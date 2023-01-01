Was и were: когда использовать формы глагола to be в английском#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки письма и речи на английском
Выбор между was и were — один из тех грамматических моментов, который может доставить немало головной боли изучающим английский. На первый взгляд, правила кажутся простыми: was для единственного числа, were для множественного. Однако даже опытные говорящие порой спотыкаются на условных конструкциях или вопросительных формах. Действительно ли "If I was" или всё же "If I were"? Давайте разберёмся с этими коварными формами прошедшего времени глагола to be раз и навсегда, чтобы вы больше никогда не краснели при их использовании. 🧠
Основные правила использования was и were
Глагол "to be" (быть) в прошедшем времени имеет две формы: was и were. Эти формы используются для образования простого прошедшего времени (Past Simple) и различаются в зависимости от лица и числа подлежащего.
Основное правило довольно просто: was используется с подлежащими в единственном числе, а were — с подлежащими во множественном числе. Однако, как и во многих аспектах английской грамматики, есть нюансы, которые необходимо учитывать. 📝
|Was
|Were
|I was
|We were
|He was
|You were (единственное и множественное число)
|She was
|They were
|It was
Использование was и were не ограничивается только констатацией фактов в прошлом. Эти формы играют ключевую роль в создании описаний, повествований и эмоционально окрашенных рассказов о прошлых событиях.
Примеры использования:
- I was at the conference yesterday. (Я был на конференции вчера.)
- She was happy to see her old friend. (Она была рада увидеть своего старого друга.)
- We were tired after the long journey. (Мы были уставшими после долгого путешествия.)
- They were successful in their business venture. (Они были успешны в своем бизнес-проекте.)
Анна Петрова, преподаватель английского языка Когда я только начинала преподавать, одна из моих студенток, Мария, никак не могла запомнить, когда использовать was, а когда were. Мы пробовали разные подходы, пока не придумали простую мнемоническую технику. "WAS" — это как бы одинокая буква "А" между W и S, поэтому используется с единичными существительными. "WERE" — в нём две буквы "Е", поэтому он используется с множественными существительными. Эта простая ассоциация оказалась настолько эффективной, что через неделю Мария уже безошибочно определяла правильную форму даже в сложных предложениях.
Согласование was и were с разными местоимениями
Правильное согласование was и were с различными местоимениями — фундаментальный навык для тех, кто стремится говорить на английском грамотно. Запомнив основные правила, вы сможете избежать типичных ошибок при построении предложений в прошедшем времени. 🎯
Давайте рассмотрим, как правильно согласовывать формы прошедшего времени глагола to be с личными местоимениями:
- I (я) — всегда используется с was: I was at home yesterday.
- You (ты/вы) — всегда используется с were: You were right about that restaurant.
- He/She/It (он/она/оно) — всегда используются с was: He was late for the meeting. She was excited. It was raining.
- We (мы) — всегда используется с were: We were colleagues before becoming friends.
- They (они) — всегда используется с were: They were surprised by the news.
Интересно отметить, что местоимение "you" в английском языке используется как для единственного, так и для множественного числа, но всегда сочетается с "were".
Когда речь идет о существительных, правило согласования становится еще проще: единственное число требует was, а множественное число — were.
- The cat was sleeping on the sofa. (Кошка спала на диване.)
- The cats were sleeping on the sofa. (Кошки спали на диване.)
С собирательными существительными ситуация может быть более сложной. В британском английском собирательные существительные часто рассматриваются как множественное число, в то время как в американском английском они чаще рассматриваются как единственное число.
- British English: The team were playing well. (Команда играла хорошо.)
- American English: The team was playing well. (Команда играла хорошо.)
Это различие отражает разные культурные подходы: британцы склонны видеть в команде совокупность отдельных личностей, в то время как американцы воспринимают команду как единое целое.
Формы прошедшего времени to be в разных типах предложений
Глагол to be в прошедшем времени (was/were) может использоваться в различных типах предложений — утвердительных, отрицательных и вопросительных. Каждый тип имеет свои особенности построения, которые важно учитывать. ⚡
В утвердительных предложениях структура остается простой:
- Подлежащее + was/were + дополнение/обстоятельство
- Например: She was at the library. (Она была в библиотеке.)
- They were happy about the results. (Они были довольны результатами.)
В отрицательных предложениях после was/were добавляется частица "not", которая часто сокращается до "wasn't"/"weren't":
- Подлежащее + was/were + not + дополнение/обстоятельство
- Например: He was not (wasn't) interested in politics. (Он не интересовался политикой.)
- We were not (weren't) prepared for the challenge. (Мы не были готовы к вызову.)
В вопросительных предложениях was/were выносится в начало предложения:
- Was/Were + подлежащее + дополнение/обстоятельство + ?
- Например: Was she at the meeting yesterday? (Она была на встрече вчера?)
- Were they aware of the consequences? (Они осознавали последствия?)
|Тип предложения
|Структура
|Пример
|Утвердительное
|Подлежащее + was/were + ...
|I was tired.
|Отрицательное
|Подлежащее + was/were + not + ...
|They were not (weren't) ready.
|Вопросительное
|Was/Were + подлежащее + ...?
|Was he late?
|Специальный вопрос
|Вопросительное слово + was/were + подлежащее + ...?
|Where were you?
Особого внимания заслуживают специальные вопросы, которые начинаются с вопросительных слов (what, where, when, why, how). В таких вопросах сохраняется инверсия:
- What was your impression of the movie? (Каково было твое впечатление от фильма?)
- Where were you when I called? (Где ты был, когда я звонил?)
- Why was she so upset? (Почему она была так расстроена?)
В разговорной речи часто используются краткие ответы с was/were:
- Was he at the party? — Yes, he was. / No, he wasn't.
- Were they surprised? — Yes, they were. / No, they weren't.
Игорь Соколов, лингвист-переводчик Работая с клиентом над переводом его мемуаров на английский, я столкнулся с интересным случаем. В русском тексте было много описаний прошлого с использованием "был/были", и автор постоянно путался при переводе. Чтобы упростить задачу, я предложил ему представить, что was/were — это два разных слова, а не формы одного глагола. "Was" — для одного (I, he, she, it), "were" — для нескольких (we, you, they). После этой ментальной перестройки количество ошибок сократилось на 90%. Иногда изменение перспективы помогает лучше, чем зубрежка правил.
Особые случаи применения were в условных конструкциях
Одним из самых интригующих аспектов использования was и were является применение were в условных предложениях второго типа и конструкциях с сослагательным наклонением. Это тот случай, когда грамматические правила немного отклоняются от стандартных. 🧩
В условных предложениях второго типа, которые описывают нереальные или маловероятные ситуации в настоящем или будущем, традиционно используется were для всех лиц, включая те, с которыми обычно используется was:
- If I were rich, I would travel the world. (Если бы я был богатым, я бы путешествовал по миру.)
- If she were here, she would know what to do. (Если бы она была здесь, она бы знала, что делать.)
- If it were possible, I would change my decision. (Если бы это было возможно, я бы изменил свое решение.)
Эта конструкция называется сослагательным наклонением (subjunctive mood) и используется для выражения желаний, предположений, нереальных ситуаций и гипотетических сценариев.
Однако в современном английском, особенно в разговорной речи, часто можно услышать was вместо were в таких конструкциях:
- If I was rich, I would travel the world.
- If she was here, she would know what to do.
Важно отметить, что хотя такое использование становится все более распространенным, в формальной письменной речи и на академических экзаменах по-прежнему предпочтительнее использовать were.
Другие конструкции, где традиционно используется were для всех лиц:
- "As if/as though" (как будто): He speaks as if he were an expert. (Он говорит так, как будто он эксперт.)
- "I wish/If only" (жаль, что/если бы только): I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.) / If only it were summer now! (Если бы только сейчас было лето!)
- "Would rather/would sooner" (предпочел бы): I would rather you were honest with me. (Я бы предпочел, чтобы ты был честен со мной.)
- "It's (high) time" (давно пора): It's high time you were more responsible. (Давно пора тебе быть более ответственным.)
Интересный факт: выражение "If I were you" (если бы я был на твоем месте) является одним из самых устойчивых применений were в сослагательном наклонении, и даже говорящие, которые обычно используют was в других условных конструкциях, часто сохраняют were в этой фразе.
Практические упражнения с was и were для закрепления
Теория без практики — всего лишь информация, которая быстро забывается. Чтобы закрепить понимание использования was и were, предлагаю набор практических упражнений разной сложности. После выполнения этих заданий вы почувствуете уверенность в использовании прошедшего времени глагола to be. 💪
Упражнение 1: Вставьте was или were
- The weather ____ beautiful yesterday.
- My parents ____ very proud of my achievements.
- The cat ____ sleeping on the sofa all day.
- We ____ late for the concert because of traffic.
- You ____ right about that restaurant; it's excellent.
- The flowers expensive, but they worth it.
- The children ____ excited about going to the zoo.
- I ____ surprised to see her at the party.
- The book interesting, but the movie disappointing.
- They ____ happy to help us move into the new house.
Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях (если они есть)
- She were happy to see her old friends.
- The students was studying for their exams.
- I was concerned about the situation.
- You was very quiet during the meeting.
- The committee were unable to reach a decision.
- They was all surprised by the announcement.
- The dog and the cat was fighting in the garden.
- The news were shocking to everyone.
- If I was you, I would accept the offer.
- We was planning to visit Paris last summer.
Упражнение 3: Переведите предложения с русского на английский
- Он был счастлив получить эту работу.
- Мы были в музее в прошлую субботу.
- Где ты был вчера вечером?
- Дети не были готовы к тесту.
- Погода была ужасной на прошлой неделе.
- Если бы я был на твоем месте, я бы принял другое решение.
- Она говорила так, как будто была экспертом.
- Ты был прав насчет этого фильма.
- Они были друзьями с детства.
- Я жалею, что не был более внимателен.
Упражнение 4: Составьте предложения с was/were в разных типах предложений
Составьте по одному предложению каждого типа:
- Утвердительное предложение с "was"
- Утвердительное предложение с "were"
- Отрицательное предложение с "wasn't"
- Отрицательное предложение с "weren't"
- Общий вопрос с "was"
- Общий вопрос с "were"
- Специальный вопрос с "was" (начинающийся с why, when, where, how и т.д.)
- Специальный вопрос с "were"
- Условное предложение с "were" (If I were...)
- Предложение с конструкцией "I wish... were"
Упражнение 5: Используйте was/were в различных контекстах
Составьте короткий рассказ о вашем выходном дне (5-7 предложений), используя как можно больше форм was и were.
Проверить свои ответы вы можете с помощью ключей, которые будут приведены ниже, или попросить носителя языка оценить ваши предложения. Регулярная практика с подобными упражнениями поможет вам не только закрепить правила, но и развить интуитивное понимание того, когда использовать was, а когда — were.
Овладение правилами использования was и were — это не просто набор грамматических навыков, а шаг к более глубокому пониманию английского языка. Эти небольшие слова несут в себе значительную смысловую нагрузку и помогают точно передать временные отношения, условия и предположения. Правильное применение was и were делает вашу речь не только грамматически корректной, но и более выразительной, позволяя передавать тонкие оттенки значений. Практикуйте их использование в разговорной речи и письме, не бойтесь делать ошибки — ведь именно через практику и корректировку этих ошибок приходит настоящее языковое мастерство.