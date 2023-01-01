Прошедшая форма глагола have: правила использования had в английском

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем или продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои знания о глаголе "have" и его формах.

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке и избежать распространённых ошибок. Глагол "have" — один из краеугольных камней английской грамматики, а его прошедшая форма "had" часто становится настоящим камнем преткновения для изучающих язык. Многие студенты годами путаются в использовании этого, казалось бы, простого глагола, допуская элементарные ошибки в речи и на письме. Но стоит разобраться в базовых принципах его применения — и вы обнаружите, что все правила логичны и последовательны. Давайте разложим по полочкам, как правильно использовать "have" в прошедшем времени, разберем типичные конструкции и научимся избегать распространенных ловушек. 🔍

Правила использования глагола have в прошедшем времени

Глагол "have" в прошедшем времени имеет единую форму "had" для всех лиц и чисел. Это делает его удивительно простым в плане запоминания формы, но требует внимания к контексту использования.

В английской грамматике "had" может выступать в нескольких ключевых ролях:

Как основной глагол в Past Simple, выражающий обладание чем-либо

Как вспомогательный глагол для образования Past Perfect

Как модальный глагол в конструкции "had to" (должен был)

Как часть идиоматических выражений

Рассмотрим, как меняется форма глагола "have" при переходе из настоящего времени в прошедшее:

Лицо/число Present Simple Past Simple I have had You have had He/She/It has had We have had You have had They have had

Когда "have" выступает в роли основного глагола в Past Simple, он выражает принадлежность или обладание чем-либо в прошлом: "I had a dog when I was a child" (У меня была собака, когда я был ребенком).

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с продвинутыми студентами я предложила упражнение: описать свое детство, используя глагол "had". Один из студентов, Михаил, постоянно переключался между "had" и "have had", не понимая разницы. Я попросила его представить временную линию и отметить события: "У меня была собака" (I had a dog) — простое событие в прошлом; "У меня была собака с 5 до 10 лет" (I had a dog from 5 to 10) — также простое описание периода в прошлом. Затем я объяснила, что "have had" относится к настоящему совершенному времени: "У меня была собака (в моей жизни до настоящего момента)" — I have had a dog. Этот пример с визуализацией временной линии стал переломным — Михаил наконец-то "увидел" разницу и перестал совершать эту типичную ошибку.

В качестве вспомогательного глагола "had" используется для формирования Past Perfect (прошедшего совершенного времени), которое описывает действие, произошедшее до определенного момента в прошлом: "I had finished my homework before my parents came home" (Я закончил домашнее задание до того, как мои родители пришли домой).

Форма had: основные функции в английском языке

Глагол "had" обладает удивительной многофункциональностью в английском языке, что делает его одним из самых важных элементов грамматики. Разберем детально основные функции этой формы глагола "have". 📚

1. Had как основной глагол (Past Simple)

В качестве основного глагола "had" выражает:

Обладание: "I had two tickets to the concert" (У меня было два билета на концерт)

Прием пищи: "We had breakfast at 7 am" (Мы завтракали в 7 утра)

Переживание опыта: "They had a wonderful time in Paris" (Они прекрасно провели время в Париже)

Отношения: "She had many friends in school" (У неё было много друзей в школе)

2. Had как вспомогательный глагол (Past Perfect)

При формировании Past Perfect "had" соединяется с причастием прошедшего времени (Past Participle) основного глагола:

"I had seen that movie before" (Я видел этот фильм раньше)

"She had never visited London until last year" (Она никогда не была в Лондоне до прошлого года)

3. Had в модальной конструкции "had to"

Выражает необходимость совершения действия в прошлом:

"I had to finish my project yesterday" (Мне пришлось закончить проект вчера)

"They had to leave early" (Им пришлось уйти рано)

4. Had в условных предложениях третьего типа

Используется для формирования нереальных условий в прошлом:

"If I had studied harder, I would have passed the exam" (Если бы я учился усерднее, я бы сдал экзамен)

5. Had в конструкции "would rather had"

Выражает предпочтения о прошлом:

"I would rather had stayed at home" (Я бы предпочел остаться дома)

Функция Структура Пример Основной глагол (Past Simple) Subject + had + object She had a car. Вспомогательный глагол (Past Perfect) Subject + had + Past Participle I had worked there. Модальная конструкция Subject + had to + infinitive We had to go. Условные предложения (3-й тип) If + subject + had + Past Participle If I had known... Would rather had Subject + would rather + had + Past Participle I would rather had gone.

Утвердительные и отрицательные предложения с had

Построение утвердительных и отрицательных предложений с "had" требует понимания базовой структуры английского предложения. Давайте рассмотрим подробно оба типа конструкций и их особенности. 🧩

Утвердительные предложения с had

Структура утвердительного предложения с "had" в качестве основного глагола весьма прямолинейна:

Подлежащее + had + дополнение/обстоятельство

Примеры:

"John had a new car last year" (У Джона была новая машина в прошлом году)

"We had lunch at that restaurant yesterday" (Мы обедали в том ресторане вчера)

"They had an interesting discussion" (У них был интересный разговор)

Структура утвердительного предложения с "had" в качестве вспомогательного глагола для Past Perfect:

Подлежащее + had + Past Participle (причастие прошедшего времени) + дополнение/обстоятельство

Примеры:

"I had finished my work before the deadline" (Я закончил свою работу до крайнего срока)

"She had lived in London for ten years before moving to Paris" (Она жила в Лондоне десять лет, прежде чем переехать в Париж)

Игорь Соколов, методист по английскому языку Работая с группой бизнесменов, изучающих английский для переговоров, я столкнулся с интересным случаем. Максим, директор IT-компании, постоянно делал одну и ту же ошибку: "Yesterday I have had a meeting with clients". Я объяснял разницу между Present Perfect и Past Simple, но теория не помогала. Решение пришло неожиданно. Я попросил Максима вести дневник деловых встреч на английском, строго разграничивая: "Yesterday I had a meeting" и "I have had three meetings this week". Через две недели такой практики его речь стала заметно чище — контекст и регулярное использование в реальных ситуациях сделали то, чего не могли добиться теоретические объяснения. Теперь он безошибочно использует "had" и "have had" в соответствующих контекстах.

Отрицательные предложения с had

Для образования отрицательных предложений с "had" как основным глаголом используется вспомогательный глагол "did" и частица "not":

Подлежащее + did not (didn't) + have + дополнение/обстоятельство

Примеры:

"I didn't have enough time to complete the task" (У меня не было достаточно времени, чтобы завершить задание)

"They didn't have any questions after the presentation" (У них не было вопросов после презентации)

Для образования отрицательных предложений в Past Perfect используется следующая структура:

Подлежащее + had not (hadn't) + Past Participle + дополнение/обстоятельство

Примеры:

"I hadn't seen such a beautiful sunset before" (Я не видел такого красивого заката раньше)

"She hadn't prepared for the exam properly" (Она не подготовилась к экзамену должным образом)

Важно отметить разницу между "didn't have" и "hadn't". Первая конструкция используется в Past Simple и описывает простое отрицание в прошлом, вторая — в Past Perfect и относится к действию, которое не произошло до определенного момента в прошлом.

Вопросительные конструкции с глаголом have в прошлом

Формирование вопросов с глаголом "have" в прошедшем времени может вызывать затруднения из-за различных функций этого глагола. Рассмотрим основные типы вопросительных конструкций и их особенности. 🤔

Общие вопросы с had в Past Simple

Для образования общего вопроса в Past Simple с глаголом "have" используется вспомогательный глагол "did":

Did + подлежащее + have + дополнение/обстоятельство?

Примеры:

"Did you have time to finish your homework?" (У тебя было время закончить домашнее задание?)

"Did they have any problems during the trip?" (У них были какие-либо проблемы во время поездки?)

Общие вопросы с had в Past Perfect

Для образования общего вопроса в Past Perfect глагол "had" выносится в начало предложения:

Had + подлежащее + Past Participle + дополнение/обстоятельство?

Примеры:

"Had you finished your work before the meeting started?" (Ты закончил свою работу до начала встречи?)

"Had she ever visited Paris before that trip?" (Она когда-либо посещала Париж до той поездки?)

Специальные вопросы с had в Past Simple

Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова, за которым следует вспомогательный глагол:

Вопросительное слово + did + подлежащее + have + дополнение/обстоятельство?

Примеры:

"What did you have for breakfast?" (Что ты ел на завтрак?)

"Where did they have their vacation last year?" (Где они проводили отпуск в прошлом году?)

"When did you have your last dental check-up?" (Когда у тебя был последний осмотр у стоматолога?)

Специальные вопросы с had в Past Perfect

Структура специальных вопросов в Past Perfect:

Вопросительное слово + had + подлежащее + Past Participle + дополнение/обстоятельство?

Примеры:

"Why had she left before I arrived?" (Почему она ушла до того, как я пришёл?)

"How long had you worked there before getting promoted?" (Как долго ты работал там до повышения?)

Разделительные вопросы

Разделительные вопросы с "had" образуются следующим образом:

Для Past Simple: You had a car then, didn't you? (У тебя была машина тогда, не так ли?)

Для Past Perfect: She had finished her work, hadn't she? (Она закончила свою работу, не так ли?)

Вопросы к подлежащему

Особенность вопросов к подлежащему в том, что они не требуют изменения порядка слов:

Для Past Simple: "Who had a red car?" (У кого была красная машина?)

Для Past Perfect: "Who had completed the task before the deadline?" (Кто выполнил задание до крайнего срока?)

Часто встречающиеся ошибки при употреблении had

Даже опытные изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при использовании "had". Разберем наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

1. Смешение had и have had

Одна из самых распространенных ошибок — неправильный выбор между Past Simple (had) и Present Perfect (have had).

Неправильно: "I have had a dog when I was a child." Правильно: "I had a dog when I was a child." (поскольку речь идет о завершенном действии в прошлом)

Неправильно: "I had lunch already today." Правильно: "I have had lunch already today." (поскольку речь идет о действии, связанном с настоящим временем)

2. Неправильное образование отрицательных форм

Многие студенты путаются при образовании отрицательных форм с "had".

Неправильно: "I hadn't a car last year." (для Past Simple) Правильно: "I didn't have a car last year."

Неправильно: "I didn't had seen that movie before." Правильно: "I hadn't seen that movie before."

3. Ошибки в вопросительных конструкциях

Вопросы часто вызывают затруднения из-за различий в формировании вопросов для Past Simple и Past Perfect.

Неправильно: "Had you a nice time at the party?" (для Past Simple) Правильно: "Did you have a nice time at the party?"

Неправильно: "Did you had finished your work before the deadline?" Правильно: "Had you finished your work before the deadline?"

4. Неправильное употребление had to

Конструкция "had to" часто вызывает проблемы:

Неправильно: "I had must go to the doctor yesterday." Правильно: "I had to go to the doctor yesterday."

5. Путаница с формами в условных предложениях

В условных предложениях третьего типа глагол "had" часто употребляется неправильно:

Неправильно: "If I would have known about the meeting, I would have come." Правильно: "If I had known about the meeting, I would have come."

Типичная ошибка Неправильно Правильно Смешение времен I have had a dog when I was young. I had a dog when I was young. Неправильное отрицание в Past Simple I hadn't time yesterday. I didn't have time yesterday. Неправильное отрицание в Past Perfect I didn't had seen it before. I hadn't seen it before. Ошибка в вопросе (Past Simple) Had you a car? Did you have a car? Ошибка в вопросе (Past Perfect) Did you had finished? Had you finished?

6. Избыточное использование had

Некоторые учащиеся стремятся использовать "had" везде, где речь идет о прошлом, забывая о контексте:

Неправильно: "When I had arrived, they had already had left." Правильно: "When I arrived, they had already left."

7. Неправильное использование с never/ever

С наречиями "never" и "ever" часто возникает путаница:

Неправильно: "I never had been to Paris until last year." Правильно: "I had never been to Paris until last year."

Для преодоления этих ошибок полезно регулярно практиковаться в использовании глагола "have" в различных временных формах, обращая особое внимание на контекст и временные маркеры в предложениях.