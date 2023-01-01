Окончание -ed в английском языке: правила, функции, произношение

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты и изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, стремящиеся улучшить свои грамматические навыки в английском языке

    Окончание -ed в английском языке — это настоящий швейцарский нож грамматики, который открывает доступ к выражению прошедшего времени, созданию прилагательных и формированию пассивного залога. Многие изучающие язык спотыкаются об это маленькое окончание, путаясь в правилах добавления и произношения. Но стоит разобрать этот механизм по винтикам — и вы будете использовать -ed с такой же легкостью, как опытные лингвисты. Давайте разложим все по полочкам и превратим эту грамматическую головоломку в понятный и полезный инструмент для вашего языкового арсенала. 🔍

Основные функции окончания -ed в английском языке

Окончание -ed — один из ключевых грамматических элементов, который выполняет сразу несколько важных функций. Знание этих функций позволит вам точнее выражать свои мысли и правильно интерпретировать английскую речь. 🧩

Рассмотрим основные случаи использования окончания -ed:

  • Образование Past Simple (простого прошедшего времени): I played football yesterday. (Вчера я играл в футбол.)
  • Формирование Past Participle (причастия прошедшего времени): I have finished my homework. (Я закончил свою домашнюю работу.)
  • Создание прилагательных от глаголов: She looked at the broken vase. (Она посмотрела на разбитую вазу.)
  • Образование пассивного залога: The letter was delivered yesterday. (Письмо было доставлено вчера.)

Каждая из этих функций придает английской речи точность и выразительность. Например, используя прилагательное с окончанием -ed, вы можете передать состояние объекта (a bored student — скучающий студент) или результат действия (a finished project — законченный проект).

Функция Пример использования Комментарий
Past Simple She walked to school. Описывает действие, завершенное в прошлом
Past Participle (Perfect tenses) I have worked here for 5 years. Часть составного сказуемого с have/has/had
Прилагательное The tired man fell asleep. Описывает состояние человека или предмета
Пассивный залог The book was published in 2020. Фокус на результате действия, а не на исполнителе

Важно понимать контекст, чтобы определить, какую именно функцию выполняет окончание -ed в конкретном предложении. Например, слово "completed" может быть как прилагательным (a completed form — заполненная форма), так и глаголом в Past Simple (He completed the task — Он выполнил задание).

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню, как одна из моих студенток постоянно пыталась использовать -ed формы со всеми без исключения глаголами. На одном из занятий она с уверенностью заявила: "Yesterday I goed to the cinema and eated popcorn." Мы тогда провели целый урок, разбирая регулярные и нерегулярные глаголы. Я придумала игру: студенты по очереди бросали мяч друг другу, называя инфинитив глагола, а тот, кто ловил, должен был назвать правильную форму прошедшего времени. Эта игра стала настоящим прорывом! Через месяц практики моя студентка уже безошибочно говорила: "I went to the cinema and ate popcorn." Иногда именно такие игровые подходы помогают закрепить грамматические правила лучше, чем часы зубрежки.

Пошаговый план для смены профессии

Правила образования форм с окончанием -ed

Добавление окончания -ed к глаголам подчиняется определенным правилам. Зная их, вы избежите распространенных ошибок и сможете правильно образовывать формы прошедшего времени и причастия. 📝

Основные правила добавления окончания -ed:

  1. Стандартное добавление: для большинства глаголов просто добавляем -ed к инфинитиву.

    • talk → talked (говорить → говорил)
    • work → worked (работать → работал)

  2. Глаголы, оканчивающиеся на -e: добавляем только -d.

    • like → liked (нравиться → нравился)
    • dance → danced (танцевать → танцевал)

  3. Глаголы, оканчивающиеся на согласную после краткого ударного гласного: удваиваем последнюю согласную перед добавлением -ed.

    • stop → stopped (останавливать → остановил)
    • plan → planned (планировать → планировал)

  4. Глаголы, оканчивающиеся на согласную + y: меняем y на i и добавляем -ed.

    • study → studied (учиться → учился)
    • carry → carried (нести → нёс)

  5. Глаголы, оканчивающиеся на гласную + y: просто добавляем -ed.

    • play → played (играть → играл)
    • enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)

Обратите внимание, что существуют также неправильные глаголы, которые не подчиняются этим правилам и имеют особые формы прошедшего времени (например, go → went, see → saw). Такие глаголы нужно запоминать отдельно, так как они не используют окончание -ed. 📌

При образовании отрицательных форм и вопросов в Past Simple помните, что -ed сохраняется только в утвердительных предложениях. В отрицаниях и вопросах используется вспомогательный глагол did, а основной глагол возвращается к инфинитиву без -ed:

  • She cleaned the room. (Она убрала комнату.) — утверждение
  • She did not (didn't) clean the room. (Она не убирала комнату.) — отрицание
  • Did she clean the room? (Она убрала комнату?) — вопрос

Это правило не распространяется на причастия прошедшего времени в составе Perfect Tenses или пассивного залога, где форма с -ed сохраняется независимо от типа предложения.

Особые случаи и исключения при добавлении -ed

Хотя правила добавления окончания -ed достаточно стройные, английский язык, как и любой живой, имеет свои исключения и особые случаи, о которых важно знать. Эти нюансы часто вызывают затруднения даже у продвинутых изучающих язык. 🤔

Неправильные глаголы (Irregular Verbs)

Самое важное исключение — это неправильные глаголы, которые образуют Past Simple и Past Participle без использования окончания -ed. Существует около 200 таких глаголов в английском языке, и многие из них относятся к числу наиболее употребительных.

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод
go went gone идти
see saw seen видеть
take took taken брать
write wrote written писать
be was/were been быть

Глаголы с особенностями правописания

Некоторые глаголы, даже относясь к правильным, требуют особого внимания при добавлении окончания -ed:

  • Глаголы, оканчивающиеся на -ic: добавляют -k- перед -ed.
  • panic → panicked (паниковать → паниковал)

  • mimic → mimicked (имитировать → имитировал)

  • Глаголы, оканчивающиеся на -l в британском английском: часто удваивают -l- перед -ed.
  • travel → travelled (путешествовать → путешествовал)

  • cancel → cancelled (отменять → отменил)

  • Глаголы с непроизносимой -e на конце: теряют эту букву перед суффиксами, начинающимися с гласной, но сохраняют перед -ed.
  • age → aging (стареть → стареющий), но age → aged (постаревший)

Глаголы, меняющие значение в форме с -ed

Некоторые глаголы приобретают специфическое значение, когда используются с окончанием -ed в качестве прилагательных:

  • interest (интересовать) → interested (заинтересованный), но interesting (интересный)
  • bore (надоедать) → bored (скучающий), но boring (скучный)
  • excite (возбуждать) → excited (взволнованный), но exciting (волнующий)

Важно различать прилагательные с окончаниями -ed и -ing: прилагательные с -ed обычно описывают чувства или состояние субъекта, тогда как прилагательные с -ing описывают качество объекта или действия.

Михаил Соколов, лингвист-переводчик

Когда я только начинал работать переводчиком, меня постоянно ставили в тупик предложения с глаголом "to learn". Я механически переводил "I learned it yesterday" как "Я выучил это вчера", но коллеги-британцы постоянно использовали форму "learnt". Однажды на международной конференции я спросил об этом британского коллегу. Он объяснил, что в британском английском многие глаголы могут иметь две формы прошедшего времени: с -ed (learned) и с -t (learnt), и обе формы считаются правильными. То же самое касается глаголов spell (spelled/spelt), dream (dreamed/dreamt) и burn (burned/burnt). Американцы предпочитают варианты с -ed, а британцы часто используют формы с -t. Этот случай научил меня важному правилу: иногда в английском допустимы варианты, и нужно учитывать региональные особенности языка.

Произношение окончания -ed: три варианта звучания

Произношение окончания -ed — одна из самых частых проблем для изучающих английский язык. Многие ошибочно произносят его как отдельный слог [-ед] во всех случаях, что является распространенной ошибкой. На самом деле существует три варианта произношения этого окончания, выбор которого зависит от последнего звука основы глагола. 🔊

1. Произношение [t]

Окончание -ed произносится как глухой звук [t], если основа глагола заканчивается на глухие согласные звуки: [p], [k], [f], [s], [ʃ], [tʃ], [θ].

Примеры:

  • asked [ɑːskt] — спросил
  • stopped [stɒpt] — остановил
  • washed [wɒʃt] — помыл
  • watched [wɒtʃt] — смотрел
  • fixed [fikst] — починил

2. Произношение [d]

Окончание -ed произносится как звонкий звук [d], если основа глагола заканчивается на звонкие согласные звуки: [b], [g], [v], [z], [ʒ], [dʒ], [ð], [l], [m], [n], [ŋ], [r] или на гласные звуки.

Примеры:

  • opened [ˈəʊpənd] — открыл
  • played [pleɪd] — играл
  • changed [tʃeɪndʒd] — изменил
  • called [kɔːld] — звонил
  • arrived [əˈraɪvd] — прибыл

3. Произношение [ɪd]

Окончание -ed произносится как отдельный слог [ɪd], если основа глагола заканчивается на звуки [t] или [d]. Это единственный случай, когда окончание -ed образует дополнительный слог.

Примеры:

  • wanted [ˈwɒntɪd] — хотел
  • needed [ˈniːdɪd] — нуждался
  • printed [ˈprɪntɪd] — напечатал
  • decided [dɪˈsaɪdɪd] — решил
  • rented [ˈrentɪd] — арендовал

Простой способ запомнить эти правила — представить, насколько удобно произносить сочетания звуков. Например, после [t] или [d] произнести еще один похожий звук без дополнительного гласного физически сложно, поэтому появляется слог [ɪd].

Чтобы улучшить произношение окончания -ed, рекомендую регулярно практиковаться, проговаривая слова вслух и слушая аутентичную речь носителей языка. Постепенно правильное произношение станет автоматическим навыком. 🎯

Практические задания для закрепления правил -ed

Теория без практики — как автомобиль без топлива. Чтобы уверенно использовать окончание -ed, необходимо регулярно выполнять упражнения, которые помогут закрепить правила на автоматическом уровне. Предлагаю набор практических заданий, которые можно выполнять самостоятельно. 📚

Задание 1: Образуйте формы Past Simple от следующих глаголов

  1. walk → ___ (гулять)
  2. study → ___ (изучать)
  3. stop → ___ (останавливаться)
  4. play → ___ (играть)
  5. cry → ___ (плакать)
  6. travel → ___ (путешествовать)
  7. carry → ___ (нести)
  8. enjoy → ___ (наслаждаться)
  9. fix → ___ (чинить)
  10. happen → ___ (случаться)

Ответы: 1. walked 2. studied 3. stopped 4. played 5. cried 6. traveled/travelled 7. carried 8. enjoyed 9. fixed 10. happened

Задание 2: Определите, как произносится окончание -ed в следующих словах ([t], [d] или [ɪd])

  1. worked ___ (работал)
  2. needed ___ (нуждался)
  3. played ___ (играл)
  4. watched ___ (смотрел)
  5. cleaned ___ (чистил)
  6. waited ___ (ждал)
  7. called ___ (звонил)
  8. washed ___ (мыл)
  9. ended ___ (закончил)
  10. opened ___ (открыл)

Ответы: 1. [t] 2. [ɪd] 3. [d] 4. [t] 5. [d] 6. [ɪd] 7. [d] 8. [t] 9. [ɪd] 10. [d]

Задание 3: Преобразуйте предложения в Past Simple

  1. I work in a bank. → Yesterday, I ___.
  2. They visit their grandparents every Sunday. → Last Sunday, they ___.
  3. She doesn't like this movie. → She ___ that movie we saw last week.
  4. Do you play tennis? → ___ tennis when you were younger?
  5. We always finish our work on time. → Yesterday, we ___ our work early.

Ответы: 1. worked in a bank 2. visited their grandparents 3. didn't like 4. Did you play 5. finished

Задание 4: Исправьте ошибки в использовании -ed форм

  1. She stoped the car. → ___
  2. I studyed English for two years. → ___
  3. They cryed when they heard the news. → ___
  4. We enjoied the party last night. → ___
  5. He tryed to call me yesterday. → ___

Ответы: 1. stopped 2. studied 3. cried 4. enjoyed 5. tried

Задание 5: Определите, является ли слово с -ed глаголом в прошедшем времени или прилагательным

  1. She looked tired after work. (tired: __)
  2. The children played in the garden. (played: __)
  3. I am interested in history. (interested: __)
  4. We painted the walls yesterday. (painted: __)
  5. The book was published in 2010. (published: __)

Ответы: 1. прилагательное 2. глагол в прошедшем времени 3. прилагательное 4. глагол в прошедшем времени 5. причастие в пассивном залоге

Рекомендую выполнять эти задания регулярно, отслеживая свой прогресс. Также полезно использовать мобильные приложения для изучения английского языка, которые часто включают интерактивные упражнения на закрепление грамматических правил, в том числе и использования окончания -ed. 🚀

Окончание -ed — один из фундаментальных строительных блоков английской грамматики, открывающий доступ к выражению прошедшего времени и созданию других важных языковых конструкций. Овладев правилами его использования и произношения, вы сделаете значительный шаг вперед в изучении языка. Помните: регулярная практика и внимание к деталям — ключ к безупречному владению этим грамматическим аспектом. Применяйте полученные знания в разговорной речи, письменных упражнениях и при чтении текстов на английском. Постепенно использование форм с -ed станет таким же естественным, как использование родного языка. Ошибки — часть процесса обучения, поэтому не бойтесь их допускать, но стремитесь их анализировать и исправлять.

