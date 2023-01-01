Как говорить о домашних делах на английском: лексика и фразы
Для кого эта статья:
- Для людей, переехавших в англоязычные страны
- Для студентов, изучающих английский язык с фокусом на повседневное общение
Для тех, кто живет с англоговорящими соседями или родственниками
Представьте: вы переехали в англоязычную страну или живете с иностранным соседом, а не можете объяснить, кто сегодня должен вынести мусор или помыть посуду. Языковой барьер превращает простейшие бытовые вопросы в настоящий квест! 🏠 Владение лексикой домашних обязанностей на английском открывает двери к комфортному сосуществованию, эффективной коммуникации с домработниками или даже укрепляет семейные отношения с англоговорящими родственниками. Давайте разберемся, как говорить о домашних делах так, чтобы вас понимали с полуслова.
Базовая лексика домашних дел на английском языке
Прежде чем строить сложные предложения о домашних обязанностях, важно овладеть базовой лексикой. Начнем с самых распространенных глаголов, описывающих домашние дела:
- to clean — убирать, чистить
- to wash — мыть (посуду, руки, полы)
- to do the dishes — мыть посуду
- to vacuum — пылесосить
- to sweep — подметать
- to mop — мыть пол шваброй
- to dust — вытирать пыль
- to tidy up — наводить порядок
- to do the laundry — стирать
- to iron — гладить
- to cook — готовить еду
- to take out the trash/garbage — выносить мусор
- to make the bed — застилать постель
- to water the plants — поливать растения
Места в доме, где происходят основные хозяйственные действия:
|Место
|Английское название
|Основные дела
|Кухня
|Kitchen
|cooking, washing dishes, cleaning surfaces
|Ванная комната
|Bathroom
|cleaning the toilet, washing the tub/shower
|Гостиная
|Living room
|dusting, vacuuming, tidying up
|Спальня
|Bedroom
|making the bed, organizing clothes
|Прачечная
|Laundry room
|doing laundry, folding clothes
Часто используемые существительные для домашних дел:
- chores — домашние обязанности/дела
- housework — работа по дому, домашние дела
- cleaning supplies — чистящие средства
- vacuum cleaner — пылесос
- mop — швабра
- broom — метла
- dustpan — совок
- dishwasher — посудомоечная машина
- washing machine — стиральная машина
Елена Петрова, преподаватель английского языка для бизнеса и быта
Моя студентка Анна переехала в Лондон на годовую стажировку и сняла квартиру с двумя англичанками. Первые недели были настоящим испытанием! "Я могла обсуждать экономические теории на английском, но терялась, когда нужно было объяснить, что я уже помыла ванную или что сегодня моя очередь пылесосить", — рассказывала она. Мы составили для Анны карточки с базовой лексикой домашних дел и провели несколько ролевых игр, имитирующих бытовые ситуации. Через месяц она уже свободно договаривалась с соседками о графике уборки и даже шутила на тему домашних обязанностей. Больше всего ей помогло именно запоминание готовых фраз в контексте, а не отдельных слов.
Разговорные фразы для распределения обязанностей дома
Когда вы делите жилье с кем-то, важно уметь четко распределять обязанности. Вот несколько полезных фраз для этого: 🗣️
Предложение создать расписание:
- "Should we make a cleaning schedule?" — Может, составим расписание уборки?
- "Let's divide the household chores." — Давай разделим домашние обязанности.
- "We need to figure out who does what around the house." — Нам нужно решить, кто что делает по дому.
Распределение обязанностей:
- "I'll do the dishes if you vacuum the living room." — Я помою посуду, если ты пропылесосишь гостиную.
- "Could you be responsible for taking out the trash?" — Ты мог бы отвечать за вынос мусора?
- "Would you mind doing the grocery shopping this week?" — Ты не против сходить за продуктами на этой неделе?
- "I'll cook dinner on weekdays, and you can cook on weekends." — Я буду готовить ужин в будни, а ты можешь готовить на выходных.
Обсуждение графика:
- "How often should we clean the bathroom?" — Как часто нам следует убирать ванную?
- "It's your turn to mop the floor this week." — На этой неделе твоя очередь мыть полы.
- "We should deep clean the kitchen once a month." — Нам стоит делать генеральную уборку кухни раз в месяц.
Напоминания:
- "Don't forget it's your turn to do the laundry today." — Не забудь, сегодня твоя очередь стирать.
- "Just a reminder that you're on dish duty tonight." — Напоминаю, что сегодня ты моешь посуду.
- "The trash needs to be taken out before tomorrow morning." — Мусор нужно вынести до завтрашнего утра.
При распределении обязанностей важно также уметь договориться о сроках и частоте выполнения дел:
|Частота
|Английское выражение
|Пример использования
|Ежедневно
|daily, every day
|"Dishes should be done daily."
|Еженедельно
|weekly, once a week
|"I'll vacuum the apartment weekly."
|Раз в две недели
|bi-weekly, every other week
|"Let's clean the bathroom bi-weekly."
|Ежемесячно
|monthly, once a month
|"Windows need cleaning monthly."
|По очереди
|take turns
|"We'll take turns cooking dinner."
Диалоги о домашних делах: просьбы и предложения помощи
Умение правильно попросить о помощи или предложить свою поддержку — важный навык для комфортного сосуществования. Рассмотрим несколько типичных диалогов:
Диалог 1: Просьба о помощи
A: "Could you help me with the dishes? There's quite a pile tonight." (Не мог бы ты помочь мне с посудой? Сегодня её довольно много.) B: "Sure, I'll dry while you wash." (Конечно, я буду вытирать, пока ты моешь.) или B: "I'm sorry, I'm really busy with work right now. Can I help you later?" (Извини, я сейчас действительно занят работой. Могу я помочь тебе позже?)
Диалог 2: Предложение помощи
A: "You look tired. Can I take over the laundry for you today?" (Ты выглядишь уставшим. Могу я сегодня взять на себя стирку?) B: "That would be great, thanks! I still need to iron my shirt for tomorrow." (Было бы здорово, спасибо! Мне ещё нужно погладить рубашку на завтра.) A: "No problem. I can iron it for you too if you want." (Без проблем. Я могу и погладить её для тебя, если хочешь.)
Диалог 3: Напоминание об обязанностях
A: "Just a reminder that it's your turn to clean the bathroom this weekend." (Просто напоминаю, что в эти выходные твоя очередь убирать ванную.) B: "Oh, right. I haven't forgotten. I'll do it on Saturday morning." (О, верно. Я не забыл. Я сделаю это в субботу утром.) A: "Perfect, thanks. Let me know if you need any cleaning supplies." (Отлично, спасибо. Дай мне знать, если тебе понадобятся чистящие средства.)
Полезные фразы для просьб о помощи:
- "Would you mind..." — Ты не против...
- "Could you please..." — Не мог бы ты, пожалуйста...
- "I'd appreciate if you could..." — Я был бы признателен, если бы ты мог...
- "I need some help with..." — Мне нужна помощь с...
- "Do you have time to..." — У тебя есть время, чтобы...
Фразы для предложения помощи:
- "Can I give you a hand with..." — Могу я помочь тебе с...
- "Let me help you with that." — Позволь мне помочь тебе с этим.
- "I'd be happy to take care of..." — Я с радостью займусь...
- "Is there anything I can do to help?" — Есть что-нибудь, чем я могу помочь?
- "Shall I..." — Может, мне...
Михаил Соколов, преподаватель английского для повседневного общения
Помню случай с моим студентом Игорем, который переехал в Нью-Йорк и снимал квартиру с американцем. Игорь жаловался, что сосед считает его неряшливым, хотя на самом деле проблема была в коммуникации. Игорь использовал слишком формальные конструкции из учебников, которые звучали неестественно, и сосед не воспринимал их всерьез. Например, вместо естественного "I'll do the dishes later, I promise" он говорил "I will wash the plates at a later time". Мы поработали над разговорными фразами, и через несколько недель Игорь сообщил, что атмосфера в доме кардинально изменилась. Они с соседом даже начали шутить насчет домашних дел. Ключом стало освоение не просто лексики, но и разговорных оборотов, которые используют носители в повседневной речи.
Английские выражения для обсуждения уборки и готовки
Уборка и приготовление пищи — две наиболее обсуждаемые темы в контексте домашних обязанностей. Давайте рассмотрим специализированную лексику для этих областей. 🧹🍳
Выражения для обсуждения уборки:
- "I need to deep clean the kitchen." — Мне нужно сделать генеральную уборку на кухне.
- "Let's tidy up before the guests arrive." — Давай наведем порядок перед приходом гостей.
- "The living room needs vacuuming." — Гостиную нужно пропылесосить.
- "Could you wipe down the counters?" — Ты не мог бы протереть столешницы?
- "We should declutter the hallway." — Нам стоит разобрать хлам в прихожей.
- "Don't forget to dust the shelves." — Не забудь вытереть пыль с полок.
- "The windows need cleaning, they're quite dirty." — Окна нуждаются в очистке, они довольно грязные.
Выражения для обсуждения стирки:
- "I'm about to do a load of laundry. Do you have anything to add?" — Я собираюсь запустить стирку. У тебя есть что-то добавить?
- "Which cycle should I use for this fabric?" — Какой режим мне использовать для этой ткани?
- "Could you fold the clothes when they're dry?" — Ты не мог бы сложить одежду, когда она высохнет?
- "I need to separate whites and colors." — Мне нужно отделить белое от цветного.
- "These shirts need ironing." — Эти рубашки нужно погладить.
Выражения для обсуждения готовки:
- "What shall we have for dinner tonight?" — Что у нас будет на ужин сегодня вечером?
- "I'm planning to make pasta. Does that sound good?" — Я планирую приготовить пасту. Как тебе такая идея?
- "Could you chop the vegetables while I prepare the sauce?" — Ты не мог бы нарезать овощи, пока я готовлю соус?
- "We need to go grocery shopping, the fridge is empty." — Нам нужно сходить за продуктами, холодильник пустой.
- "Let's meal prep for the week on Sunday." — Давай в воскресенье приготовим еду на всю неделю.
- "I'll wash up after dinner." — Я помою посуду после ужина.
- "Do you mind setting the table?" — Ты не против накрыть на стол?
Обсуждение результатов и качества уборки/готовки:
- "The bathroom looks spotless now!" — Ванная теперь выглядит безупречно!
- "You missed a spot over there." — Ты пропустил место вон там.
- "This dish is delicious! What's your secret?" — Это блюдо восхитительно! В чём твой секрет?
- "I think the kitchen needs a bit more attention." — Я думаю, кухне нужно уделить больше внимания.
- "Thanks for tidying up, the place looks great." — Спасибо за уборку, место выглядит отлично.
Часто используемые фразы для обсуждения бытовой техники:
- "The dishwasher is full. Could you run it?" — Посудомоечная машина заполнена. Ты не мог бы её запустить?
- "I don't know how to use this vacuum cleaner." — Я не знаю, как пользоваться этим пылесосом.
- "The washing machine is making a strange noise." — Стиральная машина издает странный шум.
- "Can you show me how to set the oven timer?" — Ты можешь показать мне, как установить таймер на духовке?
Полезные конструкции для разговора о бытовых проблемах
Иногда в доме возникают проблемы, требующие немедленного решения. Умение четко описать проблему на английском может сэкономить время и нервы. 🔧
Описание проблем с сантехникой:
- "There's a leak under the sink." — Под раковиной течь.
- "The toilet is clogged." — Унитаз засорился.
- "The shower drain is blocked." — Слив в душе забился.
- "The hot water isn't working." — Горячая вода не работает.
- "The faucet is dripping constantly." — Кран постоянно капает.
Проблемы с электричеством и бытовой техникой:
- "The light bulb has burned out." — Лампочка перегорела.
- "There was a power outage in our building." — В нашем здании было отключение электричества.
- "The washing machine won't start." — Стиральная машина не запускается.
- "The fridge isn't cooling properly." — Холодильник не охлаждает должным образом.
- "The microwave is making a strange noise." — Микроволновка издает странный шум.
Обращение к соседям или арендодателю по поводу проблем:
- "I need to report a problem with the plumbing." — Мне нужно сообщить о проблеме с водопроводом.
- "Could you recommend a good electrician?" — Не могли бы вы порекомендовать хорошего электрика?
- "When can the maintenance person come to fix this issue?" — Когда может прийти мастер, чтобы устранить эту проблему?
- "The heating isn't working, and it's getting really cold." — Отопление не работает, и становится очень холодно.
Конструкции для срочных ситуаций:
- "We have an emergency! There's water everywhere from the burst pipe." — У нас чрезвычайная ситуация! Вода повсюду из-за лопнувшей трубы.
- "I smell gas. What should we do?" — Я чувствую запах газа. Что нам делать?
- "The smoke alarm won't stop beeping." — Дымовая сигнализация не перестает пищать.
- "I've locked myself out of the apartment." — Я захлопнул дверь и не могу попасть в квартиру.
Обсуждение ремонта и замены:
- "This needs to be repaired as soon as possible." — Это нужно починить как можно скорее.
- "I think we should replace the old vacuum cleaner." — Думаю, нам стоит заменить старый пылесос.
- "Do you know how much it would cost to fix this?" — Ты знаешь, сколько будет стоить починить это?
- "Should we call a professional or try to fix it ourselves?" — Нам стоит вызвать профессионала или попытаться починить самим?
Важные фразы для обсуждения финансовых аспектов бытовых проблем:
- "Who should pay for this repair?" — Кто должен платить за этот ремонт?
- "Let's split the cost of the new microwave." — Давай разделим стоимость новой микроволновки.
- "Could we include this in our monthly rent?" — Можем ли мы включить это в ежемесячную арендную плату?
- "I think this should be covered by the landlord." — Я думаю, это должно быть оплачено арендодателем.
- "Do you have home insurance that covers this?" — У тебя есть страховка дома, которая покрывает это?
Владение лексикой домашних обязанностей на английском языке — это не просто набор слов, а ключ к комфортной совместной жизни, эффективному делегированию задач и решению бытовых проблем. Практикуйте эти фразы в повседневных ситуациях, не бойтесь совершенствовать свой разговорный английский в контексте домашних дел. Ведь именно в обычных, повседневных ситуациях закладывается фундамент для уверенного владения языком в любом контексте. Освоив эту лексику, вы не только сможете четко сформулировать свои бытовые просьбы и потребности, но и избежите многих недоразумений, которые часто возникают из-за языкового барьера.