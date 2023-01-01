Фразовый глагол bring up: значения, употребление, примеры

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Переводчики и профессионалы, работающие с языком Встречали когда-нибудь фразу "Don't bring up that subject" и задавались вопросом, почему нельзя просто сказать "Don't mention that subject"? 🤔 Фразовые глаголы — настоящие жемчужины английского языка, придающие речи аутентичность и образность. Среди них "bring up" занимает особое место благодаря своей многозначности и широкому применению. Владение этим фразовым глаголом не только обогатит ваш словарный запас, но и позволит точнее выражать мысли, избегая двусмысленности в повседневном общении и формальной коммуникации.

Что такое фразовый глагол bring up в английском языке

Фразовый глагол "bring up" состоит из базового глагола "bring" (приносить) и наречия "up" (вверх). Однако значение этого сочетания выходит далеко за рамки простого суммирования смыслов отдельных слов. Как и многие фразовые глаголы в английском, "bring up" является идиоматическим выражением, которое приобретает собственные, часто непредсказуемые значения.

По своей грамматической структуре "bring up" относится к фразовым глаголам смешанного типа, что означает, что в зависимости от контекста он может быть как разделяемым, так и неразделяемым. Когда "bring up" используется с прямым дополнением, выраженным существительным, частицу "up" можно отделить от глагола "bring". Однако если дополнение выражено местоимением, разделение становится обязательным.

Сергей, преподаватель английского языка Помню свою первую стажировку в лondonской школе языков. Во время обеда коллега-англичанин поинтересовался моей биографией: "Where were you brought up?" Я понял слова по отдельности, но смысл фразы ускользал. Заметив моё замешательство, он переформулировал: "Where did you grow up?" И тут меня осенило — речь шла о месте моего воспитания! Этот случай показал, насколько важно понимать фразовые глаголы в контексте. С тех пор на своих уроках я всегда уделяю особое внимание этим "кирпичикам" живого языка, и "bring up" — один из первых в моём списке для разбора.

Важно отметить, что "bring up" имеет долгую историю в английском языке, с первыми упоминаниями, датируемыми XIV веком, когда он использовался в значении "растить, воспитывать". Со временем фразовый глагол обрастал новыми значениями, и сегодня его семантическое поле включает множество контекстов — от воспитания детей до компьютерной терминологии.

Основные значения bring up и их контекст применения

"Bring up" — многозначный фразовый глагол с различными нюансами употребления в зависимости от контекста. Рассмотрим основные значения этого выражения и случаи его применения:

Значение Пример Контекст применения Воспитывать, растить She was brought up by her grandparents. Говоря о воспитании детей или о том, кто занимался воспитанием Поднимать тему, упоминать I don't want to bring up our previous argument. В разговорах, когда вводится новая тема или упоминается что-то из прошлого Вызывать на экран (комп.) Bring up the document on your screen. В контексте работы с компьютерами и цифровыми устройствами Вызывать (рвоту) The patient brought up blood. В медицинском контексте Поднять вопрос She brought up an important point during the meeting. В деловых и формальных обсуждениях

Одним из наиболее распространённых значений "bring up" является "воспитывать". В этом контексте фразовый глагол используется для обозначения процесса воспитания ребёнка до взрослого возраста, часто с акцентом на прививании определённых ценностей и норм поведения:

He was brought up in a strict religious household. (Он был воспитан в строгой религиозной семье.)

My parents brought me up to respect others. (Родители воспитали меня уважать других.)

Children who are brought up with love usually become confident adults. (Дети, воспитанные с любовью, обычно становятся уверенными взрослыми.)

Второе ключевое значение — "поднимать тему или вопрос для обсуждения". Здесь "bring up" используется, когда кто-то начинает говорить о чём-то или привлекает внимание к определённой теме:

I didn't want to bring up his divorce at the party. (Я не хотел поднимать тему его развода на вечеринке.)

She brought up an interesting question about our marketing strategy. (Она подняла интересный вопрос о нашей маркетинговой стратегии.)

Why do you always bring up politics during dinner? (Почему ты всегда поднимаешь тему политики за ужином?)

В компьютерной терминологии "bring up" означает "вызвать или отобразить что-то на экране":

Can you bring up the sales report on your screen? (Можешь вызвать отчет о продажах на своём экране?)

The system can bring up multiple windows simultaneously. (Система может одновременно отображать несколько окон.)

Менее распространённые, но всё же важные значения включают "вызывать рвоту" (в медицинском контексте) и "поднимать уровень чего-либо":

The patient brought up his breakfast. (Пациента вырвало завтраком.)

We need to bring up the sales figures before the end of the quarter. (Нам нужно поднять показатели продаж до конца квартала.)

Грамматические особенности использования bring up

Грамматически "bring up" относится к фразовым глаголам, которые могут быть как разделяемыми, так и неразделяемыми в зависимости от контекста. Понимание этих нюансов критически важно для правильного использования данного выражения в речи и письме. 📚

Рассмотрим основные грамматические особенности "bring up":

Разделяемость глагола: Когда прямое дополнение выражено существительным, "bring up" может быть как разделяемым, так и неразделяемым. Например: She brought up the issue. (Неразделённый)

She brought the issue up. (Разделённый) Обязательное разделение с местоимениями: Если прямое дополнение выражено местоимением, "bring" и "up" должны быть разделены: She brought it up. (Правильно)

She brought up it. (Неправильно) Использование в пассивном залоге: "Bring up" может использоваться в пассивном залоге, особенно когда речь идёт о воспитании: I was brought up in London. (Я был воспитан в Лондоне.)

Children should be brought up with strong values. (Детей следует воспитывать с крепкими ценностями.)

Ниже представлена таблица грамматических форм "bring up" во временах группы Simple:

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I bring up I don't bring up Do I bring up? Past Simple I brought up I didn't bring up Did I bring up? Future Simple I will bring up I won't bring up Will I bring up? Present Perfect I have brought up I haven't brought up Have I brought up?

При использовании "bring up" с отрицанием, частица "not" ставится после вспомогательного глагола:

I did not bring up the issue of payment. (Я не поднимал вопрос об оплате.)

She does not bring up her children with strict discipline. (Она не воспитывает своих детей в строгой дисциплине.)

В вопросительных предложениях с "bring up" соблюдаются стандартные правила формирования вопросов в английском языке:

Did you bring up that matter at the meeting? (Ты поднял этот вопрос на собрании?)

Who brought up the idea of changing suppliers? (Кто предложил идею сменить поставщиков?)

Where were you brought up? (Где ты вырос?)

Анастасия, переводчик-синхронист Работая на международной конференции, я столкнулась с трудным моментом. Спикер из Британии часто использовал "bring up" в различных контекстах: "I was brought up in Yorkshire", "Let me bring up the next point", "Can we bring up the statistics on screen?" За считанные секунды мне нужно было правильно интерпретировать каждое употребление и подобрать точный русский эквивалент. Особенно сложно было с пассивными конструкциями вроде "I was brought up to believe that..." Этот опыт научил меня чувствовать тонкие грамматические нюансы фразовых глаголов и молниеносно адаптироваться к контексту. Теперь, когда студенты спрашивают меня о "bring up", я объясняю не только значения, но и грамматические особенности, которые делают этот фразовый глагол живым и гибким инструментом языка.

Разница между bring up и похожими фразовыми глаголами

"Bring up" часто путают с другими фразовыми глаголами, имеющими схожее звучание или значение. Такая путаница может привести к недопониманию или даже коммуникативным ошибкам. Давайте проведем четкое разграничение между "bring up" и похожими выражениями. 🔄

Bring up vs. Raise

Оба глагола могут означать "воспитывать", но имеют разные оттенки значения:

Bring up — обычно подразумевает весь процесс воспитания ребенка до взрослого состояния, включая формирование характера, привитие ценностей и норм поведения: She was brought up by her aunt after her parents died. (Её воспитывала тётя после смерти родителей.)

Raise — более формальный термин, часто используемый в американском английском, акцентирует внимание на физическом выращивании и обеспечении потребностей: He raised three children on his own. (Он самостоятельно вырастил троих детей.)

Bring up vs. Bring out

Bring up — поднимать тему, вопрос: She brought up an interesting point during the discussion. (Она подняла интересный вопрос во время обсуждения.)

Bring out — выявлять, раскрывать, делать очевидным: This lighting brings out the blue in your eyes. (Это освещение подчеркивает голубизну твоих глаз.)

Bring up vs. Come up

Bring up — намеренно поднимать тему (действие совершается субъектом): I didn't want to bring up his divorce at the party. (Я не хотел поднимать тему его развода на вечеринке.)

Come up — тема возникает самостоятельно или спонтанно: The subject of politics came up during dinner. (Тема политики возникла во время ужина.)

Bring up vs. Grow up

Bring up — активное действие воспитания (кто-то воспитывает кого-то): My grandparents brought me up after my parents moved abroad. (Меня воспитали бабушка с дедушкой после того, как родители уехали за границу.)

Grow up — процесс взросления (кто-то взрослеет, развивается): I grew up in a small town in Scotland. (Я вырос в маленьком городке в Шотландии.)

Bring up vs. Set up

В контексте компьютерной терминологии:

Bring up — вызвать что-то на экран, отобразить: Bring up that document on your screen. (Выведи этот документ на экран.)

Set up — установить, настроить: We need to set up the new software on all computers. (Нам нужно установить новое программное обеспечение на все компьютеры.)

Понимание этих различий позволяет избежать типичных ошибок, таких как:

❌ "My parents raised me to be honest." (Американский вариант, но в британском предпочтительнее "brought me up") ❌ "The issue came up by the manager." (Неправильно, должно быть "was brought up by") ❌ "I was grown up in London." (Неправильно, должно быть "I grew up" или "I was brought up")

Практическое применение bring up в живой речи

Умение правильно использовать "bring up" в различных ситуациях живого общения значительно повышает уровень языковой компетенции. Рассмотрим практические сценарии применения этого фразового глагола в повседневной коммуникации, бизнес-контексте и неформальных беседах. 🗣️

В повседневных разговорах:

Разговоры о воспитании: "I was brought up to always say 'please' and 'thank you'." (Меня воспитали всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо».)

Обсуждение чувствительных тем: "I'd rather not bring up what happened at the party last night." (Я бы предпочел не поднимать тему того, что произошло на вечеринке вчера вечером.)

Поиск информации о чьем-то прошлом: "Where were you brought up?" (Где ты вырос?)

В деловой среде:

Проведение совещаний: "I'd like to bring up the issue of our declining sales in the European market." (Я хотел бы поднять вопрос о снижении наших продаж на европейском рынке.)

Компьютерные презентации: "Could you bring up the next slide, please?" (Не могли бы вы показать следующий слайд, пожалуйста?)

Обратная связь: "Your manager brought up some concerns about your punctuality." (Ваш менеджер высказал некоторые опасения по поводу вашей пунктуальности.)

В академической среде:

Во время дискуссий: "The student brought up an excellent point about the author's symbolism." (Студент поднял отличный вопрос о символике автора.)

При проверке знаний: "The examination brought up several deficiencies in our teaching methodology." (Экзамен выявил несколько недостатков в нашей методике преподавания.)

Полезные речевые шаблоны с "bring up":

"I need to bring up something important." (Мне нужно поднять один важный вопрос.) "Let's not bring up old arguments again." (Давайте не будем снова поднимать старые споры.) "She was brought up to respect her elders." (Её воспитали уважать старших.) "Can you bring up that file on your computer?" (Можешь открыть тот файл на своем компьютере?) "Who brought up this idea first?" (Кто первым предложил эту идею?)

Типичные ошибки и как их избежать:

Неправильный порядок слов с местоимениями: ❌ "He brought up it during the meeting." ✅ "He brought it up during the meeting." Путаница с родственными фразовыми глаголами: ❌ "I was grown up in Spain." (используя grow up в пассивном залоге) ✅ "I was brought up in Spain." или "I grew up in Spain." Неверное использование предлога после "bring up": ❌ "She brought up about the problem." ✅ "She brought up the problem."

Для эффективного освоения "bring up" рекомендуется регулярная практика в различных контекстах. Попробуйте интегрировать этот фразовый глагол в свои разговоры, письменные задания и упражнения по моделированию ситуаций. Полезным будет также вести словарь контекстов, где вы встречаете "bring up" в фильмах, книгах или разговорах с носителями языка.