Неправильный глагол came в английском: правила использования и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в письменной и устной речи на английском Столкнувшись с неправильными глаголами, многие изучающие английский язык чувствуют себя как на минном поле — один неверный шаг, и грамматическая конструкция взрывается ошибками. Глагол "come" и его прошедшая форма "came" — один из тех коварных случаев, который регулярно вызывает затруднения даже у продвинутых студентов. Правильное использование "came" может существенно повысить качество вашей речи и письма, а пренебрежение правилами — моментально выдать в вас новичка. Разберёмся, как безошибочно применять этот глагол и превратить его из противника в надёжного союзника в вашем языковом арсенале. 🚀

Глагол come в прошедшем времени: форма came

Глагол "come" (приходить, прибывать) входит в категорию неправильных глаголов английского языка, которые не подчиняются стандартному правилу образования прошедшего времени с помощью окончания -ed. Вместо этого у него своя уникальная форма для Past Simple — "came" [keɪm].

Давайте сравним все три основные формы этого глагола:

Базовая форма (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) come came come

Интересная особенность глагола "come" состоит в том, что его первая и третья формы совпадают, что может вызывать путаницу при изучении.

Александра Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моей студенткой Ириной, готовившейся к экзамену IELTS. Она постоянно путалась в формах "come" и "came", используя их наоборот: говорила "I come yesterday" вместо "I came yesterday". Мы решили проблему с помощью ассоциации: "CamEra снимает прошлоЕ, поэтому camE — это прошедшЕЕ время". Спустя две недели тренировок Ирина перестала делать эту ошибку, а на экзамене получила 7.5 баллов за Speaking, правильно используя все формы неправильных глаголов.

Важно отметить, что произношение "came" [keɪm] отличается от базовой формы "come" [kʌm]. При произношении "came" гласный звук более протяжный и напоминает звук в слове "name".

Особенности неправильных глаголов в английском языке

Неправильные глаголы — это особая группа глаголов в английском языке, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не подчиняются общему правилу добавления окончания -ed.

Всего в английском языке около 200 неправильных глаголов, и "come" входит в число наиболее часто используемых. Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп:

Глаголы, у которых все три формы совпадают (put — put — put)

Глаголы, у которых совпадают первая и третья формы (come — came — come)

Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring — brought — brought)

Глаголы с тремя разными формами (begin — began — begun)

Глагол "come" относится ко второй группе, где базовая форма совпадает с причастием прошедшего времени, а форма прошедшего времени отличается.

Сравним несколько часто используемых неправильных глаголов из той же категории, что и "come":

Базовая форма Прошедшее время Причастие прошедшего времени come came come become became become run ran run swim swam swum

Заметьте, что глагол "become" (становиться) следует той же логике изменения, что и "come", поскольку "become" образован от "come" с приставкой "be-".

Знание этих особенностей помогает структурировать изучение неправильных глаголов и облегчает запоминание их форм. 📚

Правила использования came в Past Simple

Past Simple (простое прошедшее время) — одно из ключевых времен английского языка, используемое для описания действий, которые произошли и завершились в прошлом. Форма "came" применяется именно в этом времени.

Основные случаи использования "came" в Past Simple:

Однократное действие в прошлом: She came to the party last night. (Она пришла на вечеринку вчера вечером.)

Последовательность действий в прошлом: He came home, had dinner and went to bed. (Он пришел домой, поужинал и лег спать.)

Действие, которое повторялось в прошлом в течение определенного периода: She came to visit us every Sunday last summer. (Она приходила навещать нас каждое воскресенье прошлым летом.)

Действие, которое было верным в течение всего периода в прошлом: We came to this restaurant regularly when we lived downtown. (Мы регулярно приходили в этот ресторан, когда жили в центре города.)

Михаил Соколов, переводчик и лингвист

Работая над переводом романа для крупного издательства, я столкнулся с интересной ситуацией. Автор часто использовал фразу "it came to mind" для описания внезапно возникающих мыслей главного героя. При первом переводе я интуитивно передавал это как "пришло в голову", но редактор заметил, что такой перевод не передает динамику оригинала. После анализа контекстов употребления "came" в английской литературе, мы разработали систему вариативных переводов: "внезапно пришло в голову", "мелькнула мысль", "осенило". Это придало переводу более естественное звучание и отразило разные оттенки исходного "came to mind".

Образование отрицательной формы происходит с помощью вспомогательного глагола did not (didn't) и базовой формы глагола come: I didn't come to work yesterday. (Я не пришел на работу вчера.)

Для образования вопросительной формы также используется вспомогательный глагол did: Did you come to the meeting? (Ты пришел на собрание?)

Важно помнить маркеры времени, которые часто используются с Past Simple:

yesterday (вчера)

last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году)

ago (назад): two days ago (два дня назад)

in 2010 (в 2010 году)

when (когда): when I was a child (когда я был ребенком)

Came в составе различных грамматических конструкций

Форма "came" может встречаться в различных грамматических конструкциях, что расширяет её применение в речи. Рассмотрим основные варианты использования:

1. В сложноподчиненных предложениях с придаточными времени:

When she came home, I was cooking dinner. (Когда она пришла домой, я готовил ужин.)

After the guests came, we started the party. (После того как пришли гости, мы начали вечеринку.)

2. В условных предложениях второго типа (нереальное настоящее):

If she came earlier, we could discuss it in person. (Если бы она пришла раньше, мы могли бы обсудить это лично.)

3. В конструкциях с used to для описания привычных действий в прошлом:

He used to come to our house every weekend. (Он, бывало, приходил к нам каждые выходные.)

4. В составе фразовых глаголов:

"Come" образует множество фразовых глаголов, и форма "came" используется в их прошедшем времени. Вот наиболее употребительные:

Фразовый глагол Значение Пример с came come across натолкнуться, найти случайно I came across an old photo album. come along присоединяться, прогрессировать She came along with us to the cinema. come back возвращаться He came back from vacation yesterday. come down спускаться, снижаться The price finally came down. come in входить She came in without knocking. come out выходить, появляться The truth finally came out. come up подниматься, возникать An interesting opportunity came up. come up with придумывать She came up with a brilliant idea.

5. В идиоматических выражениях:

It came to light that he was lying all along. (Выяснилось, что он все время лгал.)

Everything came into place finally. (Наконец все встало на свои места.)

The solution came to mind immediately. (Решение пришло в голову сразу.)

When it came to making decisions, she was always hesitant. (Когда дело доходило до принятия решений, она всегда колебалась.)

Понимание этих конструкций значительно обогащает речь и позволяет более точно выражать мысли на английском языке. 🔄

Практические примеры использования came в речи

Давайте рассмотрим практические примеры использования формы "came" в разных контекстах. Эти примеры помогут вам лучше понять, как применять данную форму глагола в живой речи и письме. 🗣️

Повседневные ситуации:

I came to work at 9 AM yesterday. (Я пришел на работу вчера в 9 утра.)

She came late to the meeting because of traffic. (Она пришла на встречу поздно из-за пробок.)

They came to visit us last weekend. (Они приехали навестить нас в прошлые выходные.)

The parcel came in the morning post. (Посылка пришла с утренней почтой.)

Неожиданные события и происшествия:

The storm came without warning. (Буря пришла без предупреждения.)

Suddenly an idea came to me. (Внезапно мне пришла идея.)

The answer came when I least expected it. (Ответ пришел, когда я меньше всего этого ожидал.)

Описание процессов и изменений:

Spring came early this year. (Весна пришла рано в этом году.)

My interest in photography came from my father. (Мой интерес к фотографии пришел от отца.)

The solution came after hours of thinking. (Решение пришло после нескольких часов размышлений.)

Происхождение и источник:

This tradition came from ancient times. (Эта традиция пришла из древних времен.)

The word "algorithm" came from the name of mathematician Al-Khwarizmi. (Слово "алгоритм" произошло от имени математика Аль-Хорезми.)

Фразовые глаголы с came в контексте:

I came across an interesting article about AI yesterday. (Вчера я наткнулся на интересную статью об искусственном интеллекте.)

She came up with a brilliant solution to our problem. (Она придумала блестящее решение нашей проблемы.)

The secret came out during the investigation. (Секрет раскрылся во время расследования.)

We came through the crisis stronger than before. (Мы вышли из кризиса сильнее, чем прежде.)

Типичные разговорные фразы с came:

How did you come to that conclusion? (Как ты пришел к такому выводу?)

It never came to my attention. (Это никогда не привлекало моего внимания.)

The total came to $500. (В сумме получилось 500 долларов.)

Everything came together at the last moment. (Все сложилось в последний момент.)

Чтобы закрепить использование "came" в речи, регулярно практикуйтесь, составляя предложения с этим глаголом, обращайте внимание на его употребление в фильмах, книгах и песнях. Постепенно вы начнете использовать его автоматически, не задумываясь о правилах. 💪