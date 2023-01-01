Волосы на английском: словарь для салона красоты за границей#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, планирующие посещение англоязычного салона красоты.
- Профессиональные стилисты и парикмахеры, работающие или планирующие работать за границей.
Ученики и студенты языковых школ, интересующиеся специализированной лексикой в сфере красоты.
Представьте: вы в Лондоне, зашли в модный салон, а парикмахер спрашивает о ваших пожеланиях — и тут словарный запас предательски иссякает. Знакомо? Специализированная лексика о волосах на английском — это не просто набор слов, а ключ к получению именно той стрижки или окрашивания, которые вы хотите. От правильного описания текстуры волос до точного названия желаемой техники окрашивания — профессиональный словарный запас поможет вам говорить со стилистом на одном языке, даже если вы находитесь за тысячи километров от дома. Давайте разберемся, как безупречно коммуницировать в английском салоне красоты! 💇♀️✨
Базовая лексика о волосах на английском: основные термины
Начнем с основ — базовой лексики, которая станет фундаментом вашего парикмахерского словаря. Знание этих терминов позволит вам комфортно чувствовать себя в англоязычном салоне и точно объяснять свои пожелания.
Елена Морозова, преподаватель английского для индустрии красоты
Моя студентка Мария — парикмахер с 10-летним стажем — решила попытать счастья в Лондоне. Ее профессиональные навыки были на высоте, но языковой барьер оказался серьезным препятствием. "В первый день работы клиентка попросила 'to add some texture to her locks', и я застыла в недоумении", — рассказывала она. После трех месяцев интенсивного изучения профессиональной лексики Мария не только понимала клиентов, но и могла предложить им различные техники стрижки и окрашивания, используя правильную терминологию. Сейчас она ведущий стилист в салоне премиум-класса и говорит, что знание английских терминов о волосах стало ключевым фактором ее карьерного роста.
Вот основные термины, которые должен знать каждый, кто планирует общаться с парикмахером на английском:
|Русский термин
|Английский термин
|Произношение
|Пример использования
|Волосы
|Hair
|[heə(r)]
|I need to wash my hair tonight.
|Локоны/пряди
|Locks/strands
|[lɒks]/[strændz]
|I'd like to add highlights to these strands.
|Корни
|Roots
|[ruːts]
|My roots are showing, I need a touch-up.
|Кончики
|Tips/ends
|[tɪps]/[endz]
|The ends of my hair are very dry.
|Чёлка
|Bangs (US)/Fringe (UK)
|[bæŋz]/[frɪndʒ]
|I'm thinking of growing out my bangs.
|Пробор
|Part/parting
|[pɑːt]/[ˈpɑːtɪŋ]
|I usually wear a side part.
|Коса
|Braid/plait
|[breɪd]/[plæt]
|Can you do a French braid for me?
Важно знать и типы волос, чтобы правильно описать их состояние:
- Straight hair — прямые волосы
- Wavy hair — волнистые волосы
- Curly hair — кудрявые волосы
- Coily/kinky hair — очень кудрявые/афро волосы
- Fine hair — тонкие волосы
- Thick hair — густые волосы
- Oily hair — жирные волосы
- Dry hair — сухие волосы
Также полезно знать термины, описывающие структуру волоса:
- Hair follicle — волосяной фолликул
- Hair shaft — стержень волоса
- Cuticle — кутикула
- Scalp — кожа головы
Для обсуждения состояния ваших волос пригодятся такие выражения:
- Split ends — секущиеся кончики
- Damaged hair — поврежденные волосы
- Frizzy hair — пушащиеся волосы
- Tangled hair — спутанные волосы
- Hair breakage — ломкость волос
Эти термины создадут основу для вашего общения в салоне красоты и помогут точно описать состояние ваших волос и ваши пожелания. 🗣️
Типы стрижек и причесок: актуальная терминология
Знание названий популярных стрижек и причесок на английском языке — важный этап в построении коммуникации с англоговорящим стилистом. Это позволит вам не только объяснить, что вы хотите, но и понять, что вам предлагают.
Женские стрижки и прически:
- Bob — боб (классическая стрижка до подбородка)
- Pixie cut — пикси (очень короткая женская стрижка)
- Layered cut — многослойная стрижка
- Blunt cut — стрижка одной длины с ровным срезом
- Asymmetrical cut — асимметричная стрижка
- Shag — шэг (многослойная рваная стрижка)
- Lob — длинный боб (до плеч)
- Updo — высокая прическа (волосы собраны наверх)
- Half-up, half-down — прическа, где верхняя часть волос собрана, а нижняя распущена
Мужские стрижки:
- Undercut — андеркат (выбритые виски и затылок, длинный верх)
- Fade — фейд (плавный переход от очень короткой длины к более длинной)
- Crew cut — короткая стрижка с более длинной челкой
- Buzz cut — короткая стрижка машинкой одной длины
- Pompadour — помпадур (объемный верх, зачесанный назад)
- Quiff — квифф (объемный зачес вверх и назад в передней части)
- Taper — тейпер (постепенное укорочение волос сверху вниз)
Техники стрижки:
- Layering — создание слоев
- Thinning — прореживание (удаление объема)
- Texturizing — текстурирование
- Point cutting — стрижка кончиков под углом для создания текстуры
- Razoring — стрижка бритвой
- Blending — плавный переход между длинами
Специфические термины для длины и техники:
|Термин
|Описание
|Применение
|Trim
|Легкая подрезка кончиков
|"Just a trim, please" — подрезать только кончики
|Feathering
|Создание легких, "перистых" концов
|"Can you feather the ends?" — сделать кончики легкими и воздушными
|Graduation
|Плавный переход от короткого к длинному
|"I'd like a graduated bob" — боб с укороченным затылком
|Undercut
|Выбритая или очень короткая нижняя часть при более длинном верхе
|"I want an undercut on one side" — выбрить один бок при сохранении длины
|Disconnect
|Резкий переход между разными длинами
|"I want a disconnected undercut" — резкий переход между выбритой частью и длинным верхом
|Face-framing layers
|Слои, обрамляющие лицо
|"Add some face-framing layers" — добавить слои вокруг лица
Говоря о длине волос, полезно использовать следующие термины:
- Chin-length — до подбородка
- Shoulder-length — до плеч
- Collarbone-length — до ключиц
- Mid-back — до середины спины
- Waist-length — до талии
Зная эту терминологию, вы сможете точно объяснить свои пожелания стилисту и понять его рекомендации. Используйте фразы типа "I'd like a layered bob with face-framing pieces" (я хочу многослойный боб с прядями, обрамляющими лицо) или "Can you do a fade on the sides and leave it longer on top?" (можете сделать фейд по бокам и оставить длиннее сверху?). 💇♂️
Выражения для описания цвета и состояния волос
Описание цвета волос на английском языке требует специальных знаний, особенно если вы хотите получить именно тот оттенок, который представляете. Неточность в выборе терминов может привести к неожиданным результатам.
Основные оттенки волос:
- Blonde — блонд
- Brunette — брюнет/брюнетка (темно-коричневые волосы)
- Black — черный
- Red — рыжий
- Auburn — каштановый с красноватым оттенком
- Ginger — имбирный, ярко-рыжий
- Chestnut — каштановый
- Brown — коричневый
- Gray/silver — серый/серебристый
Более детальное описание оттенков блонд:
- Platinum blonde — платиновый блонд (очень светлый, почти белый)
- Ash blonde — пепельный блонд (холодный оттенок)
- Golden blonde — золотистый блонд (теплый оттенок)
- Strawberry blonde — клубничный блонд (с розоватым оттенком)
- Honey blonde — медовый блонд
- Dirty blonde — грязный блонд (натуральный темный блонд)
Для брюнеток:
- Dark brown — темно-коричневый
- Medium brown — средне-коричневый
- Light brown — светло-коричневый
- Chocolate brown — шоколадный
- Espresso — цвет эспрессо (очень темный)
- Mahogany — красное дерево (коричневый с красноватым оттенком)
Терминология для техник окрашивания:
- Highlights — мелирование (осветление отдельных прядей)
- Lowlights — затемнение отдельных прядей
- Balayage — балаяж (техника свободной руки для создания естественного эффекта выгоревших волос)
- Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)
- Sombre — сомбре (мягкий, тонкий вариант омбре)
- Root smudge — растушевка корней
- Color melt — плавное смешивание нескольких оттенков
- Foilyage — фольяж (комбинация балаяжа и окрашивания с фольгой)
- All-over color — однотонное окрашивание по всей длине
- Root touch-up — подкрашивание корней
Для описания состояния окрашенных волос:
- Virgin hair — натуральные, никогда не окрашенные волосы
- Color-treated hair — окрашенные волосы
- Faded color — выцветший цвет
- Brassy — с желтым/медным оттенком (нежелательный оттенок)
- Ash tone — пепельный тон (нейтрализует желтизну)
Мария Федорова, международный колорист
Когда я приехала работать в Нью-Йорк, первые две недели были настоящим испытанием. Клиентка попросила "caramel highlights with some dimension", и я сделала золотистые пряди. Она была разочарована и объяснила, что хотела более нейтральный оттенок. Я усвоила урок: в американской колористике "caramel" может означать не только теплый, но и нейтральный светло-коричневый тон в зависимости от салона. Теперь я всегда прошу клиентов показать фото желаемого результата и использую цветовую шкалу, где каждый может точно указать нужный оттенок. Это полностью исключило недопонимание. Профессиональная лексика — это хорошо, но визуальные примеры — гарантия точного результата.
Полезные фразы для общения с колористом:
- "I want to go lighter/darker" — Я хочу посветлее/потемнее
- "I'd like to try a warmer/cooler tone" — Я хотел(а) бы попробовать более теплый/холодный оттенок
- "My natural color is..." — Мой натуральный цвет...
- "I want something low-maintenance" — Я хочу что-то, что не требует частого обновления
- "Can you show me a color chart?" — Можете показать мне карту цветов?
- "I want to neutralize the brassiness" — Я хочу нейтрализовать желтизну
- "Is this color going to fade quickly?" — Этот цвет быстро вымоется?
Знание этих терминов поможет вам точно объяснить свои ожидания и избежать неприятных сюрпризов при окрашивании. Для более ясной коммуникации всегда полезно приносить с собой фотографии желаемого результата. 🎨
Диалоги в салоне красоты: общение с парикмахером
Умение вести диалог с парикмахером на английском языке — ключевой навык для получения желаемого результата. Разберем наиболее типичные сценарии общения в салоне красоты, от записи на прием до обсуждения результата.
Диалог 1: Запись на прием
Client: Hi, I'd like to book an appointment for a haircut, please. Receptionist: Sure. When would you like to come in? Client: Is this Friday afternoon possible? Receptionist: Let me check... We have an opening at 3 PM with Sarah, our senior stylist. Client: That sounds perfect. Do you know how much it would cost for a cut and blow-dry? Receptionist: A women's cut and blow-dry with Sarah is $85. Client: Great, I'll take that appointment. Receptionist: May I have your name and phone number, please? Client: Sure, it's Anna Smith, 555-123-4567. Receptionist: Thank you, Anna. We'll see you on Friday at 3 PM. Please arrive 10 minutes early if this is your first visit.
Диалог 2: Консультация со стилистом
Stylist: Hi, I'm Sarah. You must be Anna. What would you like to do with your hair today? Client: Hi Sarah. I'm thinking of changing my style a bit. I currently have shoulder-length hair, but I'd like to try something shorter, maybe a bob? Stylist: A bob would suit your face shape nicely. Are you thinking of a classic bob or something more modern, like a textured bob? Client: I'm not sure what a textured bob is. Could you explain the difference? Stylist: Of course. A classic bob is cut all one length, usually just below the chin. A textured bob has more layers and movement, giving it a more casual, tousled look. Client: The textured bob sounds interesting. Would it work with my wavy hair? Stylist: It would work beautifully with your natural waves. We could add some face-framing layers to enhance your features too. Client: That sounds perfect. And I'd like to keep my parting on the side, if possible. Stylist: Absolutely. Let's go to the washing station first, and then we'll get started.
Диалог 3: Во время стрижки
Stylist: So, how short would you like to go? Just below the chin, or a bit longer? Client: Just below the chin would be great. Stylist: And for the layers, do you want them subtle or more defined? Client: I'd prefer subtle layers, nothing too drastic. Stylist: Got it. How about the back? Would you like it slightly shorter or the same length all around? Client: I think the same length all around would be best. Stylist: after some cutting How does this length look? We can go shorter if you'd like. Client: That's actually perfect. Not too short. Stylist: Great. Now I'm going to add some texturing to the ends to give it that modern look we discussed.
Диалог 4: Обсуждение укладки и финального результата
Stylist: Now for the blow-dry. Would you like it straight and sleek or with some volume and waves? Client: I'd like some volume, but not too wavy. Stylist: I'll use a round brush to add some lift at the roots and give you a soft movement throughout. Client: That sounds great. Stylist: after finishing What do you think of the final result? Client: I love it! It's exactly what I was hoping for. The length is perfect. Stylist: I'm glad you like it. To maintain this style, I'd recommend getting a trim every 6-8 weeks. And for home styling, a volumizing mousse would help maintain this body. Client: That's helpful, thank you. Do you sell that product here? Stylist: Yes, we carry several options. I can show you what would work best for your hair type.
Полезные фразы для общения в салоне:
- "I'd like to change my look" — Я хочу изменить свой образ
- "What would you recommend for my face shape?" — Что бы вы порекомендовали для формы моего лица?
- "I want something low-maintenance" — Я хочу что-то, что не требует сложного ухода
- "Could you show me how to style it at home?" — Не могли бы вы показать, как укладывать это дома?
- "It's a bit too short/long" — Это немного слишком коротко/длинно
- "Can you thin it out a bit more?" — Можете еще немного проредить?
- "I'd like more volume on top" — Я бы хотел(а) больше объема сверху
Знание этих диалогов и фраз даст вам уверенность при общении в салоне красоты и поможет получить именно ту прическу, о которой вы мечтаете. 🗨️
Полезные фразы для укладки и ухода за волосами
Правильный уход за волосами и укладка требуют специальных знаний не только о продуктах, но и о терминологии, особенно если вы обсуждаете это с англоговорящим стилистом. Рассмотрим основные термины и фразы, которые пригодятся для этих целей.
Инструменты для укладки:
- Blow dryer/Hair dryer — фен
- Flat iron/Straightener — выпрямитель
- Curling iron/Curling wand — плойка
- Round brush — круглая щетка
- Paddle brush — плоская щетка
- Detangling brush — щетка для распутывания волос
- Comb — расческа
- Hair clips/pins — зажимы/шпильки для волос
- Diffuser — диффузор (насадка на фен)
- Rollers — бигуди
Средства для укладки:
- Mousse — мусс
- Hair spray — лак для волос
- Gel — гель
- Wax — воск
- Pomade — помада (средство для укладки)
- Texturizing spray — спрей для текстурирования
- Sea salt spray — спрей с морской солью
- Heat protectant — термозащита
- Shine serum — сыворотка для блеска
- Dry shampoo — сухой шампунь
Фразы для обсуждения укладки:
- "I want a sleek/straight look" — Я хочу гладкую/прямую укладку
- "Can you add some volume?" — Можете добавить объем?
- "I'd like loose waves" — Я бы хотел(а) легкие волны
- "How do I recreate this look at home?" — Как мне повторить эту укладку дома?
- "What temperature should I set my flat iron to?" — На какую температуру мне настроить выпрямитель?
- "Is this style humidity-resistant?" — Эта укладка устойчива к влажности?
Средства для ухода за волосами:
- Shampoo — шампунь
- Conditioner — кондиционер
- Deep conditioning treatment — глубокое кондиционирование
- Hair mask — маска для волос
- Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер
- Hair oil — масло для волос
- Scalp treatment — средство для кожи головы
- Clarifying shampoo — очищающий шампунь
- Protein treatment — протеиновое лечение
- Bond builder — средство для восстановления структуры волос
Типы ухода за волосами:
|Тип процедуры
|Английский термин
|Для каких проблем
|Увлажнение
|Hydration/Moisturizing
|Сухие, обезвоженные волосы
|Восстановление
|Repair/Restoration
|Поврежденные, ломкие волосы
|Питание
|Nourishment
|Тусклые, безжизненные волосы
|Глубокое очищение
|Deep cleansing/Detox
|Волосы с накоплением стайлинговых средств
|Защита цвета
|Color protection
|Окрашенные волосы
|Лечение кожи головы
|Scalp treatment
|Проблемы с кожей головы (перхоть, зуд)
Фразы для обсуждения проблем с волосами:
- "My hair is very dry/damaged" — У меня очень сухие/поврежденные волосы
- "I'm experiencing hair loss/thinning" — У меня выпадают/редеют волосы
- "My scalp is itchy/flaky" — У меня зудит/шелушится кожа головы
- "My hair gets greasy quickly" — Мои волосы быстро становятся жирными
- "I have a lot of frizz" — У меня сильно пушатся волосы
- "My color fades quickly" — Мой цвет быстро смывается
Вопросы для консультации по уходу:
- "What products would you recommend for my hair type?" — Какие средства вы порекомендуете для моего типа волос?
- "How often should I wash my hair?" — Как часто мне следует мыть волосы?
- "What can I do to add more shine to my hair?" — Что мне делать, чтобы добавить волосам блеска?
- "Is there a treatment for my split ends?" — Есть ли средство от моих секущихся кончиков?
- "How can I protect my hair from heat damage?" — Как защитить волосы от повреждения при термоукладке?
- "Do I need a special shampoo for colored hair?" — Нужен ли мне специальный шампунь для окрашенных волос?
Зная эти термины и выражения, вы сможете не только обсудить свои проблемы и пожелания с англоговорящим стилистом, но и понять рекомендации по домашнему уходу, что поможет вам поддерживать здоровье и красоту ваших волос. 💆♀️
Овладев специализированным словарем о волосах и прическах на английском языке, вы превращаете потенциально стрессовую ситуацию в позитивный опыт. Такое языковое мастерство позволяет вам не просто избежать коммуникационных ошибок — оно открывает двери к точно такой стрижке, укладке или окрашиванию, которые вы представляли. Неважно, находитесь ли вы в командировке в Лондоне, переехали в англоязычную страну или работаете в международном салоне — профессиональный словарный запас становится вашим надежным помощником в мире красоты и стиля.