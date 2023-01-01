At present в английском: правильное употребление временного маркера

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, особенно на продвинутом уровне

Специалисты и профессионалы, использующие английский в деловых и официальных контекстах

Преподаватели и лингвисты, заинтересованные в нюансах грамматического использования английского языка Выражение "at present" – настоящий камень преткновения для многих изучающих английский. Даже студенты продвинутого уровня порой путаются, с какими временами его корректно использовать. Неверное употребление этой фразы мгновенно выдаёт неносителя языка и может исказить смысл высказывания. Разберем детально, когда и как применять "at present", чтобы ваша речь звучала естественно и грамматически безупречно. 🧐

Что означает выражение "at present" в английском языке

Выражение "at present" относится к наречиям времени и буквально означает "в настоящее время", "сейчас", "в данный момент". Эта фраза служит временным маркером, указывающим на текущее состояние или ситуацию, актуальную в момент речи или в описываемый период.

В отличие от более разговорного "now", выражение "at present" обладает формальным оттенком и чаще встречается в деловой переписке, академических текстах и официальных документах. Понимание нюансов его употребления критически важно для корректного построения предложений в английском языке.

Елена Воробьева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне обратился бизнесмен, который готовился к важным международным переговорам. В его презентации многократно повторялась фраза "At present we developing new technologies". При подготовке я указала на отсутствие вспомогательного глагола "are". Он признался, что всегда считал "at present" аналогом "now" и не придавал значения грамматической структуре. После наших занятий он не только исправил ошибки, но и значительно обогатил свою речь, варьируя "at present", "currently" и "at the moment" в зависимости от контекста. Позже он сообщил, что эта "мелочь" произвела впечатление на зарубежных партнеров и помогла успешно заключить контракт.

При употреблении "at present" важно учитывать следующие характеристики:

Формальный регистр речи — используется преимущественно в официальных контекстах

Указывает на временное, не постоянное состояние

Может относиться к более длительномуperiod "настоящего времени", чем просто момент речи

Стилистически более сдержанно, чем эмоционально окрашенное "right now"

Выражение Уровень формальности Типичный контекст Временной охват At present Высокий Деловая коммуникация, научные тексты Текущий период (может быть продолжительным) Now Нейтральный Повседневная речь, любые ситуации Момент речи, непосредственное настоящее Currently Средний-высокий Профессиональная среда, новости Текущий период (подчеркивает временность) At the moment Средний Полуформальная речь Конкретный текущий момент

Совместимость "at present" с разными временами

Ключевой аспект грамматически корректного использования "at present" — понимание его совместимости с различными временами английского языка. Поскольку этот временной маркер указывает на настоящий момент или период, логично предположить, что он сочетается преимущественно с формами настоящего времени. Однако реальная ситуация несколько сложнее. 📚

Рассмотрим основные правила совместимости по временам:

Present Simple — используется с "at present" для описания текущих ситуаций, имеющих некоторую продолжительность

— используется с "at present" для описания текущих ситуаций, имеющих некоторую продолжительность Present Continuous — наиболее естественное сочетание, подчеркивающее процесс, происходящий в данное время

— наиболее естественное сочетание, подчеркивающее процесс, происходящий в данное время Present Perfect — допустимо использовать для описания результата действия, актуального на текущий момент

— допустимо использовать для описания результата действия, актуального на текущий момент Present Perfect Continuous — используется для описания действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента

С прошедшими временами "at present" имеет ограниченную совместимость и требует особого контекста, например, при сравнении прошлого с настоящим. С будущими временами сочетание возможно только в специфических случаях.

Примеры корректного употребления:

At present, she works as a senior developer. (Present Simple)

At present, they are conducting important research. (Present Continuous)

At present, we have completed 70% of the project. (Present Perfect)

At present, he has been studying English for three years. (Present Perfect Continuous)

At present с настоящими временами: особенности и отличия

Взаимодействие "at present" с разными формами настоящего времени имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать для точной передачи смысла. Разберем детально, как этот временной маркер функционирует с каждой формой настоящего времени и какие смысловые оттенки при этом возникают. 🕒

At present с Present Simple:

Хотя многие считают, что "at present" не сочетается с Present Simple из-за своего указания на текущий момент, такое сочетание абсолютно корректно, когда речь идет о текущем, но относительно длительном периоде:

At present, the company employs over 500 specialists. (В настоящее время компания трудоустраивает более 500 специалистов.)

The project at present costs more than we initially estimated. (В настоящее время проект стоит дороже, чем мы изначально оценивали.)

At present с Present Continuous:

Это наиболее естественное сочетание, поскольку Present Continuous подчеркивает процесс, происходящий в момент речи или вокруг него:

At present, we are implementing new safety protocols. (В настоящее время мы внедряем новые протоколы безопасности.)

The market at present is experiencing unprecedented growth. (В настоящее время рынок испытывает беспрецедентный рост.)

At present с Present Perfect:

Данное сочетание используется, когда нужно подчеркнуть результат действия, актуальный на текущий момент:

At present, we have secured three major contracts. (В настоящее время мы заключили три крупных контракта.)

The research team at present has discovered several promising compounds. (В настоящее время исследовательская группа обнаружила несколько перспективных соединений.)

At present с Present Perfect Continuous:

Это сочетание подчеркивает продолжительность действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося до текущего момента:

At present, I have been working on this manuscript for six months. (В настоящее время я работаю над этой рукописью уже шесть месяцев.)

The committee at present has been reviewing applications for three weeks. (В настоящее время комитет рассматривает заявки уже три недели.)

Форма настоящего времени Типичная функция с "at present" Стилистические особенности Present Simple Описание текущего состояния, факта или регулярных действий Формальная констатация актуальной ситуации Present Continuous Описание процессов, происходящих в данный период Подчеркивание активной фазы действия Present Perfect Акцент на результат действий к текущему моменту Официально-деловая речь, отчеты о достижениях Present Perfect Continuous Акцент на продолжительность действия до настоящего момента Подчеркивание непрерывности процесса

Михаил Северин, переводчик и лингвист Работая с юридическими документами для международной компании, я столкнулся с интересным случаем. Клиент настаивал на формулировке "The parties at present agree to the following terms", используя Present Simple с "at present". Я предложил заменить на "The parties hereby agree" или использовать Present Continuous, считая сочетание неидиоматичным. Мои опасения развеял британский юрист, объяснив, что в юридическом английском такая конструкция абсолютно легитимна и означает "стороны в настоящий момент (а не в прошлом или будущем) соглашаются на следующие условия". Этот случай стал для меня важным уроком: правила употребления временных маркеров могут варьироваться в зависимости от профессионального контекста и стилистических особенностей документа.

Использование at present в прошедшем и будущем контексте

Несмотря на то, что "at present" по своей природе указывает на настоящее время, существуют определенные ситуации, когда это выражение может использоваться в контексте прошедшего или будущего времени. Такие случаи требуют особого внимания и понимания грамматических нюансов. 🔄

At present в прошедшем контексте

Когда мы говорим о прошлых событиях, "at present" может использоваться в рамках косвенной речи или повествования о прошлом, где оно относится к моменту, который был "настоящим" в описываемом прошлом:

He said that at present he was working on an important project. (Он сказал, что в настоящее время работает над важным проектом.)

The report stated that the company at present was facing financial difficulties. (В отчете указывалось, что компания в настоящее время испытывает финансовые трудности.)

Обратите внимание, что в таких случаях происходит согласование времен, и "at present" сочетается с формами прошедшего времени, чаще всего с Past Continuous или Past Simple.

At present в будущем контексте

Использование "at present" в контексте будущего времени встречается реже и обычно связано с условными предложениями или сложными грамматическими конструкциями:

Should the situation remain as it is at present, we will proceed with Plan B. (Если ситуация останется такой, как в настоящее время, мы продолжим с Планом Б.)

The analysis will be based on data that is available at present. (Анализ будет основан на данных, которые доступны в настоящее время.)

В таких случаях "at present" относится к текущему моменту, который служит точкой отсчета для будущих действий или планов.

Специфические конструкции

Существуют также специфические конструкции, где "at present" приобретает особое значение:

"As at present constituted" — в нынешнем составе/форме

"At present known" — известный в настоящее время

"At present in force" — действующий в настоящее время

Эти выражения часто встречаются в юридических и официальных документах:

The committee, as at present constituted, cannot make this decision. (Комитет в его нынешнем составе не может принять это решение.)

According to facts at present known, no evidence of fraud has been detected. (Согласно фактам, известным в настоящее время, доказательств мошенничества не обнаружено.)

Частые ошибки при употреблении временных маркеров

Использование временных маркеров, включая "at present", нередко вызывает затруднения даже у опытных изучающих английский язык. Знание типичных ошибок и понимание их причин позволяет значительно повысить грамотность речи и избежать недопонимания. ⚠️

Ошибка 1: Неверное сочетание с временными формами

Одна из наиболее распространенных ошибок — механическое использование "at present" с любыми временными формами без учета логических взаимосвязей:

Неверно: At present, she will start a new position. ❌

Верно: She will start a new position next month. At present, she is completing her current projects. ✅

Ошибка 2: Путаница с "presently" и "at present"

Многие ошибочно считают "presently" и "at present" синонимами, хотя их значения могут различаться:

"At present" всегда означает "сейчас, в настоящее время"

"Presently" может означать как "сейчас" (особенно в британском английском), так и "вскоре, скоро" (особенно в американском английском)

Потенциально двусмысленно: He will be here presently. (Может означать "Он будет здесь сейчас" или "Он будет здесь вскоре")

Однозначно: At present, he is in a meeting. (Однозначно указывает на текущий момент)

Ошибка 3: Избыточное использование

Частая стилистическая ошибка — излишнее употребление "at present" там, где контекст уже ясно указывает на настоящее время:

Избыточно: At present, I am currently working on this task at this moment. ❌

Лаконично: At present, I am working on this task. ✅

Ошибка 4: Неверное место в предложении

Выражение "at present" наиболее естественно звучит в начале или конце предложения, реже — после подлежащего:

Верно: At present, the committee is reviewing all applications. ✅

The committee at present is reviewing all applications. ✅

Верно: The committee is reviewing all applications at present. ✅

The committee is reviewing all applications at present. ✅ Неестественно: The committee is at present reviewing all applications. ⚠️ (Технически не ошибка, но звучит менее естественно)

Ошибка 5: Смешение стилей

Поскольку "at present" имеет формальный оттенок, его использование в разговорной речи может создавать стилистический диссонанс:

Стилистически несогласованно: Hey dude, at present I'm chilling at home. ❌

Согласованно (разговорный стиль): Hey dude, I'm just chilling at home right now. ✅

Согласованно (формальный стиль): At present, I am at my residence and not engaging in professional activities. ✅

Как избегать ошибок:

Проверяйте логическую совместимость временного маркера с контекстом предложения

Учитывайте стилистический регистр всего высказывания

При сомнениях используйте альтернативные выражения, более подходящие к контексту

Обращайте внимание на место временного маркера в предложении для достижения наибольшей естественности

Избегайте избыточности — один временной маркер на предложение обычно достаточен