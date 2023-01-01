Суффикс -ing в английском: грамматические функции и применение

Для кого эта статья:

Студенты изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки владения английской грамматикой Если вы когда-либо пытались разобраться в английской грамматике, суффикс -ing наверняка вызывал у вас головную боль. Это тот загадочный элемент, который превращает простое слово "walk" в целый спектр форм — "walking", "I am walking", "Walking is healthy". 🤔 Маленький суффикс, но сколько путаницы! Студенты по всему миру спотыкаются об эти три буквы, часто не понимая, когда использовать герундий, а когда — причастие. Давайте разложим все функции этого грамматического хамелеона по полочкам, чтобы вы больше никогда не сомневались в его использовании.

Многоликий суффикс -ing: обзор всех грамматических функций

Суффикс -ing в английском языке выполняет несколько ключевых функций, делая его одним из самых универсальных грамматических элементов. Понимание различных ролей -ing критически важно для правильного построения предложений и выражения мыслей на английском. 📝

Основные функции суффикса -ing можно разделить на следующие категории:

Формирование длительных времен (Present Continuous, Past Continuous и др.) — показывает процесс действия: I am reading a book (Я читаю книгу) Создание герундия — глагольная форма, функционирующая как существительное: Reading is my hobby (Чтение — мое хобби) Образование причастия настоящего времени — используется для описания характеристик или действий: The running water is clear (Проточная вода чистая) Формирование отглагольных существительных — полноценные существительные, образованные от глаголов: The building is tall (Здание высокое)

Иногда различить эти функции сложно, поскольку внешне слова выглядят одинаково. Рассмотрим контрастные примеры:

Функция -ing Пример Объяснение Длительное время She is singing beautifully. Действие происходит в момент речи Герундий Singing makes her happy. Действие выступает как подлежащее Причастие The singing bird sat on a branch. Описывает характеристику птицы Отглагольное существительное The singing was excellent. Обозначает само мероприятие

Анна Петрова, методист по английскому языку Однажды я проводила урок для группы взрослых студентов среднего уровня. Мы изучали предложение "I enjoy swimming". Один из студентов, Михаил, инженер со стажем, никак не мог понять, почему здесь используется "swimming" с -ing, а не просто "swim". Я объяснила, что после глагола "enjoy" всегда следует герундий. Он настойчиво спрашивал: "Но почему? Какая логика?" Тогда я предложила ему представить, что герундий — это упаковка, которая превращает действие в объект, которым можно наслаждаться. Мы не можем "наслаждаться плавать", но можем "наслаждаться плаванием". Его глаза загорелись! "Это как взять процесс и превратить его в объект манипуляций!" — воскликнул он. С тех пор Михаил безошибочно использовал герундий, применяя свое инженерное мышление к грамматике. Этот случай показал мне, как важно объяснять не только правила, но и их внутреннюю логику.

Правильное определение функции -ing формы зависит от контекста предложения. Например, слово "painting" может означать "рисование" (герундий), "рисующий" (причастие) или "картина" (отглагольное существительное).

Герундий в английском языке: когда глагол становится существительным

Герундий — это глагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые свойства глагола. Он обозначает процесс или состояние и может выполнять любую функцию существительного в предложении. 🔍

Основные случаи употребления герундия:

В роли подлежащего : Swimming is good for your health (Плавание полезно для здоровья)

: Swimming is good for your health (Плавание полезно для здоровья) В качестве дополнения : She enjoys cooking (Она любит готовить)

: She enjoys cooking (Она любит готовить) После предлогов : I'm interested in learning languages (Я интересуюсь изучением языков)

: I'm interested in learning languages (Я интересуюсь изучением языков) После определенных глаголов : They avoid talking about politics (Они избегают разговоров о политике)

: They avoid talking about politics (Они избегают разговоров о политике) В составе устойчивых выражений: It's no use arguing with him (Бесполезно с ним спорить)

Некоторые глаголы особенно часто сочетаются с герундием. К ним относятся: admit, appreciate, avoid, consider, deny, enjoy, finish, imagine, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, risk, suggest и многие другие.

Важная особенность герундия — он может иметь свое собственное подлежащее и дополнение:

С притяжательным местоимением или существительным в притяжательном падеже: I appreciate your helping me (Я ценю твою помощь)

С объектным местоимением (менее формально): Do you mind me opening the window? (Ты не возражаешь, если я открою окно?)

Герундий также может образовывать сложные формы, отражающие время и залог:

Форма герундия Активный залог Пассивный залог Простая reading (чтение) being read (быть прочитанным) Перфектная having read (прочтение) having been read (быть прочитанным ранее)

Примеры использования сложных форм герундия:

Простая активная форма: I enjoy reading books (Я люблю читать книги)

Простая пассивная форма: She hates being criticized (Она ненавидит, когда её критикуют)

Перфектная активная форма: He denied having taken the money (Он отрицал, что взял деньги)

Перфектная пассивная форма: She mentioned having been invited to the party (Она упомянула, что была приглашена на вечеринку)

Обратите внимание на разницу в значении между простой и перфектной формами герундия. Перфектная форма указывает на действие, предшествующее действию главного глагола.

Причастие настоящего времени с -ing: действия в развитии

Причастие настоящего времени (Present Participle) — это неличная форма глагола с суффиксом -ing, которая выполняет функцию определения или обстоятельства. В отличие от герундия, причастие описывает действия или характеристики и модифицирует существительные или глаголы. 🌟

Основные функции причастия настоящего времени:

Определение (описывает существительное): The crying baby kept everyone awake (Плачущий ребенок не давал всем спать)

The man driving that car is my uncle (Человек, ведущий ту машину — мой дядя) Обстоятельство (указывает на время, причину, образ действия): Время: Walking home, I met an old friend (Идя домой, я встретил старого друга)

Причина: Being tired, she went to bed early (Будучи уставшей, она рано легла спать)

Образ действия: He left the room smiling (Он вышел из комнаты, улыбаясь) Часть составного глагольного сказуемого в длительных временах: They are watching a movie (Они смотрят фильм)

I have been working all day (Я работал весь день)

Причастные обороты делают предложения более компактными и выразительными. Они могут заменять придаточные предложения:

Придаточное предложение: As he didn't know the answer, John remained silent

Причастный оборот: Not knowing the answer, John remained silent (Не зная ответа, Джон хранил молчание)

Сергей Иванов, преподаватель английского языка На одном из уроков с продвинутыми студентами я столкнулся с интересной проблемой. Мария, студентка с почти идеальным английским, постоянно избегала использования причастных оборотов, предпочитая длинные придаточные предложения. Это делало её речь громоздкой. Когда я спросил, почему она избегает конструкций с причастиями, она честно призналась: "Я боюсь создать 'dangling participle' (висячее причастие) и выглядеть смешно. Лучше уж говорить длинно, но правильно." Я предложил ей эксперимент: неделю записывать свою речь и намеренно использовать причастные обороты, даже если это кажется рискованным. Через неделю мы вместе разбирали записи, корректировали ошибки и анализировали, как изменился стиль речи. Результат оказался потрясающим! Мария не только преодолела страх, но и значительно улучшила беглость речи. "Теперь я понимаю, что причастия — это не враги, а друзья, помогающие говорить элегантнее," — сказала она на нашем последнем уроке. Это еще раз подтвердило мое убеждение: иногда выход из зоны комфорта — лучший учитель.

Особого внимания заслуживают так называемые "висячие" или "болтающиеся" причастия (dangling participles) — распространенная ошибка, когда подлежащее основного предложения не является исполнителем действия, выраженного причастием:

Неправильно: Walking down the street, the building impressed me (Получается, что здание гуляло)

Правильно: Walking down the street, I was impressed by the building (Идя по улице, я был впечатлен зданием)

В отличие от герундия, причастие не может использоваться с предлогами и не может быть подлежащим или дополнением. Его основная роль — показать действие в развитии или характеризовать предмет через действие.

Отглагольные существительные на -ing: особенности и отличия

Отглагольные существительные (Verbal Nouns) с суффиксом -ing часто путают с герундием из-за идентичной формы. Однако это полноценные существительные, которые утратили глагольные свойства и приобрели все характеристики обычных существительных. 🏛️

Ключевые признаки отглагольных существительных:

Могут использоваться с артиклями : The painting on the wall is beautiful (Картина на стене красивая)

: The painting on the wall is beautiful (Картина на стене красивая) Имеют формы множественного числа : We visited several buildings (Мы посетили несколько зданий)

: We visited several buildings (Мы посетили несколько зданий) Сочетаются с прилагательными , а не с наречиями: Her beautiful singing impressed everyone (Её прекрасное пение впечатлило всех)

, а не с наречиями: Her beautiful singing impressed everyone (Её прекрасное пение впечатлило всех) Могут иметь предлог of вместо прямого дополнения: The writing of the novel took five years (Написание романа заняло пять лет)

Сравнение герундия и отглагольного существительного:

Характеристика Герундий Отглагольное существительное Артикли Не используются Могут использоваться Множественное число Нет Возможно Определения Наречия Прилагательные Дополнение Прямое С предлогом of Пример Reading books is useful The reading of this book is mandatory

Некоторые отглагольные существительные приобрели конкретные значения, далекие от процесса действия:

building — здание (не процесс строительства)

painting — картина (не процесс рисования)

meeting — собрание (не процесс встречи)

drawing — рисунок (не процесс рисования)

writing — произведение (не процесс письма)

Один и тот же -ing термин может функционировать по-разному в зависимости от контекста:

Герундий: I enjoy writing poems (Я люблю писать стихи) Отглагольное существительное: His writing is elegant (Его почерк/письмо элегантно) Конкретное отглагольное существительное: The writings of Shakespeare are famous (Произведения Шекспира знамениты)

Понимание различий между герундием и отглагольным существительным критически важно для правильного построения предложений и корректного использования определений и дополнений.

Практическое применение форм -ing в сложных конструкциях

Мастерство использования -ing форм проявляется в сложных конструкциях, которые делают английскую речь естественной и выразительной. Давайте разберем наиболее важные сложные случаи применения этого суффикса. 🎯

Конструкция Complex Object с причастием позволяет описать восприятие действия в развитии:

I saw her crossing the street (Я видел, как она переходила улицу) — наблюдал процесс

I saw her cross the street (Я видел, как она перешла улицу) — увидел завершенное действие

Глаголы восприятия (see, hear, watch, notice, feel) часто используются с этой конструкцией для передачи незавершенности действия.

Конструкция "have + object + -ing" выражает организацию действия кем-то другим:

She had the plumber fixing the tap (Она заставила/организовала так, что сантехник ремонтировал кран)

We'll have you working here by Monday (Мы устроим так, что ты будешь работать здесь к понедельнику)

Герундиальные комплексы с притяжательными местоимениями или существительными придают речи формальность и точность:

I insist on John's coming to the meeting (Я настаиваю на том, чтобы Джон пришел на собрание)

We appreciate your helping us with this project (Мы ценим вашу помощь с этим проектом)

Причастные обороты в начале предложения создают элегантные переходы и устанавливают контекст:

Having finished the project, we celebrated our success (Закончив проект, мы отпраздновали наш успех)

Not understanding the question, I remained silent (Не поняв вопрос, я промолчал)

Независимый причастный оборот (Absolute Participle Construction) — продвинутая конструкция, где причастие имеет собственное подлежащее, не совпадающее с подлежащим главного предложения:

Weather permitting, we'll go hiking tomorrow (Если погода позволит, мы пойдем в поход завтра)

The meeting having been cancelled, we all went home (Поскольку собрание было отменено, мы все пошли домой)

Практические советы по использованию -ing форм в сложных ситуациях:

При выборе между герундием и инфинитивом после некоторых глаголов, помните о разнице в значении: I stopped smoking (Я бросил курить) — прекращение действия

I stopped to smoke (Я остановился, чтобы покурить) — цель остановки При переводе с русского языка на английский обращайте внимание на глаголы, требующие после себя герундия: admit, appreciate, avoid, consider, deny, enjoy, finish, imagine, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, risk, suggest. При составлении сложных предложений используйте причастные обороты для сокращения придаточных: Вместо: Because she was tired, she went to bed early

Используйте: Being tired, she went to bed early Для передачи последовательности действий используйте Perfect Participle: Having completed the task, I submitted the report (Завершив задание, я отправил отчет)

Регулярная практика использования -ing форм в разных контекстах поможет вам интуитивно чувствовать правильность их применения и значительно повысит уровень владения английским языком.