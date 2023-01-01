Фразовый глагол bring up: значения, употребление, примеры#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Переводчики и профессионалы, работающие с языком
Встречали когда-нибудь фразу "Don't bring up that subject" и задавались вопросом, почему нельзя просто сказать "Don't mention that subject"? 🤔 Фразовые глаголы — настоящие жемчужины английского языка, придающие речи аутентичность и образность. Среди них "bring up" занимает особое место благодаря своей многозначности и широкому применению. Владение этим фразовым глаголом не только обогатит ваш словарный запас, но и позволит точнее выражать мысли, избегая двусмысленности в повседневном общении и формальной коммуникации.
Что такое фразовый глагол bring up в английском языке
Фразовый глагол "bring up" состоит из базового глагола "bring" (приносить) и наречия "up" (вверх). Однако значение этого сочетания выходит далеко за рамки простого суммирования смыслов отдельных слов. Как и многие фразовые глаголы в английском, "bring up" является идиоматическим выражением, которое приобретает собственные, часто непредсказуемые значения.
По своей грамматической структуре "bring up" относится к фразовым глаголам смешанного типа, что означает, что в зависимости от контекста он может быть как разделяемым, так и неразделяемым. Когда "bring up" используется с прямым дополнением, выраженным существительным, частицу "up" можно отделить от глагола "bring". Однако если дополнение выражено местоимением, разделение становится обязательным.
Сергей, преподаватель английского языка Помню свою первую стажировку в лondonской школе языков. Во время обеда коллега-англичанин поинтересовался моей биографией: "Where were you brought up?" Я понял слова по отдельности, но смысл фразы ускользал. Заметив моё замешательство, он переформулировал: "Where did you grow up?" И тут меня осенило — речь шла о месте моего воспитания! Этот случай показал, насколько важно понимать фразовые глаголы в контексте. С тех пор на своих уроках я всегда уделяю особое внимание этим "кирпичикам" живого языка, и "bring up" — один из первых в моём списке для разбора.
Важно отметить, что "bring up" имеет долгую историю в английском языке, с первыми упоминаниями, датируемыми XIV веком, когда он использовался в значении "растить, воспитывать". Со временем фразовый глагол обрастал новыми значениями, и сегодня его семантическое поле включает множество контекстов — от воспитания детей до компьютерной терминологии.
Основные значения bring up и их контекст применения
"Bring up" — многозначный фразовый глагол с различными нюансами употребления в зависимости от контекста. Рассмотрим основные значения этого выражения и случаи его применения:
|Значение
|Пример
|Контекст применения
|Воспитывать, растить
|She was brought up by her grandparents.
|Говоря о воспитании детей или о том, кто занимался воспитанием
|Поднимать тему, упоминать
|I don't want to bring up our previous argument.
|В разговорах, когда вводится новая тема или упоминается что-то из прошлого
|Вызывать на экран (комп.)
|Bring up the document on your screen.
|В контексте работы с компьютерами и цифровыми устройствами
|Вызывать (рвоту)
|The patient brought up blood.
|В медицинском контексте
|Поднять вопрос
|She brought up an important point during the meeting.
|В деловых и формальных обсуждениях
Одним из наиболее распространённых значений "bring up" является "воспитывать". В этом контексте фразовый глагол используется для обозначения процесса воспитания ребёнка до взрослого возраста, часто с акцентом на прививании определённых ценностей и норм поведения:
- He was brought up in a strict religious household. (Он был воспитан в строгой религиозной семье.)
- My parents brought me up to respect others. (Родители воспитали меня уважать других.)
- Children who are brought up with love usually become confident adults. (Дети, воспитанные с любовью, обычно становятся уверенными взрослыми.)
Второе ключевое значение — "поднимать тему или вопрос для обсуждения". Здесь "bring up" используется, когда кто-то начинает говорить о чём-то или привлекает внимание к определённой теме:
- I didn't want to bring up his divorce at the party. (Я не хотел поднимать тему его развода на вечеринке.)
- She brought up an interesting question about our marketing strategy. (Она подняла интересный вопрос о нашей маркетинговой стратегии.)
- Why do you always bring up politics during dinner? (Почему ты всегда поднимаешь тему политики за ужином?)
В компьютерной терминологии "bring up" означает "вызвать или отобразить что-то на экране":
- Can you bring up the sales report on your screen? (Можешь вызвать отчет о продажах на своём экране?)
- The system can bring up multiple windows simultaneously. (Система может одновременно отображать несколько окон.)
Менее распространённые, но всё же важные значения включают "вызывать рвоту" (в медицинском контексте) и "поднимать уровень чего-либо":
- The patient brought up his breakfast. (Пациента вырвало завтраком.)
- We need to bring up the sales figures before the end of the quarter. (Нам нужно поднять показатели продаж до конца квартала.)
Грамматические особенности использования bring up
Грамматически "bring up" относится к фразовым глаголам, которые могут быть как разделяемыми, так и неразделяемыми в зависимости от контекста. Понимание этих нюансов критически важно для правильного использования данного выражения в речи и письме. 📚
Рассмотрим основные грамматические особенности "bring up":
Разделяемость глагола: Когда прямое дополнение выражено существительным, "bring up" может быть как разделяемым, так и неразделяемым. Например:
- She brought up the issue. (Неразделённый)
- She brought the issue up. (Разделённый)
Обязательное разделение с местоимениями: Если прямое дополнение выражено местоимением, "bring" и "up" должны быть разделены:
- She brought it up. (Правильно)
- She brought up it. (Неправильно)
Использование в пассивном залоге: "Bring up" может использоваться в пассивном залоге, особенно когда речь идёт о воспитании:
- I was brought up in London. (Я был воспитан в Лондоне.)
- Children should be brought up with strong values. (Детей следует воспитывать с крепкими ценностями.)
Ниже представлена таблица грамматических форм "bring up" во временах группы Simple:
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|I bring up
|I don't bring up
|Do I bring up?
|Past Simple
|I brought up
|I didn't bring up
|Did I bring up?
|Future Simple
|I will bring up
|I won't bring up
|Will I bring up?
|Present Perfect
|I have brought up
|I haven't brought up
|Have I brought up?
При использовании "bring up" с отрицанием, частица "not" ставится после вспомогательного глагола:
- I did not bring up the issue of payment. (Я не поднимал вопрос об оплате.)
- She does not bring up her children with strict discipline. (Она не воспитывает своих детей в строгой дисциплине.)
В вопросительных предложениях с "bring up" соблюдаются стандартные правила формирования вопросов в английском языке:
- Did you bring up that matter at the meeting? (Ты поднял этот вопрос на собрании?)
- Who brought up the idea of changing suppliers? (Кто предложил идею сменить поставщиков?)
- Where were you brought up? (Где ты вырос?)
Анастасия, переводчик-синхронист Работая на международной конференции, я столкнулась с трудным моментом. Спикер из Британии часто использовал "bring up" в различных контекстах: "I was brought up in Yorkshire", "Let me bring up the next point", "Can we bring up the statistics on screen?" За считанные секунды мне нужно было правильно интерпретировать каждое употребление и подобрать точный русский эквивалент. Особенно сложно было с пассивными конструкциями вроде "I was brought up to believe that..." Этот опыт научил меня чувствовать тонкие грамматические нюансы фразовых глаголов и молниеносно адаптироваться к контексту. Теперь, когда студенты спрашивают меня о "bring up", я объясняю не только значения, но и грамматические особенности, которые делают этот фразовый глагол живым и гибким инструментом языка.
Разница между bring up и похожими фразовыми глаголами
"Bring up" часто путают с другими фразовыми глаголами, имеющими схожее звучание или значение. Такая путаница может привести к недопониманию или даже коммуникативным ошибкам. Давайте проведем четкое разграничение между "bring up" и похожими выражениями. 🔄
Bring up vs. Raise
Оба глагола могут означать "воспитывать", но имеют разные оттенки значения:
Bring up — обычно подразумевает весь процесс воспитания ребенка до взрослого состояния, включая формирование характера, привитие ценностей и норм поведения: She was brought up by her aunt after her parents died. (Её воспитывала тётя после смерти родителей.)
Raise — более формальный термин, часто используемый в американском английском, акцентирует внимание на физическом выращивании и обеспечении потребностей: He raised three children on his own. (Он самостоятельно вырастил троих детей.)
Bring up vs. Bring out
Bring up — поднимать тему, вопрос: She brought up an interesting point during the discussion. (Она подняла интересный вопрос во время обсуждения.)
Bring out — выявлять, раскрывать, делать очевидным: This lighting brings out the blue in your eyes. (Это освещение подчеркивает голубизну твоих глаз.)
Bring up vs. Come up
Bring up — намеренно поднимать тему (действие совершается субъектом): I didn't want to bring up his divorce at the party. (Я не хотел поднимать тему его развода на вечеринке.)
Come up — тема возникает самостоятельно или спонтанно: The subject of politics came up during dinner. (Тема политики возникла во время ужина.)
Bring up vs. Grow up
Bring up — активное действие воспитания (кто-то воспитывает кого-то): My grandparents brought me up after my parents moved abroad. (Меня воспитали бабушка с дедушкой после того, как родители уехали за границу.)
Grow up — процесс взросления (кто-то взрослеет, развивается): I grew up in a small town in Scotland. (Я вырос в маленьком городке в Шотландии.)
Bring up vs. Set up
В контексте компьютерной терминологии:
Bring up — вызвать что-то на экран, отобразить: Bring up that document on your screen. (Выведи этот документ на экран.)
Set up — установить, настроить: We need to set up the new software on all computers. (Нам нужно установить новое программное обеспечение на все компьютеры.)
Понимание этих различий позволяет избежать типичных ошибок, таких как:
- ❌ "My parents raised me to be honest." (Американский вариант, но в британском предпочтительнее "brought me up")
- ❌ "The issue came up by the manager." (Неправильно, должно быть "was brought up by")
- ❌ "I was grown up in London." (Неправильно, должно быть "I grew up" или "I was brought up")
Практическое применение bring up в живой речи
Умение правильно использовать "bring up" в различных ситуациях живого общения значительно повышает уровень языковой компетенции. Рассмотрим практические сценарии применения этого фразового глагола в повседневной коммуникации, бизнес-контексте и неформальных беседах. 🗣️
В повседневных разговорах:
Разговоры о воспитании: "I was brought up to always say 'please' and 'thank you'." (Меня воспитали всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо».)
Обсуждение чувствительных тем: "I'd rather not bring up what happened at the party last night." (Я бы предпочел не поднимать тему того, что произошло на вечеринке вчера вечером.)
Поиск информации о чьем-то прошлом: "Where were you brought up?" (Где ты вырос?)
В деловой среде:
Проведение совещаний: "I'd like to bring up the issue of our declining sales in the European market." (Я хотел бы поднять вопрос о снижении наших продаж на европейском рынке.)
Компьютерные презентации: "Could you bring up the next slide, please?" (Не могли бы вы показать следующий слайд, пожалуйста?)
Обратная связь: "Your manager brought up some concerns about your punctuality." (Ваш менеджер высказал некоторые опасения по поводу вашей пунктуальности.)
В академической среде:
Во время дискуссий: "The student brought up an excellent point about the author's symbolism." (Студент поднял отличный вопрос о символике автора.)
При проверке знаний: "The examination brought up several deficiencies in our teaching methodology." (Экзамен выявил несколько недостатков в нашей методике преподавания.)
Полезные речевые шаблоны с "bring up":
- "I need to bring up something important." (Мне нужно поднять один важный вопрос.)
- "Let's not bring up old arguments again." (Давайте не будем снова поднимать старые споры.)
- "She was brought up to respect her elders." (Её воспитали уважать старших.)
- "Can you bring up that file on your computer?" (Можешь открыть тот файл на своем компьютере?)
- "Who brought up this idea first?" (Кто первым предложил эту идею?)
Типичные ошибки и как их избежать:
Неправильный порядок слов с местоимениями: ❌ "He brought up it during the meeting." ✅ "He brought it up during the meeting."
Путаница с родственными фразовыми глаголами: ❌ "I was grown up in Spain." (используя grow up в пассивном залоге) ✅ "I was brought up in Spain." или "I grew up in Spain."
Неверное использование предлога после "bring up": ❌ "She brought up about the problem." ✅ "She brought up the problem."
Для эффективного освоения "bring up" рекомендуется регулярная практика в различных контекстах. Попробуйте интегрировать этот фразовый глагол в свои разговоры, письменные задания и упражнения по моделированию ситуаций. Полезным будет также вести словарь контекстов, где вы встречаете "bring up" в фильмах, книгах или разговорах с носителями языка.
Фразовый глагол "bring up" демонстрирует богатство и многогранность английского языка. Мастерство его использования — знак языковой компетентности. От воспитания детей до поднятия сложных тем на переговорах, этот языковой инструмент находит применение в бесчисленных жизненных ситуациях. Помните: практика — ключ к свободному владению фразовыми глаголами. Используйте "bring up" осознанно, прислушивайтесь к его употреблению носителями языка, и вы заметите, как ваша речь становится более естественной и выразительной.