At present в английском: правильное употребление временного маркера#Изучение английского
Выражение "at present" – настоящий камень преткновения для многих изучающих английский. Даже студенты продвинутого уровня порой путаются, с какими временами его корректно использовать. Неверное употребление этой фразы мгновенно выдаёт неносителя языка и может исказить смысл высказывания. Разберем детально, когда и как применять "at present", чтобы ваша речь звучала естественно и грамматически безупречно. 🧐
Что означает выражение "at present" в английском языке
Выражение "at present" относится к наречиям времени и буквально означает "в настоящее время", "сейчас", "в данный момент". Эта фраза служит временным маркером, указывающим на текущее состояние или ситуацию, актуальную в момент речи или в описываемый период.
В отличие от более разговорного "now", выражение "at present" обладает формальным оттенком и чаще встречается в деловой переписке, академических текстах и официальных документах. Понимание нюансов его употребления критически важно для корректного построения предложений в английском языке.
Елена Воробьева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне обратился бизнесмен, который готовился к важным международным переговорам. В его презентации многократно повторялась фраза "At present we developing new technologies". При подготовке я указала на отсутствие вспомогательного глагола "are". Он признался, что всегда считал "at present" аналогом "now" и не придавал значения грамматической структуре. После наших занятий он не только исправил ошибки, но и значительно обогатил свою речь, варьируя "at present", "currently" и "at the moment" в зависимости от контекста. Позже он сообщил, что эта "мелочь" произвела впечатление на зарубежных партнеров и помогла успешно заключить контракт.
При употреблении "at present" важно учитывать следующие характеристики:
- Формальный регистр речи — используется преимущественно в официальных контекстах
- Указывает на временное, не постоянное состояние
- Может относиться к более длительномуperiod "настоящего времени", чем просто момент речи
- Стилистически более сдержанно, чем эмоционально окрашенное "right now"
|Выражение
|Уровень формальности
|Типичный контекст
|Временной охват
|At present
|Высокий
|Деловая коммуникация, научные тексты
|Текущий период (может быть продолжительным)
|Now
|Нейтральный
|Повседневная речь, любые ситуации
|Момент речи, непосредственное настоящее
|Currently
|Средний-высокий
|Профессиональная среда, новости
|Текущий период (подчеркивает временность)
|At the moment
|Средний
|Полуформальная речь
|Конкретный текущий момент
Совместимость "at present" с разными временами
Ключевой аспект грамматически корректного использования "at present" — понимание его совместимости с различными временами английского языка. Поскольку этот временной маркер указывает на настоящий момент или период, логично предположить, что он сочетается преимущественно с формами настоящего времени. Однако реальная ситуация несколько сложнее. 📚
Рассмотрим основные правила совместимости по временам:
- Present Simple — используется с "at present" для описания текущих ситуаций, имеющих некоторую продолжительность
- Present Continuous — наиболее естественное сочетание, подчеркивающее процесс, происходящий в данное время
- Present Perfect — допустимо использовать для описания результата действия, актуального на текущий момент
- Present Perfect Continuous — используется для описания действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента
С прошедшими временами "at present" имеет ограниченную совместимость и требует особого контекста, например, при сравнении прошлого с настоящим. С будущими временами сочетание возможно только в специфических случаях.
Примеры корректного употребления:
- At present, she works as a senior developer. (Present Simple)
- At present, they are conducting important research. (Present Continuous)
- At present, we have completed 70% of the project. (Present Perfect)
- At present, he has been studying English for three years. (Present Perfect Continuous)
At present с настоящими временами: особенности и отличия
Взаимодействие "at present" с разными формами настоящего времени имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать для точной передачи смысла. Разберем детально, как этот временной маркер функционирует с каждой формой настоящего времени и какие смысловые оттенки при этом возникают. 🕒
At present с Present Simple:
Хотя многие считают, что "at present" не сочетается с Present Simple из-за своего указания на текущий момент, такое сочетание абсолютно корректно, когда речь идет о текущем, но относительно длительном периоде:
- At present, the company employs over 500 specialists. (В настоящее время компания трудоустраивает более 500 специалистов.)
- The project at present costs more than we initially estimated. (В настоящее время проект стоит дороже, чем мы изначально оценивали.)
At present с Present Continuous:
Это наиболее естественное сочетание, поскольку Present Continuous подчеркивает процесс, происходящий в момент речи или вокруг него:
- At present, we are implementing new safety protocols. (В настоящее время мы внедряем новые протоколы безопасности.)
- The market at present is experiencing unprecedented growth. (В настоящее время рынок испытывает беспрецедентный рост.)
At present с Present Perfect:
Данное сочетание используется, когда нужно подчеркнуть результат действия, актуальный на текущий момент:
- At present, we have secured three major contracts. (В настоящее время мы заключили три крупных контракта.)
- The research team at present has discovered several promising compounds. (В настоящее время исследовательская группа обнаружила несколько перспективных соединений.)
At present с Present Perfect Continuous:
Это сочетание подчеркивает продолжительность действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося до текущего момента:
- At present, I have been working on this manuscript for six months. (В настоящее время я работаю над этой рукописью уже шесть месяцев.)
- The committee at present has been reviewing applications for three weeks. (В настоящее время комитет рассматривает заявки уже три недели.)
|Форма настоящего времени
|Типичная функция с "at present"
|Стилистические особенности
|Present Simple
|Описание текущего состояния, факта или регулярных действий
|Формальная констатация актуальной ситуации
|Present Continuous
|Описание процессов, происходящих в данный период
|Подчеркивание активной фазы действия
|Present Perfect
|Акцент на результат действий к текущему моменту
|Официально-деловая речь, отчеты о достижениях
|Present Perfect Continuous
|Акцент на продолжительность действия до настоящего момента
|Подчеркивание непрерывности процесса
Михаил Северин, переводчик и лингвист
Работая с юридическими документами для международной компании, я столкнулся с интересным случаем. Клиент настаивал на формулировке "The parties at present agree to the following terms", используя Present Simple с "at present". Я предложил заменить на "The parties hereby agree" или использовать Present Continuous, считая сочетание неидиоматичным. Мои опасения развеял британский юрист, объяснив, что в юридическом английском такая конструкция абсолютно легитимна и означает "стороны в настоящий момент (а не в прошлом или будущем) соглашаются на следующие условия". Этот случай стал для меня важным уроком: правила употребления временных маркеров могут варьироваться в зависимости от профессионального контекста и стилистических особенностей документа.
Использование at present в прошедшем и будущем контексте
Несмотря на то, что "at present" по своей природе указывает на настоящее время, существуют определенные ситуации, когда это выражение может использоваться в контексте прошедшего или будущего времени. Такие случаи требуют особого внимания и понимания грамматических нюансов. 🔄
At present в прошедшем контексте
Когда мы говорим о прошлых событиях, "at present" может использоваться в рамках косвенной речи или повествования о прошлом, где оно относится к моменту, который был "настоящим" в описываемом прошлом:
- He said that at present he was working on an important project. (Он сказал, что в настоящее время работает над важным проектом.)
- The report stated that the company at present was facing financial difficulties. (В отчете указывалось, что компания в настоящее время испытывает финансовые трудности.)
Обратите внимание, что в таких случаях происходит согласование времен, и "at present" сочетается с формами прошедшего времени, чаще всего с Past Continuous или Past Simple.
At present в будущем контексте
Использование "at present" в контексте будущего времени встречается реже и обычно связано с условными предложениями или сложными грамматическими конструкциями:
- Should the situation remain as it is at present, we will proceed with Plan B. (Если ситуация останется такой, как в настоящее время, мы продолжим с Планом Б.)
- The analysis will be based on data that is available at present. (Анализ будет основан на данных, которые доступны в настоящее время.)
В таких случаях "at present" относится к текущему моменту, который служит точкой отсчета для будущих действий или планов.
Специфические конструкции
Существуют также специфические конструкции, где "at present" приобретает особое значение:
- "As at present constituted" — в нынешнем составе/форме
- "At present known" — известный в настоящее время
- "At present in force" — действующий в настоящее время
Эти выражения часто встречаются в юридических и официальных документах:
- The committee, as at present constituted, cannot make this decision. (Комитет в его нынешнем составе не может принять это решение.)
- According to facts at present known, no evidence of fraud has been detected. (Согласно фактам, известным в настоящее время, доказательств мошенничества не обнаружено.)
Частые ошибки при употреблении временных маркеров
Использование временных маркеров, включая "at present", нередко вызывает затруднения даже у опытных изучающих английский язык. Знание типичных ошибок и понимание их причин позволяет значительно повысить грамотность речи и избежать недопонимания. ⚠️
Ошибка 1: Неверное сочетание с временными формами
Одна из наиболее распространенных ошибок — механическое использование "at present" с любыми временными формами без учета логических взаимосвязей:
- Неверно: At present, she will start a new position. ❌
- Верно: She will start a new position next month. At present, she is completing her current projects. ✅
Ошибка 2: Путаница с "presently" и "at present"
Многие ошибочно считают "presently" и "at present" синонимами, хотя их значения могут различаться:
- "At present" всегда означает "сейчас, в настоящее время"
"Presently" может означать как "сейчас" (особенно в британском английском), так и "вскоре, скоро" (особенно в американском английском)
- Потенциально двусмысленно: He will be here presently. (Может означать "Он будет здесь сейчас" или "Он будет здесь вскоре")
- Однозначно: At present, he is in a meeting. (Однозначно указывает на текущий момент)
Ошибка 3: Избыточное использование
Частая стилистическая ошибка — излишнее употребление "at present" там, где контекст уже ясно указывает на настоящее время:
- Избыточно: At present, I am currently working on this task at this moment. ❌
- Лаконично: At present, I am working on this task. ✅
Ошибка 4: Неверное место в предложении
Выражение "at present" наиболее естественно звучит в начале или конце предложения, реже — после подлежащего:
- Верно: At present, the committee is reviewing all applications. ✅
- Верно: The committee at present is reviewing all applications. ✅
- Верно: The committee is reviewing all applications at present. ✅
- Неестественно: The committee is at present reviewing all applications. ⚠️ (Технически не ошибка, но звучит менее естественно)
Ошибка 5: Смешение стилей
Поскольку "at present" имеет формальный оттенок, его использование в разговорной речи может создавать стилистический диссонанс:
- Стилистически несогласованно: Hey dude, at present I'm chilling at home. ❌
- Согласованно (разговорный стиль): Hey dude, I'm just chilling at home right now. ✅
- Согласованно (формальный стиль): At present, I am at my residence and not engaging in professional activities. ✅
Как избегать ошибок:
- Проверяйте логическую совместимость временного маркера с контекстом предложения
- Учитывайте стилистический регистр всего высказывания
- При сомнениях используйте альтернативные выражения, более подходящие к контексту
- Обращайте внимание на место временного маркера в предложении для достижения наибольшей естественности
- Избегайте избыточности — один временной маркер на предложение обычно достаточен
Освоение правильного употребления выражения "at present" требует осознанной практики и внимания к контексту. Ключевая идея, которую следует запомнить — этот временной маркер указывает на текущую ситуацию, преимущественно сочетается с формами настоящего времени и имеет формальный оттенок. Применяя полученные знания на практике, помните о разнице между грамматически возможным и стилистически уместным использованием. Точность в употреблении таких нюансов отличает уверенное владение языком от поверхностного знакомства с ним.