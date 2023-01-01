Present Continuous: правила использования, особенности и примеры#Изучение английского
Изучая английскую грамматику, многие сталкиваются с Present Continuous – временем, которое заставляет начинающих сомневаться, а продолжающих – путаться в нюансах. 🤔 Когда говорить "I am eating", а когда достаточно простого "I eat"? Почему некоторые глаголы не используются в Continuous? Эти вопросы возникают даже у тех, кто давно изучает язык. В этой статье мы разберем Present Continuous от А до Я, чтобы вы могли уверенно использовать это время в речи и письме, понимая все его тонкости и отличия от других грамматических конструкций.
Что такое Present Continuous и как его образовать
Present Continuous (оно же Progressive) – это время английского языка, которое используется для описания действий, происходящих в момент речи или в текущий период времени. Это одно из первых времён, с которыми знакомятся изучающие английский, но именно оно часто вызывает затруднения из-за разницы с русским языком, где нет прямого аналога этой конструкции. 📚
Формула образования Present Continuous выглядит так:
Subject + am/is/are + V-ing + остальная часть предложения
Где:
- Subject – подлежащее (I, you, he, she, it, we, they)
- am/is/are – вспомогательный глагол to be в настоящем времени
- V-ing – смысловой глагол с окончанием -ing
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|I am working
|I am not working
|Am I working?
|You are working
|You are not working
|Are you working?
|He/She/It is working
|He/She/It is not working
|Is he/she/it working?
|We are working
|We are not working
|Are we working?
|They are working
|They are not working
|Are they working?
При добавлении окончания -ing к глаголу следует учитывать несколько правил правописания:
- Если глагол заканчивается на -e, эта буква обычно опускается: make → making, write → writing
- Если глагол заканчивается на согласную, перед которой стоит краткая ударная гласная, последняя согласная удваивается: run → running, swim → swimming
- Если глагол заканчивается на -l в британском английском, эта буква удваивается (но не в американском): travel → travelling (BrE) или traveling (AmE)
- Если глагол заканчивается на -ie, эти буквы меняются на -y: lie → lying, die → dying
Елена Петрова, методист по английскому языку На моих занятиях со студентами я часто использую метод "временной линии", чтобы наглядно показать разницу между временами. Однажды у меня была ученица Маша, которая постоянно путала Present Simple и Continuous. Я нарисовала на доске линию, где точка "сейчас" была обведена кружком для Continuous, а вся линия представляла Simple. Затем мы разыграли ситуации: "Что ты обычно делаешь по утрам?" (Simple) и "Что ты делаешь прямо сейчас?" (Continuous). После этого упражнения Маша стала гораздо увереннее использовать оба времени, понимая их фундаментальное отличие в "моменте" против "регулярности".
Основные случаи применения Present Continuous
Present Continuous используется в нескольких четко определенных ситуациях. Понимание этих случаев поможет вам правильно выбирать это время при построении предложений. 🧩
1. Действие, происходящее в момент речи
Самое очевидное использование – описание того, что происходит прямо сейчас, в момент разговора:
- Look! It is raining. (Смотри! Идет дождь.)
- I am writing an email to my boss. (Я пишу электронное письмо своему боссу.)
- They are having dinner at the restaurant. (Они ужинают в ресторане.)
2. Временные действия и ситуации
Для описания действий, которые происходят в настоящее время, но не постоянно, а временно:
- I am living with my parents until I find my own apartment. (Я живу с родителями, пока не найду собственную квартиру.)
- She is studying French this semester. (Она изучает французский в этом семестре.)
- We are using this office while ours is being renovated. (Мы используем этот офис, пока наш ремонтируется.)
3. Запланированные действия в ближайшем будущем
Для выражения договоренностей и планов на ближайшее будущее:
- I am meeting John at 6 pm. (Я встречаюсь с Джоном в 6 вечера.)
- We are flying to Paris next week. (Мы летим в Париж на следующей неделе.)
- They are coming for dinner tomorrow. (Они придут на ужин завтра.)
4. Действия, происходящие в течение текущего периода
Для описания процессов, которые длятся в настоящий период, но не обязательно в момент речи:
- I am reading an interesting book these days. (В эти дни я читаю интересную книгу.)
- She is working on a big project this month. (В этом месяце она работает над большим проектом.)
- The company is growing rapidly this year. (В этом году компания стремительно растет.)
5. Меняющиеся ситуации и тенденции
Для описания процессов изменения или развития:
- The climate is getting warmer. (Климат становится теплее.)
- More people are using public transport. (Всё больше людей пользуются общественным транспортом.)
- The city's population is increasing. (Население города растет.)
6. Выражение раздражения повторяющимися действиями
С наречиями always, constantly, forever для выражения недовольства повторяющимися действиями:
- He is always coming late to meetings. (Он всегда опаздывает на встречи.)
- They are constantly complaining about the weather. (Они постоянно жалуются на погоду.)
- She is forever losing her keys. (Она вечно теряет свои ключи.)
Present Continuous vs Present Simple: в чем отличие
Одна из самых распространенных ошибок у изучающих английский – путаница между Present Continuous и Present Simple. Разберемся, когда какое время использовать. ⚖️
|Критерий сравнения
|Present Simple
|Present Continuous
|Регулярность действия
|Регулярные, повторяющиеся действия
|Временные действия, происходящие сейчас
|Временные маркеры
|always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month
|now, at the moment, currently, these days, today, tonight, this week/month
|Тип действия
|Факты, привычки, постоянные состояния
|Процессы, изменения, временные ситуации
|Пример с глаголом "work"
|I work in a bank. (Я работаю в банке. – постоянное место работы)
|I am working from home today. (Сегодня я работаю из дома. – временная ситуация)
|Пример с глаголом "live"
|They live in London. (Они живут в Лондоне. – постоянное место жительства)
|They are living in a hotel while their house is being renovated. (Они живут в отеле, пока их дом ремонтируют. – временная ситуация)
Ключевые отличия на примерах:
Регулярное действие vs. действие в процессе:
- I drink coffee every morning. (Present Simple – регулярное действие)
- I am drinking coffee right now. (Present Continuous – действие в процессе)
Постоянная характеристика vs. временное поведение:
- She speaks four languages. (Present Simple – постоянная способность)
- She is speaking Spanish on the phone. (Present Continuous – конкретное действие сейчас)
Факт vs. изменение:
- The Earth revolves around the Sun. (Present Simple – неизменный факт)
- The climate is changing rapidly. (Present Continuous – происходящее изменение)
Расписание vs. план:
- The train leaves at 5 pm every day. (Present Simple – расписание)
- I am leaving at 5 pm today. (Present Continuous – конкретный план)
Михаил Соколов, преподаватель английского языка В моей практике был случай с бизнесменом Алексеем, который никак не мог уловить разницу между "I visit clients" и "I am visiting clients". Мы решили эту проблему через рабочий календарь. Я попросил его показать, какие встречи у него запланированы на неделю, и отметить их как "I am visiting". Затем мы обсудили, какие встречи происходят регулярно каждую неделю – для них использовали "I visit". После двух недель такой практики с реальным рабочим расписанием Алексей не только разобрался с грамматикой, но и начал интуитивно чувствовать правильное время для каждой ситуации – его деловая переписка стала намного точнее и профессиональнее.
Особые ситуации использования Present Continuous
Помимо основных случаев, существуют особые ситуации и нюансы использования Present Continuous, которые важно знать для грамотного построения предложений. 🔍
1. Глаголы состояния (stative verbs), которые обычно не используются в Continuous
В английском языке существует группа глаголов, которые обычно не используются во временах группы Continuous, поскольку они выражают состояния, а не действия:
- Ментальные процессы: think (в значении "полагать"), know, understand, believe, remember, forget, recognize, suppose, mean, notice
- Эмоции и чувства: love, hate, like, dislike, want, wish, need, prefer, care
- Обладание: have (в значении "обладать"), own, belong, possess
- Восприятие: see, hear, smell, taste, feel, look (в значении "выглядеть"), seem, appear
- Другие состояния: be, exist, cost, depend, consist, contain, include, matter, deserve, involve
Однако некоторые из этих глаголов могут использоваться в Continuous, если они выражают действие или процесс:
- I think you're right. (Я считаю, что ты прав. – мнение, Simple)
- I am thinking about your offer. (Я думаю о твоем предложении. – процесс размышления, Continuous)
- This soup tastes delicious. (Этот суп имеет восхитительный вкус. – состояние, Simple)
- He is tasting the wine to check its quality. (Он пробует вино, чтобы проверить его качество. – действие, Continuous)
2. Эмфатическое использование с always, constantly, forever
Present Continuous с наречиями always, constantly, forever часто используется для выражения раздражения или удивления по поводу повторяющихся действий:
- He is always making the same mistakes! (Он вечно делает одни и те же ошибки!)
- They are constantly arguing about politics. (Они постоянно спорят о политике.)
- My neighbor is forever playing loud music at night. (Мой сосед вечно включает громкую музыку ночью.)
3. Present Continuous для выражения будущего
Это время часто используется для выражения запланированных действий в будущем, особенно с глаголами движения:
- I am flying to Boston next week. (Я лечу в Бостон на следующей неделе.)
- We are having dinner with the Johnsons on Sunday. (В воскресенье мы ужинаем с Джонсонами.)
- She is starting her new job on Monday. (В понедельник она начинает новую работу.)
4. Использование с придаточными предложениями времени и условия
В отличие от Future Continuous, Present Continuous может использоваться в придаточных времени и условия для выражения будущих действий:
- When I am taking my exam tomorrow, please don't call me. (Когда я буду сдавать экзамен завтра, пожалуйста, не звони мне.)
- If she is working late tonight, we'll postpone the meeting. (Если она будет работать допоздна сегодня вечером, мы отложим встречу.)
5. Развитие повествования в рассказах
Present Continuous иногда используется в рассказах для передачи динамики событий и создания эффекта присутствия:
- So I'm walking down the street when suddenly I see my old friend. (Итак, я иду по улице, как вдруг вижу своего старого друга.)
- She's typing the report, and her boss is calling her every five minutes with corrections. (Она печатает отчет, а её босс звонит ей каждые пять минут с исправлениями.)
Типичные ошибки при употреблении Present Continuous
Даже опытные студенты допускают ошибки при использовании Present Continuous. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️
1. Использование Continuous с глаголами состояния
Ошибка: I am loving this movie. (Исключение: в рекламных слоганах это допустимо, например, "I'm loving it" от McDonald's) Правильно: I love this movie.
Ошибка: She is knowing the answer. Правильно: She knows the answer.
2. Неправильное образование формы -ing
Ошибка: He is runing fast. Правильно: He is running fast. (Удвоение согласной)
Ошибка: They are lieing about their age. Правильно: They are lying about their age. (Замена -ie на -y)
3. Использование Present Continuous вместо Present Simple для выражения привычек и фактов
Ошибка: I am going to the gym every Monday. Правильно: I go to the gym every Monday.
Ошибка: The sun is rising in the east. (Как постоянный факт) Правильно: The sun rises in the east.
4. Использование Present Simple вместо Present Continuous для текущих действий
Ошибка: Look! It rains. Правильно: Look! It is raining.
Ошибка: I can't talk now. I cook dinner. Правильно: I can't talk now. I am cooking dinner.
5. Пропуск вспомогательного глагола
Ошибка: She working now. Правильно: She is working now.
Ошибка: What you doing? Правильно: What are you doing?
6. Неправильный порядок слов в вопросах
Ошибка: Why you are leaving so early? Правильно: Why are you leaving so early?
Ошибка: Where they are going? Правильно: Where are they going?
7. Использование двойного отрицания
Ошибка: He isn't doing nothing. Правильно: He isn't doing anything. или He is doing nothing.
8. Смешение Present Continuous и Present Perfect Continuous
Ошибка: I am studying English since 2019. Правильно: I have been studying English since 2019.
9. Неправильное использование Present Continuous для выражения будущего
Ошибка: I am meeting with him when he will arrive. Правильно: I am meeting with him when he arrives.
10. Игнорирование контекста при выборе времени
Ошибка: Usually I am going to bed at 11 pm. Правильно: Usually I go to bed at 11 pm.
Present Continuous – это грамматическая структура, требующая внимания к деталям и понимания ключевых принципов её применения. Освоив правила использования этого времени, вы сможете точнее выражать свои мысли на английском, легче понимать собеседника и избегать типичных ошибок. Помните: практика – ключ к успеху. Регулярно упражняйтесь в использовании Present Continuous в различных контекстах, анализируйте примеры из аутентичных источников и не бойтесь экспериментировать с языком. Со временем правильное использование этого времени станет для вас естественным и интуитивным навыком, который значительно повысит качество вашего английского.