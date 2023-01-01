Глагол Get в английском языке: формы, значения и употребление

Люди, желающие улучшить свою разговорную речь и уверенность в использовании английского Не будет преувеличением сказать, что глагол "get" — один из самых многоликих и вездесущих в английском языке. От простого "получить посылку" до сложных конструкций "get something done" — этот глагол встречается повсюду и принимает бесконечное множество значений. Носители языка используют его автоматически, а для изучающих английский он часто превращается в головоломку 🧩. Особенно когда дело касается форм "get" и "got". Давайте раз и навсегда разберемся с этим грамматическим хамелеоном и научимся использовать его безупречно!

Глагол Get в английском: формы и базовые значения

Глагол "get" является одним из самых универсальных и часто используемых в английском языке. Это неправильный глагол, имеющий следующие основные формы:

Get — базовая форма (инфинитив)

— базовая форма (инфинитив) Gets — 3-е лицо единственного числа настоящего времени

— 3-е лицо единственного числа настоящего времени Getting — причастие настоящего времени

— причастие настоящего времени Got — простое прошедшее время

— простое прошедшее время Got/Gotten — причастие прошедшего времени (британский/американский варианты)

Базовые значения глагола "get" включают в себя множество оттенков, что делает его одним из самых гибких в английском языке 🔄. Давайте рассмотрим основные:

Значение Пример Перевод Получать I got a letter yesterday. Я получил письмо вчера. Приобретать I need to get a new laptop. Мне нужно приобрести новый ноутбук. Добираться How do you get to work? Как ты добираешься до работы? Становиться It's getting dark. Становится темно. Понимать I don't get what you're saying. Я не понимаю, что ты говоришь. Заставлять Can you get him to help us? Можешь ли ты заставить его помочь нам?

Обратите внимание, что "get" часто заменяет более формальные глаголы в разговорной речи. Именно поэтому владение этим глаголом критически важно для естественного звучания вашей речи. 🗣️

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню случай с моей ученицей Марией, которая готовилась к переезду в Лондон. Она отлично знала грамматику, но её речь звучала неестественно формально. На одном из занятий я заметила, что вместо "I received a message" можно сказать "I got a message", вместо "I became tired" — "I got tired". Через месяц практики с "get" в разных контекстах её речь преобразилась! После переезда она написала мне: "Представляете, мои британские коллеги сказали, что я говорю почти без акцента. А всё благодаря тому, что я начала активно использовать get вместо длинных формальных конструкций!"

Разница между Get и Got: ключевые грамматические аспекты

Понимание разницы между "get" и "got" — краеугольный камень правильного использования этого глагола. Ключевое различие заключается в их грамматических функциях и времени, которое они выражают.

Get (базовая форма) используется в следующих случаях:

В настоящем простом времени (Present Simple): I get up at 7 AM every day.

up at 7 AM every day. В будущем времени с "will": She will get the results tomorrow.

the results tomorrow. После модальных глаголов: You should get some rest.

some rest. В инфинитивных конструкциях: I want to get a new job.

Got (прошедшая форма) применяется:

В простом прошедшем времени (Past Simple): I got a promotion last month.

a promotion last month. Как часть Present Perfect (британский английский): I've got three siblings.

three siblings. В конструкциях типа "have got" для выражения обладания: He has got a beautiful house.

В американском английском вместо "got" в Perfect формах часто используется "gotten", что создаёт дополнительный слой сложности для изучающих язык:

Тип английского Present Perfect Пример Британский have/has got I have got a new car. Американский have/has gotten I have gotten a new car. Британский (обладание) have/has got I have got two brothers. Американский (обладание) have/has I have two brothers.

Существует также интересная нюанс: в британском английском "have got" часто сокращается до "'ve got" или даже просто "got" в разговорной речи. Например, "I've got no time" или "Got any money?" 💰

Не стоит путать "got" как форму "get" с глаголом "to get" в значении "иметь, обладать". В последнем случае "got" и "have got" являются взаимозаменяемыми в настоящем времени в британском английском: "I've got a car" = "I have a car".

Употребление Get и Got в разных временах и контекстах

Глаголы "get" и "got" встречаются во всех временах английского языка, и важно понимать, как они трансформируются и что означают в разных контекстах. Рассмотрим основные сценарии использования:

Present Simple (Настоящее простое)

I get headaches when I'm stressed. — Я получаю головные боли, когда нахожусь в стрессе.

headaches when I'm stressed. — Я получаю головные боли, когда нахожусь в стрессе. She gets good grades in math. — Она получает хорошие оценки по математике.

Present Continuous (Настоящее продолженное)

I am getting ready for the party. — Я готовлюсь к вечеринке.

ready for the party. — Я готовлюсь к вечеринке. They are getting better at speaking English. — Они становятся лучше в разговорном английском.

Past Simple (Прошедшее простое)

I got a new phone last week. — Я получил новый телефон на прошлой неделе.

a new phone last week. — Я получил новый телефон на прошлой неделе. She got married in June. — Она вышла замуж в июне.

Past Continuous (Прошедшее продолженное)

I was getting breakfast when you called. — Я готовил завтрак, когда ты позвонил.

breakfast when you called. — Я готовил завтрак, когда ты позвонил. They were getting worried about the situation. — Они начинали беспокоиться о ситуации.

Present Perfect (Настоящее совершенное)

I have got/gotten a promotion! (UK/US) — Я получил повышение!

a promotion! (UK/US) — Я получил повышение! She has got/gotten much better at tennis. — Она значительно улучшила свою игру в теннис.

Future Forms (Формы будущего времени)

I will get the documents ready by tomorrow. — Я подготовлю документы к завтрашнему дню.

the documents ready by tomorrow. — Я подготовлю документы к завтрашнему дню. She is going to get a degree in economics. — Она собирается получить степень по экономике.

Особое внимание стоит уделить конструкции "have got" для выражения обладания, которая эквивалентна "have" в настоящем времени:

I have got three children. = I have three children. — У меня трое детей.

three children. = I have three children. — У меня трое детей. She has got beautiful eyes. = She has beautiful eyes. — У неё красивые глаза.

При переходе в прошедшее время "have got" превращается в "had":

I had three children (not "I had got three children"). — У меня было трое детей.

She had beautiful eyes (not "She had got beautiful eyes"). — У неё были красивые глаза.

Эти тонкости часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов, но систематическая практика позволяет преодолеть эти трудности. 🧠

Устойчивые выражения с Get/Got: практическое применение

Глагол "get" — настоящий хамелеон английского языка, который меняет своё значение в зависимости от контекста и слов, с которыми сочетается. Знание устойчивых выражений с "get" и "got" значительно обогатит вашу речь и сделает её более естественной. 🌟

Рассмотрим наиболее распространённые фразовые глаголы с "get":

Get along/on (with someone) — ладить с кем-то We get along really well despite our differences. — Мы отлично ладим, несмотря на наши различия.

Get away — убежать, скрыться, отдохнуть Let's get away for the weekend. — Давай уедем на выходные.

Get back — вернуться What time did you get back home last night? — Во сколько ты вернулся домой вчера вечером?

Get by — справляться, выживать I can get by with just a little money. — Я могу обходиться совсем небольшими деньгами.

Get over — преодолеть, оправиться It took me months to get over that illness. — Мне потребовались месяцы, чтобы оправиться от этой болезни.

Особое внимание стоит уделить конструкциям "get + причастие/прилагательное", которые выражают изменение состояния:

Get tired — устать I get tired quickly when I work out. — Я быстро устаю, когда тренируюсь.

Get married — жениться/выйти замуж They got married last summer. — Они поженились прошлым летом.

Get angry — рассердиться Don't get angry with me! — Не сердись на меня!

Get sick — заболеть Children often get sick in winter. — Дети часто болеют зимой.

Каузативные конструкции с "get" позволяют выразить действие, которое кто-то делает для вас или вы заставляете кого-то сделать:

Get something done — добиться, чтобы что-то было сделано I need to get my hair cut . — Мне нужно подстричься.

Get someone to do something — заставить кого-то сделать что-то Can you get him to help us? — Можешь ли ты заставить его помочь нам?

Илья Романов, переводчик и гид международных делегаций Моя карьера переводчика чуть не закончилась, не начавшись, из-за одной фразы с "get". На первой серьезной встрече американский партнер произнес: "Let's get down to business". Я перевел буквально: "Давайте спустимся к бизнесу", чем вызвал недоумение. К счастью, мой русский клиент оказался с чувством юмора и сам исправил: "Думаю, коллега имел в виду 'приступим к делу'". После этого я составил свой словарь устойчивых выражений с "get". Он разрастался годами и сейчас содержит более 200 фраз! Когда американцы говорят, что "got the hang of" чего-то (освоили что-то), они искренне удивляются, насколько хорошо я "got the hang of" их идиом. А ведь всё начиналось с одного неловкого момента!

Частые ошибки при использовании форм глагола Get

Даже опытные изучающие английский язык иногда совершают ошибки при использовании "get" и "got". Рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избегать в своей речи и письме. ⚠️

Ошибка 1: Неправильное использование "have got" в прошедшем времени

Неверно: Yesterday I had got a headache. Верно: Yesterday I had a headache.

Конструкция "have got" используется только в настоящем времени. В прошедшем времени следует использовать просто "had".

Ошибка 2: Смешение британского и американского вариантов в Perfect формах

Неверно: I've gotten a new car (в британском английском). Верно: I've got a new car (британский) / I've gotten a new car (американский).

Важно придерживаться одного варианта английского: либо использовать "got" как причастие прошедшего времени (британский вариант), либо "gotten" (американский вариант).

Ошибка 3: Неправильное образование вопросов с "have got"

Неверно: Do you have got a pen? Верно: Have you got a pen? ИЛИ Do you have a pen?

При образовании вопросов с "have got" вспомогательный глагол "do" не используется.

Ошибка 4: Путаница в пассивных конструкциях

Неверно: The package got delivered yesterday by John. Верно: The package was delivered yesterday by John. ИЛИ The package got delivered yesterday (без указания деятеля).

В пассивных конструкциях с "get" обычно не указывается, кем было выполнено действие.

Ошибка 5: Неправильное использование в каузативных конструкциях

Неверно: I got my hair cutting yesterday. Верно: I got my hair cut yesterday.

В каузативных конструкциях после "get" используется причастие прошедшего времени, а не герундий.

Ошибка 6: Неправильное использование "got to" вместо "have got to"

Неверно: I got to finish this project today. Верно: I have got to finish this project today. ИЛИ I've got to finish this project today.

Для выражения необходимости следует использовать "have got to" (часто сокращается до "I've got to" или "I gotta" в неформальной речи), а не просто "got to".

Визуализируем эти и некоторые другие типичные ошибки в таблице:

Типичная ошибка Правильный вариант Объяснение I get a call yesterday. I got a call yesterday. В прошедшем времени используется "got", а не "get". She don't get the joke. She doesn't get the joke. В 3-м лице ед. числа используется "doesn't". They're getting marry next month. They're getting married next month. После "getting" нужно использовать причастие, а не глагол. I have got it since 2010. I have had it since 2010. Для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до сих пор, используется Present Perfect с "have", а не "have got". I didn't got the message. I didn't get the message. После вспомогательного глагола "did" используется базовая форма глагола.

Знание этих типичных ошибок и их правильных вариантов поможет вам избежать недопонимания и звучать более грамотно в английской речи. Помните, что практика — ключ к успеху в освоении любого языка. 🔑