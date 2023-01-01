Наречия частотности в английском: правила и примеры использования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Лингвисты и переводчики, желающие улучшить свои навыки Изучение английской грамматики часто напоминает разгадывание сложной головоломки, и одним из самых любопытных элементов этого пазла являются наречия частотности. Эти небольшие, но крайне важные слова способны полностью изменить смысл предложения, рассказывая собеседнику, как часто происходит то или иное действие. От never до always — правильное использование этих наречий отличает начинающего от уверенного говорящего. Поговорим о том, как расставить все точки над i в использовании наречий частотности, чтобы ваша речь звучала естественно и грамматически корректно. 🔍

Что такое наречия частотности и их значения

Наречия частотности (adverbs of frequency) — это слова, которые указывают, как часто происходит действие. Они отвечают на вопрос "How often?" (Как часто?) и являются неотъемлемой частью повседневной коммуникации на английском языке.

По шкале частотности эти наречия можно расположить следующим образом:

Наречие Значение Процент времени Always Всегда 100% Usually Обычно 80-99% Frequently Часто 70-80% Often Часто 50-70% Sometimes Иногда 25-50% Occasionally Время от времени 10-25% Rarely Редко 5-10% Seldom Редко 5-10% Hardly ever Почти никогда 1-5% Never Никогда 0%

Помимо этих однословных наречий, существуют также выражения частотности:

Every day/week/month/year (каждый день/неделю/месяц/год)

Once a day/week (один раз в день/неделю)

Twice a week/month (дважды в неделю/месяц)

Three times a year (три раза в год)

Every other day (через день)

Most of the time (большую часть времени)

From time to time (время от времени)

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моем продвинутом курсе студентка жаловалась, что ее понимают неправильно при общении с носителями языка. "Я часто говорю им, что always работаю допоздна, и они думают, что я трудоголик!" — сетовала она. Выяснилось, что в ее речи не хватало нюансов в использовании наречий частотности. Понятие "часто" для нее означало 2-3 раза в неделю, а слово "always" она использовала как усиление. Мы провели целое занятие, ранжируя различные ситуации по шкале частотности. Уже через месяц студентка с улыбкой сообщила, что ее коллеги-англичане перестали удивляться ее "трудоголизму", когда она стала говорить "I sometimes work late" вместо "I always work late". Такое небольшое изменение кардинально повлияло на восприятие ее высказываний!

Основные правила расположения наречий частотности

Правильное расположение наречий частотности в предложении — ключевой навык для грамотной английской речи. Существует несколько основных правил, которые определяют позицию наречия в предложении.

Правило 1: Наречия частотности обычно стоят перед основным глаголом, но после вспомогательных глаголов.

She often reads books before bed. (Она часто читает книги перед сном.)

reads books before bed. (Она часто читает книги перед сном.) They always study on weekends. (Они всегда учатся по выходным.)

study on weekends. (Они всегда учатся по выходным.) I have never been to Paris. (Я никогда не был в Париже.)

been to Paris. (Я никогда не был в Париже.) He does sometimes help with homework. (Он иногда помогает с домашней работой.)

Правило 2: Если в предложении используется глагол "to be" как основной глагол, наречие частотности ставится после него:

She is usually late. (Она обычно опаздывает.)

late. (Она обычно опаздывает.) We are never tired after yoga. (Мы никогда не устаем после йоги.)

tired after yoga. (Мы никогда не устаем после йоги.) I am always careful with my words. (Я всегда осторожен со своими словами.)

Правило 3: В отрицательных предложениях наречия частотности обычно стоят между подлежащим и отрицательной формой:

We usually don't go to bed after midnight. (Мы обычно не ложимся спать после полуночи.)

don't go to bed after midnight. (Мы обычно не ложимся спать после полуночи.) She often doesn't understand the jokes. (Она часто не понимает шутки.)

Правило 4: В начале или конце предложения могут стоять следующие наречия и выражения частотности:

Sometimes I wonder why we study so hard. (Иногда я задаюсь вопросом, почему мы так усердно учимся.)

I wonder why we study so hard. (Иногда я задаюсь вопросом, почему мы так усердно учимся.) Usually , she comes home late. (Обычно она приходит домой поздно.)

, she comes home late. (Обычно она приходит домой поздно.) We go to the movies once a week . (Мы ходим в кино раз в неделю.)

. (Мы ходим в кино раз в неделю.) They visit their parents twice a month. (Они навещают родителей дважды в месяц.)

Следует помнить, что наречия never, seldom, rarely, hardly ever имеют отрицательное значение, поэтому в предложениях с ними не используется отрицательная форма глагола:

✅ I never eat fast food. (Я никогда не ем фастфуд.) ❌ I don't never eat fast food.

Использование always, often, sometimes, never с глаголами

Когда мы используем наречия частотности с различными глаголами, важно учитывать как позицию наречия, так и его взаимодействие с типом глагола. Рассмотрим основные случаи использования наиболее распространенных наречий частотности.

Always (Всегда)

Наречие always указывает на то, что действие происходит 100% времени, без исключений.

С обычными глаголами: He always finishes his work on time. (Он всегда заканчивает свою работу вовремя.)

finishes his work on time. (Он всегда заканчивает свою работу вовремя.) С глаголом to be: She is always happy to see her friends. (Она всегда рада видеть своих друзей.)

happy to see her friends. (Она всегда рада видеть своих друзей.) В длительных временах может выражать раздражение или критику: She's always complaining about the weather! (Она вечно жалуется на погоду!)

Often (Часто)

Often означает, что действие происходит в большом количестве случаев, но не всегда.

Стандартная позиция: We often go to the cinema. (Мы часто ходим в кино.)

go to the cinema. (Мы часто ходим в кино.) В начале предложения для эмфазы: Often , children don't understand the importance of education. (Часто дети не понимают важность образования.)

, children don't understand the importance of education. (Часто дети не понимают важность образования.) В конце предложения (реже): I visit my grandparents often. (Я навещаю бабушку и дедушку часто.)

Sometimes (Иногда)

Sometimes — одно из самых гибких наречий частотности с точки зрения позиции в предложении.

В начале: Sometimes I think about changing my career. (Иногда я думаю о смене карьеры.)

I think about changing my career. (Иногда я думаю о смене карьеры.) Перед основным глаголом: I sometimes forget my keys. (Я иногда забываю свои ключи.)

forget my keys. (Я иногда забываю свои ключи.) После глагола to be: He is sometimes late for meetings. (Он иногда опаздывает на встречи.)

late for meetings. (Он иногда опаздывает на встречи.) В конце: We go to the mountains sometimes. (Мы иногда ездим в горы.)

Never (Никогда)

Never имеет отрицательное значение и указывает на полное отсутствие действия.

С обычными глаголами: I never drink coffee after 6 p.m. (Я никогда не пью кофе после 6 вечера.)

drink coffee after 6 p.m. (Я никогда не пью кофе после 6 вечера.) С глаголом to be: She is never impolite to others. (Она никогда не бывает невежлива с другими.)

impolite to others. (Она никогда не бывает невежлива с другими.) С перфектными временами: I have never been to Australia. (Я никогда не был в Австралии.)

Важно помнить, что с наречием never не используется отрицательная форма глагола, так как само наречие уже имеет отрицательное значение (double negation).

Алексей Петров, переводчик и лингвист Когда я только начинал работать переводчиком, произошел забавный случай на международной конференции. Во время перевода речи российского участника, сказавшего "я никогда не отказываюсь от интересных предложений", я автоматически перевел это как "I never don't reject interesting offers". Присутствующие англоязычные участники вежливо улыбались, но было очевидно, что что-то не так. После выступления один из британских делегатов деликатно указал на мою ошибку с двойным отрицанием. Правильный вариант был "I never reject interesting offers" или "I don't ever reject interesting offers". Этот случай стал для меня отличным уроком — наречия частотности с отрицательным значением требуют особого внимания и не терпят дополнительных отрицаний! С тех пор я разработал собственную ментальную проверку: если в предложении есть "never", значит отрицательная частица "not" не нужна, и наоборот.

Особенности употребления наречий частотности в разных временах

Наречия частотности могут использоваться во всех временах английского языка, но их позиция и оттенки значения могут меняться в зависимости от временной формы.

Время Правило позиции Примеры Present Simple Перед основным глаголом I always wake up at 7 AM.<br>She sometimes walks to work. Present Continuous После am/is/are, перед -ing формой I am currently working on my thesis.<br>She is always talking about her travels. (Раздражение) Past Simple Перед основным глаголом He never liked classical music.<br>We usually went swimming in summer. Present Perfect После have/has, перед причастием прошедшего времени I have often thought about changing careers.<br>She has never been to Africa. Future Simple После will, перед основным глаголом I will probably arrive late.<br>He will always remember this day. Модальные глаголы После модального глагола, перед основным You should always check your work.<br>They might occasionally help us.

В Present Simple наречия частотности часто используются для описания привычек и рутин:

We usually have dinner at 7 PM. (Мы обычно ужинаем в 7 вечера.)

have dinner at 7 PM. (Мы обычно ужинаем в 7 вечера.) She rarely watches TV. (Она редко смотрит телевизор.)

В Present Continuous использование always, constantly, forever может передавать раздражение или критику:

He is always forgetting his keys! (Он вечно забывает свои ключи!)

forgetting his keys! (Он вечно забывает свои ключи!) They are constantly complaining about something. (Они постоянно жалуются на что-то.)

В перфектных временах наречия частотности подчеркивают опыт или результат действий:

I have never seen such a beautiful sunset. (Я никогда не видел такого красивого заката.)

seen such a beautiful sunset. (Я никогда не видел такого красивого заката.) She has often tried to contact him. (Она часто пыталась связаться с ним.)

В условных предложениях наречия частотности используются по тем же правилам, что и в соответствующих временах:

If I always listened to my parents, I wouldn't have made so many mistakes. (Если бы я всегда слушал своих родителей, я бы не сделал так много ошибок.)

listened to my parents, I wouldn't have made so many mistakes. (Если бы я всегда слушал своих родителей, я бы не сделал так много ошибок.) If you sometimes took breaks, you wouldn't be so stressed. (Если бы ты иногда делал перерывы, ты бы не был так напряжен.)

Стоит отметить, что некоторые наречия частотности могут менять свое значение в зависимости от контекста и времени. Например, ever обычно используется в вопросах и отрицаниях в перфектных временах:

Have you ever been to Japan? (Ты когда-нибудь был в Японии?)

been to Japan? (Ты когда-нибудь был в Японии?) I don't think I've ever seen him angry. (Я не думаю, что я когда-либо видел его сердитым.)

Практические советы по применению наречий частотности

Чтобы уверенно использовать наречия частотности в английском языке, воспользуйтесь следующими практическими советами и рекомендациями. 🌟

1. Создайте личную шкалу частотности Визуализируйте шкалу от 0% до 100% и разместите на ней все наречия частотности. Это поможет вам лучше понять разницу между ними и выбрать правильное наречие для выражения своей мысли.

2. Тренируйтесь с повседневными привычками Составьте список своих ежедневных действий и опишите их частотность на английском:

I always brush my teeth in the morning.

brush my teeth in the morning. I usually check my emails before breakfast.

check my emails before breakfast. I sometimes go for a run.

go for a run. I rarely watch TV before bed.

watch TV before bed. I never skip breakfast.

3. Обратите внимание на позицию наречия Создайте ментальные проверки для определения позиции наречия в предложении:

Есть ли в предложении глагол to be как основной глагол? → наречие идет после него

Есть ли вспомогательный глагол? → наречие идет после него

Обычный глагол без вспомогательных? → наречие идет перед ним

4. Избегайте распространенных ошибок

Не используйте двойное отрицание с наречиями, имеющими отрицательное значение: ❌ I don't never eat meat. → ✅ I never eat meat.

Не ставьте наречия между глаголом и его прямым дополнением: ❌ I drink always coffee. → ✅ I always drink coffee.

Не забывайте о разнице в употреблении always в Present Simple и Present Continuous: I always help my friends. (Нейтральное утверждение) I am always helping my friends. (Возможное раздражение)

5. Обогащайте свою речь различными наречиями Вместо того, чтобы всегда использовать одни и те же наречия, расширяйте свой словарный запас:

Вместо often попробуйте frequently, regularly

Вместо sometimes используйте occasionally, at times

Вместо never можно сказать not once, at no time

6. Используйте выражения частотности для большей точности Если вам нужно указать более точную частотность, используйте фразовые выражения:

Once a week (раз в неделю)

Twice a month (дважды в месяц)

Every other day (через день)

Three times a year (три раза в год)

Most weekends (большинство выходных)

7. Практикуйтесь в различных контекстах Используйте наречия частотности в разных типах предложений:

В вопросах: How often do you go swimming?

do you go swimming? В отрицательных предложениях: He doesn't usually stay up late.

stay up late. В условных предложениях: If you always studied harder, you would get better grades.

studied harder, you would get better grades. В пассивных конструкциях: This road is rarely used by locals.