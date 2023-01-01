Как рассказать о простуде на английском: слова и фразы для общения

Для кого эта статья:

Путешественники, которые планируют поездки в англоязычные страны

Люди, нуждающиеся в повышении своих навыков английского языка в контексте здоровья

Профессионалы, участвующие в деловых поездках и конференциях за границей Представьте: вы просыпаетесь в отеле Лондона с заложенным носом и першением в горле. Ваша деловая встреча через два часа, а вы даже не можете объяснить администратору, что вам нужны лекарства. Знакомая ситуация? В путешествиях и деловых поездках умение рассказать о своем самочувствии на английском — не просто полезный навык, а настоящая необходимость. Давайте разберемся, как уверенно говорить о простуде на языке Шекспира, даже если вы чувствуете себя совсем не по-шекспировски. 🤧

Английские фразы о простуде: основной словарный запас

Прежде чем погружаться в сложные медицинские термины, стоит освоить базовую лексику, связанную с простудой. Эти слова и фразы станут вашим спасательным кругом в англоязычной среде, когда вы почувствуете первые признаки недомогания.

Основные термины, связанные с простудой:

Cold — простуда

— простуда Flu — грипп

— грипп To catch a cold — простудиться

— простудиться To come down with something — заболеть чем-то

— заболеть чем-то To feel under the weather — чувствовать недомогание

— чувствовать недомогание To recover — выздоравливать

— выздоравливать To get better — становиться лучше (о самочувствии)

Различие между "cold" и "flu" часто вызывает затруднение у изучающих английский. В английском, как и в русском, это разные заболевания с разной степенью тяжести. Грипп (flu) обычно сопровождается высокой температурой и мышечными болями, а простуда (cold) протекает легче, с насморком и кашлем.

Полезные фразы для разговора о простуде:

I'm not feeling well — Я плохо себя чувствую

— Я плохо себя чувствую I think I'm coming down with a cold — Кажется, я заболеваю простудой

— Кажется, я заболеваю простудой I've caught a cold — Я простудился

— Я простудился I'm fighting off a cold — Я борюсь с простудой

— Я борюсь с простудой I've been sick since Monday — Я болею с понедельника

— Я болею с понедельника I'm starting to feel better — Мне становится лучше

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды у меня был ученик Михаил, директор IT-компании, которому предстояла важная конференция в Бостоне. За неделю до вылета он заболел и паниковал, что не сможет объясниться на английском, если простуда не пройдет. Мы провели экстренное занятие по теме "Здоровье". Михаил признался, что всегда путает слова "illness" и "disease". Я объяснила: "illness" – это общий термин для болезненного состояния, а "disease" – конкретное заболевание с определенным диагнозом. Простуду можно назвать "illness", но не "disease". Как оказалось, знание было не лишним – в первый же день конференции у Михаила обострился кашель. Он смог грамотно извиниться перед коллегами: "I apologize for my coughing. I'm recovering from a cold I caught last week." Американские партнеры оценили его профессионализм и языковую компетенцию, несмотря на болезнь.

Важно помнить об идиоматических выражениях, которые англоговорящие часто используют, говоря о простуде:

Выражение Перевод Пример использования Under the weather Неважно себя чувствовать I'm feeling a bit under the weather today. On the mend Идти на поправку After three days in bed, I'm finally on the mend. As fit as a fiddle В отличной форме I was sick last week, but now I'm as fit as a fiddle. In bad shape В плохом состоянии He's in pretty bad shape with that flu.

Симптомы простуды на английском: как описать самочувствие

Умение точно описать симптомы — ключевой навык для получения правильной помощи или консультации. Английский язык предлагает разнообразные способы описания того, что вы чувствуете при простуде. 🌡️

Основные симптомы простуды на английском:

Runny nose — насморк

— насморк Stuffy nose / Congestion — заложенный нос

— заложенный нос Sneezing — чихание

— чихание Coughing — кашель

— кашель Sore throat — боль в горле

— боль в горле Fever — жар, температура

— жар, температура Headache — головная боль

— головная боль Body aches — ломота в теле

— ломота в теле Fatigue — усталость

— усталость Chills — озноб

Для более точного описания интенсивности симптомов используйте прилагательные:

Mild — легкий

— легкий Moderate — умеренный

— умеренный Severe — сильный

— сильный Persistent — постоянный

— постоянный Occasional — периодический

Примеры фраз для описания симптомов:

I have a runny nose and a slight cough — У меня насморк и легкий кашель

— У меня насморк и легкий кашель My throat is really sore — У меня сильно болит горло

— У меня сильно болит горло I've been sneezing all day — Я чихаю весь день

— Я чихаю весь день I have a fever of 38.5 degrees Celsius — У меня температура 38,5 градусов по Цельсию

— У меня температура 38,5 градусов по Цельсию I'm feeling exhausted and achy — Я чувствую себя измученным, и у меня все болит

Обратите внимание на различия в измерении температуры: в англоязычных странах часто используют шкалу Фаренгейта, а не Цельсия. Нормальная температура тела составляет 98.6°F (37°C), а жар начинается от 100.4°F (38°C).

Как рассказать о простуде врачу: полезные выражения

Визит к врачу в англоязычной стране может вызвать стресс, особенно когда вы плохо себя чувствуете. Подготовка правильных фраз поможет вам эффективно объяснить свое состояние и получить необходимую помощь.

Ситуация Полезные фразы Перевод Запись на прием I need to see a doctor. I think I have a cold. Мне нужно к врачу. Думаю, у меня простуда. Описание длительности I've been feeling unwell for three days now. Я плохо себя чувствую уже три дня. Описание начала болезни It started with a sore throat, then I developed a fever. Началось с боли в горле, потом появилась температура. Предыдущее лечение I've been taking paracetamol, but it doesn't seem to help. Я принимал парацетамол, но он, кажется, не помогает. Аллергия I'm allergic to penicillin. У меня аллергия на пенициллин.

Важные вопросы, которые может задать врач:

How long have you been feeling like this? — Как давно вы так себя чувствуете?

— Как давно вы так себя чувствуете? Do you have any allergies? — У вас есть какие-либо аллергии?

— У вас есть какие-либо аллергии? Are you taking any medication? — Вы принимаете какие-либо лекарства?

— Вы принимаете какие-либо лекарства? Have you checked your temperature? — Вы измеряли температуру?

— Вы измеряли температуру? Does anything make it better or worse? — Что-нибудь улучшает или ухудшает ваше состояние?

Полезные фразы для ответов врачу:

It hurts when I swallow — Больно, когда я глотаю

— Больно, когда я глотаю The pain is constant/intermittent — Боль постоянная/периодическая

— Боль постоянная/периодическая I've had this before — У меня это уже было раньше

— У меня это уже было раньше It gets worse at night — Ночью становится хуже

— Ночью становится хуже I haven't been able to sleep/eat properly — Я не могу нормально спать/есть

Дмитрий Петров, переводчик медицинской литературы В прошлом году я сопровождал группу российских врачей на конференцию в Эдинбург. В последний день мероприятия один из участников, Алексей, заболел. Температура, озноб, сильная головная боль – классические симптомы гриппа. Мы обратились в местную клинику. Когда медсестра начала задавать вопросы, Алексей, несмотря на хорошее владение английским, растерялся. Он пытался буквально перевести русское выражение "меня знобит" как "I'm being chilled", что вызвало недоумение. Я помог объяснить: "He has chills and shivers" (У него озноб и дрожь). Врач сразу понял ситуацию. Позже Алексей признался, что никогда не задумывался о медицинских терминах на английском, хотя регулярно читал англоязычную профессиональную литературу. Этот случай показал, насколько важно знать не только формальную медицинскую терминологию, но и обыденные выражения, которые используются при описании симптомов. После выздоровления Алексей составил для себя небольшой словарь медицинских терминов для путешествий.

Английский в аптеке: покупка лекарств от простуды

Поход в аптеку в чужой стране может стать настоящим квестом. Названия лекарств часто отличаются, даже если действующее вещество то же самое. Вот ключевая лексика, которая поможет вам приобрести нужные препараты от простуды. 💊

Общие фразы для общения в аптеке:

I need something for a cold — Мне нужно что-то от простуды

— Мне нужно что-то от простуды Could you recommend a medicine for... — Не могли бы вы порекомендовать лекарство от...

— Не могли бы вы порекомендовать лекарство от... Is this available over the counter? — Это можно купить без рецепта?

— Это можно купить без рецепта? I need a prescription drug for... — Мне нужен рецептурный препарат от...

— Мне нужен рецептурный препарат от... What are the side effects? — Каковы побочные эффекты?

— Каковы побочные эффекты? How often should I take it? — Как часто мне нужно его принимать?

Названия популярных лекарств от простуды и их аналогов:

Painkillers — обезболивающие (Tylenol/Paracetamol, Advil/Ibuprofen)

— обезболивающие (Tylenol/Paracetamol, Advil/Ibuprofen) Decongestants — средства от заложенности носа (Sudafed, Afrin)

— средства от заложенности носа (Sudafed, Afrin) Cough suppressants — средства от кашля (Robitussin, Benylin)

— средства от кашля (Robitussin, Benylin) Throat lozenges — леденцы от боли в горле (Strepsils, Halls)

— леденцы от боли в горле (Strepsils, Halls) Antihistamines — антигистаминные препараты (Benadryl, Claritin)

— антигистаминные препараты (Benadryl, Claritin) Cold and flu remedies — комплексные средства от простуды и гриппа (Lemsip, Theraflu)

Формы выпуска лекарств на английском:

Tablets / Pills — таблетки

— таблетки Capsules — капсулы

— капсулы Syrup — сироп

— сироп Drops — капли

— капли Spray — спрей

— спрей Powder — порошок

— порошок Lozenges — леденцы, пастилки

Важно учесть, что в разных англоязычных странах могут использоваться разные названия для одних и тех же лекарств. Например, парацетамол в США известен как ацетаминофен (Tylenol), а в Великобритании — как парацетамол (Paracetamol).

Полезные фразы для уточнения дозировки:

How many tablets should I take? — Сколько таблеток мне следует принимать?

— Сколько таблеток мне следует принимать? Should I take it before/after meals? — Мне следует принимать это до/после еды?

— Мне следует принимать это до/после еды? Is it safe to drive after taking this? — Безопасно ли водить машину после приема этого лекарства?

— Безопасно ли водить машину после приема этого лекарства? Can I drink alcohol with this medication? — Можно ли употреблять алкоголь с этим лекарством?

— Можно ли употреблять алкоголь с этим лекарством? What's the maximum daily dose? — Какова максимальная дневная доза?

Диалог на английском о простуде: практические ситуации

Чтобы закрепить изученный материал, давайте рассмотрим несколько типичных диалогов, которые могут произойти, когда вы заболели простудой в англоязычной стране. Эти примеры помогут вам уверенно чувствовать себя в различных ситуациях. 🗣️

Ситуация 1: Звонок начальнику/коллеге

You: Good morning, John. I'm afraid I won't be able to come to work today. John: I'm sorry to hear that. What's wrong? You: I've caught a bad cold. I have a fever and a terrible cough. John: That sounds awful. Do you need anything? You: No, thank you. I have some medicine. I hope to be better by tomorrow. John: Don't worry about work. Just focus on getting better. Keep me updated on how you're feeling. You: Thanks for understanding. I'll send you an email if I can't make it tomorrow as well.

Ситуация 2: В аптеке

You: Excuse me, I need something for a cold. I've got a sore throat and a runny nose. Pharmacist: How long have you had these symptoms? You: Since yesterday evening. I also have a slight fever. Pharmacist: I'd recommend this cold medicine. It contains paracetamol for the fever and pain, plus an antihistamine for the runny nose. You: Are there any side effects I should be aware of? Pharmacist: It might make you drowsy, so don't drive after taking it. Take one tablet every six hours, and make sure you drink plenty of fluids. You: Thank you. Do you also have throat lozenges? Pharmacist: Yes, these menthol ones are very effective. They'll help soothe your throat.

Ситуация 3: У врача

Doctor: Good morning. What seems to be the problem? You: I've been feeling terrible for the past three days. I have a high fever, a cough, and body aches. Doctor: Let me check your temperature. Have you taken anything for it? You: Yes, I've been taking paracetamol, but my temperature keeps coming back up. Doctor: And the cough, is it dry or productive? You: It started as a dry cough, but now I'm coughing up phlegm. Doctor: I'll examine your chest and throat. Have you had any difficulty breathing? You: No, just this persistent cough that keeps me up at night. Doctor: Based on your symptoms, you might have a chest infection. I'll prescribe some antibiotics and a cough syrup.

Ситуация 4: В отеле

You: Excuse me, is there a pharmacy nearby? I'm not feeling well. Receptionist: I'm sorry to hear that. Yes, there's a pharmacy just two blocks down on the right. What's the matter? Can we help in any way? You: I think I've caught a cold. Do you happen to have any cold medicine at the hotel? Receptionist: We have a small first-aid kit with some basic medicine. Let me check what we have. Would you like me to call a doctor instead? You: No, that won't be necessary at this point. Just some medicine for my symptoms would be great. Receptionist: We have some paracetamol and throat lozenges. I can bring them to your room right away. You: That would be very helpful, thank you. And perhaps some extra pillows? It's easier to sleep with my head elevated when I have a cold. Receptionist: Of course, I'll arrange that immediately.

Важные культурные нюансы в разговоре о болезни:

В англоязычных странах принято сообщать о болезни, если вы не можете присутствовать на работе или учебе

При описании симптомов будьте конкретны, но не слишком детализируйте

Используйте эвфемизмы вроде "under the weather" в неформальной обстановке

Не забудьте поблагодарить за проявленную заботу и понимание