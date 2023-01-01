Как говорить о новостях на английском: временные формы и фразы
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык и желающие улучшить навыки общения о новостях
- Профессионалы, которые общаются с иностранными партнерами и коллегами и хотят уверенно выступать в разговоре
Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для обучения разговорной практике
Умение рассказать о последних событиях на английском языке — навык, который мгновенно выделит вас среди других изучающих язык. Представьте: вы свободно обсуждаете вчерашний футбольный матч с британским коллегой или делитесь мнением о новом законопроекте с американским партнером. Звучит недостижимо? Вовсе нет! 🌟 Правильное использование временных форм и готовых разговорных конструкций превращает неуверенное бормотание в четкую, грамотную речь. Эта статья — ваш путеводитель по языковым инструментам, которые помогут уверенно говорить о том, что произошло «just recently».
Ключевые временные формы для обсуждения последних событий
Корректное использование времен в английском языке — первый шаг к грамотному обсуждению новостей. Каждая временная форма передает определенный оттенок произошедшего события.
Present Perfect (настоящее совершенное время) — ваш главный союзник при обсуждении недавних событий, особенно когда результат действия важен в настоящем. Например: «The government has announced new economic measures» (Правительство объявило о новых экономических мерах).
Past Simple (простое прошедшее время) используется, когда вы точно указываете, когда произошло событие: «The president spoke at the UN summit yesterday» (Президент выступил на саммите ООН вчера).
Present Perfect Continuous подчеркивает продолжительность или развитие ситуации: «Scientists have been working on this vaccine since last year» (Ученые работают над этой вакциной с прошлого года).
|Временная форма
|Когда использовать
|Пример
|Present Perfect
|Для событий, которые произошли в недавнем прошлом, с акцентом на результат
|The stock market has crashed this morning.
|Past Simple
|Для событий, когда известно точное время
|The mayor announced the new policy last week.
|Present Perfect Continuous
|Для продолжающихся событий, начавшихся в прошлом
|Protesters have been demonstrating for three days.
|Past Continuous
|Для описания обстоятельств происходящего события
|While the president was giving his speech, protesters gathered outside.
Для точной передачи контекста события используйте временные маркеры:
- just — подчеркивает, что событие произошло очень недавно: «I've just heard the news»;
- recently — указывает на недавнее прошлое: «She has recently changed her position on this issue»;
- lately — обозначает период в ближайшем прошлом до настоящего момента: «There have been many protests lately»;
- in the past few days/weeks — конкретизирует временной промежуток: «In the past few weeks, the situation has improved dramatically».
Марина Ковалева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню, как одна моя студентка, директор по маркетингу, жаловалась, что не может поддержать разговор с иностранными партнерами о текущих событиях. Я заметила, что она постоянно использует Past Simple, когда говорит о недавних новостях: "The government changed the tax policy" вместо "The government has changed the tax policy".
Мы провели серию тренировок с фокусом на Present Perfect. Через месяц она рассказала, что коллеги-англичане отметили улучшение ее речи: "Now you sound more natural when discussing recent events." Правильное использование времен создает впечатление, что человек мыслит на английском, а не переводит с родного языка.
Полезные фразы-клише для разговора о свежих новостях
Готовые языковые конструкции — ваш надежный инструмент для плавного вхождения в разговор о новостях. Они позволят звучать естественно и уверенно. 🗞️
Для начала обсуждения новостей:
- «Have you heard about...?» (Ты слышал о...?)
- «Did you catch the news about...?» (Ты видел новости о...?)
- «Are you following the situation with...?» (Ты следишь за ситуацией с...?)
- «What do you make of the recent developments in...?» (Что ты думаешь о недавних событиях в...?)
Для выражения реакции на новости:
- «That's quite shocking/surprising/concerning» (Это довольно шокирующе/удивительно/тревожно)
- «I wasn't expecting that to happen» (Я не ожидал, что это произойдет)
- «It's hardly surprising, given the circumstances» (Неудивительно, учитывая обстоятельства)
- «I'm still trying to wrap my head around it» (Я все еще пытаюсь осмыслить это)
Для выражения мнения о новостях:
- «From what I've gathered...» (Насколько я понял...)
- «It seems to me that...» (Мне кажется, что...)
- «I'm not entirely convinced that...» (Я не совсем уверен, что...)
- «What strikes me most about this is...» (Что меня больше всего поражает, так это...)
Для обсуждения источников информации:
- «According to reliable sources...» (Согласно надежным источникам...)
- «The report suggests that...» (В отчете говорится, что...)
- «Based on what experts are saying...» (Основываясь на том, что говорят эксперты...)
- «I read/heard/saw on a reputable news site that...» (Я прочитал/услышал/увидел на авторитетном новостном сайте, что...)
Используйте эти фразы как строительные блоки для ваших высказываний. Постепенно вы научитесь комбинировать их с собственными мыслями, создавая естественную речь.
Как поддержать диалог о текущих событиях на английском
Умение поддерживать разговор о новостях требует не только знания лексики, но и определенных коммуникативных стратегий. 💬
Активное слушание — ключевой навык в обсуждении текущих событий. Демонстрируйте заинтересованность через уточняющие вопросы:
- «Could you elaborate on that?» (Не могли бы вы пояснить это?)
- «What exactly do you mean by...?» (Что именно вы имеете в виду под...?)
- «That's interesting. How does that affect...?» (Это интересно. Как это влияет на...?)
Перефразирование помогает показать, что вы следите за разговором и понимаете собеседника:
- «So what you're saying is...» (Итак, вы говорите, что...)
- «If I understand correctly, you think that...» (Если я правильно понимаю, вы считаете, что...)
- «In other words...» (Другими словами...)
Для плавного перехода между темами используйте связующие фразы:
- «Speaking of which...» (Кстати об этом...)
- «That reminds me of...» (Это напоминает мне о...)
- «On a related note...» (В связи с этим...)
- «This brings us to another important aspect...» (Это подводит нас к другому важному аспекту...)
Если вы не согласны с собеседником, выражайте это вежливо:
- «I see your point, but I tend to think that...» (Я понимаю вашу точку зрения, но склоняюсь к мысли, что...)
- «While there's some truth to that, we should also consider...» (Хотя в этом есть доля правды, следует также учитывать...)
- «I respect your opinion, although my understanding is slightly different...» (Я уважаю ваше мнение, хотя моё понимание немного отличается...)
Если вы не владеете полной информацией, честно признайтесь в этом:
- «I'm not fully up to speed on this, but...» (Я не совсем в курсе этого, но...)
- «I haven't followed this story closely, could you fill me in?» (Я не следил внимательно за этой историей, не могли бы вы ввести меня в курс дела?)
- «I'd need to read more about this before forming a solid opinion» (Мне нужно больше почитать об этом, прежде чем сформировать твердое мнение)
Алексей Петров, бизнес-тренер по международным коммуникациям
На международной конференции в Лондоне я наблюдал за группой российских менеджеров. Они отлично знали английский, но часто "выпадали" из обсуждения текущих событий во время нетворкинга.
Проанализировав ситуацию, я понял проблему: они не использовали техники активного слушания и не знали, как элегантно перевести разговор в комфортное русло. Мы разработали тренинг, где менеджеры практиковали фразы-связки и учились задавать открытые вопросы. После трех месяцев практики один из участников сообщил: "Теперь я не просто выживаю в разговоре о Brexit или последних технологических трендах — я действительно участвую в дискуссии и даже наслаждаюсь процессом."
Практические диалоги: обсуждаем новости с иностранцами
Рассмотрим несколько практических диалогов, иллюстрирующих обсуждение актуальных событий. Эти примеры помогут вам увидеть, как использовать изученные фразы и конструкции в реальном общении. 🗣️
Диалог 1: Обсуждение технологической новости
Alex: Have you heard about the latest breakthrough in quantum computing? Maria: Yes, I've just read that scientists have achieved a major milestone in quantum supremacy. Alex: What exactly does that mean for ordinary users like us? Maria: From what I've gathered, it doesn't affect us immediately. However, in the long run, it could revolutionize everything from medicine to climate modeling. Alex: That's fascinating. I've been following this field for a while, and the progress lately has been remarkable. Maria: I agree. What strikes me most about this is how quickly the technology is developing. Just five years ago, many experts were saying these achievements would take decades.
Диалог 2: Обсуждение экономической новости
John: Did you catch the news about the central bank raising interest rates? Elena: Yes, they've increased them by 0.5% this morning. It's the third time this year. John: How do you think this will impact the housing market? Elena: Well, it seems to me that mortgage rates will continue to rise, which could cool down the overheated property sector. John: I'm not entirely convinced that's a bad thing. The market has been unsustainable for first-time buyers. Elena: That's a good point. While higher rates might cause some short-term pain, they could lead to more balanced prices in the long run. John: Speaking of economic policies, have you been following the discussions about new tax regulations?
Диалог 3: Обсуждение спортивного события
David: Are you following the World Cup this year? Natasha: Absolutely! I've watched almost every match so far. The level of play has been incredible. David: I wasn't expecting that upset yesterday when the underdogs beat the champions! Natasha: It was quite shocking. They've completely transformed their team since the last tournament. David: What do you make of the controversial referee decision in the second half? Natasha: I'm still trying to wrap my head around it. According to most sports analysts, it was clearly the wrong call. David: That reminds me of the similar situation in the 2018 final, when...
|Коммуникативная стратегия
|Пример из диалогов
|Эффект
|Запрос мнения
|"What exactly does that mean for ordinary users like us?"
|Вовлекает собеседника в объяснение, демонстрирует заинтересованность
|Выражение согласия с развитием мысли
|"That's a good point. While higher rates might cause some short-term pain..."
|Поддерживает позитивную атмосферу, углубляет обсуждение
|Использование Present Perfect
|"They've completely transformed their team since the last tournament."
|Подчеркивает связь прошлого события с настоящим положением дел
|Плавный переход к новой теме
|"Speaking of economic policies, have you been following..."
|Естественно меняет направление беседы, сохраняя ее непрерывность
Обратите внимание, как участники диалогов используют различные временные формы и фразы-клише. Они активно слушают друг друга, задают уточняющие вопросы и плавно развивают беседу. Практикуйте подобные диалоги с партнером по изучению языка или преподавателем.
Культурные особенности разговора о новостях с носителями
Обсуждение новостей с носителями языка требует не только языковых навыков, но и понимания культурного контекста. Различные англоязычные культуры имеют свои особенности ведения таких разговоров. 🌍
Британский подход к обсуждению новостей:
- Сдержанность в выражении мнений — британцы часто используют understatement (преуменьшение): «I'm not terribly keen on the new policy» (вместо прямого «I hate the new policy»).
- Склонность к самоиронии — фразы типа «Well, we've made a right mess of things, haven't we?» часто встречаются при обсуждении национальных новостей.
- Избегание конфронтации — предпочитают смягчать несогласие: «I take your point, but perhaps we might also consider...»
- Любовь к "small talk" о погоде — погода часто становится мостиком к обсуждению более серьезных тем.
Американский стиль обсуждения новостей:
- Более прямолинейное выражение мнений — «I strongly disagree with the administration's approach».
- Оптимизм и ориентация на решения — «Sure, it's a challenge, but I believe we'll figure it out».
- Персонализация — американцы часто связывают новости с личным опытом: «This policy would directly impact my family because...».
- Ценность индивидуального мнения — «Everyone is entitled to their own opinion» — частая фраза.
Австралийский подход:
- Неформальность и прямота — «That political decision was a shocker, wasn't it?»
- Использование юмора — даже серьезные темы могут обсуждаться с элементами шутки.
- Сокращения и сленг — «The PM's (Prime Minister's) new policy is a bit dodgy».
- Эгалитаризм — тенденция не выказывать чрезмерного уважения к авторитетам в обсуждениях.
Канадский стиль:
- Вежливость и тактичность — «I hope you don't mind me saying, but I see things differently».
- Стремление к консенсусу — «I think we can all agree on the core issue here».
- Межкультурная чувствительность — особое внимание к темам, затрагивающим различные культурные группы.
- Сравнительный подход — часто сопоставляют канадский опыт с американским.
При обсуждении новостей с носителями языка учитывайте темы, которые могут быть чувствительными в разных культурах:
- Политика и религия — в США это могут быть очень поляризующие темы, подходите к ним осторожно.
- Королевская семья — в Великобритании отношение к монархии варьируется, не предполагайте единого мнения.
- Внутренние проблемы страны — носители могут критиковать свою страну, но могут не приветствовать критику от иностранцев.
- Исторические события — будьте чувствительны к темам колониализма, рабства и других исторических травм.
Полезные стратегии для межкультурного обсуждения новостей:
- Начинайте с нейтральных тем, прежде чем переходить к потенциально спорным.
- Задавайте открытые вопросы о мнении собеседника: «How do people in your area generally feel about this issue?»
- Слушайте внимательно, не перебивайте и уважайте паузы в разговоре.
- Если вы не уверены в уместности темы, используйте фразу: «Is this something people are comfortable discussing in your culture?»
- Признавайте ограниченность своего понимания: «I'm still learning about this aspect of your culture».
Овладение навыком обсуждения новостей на английском — это не только знание времен и фраз, но и понимание культурного контекста. Практикуйте изученные техники регулярно: слушайте подкасты с новостями, участвуйте в дискуссионных клубах, общайтесь с носителями языка. Помните, что даже небольшие ошибки в грамматике простительны, если вы демонстрируете искренний интерес и уважение к собеседнику. А самое главное — наслаждайтесь процессом! В конце концов, обсуждение актуальных событий на английском открывает окно в мир глобального общения, где ваше мнение может быть услышано далеко за пределами родной страны.