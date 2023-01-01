Волосы на английском: словарь для салона красоты за границей
#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Люди, планирующие посещение англоязычного салона красоты.
  • Профессиональные стилисты и парикмахеры, работающие или планирующие работать за границей.

  • Ученики и студенты языковых школ, интересующиеся специализированной лексикой в сфере красоты.

    Представьте: вы в Лондоне, зашли в модный салон, а парикмахер спрашивает о ваших пожеланиях — и тут словарный запас предательски иссякает. Знакомо? Специализированная лексика о волосах на английском — это не просто набор слов, а ключ к получению именно той стрижки или окрашивания, которые вы хотите. От правильного описания текстуры волос до точного названия желаемой техники окрашивания — профессиональный словарный запас поможет вам говорить со стилистом на одном языке, даже если вы находитесь за тысячи километров от дома. Давайте разберемся, как безупречно коммуницировать в английском салоне красоты! 💇‍♀️✨

Базовая лексика о волосах на английском: основные термины

Начнем с основ — базовой лексики, которая станет фундаментом вашего парикмахерского словаря. Знание этих терминов позволит вам комфортно чувствовать себя в англоязычном салоне и точно объяснять свои пожелания.

Елена Морозова, преподаватель английского для индустрии красоты

Моя студентка Мария — парикмахер с 10-летним стажем — решила попытать счастья в Лондоне. Ее профессиональные навыки были на высоте, но языковой барьер оказался серьезным препятствием. "В первый день работы клиентка попросила 'to add some texture to her locks', и я застыла в недоумении", — рассказывала она. После трех месяцев интенсивного изучения профессиональной лексики Мария не только понимала клиентов, но и могла предложить им различные техники стрижки и окрашивания, используя правильную терминологию. Сейчас она ведущий стилист в салоне премиум-класса и говорит, что знание английских терминов о волосах стало ключевым фактором ее карьерного роста.

Вот основные термины, которые должен знать каждый, кто планирует общаться с парикмахером на английском:

Русский термин Английский термин Произношение Пример использования
Волосы Hair [heə(r)] I need to wash my hair tonight.
Локоны/пряди Locks/strands [lɒks]/[strændz] I'd like to add highlights to these strands.
Корни Roots [ruːts] My roots are showing, I need a touch-up.
Кончики Tips/ends [tɪps]/[endz] The ends of my hair are very dry.
Чёлка Bangs (US)/Fringe (UK) [bæŋz]/[frɪndʒ] I'm thinking of growing out my bangs.
Пробор Part/parting [pɑːt]/[ˈpɑːtɪŋ] I usually wear a side part.
Коса Braid/plait [breɪd]/[plæt] Can you do a French braid for me?

Важно знать и типы волос, чтобы правильно описать их состояние:

  • Straight hair — прямые волосы
  • Wavy hair — волнистые волосы
  • Curly hair — кудрявые волосы
  • Coily/kinky hair — очень кудрявые/афро волосы
  • Fine hair — тонкие волосы
  • Thick hair — густые волосы
  • Oily hair — жирные волосы
  • Dry hair — сухие волосы

Также полезно знать термины, описывающие структуру волоса:

  • Hair follicle — волосяной фолликул
  • Hair shaft — стержень волоса
  • Cuticle — кутикула
  • Scalp — кожа головы

Для обсуждения состояния ваших волос пригодятся такие выражения:

  • Split ends — секущиеся кончики
  • Damaged hair — поврежденные волосы
  • Frizzy hair — пушащиеся волосы
  • Tangled hair — спутанные волосы
  • Hair breakage — ломкость волос

Эти термины создадут основу для вашего общения в салоне красоты и помогут точно описать состояние ваших волос и ваши пожелания. 🗣️

Типы стрижек и причесок: актуальная терминология

Знание названий популярных стрижек и причесок на английском языке — важный этап в построении коммуникации с англоговорящим стилистом. Это позволит вам не только объяснить, что вы хотите, но и понять, что вам предлагают.

Женские стрижки и прически:

  • Bob — боб (классическая стрижка до подбородка)
  • Pixie cut — пикси (очень короткая женская стрижка)
  • Layered cut — многослойная стрижка
  • Blunt cut — стрижка одной длины с ровным срезом
  • Asymmetrical cut — асимметричная стрижка
  • Shag — шэг (многослойная рваная стрижка)
  • Lob — длинный боб (до плеч)
  • Updo — высокая прическа (волосы собраны наверх)
  • Half-up, half-down — прическа, где верхняя часть волос собрана, а нижняя распущена

Мужские стрижки:

  • Undercut — андеркат (выбритые виски и затылок, длинный верх)
  • Fade — фейд (плавный переход от очень короткой длины к более длинной)
  • Crew cut — короткая стрижка с более длинной челкой
  • Buzz cut — короткая стрижка машинкой одной длины
  • Pompadour — помпадур (объемный верх, зачесанный назад)
  • Quiff — квифф (объемный зачес вверх и назад в передней части)
  • Taper — тейпер (постепенное укорочение волос сверху вниз)

Техники стрижки:

  • Layering — создание слоев
  • Thinning — прореживание (удаление объема)
  • Texturizing — текстурирование
  • Point cutting — стрижка кончиков под углом для создания текстуры
  • Razoring — стрижка бритвой
  • Blending — плавный переход между длинами

Специфические термины для длины и техники:

Термин Описание Применение
Trim Легкая подрезка кончиков "Just a trim, please" — подрезать только кончики
Feathering Создание легких, "перистых" концов "Can you feather the ends?" — сделать кончики легкими и воздушными
Graduation Плавный переход от короткого к длинному "I'd like a graduated bob" — боб с укороченным затылком
Undercut Выбритая или очень короткая нижняя часть при более длинном верхе "I want an undercut on one side" — выбрить один бок при сохранении длины
Disconnect Резкий переход между разными длинами "I want a disconnected undercut" — резкий переход между выбритой частью и длинным верхом
Face-framing layers Слои, обрамляющие лицо "Add some face-framing layers" — добавить слои вокруг лица

Говоря о длине волос, полезно использовать следующие термины:

  • Chin-length — до подбородка
  • Shoulder-length — до плеч
  • Collarbone-length — до ключиц
  • Mid-back — до середины спины
  • Waist-length — до талии

Зная эту терминологию, вы сможете точно объяснить свои пожелания стилисту и понять его рекомендации. Используйте фразы типа "I'd like a layered bob with face-framing pieces" (я хочу многослойный боб с прядями, обрамляющими лицо) или "Can you do a fade on the sides and leave it longer on top?" (можете сделать фейд по бокам и оставить длиннее сверху?). 💇‍♂️

Выражения для описания цвета и состояния волос

Описание цвета волос на английском языке требует специальных знаний, особенно если вы хотите получить именно тот оттенок, который представляете. Неточность в выборе терминов может привести к неожиданным результатам.

Основные оттенки волос:

  • Blonde — блонд
  • Brunette — брюнет/брюнетка (темно-коричневые волосы)
  • Black — черный
  • Red — рыжий
  • Auburn — каштановый с красноватым оттенком
  • Ginger — имбирный, ярко-рыжий
  • Chestnut — каштановый
  • Brown — коричневый
  • Gray/silver — серый/серебристый

Более детальное описание оттенков блонд:

  • Platinum blonde — платиновый блонд (очень светлый, почти белый)
  • Ash blonde — пепельный блонд (холодный оттенок)
  • Golden blonde — золотистый блонд (теплый оттенок)
  • Strawberry blonde — клубничный блонд (с розоватым оттенком)
  • Honey blonde — медовый блонд
  • Dirty blonde — грязный блонд (натуральный темный блонд)

Для брюнеток:

  • Dark brown — темно-коричневый
  • Medium brown — средне-коричневый
  • Light brown — светло-коричневый
  • Chocolate brown — шоколадный
  • Espresso — цвет эспрессо (очень темный)
  • Mahogany — красное дерево (коричневый с красноватым оттенком)

Терминология для техник окрашивания:

  • Highlights — мелирование (осветление отдельных прядей)
  • Lowlights — затемнение отдельных прядей
  • Balayage — балаяж (техника свободной руки для создания естественного эффекта выгоревших волос)
  • Ombre — омбре (плавный переход от темного к светлому)
  • Sombre — сомбре (мягкий, тонкий вариант омбре)
  • Root smudge — растушевка корней
  • Color melt — плавное смешивание нескольких оттенков
  • Foilyage — фольяж (комбинация балаяжа и окрашивания с фольгой)
  • All-over color — однотонное окрашивание по всей длине
  • Root touch-up — подкрашивание корней

Для описания состояния окрашенных волос:

  • Virgin hair — натуральные, никогда не окрашенные волосы
  • Color-treated hair — окрашенные волосы
  • Faded color — выцветший цвет
  • Brassy — с желтым/медным оттенком (нежелательный оттенок)
  • Ash tone — пепельный тон (нейтрализует желтизну)

Мария Федорова, международный колорист

Когда я приехала работать в Нью-Йорк, первые две недели были настоящим испытанием. Клиентка попросила "caramel highlights with some dimension", и я сделала золотистые пряди. Она была разочарована и объяснила, что хотела более нейтральный оттенок. Я усвоила урок: в американской колористике "caramel" может означать не только теплый, но и нейтральный светло-коричневый тон в зависимости от салона. Теперь я всегда прошу клиентов показать фото желаемого результата и использую цветовую шкалу, где каждый может точно указать нужный оттенок. Это полностью исключило недопонимание. Профессиональная лексика — это хорошо, но визуальные примеры — гарантия точного результата.

Полезные фразы для общения с колористом:

  • "I want to go lighter/darker" — Я хочу посветлее/потемнее
  • "I'd like to try a warmer/cooler tone" — Я хотел(а) бы попробовать более теплый/холодный оттенок
  • "My natural color is..." — Мой натуральный цвет...
  • "I want something low-maintenance" — Я хочу что-то, что не требует частого обновления
  • "Can you show me a color chart?" — Можете показать мне карту цветов?
  • "I want to neutralize the brassiness" — Я хочу нейтрализовать желтизну
  • "Is this color going to fade quickly?" — Этот цвет быстро вымоется?

Знание этих терминов поможет вам точно объяснить свои ожидания и избежать неприятных сюрпризов при окрашивании. Для более ясной коммуникации всегда полезно приносить с собой фотографии желаемого результата. 🎨

Диалоги в салоне красоты: общение с парикмахером

Умение вести диалог с парикмахером на английском языке — ключевой навык для получения желаемого результата. Разберем наиболее типичные сценарии общения в салоне красоты, от записи на прием до обсуждения результата.

Диалог 1: Запись на прием

Client: Hi, I'd like to book an appointment for a haircut, please. Receptionist: Sure. When would you like to come in? Client: Is this Friday afternoon possible? Receptionist: Let me check... We have an opening at 3 PM with Sarah, our senior stylist. Client: That sounds perfect. Do you know how much it would cost for a cut and blow-dry? Receptionist: A women's cut and blow-dry with Sarah is $85. Client: Great, I'll take that appointment. Receptionist: May I have your name and phone number, please? Client: Sure, it's Anna Smith, 555-123-4567. Receptionist: Thank you, Anna. We'll see you on Friday at 3 PM. Please arrive 10 minutes early if this is your first visit.

Диалог 2: Консультация со стилистом

Stylist: Hi, I'm Sarah. You must be Anna. What would you like to do with your hair today? Client: Hi Sarah. I'm thinking of changing my style a bit. I currently have shoulder-length hair, but I'd like to try something shorter, maybe a bob? Stylist: A bob would suit your face shape nicely. Are you thinking of a classic bob or something more modern, like a textured bob? Client: I'm not sure what a textured bob is. Could you explain the difference? Stylist: Of course. A classic bob is cut all one length, usually just below the chin. A textured bob has more layers and movement, giving it a more casual, tousled look. Client: The textured bob sounds interesting. Would it work with my wavy hair? Stylist: It would work beautifully with your natural waves. We could add some face-framing layers to enhance your features too. Client: That sounds perfect. And I'd like to keep my parting on the side, if possible. Stylist: Absolutely. Let's go to the washing station first, and then we'll get started.

Диалог 3: Во время стрижки

Stylist: So, how short would you like to go? Just below the chin, or a bit longer? Client: Just below the chin would be great. Stylist: And for the layers, do you want them subtle or more defined? Client: I'd prefer subtle layers, nothing too drastic. Stylist: Got it. How about the back? Would you like it slightly shorter or the same length all around? Client: I think the same length all around would be best. Stylist: after some cutting How does this length look? We can go shorter if you'd like. Client: That's actually perfect. Not too short. Stylist: Great. Now I'm going to add some texturing to the ends to give it that modern look we discussed.

Диалог 4: Обсуждение укладки и финального результата

Stylist: Now for the blow-dry. Would you like it straight and sleek or with some volume and waves? Client: I'd like some volume, but not too wavy. Stylist: I'll use a round brush to add some lift at the roots and give you a soft movement throughout. Client: That sounds great. Stylist: after finishing What do you think of the final result? Client: I love it! It's exactly what I was hoping for. The length is perfect. Stylist: I'm glad you like it. To maintain this style, I'd recommend getting a trim every 6-8 weeks. And for home styling, a volumizing mousse would help maintain this body. Client: That's helpful, thank you. Do you sell that product here? Stylist: Yes, we carry several options. I can show you what would work best for your hair type.

Полезные фразы для общения в салоне:

  • "I'd like to change my look" — Я хочу изменить свой образ
  • "What would you recommend for my face shape?" — Что бы вы порекомендовали для формы моего лица?
  • "I want something low-maintenance" — Я хочу что-то, что не требует сложного ухода
  • "Could you show me how to style it at home?" — Не могли бы вы показать, как укладывать это дома?
  • "It's a bit too short/long" — Это немного слишком коротко/длинно
  • "Can you thin it out a bit more?" — Можете еще немного проредить?
  • "I'd like more volume on top" — Я бы хотел(а) больше объема сверху

Знание этих диалогов и фраз даст вам уверенность при общении в салоне красоты и поможет получить именно ту прическу, о которой вы мечтаете. 🗨️

Полезные фразы для укладки и ухода за волосами

Правильный уход за волосами и укладка требуют специальных знаний не только о продуктах, но и о терминологии, особенно если вы обсуждаете это с англоговорящим стилистом. Рассмотрим основные термины и фразы, которые пригодятся для этих целей.

Инструменты для укладки:

  • Blow dryer/Hair dryer — фен
  • Flat iron/Straightener — выпрямитель
  • Curling iron/Curling wand — плойка
  • Round brush — круглая щетка
  • Paddle brush — плоская щетка
  • Detangling brush — щетка для распутывания волос
  • Comb — расческа
  • Hair clips/pins — зажимы/шпильки для волос
  • Diffuser — диффузор (насадка на фен)
  • Rollers — бигуди

Средства для укладки:

  • Mousse — мусс
  • Hair spray — лак для волос
  • Gel — гель
  • Wax — воск
  • Pomade — помада (средство для укладки)
  • Texturizing spray — спрей для текстурирования
  • Sea salt spray — спрей с морской солью
  • Heat protectant — термозащита
  • Shine serum — сыворотка для блеска
  • Dry shampoo — сухой шампунь

Фразы для обсуждения укладки:

  • "I want a sleek/straight look" — Я хочу гладкую/прямую укладку
  • "Can you add some volume?" — Можете добавить объем?
  • "I'd like loose waves" — Я бы хотел(а) легкие волны
  • "How do I recreate this look at home?" — Как мне повторить эту укладку дома?
  • "What temperature should I set my flat iron to?" — На какую температуру мне настроить выпрямитель?
  • "Is this style humidity-resistant?" — Эта укладка устойчива к влажности?

Средства для ухода за волосами:

  • Shampoo — шампунь
  • Conditioner — кондиционер
  • Deep conditioning treatment — глубокое кондиционирование
  • Hair mask — маска для волос
  • Leave-in conditioner — несмываемый кондиционер
  • Hair oil — масло для волос
  • Scalp treatment — средство для кожи головы
  • Clarifying shampoo — очищающий шампунь
  • Protein treatment — протеиновое лечение
  • Bond builder — средство для восстановления структуры волос

Типы ухода за волосами:

Тип процедуры Английский термин Для каких проблем
Увлажнение Hydration/Moisturizing Сухие, обезвоженные волосы
Восстановление Repair/Restoration Поврежденные, ломкие волосы
Питание Nourishment Тусклые, безжизненные волосы
Глубокое очищение Deep cleansing/Detox Волосы с накоплением стайлинговых средств
Защита цвета Color protection Окрашенные волосы
Лечение кожи головы Scalp treatment Проблемы с кожей головы (перхоть, зуд)

Фразы для обсуждения проблем с волосами:

  • "My hair is very dry/damaged" — У меня очень сухие/поврежденные волосы
  • "I'm experiencing hair loss/thinning" — У меня выпадают/редеют волосы
  • "My scalp is itchy/flaky" — У меня зудит/шелушится кожа головы
  • "My hair gets greasy quickly" — Мои волосы быстро становятся жирными
  • "I have a lot of frizz" — У меня сильно пушатся волосы
  • "My color fades quickly" — Мой цвет быстро смывается

Вопросы для консультации по уходу:

  • "What products would you recommend for my hair type?" — Какие средства вы порекомендуете для моего типа волос?
  • "How often should I wash my hair?" — Как часто мне следует мыть волосы?
  • "What can I do to add more shine to my hair?" — Что мне делать, чтобы добавить волосам блеска?
  • "Is there a treatment for my split ends?" — Есть ли средство от моих секущихся кончиков?
  • "How can I protect my hair from heat damage?" — Как защитить волосы от повреждения при термоукладке?
  • "Do I need a special shampoo for colored hair?" — Нужен ли мне специальный шампунь для окрашенных волос?

Зная эти термины и выражения, вы сможете не только обсудить свои проблемы и пожелания с англоговорящим стилистом, но и понять рекомендации по домашнему уходу, что поможет вам поддерживать здоровье и красоту ваших волос. 💆‍♀️

Овладев специализированным словарем о волосах и прическах на английском языке, вы превращаете потенциально стрессовую ситуацию в позитивный опыт. Такое языковое мастерство позволяет вам не просто избежать коммуникационных ошибок — оно открывает двери к точно такой стрижке, укладке или окрашиванию, которые вы представляли. Неважно, находитесь ли вы в командировке в Лондоне, переехали в англоязычную страну или работаете в международном салоне — профессиональный словарный запас становится вашим надежным помощником в мире красоты и стиля.

