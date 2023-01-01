Вопросительные слова в английском: ключ к глубокому общению

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, испытывающие трудности с вопросительными словами

Преподаватели и репетиторы английского языка, ищущие материалы для обучения

Люди, желающие улучшить свои коммуникативные навыки на английском языке Вопросительные слова в английском — ключ к глубокому общению, но часто становятся камнем преткновения для изучающих язык. Ошибка в выборе между "who" и "whom" или путаница с "which" и "what" способны превратить обычный разговор в неловкую ситуацию. Многие студенты учат эти слова годами, но так и не применяют их уверенно. Почему? Потому что знание правил — лишь полдела, важнее — понимание контекста и практика. В этом руководстве мы разберём не только теорию, но и реальные ситуации использования вопросительных слов, избавляя вас от типичных ошибок и помогая звучать естественно в любом англоязычном диалоге. 🔍

Основные вопросительные слова в английском языке

Вопросительные слова — фундамент для построения любого вопроса в английском языке. Их относительно немного, но каждое имеет свою сферу применения и нюансы использования. Умение правильно подбирать эти слова определяет точность вашего вопроса и качество ответа, который вы получите.

Рассмотрим базовую классификацию вопросительных слов:

Вопросительное слово Функция Пример использования Who Спрашивает о человеке Who is your favorite writer? Whom Формальный вариант who (объект) To whom did you give the documents? What Спрашивает о предметах, идеях What is your favorite book? Which Выбор из ограниченных опций Which color do you prefer: blue or red? Where Спрашивает о месте Where do you live? When Спрашивает о времени When does the meeting start? Why Спрашивает о причине Why are you late? How Спрашивает о способе How did you solve this problem?

Важно понимать, что вопросительные слова в английском языке обычно ставятся в начале предложения, даже если в русском варианте это не так. Например:

❌ You are going where? (разговорный вариант)

✅ Where are you going? (стандартный вариант)

Также следует учитывать, что после вопросительного слова обычно следует вспомогательный глагол, затем подлежащее и основной глагол. Этот порядок слов — один из ключевых аспектов грамматики английских вопросов.

Елена Иванова, преподаватель английского языка

Однажды ко мне на курс пришла студентка, которая уже 7 лет изучала английский, но всё ещё путалась в вопросительных словах. Катя (так её звали) постоянно использовала "what" вместо "which" и избегала "whom" как чумы. Мы начали с простой таблицы контекстов и ситуаций для каждого вопросительного слова. Через две недели ежедневных 15-минутных упражнений она заметила, что начала автоматически выбирать правильные слова, не задумываясь о правилах. Ключом стало не зубрёжка, а создание языковых шаблонов через регулярную практику в реальных диалогах. Спустя месяц Катя уже шутила, что "whom" стал её любимым словом на собеседованиях — использование формального языка произвело впечатление на работодателя, и она получила работу в международной компании.

Когда использовать who и whom в разных ситуациях

Различие между "who" и "whom" часто вызывает затруднения даже у продвинутых студентов. По сути, это вопрос формальности и грамматической роли в предложении. "Who" используется как подлежащее (тот, кто совершает действие), а "whom" — как дополнение (тот, на кого направлено действие).

🔑 Простой способ проверки: если в ответе на вопрос вы используете "он/она", то вопрос следует начать с "who"; если "его/ему/её/ей" — с "whom".

Who is calling? — Он звонит (подлежащее)

— Он звонит (подлежащее) Whom did you call? — Я позвонил ему (дополнение)

Однако в современном английском "whom" всё больше уходит из разговорной речи, оставаясь в основном в формальной и письменной речи.

Использование "who" в вопросах:

Когда спрашиваете о подлежащем: Who wrote this book?

В неформальной речи даже при обращении к объекту: Who did you meet?

В вопросах о профессии или роли: Who is your manager?

Использование "whom" в вопросах:

В формальной письменной речи: Whom did the committee select?

После предлогов: To whom should I address this letter?

В юридических документах: Whom does this property belong to?

Стоит отметить, что предлоги перед "whom" могут стоять как в начале (формально), так и в конце предложения (менее формально):

Формально: With whom are you going to the conference?

Менее формально: Whom are you going to the conference with?

Неформально: Who are you going to the conference with?

В повседневной речи даже носители часто используют "who" вместо "whom", и это становится всё более приемлемым. Однако в академической, деловой и формальной обстановке правильное использование "whom" демонстрирует высокий уровень владения языком. 📝

What, which, whose: правила применения и нюансы

Эта троица вопросительных слов часто вызывает путаницу из-за тонких различий в их применении. Давайте разберем их особенности и случаи использования.

What — универсальное вопросительное слово, используемое для запроса информации о вещах, идеях и действиях. Это самое широкое по охвату вопросительное слово.

Основные случаи применения "what":

Когда спрашиваем о вещах: What is in your bag?

О названиях, определениях: What is photosynthesis?

О действиях, событиях: What happened yesterday?

О профессии: What does she do for a living?

С устойчивыми выражениями: What time is it? What about going to a movie?

Which — используется, когда выбор осуществляется из ограниченного, часто известного набора опций. Это более специфичное слово, предполагающее выбор.

Ключевые моменты использования "which":

При выборе из конкретных вариантов: Which shirt do you prefer, the blue one or the red one?

Когда известны все возможные варианты: Which of these books have you read?

В уточняющих вопросах: You've been to Paris? Which attractions did you visit?

Критерий сравнения What Which Охват возможных ответов Неограниченный Ограниченный Предполагает выбор Не обязательно Обычно да Знание опций заранее Не требуется Часто подразумевается Пример What is your favorite food? Which restaurant do you prefer?

Whose — притяжательная форма "who", используемая для выяснения принадлежности.

Применение "whose":

Для выяснения владельца: Whose car is parked outside?

При запросе о взаимоотношениях: Whose son is he?

В качестве относительного местоимения: The woman whose purse was stolen called the police.

Максим Петров, переводчик

Работая переводчиком на международной конференции, я стал свидетелем интересной ситуации. Русскоязычный докладчик во время Q&A сессии постоянно путал "what" и "which", что создавало недопонимание. Когда его спросили "What field of science are you in?", он ответил подробно о своей специализации. Но когда прозвучал вопрос "Which scientific approach do you prefer?", он начал перечислять все возможные подходы, не понимая, что от него ждут конкретного выбора из известных методологий.

После конференции я объяснил ему разницу через простую аналогию: "what" — это когда вы заходите в ресторан и спрашиваете "What do you recommend?", открывая дверь для любых предложений. "Which" — это когда официант перечислил три десерта, а вы спрашиваете "Which one is the most popular?". Этот подход к объяснению оказался настолько эффективным, что докладчик использовал его в своей следующей презентации как пример культурных нюансов в коммуникации. Иногда самые простые объяснения работают лучше всего!

Where, when, why: пространство, время и причины

Эта группа вопросительных слов помогает установить контекст событий — где, когда и почему что-то происходит. Они незаменимы для полноценного понимания ситуаций и обстоятельств.

Where — вопросительное слово для определения местоположения или направления. Оно помогает установить пространственный контекст событий.

Основные функции "where":

Выяснение местоположения: Where do you live?

Определение направления: Where are you going?

Поиск предметов: Where did you put my keys?

В качестве относительного местоимения: This is the house where I grew up.

В идиоматических выражениях: Where on earth have you been? (выражение удивления/негодования)

Обратите внимание на важные производные от "where":

Whereabouts — приблизительное местонахождение: Do you know his whereabouts?

— приблизительное местонахождение: Do you know his whereabouts? Wherever — в любом месте: You can sit wherever you want.

— в любом месте: You can sit wherever you want. Somewhere/Anywhere/Nowhere — где-то/где угодно/нигде

When — вопросительное слово для определения времени действия, создающее временной контекст.

Как использовать "when":

Уточнение времени события: When does the movie start?

Выяснение периода: When were you born?

В придаточных предложениях времени: Call me when you arrive.

В вопросах о будущем: When will the results be announced?

Why — вопросительное слово для выяснения причин и мотивов, помогающее понять логику событий и действий.

Основные случаи использования "why":

Запрос о причинах: Why are you learning English?

Выражение удивления: Why, that's wonderful news!

В составе "why don't/doesn't" для предложений: Why don't we go to the cinema?

В косвенной речи: She asked me why I was late.

Интересно, что ответ на вопрос с "why" часто начинается с "because": Why did you choose this university? — Because it has an excellent reputation.

Для более детального выяснения причин используйте комбинацию "why" с другими вопросительными словами:

Why where you there at that time?

Why would anyone do that?

Why how did this happen? (выражение особого удивления)

Все эти вопросительные слова могут использоваться как в прямых вопросах, так и в косвенной речи, но в последнем случае порядок слов меняется:

Прямой вопрос: Where did she go?

Косвенная речь: He asked where she had gone. (обратите внимание на отсутствие инверсии и изменение времени)

Владение этими вопросительными словами позволит вам не только формулировать точные вопросы, но и глубже понимать контекст коммуникации — ключевое умение для успешного общения на английском языке. 🗓️

Практическая схема применения вопросов в речи

Теоретические знания о вопросительных словах необходимо применять на практике, чтобы они стали естественной частью вашей речи. Следующая схема поможет систематизировать использование вопросов в разных контекстах общения. 🚀

Построение базовых вопросов по формуле:

Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + основной глагол + остальная часть Where did you go after the party? Why have they changed the schedule?

Алгоритм выбора подходящего вопросительного слова:

Шаг 1: Определите, какую информацию вы хотите получить (человек, место, время, причина, предмет)

Определите, какую информацию вы хотите получить (человек, место, время, причина, предмет) Шаг 2: Выберите соответствующее вопросительное слово

Выберите соответствующее вопросительное слово Шаг 3: Учитывайте контекст разговора (формальность, известные факты)

Учитывайте контекст разговора (формальность, известные факты) Шаг 4: Сформулируйте вопрос по правильной структуре

Контекстуальные примеры использования вопросов в повседневных ситуациях:

Ситуация Пример вопроса Комментарий В ресторане What would you recommend?<br>Which wine goes well with this dish? Обратите внимание на разницу: "what" для открытой рекомендации, "which" для выбора из винной карты На собеседовании Why are you interested in this position?<br>Where do you see yourself in five years? Формальный контекст, используйте полные формы без сокращений На встрече с друзьями Who's bringing the snacks?<br>When did you get back from your trip? Неформальный контекст, допустимы сокращения В академической среде Whose theory are you basing your research on?<br>To whom should I submit the assignment? Формальный контекст, уместно использование "whom" после предлога

Практика трансформации утверждений в вопросы:

Утверждение: They went to Paris last summer.

Вопросы:

Where did they go last summer? (место)

When did they go to Paris? (время)

Who went to Paris last summer? (субъект)

Did they go to Paris last summer? (общий вопрос)

Упражнения для развития навыка задавать вопросы:

Цепочка вопросов: По каждой теме задайте по одному вопросу с каждым вопросительным словом Тренировка реакции: Отвечайте на вопрос и сразу задавайте встречный с другим вопросительным словом Глубокое интервью: Задайте 5 последовательных вопросов на одну тему, используя разные вопросительные слова Переформулирование: Возьмите общий вопрос и трансформируйте его в специальный с разными вопросительными словами

Практикуя эти упражнения регулярно, вы заметите, что выбор вопросительных слов становится автоматическим, а ваши вопросы — более точными и естественными. Важно тренироваться не только в письменной форме, но и в устной речи, чтобы развивать беглость.

Помните, что умение задавать правильные вопросы — это не просто грамматический навык, но и важнейший инструмент коммуникации, показатель вашей заинтересованности и внимания к собеседнику.