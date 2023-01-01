Формы глагола take: различия между took и taken, правила и примеры

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык, как начинающие, так и продвинутые.
  • Преподаватели английского языка, ищущие методики для объяснения правил.

  • Профессионалы, работающие на английском, которым нужно улучшить грамматику в письменной и устной речи.

    Глагол "take" заслуженно считается одним из самых каверзных неправильных глаголов английского языка. Путаница между формами "took" и "taken" мучает как начинающих, так и продвинутых студентов. Взгляните на любой текст вашего нерусскоговорящего коллеги — с вероятностью 70% там будет ошибка с этими формами. Почему так происходит и как раз и навсегда разобраться с этой грамматической головоломкой? 🧩 Давайте расставим все точки над "i" в употреблении прошедших форм одного из самых частотных английских глаголов.

Формы глагола take: настоящее и прошедшее время

Глагол "take" (брать, взять, принимать) относится к неправильным глаголам английского языка, что означает отсутствие стандартного образования форм прошедшего времени с помощью окончания "-ed". Вместо этого данный глагол имеет особые формы для различных временных конструкций.

Основные формы глагола "take":

  • Take — базовая форма (инфинитив)
  • Takes — форма 3-го лица единственного числа в Present Simple
  • Taking — причастие настоящего времени / герундий
  • Took — прошедшее время (Past Simple)
  • Taken — причастие прошедшего времени

Для наглядности представим варианты использования каждой формы в таблице:

Форма глагола Применение Пример
Take Инфинитив, Present Simple (кроме 3-го лица ед. ч.) I take a shower every morning.
Takes Present Simple (3-е лицо ед. ч.) She takes the bus to work.
Taking Continuous Tenses, герундий I am taking notes. / I enjoy taking photos.
Took Past Simple I took a taxi yesterday.
Taken Perfect Tenses, пассивный залог I have taken my medicine. / The book was taken by him.

Важно понимать, что именно формы "took" и "taken" вызывают наибольшую путаницу у изучающих английский язык, поскольку обе они относятся к прошедшему времени, но используются в разных грамматических конструкциях.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню, как однажды на продвинутом уровне ученик спросил меня: "Почему я до сих пор делаю ошибки с took и taken? Неужели это настолько сложно?" Я ответила вопросом на вопрос: "А как часто вы говорите на английском о прошедших событиях?" Оказалось, что почти никогда – его работа была связана в основном с описанием текущих процессов и будущих планов. Вот в чем был корень проблемы! Мы разработали систему ежедневных упражнений, где ему нужно было рассказывать о событиях вчерашнего дня и прошлой недели, используя различные времена. Через месяц путаница исчезла полностью. Мораль: недостаточно просто знать правило – нужно его регулярно применять на практике.

Правила употребления took в Past Simple

Форма "took" используется исключительно в простом прошедшем времени (Past Simple). Это время описывает действия, которые произошли и завершились в прошлом, обычно в конкретный момент или период времени.

Основные случаи использования "took" в Past Simple:

  • Одиночное завершенное действие в прошлом: I took a shower at 7 am. (Я принял душ в 7 утра.)
  • Последовательность действий в прошлом: I took my keys, locked the door, and left. (Я взял ключи, запер дверь и ушел.)
  • Регулярные или повторяющиеся действия в прошлом: She took piano lessons every Tuesday last year. (Она брала уроки фортепиано каждый вторник в прошлом году.)
  • Длительные действия с указанием конкретного периода времени: It took me three hours to finish the report. (У меня ушло три часа на то, чтобы закончить отчет.)

Маркеры времени, сигнализирующие об использовании Past Simple с "took":

  • yesterday (вчера)
  • last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/году)
  • in 2020 (в 2020 году)
  • a week ago (неделю назад)
  • when I was a child (когда я был ребенком)

Примеры использования "took" в различных контекстах:

  • 🍽️ We took lunch at a small café near the beach. (Мы обедали в маленьком кафе рядом с пляжем.)
  • 🚕 She took a taxi to the airport last night. (Она взяла такси до аэропорта прошлой ночью.)
  • 💊 The patient took the medicine as prescribed. (Пациент принял лекарство согласно предписанию.)
  • 📷 I took several photos of the sunset. (Я сделал несколько фотографий заката.)
  • ⏱️ It took them four hours to reach the summit. (Им потребовалось четыре часа, чтобы достичь вершины.)

Важно помнить, что форма "took" никогда не используется с вспомогательными глаголами "have/has/had" для образования совершенных времен (Perfect Tenses). В таких случаях применяется исключительно форма "taken".

Когда использовать taken: Present Perfect и другие случаи

Форма "taken" — это причастие прошедшего времени (Past Participle) глагола "take". В отличие от "took", которое используется самостоятельно, "taken" всегда требует вспомогательного глагола. Рассмотрим основные случаи использования этой формы.

  1. Present Perfect (настоящее совершенное время) — используется для действий, которые произошли в прошлом, но имеют связь с настоящим:

    • I have taken all necessary precautions. (Я принял все необходимые меры предосторожности.)
    • She has taken my advice. (Она воспользовалась моим советом.)
    • Have you taken your medicine today? (Ты принял лекарство сегодня?)

  2. Past Perfect (прошедшее совершенное время) — для действий, которые произошли раньше другого действия в прошлом:

    • I had already taken a shower when you called. (Я уже принял душ, когда ты позвонил.)
    • After he had taken the exam, he went on vacation. (После того как он сдал экзамен, он отправился в отпуск.)

  3. Future Perfect (будущее совершенное время):

    • By next month, I will have taken all required courses. (К следующему месяцу я пройду все необходимые курсы.)

  4. Пассивный залог (Passive Voice) во всех временах:

    • The photo was taken by a professional photographer. (Фотография была сделана профессиональным фотографом.) — Past Simple Passive
    • The decision has been taken without my consent. (Решение было принято без моего согласия.) — Present Perfect Passive
    • All measures are being taken to ensure your safety. (Принимаются все меры для обеспечения вашей безопасности.) — Present Continuous Passive

  5. В качестве определения (прилагательное):

    • A well-taken point. (Хорошо подмеченный момент.)
    • The taken path led us to the waterfall. (Выбранный путь привел нас к водопаду.)
Грамматическая конструкция Формула Пример с "taken"
Present Perfect have/has + taken I have taken a shower.
Past Perfect had + taken I had taken my umbrella before it started raining.
Future Perfect will have + taken By December, I will have taken 20 flights this year.
Present Perfect Continuous have/has been + taking I have been taking piano lessons for five years.
Past Simple Passive was/were + taken The picture was taken last year.
Present Perfect Passive have/has been + taken The book has been taken from the library.

Маркеры времени, которые часто сопровождают использование "taken" в Perfect Tenses:

  • already (уже)
  • just (только что)
  • ever/never (когда-либо/никогда)
  • yet (ещё, уже)
  • since (с какого-то момента)
  • for (в течение какого-то времени)
  • recently/lately (недавно, в последнее время)

Типичные ошибки при использовании took и taken

Алексей Мороз, редактор технической документации

В нашей международной команде разработчиков письменная коммуникация на английском вызывала постоянные проблемы. Больше всего ошибок было связано с формами неправильных глаголов, особенно с took/taken. Однажды из-за фразы "We have took measures to fix the issue" в документации возникло серьезное недопонимание с клиентом — он решил, что мы только планируем решить проблему, хотя на самом деле она уже была исправлена. После этого случая мы создали внутренний справочник с часто используемыми глаголами и их формами, а также установили автоматическую проверку документации на грамматические ошибки. Количество недоразумений сократилось на 80%, а доверие клиентов к качеству нашей работы заметно выросло.

Путаница между "took" и "taken" — одна из самых распространенных грамматических ошибок среди изучающих английский язык. Разберем типичные случаи неправильного употребления:

  • I have took the bus yesterday. — Неверное использование "took" с вспомогательным глаголом "have".

  • I have taken the bus yesterday. — Правильно с точки зрения формы, но маркер времени "yesterday" не сочетается с Present Perfect. Лучше использовать: I took the bus yesterday.

  • He taken the exam last week. — Использование "taken" без вспомогательного глагола.

  • He took the exam last week. — Правильное использование "took" для Past Simple.

  • The picture was took by a professional. — Неверное использование "took" в пассивном залоге.

  • The picture was taken by a professional. — Правильное использование "taken" в пассивном залоге.

  • After I took my medicine, I feel better. — Несоответствие времен (после Past Simple обычно следует тоже прошедшее время).

  • After I took my medicine, I felt better. — Правильное согласование времен.

  • I had took a shower before I went to bed. — Неправильное использование "took" после вспомогательного глагола "had".
  • I had taken a shower before I went to bed. — Правильное использование "taken" для Past Perfect.

Помимо этих типичных ошибок, существуют и другие подводные камни:

  1. Смешение временных маркеров: использование маркеров Present Perfect (just, already, yet) с формой "took" или маркеров Past Simple (yesterday, last week) с конструкцией "have taken".
  2. Неправильное образование вопросов и отрицаний: забывание вспомогательных глаголов "did" для "took" или неправильное размещение "not" в Perfect Tenses.
  3. Путаница в пассивных конструкциях: использование формы "took" вместо "taken" после "be" в любом времени.
  4. Ошибки в согласовании времен: неправильный выбор между "took" и "had taken" в сложных предложениях с несколькими прошедшими действиями.

Рекомендации для избежания ошибок:

  • 🎯 Запомните базовое правило: "took" используется самостоятельно, а "taken" — только с вспомогательными глаголами.
  • 📝 Обращайте внимание на маркеры времени в предложении — они часто подсказывают, какое время и, соответственно, какую форму глагола нужно использовать.
  • 🔍 При возникновении сомнений проверяйте себя с помощью простой замены на правильный глагол: "took" → "went" (тоже Past Simple) или "taken" → "gone" (тоже причастие прошедшего времени).
  • 🗣️ Практикуйтесь в использовании различных временных форм в разговорной речи и письме.
  • 📚 Анализируйте свои ошибки и ведите список трудных случаев для повторения.

Практические упражнения для закрепления правил

Для того чтобы раз и навсегда закрепить правильное использование форм "took" и "taken", предлагаю выполнить следующие упражнения.

Упражнение 1: Заполните пропуски, выбрав правильную форму глагола "take"

  1. I ___ the train to work yesterday. (take/took/taken)
  2. She has ___ my advice. (take/took/taken)
  3. They ___ a lot of photos during their vacation last summer. (take/took/taken)
  4. The decision has been ___ without consulting the team. (take/took/taken)
  5. After he had ___ the medicine, he felt much better. (take/took/taken)
  6. This picture was ___ by my grandfather in 1965. (take/took/taken)
  7. I ___ three exams last week and I'm exhausted. (take/took/taken)
  8. Have you ___ your passport with you? (take/took/taken)
  9. By the time we arrive, they will have ___ all the good seats. (take/took/taken)
  10. I'm afraid someone has ___ my umbrella. (take/took/taken)

Ответы: 1) took, 2) taken, 3) took, 4) taken, 5) taken, 6) taken, 7) took, 8) taken, 9) taken, 10) taken

Упражнение 2: Переформулируйте предложения, используя указанное время

  1. I take the dog for a walk every evening. (Past Simple) → ____
  2. She took the final exam yesterday. (Present Perfect) → ____
  3. They are taking photographs of the monument. (Past Perfect) → ____
  4. We take the same route to school. (Past Simple) → ____
  5. He has taken all my suggestions into account. (Past Simple) → ____

Возможные ответы:

  1. I took the dog for a walk every evening.
  2. She has taken the final exam (recently/already).
  3. They had taken photographs of the monument (before something else happened).
  4. We took the same route to school.
  5. He took all my suggestions into account.

Упражнение 3: Исправьте ошибки в следующих предложениях

  1. I have took my medication this morning.
  2. She taken a taxi to the airport yesterday.
  3. The picture was took by a famous photographer.
  4. After I have taken lunch, I went for a walk.
  5. They had took all precautions before the storm hit.

Исправленные варианты:

  1. I have taken my medication this morning.
  2. She took a taxi to the airport yesterday.
  3. The picture was taken by a famous photographer.
  4. After I had taken lunch, I went for a walk. (Или: After I took lunch, I went for a walk.)
  5. They had taken all precautions before the storm hit.

Упражнение 4: Переведите предложения на английский язык, используя правильную форму глагола "take"

  1. Я взял твою книгу вчера.
  2. Она уже приняла лекарство.
  3. К тому времени, как мы приехали, все места были заняты.
  4. Ты когда-нибудь брал уроки игры на гитаре?
  5. Решение было принято единогласно.

Возможные переводы:

  1. I took your book yesterday.
  2. She has already taken her medicine.
  3. By the time we arrived, all the seats had been taken.
  4. Have you ever taken guitar lessons?
  5. The decision was taken unanimously.

Упражнение 5: Составьте предложения, используя следующие элементы

  1. I / take / the train / yesterday
  2. She / have / take / a shower / already
  3. After / he / take / the exam / he / go / on vacation
  4. The photo / be / take / last summer
  5. We / not / take / any breaks / since morning

Возможные варианты:

  1. I took the train yesterday.
  2. She has already taken a shower.
  3. After he took/had taken the exam, he went on vacation.
  4. The photo was taken last summer.
  5. We haven't taken any breaks since morning.

Правильное использование форм "took" и "taken" — важнейший навык для тех, кто стремится к грамматически правильной английской речи. Запомните ключевой принцип: "took" используется самостоятельно в Past Simple для завершенных действий в прошлом, а "taken" всегда требует вспомогательного глагола и применяется в Perfect Tenses и пассивном залоге. Регулярная практика с осознанным применением этих правил позволит вам автоматизировать правильный выбор формы и значительно повысить качество вашего английского языка. 📚✅

