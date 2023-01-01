Наречия частотности в английском: правила размещения и практика#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Исследующие английский язык начинающие и продвинутые студенты
- Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику обучения
Профессионалы, использующие английский в деловой среде и желающие повысить уровень грамотности
Говорите ли вы "I always drink coffee in the morning" или "I drink always coffee in the morning"? Если второй вариант кажется вам правильным — самое время разобраться с наречиями частотности. Эти маленькие, но могущественные слова способны полностью изменить смысл предложения при неправильном размещении. Для изучающих английский язык они часто становятся камнем преткновения, даже у продвинутых студентов. Давайте разберемся, как укротить эти коварные наречия и превратить их в надежных помощников в вашей английской речи. 🧩
Что такое наречия частотности: основные определения
Наречия частотности (adverbs of frequency) — это слова, которые показывают, как часто происходит действие. Они отвечают на вопрос "как часто?". В английском языке эти наречия играют ключевую роль при описании привычек, рутины и повторяющихся действий.
Основные наречия частотности можно расположить по шкале от 100% до 0% частоты событий:
|Частота
|Наречие
|Процент
|Пример
|100%
|always
|100%
|I always brush my teeth before bed.
|Очень часто
|usually / normally
|90%
|He usually arrives on time.
|Часто
|frequently / often
|70-80%
|She often reads books in English.
|Иногда
|sometimes
|50%
|We sometimes go to the cinema on weekends.
|Редко
|occasionally / seldom / rarely
|10-30%
|They rarely eat fast food.
|Очень редко
|hardly ever / barely
|5%
|I hardly ever watch TV these days.
|0%
|never
|0%
|He never drinks coffee.
Кроме одиночных наречий, существуют также составные выражения частотности:
- once a week — раз в неделю
- twice a month — дважды в месяц
- every day — каждый день
- most of the time — большую часть времени
- from time to time — время от времени
Мария Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Анной, которая готовилась к собеседованию на позицию в международной компании. На тренировочном интервью она сказала: "I late am never for meetings", желая подчеркнуть свою пунктуальность. Но из-за неправильного порядка слов её утверждение прозвучало неестественно. Мы потратили целое занятие на отработку правильной позиции наречий частотности, и в итоге на настоящем собеседовании она уверенно произнесла: "I am never late for meetings". Анна получила работу, а правильное использование наречий частотности стало её сильной стороной в повседневном общении с иностранными коллегами.
Основные правила размещения наречий частотности
Правильное размещение наречий частотности в предложении — одно из ключевых правил английской грамматики. Ошибки здесь мгновенно выдают не-носителя языка. 🔍
Правило 1: С обычными глаголами наречие стоит перед основным глаголом
- She always walks to work. (Она всегда ходит на работу пешком.)
- They usually eat dinner at 7 p.m. (Они обычно ужинают в 7 вечера.)
- I never drink coffee after 6 p.m. (Я никогда не пью кофе после 6 вечера.)
Правило 2: С глаголом to be наречие ставится после глагола
- He is always late. (Он всегда опаздывает.)
- We are usually at home in the evenings. (Мы обычно дома по вечерам.)
- She is never rude to clients. (Она никогда не груба с клиентами.)
Правило 3: С модальными глаголами наречие ставится после модального глагола, но перед основным
- You should always check your email before meetings. (Ты всегда должен проверять почту перед встречами.)
- We can sometimes finish early on Fridays. (Мы иногда можем заканчивать раньше по пятницам.)
- They must never be late again. (Они никогда больше не должны опаздывать.)
Правило 4: Некоторые наречия частотности могут стоять в начале или в конце предложения Это особенно характерно для таких наречий как: sometimes, usually, normally, occasionally, often.
- Sometimes I go swimming at the weekend. (Иногда я хожу плавать на выходных.)
- I go swimming at the weekend sometimes. (Я хожу плавать на выходных иногда.)
Правило 5: Составные выражения частотности обычно стоят в конце предложения
- We go to the cinema once a week. (Мы ходим в кино раз в неделю.)
- She visits her parents every month. (Она навещает родителей каждый месяц.)
- He plays tennis three times a week. (Он играет в теннис три раза в неделю.)
Наречия частотности с разными типами глаголов
Взаимодействие наречий частотности с различными глагольными временами и формами требует особого внимания. Рассмотрим наиболее частые случаи. ⏰
Present Simple — наречие частотности ставится перед основным глаголом, но после вспомогательного в вопросах и отрицаниях:
- I always get up at 7 a.m. (Я всегда встаю в 7 утра.)
- Do you often go to the gym? (Ты часто ходишь в спортзал?)
- She doesn't usually work on Sundays. (Она обычно не работает по воскресеньям.)
Present Continuous — наречие ставится между вспомогательным глаголом (am/is/are) и причастием настоящего времени:
- He is always complaining about something. (Он всегда на что-то жалуется.)
- They are frequently working late these days. (Они часто работают допоздна в эти дни.)
Present Perfect — наречие частотности ставится между вспомогательным глаголом (have/has) и причастием прошедшего времени:
- I have never been to Japan. (Я никогда не был в Японии.)
- She has always wanted to be a doctor. (Она всегда хотела быть врачом.)
Past Simple — с глаголом to be наречие ставится после глагола, с другими глаголами — перед основным глаголом:
- She was always kind to me. (Она всегда была добра ко мне.)
- I never liked that restaurant. (Мне никогда не нравился тот ресторан.)
Future Simple — наречие частотности обычно ставится после will, но перед основным глаголом:
- I will probably see you tomorrow. (Я, вероятно, увижу тебя завтра.)
- He will never agree to these terms. (Он никогда не согласится на эти условия.)
|Время
|Структура с наречием частотности
|Пример
|Present Simple
|Подлежащее + наречие + глагол
|She often reads books.
|Present Simple (be)
|Подлежащее + be + наречие
|They are usually happy.
|Present Continuous
|Подлежащее + be + наречие + глагол-ing
|He is always talking loudly.
|Past Simple
|Подлежащее + наречие + глагол(ed)
|We sometimes visited museums.
|Past Simple (be)
|Подлежащее + was/were + наречие
|I was never good at math.
|Present Perfect
|Подлежащее + have/has + наречие + глагол(ed/3-я форма)
|They have frequently complained about the noise.
Алексей Петров, переводчик и автор учебников по английскому языку Когда я переехал в Лондон, я обратил внимание, как часто мои британские коллеги используют наречия частотности в деловой коммуникации. Один раз во время важной презентации я сказал: "Our company delivers always the best results", и заметил лёгкое недоумение на лицах слушателей. Позже мой британский друг Джеймс объяснил, что правильно было бы сказать: "Our company always delivers the best results". Эта простая перестановка слов сделала бы мою речь более естественной и профессиональной. С тех пор я уделяю особое внимание порядку слов с наречиями частотности не только в своей речи, но и при переводе деловых документов и маркетинговых материалов. Это стало одной из тех "мелочей", которые отличают хороший перевод от превосходного.
Особые случаи употребления always, never, often
Некоторые наречия частотности имеют особенности употребления, которые стоит рассмотреть отдельно, чтобы избежать распространённых ошибок. 🚫
Always в Present Continuous Когда "always" используется в длительном времени (Present Continuous), оно часто передает идею раздражения или критики:
- She is always losing her keys. (Она постоянно теряет ключи.) — подразумевается негативная оценка
- He is always talking during the movies. (Он постоянно разговаривает во время фильмов.) — выражение раздражения
Сравните с Present Simple, где такого оттенка нет:
- She always checks her emails before meetings. (Она всегда проверяет электронную почту перед встречами.) — нейтральное утверждение о привычке
Never с отрицаниями "Never" само по себе уже содержит отрицание, поэтому двойное отрицание обычно не используется в стандартном английском:
I don't never go to that restaurant.❌
- I never go to that restaurant. ✅
Однако в разговорной речи двойное отрицание иногда используется для усиления:
- "Don't you never do that again!" — очень эмоциональное предупреждение, но грамматически неправильное в стандартном английском.
Often с сравнительной степенью "Often" может использоваться в сравнительной и превосходной степени:
- I go to the gym more often than my brother. (Я хожу в спортзал чаще, чем мой брат.)
- She visits her grandmother most often of all the family members. (Она навещает бабушку чаще всех членов семьи.)
Дополнительные нюансы с наречиями частотности
- Hardly ever / barely и scarcely фактически означают "почти никогда" и обычно не требуют отрицательной формы глагола.
- Seldom и rarely имеют более формальный оттенок, чем "not often".
- Sometimes имеет более гибкую позицию в предложении, чем другие наречия частотности, и может стоять в начале, середине или конце.
Использование наречий частотности в вопросах В вопросительных предложениях наречия частотности обычно ставятся после подлежащего:
- Do you often eat out? (Ты часто питаешься вне дома?)
- Has she ever been to Paris? (Она когда-нибудь была в Париже?)
- How often do you exercise? (Как часто ты занимаешься спортом?)
Практические упражнения для закрепления материала
Теория без практики мертва. Предлагаю несколько упражнений, чтобы закрепить понимание правил использования наречий частотности. 📝
Упражнение 1: Вставьте наречие частотности в правильное место в предложении
- They go to the beach in summer. (often)
- He is late for meetings. (never)
- Have you been to New York? (ever)
- We should check our emails during meetings. (rarely)
- She takes a break at 3 p.m. (usually)
Ответы:
- They often go to the beach in summer.
- He is never late for meetings.
- Have you ever been to New York?
- We should rarely check our emails during meetings.
- She usually takes a break at 3 p.m.
Упражнение 2: Исправьте ошибки в предложениях с наречиями частотности
- I drink always coffee in the morning.
- She doesn't go never to the gym.
- We are going sometimes to the cinema on weekends.
- Always he is complaining about the weather.
- My boss is satisfied rarely with my work.
Ответы:
- I always drink coffee in the morning.
- She never goes to the gym. / She doesn't go to the gym.
- We sometimes go to the cinema on weekends.
- He is always complaining about the weather.
- My boss is rarely satisfied with my work.
Упражнение 3: Переведите предложения на английский, правильно используя наречия частотности
- Я никогда не ем фастфуд.
- Она часто опаздывает на работу.
- Мы иногда ходим в кино по выходным.
- Он всегда носит очки.
- Они обычно ужинают в 8 вечера.
Ответы:
- I never eat fast food.
- She is often late for work.
- We sometimes go to the cinema on weekends.
- He always wears glasses.
- They usually have dinner at 8 p.m.
Упражнение 4: Составьте предложения, используя данные слова и наречия частотности
- she / be / always / happy (Она всегда счастлива)
- we / go / often / to restaurants (Мы часто ходим в рестораны)
- I / have / never / been / to Africa (Я никогда не был в Африке)
- they / sometimes / work / on weekends (Они иногда работают по выходным)
- he / rarely / watches / TV (Он редко смотрит телевизор)
Ответы:
- She is always happy.
- We often go to restaurants.
- I have never been to Africa.
- They sometimes work on weekends.
- He rarely watches TV.
Регулярно выполняя подобные упражнения, вы сможете довести использование наречий частотности до автоматизма. Помните, что последовательная практика — ключ к успеху в изучении любого аспекта английской грамматики. 🎯
Наречия частотности — это не просто грамматическое правило, а мощный инструмент, который делает вашу речь более точной и естественной. Правильное размещение этих маленьких слов помогает избежать недопонимания и подчеркивает вашу языковую компетенцию. Овладев навыком использования наречий частотности, вы сделаете значительный шаг к свободному владению английским языком. И помните: языковые навыки формируются не внезапными озарениями, а постоянной практикой в реальных ситуациях общения.