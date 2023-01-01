Was и were: когда использовать формы глагола to be в английском

Люди, желающие улучшить свои навыки письма и речи на английском Выбор между was и were — один из тех грамматических моментов, который может доставить немало головной боли изучающим английский. На первый взгляд, правила кажутся простыми: was для единственного числа, were для множественного. Однако даже опытные говорящие порой спотыкаются на условных конструкциях или вопросительных формах. Действительно ли "If I was" или всё же "If I were"? Давайте разберёмся с этими коварными формами прошедшего времени глагола to be раз и навсегда, чтобы вы больше никогда не краснели при их использовании. 🧠

Основные правила использования was и were

Глагол "to be" (быть) в прошедшем времени имеет две формы: was и were. Эти формы используются для образования простого прошедшего времени (Past Simple) и различаются в зависимости от лица и числа подлежащего.

Основное правило довольно просто: was используется с подлежащими в единственном числе, а were — с подлежащими во множественном числе. Однако, как и во многих аспектах английской грамматики, есть нюансы, которые необходимо учитывать. 📝

Was Were I was We were He was You were (единственное и множественное число) She was They were It was

Использование was и were не ограничивается только констатацией фактов в прошлом. Эти формы играют ключевую роль в создании описаний, повествований и эмоционально окрашенных рассказов о прошлых событиях.

Примеры использования:

I was at the conference yesterday. (Я был на конференции вчера.)

She was happy to see her old friend. (Она была рада увидеть своего старого друга.)

We were tired after the long journey. (Мы были уставшими после долгого путешествия.)

They were successful in their business venture. (Они были успешны в своем бизнес-проекте.)

Анна Петрова, преподаватель английского языка Когда я только начинала преподавать, одна из моих студенток, Мария, никак не могла запомнить, когда использовать was, а когда were. Мы пробовали разные подходы, пока не придумали простую мнемоническую технику. "WAS" — это как бы одинокая буква "А" между W и S, поэтому используется с единичными существительными. "WERE" — в нём две буквы "Е", поэтому он используется с множественными существительными. Эта простая ассоциация оказалась настолько эффективной, что через неделю Мария уже безошибочно определяла правильную форму даже в сложных предложениях.

Согласование was и were с разными местоимениями

Правильное согласование was и were с различными местоимениями — фундаментальный навык для тех, кто стремится говорить на английском грамотно. Запомнив основные правила, вы сможете избежать типичных ошибок при построении предложений в прошедшем времени. 🎯

Давайте рассмотрим, как правильно согласовывать формы прошедшего времени глагола to be с личными местоимениями:

I (я) — всегда используется с was : I was at home yesterday.

— всегда используется с : I was at home yesterday. You (ты/вы) — всегда используется с were : You were right about that restaurant.

— всегда используется с : You were right about that restaurant. He/She/It (он/она/оно) — всегда используются с was : He was late for the meeting. She was excited. It was raining.

— всегда используются с : He was late for the meeting. She was excited. It was raining. We (мы) — всегда используется с were : We were colleagues before becoming friends.

— всегда используется с : We were colleagues before becoming friends. They (они) — всегда используется с were: They were surprised by the news.

Интересно отметить, что местоимение "you" в английском языке используется как для единственного, так и для множественного числа, но всегда сочетается с "were".

Когда речь идет о существительных, правило согласования становится еще проще: единственное число требует was, а множественное число — were.

The cat was sleeping on the sofa. (Кошка спала на диване.)

The cats were sleeping on the sofa. (Кошки спали на диване.)

С собирательными существительными ситуация может быть более сложной. В британском английском собирательные существительные часто рассматриваются как множественное число, в то время как в американском английском они чаще рассматриваются как единственное число.

British English: The team were playing well. (Команда играла хорошо.)

American English: The team was playing well. (Команда играла хорошо.)

Это различие отражает разные культурные подходы: британцы склонны видеть в команде совокупность отдельных личностей, в то время как американцы воспринимают команду как единое целое.

Формы прошедшего времени to be в разных типах предложений

Глагол to be в прошедшем времени (was/were) может использоваться в различных типах предложений — утвердительных, отрицательных и вопросительных. Каждый тип имеет свои особенности построения, которые важно учитывать. ⚡

В утвердительных предложениях структура остается простой:

Подлежащее + was/were + дополнение/обстоятельство

+ дополнение/обстоятельство Например: She was at the library. (Она была в библиотеке.)

They were happy about the results. (Они были довольны результатами.)

В отрицательных предложениях после was/were добавляется частица "not", которая часто сокращается до "wasn't"/"weren't":

Подлежащее + was/were + not + дополнение/обстоятельство

+ not + дополнение/обстоятельство Например: He was not (wasn't) interested in politics. (Он не интересовался политикой.)

We were not (weren't) prepared for the challenge. (Мы не были готовы к вызову.)

В вопросительных предложениях was/were выносится в начало предложения:

Was/Were + подлежащее + дополнение/обстоятельство + ?

+ подлежащее + дополнение/обстоятельство + ? Например: Was she at the meeting yesterday? (Она была на встрече вчера?)

Were they aware of the consequences? (Они осознавали последствия?)

Тип предложения Структура Пример Утвердительное Подлежащее + was/were + ... I was tired. Отрицательное Подлежащее + was/were + not + ... They were not (weren't) ready. Вопросительное Was/Were + подлежащее + ...? Was he late? Специальный вопрос Вопросительное слово + was/were + подлежащее + ...? Where were you?

Особого внимания заслуживают специальные вопросы, которые начинаются с вопросительных слов (what, where, when, why, how). В таких вопросах сохраняется инверсия:

What was your impression of the movie? (Каково было твое впечатление от фильма?)

Where were you when I called? (Где ты был, когда я звонил?)

Why was she so upset? (Почему она была так расстроена?)

В разговорной речи часто используются краткие ответы с was/were:

Was he at the party? — Yes, he was. / No, he wasn't.

Were they surprised? — Yes, they were. / No, they weren't.

Игорь Соколов, лингвист-переводчик Работая с клиентом над переводом его мемуаров на английский, я столкнулся с интересным случаем. В русском тексте было много описаний прошлого с использованием "был/были", и автор постоянно путался при переводе. Чтобы упростить задачу, я предложил ему представить, что was/were — это два разных слова, а не формы одного глагола. "Was" — для одного (I, he, she, it), "were" — для нескольких (we, you, they). После этой ментальной перестройки количество ошибок сократилось на 90%. Иногда изменение перспективы помогает лучше, чем зубрежка правил.

Особые случаи применения were в условных конструкциях

Одним из самых интригующих аспектов использования was и were является применение were в условных предложениях второго типа и конструкциях с сослагательным наклонением. Это тот случай, когда грамматические правила немного отклоняются от стандартных. 🧩

В условных предложениях второго типа, которые описывают нереальные или маловероятные ситуации в настоящем или будущем, традиционно используется were для всех лиц, включая те, с которыми обычно используется was:

If I were rich, I would travel the world. (Если бы я был богатым, я бы путешествовал по миру.)

If she were here, she would know what to do. (Если бы она была здесь, она бы знала, что делать.)

If it were possible, I would change my decision. (Если бы это было возможно, я бы изменил свое решение.)

Эта конструкция называется сослагательным наклонением (subjunctive mood) и используется для выражения желаний, предположений, нереальных ситуаций и гипотетических сценариев.

Однако в современном английском, особенно в разговорной речи, часто можно услышать was вместо were в таких конструкциях:

If I was rich, I would travel the world.

If she was here, she would know what to do.

Важно отметить, что хотя такое использование становится все более распространенным, в формальной письменной речи и на академических экзаменах по-прежнему предпочтительнее использовать were.

Другие конструкции, где традиционно используется were для всех лиц:

"As if/as though" (как будто): He speaks as if he were an expert. (Он говорит так, как будто он эксперт.)

"I wish/If only" (жаль, что/если бы только): I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.) / If only it were summer now! (Если бы только сейчас было лето!)

"Would rather/would sooner" (предпочел бы): I would rather you were honest with me. (Я бы предпочел, чтобы ты был честен со мной.)

"It's (high) time" (давно пора): It's high time you were more responsible. (Давно пора тебе быть более ответственным.)

Интересный факт: выражение "If I were you" (если бы я был на твоем месте) является одним из самых устойчивых применений were в сослагательном наклонении, и даже говорящие, которые обычно используют was в других условных конструкциях, часто сохраняют were в этой фразе.

Практические упражнения с was и were для закрепления

Теория без практики — всего лишь информация, которая быстро забывается. Чтобы закрепить понимание использования was и were, предлагаю набор практических упражнений разной сложности. После выполнения этих заданий вы почувствуете уверенность в использовании прошедшего времени глагола to be. 💪

Упражнение 1: Вставьте was или were

The weather ____ beautiful yesterday.

My parents ____ very proud of my achievements.

The cat ____ sleeping on the sofa all day.

We ____ late for the concert because of traffic.

You ____ right about that restaurant; it's excellent.

The flowers expensive, but they worth it.

worth it. The children ____ excited about going to the zoo.

I ____ surprised to see her at the party.

The book interesting, but the movie disappointing.

disappointing. They ____ happy to help us move into the new house.

Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях (если они есть)

She were happy to see her old friends.

The students was studying for their exams.

I was concerned about the situation.

You was very quiet during the meeting.

The committee were unable to reach a decision.

They was all surprised by the announcement.

The dog and the cat was fighting in the garden.

The news were shocking to everyone.

If I was you, I would accept the offer.

We was planning to visit Paris last summer.

Упражнение 3: Переведите предложения с русского на английский

Он был счастлив получить эту работу.

Мы были в музее в прошлую субботу.

Где ты был вчера вечером?

Дети не были готовы к тесту.

Погода была ужасной на прошлой неделе.

Если бы я был на твоем месте, я бы принял другое решение.

Она говорила так, как будто была экспертом.

Ты был прав насчет этого фильма.

Они были друзьями с детства.

Я жалею, что не был более внимателен.

Упражнение 4: Составьте предложения с was/were в разных типах предложений

Составьте по одному предложению каждого типа:

Утвердительное предложение с "was"

Утвердительное предложение с "were"

Отрицательное предложение с "wasn't"

Отрицательное предложение с "weren't"

Общий вопрос с "was"

Общий вопрос с "were"

Специальный вопрос с "was" (начинающийся с why, when, where, how и т.д.)

Специальный вопрос с "were"

Условное предложение с "were" (If I were...)

Предложение с конструкцией "I wish... were"

Упражнение 5: Используйте was/were в различных контекстах

Составьте короткий рассказ о вашем выходном дне (5-7 предложений), используя как можно больше форм was и were.

Проверить свои ответы вы можете с помощью ключей, которые будут приведены ниже, или попросить носителя языка оценить ваши предложения. Регулярная практика с подобными упражнениями поможет вам не только закрепить правила, но и развить интуитивное понимание того, когда использовать was, а когда — were.