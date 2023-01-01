Окончание -ed в английском языке: правила, функции, произношение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои грамматические навыки в английском языке Окончание -ed в английском языке — это настоящий швейцарский нож грамматики, который открывает доступ к выражению прошедшего времени, созданию прилагательных и формированию пассивного залога. Многие изучающие язык спотыкаются об это маленькое окончание, путаясь в правилах добавления и произношения. Но стоит разобрать этот механизм по винтикам — и вы будете использовать -ed с такой же легкостью, как опытные лингвисты. Давайте разложим все по полочкам и превратим эту грамматическую головоломку в понятный и полезный инструмент для вашего языкового арсенала. 🔍

Основные функции окончания -ed в английском языке

Окончание -ed — один из ключевых грамматических элементов, который выполняет сразу несколько важных функций. Знание этих функций позволит вам точнее выражать свои мысли и правильно интерпретировать английскую речь. 🧩

Рассмотрим основные случаи использования окончания -ed:

Образование Past Simple (простого прошедшего времени) : I played football yesterday. (Вчера я играл в футбол.)

: I played football yesterday. (Вчера я играл в футбол.) Формирование Past Participle (причастия прошедшего времени) : I have finished my homework. (Я закончил свою домашнюю работу.)

: I have finished my homework. (Я закончил свою домашнюю работу.) Создание прилагательных от глаголов : She looked at the broken vase. (Она посмотрела на разбитую вазу.)

: She looked at the broken vase. (Она посмотрела на разбитую вазу.) Образование пассивного залога: The letter was delivered yesterday. (Письмо было доставлено вчера.)

Каждая из этих функций придает английской речи точность и выразительность. Например, используя прилагательное с окончанием -ed, вы можете передать состояние объекта (a bored student — скучающий студент) или результат действия (a finished project — законченный проект).

Функция Пример использования Комментарий Past Simple She walked to school. Описывает действие, завершенное в прошлом Past Participle (Perfect tenses) I have worked here for 5 years. Часть составного сказуемого с have/has/had Прилагательное The tired man fell asleep. Описывает состояние человека или предмета Пассивный залог The book was published in 2020. Фокус на результате действия, а не на исполнителе

Важно понимать контекст, чтобы определить, какую именно функцию выполняет окончание -ed в конкретном предложении. Например, слово "completed" может быть как прилагательным (a completed form — заполненная форма), так и глаголом в Past Simple (He completed the task — Он выполнил задание).

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как одна из моих студенток постоянно пыталась использовать -ed формы со всеми без исключения глаголами. На одном из занятий она с уверенностью заявила: "Yesterday I goed to the cinema and eated popcorn." Мы тогда провели целый урок, разбирая регулярные и нерегулярные глаголы. Я придумала игру: студенты по очереди бросали мяч друг другу, называя инфинитив глагола, а тот, кто ловил, должен был назвать правильную форму прошедшего времени. Эта игра стала настоящим прорывом! Через месяц практики моя студентка уже безошибочно говорила: "I went to the cinema and ate popcorn." Иногда именно такие игровые подходы помогают закрепить грамматические правила лучше, чем часы зубрежки.

Правила образования форм с окончанием -ed

Добавление окончания -ed к глаголам подчиняется определенным правилам. Зная их, вы избежите распространенных ошибок и сможете правильно образовывать формы прошедшего времени и причастия. 📝

Основные правила добавления окончания -ed:

Стандартное добавление: для большинства глаголов просто добавляем -ed к инфинитиву. talk → talked (говорить → говорил)

work → worked (работать → работал) Глаголы, оканчивающиеся на -e: добавляем только -d. like → liked (нравиться → нравился)

dance → danced (танцевать → танцевал) Глаголы, оканчивающиеся на согласную после краткого ударного гласного: удваиваем последнюю согласную перед добавлением -ed. stop → stopped (останавливать → остановил)

plan → planned (планировать → планировал) Глаголы, оканчивающиеся на согласную + y: меняем y на i и добавляем -ed. study → studied (учиться → учился)

carry → carried (нести → нёс) Глаголы, оканчивающиеся на гласную + y: просто добавляем -ed. play → played (играть → играл)

enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)

Обратите внимание, что существуют также неправильные глаголы, которые не подчиняются этим правилам и имеют особые формы прошедшего времени (например, go → went, see → saw). Такие глаголы нужно запоминать отдельно, так как они не используют окончание -ed. 📌

При образовании отрицательных форм и вопросов в Past Simple помните, что -ed сохраняется только в утвердительных предложениях. В отрицаниях и вопросах используется вспомогательный глагол did, а основной глагол возвращается к инфинитиву без -ed:

She cleaned the room. (Она убрала комнату.) — утверждение

She did not (didn't) clean the room. (Она не убирала комнату.) — отрицание

Did she clean the room? (Она убрала комнату?) — вопрос

Это правило не распространяется на причастия прошедшего времени в составе Perfect Tenses или пассивного залога, где форма с -ed сохраняется независимо от типа предложения.

Особые случаи и исключения при добавлении -ed

Хотя правила добавления окончания -ed достаточно стройные, английский язык, как и любой живой, имеет свои исключения и особые случаи, о которых важно знать. Эти нюансы часто вызывают затруднения даже у продвинутых изучающих язык. 🤔

Неправильные глаголы (Irregular Verbs)

Самое важное исключение — это неправильные глаголы, которые образуют Past Simple и Past Participle без использования окончания -ed. Существует около 200 таких глаголов в английском языке, и многие из них относятся к числу наиболее употребительных.

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод go went gone идти see saw seen видеть take took taken брать write wrote written писать be was/were been быть

Глаголы с особенностями правописания

Некоторые глаголы, даже относясь к правильным, требуют особого внимания при добавлении окончания -ed:

Глаголы, оканчивающиеся на -ic : добавляют -k- перед -ed.

: добавляют -k- перед -ed. panic → panicked (паниковать → паниковал)

mimic → mimicked (имитировать → имитировал)

Глаголы, оканчивающиеся на -l в британском английском: часто удваивают -l- перед -ed.

в британском английском: часто удваивают -l- перед -ed. travel → travelled (путешествовать → путешествовал)

cancel → cancelled (отменять → отменил)

Глаголы с непроизносимой -e на конце : теряют эту букву перед суффиксами, начинающимися с гласной, но сохраняют перед -ed.

: теряют эту букву перед суффиксами, начинающимися с гласной, но сохраняют перед -ed. age → aging (стареть → стареющий), но age → aged (постаревший)

Глаголы, меняющие значение в форме с -ed

Некоторые глаголы приобретают специфическое значение, когда используются с окончанием -ed в качестве прилагательных:

interest (интересовать) → interested (заинтересованный), но interesting (интересный)

bore (надоедать) → bored (скучающий), но boring (скучный)

excite (возбуждать) → excited (взволнованный), но exciting (волнующий)

Важно различать прилагательные с окончаниями -ed и -ing: прилагательные с -ed обычно описывают чувства или состояние субъекта, тогда как прилагательные с -ing описывают качество объекта или действия.

Михаил Соколов, лингвист-переводчик Когда я только начинал работать переводчиком, меня постоянно ставили в тупик предложения с глаголом "to learn". Я механически переводил "I learned it yesterday" как "Я выучил это вчера", но коллеги-британцы постоянно использовали форму "learnt". Однажды на международной конференции я спросил об этом британского коллегу. Он объяснил, что в британском английском многие глаголы могут иметь две формы прошедшего времени: с -ed (learned) и с -t (learnt), и обе формы считаются правильными. То же самое касается глаголов spell (spelled/spelt), dream (dreamed/dreamt) и burn (burned/burnt). Американцы предпочитают варианты с -ed, а британцы часто используют формы с -t. Этот случай научил меня важному правилу: иногда в английском допустимы варианты, и нужно учитывать региональные особенности языка.

Произношение окончания -ed: три варианта звучания

Произношение окончания -ed — одна из самых частых проблем для изучающих английский язык. Многие ошибочно произносят его как отдельный слог [-ед] во всех случаях, что является распространенной ошибкой. На самом деле существует три варианта произношения этого окончания, выбор которого зависит от последнего звука основы глагола. 🔊

1. Произношение [t]

Окончание -ed произносится как глухой звук [t], если основа глагола заканчивается на глухие согласные звуки: [p], [k], [f], [s], [ʃ], [tʃ], [θ].

Примеры:

asked [ɑːskt] — спросил

stopped [stɒpt] — остановил

washed [wɒʃt] — помыл

watched [wɒtʃt] — смотрел

fixed [fikst] — починил

2. Произношение [d]

Окончание -ed произносится как звонкий звук [d], если основа глагола заканчивается на звонкие согласные звуки: [b], [g], [v], [z], [ʒ], [dʒ], [ð], [l], [m], [n], [ŋ], [r] или на гласные звуки.

Примеры:

opened [ˈəʊpənd] — открыл

played [pleɪd] — играл

changed [tʃeɪndʒd] — изменил

called [kɔːld] — звонил

arrived [əˈraɪvd] — прибыл

3. Произношение [ɪd]

Окончание -ed произносится как отдельный слог [ɪd], если основа глагола заканчивается на звуки [t] или [d]. Это единственный случай, когда окончание -ed образует дополнительный слог.

Примеры:

wanted [ˈwɒntɪd] — хотел

needed [ˈniːdɪd] — нуждался

printed [ˈprɪntɪd] — напечатал

decided [dɪˈsaɪdɪd] — решил

rented [ˈrentɪd] — арендовал

Простой способ запомнить эти правила — представить, насколько удобно произносить сочетания звуков. Например, после [t] или [d] произнести еще один похожий звук без дополнительного гласного физически сложно, поэтому появляется слог [ɪd].

Чтобы улучшить произношение окончания -ed, рекомендую регулярно практиковаться, проговаривая слова вслух и слушая аутентичную речь носителей языка. Постепенно правильное произношение станет автоматическим навыком. 🎯

Практические задания для закрепления правил -ed

Теория без практики — как автомобиль без топлива. Чтобы уверенно использовать окончание -ed, необходимо регулярно выполнять упражнения, которые помогут закрепить правила на автоматическом уровне. Предлагаю набор практических заданий, которые можно выполнять самостоятельно. 📚

Задание 1: Образуйте формы Past Simple от следующих глаголов

walk → ___ (гулять) study → ___ (изучать) stop → ___ (останавливаться) play → ___ (играть) cry → ___ (плакать) travel → ___ (путешествовать) carry → ___ (нести) enjoy → ___ (наслаждаться) fix → ___ (чинить) happen → ___ (случаться)

Ответы: 1. walked 2. studied 3. stopped 4. played 5. cried 6. traveled/travelled 7. carried 8. enjoyed 9. fixed 10. happened

Задание 2: Определите, как произносится окончание -ed в следующих словах ([t], [d] или [ɪd])

worked ___ (работал) needed ___ (нуждался) played ___ (играл) watched ___ (смотрел) cleaned ___ (чистил) waited ___ (ждал) called ___ (звонил) washed ___ (мыл) ended ___ (закончил) opened ___ (открыл)

Ответы: 1. [t] 2. [ɪd] 3. [d] 4. [t] 5. [d] 6. [ɪd] 7. [d] 8. [t] 9. [ɪd] 10. [d]

Задание 3: Преобразуйте предложения в Past Simple

I work in a bank. → Yesterday, I ___. They visit their grandparents every Sunday. → Last Sunday, they ___. She doesn't like this movie. → She ___ that movie we saw last week. Do you play tennis? → ___ tennis when you were younger? We always finish our work on time. → Yesterday, we ___ our work early.

Ответы: 1. worked in a bank 2. visited their grandparents 3. didn't like 4. Did you play 5. finished

Задание 4: Исправьте ошибки в использовании -ed форм

She stoped the car. → ___ I studyed English for two years. → ___ They cryed when they heard the news. → ___ We enjoied the party last night. → ___ He tryed to call me yesterday. → ___

Ответы: 1. stopped 2. studied 3. cried 4. enjoyed 5. tried

Задание 5: Определите, является ли слово с -ed глаголом в прошедшем времени или прилагательным

She looked tired after work. (tired: __) The children played in the garden. (played: __) I am interested in history. (interested: __) We painted the walls yesterday. (painted: __) The book was published in 2010. (published: __)

Ответы: 1. прилагательное 2. глагол в прошедшем времени 3. прилагательное 4. глагол в прошедшем времени 5. причастие в пассивном залоге

Рекомендую выполнять эти задания регулярно, отслеживая свой прогресс. Также полезно использовать мобильные приложения для изучения английского языка, которые часто включают интерактивные упражнения на закрепление грамматических правил, в том числе и использования окончания -ed. 🚀