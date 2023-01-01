Present Continuous: правила использования, особенности и примеры

Для кого эта статья:

  • Начинающие и продолжающие изучать английский язык
  • Преподаватели английского, желающие улучшить свои методики

  • Любители изучения грамматики и улучшения разговорных навыков

    Изучая английскую грамматику, многие сталкиваются с Present Continuous – временем, которое заставляет начинающих сомневаться, а продолжающих – путаться в нюансах. 🤔 Когда говорить "I am eating", а когда достаточно простого "I eat"? Почему некоторые глаголы не используются в Continuous? Эти вопросы возникают даже у тех, кто давно изучает язык. В этой статье мы разберем Present Continuous от А до Я, чтобы вы могли уверенно использовать это время в речи и письме, понимая все его тонкости и отличия от других грамматических конструкций.

Что такое Present Continuous и как его образовать

Present Continuous (оно же Progressive) – это время английского языка, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период времени. Это одно из первых времён, с которыми знакомятся изучающие английский, но именно оно часто вызывает затруднения из-за разницы с русским языком, где нет прямого аналога этой конструкции. 📚

Формула образования Present Continuous выглядит так:

Subject + am/is/are + V-ing + остальная часть предложения

Где:

  • Subject – подлежащее (I, you, he, she, it, we, they)
  • am/is/are – вспомогательный глагол to be в настоящем времени
  • V-ing – смысловой глагол с окончанием -ing
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
I am working I am not working Am I working?
You are working You are not working Are you working?
He/She/It is working He/She/It is not working Is he/she/it working?
We are working We are not working Are we working?
They are working They are not working Are they working?

При добавлении окончания -ing к глаголу следует учитывать несколько правил правописания:

  • Если глагол заканчивается на -e, эта буква обычно опускается: make → making, write → writing
  • Если глагол заканчивается на согласную, перед которой стоит краткая ударная гласная, последняя согласная удваивается: run → running, swim → swimming
  • Если глагол заканчивается на -l в британском английском, эта буква удваивается (но не в американском): travel → travelling (BrE) или traveling (AmE)
  • Если глагол заканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie → lying, die → dying

Елена Петрова, методист по английскому языку На моих занятиях со студентами я часто использую метод "временной линии", чтобы наглядно показать разницу между временами. Однажды у меня была ученица Маша, которая постоянно путала Present Simple и Continuous. Я нарисовала на доске линию, где точка "сейчас" была обведена кружком для Continuous, а вся линия представляла Simple. Затем мы разыграли ситуации: "Что ты обычно делаешь по утрам?" (Simple) и "Что ты делаешь прямо сейчас?" (Continuous). После этого упражнения Маша стала гораздо увереннее использовать оба времени, понимая их фундаментальное отличие в "моменте" против "регулярности".

Основные случаи применения Present Continuous

Present Continuous используется в нескольких четко определенных ситуациях. Понимание этих случаев поможет вам правильно выбирать это время при построении предложений. 🧩

1. Действие, происходящее в момент речи

Самое очевидное использование – описание того, что происходит прямо сейчас, в момент разговора:

  • Look! It is raining. (Смотри! Идет дождь.)
  • I am writing an email to my boss. (Я пишу электронное письмо своему боссу.)
  • They are having dinner at the restaurant. (Они ужинают в ресторане.)

2. Временные действия и ситуации

Для описания действий, которые происходят в настоящее время, но не постоянно, а временно:

  • I am living with my parents until I find my own apartment. (Я живу с родителями, пока не найду собственную квартиру.)
  • She is studying French this semester. (Она изучает французский в этом семестре.)
  • We are using this office while ours is being renovated. (Мы используем этот офис, пока наш ремонтируется.)

3. Запланированные действия в ближайшем будущем

Для выражения договоренностей и планов на ближайшее будущее:

  • I am meeting John at 6 pm. (Я встречаюсь с Джоном в 6 вечера.)
  • We are flying to Paris next week. (Мы летим в Париж на следующей неделе.)
  • They are coming for dinner tomorrow. (Они придут на ужин завтра.)

4. Действия, происходящие в течение текущего периода

Для описания процессов, которые длятся в настоящий период, но не обязательно в момент речи:

  • I am reading an interesting book these days. (В эти дни я читаю интересную книгу.)
  • She is working on a big project this month. (В этом месяце она работает над большим проектом.)
  • The company is growing rapidly this year. (В этом году компания стремительно растет.)

5. Меняющиеся ситуации и тенденции

Для описания процессов изменения или развития:

  • The climate is getting warmer. (Климат становится теплее.)
  • More people are using public transport. (Всё больше людей пользуются общественным транспортом.)
  • The city's population is increasing. (Население города растет.)

6. Выражение раздражения повторяющимися действиями

С наречиями always, constantly, forever для выражения недовольства повторяющимися действиями:

  • He is always coming late to meetings. (Он всегда опаздывает на встречи.)
  • They are constantly complaining about the weather. (Они постоянно жалуются на погоду.)
  • She is forever losing her keys. (Она вечно теряет свои ключи.)

Present Continuous vs Present Simple: в чем отличие

Одна из самых распространенных ошибок у изучающих английский – путаница между Present Continuous и Present Simple. Разберемся, когда какое время использовать. ⚖️

Критерий сравнения Present Simple Present Continuous
Регулярность действия Регулярные, повторяющиеся действия Временные действия, происходящие сейчас
Временные маркеры always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month now, at the moment, currently, these days, today, tonight, this week/month
Тип действия Факты, привычки, постоянные состояния Процессы, изменения, временные ситуации
Пример с глаголом "work" I work in a bank. (Я работаю в банке. – постоянное место работы) I am working from home today. (Сегодня я работаю из дома. – временная ситуация)
Пример с глаголом "live" They live in London. (Они живут в Лондоне. – постоянное место жительства) They are living in a hotel while their house is being renovated. (Они живут в отеле, пока их дом ремонтируют. – временная ситуация)

Ключевые отличия на примерах:

  1. Регулярное действие vs. действие в процессе:

    • I drink coffee every morning. (Present Simple – регулярное действие)
    • I am drinking coffee right now. (Present Continuous – действие в процессе)

  2. Постоянная характеристика vs. временное поведение:

    • She speaks four languages. (Present Simple – постоянная способность)
    • She is speaking Spanish on the phone. (Present Continuous – конкретное действие сейчас)

  3. Факт vs. изменение:

    • The Earth revolves around the Sun. (Present Simple – неизменный факт)
    • The climate is changing rapidly. (Present Continuous – происходящее изменение)

  4. Расписание vs. план:

    • The train leaves at 5 pm every day. (Present Simple – расписание)
    • I am leaving at 5 pm today. (Present Continuous – конкретный план)

Михаил Соколов, преподаватель английского языка В моей практике был случай с бизнесменом Алексеем, который никак не мог уловить разницу между "I visit clients" и "I am visiting clients". Мы решили эту проблему через рабочий календарь. Я попросил его показать, какие встречи у него запланированы на неделю, и отметить их как "I am visiting". Затем мы обсудили, какие встречи происходят регулярно каждую неделю – для них использовали "I visit". После двух недель такой практики с реальным рабочим расписанием Алексей не только разобрался с грамматикой, но и начал интуитивно чувствовать правильное время для каждой ситуации – его деловая переписка стала намного точнее и профессиональнее.

Особые ситуации использования Present Continuous

Помимо основных случаев, существуют особые ситуации и нюансы использования Present Continuous, которые важно знать для грамотного построения предложений. 🔍

1. Глаголы состояния (stative verbs), которые обычно не используются в Continuous

В английском языке существует группа глаголов, которые обычно не используются во временах группы Continuous, поскольку они выражают состояния, а не действия:

  • Ментальные процессы: think (в значении "полагать"), know, understand, believe, remember, forget, recognize, suppose, mean, notice
  • Эмоции и чувства: love, hate, like, dislike, want, wish, need, prefer, care
  • Обладание: have (в значении "обладать"), own, belong, possess
  • Восприятие: see, hear, smell, taste, feel, look (в значении "выглядеть"), seem, appear
  • Другие состояния: be, exist, cost, depend, consist, contain, include, matter, deserve, involve

Однако некоторые из этих глаголов могут использоваться в Continuous, если они выражают действие или процесс:

  • I think you're right. (Я считаю, что ты прав. – мнение, Simple)
  • I am thinking about your offer. (Я думаю о твоем предложении. – процесс размышления, Continuous)
  • This soup tastes delicious. (Этот суп имеет восхитительный вкус. – состояние, Simple)
  • He is tasting the wine to check its quality. (Он пробует вино, чтобы проверить его качество. – действие, Continuous)

2. Эмфатическое использование с always, constantly, forever

Present Continuous с наречиями always, constantly, forever часто используется для выражения раздражения или удивления по поводу повторяющихся действий:

  • He is always making the same mistakes! (Он вечно делает одни и те же ошибки!)
  • They are constantly arguing about politics. (Они постоянно спорят о политике.)
  • My neighbor is forever playing loud music at night. (Мой сосед вечно включает громкую музыку ночью.)

3. Present Continuous для выражения будущего

Это время часто используется для выражения запланированных действий в будущем, особенно с глаголами движения:

  • I am flying to Boston next week. (Я лечу в Бостон на следующей неделе.)
  • We are having dinner with the Johnsons on Sunday. (В воскресенье мы ужинаем с Джонсонами.)
  • She is starting her new job on Monday. (В понедельник она начинает новую работу.)

4. Использование с придаточными предложениями времени и условия

В отличие от Future Continuous, Present Continuous может использоваться в придаточных времени и условия для выражения будущих действий:

  • When I am taking my exam tomorrow, please don't call me. (Когда я буду сдавать экзамен завтра, пожалуйста, не звони мне.)
  • If she is working late tonight, we'll postpone the meeting. (Если она будет работать допоздна сегодня вечером, мы отложим встречу.)

5. Развитие повествования в рассказах

Present Continuous иногда используется в рассказах для передачи динамики событий и создания эффекта присутствия:

  • So I'm walking down the street when suddenly I see my old friend. (Итак, я иду по улице, как вдруг вижу своего старого друга.)
  • She's typing the report, and her boss is calling her every five minutes with corrections. (Она печатает отчет, а её босс звонит ей каждые пять минут с исправлениями.)

Типичные ошибки при употреблении Present Continuous

Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании Present Continuous. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

1. Использование Continuous с глаголами состояния

Ошибка: I am loving this movie. (Исключение: в рекламных слоганах это допустимо, например, "I'm loving it" от McDonald's) Правильно: I love this movie.

Ошибка: She is knowing the answer. Правильно: She knows the answer.

2. Неправильное образование формы -ing

Ошибка: He is runing fast. Правильно: He is running fast. (Удвоение согласной)

Ошибка: They are lieing about their age. Правильно: They are lying about their age. (Замена -ie на -y)

3. Использование Present Continuous вместо Present Simple для выражения привычек и фактов

Ошибка: I am going to the gym every Monday. Правильно: I go to the gym every Monday.

Ошибка: The sun is rising in the east. (Как постоянный факт) Правильно: The sun rises in the east.

4. Использование Present Simple вместо Present Continuous для текущих действий

Ошибка: Look! It rains. Правильно: Look! It is raining.

Ошибка: I can't talk now. I cook dinner. Правильно: I can't talk now. I am cooking dinner.

5. Пропуск вспомогательного глагола

Ошибка: She working now. Правильно: She is working now.

Ошибка: What you doing? Правильно: What are you doing?

6. Неправильный порядок слов в вопросах

Ошибка: Why you are leaving so early? Правильно: Why are you leaving so early?

Ошибка: Where they are going? Правильно: Where are they going?

7. Использование двойного отрицания

Ошибка: He isn't doing nothing. Правильно: He isn't doing anything. или He is doing nothing.

8. Смешение Present Continuous и Present Perfect Continuous

Ошибка: I am studying English since 2019. Правильно: I have been studying English since 2019.

9. Неправильное использование Present Continuous для выражения будущего

Ошибка: I am meeting with him when he will arrive. Правильно: I am meeting with him when he arrives.

10. Игнорирование контекста при выборе времени

Ошибка: Usually I am going to bed at 11 pm. Правильно: Usually I go to bed at 11 pm.

Present Continuous – это грамматическая структура, требующая внимания к деталям и понимания ключевых принципов её применения. Освоив правила использования этого времени, вы сможете точнее выражать свои мысли на английском, легче понимать собеседника и избегать типичных ошибок. Помните: практика – ключ к успеху. Регулярно упражняйтесь в использовании Present Continuous в различных контекстах, анализируйте примеры из аутентичных источников и не бойтесь экспериментировать с языком. Со временем правильное использование этого времени станет для вас естественным и интуитивным навыком, который значительно повысит качество вашего английского.

