Формы глагола take: различия между took и taken, правила и примеры#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык, как начинающие, так и продвинутые.
- Преподаватели английского языка, ищущие методики для объяснения правил.
Профессионалы, работающие на английском, которым нужно улучшить грамматику в письменной и устной речи.
Глагол "take" заслуженно считается одним из самых каверзных неправильных глаголов английского языка. Путаница между формами "took" и "taken" мучает как начинающих, так и продвинутых студентов. Взгляните на любой текст вашего нерусскоговорящего коллеги — с вероятностью 70% там будет ошибка с этими формами. Почему так происходит и как раз и навсегда разобраться с этой грамматической головоломкой? 🧩 Давайте расставим все точки над "i" в употреблении прошедших форм одного из самых частотных английских глаголов.
Формы глагола take: настоящее и прошедшее время
Глагол "take" (брать, взять, принимать) относится к неправильным глаголам английского языка, что означает отсутствие стандартного образования форм прошедшего времени с помощью окончания "-ed". Вместо этого данный глагол имеет особые формы для различных временных конструкций.
Основные формы глагола "take":
- Take — базовая форма (инфинитив)
- Takes — форма 3-го лица единственного числа в Present Simple
- Taking — причастие настоящего времени / герундий
- Took — прошедшее время (Past Simple)
- Taken — причастие прошедшего времени
Для наглядности представим варианты использования каждой формы в таблице:
|Форма глагола
|Применение
|Пример
|Take
|Инфинитив, Present Simple (кроме 3-го лица ед. ч.)
|I take a shower every morning.
|Takes
|Present Simple (3-е лицо ед. ч.)
|She takes the bus to work.
|Taking
|Continuous Tenses, герундий
|I am taking notes. / I enjoy taking photos.
|Took
|Past Simple
|I took a taxi yesterday.
|Taken
|Perfect Tenses, пассивный залог
|I have taken my medicine. / The book was taken by him.
Важно понимать, что именно формы "took" и "taken" вызывают наибольшую путаницу у изучающих английский язык, поскольку обе они относятся к прошедшему времени, но используются в разных грамматических конструкциях.
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню, как однажды на продвинутом уровне ученик спросил меня: "Почему я до сих пор делаю ошибки с took и taken? Неужели это настолько сложно?" Я ответила вопросом на вопрос: "А как часто вы говорите на английском о прошедших событиях?" Оказалось, что почти никогда – его работа была связана в основном с описанием текущих процессов и будущих планов. Вот в чем был корень проблемы! Мы разработали систему ежедневных упражнений, где ему нужно было рассказывать о событиях вчерашнего дня и прошлой недели, используя различные времена. Через месяц путаница исчезла полностью. Мораль: недостаточно просто знать правило – нужно его регулярно применять на практике.
Правила употребления took в Past Simple
Форма "took" используется исключительно в простом прошедшем времени (Past Simple). Это время описывает действия, которые произошли и завершились в прошлом, обычно в конкретный момент или период времени.
Основные случаи использования "took" в Past Simple:
- Одиночное завершенное действие в прошлом: I took a shower at 7 am. (Я принял душ в 7 утра.)
- Последовательность действий в прошлом: I took my keys, locked the door, and left. (Я взял ключи, запер дверь и ушел.)
- Регулярные или повторяющиеся действия в прошлом: She took piano lessons every Tuesday last year. (Она брала уроки фортепиано каждый вторник в прошлом году.)
- Длительные действия с указанием конкретного периода времени: It took me three hours to finish the report. (У меня ушло три часа на то, чтобы закончить отчет.)
Маркеры времени, сигнализирующие об использовании Past Simple с "took":
- yesterday (вчера)
- last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/году)
- in 2020 (в 2020 году)
- a week ago (неделю назад)
- when I was a child (когда я был ребенком)
Примеры использования "took" в различных контекстах:
- 🍽️ We took lunch at a small café near the beach. (Мы обедали в маленьком кафе рядом с пляжем.)
- 🚕 She took a taxi to the airport last night. (Она взяла такси до аэропорта прошлой ночью.)
- 💊 The patient took the medicine as prescribed. (Пациент принял лекарство согласно предписанию.)
- 📷 I took several photos of the sunset. (Я сделал несколько фотографий заката.)
- ⏱️ It took them four hours to reach the summit. (Им потребовалось четыре часа, чтобы достичь вершины.)
Важно помнить, что форма "took" никогда не используется с вспомогательными глаголами "have/has/had" для образования совершенных времен (Perfect Tenses). В таких случаях применяется исключительно форма "taken".
Когда использовать taken: Present Perfect и другие случаи
Форма "taken" — это причастие прошедшего времени (Past Participle) глагола "take". В отличие от "took", которое используется самостоятельно, "taken" всегда требует вспомогательного глагола. Рассмотрим основные случаи использования этой формы.
Present Perfect (настоящее совершенное время) — используется для действий, которые произошли в прошлом, но имеют связь с настоящим:
- I have taken all necessary precautions. (Я принял все необходимые меры предосторожности.)
- She has taken my advice. (Она воспользовалась моим советом.)
- Have you taken your medicine today? (Ты принял лекарство сегодня?)
Past Perfect (прошедшее совершенное время) — для действий, которые произошли раньше другого действия в прошлом:
- I had already taken a shower when you called. (Я уже принял душ, когда ты позвонил.)
- After he had taken the exam, he went on vacation. (После того как он сдал экзамен, он отправился в отпуск.)
Future Perfect (будущее совершенное время):
- By next month, I will have taken all required courses. (К следующему месяцу я пройду все необходимые курсы.)
Пассивный залог (Passive Voice) во всех временах:
- The photo was taken by a professional photographer. (Фотография была сделана профессиональным фотографом.) — Past Simple Passive
- The decision has been taken without my consent. (Решение было принято без моего согласия.) — Present Perfect Passive
- All measures are being taken to ensure your safety. (Принимаются все меры для обеспечения вашей безопасности.) — Present Continuous Passive
В качестве определения (прилагательное):
- A well-taken point. (Хорошо подмеченный момент.)
- The taken path led us to the waterfall. (Выбранный путь привел нас к водопаду.)
|Грамматическая конструкция
|Формула
|Пример с "taken"
|Present Perfect
|have/has + taken
|I have taken a shower.
|Past Perfect
|had + taken
|I had taken my umbrella before it started raining.
|Future Perfect
|will have + taken
|By December, I will have taken 20 flights this year.
|Present Perfect Continuous
|have/has been + taking
|I have been taking piano lessons for five years.
|Past Simple Passive
|was/were + taken
|The picture was taken last year.
|Present Perfect Passive
|have/has been + taken
|The book has been taken from the library.
Маркеры времени, которые часто сопровождают использование "taken" в Perfect Tenses:
- already (уже)
- just (только что)
- ever/never (когда-либо/никогда)
- yet (ещё, уже)
- since (с какого-то момента)
- for (в течение какого-то времени)
- recently/lately (недавно, в последнее время)
Типичные ошибки при использовании took и taken
Алексей Мороз, редактор технической документации
В нашей международной команде разработчиков письменная коммуникация на английском вызывала постоянные проблемы. Больше всего ошибок было связано с формами неправильных глаголов, особенно с took/taken. Однажды из-за фразы "We have took measures to fix the issue" в документации возникло серьезное недопонимание с клиентом — он решил, что мы только планируем решить проблему, хотя на самом деле она уже была исправлена. После этого случая мы создали внутренний справочник с часто используемыми глаголами и их формами, а также установили автоматическую проверку документации на грамматические ошибки. Количество недоразумений сократилось на 80%, а доверие клиентов к качеству нашей работы заметно выросло.
Путаница между "took" и "taken" — одна из самых распространенных грамматических ошибок среди изучающих английский язык. Разберем типичные случаи неправильного употребления:
- ❌ I have took the bus yesterday. — Неверное использование "took" с вспомогательным глаголом "have".
✅ I have taken the bus yesterday. — Правильно с точки зрения формы, но маркер времени "yesterday" не сочетается с Present Perfect. Лучше использовать: I took the bus yesterday.
- ❌ He taken the exam last week. — Использование "taken" без вспомогательного глагола.
✅ He took the exam last week. — Правильное использование "took" для Past Simple.
- ❌ The picture was took by a professional. — Неверное использование "took" в пассивном залоге.
✅ The picture was taken by a professional. — Правильное использование "taken" в пассивном залоге.
- ❌ After I took my medicine, I feel better. — Несоответствие времен (после Past Simple обычно следует тоже прошедшее время).
✅ After I took my medicine, I felt better. — Правильное согласование времен.
- ❌ I had took a shower before I went to bed. — Неправильное использование "took" после вспомогательного глагола "had".
- ✅ I had taken a shower before I went to bed. — Правильное использование "taken" для Past Perfect.
Помимо этих типичных ошибок, существуют и другие подводные камни:
- Смешение временных маркеров: использование маркеров Present Perfect (just, already, yet) с формой "took" или маркеров Past Simple (yesterday, last week) с конструкцией "have taken".
- Неправильное образование вопросов и отрицаний: забывание вспомогательных глаголов "did" для "took" или неправильное размещение "not" в Perfect Tenses.
- Путаница в пассивных конструкциях: использование формы "took" вместо "taken" после "be" в любом времени.
- Ошибки в согласовании времен: неправильный выбор между "took" и "had taken" в сложных предложениях с несколькими прошедшими действиями.
Рекомендации для избежания ошибок:
- 🎯 Запомните базовое правило: "took" используется самостоятельно, а "taken" — только с вспомогательными глаголами.
- 📝 Обращайте внимание на маркеры времени в предложении — они часто подсказывают, какое время и, соответственно, какую форму глагола нужно использовать.
- 🔍 При возникновении сомнений проверяйте себя с помощью простой замены на правильный глагол: "took" → "went" (тоже Past Simple) или "taken" → "gone" (тоже причастие прошедшего времени).
- 🗣️ Практикуйтесь в использовании различных временных форм в разговорной речи и письме.
- 📚 Анализируйте свои ошибки и ведите список трудных случаев для повторения.
Практические упражнения для закрепления правил
Для того чтобы раз и навсегда закрепить правильное использование форм "took" и "taken", предлагаю выполнить следующие упражнения.
Упражнение 1: Заполните пропуски, выбрав правильную форму глагола "take"
- I ___ the train to work yesterday. (take/took/taken)
- She has ___ my advice. (take/took/taken)
- They ___ a lot of photos during their vacation last summer. (take/took/taken)
- The decision has been ___ without consulting the team. (take/took/taken)
- After he had ___ the medicine, he felt much better. (take/took/taken)
- This picture was ___ by my grandfather in 1965. (take/took/taken)
- I ___ three exams last week and I'm exhausted. (take/took/taken)
- Have you ___ your passport with you? (take/took/taken)
- By the time we arrive, they will have ___ all the good seats. (take/took/taken)
- I'm afraid someone has ___ my umbrella. (take/took/taken)
Ответы: 1) took, 2) taken, 3) took, 4) taken, 5) taken, 6) taken, 7) took, 8) taken, 9) taken, 10) taken
Упражнение 2: Переформулируйте предложения, используя указанное время
- I take the dog for a walk every evening. (Past Simple) → ____
- She took the final exam yesterday. (Present Perfect) → ____
- They are taking photographs of the monument. (Past Perfect) → ____
- We take the same route to school. (Past Simple) → ____
- He has taken all my suggestions into account. (Past Simple) → ____
Возможные ответы:
- I took the dog for a walk every evening.
- She has taken the final exam (recently/already).
- They had taken photographs of the monument (before something else happened).
- We took the same route to school.
- He took all my suggestions into account.
Упражнение 3: Исправьте ошибки в следующих предложениях
- I have took my medication this morning.
- She taken a taxi to the airport yesterday.
- The picture was took by a famous photographer.
- After I have taken lunch, I went for a walk.
- They had took all precautions before the storm hit.
Исправленные варианты:
- I have taken my medication this morning.
- She took a taxi to the airport yesterday.
- The picture was taken by a famous photographer.
- After I had taken lunch, I went for a walk. (Или: After I took lunch, I went for a walk.)
- They had taken all precautions before the storm hit.
Упражнение 4: Переведите предложения на английский язык, используя правильную форму глагола "take"
- Я взял твою книгу вчера.
- Она уже приняла лекарство.
- К тому времени, как мы приехали, все места были заняты.
- Ты когда-нибудь брал уроки игры на гитаре?
- Решение было принято единогласно.
Возможные переводы:
- I took your book yesterday.
- She has already taken her medicine.
- By the time we arrived, all the seats had been taken.
- Have you ever taken guitar lessons?
- The decision was taken unanimously.
Упражнение 5: Составьте предложения, используя следующие элементы
- I / take / the train / yesterday
- She / have / take / a shower / already
- After / he / take / the exam / he / go / on vacation
- The photo / be / take / last summer
- We / not / take / any breaks / since morning
Возможные варианты:
- I took the train yesterday.
- She has already taken a shower.
- After he took/had taken the exam, he went on vacation.
- The photo was taken last summer.
- We haven't taken any breaks since morning.
Правильное использование форм "took" и "taken" — важнейший навык для тех, кто стремится к грамматически правильной английской речи. Запомните ключевой принцип: "took" используется самостоятельно в Past Simple для завершенных действий в прошлом, а "taken" всегда требует вспомогательного глагола и применяется в Perfect Tenses и пассивном залоге. Регулярная практика с осознанным применением этих правил позволит вам автоматизировать правильный выбор формы и значительно повысить качество вашего английского языка. 📚✅