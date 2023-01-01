logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Как рассказать о семье на английском: основы для уверенного общения
Перейти

#Изучение английского  #Семья и дети  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык, готовящиеся к экзаменам
  • Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения

  • Все, кто хочет улучшить свои навыки общения о семье на английском языке

    Когда учишь иностранный язык, первое, о чём тебя обычно спрашивают — это семья. Сможете ли вы рассказать о своих родных на английском без запинки? Многие ученики теряются, забывают слова или строят предложения неправильно. При этом тема семьи — одна из базовых в любом языковом экзамене, от школьного теста до IELTS! Давайте разберёмся, какие слова и выражения помогут вам уверенно рассказать о ваших близких, поделиться семейными традициями и описать характеры родственников на английском языке. 🔤

Основная лексика для описания членов семьи

Умение представить членов своей семьи на английском языке — фундаментальный навык для любого изучающего язык. Знание правильных терминов для обозначения родственных связей критически важно как для базового общения, так и для более сложных дискуссий о семейных отношениях.

Начнем с основных терминов, которые помогут вам описать ближайших родственников:

  • Immediate family (ближайшие родственники): father/dad (отец/папа), mother/mom (мать/мама), brother (брат), sister (сестра), son (сын), daughter (дочь), husband (муж), wife (жена)
  • Extended family (дальние родственники): grandfather/grandpa (дедушка), grandmother/grandma (бабушка), uncle (дядя), aunt (тётя), cousin (двоюродный брат/сестра), nephew (племянник), niece (племянница)
  • In-laws (родственники по браку): father-in-law (тесть/свёкор), mother-in-law (тёща/свекровь), brother-in-law (зять/шурин/деверь), sister-in-law (невестка/золовка)

Елена Волкова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем.

Помню случай с моей ученицей Машей, которая готовилась к международному экзамену. На пробном тестировании ей задали простой вопрос: "Tell me about your family." Маша начала уверенно, но когда дошла до рассказа о своей тёте, замялась: "My... родная тётя... как это по-английски?"

Этот случай показывает, как важно знать специфические термины. После этого мы с Машей составили полный список родственников с примерами предложений. На настоящем экзамене она получила высший балл за эту часть, потому что использовала не только базовую лексику, но и фразы вроде "My aunt on my mother's side" (тётя по материнской линии) и "My paternal grandparents" (бабушка и дедушка по отцовской линии). Именно такие нюансы показывают экзаменатору глубину владения языком.

При описании семейной структуры полезно знать следующие термины:

Английский термин Перевод Пример использования
Nuclear family Нуклеарная семья (родители и дети) Our nuclear family consists of my parents and two children.
Extended family Расширенная семья (включая бабушек, дедушек и т.д.) During holidays, our extended family gathers at my grandparents' house.
Single-parent family Семья с одним родителем My friend grew up in a single-parent family.
Blended family Смешанная семья (после повторного брака) After my mom remarried, we became a blended family with two stepsisters.
Only child Единственный ребенок As an only child, I never had to share my toys.

Для описания семейного положения используйте следующие выражения:

  • Single — холост/не замужем
  • Married — женат/замужем
  • Divorced — разведен(а)
  • Widowed — вдовец/вдова
  • Engaged — помолвлен(а)
  • Separated — живущие раздельно (в браке, но не вместе)

При составлении рассказа о семье важно не только знать отдельные слова, но и уметь связывать их в логичные предложения. Вот несколько моделей предложений для начала рассказа: 💬

  • "I come from a family of five." — Я из семьи из пяти человек.
  • "There are four people in my family." — В моей семье четыре человека.
  • "My immediate family consists of my parents, my younger brother, and me." — Моя ближайшая семья состоит из моих родителей, младшего брата и меня.
Пошаговый план для смены профессии

Полезные фразы для рассказа о семейных отношениях

Рассказ о семье становится более полным и интересным, когда вы можете описать не только состав семьи, но и отношения между её членами. Владение специфическими выражениями поможет вам более точно передать нюансы ваших семейных связей.

Вот фразы для описания близких отношений:

  • "We are very close." — Мы очень близки.
  • "I get along well with my sister." — Я хорошо лажу с сестрой.
  • "My father and I have a special bond." — У нас с отцом особая связь.
  • "My grandparents raised me." — Меня вырастили бабушка с дедушкой.
  • "My aunt has always been like a second mother to me." — Моя тётя всегда была для меня как вторая мама.

Для описания более сложных или проблемных отношений можно использовать:

  • "We don't see eye to eye on many issues." — Мы расходимся во мнениях по многим вопросам.
  • "We have our ups and downs." — У нас бывают и взлёты, и падения.
  • "We've grown apart over the years." — Мы отдалились друг от друга за эти годы.
  • "We're working on rebuilding our relationship." — Мы работаем над восстановлением наших отношений.
  • "We've recently reconnected." — Мы недавно восстановили связь.

При описании семейной динамики полезны следующие выражения:

  • "My older brother looks after me." — Мой старший брат присматривает за мной.
  • "My parents are quite protective." — Мои родители довольно опекающие.
  • "In our family, everyone has their own responsibilities." — В нашей семье у каждого свои обязанности.
  • "We support each other through thick and thin." — Мы поддерживаем друг друга и в горе, и в радости.
  • "We value open communication in our family." — В нашей семье мы ценим открытое общение.

Александр Петров, переводчик-синхронист на международных конференциях.

На одном из моих первых заданий за границей я познакомился с коллегой из Канады. На вечернем приёме он поинтересовался моей семьёй. Я сказал только: "I have a mother, father and sister" и быстро сменил тему, чувствуя себя неуверенно.

Позже, работая над совершенствованием английского, я осознал, что мог бы рассказать гораздо больше, используя правильные выражения. Например, о том, что "My sister and I are like chalk and cheese" (мы с сестрой совершенно разные), что "My father has been my role model since childhood" (отец был для меня примером с детства) и что "We're a tight-knit family" (мы дружная, сплочённая семья).

Эти фразы не просто обогащают речь — они помогают установить эмоциональную связь с собеседником. На следующей встрече с тем канадским коллегой я использовал новые выражения, и наша беседа переросла в глубокую дружбу, которая длится уже более десяти лет.

Для описания семейных ролей и занятий:

  • "My mother is the breadwinner in our family." — Моя мать — кормилец в нашей семье.
  • "My father is a stay-at-home dad." — Мой отец — домохозяин.
  • "My parents share household responsibilities equally." — Мои родители поровну делят домашние обязанности.
  • "My grandmother is the heart and soul of our family." — Моя бабушка — душа нашей семьи.
  • "My grandfather is the head of the family." — Мой дедушка — глава семьи.

Готовые фразы для описания того, как часто вы видитесь с родственниками:

  • "I visit my parents every weekend." — Я навещаю родителей каждые выходные.
  • "We have family reunions twice a year." — Мы устраиваем семейные встречи дважды в год.
  • "I haven't seen my cousin for ages." — Я не видел(а) своего двоюродного брата/сестру целую вечность.
  • "We keep in touch mainly through video calls." — Мы поддерживаем связь в основном через видеозвонки.
  • "My aunt lives overseas, so we rarely meet in person." — Моя тётя живёт за границей, поэтому мы редко встречаемся лично.

Готовые речевые конструкции о семейных традициях

Рассказ о семейных традициях позволяет продемонстрировать не только знание лексики, но и культурные аспекты, что особенно важно при языковом общении. Здесь требуются более сложные грамматические конструкции и специфическая лексика. 🏆

Для описания регулярных семейных мероприятий используйте следующие выражения:

Тип традиции Полезные выражения Пример предложения
Ежедневные ритуалы Every day, We always, It's our routine to Every evening, we have dinner together and share our news.
Еженедельные традиции Every Sunday, Once a week, Our weekly tradition is Every Sunday, my grandparents come over for lunch.
Праздничные традиции We celebrate, During [holiday], It's our custom to During New Year, it's our custom to write wishes for the coming year.
Семейные ценности We value, In our family, it's important to, We believe in In our family, it's important to respect each other's opinions.
Уникальные традиции We have this special tradition, Something unique about my family is, Our family is known for We have this special tradition of planting a tree for each new family member.

Вот несколько готовых речевых конструкций для рассказа о семейных традициях:

  • "In my family, we have a tradition of..." — В моей семье у нас есть традиция...
  • "Every year, we..." — Каждый год мы...
  • "It's customary in our family to..." — В нашей семье принято...
  • "One of our most cherished family traditions is..." — Одна из наших самых дорогих семейных традиций — это...
  • "We've been doing this for generations..." — Мы делаем это на протяжении поколений...

Для рассказа о конкретных традициях, связанных с праздниками:

  • "For Christmas, we always..." — На Рождество мы всегда...
  • "During birthdays in our family, it's traditional to..." — Во время дней рождения в нашей семье принято...
  • "When someone in our family graduates, we celebrate by..." — Когда кто-то в нашей семье заканчивает учебное заведение, мы празднуем это...
  • "At New Year, our family gathers to..." — На Новый год наша семья собирается, чтобы...

Для описания культурных и национальных традиций:

  • "Being [nationality], we maintain traditions such as..." — Будучи [национальность], мы придерживаемся таких традиций, как...
  • "My family preserves our cultural heritage by..." — Моя семья сохраняет наше культурное наследие, ...
  • "We honor our ancestors by..." — Мы почитаем наших предков, ...
  • "A unique aspect of our cultural background is..." — Уникальный аспект нашего культурного происхождения — это...

Для описания семейных ценностей:

  • "In our family, we place a high value on..." — В нашей семье мы высоко ценим...
  • "My parents have always taught us that..." — Мои родители всегда учили нас, что...
  • "The most important principle in our family is..." — Самый важный принцип в нашей семье — это...
  • "We believe that family comes first, which means..." — Мы считаем, что семья на первом месте, что означает...

Для рассказа о совместном времяпрепровождении:

  • "We love spending time together by..." — Мы любим проводить время вместе, ...
  • "Our favorite family activity is..." — Наше любимое семейное занятие — это...
  • "When we get together, we usually..." — Когда мы собираемся вместе, мы обычно...
  • "A typical weekend in our family involves..." — Типичные выходные в нашей семье включают...

Словарь для описания внешности и характера родных

Полноценный рассказ о семье включает описание внешности и характера близких. Это демонстрирует богатство словарного запаса и умение создавать яркие, детальные описания на английском языке.

Для описания внешности используйте следующие категории слов:

  • Height (рост): tall (высокий), short (низкий), average height (среднего роста), towering (очень высокий), petite (миниатюрный)
  • Build (телосложение): slim (стройный), athletic (атлетичный), muscular (мускулистый), plump (полный), well-built (хорошо сложенный), stocky (коренастый)
  • Hair (волосы):
  • Color: dark (тёмные), blonde (светлые), red (рыжие), gray/silver (седые), brunette (брюнет/брюнетка)
  • Style: curly (кудрявые), straight (прямые), wavy (волнистые), long (длинные), short (короткие)
  • Face (лицо): round (круглое), oval (овальное), square (квадратное), heart-shaped (в форме сердца), angular (угловатое)
  • Eyes (глаза): blue (голубые), green (зелёные), brown (карие), hazel (ореховые), almond-shaped (миндалевидные), bright (яркие)
  • Special features (особые черты): dimples (ямочки), freckles (веснушки), beauty mark/mole (родинка), glasses (очки), beard (борода), scar (шрам)

Для описания характера и личности:

  • Positive traits (положительные черты): kind (добрый), generous (щедрый), hard-working (трудолюбивый), reliable (надёжный), honest (честный), intelligent (умный), witty (остроумный), creative (творческий), patient (терпеливый), brave (смелый)
  • Challenging traits (сложные черты): stubborn (упрямый), impatient (нетерпеливый), perfectionist (перфекционист), sensitive (чувствительный), shy (застенчивый), hot-tempered (вспыльчивый), forgetful (забывчивый)
  • Social traits (социальные черты): outgoing (общительный), reserved (сдержанный), sociable (общительный), introverted (интровертный), extroverted (экстравертный), charismatic (харизматичный)

Примеры полных предложений для описания родных:

  • "My father is a tall, well-built man with salt-and-pepper hair and kind brown eyes. He's incredibly patient and has a great sense of humor." — Мой отец — высокий, хорошо сложенный мужчина с седеющими волосами и добрыми карими глазами. Он невероятно терпелив и обладает отличным чувством юмора.
  • "My younger sister takes after our mother — she's petite with long blonde hair and striking blue eyes. She's quite creative but can be quite stubborn at times." — Моя младшая сестра пошла в нашу маму — она миниатюрная, с длинными светлыми волосами и выразительными голубыми глазами. Она довольно творческая, но иногда бывает очень упрямой.
  • "My grandmother is in her seventies, with silver hair usually kept in a neat bun. Despite her age, she's incredibly energetic and has the most infectious laugh." — Моей бабушке за семьдесят, у неё седые волосы, обычно собранные в аккуратный пучок. Несмотря на возраст, она невероятно энергична и у неё самый заразительный смех.

Полезные фразы для связи внешности с характером:

  • "He has kind eyes that reflect his gentle nature." — У него добрые глаза, отражающие его мягкий характер.
  • "Her confident posture shows her strong personality." — Её уверенная осанка показывает сильную личность.
  • "You can tell he's thoughtful by the way he often furrows his brow." — По тому, как он часто хмурит брови, можно понять, что он задумчивый человек.
  • "She has a warm smile that puts everyone at ease." — У неё тёплая улыбка, которая всех успокаивает.

Для описания сходств и различий между членами семьи:

  • "I take after my father in terms of appearance, but personality-wise, I'm more like my mother." — Внешне я пошёл(а) в отца, но по характеру я больше похож(а) на маму.
  • "My brother and I are often mistaken for twins due to our striking resemblance." — Нас с братом часто принимают за близнецов из-за поразительного сходства.
  • "Unlike my reserved sister, I'm quite outgoing and sociable." — В отличие от моей сдержанной сестры, я довольно открытый и общительный человек.
  • "We all inherited my mother's artistic talents." — Мы все унаследовали художественные таланты нашей мамы.

Диалоги о семье для практики английской речи

Практика диалогов — эффективный способ закрепить лексику о семье в реальных разговорных ситуациях. Изучение готовых диалогов помогает не только запомнить слова и выражения, но и освоить типичные вопросы и ответы о семье, которые могут возникнуть в разговоре с носителем языка или на экзамене. 🗣️

Предлагаем несколько моделей диалогов разной сложности для практики:

Диалог 1: Базовое знакомство и разговор о семье

A: Hi, nice to meet you. Do you have a big family? B: Nice to meet you too. No, my family is quite small. There are only four of us: my parents, my younger brother, and me. What about you? A: I come from a large family. I have two sisters and three brothers, plus a lot of cousins. B: Wow, that must be fun! Are you close to all your siblings? A: Yes, especially to my younger sister. We share a lot of interests. Do you get along well with your brother? B: We do now, but we used to fight a lot when we were kids. He's studying medicine, and I'm really proud of him.

Диалог 2: Обсуждение семейных традиций

A: I'm curious, does your family have any special traditions? B: Actually, yes! Every Sunday, we have a big family dinner where everyone has to be present, no excuses. A: That sounds wonderful. What do you usually do during these dinners? B: We catch up on each other's week, share news, and my dad often tells stories about his childhood. It's a great bonding time. What about your family? A: We're not that structured, but we have a tradition of taking a family photo on New Year's Eve every year. We've been doing it for over 15 years now! B: That's a lovely tradition. Do you look back at the old photos often? A: Yes, it's amazing to see how everyone has changed over the years. We keep all the photos in a special album.

Диалог 3: Описание членов семьи

A: You mentioned you're close to your grandmother. What is she like? B: My grandma is incredible. She's in her seventies but still very active. She has short gray hair, bright blue eyes, and she's always smiling. Personality-wise, she's incredibly patient and wise. A: She sounds wonderful. Does she live close to you? B: Yes, fortunately. She lives in the next neighborhood, so I visit her at least twice a week. She taught me how to cook traditional family recipes. A: That's special. Do you take after her in any way? B: People say I have her eyes and her stubbornness! I consider that a compliment. Who do you take after in your family? A: I'm a mix, I think. I have my mother's features but my father's temperament. I'm quite analytical and reserved, just like him.

Диалог 4: Обсуждение семейных ролей и отношений

A: In your family, who would you say is the head of the household? B: That's an interesting question. Officially, my parents make decisions together, but my mom definitely has the final say on most matters. She's the one who manages our finances and major decisions. A: I see. And how are household responsibilities divided? B: We all chip in. My father does most of the cooking because he loves it, my mother handles the paperwork and planning, and my brother and I take turns with cleaning and shopping. What about in your family? A: It's quite traditional in my family. My father handles all the finances and repairs, while my mother takes care of the house and cooking. But things are changing with my generation. B: How so? A: My sister and her husband share everything equally — from cooking to childcare. I think it's a much healthier approach.

Для подготовки к языковым экзаменам полезно ознакомиться с типичными вопросами о семье:

  • "How many people are there in your family?" — Сколько человек в вашей семье?
  • "Do you have any siblings?" — У вас есть братья или сестры?
  • "Who are you closest to in your family?" — С кем из членов семьи вы наиболее близки?
  • "What family traditions do you have?" — Какие у вас есть семейные традиции?
  • "How often do you see your extended family?" — Как часто вы видитесь с дальними родственниками?
  • "Who do you take after in your family?" — На кого из членов семьи вы похожи?
  • "How are responsibilities shared in your family?" — Как распределяются обязанности в вашей семье?
  • "Has your relationship with your family changed over time?" — Изменились ли ваши отношения с семьей со временем?

Советы для успешного диалога о семье:

  • Заранее подготовьте ответы на типичные вопросы о семье
  • Используйте разнообразную лексику для описания родственников
  • Практикуйте не только ответы, но и умение задавать вопросы собеседнику о его семье
  • Включайте в ответы интересные детали и истории, чтобы сделать разговор живым
  • Будьте готовы говорить о семейных ценностях и традициях, это демонстрирует более глубокое владение языком

Умение рассказать о своей семье на английском — это гораздо больше, чем просто знание слов "mother" и "father". Это способность создать живой, детальный портрет ваших близких, передать особенности ваших отношений и семейных ценностей. Освоив фразы и конструкции из этой статьи, вы не только успешно справитесь с этой темой на экзамене или в разговоре с иностранцами, но и сможете поделиться по-настоящему важной частью своей жизни. Помните: практика — ключ к успеху. Начните использовать новые выражения уже сегодня, и вскоре вы будете говорить о своей семье на английском так же свободно, как на родном языке!

Загрузка...