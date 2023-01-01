5 проверенных техник для эффективного чтения на английском языке

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на разных уровнях

Преподаватели английского языка и методисты

Любители чтения, желающие улучшить навыки чтения на иностранном языке Помните тот момент, когда вы открыли первую книгу на английском и почувствовали смесь восторга и паники? Большинство изучающих язык проходят через это испытание, но немногие знают, что существуют эффективные стратегии, превращающие чтение из мучительного процесса в увлекательное путешествие. Я десятилетиями наблюдаю, как мои студенты преображаются, когда осваивают правильные техники чтения — из неуверенных новичков они становятся читателями, способными наслаждаться Шекспиром в оригинале. Пять проверенных методик, которые я раскрою ниже, помогли сотням моих учеников преодолеть языковой барьер и открыть для себя удовольствие от английской литературы. 📚

5 проверенных техник легкого чтения на английском

Чтение на иностранном языке часто кажется непреодолимым препятствием для многих изучающих английский. Однако с правильным подходом этот процесс становится не только выполнимым, но и приятным. Рассмотрим пять эффективных техник, которые значительно облегчат ваше чтение.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Мариной, которая пришла ко мне в полном отчаянии. "Я никогда не смогу читать на английском," — сказала она на первом занятии. Марина неоднократно пыталась читать книги на английском, но каждый раз бросала после нескольких страниц, утомленная постоянным листанием словаря. Мы начали с малого — короткие статьи по ее профессиональным интересам (она работала в IT). Я научила ее технике "игнорирования незнакомых слов" — умению понимать общий смысл, не зацикливаясь на каждом неизвестном слове. Через три месяца Марина прочитала свою первую книгу — "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time". Когда она показала мне свою копию с потрепанными от частого использования страницами, в ее глазах была настоящая гордость. "Я никогда не думала, что смогу получать удовольствие от чтения на английском," — призналась она.

Техники, изменившие подход Марины к чтению, доступны каждому:

Техника чтения по фрагментам (Chunking) : Разбивайте текст на логические блоки в 2-3 предложения. Прочитайте фрагмент, убедитесь в его понимании, затем переходите к следующему. Это предотвращает перегрузку информацией.

: Разбивайте текст на логические блоки в 2-3 предложения. Прочитайте фрагмент, убедитесь в его понимании, затем переходите к следующему. Это предотвращает перегрузку информацией. Метод "первичного прохода" : Прочитайте текст полностью, не останавливаясь на неизвестных словах. Цель — уловить общий смысл. При втором чтении обращайте внимание на детали.

: Прочитайте текст полностью, не останавливаясь на неизвестных словах. Цель — уловить общий смысл. При втором чтении обращайте внимание на детали. Техника скиммирования (Skimming) : Быстро просмотрите текст перед тщательным чтением. Обратите внимание на заголовки, первые предложения абзацев, выделенные слова. Это создает ментальную карту содержания.

: Быстро просмотрите текст перед тщательным чтением. Обратите внимание на заголовки, первые предложения абзацев, выделенные слова. Это создает ментальную карту содержания. Метод предугадывания (Prediction) : Перед чтением главы предскажите, что произойдет, исходя из названия и контекста. Это активирует ваши знания и улучшает понимание.

: Перед чтением главы предскажите, что произойдет, исходя из названия и контекста. Это активирует ваши знания и улучшает понимание. Техника "вопросов к тексту": Формулируйте вопросы к прочитанному абзацу. Это вынуждает вас активно обрабатывать информацию, а не пассивно скользить по тексту.

Техника Подходит для уровня Основная польза Chunking A2-B1 Снижает когнитивную нагрузку Первичный проход B1-C1 Улучшает общее понимание Скиммирование B2-C2 Формирует предварительную структуру текста Предугадывание A1-C2 Активирует фоновые знания Вопросы к тексту B1-C2 Развивает критическое мышление

Важно помнить, что эти техники работают наиболее эффективно, когда применяются регулярно. Как и в случае с любым навыком, регулярная практика — ключ к мастерству. Постепенно увеличивайте сложность материалов, чтобы поддерживать оптимальный уровень вызова для вашего мозга. 🧠

Как правильно выбрать книги для изучения английского

Правильный выбор книги — половина успеха в овладении навыком чтения на английском. Несоответствие между вашим уровнем владения языком и сложностью текста может привести к разочарованию и отказу от дальнейших попыток. Я разработал систему подбора литературы, которая поможет вам избежать распространенных ошибок.

Определите свой текущий языковой уровень : Будьте честны с собой. Если вы с трудом понимаете 70% текста, выберите материал попроще. Оптимально, когда вы понимаете 80-90% содержания без словаря.

: Будьте честны с собой. Если вы с трудом понимаете 70% текста, выберите материал попроще. Оптимально, когда вы понимаете 80-90% содержания без словаря. Учитывайте жанр и тематику : Выбирайте книги по темам, которые вас действительно интересуют. Мотивация преодолеет языковые трудности.

: Выбирайте книги по темам, которые вас действительно интересуют. Мотивация преодолеет языковые трудности. Соблюдайте градацию сложности : Начните с простых текстов и постепенно увеличивайте сложность. Резкий переход к сложной литературе может подорвать вашу уверенность.

: Начните с простых текстов и постепенно увеличивайте сложность. Резкий переход к сложной литературе может подорвать вашу уверенность. Обратите внимание на современность языка : Классическая литература часто содержит устаревшие выражения и сложные синтаксические конструкции. Начинайте с современных авторов.

: Классическая литература часто содержит устаревшие выражения и сложные синтаксические конструкции. Начинайте с современных авторов. Проверьте визуальную организацию текста: Книги с короткими главами, диалогами и иллюстрациями психологически легче воспринимаются.

Рекомендую следующие книги по уровням владения языком:

Уровень Рекомендуемые книги Примерный словарный запас A1 (Начинающий) Graded readers (уровень Starter), "The Cat in the Hat" 300-500 слов A2 (Элементарный) "Fantastic Mr. Fox", "Charlotte's Web" 500-1000 слов B1 (Средний) "The Fault in Our Stars", "Harry Potter and the Philosopher's Stone" 1000-2000 слов B2 (Выше среднего) "The Hunger Games", "The Catcher in the Rye" 2000-4000 слов C1 (Продвинутый) "1984", "To Kill a Mockingbird" 4000-8000 слов C2 (Владение в совершенстве) "Ulysses", "The Sound and the Fury" 8000+ слов

Помните, что ваша цель — не просто прочитать книгу, а получить удовольствие от процесса. Если чтение превращается в мучительную расшифровку текста, смело выбирайте материал попроще. Постепенное продвижение даст вам ощущение прогресса и поддержит мотивацию. 📖

Методика параллельного чтения: двойная польза

Параллельное чтение — одна из самых эффективных техник для изучающих английский язык на среднем уровне. Суть метода заключается в одновременном использовании книги на английском языке и ее перевода на родной язык. Этот подход позволяет преодолеть языковой барьер и постепенно развивать языковую интуицию.

Михаил Сорокин, лингвист-полиглот Когда я начинал изучать свой четвертый язык — итальянский, я столкнулся с серьезной проблемой: несмотря на солидный опыт в освоении языков, прогресс был неожиданно медленным. Прорыв наступил, когда я обнаружил билингвальное издание "Маленького принца" на итальянском и русском языках. Мой метод был таков: сначала я читал абзац на итальянском, пытаясь понять максимум, затем просматривал тот же абзац на русском, отмечая неизвестные слова и конструкции. Затем я возвращался к итальянскому тексту и перечитывал его, уже с полным пониманием. Через месяц такой практики мой прогресс был поразителен — я не только увеличил словарный запас, но и начал чувствовать структуру итальянского языка, его ритм и идиоматические выражения. Этот опыт я успешно перенес на обучение своих студентов английскому языку.

Основные принципы эффективного параллельного чтения:

Начните с короткого отрывка на английском. Прочитайте его, пытаясь понять основную мысль без словаря. Обратитесь к переводу для прояснения непонятных моментов и проверки своего понимания. Вернитесь к английскому тексту и прочитайте его снова, обращая внимание на структуры и выражения, которые вызвали затруднения. Сравните оригинальный текст с переводом, анализируя различия в грамматических конструкциях и выборе слов. Выписывайте полезные фразы и выражения из текста для дальнейшего изучения.

Параллельное чтение особенно эффективно благодаря следующим преимуществам:

Развивает контекстуальное понимание слов и выражений

Устраняет необходимость постоянного использования словаря

Помогает усваивать естественные языковые конструкции

Улучшает понимание культурных нюансов и идиом

Делает процесс чтения более плавным и приятным

Для параллельного чтения идеально подходят специализированные издания с текстом на двух языках, расположенных на соседних страницах. Также эффективны электронные книги с возможностью быстрого переключения между языками. Популярные платформы, такие как Amazon Kindle, предлагают функцию "X-Ray", позволяющую видеть перевод слов без выхода из текста. 📱

Помните, что параллельное чтение — это переходный этап к чтению исключительно на английском языке. Постепенно сокращайте обращение к переводу, увеличивая объем непрерывного чтения на английском языке.

Адаптированные книги и грейдированное чтение

Адаптированные книги и грейдированное чтение представляют собой мощные инструменты для изучающих английский язык. Эти специально разработанные материалы позволяют читателям наслаждаться литературными произведениями, соответствующими их языковому уровню, избегая разочарования, которое может вызвать неадаптированный текст.

Адаптированные книги — это версии оригинальных произведений, переработанные с использованием ограниченного словарного запаса и упрощенных грамматических конструкций. Эти адаптации сохраняют сюжет и основные идеи оригинала, но делают текст доступным для читателей с ограниченным знанием английского языка.

Грейдированное чтение, в свою очередь, представляет собой систему, в которой книги классифицируются по уровням сложности, обычно в соответствии с количеством используемых слов и грамматических структур. Это позволяет учащимся постепенно увеличивать сложность текстов, которые они читают, в соответствии с развитием их языковых навыков.

Основные преимущества адаптированных книг и грейдированного чтения:

Доступность для всех уровней : От начинающих (A1) до продвинутых (C1) учеников

: От начинающих (A1) до продвинутых (C1) учеников Психологический комфорт : Снижение тревожности и повышение уверенности в своих силах

: Снижение тревожности и повышение уверенности в своих силах Поэтапное развитие : Систематическое расширение словарного запаса и понимания грамматики

: Систематическое расширение словарного запаса и понимания грамматики Знакомство с классикой : Возможность приобщиться к мировым литературным шедеврам на любом уровне владения языком

: Возможность приобщиться к мировым литературным шедеврам на любом уровне владения языком Поддержание мотивации: Радость от завершения целой книги повышает заинтересованность в дальнейшем чтении

Крупнейшие издательства, специализирующиеся на учебной литературе, предлагают обширные коллекции адаптированных книг. Особенно выделяются серии от Oxford Bookworms, Penguin Readers, Macmillan Readers и Cambridge English Readers. Каждая из этих серий имеет собственную систему градации уровней, обычно от 1 до 6, что примерно соответствует уровням CEFR от A1 до C1.

При выборе адаптированных книг обращайте внимание на следующие аспекты:

Соответствие вашему уровню: Идеально, если вы понимаете 90-95% текста без словаря Наличие аудиосопровождения: Многие адаптированные книги сопровождаются аудиозаписями, что помогает развивать навыки восприятия на слух Дополнительные упражнения: Качественные адаптации часто включают задания на проверку понимания и расширение словарного запаса Личные интересы: Выбирайте книги по тематике, которая вас действительно интересует

Постепенно переходите от адаптированных книг к оригинальной литературе. Начните с современных авторов, пишущих относительно простым языком, таких как Джон Грин, Джоан Роулинг или Агата Кристи, прежде чем переходить к более сложным классическим произведениям. 📚

Цифровые инструменты для улучшения навыков чтения

Цифровые технологии произвели революцию в способах изучения иностранных языков, и чтение не стало исключением. Современные приложения, электронные книги и онлайн-платформы предоставляют беспрецедентные возможности для эффективного развития навыков чтения на английском языке.

Ключевые цифровые инструменты, которые трансформируют процесс чтения:

Электронные ридеры с встроенными словарями : Устройства типа Kindle предлагают мгновенный перевод слов прикосновением, что устраняет необходимость отвлекаться на внешние словари

: Устройства типа Kindle предлагают мгновенный перевод слов прикосновением, что устраняет необходимость отвлекаться на внешние словари Приложения с адаптивным чтением : LingQ, Beelinguapp и ReadLang автоматически адаптируют материалы под ваш уровень и отслеживают прогресс

: LingQ, Beelinguapp и ReadLang автоматически адаптируют материалы под ваш уровень и отслеживают прогресс Программы с функцией озвучивания : Многие приложения предлагают качественное озвучивание текста, что помогает связать написание слов с их произношением

: Многие приложения предлагают качественное озвучивание текста, что помогает связать написание слов с их произношением Платформы с интерактивными упражнениями : Lingualeo, Duolingo Stories интегрируют чтение с заданиями на проверку понимания и запоминание новой лексики

: Lingualeo, Duolingo Stories интегрируют чтение с заданиями на проверку понимания и запоминание новой лексики Онлайн-библиотеки градуированных текстов: English e-Reader, Oxford Owl предлагают тексты разного уровня сложности с аудиосопровождением

Сравнение популярных цифровых инструментов для чтения:

Название Основные функции Особые преимущества Ценовая политика Kindle Встроенный словарь, подсветка, заметки Огромный выбор книг, X-Ray для контекстного анализа Устройство + стоимость книг LingQ Выделение незнакомых слов, отслеживание прогресса Персонализированная система повторения слов Базовый план бесплатно, Premium от $10/месяц Beelinguapp Параллельные тексты, аудио Визуальная синхронизация оригинала и перевода Бесплатно с ограничениями, Premium от $5/месяц ReadLang Перевод слов и фраз, флеш-карты Веб-расширение для любых сайтов Бесплатно с ограничениями, Pro от $5/месяц Graded Readers Apps Адаптированные тексты по уровням Педагогически выверенная подача материала От бесплатно до $10/книга

Эффективные стратегии использования цифровых инструментов:

Создайте систему: Регулярно используйте выбранные приложения, интегрируя их в ежедневную рутину Синхронизируйте устройства: Используйте возможность продолжать чтение на разных устройствах Экспортируйте новую лексику: Многие приложения позволяют создавать списки слов для дальнейшего повторения Комбинируйте чтение и аудио: Технология "immersion reading" (одновременное чтение и прослушивание) значительно улучшает усвоение материала Отслеживайте прогресс: Используйте аналитические функции для мониторинга своего развития

Цифровые инструменты особенно ценны для самостоятельного изучения языка, так как они предоставляют структуру и обратную связь, обычно доступные только при работе с преподавателем. Они также позволяют учиться в любом месте и в любое время, превращая даже короткие перерывы в продуктивные учебные сессии. 🔍