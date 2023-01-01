Глагол will в английском языке: 6 ключевых правил использования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском Английский глагол "will" — одна из тех грамматических конструкций, которая выглядит обманчиво простой, но таит в себе множество нюансов. Ежедневно тысячи изучающих английский язык совершают ошибки в его использовании, не понимая, что этот маленький глагол способен передавать целый спектр значений: от банального предсказания погоды до твердых обещаний и мгновенных решений. Освоив шесть ключевых правил применения "will", вы сможете не только грамматически правильно строить предложения о будущем, но и точно передавать оттенки намерений, что критически важно для успешной коммуникации на английском языке. 🔍

Will в английском: основные функции глагола

Глагол "will" — один из фундаментальных инструментов английской грамматики, который в первую очередь ассоциируется с будущим временем. Однако его функции значительно шире, чем просто обозначение действий, которые произойдут после момента речи.

Понимание различных аспектов применения "will" помогает не только строить грамматически правильные предложения, но и точно передавать нюансы своих мыслей. Давайте рассмотрим основные функции этого многогранного глагола:

Выражение будущих действий и состояний

Формулирование предсказаний и прогнозов

Обещания и гарантии

Спонтанные решения, принятые в момент речи

Выражение желания и готовности что-то сделать

Указание на привычные или типичные действия

Примечательно, что "will" — это модальный глагол, который не изменяется по лицам и числам, что делает его использование технически простым. За ним всегда следует инфинитив без частицы "to".

Например:

I will call you tomorrow. (Я позвоню тебе завтра.)

She will finish the project by Friday. (Она закончит проект к пятнице.)

They will arrive at 6 pm. (Они прибудут в 6 вечера.)

Важно понимать, что в современном английском для образования будущего времени чаще используется сокращенная форма 'll, особенно в разговорной речи и неформальной переписке:

I'll help you with your homework. (Я помогу тебе с домашним заданием.)

She'll be there in a minute. (Она будет там через минуту.)

Функция will Пример использования Контекст применения Будущее действие I will graduate next year. Нейтральное утверждение о будущем Предсказание It will rain tomorrow. Основано на личном мнении или убеждении Обещание I will never let you down. Личное обязательство что-то сделать Спонтанное решение I'll pay for dinner. Решение, принятое в момент речи Готовность I'll carry that bag for you. Выражение желания помочь Типичное поведение She will always forget her keys. Описание характерных привычек

Помимо своих основных функций, "will" также используется в условных предложениях, особенно в условных предложениях первого типа, которые описывают реальные или весьма вероятные ситуации в будущем:

If it rains tomorrow, I will stay at home. (Если завтра будет дождь, я останусь дома.)

If you study hard, you will pass the exam. (Если ты будешь усердно учиться, ты сдашь экзамен.)

Овладение различными функциями "will" значительно повышает точность и естественность вашей английской речи. 🎯

Предсказания и прогнозы с использованием will

Одна из наиболее распространенных функций глагола "will" — выражение предсказаний и прогнозов о будущем. Когда мы высказываем свое мнение о том, что, как мы полагаем, произойдет, "will" становится незаменимым инструментом.

Важно различать два типа предсказаний с использованием "will":

Общие предсказания — основаны на логике, опыте или убеждении говорящего без конкретных доказательств в настоящем

— основаны на логике, опыте или убеждении говорящего без конкретных доказательств в настоящем Предсказания с уверенностью — когда говорящий абсолютно уверен в результате будущих событий

Михаил Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к международному экзамену. Она постоянно путала конструкции для выражения будущего и говорила "I am going to succeed" вместо "I will succeed", когда речь шла о предсказаниях. Мы провели простой эксперимент: вышли на улицу и стали смотреть на небо. Было ясно, но вдалеке виднелись тучи. Я попросил Анну сделать прогноз. Она сказала: "It is going to rain". Я объяснил, что в данном случае она права, так как видит признаки дождя (тучи). Но когда я попросил её предсказать погоду на следующую неделю, без каких-либо видимых признаков, правильной формой стало: "I think it will be sunny next week". После этого наглядного примера Анна больше никогда не путала эти конструкции и успешно сдала экзамен с высоким баллом за грамматику.

Рассмотрим примеры использования "will" для различных типов предсказаний:

Общие предсказания о будущем:

People will live longer in the future. (Люди будут жить дольше в будущем.)

Computers will become even more powerful. (Компьютеры станут еще мощнее.)

Climate change will affect all countries. (Изменение климата затронет все страны.)

Предсказания о погоде (без видимых признаков в настоящем):

According to the forecast, it will snow next week. (Согласно прогнозу, на следующей неделе будет снег.)

I think it will be a hot summer this year. (Я думаю, этим летом будет жарко.)

Предсказания о личной жизни:

You will meet someone special soon. (Ты скоро встретишь кого-то особенного.)

They will get married within two years. (Они поженятся в течение двух лет.)

I will finish my degree by 2025. (Я закончу обучение к 2025 году.)

Часто "will" для предсказаний сопровождается фразами, усиливающими элемент предположения:

I think he will win the competition. (Я думаю, он выиграет соревнование.)

I'm sure they will solve the problem. (Я уверен, они решат проблему.)

I bet it will rain this weekend. (Держу пари, в эти выходные будет дождь.)

Probably they will arrive late. (Вероятно, они прибудут с опозданием.)

Следует отметить, что степень уверенности говорящего в предсказании может варьироваться, и это часто выражается с помощью модальных наречий:

Степень уверенности Модальное наречие Пример с will 100% definitely He will definitely pass the exam. 90% certainly She will certainly get the job. 75% probably It will probably snow tonight. 50% perhaps/maybe They will perhaps visit us. 25% possibly We will possibly finish on time. 10% unlikely He will unlikely agree to our terms.

Важно помнить, что "will" используется для предсказаний, которые не основаны на видимых в настоящем признаках. Если предсказание делается на основе признаков или доказательств в настоящем, часто предпочтительнее использовать конструкцию "going to". 🔮

Will для обещаний и спонтанных решений

Одна из наиболее выразительных функций глагола "will" — его способность передавать обещания и спонтанные решения. Этот аспект делает "will" незаменимым инструментом для выражения намерений, сформированных непосредственно в момент речи.

Will для выражения обещаний

Когда мы используем "will" для обещания, мы демонстрируем свою решимость и готовность выполнить заявленное действие. Такие обещания часто имеют оттенок личной ответственности и обязательства:

I will call you as soon as I arrive. (Я позвоню тебе, как только приеду.)

I promise I will never tell anyone your secret. (Я обещаю, что никогда никому не расскажу твой секрет.)

We will always support you, no matter what. (Мы всегда будем поддерживать тебя, несмотря ни на что.)

I will finish the report by tomorrow morning. (Я закончу отчет к завтрашнему утру.)

Обещания с использованием "will" часто усиливаются такими словами как "promise", "definitely", "certainly", "surely" или фразами вроде "I give you my word". Эти усилители подчеркивают серьезность намерений говорящего:

I will definitely be there before 6 pm. (Я определенно буду там до 6 вечера.)

I give you my word, I will pay you back next week. (Даю тебе слово, я верну тебе деньги на следующей неделе.)

Will для спонтанных решений

Спонтанное решение — это решение, которое принимается в момент речи, а не планируется заранее. "Will" идеально подходит для выражения таких импровизированных намерений:

The phone is ringing. I'll get it! (Звонит телефон. Я отвечу!)

You look tired. I'll make some coffee for you. (Ты выглядишь уставшим. Я сделаю тебе кофе.)

It's getting cold. I'll close the window. (Становится холодно. Я закрою окно.)

We don't have any milk. I'll go to the shop. (У нас нет молока. Я схожу в магазин.)

Алексей Соколов, методист языковых программ На одном из моих корпоративных тренингов для международной компании произошел показательный случай. Во время обеденного перерыва директор по продажам Сергей, общаясь с английским партнером, сказал: "I am going to help you with the presentation this afternoon". Это звучало странно, поскольку решение помочь он принял прямо в процессе разговора. После тренинга я объяснил ему разницу: "going to" используется для заранее запланированных действий, тогда как "will" идеально подходит для спонтанных решений. На следующей встрече Сергей уже правильно сказал: "I'll help you with that report right now", когда коллега упомянул о трудностях с документом. Этот небольшой нюанс значительно изменил восприятие его коммуникативного стиля иностранными партнерами — он стал восприниматься как более отзывчивый и готовый к сотрудничеству человек, просто используя правильную грамматическую конструкцию.

Важно отметить, что спонтанные решения с "will" часто выражаются в сокращенной форме ('ll), особенно в разговорной речи:

I'll pay for the tickets. (Я заплачу за билеты.)

I'll drive you to the station. (Я отвезу тебя на вокзал.)

Спонтанные решения с "will" могут также выражать предложение помощи или готовность что-то сделать:

Your bag looks heavy. I'll carry it for you. (Твоя сумка выглядит тяжелой. Я понесу ее за тебя.)

You don't understand the task? I'll explain it again. (Ты не понимаешь задание? Я объясню его снова.)

Don't worry about dinner. I'll cook tonight. (Не беспокойся об ужине. Я приготовлю сегодня вечером.)

Мастерство использования "will" для обещаний и спонтанных решений существенно повышает естественность вашей английской речи и помогает точнее выражать оттенки намерений. 🚀

Различия между will и going to в будущем времени

Один из наиболее частых вопросов при изучении английского языка: когда использовать "will", а когда "going to" для выражения будущего времени? Хотя в некоторых ситуациях эти конструкции взаимозаменяемы, существуют важные нюансы, которые определяют правильный выбор в каждом конкретном случае.

Давайте рассмотрим ключевые различия между этими двумя способами выражения будущего:

Критерий Will Going to Основное значение Простое утверждение о будущем Планы или намерения Время принятия решения В момент речи (спонтанно) До момента речи (запланировано) Предсказания Основаны на мнении, без видимых признаков Основаны на видимых признаках или доказательствах Обещания Подходит для обещаний Менее подходит для обещаний Формальность Более формальный вариант Менее формальный, часто используется в разговорной речи

Использование will:

Спонтанные решения: "I'm thirsty. I'll get some water." (Я хочу пить. Я принесу воды.)

"I'm thirsty. I'll get some water." (Я хочу пить. Я принесу воды.) Предсказания без видимых доказательств: "I think it will rain next week." (Я думаю, на следующей неделе будет дождь.)

"I think it will rain next week." (Я думаю, на следующей неделе будет дождь.) Обещания: "I will help you with your homework." (Я помогу тебе с домашним заданием.)

"I will help you with your homework." (Я помогу тебе с домашним заданием.) Просьбы: "Will you open the window, please?" (Не откроете ли вы окно, пожалуйста?)

"Will you open the window, please?" (Не откроете ли вы окно, пожалуйста?) Предложения: "I'll make dinner tonight." (Я приготовлю ужин сегодня.)

Использование going to:

Заранее запланированные действия: "I'm going to visit my parents this weekend." (Я собираюсь навестить родителей в эти выходные.)

"I'm going to visit my parents this weekend." (Я собираюсь навестить родителей в эти выходные.) Предсказания, основанные на видимых признаках: "Look at those clouds! It's going to rain." (Посмотри на эти тучи! Сейчас будет дождь.)

"Look at those clouds! It's going to rain." (Посмотри на эти тучи! Сейчас будет дождь.) Твердые намерения: "I'm going to quit smoking." (Я собираюсь бросить курить.)

"I'm going to quit smoking." (Я собираюсь бросить курить.) События, к которым уже идет подготовка: "We're going to remodel the kitchen next month." (Мы собираемся сделать ремонт на кухне в следующем месяце.)

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих разницу:

Пример 1: Предсказания

"Look at those clouds! It's going to rain." (С признаками в настоящем)

"I think it will rain tomorrow." (Без видимых признаков, просто мнение)

Пример 2: Решения

"I'm going to buy a new car next month." (Решение было принято до разговора)

"That's a good idea. I'll buy a new car too." (Решение принято в момент разговора)

Пример 3: Планы

"We're going to visit Paris this summer." (Запланированное действие)

"If you visit Paris, I will show you around." (Условное будущее)

В некоторых ситуациях обе формы могут быть приемлемы, но с небольшой разницей в значении:

"I will call you tonight." (Спонтанное решение или обещание)

"I'm going to call you tonight." (Заранее запланированное действие)

Интересно, что носители языка часто интуитивно выбирают правильную форму, основываясь на контексте и коммуникативном намерении. Для изучающих английский язык важно практиковать использование обеих форм в разных ситуациях, чтобы развить такое же интуитивное понимание. 📝

Отрицательные и вопросительные формы с will

Отрицательные и вопросительные формы с "will" являются неотъемлемой частью английской грамматики. Их корректное использование не только показывает высокий уровень владения языком, но и помогает точнее выражать свои мысли в различных коммуникативных ситуациях.

Отрицательная форма will

Отрицательная форма образуется путем добавления частицы "not" после "will". В современном английском языке чаще используется сокращенная форма "won't" (will not):

I will not attend the meeting tomorrow. / I won't attend the meeting tomorrow. (Я не буду присутствовать на собрании завтра.)

She will not agree with your proposal. / She won't agree with your proposal. (Она не согласится с вашим предложением.)

They will not finish the project on time. / They won't finish the project on time. (Они не закончат проект вовремя.)

Обратите внимание на произношение сокращенной формы won't [wəʊnt], которое не следует напрямую из will not и часто вызывает трудности у изучающих язык.

Отрицательная форма "will" используется в следующих случаях:

Отказ от выполнения действия: "I won't tell anyone your secret." (Я никому не расскажу твой секрет.)

"I won't tell anyone your secret." (Я никому не расскажу твой секрет.) Отрицательное предсказание: "I don't think it won't rain tomorrow." (Я не думаю, что завтра будет дождь.)

"I don't think it won't rain tomorrow." (Я не думаю, что завтра будет дождь.) Выражение нежелания: "She won't help us with this task." (Она не захочет помочь нам с этой задачей.)

"She won't help us with this task." (Она не захочет помочь нам с этой задачей.) Отрицание будущего факта: "The shops won't be open on Sunday." (Магазины не будут работать в воскресенье.)

Вопросительная форма will

Вопросительная форма образуется путем перемещения "will" в начало предложения перед подлежащим:

Will you attend the conference next week? (Ты будешь присутствовать на конференции на следующей неделе?)

Will she finish her thesis by June? (Она закончит свою диссертацию к июню?)

Will they accept our offer? (Они примут наше предложение?)

Вопросительная форма "will" применяется в различных контекстах:

Общие вопросы о будущем: "Will you be at home tomorrow?" (Ты будешь дома завтра?)

"Will you be at home tomorrow?" (Ты будешь дома завтра?) Просьбы: "Will you help me with this task, please?" (Ты поможешь мне с этой задачей, пожалуйста?)

"Will you help me with this task, please?" (Ты поможешь мне с этой задачей, пожалуйста?) Предложения: "Will you join us for dinner?" (Ты присоединишься к нам за ужином?)

"Will you join us for dinner?" (Ты присоединишься к нам за ужином?) Запрос информации о планах: "Will the store be open on Sunday?" (Магазин будет открыт в воскресенье?)

Также существуют отрицательные вопросы с "will", которые часто используются для выражения удивления или для получения подтверждения:

Won't you come to the party? (Разве ты не придешь на вечеринку?)

Won't they be disappointed? (Разве они не будут разочарованы?)

Ответы на вопросы с "will" обычно краткие:

Will you attend the meeting? — Yes, I will. / No, I won't. (Ты будешь на собрании? — Да. / Нет.)

Will she help us? — Yes, she will. / No, she won't. (Она поможет нам? — Да. / Нет.)

Важно также рассмотреть специальные вопросы с "will", которые начинаются с вопросительных слов (what, when, where, why, how и т.д.):

When will you arrive? (Когда ты приедешь?)

Where will they stay? (Где они остановятся?)

How will we solve this problem? (Как мы решим эту проблему?)

Why will she leave early? (Почему она уйдет рано?)

What will happen next? (Что произойдет дальше?)

Мастерское владение отрицательными и вопросительными формами "will" делает вашу речь более гибкой и выразительной, позволяя эффективно общаться в различных ситуациях, связанных с будущим временем. 💬