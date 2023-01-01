Что такое outcome: значение и примеры использования в английском

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык.

Преподаватели английского языка и методисты.

Специалисты, работающие в международной среде и нуждающиеся в точном использовании английской терминологии. Слово "outcome" — одно из тех английских слов, которое кажется простым на первый взгляд, но при этом вызывает массу вопросов при практическом применении. Многие изучающие английский язык путаются в нюансах его употребления, неправильно подбирают предлоги или используют в неподходящем контексте. А ведь точное понимание и корректное использование таких слов часто определяет восприятие вашей речи носителями языка. Давайте разберёмся, что на самом деле означает "outcome", как его правильно использовать в различных ситуациях, и чем оно отличается от похожих слов. 🎯

Значение слова outcome: толкование и семантика

Слово "outcome" принадлежит к категории существительных и в самом широком смысле означает "результат", "исход" или "последствие" действия, процесса, ситуации или события. Это то, что получается в итоге после завершения определённой последовательности событий или действий.

Этимологически "outcome" происходит от сочетания двух слов: "out" (вне, наружу) и "come" (приходить), что буквально означает "то, что приходит в результате". Эта основа помогает лучше понять концепцию слова — оно обозначает финальный результат или следствие, возникающее из предыдущих действий или обстоятельств.

В британском и американском вариантах английского языка это слово используется одинаково и не имеет существенных различий в значении или употреблении.

Анна Петрова, методист по английскому языку На одном из моих первых уроков со взрослой группой продвинутого уровня я заметила интересную тенденцию: студенты часто использовали слово "result" там, где было бы естественнее употребить "outcome". Решила провести небольшой эксперимент — попросила их составить предложения с обоими словами, не объясняя разницы. Результаты оказались показательными. Когда мы говорили о конкретных измеримых показателях (например, результатах теста, экзамена или спортивного соревнования), студенты интуитивно правильно использовали "result". Но когда речь заходила о более комплексных, многофакторных итогах ситуаций, они путались. Мы разобрали разницу: "result" — это часто нечто более конкретное и непосредственное, в то время как "outcome" обычно подразумевает более широкую картину и долгосрочные последствия. Это различие особенно наглядно проявилось, когда мы обсуждали фразы типа "the outcome of the negotiations" (исход переговоров) против "the test results" (результаты теста). После этого урока многие отметили, что наконец-то поняли, почему носители языка иногда странно реагировали на их, казалось бы, правильные предложения с "result" вместо "outcome".

В английском языке "outcome" может использоваться в различных контекстах и сферах, от повседневной речи до специализированных областей:

Повседневная коммуникация : "The outcome of their conversation was positive." (Результат их разговора был положительным.)

: "The outcome of their conversation was positive." (Результат их разговора был положительным.) Медицина : "The patient's outcome after surgery was better than expected." (Состояние пациента после операции было лучше, чем ожидалось.)

: "The patient's outcome after surgery was better than expected." (Состояние пациента после операции было лучше, чем ожидалось.) Бизнес : "The outcome of the merger will affect thousands of employees." (Результат слияния повлияет на тысячи сотрудников.)

: "The outcome of the merger will affect thousands of employees." (Результат слияния повлияет на тысячи сотрудников.) Образование : "Learning outcomes describe what students should know after completing the course." (Результаты обучения описывают, что студенты должны знать после завершения курса.)

: "Learning outcomes describe what students should know after completing the course." (Результаты обучения описывают, что студенты должны знать после завершения курса.) Политика: "The outcome of the elections surprised many analysts." (Результат выборов удивил многих аналитиков.)

Ключевые аспекты слова "outcome" Пояснения Временная перспектива Обычно относится к финальному результату, а не промежуточным этапам Предсказуемость Может быть как ожидаемым, так и непредвиденным Оценочный компонент Нейтрален сам по себе, но часто сопровождается оценочными прилагательными Множественное число Возможно использование как "outcome", так и "outcomes" Комплексность Обычно подразумевает совокупность различных факторов и последствий

Синонимы outcome и их смысловые оттенки

В английском языке существует немало слов, близких по значению к "outcome", однако каждое из них имеет свои смысловые оттенки, которые важно учитывать для точного выражения мысли. Понимание этих различий поможет избежать неточностей и добиться более выразительной речи. 🔄

Result — наиболее близкий синоним, но обычно используется для более конкретных, измеримых итогов, особенно в контексте тестов, экспериментов или соревнований.

— наиболее близкий синоним, но обычно используется для более конкретных, измеримых итогов, особенно в контексте тестов, экспериментов или соревнований. Consequence — подчеркивает причинно-следственную связь, часто с оттенком неизбежности; может иметь негативный оттенок.

— подчеркивает причинно-следственную связь, часто с оттенком неизбежности; может иметь негативный оттенок. Effect — акцентирует внимание на изменении, произведенном определенной причиной; более нейтральное.

— акцентирует внимание на изменении, произведенном определенной причиной; более нейтральное. Aftermath — обычно описывает последствия негативных или драматических событий (например, катастроф, войн).

— обычно описывает последствия негативных или драматических событий (например, катастроф, войн). Upshot — более разговорный вариант, означающий окончательный или практический результат.

— более разговорный вариант, означающий окончательный или практический результат. Impact — подчеркивает силу или значительность влияния на что-либо.

— подчеркивает силу или значительность влияния на что-либо. Conclusion — часто используется для обозначения логического завершения процесса рассуждения или дискуссии.

— часто используется для обозначения логического завершения процесса рассуждения или дискуссии. Output — обычно относится к производственному результату или продукту какой-либо системы или процесса.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие различия между "outcome" и его синонимами:

Слово Пример использования Ключевое отличие от "outcome" Outcome The outcome of the peace talks remains uncertain. Нейтральное обозначение итога процесса Result The test results showed high levels of pollution. Более конкретный, часто измеримый итог Consequence Losing his job was a direct consequence of his behavior. Акцент на причинно-следственной связи Effect The effect of the new policy was immediately visible. Фокус на изменении, произведенном причиной Upshot The upshot of our discussion is that we need more funding. Более разговорный, итоговый вывод

Выбор между "outcome" и его синонимами часто зависит от контекста, регистра речи и тонких нюансов, которые говорящий хочет подчеркнуть. Например, в научном тексте предпочтительнее использовать "outcome" или "result", в то время как в повседневной речи может быть уместно более разговорное "upshot".

Типичные словосочетания с outcome в повседневной речи

Знание типичных словосочетаний с "outcome" значительно облегчает использование этого слова в повседневной речи и делает ваш английский более естественным и идиоматичным. Носители языка часто используют определённые устойчивые комбинации, которые стоит запомнить. 📝

Среди наиболее распространённых сочетаний прилагательных с "outcome" можно выделить:

Positive/negative outcome — положительный/отрицательный результат

— положительный/отрицательный результат Successful outcome — успешный исход

— успешный исход Unexpected/surprising outcome — неожиданный/удивительный результат

— неожиданный/удивительный результат Desirable/undesirable outcome — желаемый/нежелательный исход

— желаемый/нежелательный исход Favorable outcome — благоприятный результат

— благоприятный результат Uncertain/unpredictable outcome — неопределённый/непредсказуемый исход

— неопределённый/непредсказуемый исход Final outcome — окончательный результат

— окончательный результат Long-term/short-term outcome — долгосрочный/краткосрочный результат

— долгосрочный/краткосрочный результат Likely outcome — вероятный исход

— вероятный исход Different outcome — иной результат

Глаголы, которые часто используются с "outcome", также формируют устойчивые выражения:

To achieve/reach an outcome — достичь результата

— достичь результата To affect/influence the outcome — повлиять на исход

— повлиять на исход To determine the outcome — определить результат

— определить результат To predict/anticipate an outcome — предсказать/предвидеть исход

— предсказать/предвидеть исход To expect an outcome — ожидать определённый результат

— ожидать определённый результат To improve the outcome — улучшить результат

— улучшить результат To lead to an outcome — привести к результату

— привести к результату To assess/evaluate an outcome — оценивать результат

Михаил Соколов, переводчик-синхронист Во время работы на международной конференции я столкнулся с интересным лингвистическим случаем. Один из российских докладчиков, говоривший по-английски достаточно свободно, постоянно употреблял фразу "final result" в своей презентации о результатах исследования. Казалось бы, ничего страшного, но я заметил лёгкое непонимание в глазах аудитории. Во время перерыва ко мне подошёл один из американских участников и поинтересовался, что именно докладчик имеет в виду под "final result" — промежуточные итоги исследования или долгосрочные последствия применения методики? Тогда я понял: проблема в том, что в данном контексте носители языка ожидали услышать "final outcome" или "long-term outcome". Я деликатно объяснил это докладчику, и во второй части выступления он скорректировал свою речь. Результат был мгновенным — аудитория стала намного активнее задавать вопросы и обсуждать презентацию. Этот случай наглядно продемонстрировал, как важно выбирать не просто правильные слова, а именно те устойчивые сочетания, которые ожидают услышать носители языка в конкретном контексте.

В повседневной речи "outcome" часто встречается в определённых тематических контекстах:

Разрешение проблем : "I hope we can reach a positive outcome in this dispute."

: "I hope we can reach a positive outcome in this dispute." Принятие решений : "Whatever decision you make, I'll support the outcome."

: "Whatever decision you make, I'll support the outcome." Обсуждение будущего : "No one can predict the outcome of next week's meeting."

: "No one can predict the outcome of next week's meeting." Анализ прошлых событий : "Looking back, the outcome was inevitable."

: "Looking back, the outcome was inevitable." Спорт : "The outcome of the match surprised everyone."

: "The outcome of the match surprised everyone." Межличностные отношения: "Their relationship had a sad outcome."

Выражения с "outcome" также часто используются в повседневных фразах и идиомах:

"The jury is still out on the outcome" — результат ещё неизвестен, решение ещё не принято

"The outcome hangs in the balance" — исход находится в подвешенном состоянии

"The outcome speaks for itself" — результат говорит сам за себя

"To be satisfied/dissatisfied with the outcome" — быть довольным/недовольным результатом

Outcome в деловом и академическом контексте

В деловом и академическом английском слово "outcome" приобретает особое значение и используется в специфических контекстаx, часто с более формальными коннотациями. Правильное использование этого термина в профессиональной среде демонстрирует высокий уровень владения языком и понимание бизнес- или научного дискурса. 💼📚

В деловой сфере "outcome" часто используется для обозначения:

Результатов переговоров : "The outcome of the negotiations led to a new partnership agreement."

: "The outcome of the negotiations led to a new partnership agreement." Итогов проектов : "The project outcome exceeded our initial expectations."

: "The project outcome exceeded our initial expectations." Результатов стратегических решений : "The outcome of the company's expansion into Asian markets was highly profitable."

: "The outcome of the company's expansion into Asian markets was highly profitable." Последствий организационных изменений : "The restructuring had a positive outcome on operational efficiency."

: "The restructuring had a positive outcome on operational efficiency." Эффективности бизнес-процессов: "We measure business outcomes through specific KPIs."

В академической и научной литературе "outcome" является ключевым термином при:

Описании результатов исследований : "The outcomes of the experiment support our hypothesis."

: "The outcomes of the experiment support our hypothesis." Формулировке образовательных целей : "Learning outcomes should be measurable and aligned with assessment methods."

: "Learning outcomes should be measurable and aligned with assessment methods." Оценке эффективности методик : "The study compared treatment outcomes between two groups."

: "The study compared treatment outcomes between two groups." Анализе долгосрочных последствий : "The long-term outcomes of climate change remain uncertain."

: "The long-term outcomes of climate change remain uncertain." Обсуждении причинно-следственных связей: "Multiple factors contributed to this unexpected outcome."

Особого внимания заслуживает концепция "learning outcomes" (результаты обучения) в образовательной сфере. Это формулировки, описывающие, что учащиеся должны знать, понимать и уметь делать после завершения определённого образовательного процесса.

Сфера применения Типичные словосочетания с "outcome" Пример использования Бизнес и менеджмент Business outcome, performance outcome, strategic outcome "Our strategic decisions are based on desired business outcomes." Образование Learning outcome, educational outcome, course outcome "All course outcomes are aligned with program objectives." Наука и исследования Research outcome, experimental outcome, study outcome "The research outcomes were published in a peer-reviewed journal." Медицина Clinical outcome, treatment outcome, patient outcome "Patient outcomes improved significantly after the new protocol was implemented." Экономика Economic outcome, market outcome, fiscal outcome "The fiscal outcomes of the new tax policy are still being assessed."

В деловых документах и академических работах часто используются специфические фразы с "outcome":

Outcome-based approach — подход, основанный на результатах

— подход, основанный на результатах Outcome measures/metrics — показатели результатов

— показатели результатов Outcome assessment — оценка результатов

— оценка результатов Outcome statement — формулировка ожидаемого результата

— формулировка ожидаемого результата Outcome variable (в статистике) — зависимая переменная

(в статистике) — зависимая переменная Outcome-driven innovation — инновации, ориентированные на результат

— инновации, ориентированные на результат Primary/secondary outcomes (в исследованиях) — первичные/вторичные результаты

При написании деловых отчетов, научных статей или образовательных программ рекомендуется:

Формулировать outcomes четко и конкретно

Использовать измеримые показатели для оценки outcomes

Отличать outcomes (конечные результаты) от outputs (непосредственных результатов)

Связывать outcomes с целями и задачами

Учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные outcomes

Грамматические конструкции с outcome: предлоги и формы

Правильное использование грамматических конструкций с "outcome" критически важно для точной и грамотной коммуникации. Особенно часто вопросы вызывают предлоги, которые следует использовать с этим словом, а также формы его употребления в различных контекстах. 🧩

Наиболее распространённые предлоги, используемые со словом "outcome":

of — самый частый предлог, указывает на принадлежность или происхождение результата:

— самый частый предлог, указывает на принадлежность или происхождение результата: "The outcome of the meeting was positive."

"We need to consider all possible outcomes of this decision."

for — используется, когда речь идёт о результате для кого-то или чего-то:

— используется, когда речь идёт о результате для кого-то или чего-то: "The treatment resulted in a good outcome for the patient."

"We want the best possible outcome for our company."

to — указывает на реакцию или ответ на что-либо:

— указывает на реакцию или ответ на что-либо: "His response led to a negative outcome to the negotiation."

in — используется в контексте результата, происходящего внутри какой-то ситуации:

— используется в контексте результата, происходящего внутри какой-то ситуации: "The changes resulted in a better outcome in the long run."

with — часто используется в сочетании с прилагательными, выражающими удовлетворенность:

— часто используется в сочетании с прилагательными, выражающими удовлетворенность: "They were satisfied with the outcome of the project."

Типичные грамматические структуры с "outcome":

Существительное + of + существительное + was/is/will be + прилагательное: "The outcome of the experiment was unexpected."

"The outcome of their efforts will be significant." Глагол + артикль/притяжательное местоимение + (прилагательное) + outcome: "They achieved a positive outcome."

"We must consider all possible outcomes."

"She influenced the final outcome." Существительное + with/about + артикль + outcome: "Everyone was pleased with the outcome."

"They were concerned about the outcome of the vote." Depending on + артикль + outcome: "Depending on the outcome, we may need to reconsider our strategy."

Важно отметить, что слово "outcome" может употребляться как в единственном, так и во множественном числе:

Единственное число (outcome) — используется, когда речь идет об одном конкретном результате:

(outcome) — используется, когда речь идет об одном конкретном результате: "The outcome of the election surprised everyone."

Множественное число (outcomes) — используется, когда речь идет о нескольких возможных или фактических результатах:

(outcomes) — используется, когда речь идет о нескольких возможных или фактических результатах: "The study examined outcomes for different age groups."

"Several possible outcomes were discussed during the meeting."

Особенности использования артиклей с "outcome":

A/an outcome — один из возможных результатов (неопределенный артикль):

— один из возможных результатов (неопределенный артикль): "This is just a possible outcome, not the only one."

The outcome — конкретный, определенный результат (определенный артикль):

— конкретный, определенный результат (определенный артикль): "The outcome of yesterday's meeting was very productive."

Без артикля — в общих утверждениях или в абстрактном смысле:

— в общих утверждениях или в абстрактном смысле: "Outcome measurement is essential in scientific research."

Распространенные ошибки при использовании "outcome" в грамматических конструкциях:

❌ "The outcome from the project" → ✓ "The outcome of the project"

❌ "We waited the outcome" → ✓ "We waited for the outcome"

❌ "They were happy about outcome" → ✓ "They were happy about the outcome"

❌ "He influenced on the outcome" → ✓ "He influenced the outcome"

❌ "The outcomes was positive" → ✓ "The outcomes were positive"