Окончания -ed и -ing в английском: разница и правила применения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, желающие улучшить свои грамматические навыки

Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения тематики суффиксов -ed и -ing

Выбор между окончаниями -ed и -ing часто становится настоящей головоломкой даже для продвинутых изучающих английский. "I am boring" или "I am bored"? "The film was interesting" или "interested"? Одна буква меняет весь смысл высказывания! Мастерство использования этих форм мгновенно выдаёт уровень владения языком и может как открыть двери к успешной коммуникации, так и создать неловкую ситуацию из-за неправильно выраженной эмоции. Давайте раз и навсегда разберёмся в логике применения этих языковых инструментов и превратим их из головной боли в ваше конкурентное преимущество. 🔍

Базовые функции суффиксов -ed и -ing в английском

Суффиксы -ed и -ing — это не просто окончания, а мощные грамматические инструменты, которые трансформируют значение слов. Понимание их базовых функций — фундамент для правильного использования в речи.

Суффикс -ing выражает активный, продолжающийся процесс или действие:

Образует причастие настоящего времени (Present Participle): running water, sleeping child

water, child Формирует герундий (отглагольное существительное): Swimming is my favorite activity

is my favorite activity Используется в длительных временах: She is reading a book

Суффикс -ed имеет иной функциональный спектр:

Образует причастие прошедшего времени (Past Participle): completed task, broken window

task, window Формирует простое прошедшее время правильных глаголов: I visited Paris last year

Paris last year Используется в совершенных временах: She has finished her homework

Суффикс Грамматическая функция Пример -ing Причастие настоящего времени The barking dog woke me up -ing Герундий Learning English requires practice -ing Длительное время I am writing an essay -ed Причастие прошедшего времени The painted walls look fresh -ed Простое прошедшее время We watched a movie yesterday -ed Совершенное время He has worked here for 5 years

Анна Петрова, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды на занятии с продвинутой группой я предложила студентам обсудить их впечатления от недавнего фильма. Одна студентка, Марина, уверенно заявила: "I was boring during the entire movie". Группа засмеялась, а Марина растерялась. Я объяснила, что она только что сказала, что была скучной (т.е. наводила скуку на окружающих), а не что ей было скучно (bored). Этот момент стал переломным для всей группы. Мы посвятили целый урок разбору пар слов с окончаниями -ed и -ing, создавая мини-диалоги и ситуации. Марина позже рассказала, что это помогло ей пройти собеседование в международную компанию, где она точно описала свой опыт: "I was excited to join the project" вместо неправильного "exciting".

Грамматическая роль: когда применяем -ed, а когда -ing

Правильный выбор между -ed и -ing зависит от грамматического контекста. Рассмотрим ключевые сценарии применения этих форм в различных грамматических конструкциях. 📚

Временные формы глагола

Окончание -ing используется в длительных (Continuous) временах:

Present Continuous: I am writing an email

an email Past Continuous: He was cooking dinner when I called

dinner when I called Future Continuous: They will be flying to Madrid tomorrow at this time

Окончание -ed применяется:

В Past Simple для правильных глаголов: She visited her grandparents

her grandparents В совершенных временах с глаголами, образующими Past Participle с -ed: He has finished his project

his project В пассивном залоге: The letter was delivered yesterday

Определительные придаточные предложения

-ing форма указывает на активное действие определяемого существительного:

The boy playing the piano is my cousin (Мальчик, который играет на пианино)

the piano is my cousin (Мальчик, который играет на пианино) People living in glass houses shouldn't throw stones (Люди, которые живут в стеклянных домах)

-ed форма указывает на действие, которое было совершено над существительным:

The problems discussed at the meeting were serious (Проблемы, которые обсуждались)

at the meeting were serious (Проблемы, которые обсуждались) The house built in 1900 still looks beautiful (Дом, который был построен)

Конструкции с причастиями

Причастный оборот с -ing выражает одновременность действий или причину:

Walking down the street, I met an old friend (Когда я шёл по улице)

down the street, I met an old friend (Когда я шёл по улице) Being tired, she went to bed early (Поскольку она была уставшей)

Причастный оборот с -ed выражает завершённое действие или результат:

Shocked by the news, he couldn't speak (Будучи шокированным)

by the news, he couldn't speak (Будучи шокированным) Disappointed with the results, they decided to try again (Разочарованные результатами)

Причастия в действии: активный и пассивный смысл

Ключевое различие между причастиями с -ing и -ed лежит в их смысловой направленности. Эта разница определяет, кто является инициатором действия, а кто — его объектом. 🔄

Активный смысл (-ing)

Причастия с -ing передают активное действие. Они показывают, что субъект сам производит действие или является его источником:

The crying baby needs attention (Ребенок плачет — сам производит действие)

baby needs attention (Ребенок плачет — сам производит действие) This is a challenging task (Задача бросает вызов — сама создает сложность)

task (Задача бросает вызов — сама создает сложность) She's a caring person (Человек проявляет заботу — сам заботится)

Пассивный смысл (-ed)

Причастия с -ed выражают пассивное восприятие. Они показывают, что действие было направлено на субъект или что субъект испытывает определенное состояние:

The broken window needs repair (Окно разбито — над ним произвели действие)

window needs repair (Окно разбито — над ним произвели действие) I'm tired after work (Я устал — испытываю состояние усталости)

after work (Я устал — испытываю состояние усталости) The completed project was submitted (Проект завершен — над ним выполнили работу)

Сравнение в контексте

Ситуация -ing форма (активный смысл) -ed форма (пассивный смысл) Книга и читатель an interesting book<br>(книга вызывает интерес) an interested reader<br>(читатель испытывает интерес) Ситуация и человек a shocking news<br>(новость шокирует) a shocked person<br>(человек шокирован) Урок и студент a boring lesson<br>(урок наводит скуку) a bored student<br>(студент испытывает скуку) Фильм и зритель a frightening movie<br>(фильм пугает) a frightened viewer<br>(зритель испуган) Работа и сотрудник a tiring job<br>(работа утомляет) a tired employee<br>(сотрудник утомлен)

Понимание этой дихотомии "причина — следствие" или "действие — восприятие" — ключ к правильному использованию причастий в английском языке.

Прилагательные с -ed/-ing: эмоции и характеристики

Одна из самых практичных областей применения -ed/-ing форм — описание эмоций и характеристик. Здесь ошибки могут привести к комичным или неловким ситуациям, поэтому важно разобраться в нюансах. 😊😩

Эмоциональное состояние vs. причина эмоций

Прилагательные с -ed описывают, что человек чувствует:

I'm surprised by your decision (Я удивлен)

by your decision (Я удивлен) She was worried about the exam (Она была обеспокоена)

about the exam (Она была обеспокоена) They are excited about the party (Они взволнованы)

Прилагательные с -ing описывают характеристику объекта, вызывающего эмоции:

It's a surprising decision (Решение удивительное)

decision (Решение удивительное) The exam was worrying (Экзамен вызывал беспокойство)

(Экзамен вызывал беспокойство) This is an exciting party (Вечеринка волнующая)

Распространенные пары прилагательных -ed/-ing

bored/boring — скучающий/скучный

— скучающий/скучный interested/interesting — заинтересованный/интересный

— заинтересованный/интересный confused/confusing — сбитый с толку/запутанный

— сбитый с толку/запутанный disappointed/disappointing — разочарованный/разочаровывающий

— разочарованный/разочаровывающий frustrated/frustrating — расстроенный/расстраивающий

— расстроенный/расстраивающий embarrassed/embarrassing — смущенный/смущающий

— смущенный/смущающий annoyed/annoying — раздраженный/раздражающий

— раздраженный/раздражающий satisfied/satisfying — удовлетворенный/удовлетворяющий

Игорь Соколов, переводчик и консультант по деловому английскому Работая с топ-менеджером крупной нефтяной компании, я столкнулся с ситуацией, которая наглядно продемонстрировала важность правильного использования -ed/-ing форм. Мой клиент готовил важную презентацию для международных партнеров о результатах квартала. Во время репетиции он сказал: "We were very exciting about the results". Я объяснил, что этой фразой он сообщает, что его команда вызывала возбуждение у результатов (что бессмысленно), а не то, что они были взволнованы результатами. Правильно сказать "We were very excited about the results". Мы потратили дополнительный час, прорабатывая все эмоциональные моменты презентации, заменяя "challenging" на "challenged", когда речь шла о команде, и "interested" на "interesting", когда описывали перспективы рынка. Презентация прошла блестяще, и партнеры отметили эмоциональную точность и чистоту языка.

Практикум: распространённые ошибки и способы их избежать

Даже опытные пользователи английского языка иногда путаются в выборе между -ed и -ing формами. Рассмотрим типичные ошибки и стратегии, которые помогут их избежать. 🛠️

Ошибка №1: Путаница между состоянием человека и качеством объекта

❌ I am boring during this lecture. (Неверно! Это значит "Я наводящий скуку")

✅ I am bored during this lecture. (Мне скучно во время лекции)

✅ This lecture is boring. (Эта лекция скучная)

Решение: Задайте себе вопрос — кто испытывает эмоцию (используйте -ed), а что вызывает эмоцию (используйте -ing).

Ошибка №2: Неправильный выбор в причастных оборотах

❌ Confused by the instructions, the manual wasn't helpful. (Неверно! Руководство не может быть "сбитым с толку")

✅ Confused by the instructions, I couldn't use the manual. (Я был сбит с толку)

✅ Being confusing, the instructions weren't helpful. (Инструкции были запутанными)

Решение: Убедитесь, что субъект причастного оборота логически связан с основным предложением.

Ошибка №3: Смешение временных форм

❌ I am writing this essay for three hours. (Неверно для выражения завершённого периода)

✅ I have been writing this essay for three hours. (Я пишу это эссе уже три часа)

Решение: Обратите внимание на контекст времени — для продолжающегося действия с указанием периода используйте Perfect Continuous.

Практические упражнения для закрепления

Заполните пропуски подходящей формой: The movie was _ (bored/boring), so I left early.

(bored/boring), so I left early. I'm _ (interested/interesting) in learning more about this topic.

(interested/interesting) in learning more about this topic. _ (Shocked/Shocking) by the news, she couldn't speak. Исправьте ошибки в предложениях: She was very exciting about her new job.

The confusing student asked for help.

Entered the room, he saw his family waiting. Составьте предложения с парами прилагательных: tired/tiring

amused/amusing

depressed/depressing

Стратегии для уверенного использования -ed/-ing форм

Метод ассоциаций: связывайте -ed с "Emotion" (эмоция), а -ing с "Impact" (воздействие). Тест на подстановку: если можно сказать "Я чувствую..." — используйте -ed форму. Анализ подлежащего: если подлежащее — человек, скорее подойдет -ed; если предмет или явление — вероятнее -ing. Метод перефразирования: попробуйте заменить причастие придаточным предложением, чтобы понять логику. Практика в контексте: читайте аутентичные тексты, обращая внимание на использование этих форм.