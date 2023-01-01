Как говорить о новостях на английском: временные формы и фразы

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык и желающие улучшить навыки общения о новостях

Профессионалы, которые общаются с иностранными партнерами и коллегами и хотят уверенно выступать в разговоре

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для обучения разговорной практике Умение рассказать о последних событиях на английском языке — навык, который мгновенно выделит вас среди других изучающих язык. Представьте: вы свободно обсуждаете вчерашний футбольный матч с британским коллегой или делитесь мнением о новом законопроекте с американским партнером. Звучит недостижимо? Вовсе нет! 🌟 Правильное использование временных форм и готовых разговорных конструкций превращает неуверенное бормотание в четкую, грамотную речь. Эта статья — ваш путеводитель по языковым инструментам, которые помогут уверенно говорить о том, что произошло «just recently».

Ключевые временные формы для обсуждения последних событий

Корректное использование времен в английском языке — первый шаг к грамотному обсуждению новостей. Каждая временная форма передает определенный оттенок произошедшего события.

Present Perfect (настоящее совершенное время) — ваш главный союзник при обсуждении недавних событий, особенно когда результат действия важен в настоящем. Например: «The government has announced new economic measures» (Правительство объявило о новых экономических мерах).

Past Simple (простое прошедшее время) используется, когда вы точно указываете, когда произошло событие: «The president spoke at the UN summit yesterday» (Президент выступил на саммите ООН вчера).

Present Perfect Continuous подчеркивает продолжительность или развитие ситуации: «Scientists have been working on this vaccine since last year» (Ученые работают над этой вакциной с прошлого года).

Временная форма Когда использовать Пример Present Perfect Для событий, которые произошли в недавнем прошлом, с акцентом на результат The stock market has crashed this morning. Past Simple Для событий, когда известно точное время The mayor announced the new policy last week. Present Perfect Continuous Для продолжающихся событий, начавшихся в прошлом Protesters have been demonstrating for three days. Past Continuous Для описания обстоятельств происходящего события While the president was giving his speech, protesters gathered outside.

Для точной передачи контекста события используйте временные маркеры:

just — подчеркивает, что событие произошло очень недавно: «I've just heard the news»;

— указывает на недавнее прошлое: «She has recently changed her position on this issue»;

— обозначает период в ближайшем прошлом до настоящего момента: «There have been many protests lately»;

— конкретизирует временной промежуток: «In the past few weeks, the situation has improved dramatically».

Марина Ковалева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню, как одна моя студентка, директор по маркетингу, жаловалась, что не может поддержать разговор с иностранными партнерами о текущих событиях. Я заметила, что она постоянно использует Past Simple, когда говорит о недавних новостях: "The government changed the tax policy" вместо "The government has changed the tax policy". Мы провели серию тренировок с фокусом на Present Perfect. Через месяц она рассказала, что коллеги-англичане отметили улучшение ее речи: "Now you sound more natural when discussing recent events." Правильное использование времен создает впечатление, что человек мыслит на английском, а не переводит с родного языка.

Полезные фразы-клише для разговора о свежих новостях

Готовые языковые конструкции — ваш надежный инструмент для плавного вхождения в разговор о новостях. Они позволят звучать естественно и уверенно. 🗞️

Для начала обсуждения новостей:

«Have you heard about...?» (Ты слышал о...?)

«Did you catch the news about...?» (Ты видел новости о...?)

«Are you following the situation with...?» (Ты следишь за ситуацией с...?)

«What do you make of the recent developments in...?» (Что ты думаешь о недавних событиях в...?)

Для выражения реакции на новости:

«That's quite shocking/surprising/concerning» (Это довольно шокирующе/удивительно/тревожно)

«I wasn't expecting that to happen» (Я не ожидал, что это произойдет)

«It's hardly surprising, given the circumstances» (Неудивительно, учитывая обстоятельства)

«I'm still trying to wrap my head around it» (Я все еще пытаюсь осмыслить это)

Для выражения мнения о новостях:

«From what I've gathered...» (Насколько я понял...)

«It seems to me that...» (Мне кажется, что...)

«I'm not entirely convinced that...» (Я не совсем уверен, что...)

«What strikes me most about this is...» (Что меня больше всего поражает, так это...)

Для обсуждения источников информации:

«According to reliable sources...» (Согласно надежным источникам...)

«The report suggests that...» (В отчете говорится, что...)

«Based on what experts are saying...» (Основываясь на том, что говорят эксперты...)

«I read/heard/saw on a reputable news site that...» (Я прочитал/услышал/увидел на авторитетном новостном сайте, что...)

Используйте эти фразы как строительные блоки для ваших высказываний. Постепенно вы научитесь комбинировать их с собственными мыслями, создавая естественную речь.

Как поддержать диалог о текущих событиях на английском

Умение поддерживать разговор о новостях требует не только знания лексики, но и определенных коммуникативных стратегий. 💬

Активное слушание — ключевой навык в обсуждении текущих событий. Демонстрируйте заинтересованность через уточняющие вопросы:

«Could you elaborate on that?» (Не могли бы вы пояснить это?)

«What exactly do you mean by...?» (Что именно вы имеете в виду под...?)

«That's interesting. How does that affect...?» (Это интересно. Как это влияет на...?)

Перефразирование помогает показать, что вы следите за разговором и понимаете собеседника:

«So what you're saying is...» (Итак, вы говорите, что...)

«If I understand correctly, you think that...» (Если я правильно понимаю, вы считаете, что...)

«In other words...» (Другими словами...)

Для плавного перехода между темами используйте связующие фразы:

«Speaking of which...» (Кстати об этом...)

«That reminds me of...» (Это напоминает мне о...)

«On a related note...» (В связи с этим...)

«This brings us to another important aspect...» (Это подводит нас к другому важному аспекту...)

Если вы не согласны с собеседником, выражайте это вежливо:

«I see your point, but I tend to think that...» (Я понимаю вашу точку зрения, но склоняюсь к мысли, что...)

«While there's some truth to that, we should also consider...» (Хотя в этом есть доля правды, следует также учитывать...)

«I respect your opinion, although my understanding is slightly different...» (Я уважаю ваше мнение, хотя моё понимание немного отличается...)

Если вы не владеете полной информацией, честно признайтесь в этом:

«I'm not fully up to speed on this, but...» (Я не совсем в курсе этого, но...)

«I haven't followed this story closely, could you fill me in?» (Я не следил внимательно за этой историей, не могли бы вы ввести меня в курс дела?)

«I'd need to read more about this before forming a solid opinion» (Мне нужно больше почитать об этом, прежде чем сформировать твердое мнение)

Алексей Петров, бизнес-тренер по международным коммуникациям

На международной конференции в Лондоне я наблюдал за группой российских менеджеров. Они отлично знали английский, но часто "выпадали" из обсуждения текущих событий во время нетворкинга. Проанализировав ситуацию, я понял проблему: они не использовали техники активного слушания и не знали, как элегантно перевести разговор в комфортное русло. Мы разработали тренинг, где менеджеры практиковали фразы-связки и учились задавать открытые вопросы. После трех месяцев практики один из участников сообщил: "Теперь я не просто выживаю в разговоре о Brexit или последних технологических трендах — я действительно участвую в дискуссии и даже наслаждаюсь процессом."

Практические диалоги: обсуждаем новости с иностранцами

Рассмотрим несколько практических диалогов, иллюстрирующих обсуждение актуальных событий. Эти примеры помогут вам увидеть, как использовать изученные фразы и конструкции в реальном общении. 🗣️

Диалог 1: Обсуждение технологической новости

Alex: Have you heard about the latest breakthrough in quantum computing? Maria: Yes, I've just read that scientists have achieved a major milestone in quantum supremacy. Alex: What exactly does that mean for ordinary users like us? Maria: From what I've gathered, it doesn't affect us immediately. However, in the long run, it could revolutionize everything from medicine to climate modeling. Alex: That's fascinating. I've been following this field for a while, and the progress lately has been remarkable. Maria: I agree. What strikes me most about this is how quickly the technology is developing. Just five years ago, many experts were saying these achievements would take decades.

Диалог 2: Обсуждение экономической новости

John: Did you catch the news about the central bank raising interest rates? Elena: Yes, they've increased them by 0.5% this morning. It's the third time this year. John: How do you think this will impact the housing market? Elena: Well, it seems to me that mortgage rates will continue to rise, which could cool down the overheated property sector. John: I'm not entirely convinced that's a bad thing. The market has been unsustainable for first-time buyers. Elena: That's a good point. While higher rates might cause some short-term pain, they could lead to more balanced prices in the long run. John: Speaking of economic policies, have you been following the discussions about new tax regulations?

Диалог 3: Обсуждение спортивного события

David: Are you following the World Cup this year? Natasha: Absolutely! I've watched almost every match so far. The level of play has been incredible. David: I wasn't expecting that upset yesterday when the underdogs beat the champions! Natasha: It was quite shocking. They've completely transformed their team since the last tournament. David: What do you make of the controversial referee decision in the second half? Natasha: I'm still trying to wrap my head around it. According to most sports analysts, it was clearly the wrong call. David: That reminds me of the similar situation in the 2018 final, when...

Коммуникативная стратегия Пример из диалогов Эффект Запрос мнения "What exactly does that mean for ordinary users like us?" Вовлекает собеседника в объяснение, демонстрирует заинтересованность Выражение согласия с развитием мысли "That's a good point. While higher rates might cause some short-term pain..." Поддерживает позитивную атмосферу, углубляет обсуждение Использование Present Perfect "They've completely transformed their team since the last tournament." Подчеркивает связь прошлого события с настоящим положением дел Плавный переход к новой теме "Speaking of economic policies, have you been following..." Естественно меняет направление беседы, сохраняя ее непрерывность

Обратите внимание, как участники диалогов используют различные временные формы и фразы-клише. Они активно слушают друг друга, задают уточняющие вопросы и плавно развивают беседу. Практикуйте подобные диалоги с партнером по изучению языка или преподавателем.

Культурные особенности разговора о новостях с носителями

Обсуждение новостей с носителями языка требует не только языковых навыков, но и понимания культурного контекста. Различные англоязычные культуры имеют свои особенности ведения таких разговоров. 🌍

Британский подход к обсуждению новостей:

Сдержанность в выражении мнений — британцы часто используют understatement (преуменьшение): «I'm not terribly keen on the new policy» (вместо прямого «I hate the new policy»).

— британцы часто используют understatement (преуменьшение): «I'm not terribly keen on the new policy» (вместо прямого «I hate the new policy»). Склонность к самоиронии — фразы типа «Well, we've made a right mess of things, haven't we?» часто встречаются при обсуждении национальных новостей.

— фразы типа «Well, we've made a right mess of things, haven't we?» часто встречаются при обсуждении национальных новостей. Избегание конфронтации — предпочитают смягчать несогласие: «I take your point, but perhaps we might also consider...»

— предпочитают смягчать несогласие: «I take your point, but perhaps we might also consider...» Любовь к "small talk" о погоде — погода часто становится мостиком к обсуждению более серьезных тем.

Американский стиль обсуждения новостей:

Более прямолинейное выражение мнений — «I strongly disagree with the administration's approach».

— «I strongly disagree with the administration's approach». Оптимизм и ориентация на решения — «Sure, it's a challenge, but I believe we'll figure it out».

— «Sure, it's a challenge, but I believe we'll figure it out». Персонализация — американцы часто связывают новости с личным опытом: «This policy would directly impact my family because...».

— американцы часто связывают новости с личным опытом: «This policy would directly impact my family because...». Ценность индивидуального мнения — «Everyone is entitled to their own opinion» — частая фраза.

Австралийский подход:

Неформальность и прямота — «That political decision was a shocker, wasn't it?»

— «That political decision was a shocker, wasn't it?» Использование юмора — даже серьезные темы могут обсуждаться с элементами шутки.

— даже серьезные темы могут обсуждаться с элементами шутки. Сокращения и сленг — «The PM's (Prime Minister's) new policy is a bit dodgy».

— «The PM's (Prime Minister's) new policy is a bit dodgy». Эгалитаризм — тенденция не выказывать чрезмерного уважения к авторитетам в обсуждениях.

Канадский стиль:

Вежливость и тактичность — «I hope you don't mind me saying, but I see things differently».

— «I hope you don't mind me saying, but I see things differently». Стремление к консенсусу — «I think we can all agree on the core issue here».

— «I think we can all agree on the core issue here». Межкультурная чувствительность — особое внимание к темам, затрагивающим различные культурные группы.

— особое внимание к темам, затрагивающим различные культурные группы. Сравнительный подход — часто сопоставляют канадский опыт с американским.

При обсуждении новостей с носителями языка учитывайте темы, которые могут быть чувствительными в разных культурах:

Политика и религия — в США это могут быть очень поляризующие темы, подходите к ним осторожно.

— в США это могут быть очень поляризующие темы, подходите к ним осторожно. Королевская семья — в Великобритании отношение к монархии варьируется, не предполагайте единого мнения.

— в Великобритании отношение к монархии варьируется, не предполагайте единого мнения. Внутренние проблемы страны — носители могут критиковать свою страну, но могут не приветствовать критику от иностранцев.

— носители могут критиковать свою страну, но могут не приветствовать критику от иностранцев. Исторические события — будьте чувствительны к темам колониализма, рабства и других исторических травм.

Полезные стратегии для межкультурного обсуждения новостей:

Начинайте с нейтральных тем, прежде чем переходить к потенциально спорным.

Задавайте открытые вопросы о мнении собеседника: «How do people in your area generally feel about this issue?»

Слушайте внимательно, не перебивайте и уважайте паузы в разговоре.

Если вы не уверены в уместности темы, используйте фразу: «Is this something people are comfortable discussing in your culture?»

Признавайте ограниченность своего понимания: «I'm still learning about this aspect of your culture».