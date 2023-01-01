Present Continuous: правила использования, особенности и примеры

Для кого эта статья:

Начинающие и продолжающие изучать английский язык

Преподаватели английского, желающие улучшить свои методики

Любители изучения грамматики и улучшения разговорных навыков Изучая английскую грамматику, многие сталкиваются с Present Continuous – временем, которое заставляет начинающих сомневаться, а продолжающих – путаться в нюансах. 🤔 Когда говорить "I am eating", а когда достаточно простого "I eat"? Почему некоторые глаголы не используются в Continuous? Эти вопросы возникают даже у тех, кто давно изучает язык. В этой статье мы разберем Present Continuous от А до Я, чтобы вы могли уверенно использовать это время в речи и письме, понимая все его тонкости и отличия от других грамматических конструкций.

Что такое Present Continuous и как его образовать

Present Continuous (оно же Progressive) – это время английского языка, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период времени. Это одно из первых времён, с которыми знакомятся изучающие английский, но именно оно часто вызывает затруднения из-за разницы с русским языком, где нет прямого аналога этой конструкции. 📚

Формула образования Present Continuous выглядит так:

Subject + am/is/are + V-ing + остальная часть предложения

Где:

Subject – подлежащее (I, you, he, she, it, we, they)

am/is/are – вспомогательный глагол to be в настоящем времени

V-ing – смысловой глагол с окончанием -ing

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I am working I am not working Am I working? You are working You are not working Are you working? He/She/It is working He/She/It is not working Is he/she/it working? We are working We are not working Are we working? They are working They are not working Are they working?

При добавлении окончания -ing к глаголу следует учитывать несколько правил правописания:

Если глагол заканчивается на -e, эта буква обычно опускается: make → making, write → writing

Если глагол заканчивается на согласную, перед которой стоит краткая ударная гласная, последняя согласная удваивается: run → running, swim → swimming

Если глагол заканчивается на -l в британском английском, эта буква удваивается (но не в американском): travel → travelling (BrE) или traveling (AmE)

Если глагол заканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie → lying, die → dying

Елена Петрова, методист по английскому языку На моих занятиях со студентами я часто использую метод "временной линии", чтобы наглядно показать разницу между временами. Однажды у меня была ученица Маша, которая постоянно путала Present Simple и Continuous. Я нарисовала на доске линию, где точка "сейчас" была обведена кружком для Continuous, а вся линия представляла Simple. Затем мы разыграли ситуации: "Что ты обычно делаешь по утрам?" (Simple) и "Что ты делаешь прямо сейчас?" (Continuous). После этого упражнения Маша стала гораздо увереннее использовать оба времени, понимая их фундаментальное отличие в "моменте" против "регулярности".

Основные случаи применения Present Continuous

Present Continuous используется в нескольких четко определенных ситуациях. Понимание этих случаев поможет вам правильно выбирать это время при построении предложений. 🧩

1. Действие, происходящее в момент речи

Самое очевидное использование – описание того, что происходит прямо сейчас, в момент разговора:

Look! It is raining. (Смотри! Идет дождь.)

I am writing an email to my boss. (Я пишу электронное письмо своему боссу.)

They are having dinner at the restaurant. (Они ужинают в ресторане.)

2. Временные действия и ситуации

Для описания действий, которые происходят в настоящее время, но не постоянно, а временно:

I am living with my parents until I find my own apartment. (Я живу с родителями, пока не найду собственную квартиру.)

She is studying French this semester. (Она изучает французский в этом семестре.)

We are using this office while ours is being renovated. (Мы используем этот офис, пока наш ремонтируется.)

3. Запланированные действия в ближайшем будущем

Для выражения договоренностей и планов на ближайшее будущее:

I am meeting John at 6 pm. (Я встречаюсь с Джоном в 6 вечера.)

We are flying to Paris next week. (Мы летим в Париж на следующей неделе.)

They are coming for dinner tomorrow. (Они придут на ужин завтра.)

4. Действия, происходящие в течение текущего периода

Для описания процессов, которые длятся в настоящий период, но не обязательно в момент речи:

I am reading an interesting book these days. (В эти дни я читаю интересную книгу.)

She is working on a big project this month. (В этом месяце она работает над большим проектом.)

The company is growing rapidly this year. (В этом году компания стремительно растет.)

5. Меняющиеся ситуации и тенденции

Для описания процессов изменения или развития:

The climate is getting warmer. (Климат становится теплее.)

More people are using public transport. (Всё больше людей пользуются общественным транспортом.)

The city's population is increasing. (Население города растет.)

6. Выражение раздражения повторяющимися действиями

С наречиями always, constantly, forever для выражения недовольства повторяющимися действиями:

He is always coming late to meetings. (Он всегда опаздывает на встречи.)

They are constantly complaining about the weather. (Они постоянно жалуются на погоду.)

She is forever losing her keys. (Она вечно теряет свои ключи.)

Present Continuous vs Present Simple: в чем отличие

Одна из самых распространенных ошибок у изучающих английский – путаница между Present Continuous и Present Simple. Разберемся, когда какое время использовать. ⚖️

Критерий сравнения Present Simple Present Continuous Регулярность действия Регулярные, повторяющиеся действия Временные действия, происходящие сейчас Временные маркеры always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month now, at the moment, currently, these days, today, tonight, this week/month Тип действия Факты, привычки, постоянные состояния Процессы, изменения, временные ситуации Пример с глаголом "work" I work in a bank. (Я работаю в банке. – постоянное место работы) I am working from home today. (Сегодня я работаю из дома. – временная ситуация) Пример с глаголом "live" They live in London. (Они живут в Лондоне. – постоянное место жительства) They are living in a hotel while their house is being renovated. (Они живут в отеле, пока их дом ремонтируют. – временная ситуация)

Ключевые отличия на примерах:

Регулярное действие vs. действие в процессе: I drink coffee every morning. (Present Simple – регулярное действие)

I am drinking coffee right now. (Present Continuous – действие в процессе) Постоянная характеристика vs. временное поведение: She speaks four languages. (Present Simple – постоянная способность)

She is speaking Spanish on the phone. (Present Continuous – конкретное действие сейчас) Факт vs. изменение: The Earth revolves around the Sun. (Present Simple – неизменный факт)

The climate is changing rapidly. (Present Continuous – происходящее изменение) Расписание vs. план: The train leaves at 5 pm every day. (Present Simple – расписание)

I am leaving at 5 pm today. (Present Continuous – конкретный план)

Михаил Соколов, преподаватель английского языка В моей практике был случай с бизнесменом Алексеем, который никак не мог уловить разницу между "I visit clients" и "I am visiting clients". Мы решили эту проблему через рабочий календарь. Я попросил его показать, какие встречи у него запланированы на неделю, и отметить их как "I am visiting". Затем мы обсудили, какие встречи происходят регулярно каждую неделю – для них использовали "I visit". После двух недель такой практики с реальным рабочим расписанием Алексей не только разобрался с грамматикой, но и начал интуитивно чувствовать правильное время для каждой ситуации – его деловая переписка стала намного точнее и профессиональнее.

Особые ситуации использования Present Continuous

Помимо основных случаев, существуют особые ситуации и нюансы использования Present Continuous, которые важно знать для грамотного построения предложений. 🔍

1. Глаголы состояния (stative verbs), которые обычно не используются в Continuous

В английском языке существует группа глаголов, которые обычно не используются во временах группы Continuous, поскольку они выражают состояния, а не действия:

Ментальные процессы: think (в значении "полагать"), know, understand, believe, remember, forget, recognize, suppose, mean, notice

think (в значении "полагать"), know, understand, believe, remember, forget, recognize, suppose, mean, notice Эмоции и чувства: love, hate, like, dislike, want, wish, need, prefer, care

love, hate, like, dislike, want, wish, need, prefer, care Обладание: have (в значении "обладать"), own, belong, possess

have (в значении "обладать"), own, belong, possess Восприятие: see, hear, smell, taste, feel, look (в значении "выглядеть"), seem, appear

see, hear, smell, taste, feel, look (в значении "выглядеть"), seem, appear Другие состояния: be, exist, cost, depend, consist, contain, include, matter, deserve, involve

Однако некоторые из этих глаголов могут использоваться в Continuous, если они выражают действие или процесс:

I think you're right. (Я считаю, что ты прав. – мнение, Simple)

I am thinking about your offer. (Я думаю о твоем предложении. – процесс размышления, Continuous)

This soup tastes delicious. (Этот суп имеет восхитительный вкус. – состояние, Simple)

He is tasting the wine to check its quality. (Он пробует вино, чтобы проверить его качество. – действие, Continuous)

2. Эмфатическое использование с always, constantly, forever

Present Continuous с наречиями always, constantly, forever часто используется для выражения раздражения или удивления по поводу повторяющихся действий:

He is always making the same mistakes! (Он вечно делает одни и те же ошибки!)

They are constantly arguing about politics. (Они постоянно спорят о политике.)

My neighbor is forever playing loud music at night. (Мой сосед вечно включает громкую музыку ночью.)

3. Present Continuous для выражения будущего

Это время часто используется для выражения запланированных действий в будущем, особенно с глаголами движения:

I am flying to Boston next week. (Я лечу в Бостон на следующей неделе.)

We are having dinner with the Johnsons on Sunday. (В воскресенье мы ужинаем с Джонсонами.)

She is starting her new job on Monday. (В понедельник она начинает новую работу.)

4. Использование с придаточными предложениями времени и условия

В отличие от Future Continuous, Present Continuous может использоваться в придаточных времени и условия для выражения будущих действий:

When I am taking my exam tomorrow, please don't call me. (Когда я буду сдавать экзамен завтра, пожалуйста, не звони мне.)

If she is working late tonight, we'll postpone the meeting. (Если она будет работать допоздна сегодня вечером, мы отложим встречу.)

5. Развитие повествования в рассказах

Present Continuous иногда используется в рассказах для передачи динамики событий и создания эффекта присутствия:

So I'm walking down the street when suddenly I see my old friend. (Итак, я иду по улице, как вдруг вижу своего старого друга.)

She's typing the report, and her boss is calling her every five minutes with corrections. (Она печатает отчет, а её босс звонит ей каждые пять минут с исправлениями.)

Типичные ошибки при употреблении Present Continuous

Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании Present Continuous. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

1. Использование Continuous с глаголами состояния

Ошибка: I am loving this movie. (Исключение: в рекламных слоганах это допустимо, например, "I'm loving it" от McDonald's) Правильно: I love this movie.

Ошибка: She is knowing the answer. Правильно: She knows the answer.

2. Неправильное образование формы -ing

Ошибка: He is runing fast. Правильно: He is running fast. (Удвоение согласной)

Ошибка: They are lieing about their age. Правильно: They are lying about their age. (Замена -ie на -y)

3. Использование Present Continuous вместо Present Simple для выражения привычек и фактов

Ошибка: I am going to the gym every Monday. Правильно: I go to the gym every Monday.

Ошибка: The sun is rising in the east. (Как постоянный факт) Правильно: The sun rises in the east.

4. Использование Present Simple вместо Present Continuous для текущих действий

Ошибка: Look! It rains. Правильно: Look! It is raining.

Ошибка: I can't talk now. I cook dinner. Правильно: I can't talk now. I am cooking dinner.

5. Пропуск вспомогательного глагола

Ошибка: She working now. Правильно: She is working now.

Ошибка: What you doing? Правильно: What are you doing?

6. Неправильный порядок слов в вопросах

Ошибка: Why you are leaving so early? Правильно: Why are you leaving so early?

Ошибка: Where they are going? Правильно: Where are they going?

7. Использование двойного отрицания

Ошибка: He isn't doing nothing. Правильно: He isn't doing anything. или He is doing nothing.

8. Смешение Present Continuous и Present Perfect Continuous

Ошибка: I am studying English since 2019. Правильно: I have been studying English since 2019.

9. Неправильное использование Present Continuous для выражения будущего

Ошибка: I am meeting with him when he will arrive. Правильно: I am meeting with him when he arrives.

10. Игнорирование контекста при выборе времени

Ошибка: Usually I am going to bed at 11 pm. Правильно: Usually I go to bed at 11 pm.