает его использование технически простым. За ним всегда следует инфинитив без частицы "to".
Например:
- I will call you tomorrow. (Я позвоню тебе завтра.)
- She will finish the project by Friday. (Она закончит проект к пятнице.)
- They will arrive at 6 pm. (Они прибудут в 6 вечера.)
Важно понимать, что в современном английском для образования будущего времени чаще используется сокращенная форма 'll, особенно в разговорной речи и неформальной переписке:
- I'll help you with your homework. (Я помогу тебе с домашним заданием.)
- She'll be there in a minute. (Она будет там через минуту.)
|Функция will
|Пример использования
|Контекст применения
|Будущее действие
|I will graduate next year.
|Нейтральное утверждение о будущем
|Предсказание
|It will rain tomorrow.
|Основано на личном мнении или убеждении
|Обещание
|I will never let you down.
|Личное обязательство что-то сделать
|Спонтанное решение
|I'll pay for dinner.
|Решение, принятое в момент речи
|Готовность
|I'll carry that bag for you.
|Выражение желания помочь
|Типичное поведение
|She will always forget her keys.
|Описание характерных привычек
Помимо своих основных функций, "will" также используется в условных предложениях, особенно в условных предложениях первого типа, которые описывают реальные или весьма вероятные ситуации в будущем:
- If it rains tomorrow, I will stay at home. (Если завтра будет дождь, я останусь дома.)
- If you study hard, you will pass the exam. (Если ты будешь усердно учиться, ты сдашь экзамен.)
Овладение различными функциями "will" значительно повышает точность и естественность вашей английской речи. 🎯
Предсказания и прогнозы с использованием will
Одна из наиболее распространенных функций глагола "will" — выражение предсказаний и прогнозов о будущем. Когда мы высказываем свое мнение о том, что, как мы полагаем, произойдет, "will" становится незаменимым инструментом.
Важно различать два типа предсказаний с использованием "will":
- Общие предсказания — основаны на логике, опыте или убеждении говорящего без конкретных доказательств в настоящем
- Предсказания с уверенностью — когда говорящий абсолютно уверен в результате будущих событий
Михаил Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к международному экзамену. Она постоянно путала конструкции для выражения будущего и говорила "I am going to succeed" вместо "I will succeed", когда речь шла о предсказаниях.
Мы провели простой эксперимент: вышли на улицу и стали смотреть на небо. Было ясно, но вдалеке виднелись тучи. Я попросил Анну сделать прогноз. Она сказала: "It is going to rain". Я объяснил, что в данном случае она права, так как видит признаки дождя (тучи). Но когда я попросил её предсказать погоду на следующую неделю, без каких-либо видимых признаков, правильной формой стало: "I think it will be sunny next week".
После этого наглядного примера Анна больше никогда не путала эти конструкции и успешно сдала экзамен с высоким баллом за грамматику.
Рассмотрим примеры использования "will" для различных типов предсказаний:
Общие предсказания о будущем:
- People will live longer in the future. (Люди будут жить дольше в будущем.)
- Computers will become even more powerful. (Компьютеры станут еще мощнее.)
- Climate change will affect all countries. (Изменение климата затронет все страны.)
Предсказания о погоде (без видимых признаков в настоящем):
- According to the forecast, it will snow next week. (Согласно прогнозу, на следующей неделе будет снег.)
- I think it will be a hot summer this year. (Я думаю, этим летом будет жарко.)
Предсказания о личной жизни:
- You will meet someone special soon. (Ты скоро встретишь кого-то особенного.)
- They will get married within two years. (Они поженятся в течение двух лет.)
- I will finish my degree by 2025. (Я закончу обучение к 2025 году.)
Часто "will" для предсказаний сопровождается фразами, усиливающими элемент предположения:
- I think he will win the competition. (Я думаю, он выиграет соревнование.)
- I'm sure they will solve the problem. (Я уверен, они решат проблему.)
- I bet it will rain this weekend. (Держу пари, в эти выходные будет дождь.)
- Probably they will arrive late. (Вероятно, они прибудут с опозданием.)
Следует отметить, что степень уверенности говорящего в предсказании может варьироваться, и это часто выражается с помощью модальных наречий:
|Степень уверенности
|Модальное наречие
|Пример с will
|100%
|definitely
|He will definitely pass the exam.
|90%
|certainly
|She will certainly get the job.
|75%
|probably
|It will probably snow tonight.
|50%
|perhaps/maybe
|They will perhaps visit us.
|25%
|possibly
|We will possibly finish on time.
|10%
|unlikely
|He will unlikely agree to our terms.
Важно помнить, что "will" используется для предсказаний, которые не основаны на видимых в настоящем признаках. Если предсказание делается на основе признаков или доказательств в настоящем, часто предпочтительнее использовать конструкцию "going to". 🔮
Will для обещаний и спонтанных решений
Одна из наиболее выразительных функций глагола "will" — его способность передавать обещания и спонтанные решения. Этот аспект делает "will" незаменимым инструментом для выражения намерений, сформированных непосредственно в момент речи.
Will для выражения обещаний
Когда мы используем "will" для обещания, мы демонстрируем свою решимость и готовность выполнить заявленное действие. Такие обещания часто имеют оттенок личной ответственности и обязательства:
- I will call you as soon as I arrive. (Я позвоню тебе, как только приеду.)
- I promise I will never tell anyone your secret. (Я обещаю, что никогда никому не расскажу твой секрет.)
- We will always support you, no matter what. (Мы всегда будем поддерживать тебя, несмотря ни на что.)
- I will finish the report by tomorrow morning. (Я закончу отчет к завтрашнему утру.)
Обещания с использованием "will" часто усиливаются такими словами как "promise", "definitely", "certainly", "surely" или фразами вроде "I give you my word". Эти усилители подчеркивают серьезность намерений говорящего:
- I will definitely be there before 6 pm. (Я определенно буду там до 6 вечера.)
- I give you my word, I will pay you back next week. (Даю тебе слово, я верну тебе деньги на следующей неделе.)
Will для спонтанных решений
Спонтанное решение — это решение, которое принимается в момент речи, а не планируется заранее. "Will" идеально подходит для выражения таких импровизированных намерений:
- The phone is ringing. I'll get it! (Звонит телефон. Я отвечу!)
- You look tired. I'll make some coffee for you. (Ты выглядишь уставшим. Я сделаю тебе кофе.)
- It's getting cold. I'll close the window. (Становится холодно. Я закрою окно.)
- We don't have any milk. I'll go to the shop. (У нас нет молока. Я схожу в магазин.)
Алексей Соколов, методист языковых программ
На одном из моих корпоративных тренингов для международной компании произошел показательный случай. Во время обеденного перерыва директор по продажам Сергей, общаясь с английским партнером, сказал: "I am going to help you with the presentation this afternoon". Это звучало странно, поскольку решение помочь он принял прямо в процессе разговора.
После тренинга я объяснил ему разницу: "going to" используется для заранее запланированных действий, тогда как "will" идеально подходит для спонтанных решений. На следующей встрече Сергей уже правильно сказал: "I'll help you with that report right now", когда коллега упомянул о трудностях с документом.
Этот небольшой нюанс значительно изменил восприятие его коммуникативного стиля иностранными партнерами — он стал восприниматься как более отзывчивый и готовый к сотрудничеству человек, просто используя правильную грамматическую конструкцию.
Важно отметить, что спонтанные решения с "will" часто выражаются в сокращенной форме ('ll), особенно в разговорной речи:
- I'll pay for the tickets. (Я заплачу за билеты.)
- I'll drive you to the station. (Я отвезу тебя на вокзал.)
Спонтанные решения с "will" могут также выражать предложение помощи или готовность что-то сделать:
- Your bag looks heavy. I'll carry it for you. (Твоя сумка выглядит тяжелой. Я понесу ее за тебя.)
- You don't understand the task? I'll explain it again. (Ты не понимаешь задание? Я объясню его снова.)
- Don't worry about dinner. I'll cook tonight. (Не беспокойся об ужине. Я приготовлю сегодня вечером.)
Мастерство использования "will" для обещаний и спонтанных решений существенно повышает естественность вашей английской речи и помогает точнее выражать оттенки намерений. 🚀
Различия между will и going to в будущем времени
Один из наиболее частых вопросов при изучении английского языка: когда использовать "will", а когда "going to" для выражения будущего времени? Хотя в некоторых ситуациях эти конструкции взаимозаменяемы, существуют важные нюансы, которые определяют правильный выбор в каждом конкретном случае.
Давайте рассмотрим ключевые различия между этими двумя способами выражения будущего:
|Критерий
|Will
|Going to
|Основное значение
|Простое утверждение о будущем
|Планы или намерения
|Время принятия решения
|В момент речи (спонтанно)
|До момента речи (запланировано)
|Предсказания
|Основаны на мнении, без видимых признаков
|Основаны на видимых признаках или доказательствах
|Обещания
|Подходит для обещаний
|Менее подходит для обещаний
|Формальность
|Более формальный вариант
|Менее формальный, часто используется в разговорной речи
Использование will:
- Спонтанные решения: "I'm thirsty. I'll get some water." (Я хочу пить. Я принесу воды.)
- Предсказания без видимых доказательств: "I think it will rain next week." (Я думаю, на следующей неделе будет дождь.)
- Обещания: "I will help you with your homework." (Я помогу тебе с домашним заданием.)
- Просьбы: "Will you open the window, please?" (Не откроете ли вы окно, пожалуйста?)
- Предложения: "I'll make dinner tonight." (Я приготовлю ужин сегодня.)
Использование going to:
- Заранее запланированные действия: "I'm going to visit my parents this weekend." (Я собираюсь навестить родителей в эти выходные.)
- Предсказания, основанные на видимых признаках: "Look at those clouds! It's going to rain." (Посмотри на эти тучи! Сейчас будет дождь.)
- Твердые намерения: "I'm going to quit smoking." (Я собираюсь бросить курить.)
- События, к которым уже идет подготовка: "We're going to remodel the kitchen next month." (Мы собираемся сделать ремонт на кухне в следующем месяце.)
Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих разницу:
Пример 1: Предсказания
- "Look at those clouds! It's going to rain." (С признаками в настоящем)
- "I think it will rain tomorrow." (Без видимых признаков, просто мнение)
Пример 2: Решения
- "I'm going to buy a new car next month." (Решение было принято до разговора)
- "That's a good idea. I'll buy a new car too." (Решение принято в момент разговора)
Пример 3: Планы
- "We're going to visit Paris this summer." (Запланированное действие)
- "If you visit Paris, I will show you around." (Условное будущее)
В некоторых ситуациях обе формы могут быть приемлемы, но с небольшой разницей в значении:
- "I will call you tonight." (Спонтанное решение или обещание)
- "I'm going to call you tonight." (Заранее запланированное действие)
Интересно, что носители языка часто интуитивно выбирают правильную форму, основываясь на контексте и коммуникативном намерении. Для изучающих английский язык важно практиковать использование обеих форм в разных ситуациях, чтобы развить такое же интуитивное понимание. 📝
Отрицательные и вопросительные формы с will
Отрицательные и вопросительные формы с "will" являются неотъемлемой частью английской грамматики. Их корректное использование не только показывает высокий уровень владения языком, но и помогает точнее выражать свои мысли в различных коммуникативных ситуациях.
Отрицательная форма will
Отрицательная форма образуется путем добавления частицы "not" после "will". В современном английском языке чаще используется сокращенная форма "won't" (will not):
- I will not attend the meeting tomorrow. / I won't attend the meeting tomorrow. (Я не буду присутствовать на собрании завтра.)
- She will not agree with your proposal. / She won't agree with your proposal. (Она не согласится с вашим предложением.)
- They will not finish the project on time. / They won't finish the project on time. (Они не закончат проект вовремя.)
Обратите внимание на произношение сокращенной формы won't [wəʊnt], которое не следует напрямую из will not и часто вызывает трудности у изучающих язык.
Отрицательная форма "will" используется в следующих случаях:
- Отказ от выполнения действия: "I won't tell anyone your secret." (Я никому не расскажу твой секрет.)
- Отрицательное предсказание: "I don't think it won't rain tomorrow." (Я не думаю, что завтра будет дождь.)
- Выражение нежелания: "She won't help us with this task." (Она не захочет помочь нам с этой задачей.)
- Отрицание будущего факта: "The shops won't be open on Sunday." (Магазины не будут работать в воскресенье.)
Вопросительная форма will
Вопросительная форма образуется путем перемещения "will" в начало предложения перед подлежащим:
- Will you attend the conference next week? (Ты будешь присутствовать на конференции на следующей неделе?)
- Will she finish her thesis by June? (Она закончит свою диссертацию к июню?)
- Will they accept our offer? (Они примут наше предложение?)
Вопросительная форма "will" применяется в различных контекстах:
- Общие вопросы о будущем: "Will you be at home tomorrow?" (Ты будешь дома завтра?)
- Просьбы: "Will you help me with this task, please?" (Ты поможешь мне с этой задачей, пожалуйста?)
- Предложения: "Will you join us for dinner?" (Ты присоединишься к нам за ужином?)
- Запрос информации о планах: "Will the store be open on Sunday?" (Магазин будет открыт в воскресенье?)
Также существуют отрицательные вопросы с "will", которые часто используются для выражения удивления или для получения подтверждения:
- Won't you come to the party? (Разве ты не придешь на вечеринку?)
- Won't they be disappointed? (Разве они не будут разочарованы?)
Ответы на вопросы с "will" обычно краткие:
- Will you attend the meeting? — Yes, I will. / No, I won't. (Ты будешь на собрании? — Да. / Нет.)
- Will she help us? — Yes, she will. / No, she won't. (Она поможет нам? — Да. / Нет.)
Важно также рассмотреть специальные вопросы с "will", которые начинаются с вопросительных слов (what, when, where, why, how и т.д.):
- When will you arrive? (Когда ты приедешь?)
- Where will they stay? (Где они остановятся?)
- How will we solve this problem? (Как мы решим эту проблему?)
- Why will she leave early? (Почему она уйдет рано?)
- What will happen next? (Что произойдет дальше?)
Мастерское владение отрицательными и вопросительными формами "will" делает вашу речь более гибкой и выразительной, позволяя эффективно общаться в различных ситуациях, связанных с будущим временем. 💬
Глагол "will" — ключевой элемент в системе английского времени, который выходит далеко за рамки простого обозначения будущего. От спонтанных решений до твердых обещаний, от уверенных предсказаний до вежливых просьб — этот многофункциональный глагол служит для выражения широкого спектра намерений и отношений. Помните главное правило: "will" отражает наши мысли и решения в момент речи, в то время как "going to" указывает на предварительные планы и признаки в настоящем. Овладев шестью ключевыми правилами использования "will", вы значительно повысите точность и естественность вашей английской речи, что позволит вам увереннее чувствовать себя в любой коммуникативной ситуации.