Суффикс -ing в английском: грамматические функции и применение

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, желающие улучшить свои навыки владения английской грамматикой

    Если вы когда-либо пытались разобраться в английской грамматике, суффикс -ing наверняка вызывал у вас головную боль. Это тот загадочный элемент, который превращает простое слово "walk" в целый спектр форм — "walking", "I am walking", "Walking is healthy". 🤔 Маленький суффикс, но сколько путаницы! Студенты по всему миру спотыкаются об эти три буквы, часто не понимая, когда использовать герундий, а когда — причастие. Давайте разложим все функции этого грамматического хамелеона по полочкам, чтобы вы больше никогда не сомневались в его использовании.

Многоликий суффикс -ing: обзор всех грамматических функций

Суффикс -ing в английском языке выполняет несколько ключевых функций, делая его одним из самых универсальных грамматических элементов. Понимание различных ролей -ing критически важно для правильного построения предложений и выражения мыслей на английском. 📝

Основные функции суффикса -ing можно разделить на следующие категории:

  1. Формирование длительных времен (Present Continuous, Past Continuous и др.) — показывает процесс действия: I am reading a book (Я читаю книгу)
  2. Создание герундия — глагольная форма, функционирующая как существительное: Reading is my hobby (Чтение — мое хобби)
  3. Образование причастия настоящего времени — используется для описания характеристик или действий: The running water is clear (Проточная вода чистая)
  4. Формирование отглагольных существительных — полноценные существительные, образованные от глаголов: The building is tall (Здание высокое)

Иногда различить эти функции сложно, поскольку внешне слова выглядят одинаково. Рассмотрим контрастные примеры:

Функция -ing Пример Объяснение
Длительное время She is singing beautifully. Действие происходит в момент речи
Герундий Singing makes her happy. Действие выступает как подлежащее
Причастие The singing bird sat on a branch. Описывает характеристику птицы
Отглагольное существительное The singing was excellent. Обозначает само мероприятие

Анна Петрова, методист по английскому языку

Однажды я проводила урок для группы взрослых студентов среднего уровня. Мы изучали предложение "I enjoy swimming". Один из студентов, Михаил, инженер со стажем, никак не мог понять, почему здесь используется "swimming" с -ing, а не просто "swim". Я объяснила, что после глагола "enjoy" всегда следует герундий. Он настойчиво спрашивал: "Но почему? Какая логика?"

Тогда я предложила ему представить, что герундий — это упаковка, которая превращает действие в объект, которым можно наслаждаться. Мы не можем "наслаждаться плавать", но можем "наслаждаться плаванием". Его глаза загорелись! "Это как взять процесс и превратить его в объект манипуляций!" — воскликнул он. С тех пор Михаил безошибочно использовал герундий, применяя свое инженерное мышление к грамматике. Этот случай показал мне, как важно объяснять не только правила, но и их внутреннюю логику.

Правильное определение функции -ing формы зависит от контекста предложения. Например, слово "painting" может означать "рисование" (герундий), "рисующий" (причастие) или "картина" (отглагольное существительное).

Пошаговый план для смены профессии

Герундий в английском языке: когда глагол становится существительным

Герундий — это глагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые свойства глагола. Он обозначает процесс или состояние и может выполнять любую функцию существительного в предложении. 🔍

Основные случаи употребления герундия:

  • В роли подлежащего: Swimming is good for your health (Плавание полезно для здоровья)
  • В качестве дополнения: She enjoys cooking (Она любит готовить)
  • После предлогов: I'm interested in learning languages (Я интересуюсь изучением языков)
  • После определенных глаголов: They avoid talking about politics (Они избегают разговоров о политике)
  • В составе устойчивых выражений: It's no use arguing with him (Бесполезно с ним спорить)

Некоторые глаголы особенно часто сочетаются с герундием. К ним относятся: admit, appreciate, avoid, consider, deny, enjoy, finish, imagine, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, risk, suggest и многие другие.

Важная особенность герундия — он может иметь свое собственное подлежащее и дополнение:

  • С притяжательным местоимением или существительным в притяжательном падеже: I appreciate your helping me (Я ценю твою помощь)
  • С объектным местоимением (менее формально): Do you mind me opening the window? (Ты не возражаешь, если я открою окно?)

Герундий также может образовывать сложные формы, отражающие время и залог:

Форма герундия Активный залог Пассивный залог
Простая reading (чтение) being read (быть прочитанным)
Перфектная having read (прочтение) having been read (быть прочитанным ранее)

Примеры использования сложных форм герундия:

  • Простая активная форма: I enjoy reading books (Я люблю читать книги)
  • Простая пассивная форма: She hates being criticized (Она ненавидит, когда её критикуют)
  • Перфектная активная форма: He denied having taken the money (Он отрицал, что взял деньги)
  • Перфектная пассивная форма: She mentioned having been invited to the party (Она упомянула, что была приглашена на вечеринку)

Обратите внимание на разницу в значении между простой и перфектной формами герундия. Перфектная форма указывает на действие, предшествующее действию главного глагола.

Причастие настоящего времени с -ing: действия в развитии

Причастие настоящего времени (Present Participle) — это неличная форма глагола с суффиксом -ing, которая выполняет функцию определения или обстоятельства. В отличие от герундия, причастие описывает действия или характеристики и модифицирует существительные или глаголы. 🌟

Основные функции причастия настоящего времени:

  1. Определение (описывает существительное):

    • The crying baby kept everyone awake (Плачущий ребенок не давал всем спать)
    • The man driving that car is my uncle (Человек, ведущий ту машину — мой дядя)

  2. Обстоятельство (указывает на время, причину, образ действия):

    • Время: Walking home, I met an old friend (Идя домой, я встретил старого друга)
    • Причина: Being tired, she went to bed early (Будучи уставшей, она рано легла спать)
    • Образ действия: He left the room smiling (Он вышел из комнаты, улыбаясь)

  3. Часть составного глагольного сказуемого в длительных временах:

    • They are watching a movie (Они смотрят фильм)
    • I have been working all day (Я работал весь день)

Причастные обороты делают предложения более компактными и выразительными. Они могут заменять придаточные предложения:

  • Придаточное предложение: As he didn't know the answer, John remained silent
  • Причастный оборот: Not knowing the answer, John remained silent (Не зная ответа, Джон хранил молчание)

Сергей Иванов, преподаватель английского языка

На одном из уроков с продвинутыми студентами я столкнулся с интересной проблемой. Мария, студентка с почти идеальным английским, постоянно избегала использования причастных оборотов, предпочитая длинные придаточные предложения. Это делало её речь громоздкой.

Когда я спросил, почему она избегает конструкций с причастиями, она честно призналась: "Я боюсь создать 'dangling participle' (висячее причастие) и выглядеть смешно. Лучше уж говорить длинно, но правильно."

Я предложил ей эксперимент: неделю записывать свою речь и намеренно использовать причастные обороты, даже если это кажется рискованным. Через неделю мы вместе разбирали записи, корректировали ошибки и анализировали, как изменился стиль речи.

Результат оказался потрясающим! Мария не только преодолела страх, но и значительно улучшила беглость речи. "Теперь я понимаю, что причастия — это не враги, а друзья, помогающие говорить элегантнее," — сказала она на нашем последнем уроке. Это еще раз подтвердило мое убеждение: иногда выход из зоны комфорта — лучший учитель.

Особого внимания заслуживают так называемые "висячие" или "болтающиеся" причастия (dangling participles) — распространенная ошибка, когда подлежащее основного предложения не является исполнителем действия, выраженного причастием:

  • Неправильно: Walking down the street, the building impressed me (Получается, что здание гуляло)
  • Правильно: Walking down the street, I was impressed by the building (Идя по улице, я был впечатлен зданием)

В отличие от герундия, причастие не может использоваться с предлогами и не может быть подлежащим или дополнением. Его основная роль — показать действие в развитии или характеризовать предмет через действие.

Отглагольные существительные на -ing: особенности и отличия

Отглагольные существительные (Verbal Nouns) с суффиксом -ing часто путают с герундием из-за идентичной формы. Однако это полноценные существительные, которые утратили глагольные свойства и приобрели все характеристики обычных существительных. 🏛️

Ключевые признаки отглагольных существительных:

  • Могут использоваться с артиклями: The painting on the wall is beautiful (Картина на стене красивая)
  • Имеют формы множественного числа: We visited several buildings (Мы посетили несколько зданий)
  • Сочетаются с прилагательными, а не с наречиями: Her beautiful singing impressed everyone (Её прекрасное пение впечатлило всех)
  • Могут иметь предлог of вместо прямого дополнения: The writing of the novel took five years (Написание романа заняло пять лет)

Сравнение герундия и отглагольного существительного:

Характеристика Герундий Отглагольное существительное
Артикли Не используются Могут использоваться
Множественное число Нет Возможно
Определения Наречия Прилагательные
Дополнение Прямое С предлогом of
Пример Reading books is useful The reading of this book is mandatory

Некоторые отглагольные существительные приобрели конкретные значения, далекие от процесса действия:

  • building — здание (не процесс строительства)
  • painting — картина (не процесс рисования)
  • meeting — собрание (не процесс встречи)
  • drawing — рисунок (не процесс рисования)
  • writing — произведение (не процесс письма)

Один и тот же -ing термин может функционировать по-разному в зависимости от контекста:

  1. Герундий: I enjoy writing poems (Я люблю писать стихи)
  2. Отглагольное существительное: His writing is elegant (Его почерк/письмо элегантно)
  3. Конкретное отглагольное существительное: The writings of Shakespeare are famous (Произведения Шекспира знамениты)

Понимание различий между герундием и отглагольным существительным критически важно для правильного построения предложений и корректного использования определений и дополнений.

Практическое применение форм -ing в сложных конструкциях

Мастерство использования -ing форм проявляется в сложных конструкциях, которые делают английскую речь естественной и выразительной. Давайте разберем наиболее важные сложные случаи применения этого суффикса. 🎯

Конструкция Complex Object с причастием позволяет описать восприятие действия в развитии:

  • I saw her crossing the street (Я видел, как она переходила улицу) — наблюдал процесс
  • I saw her cross the street (Я видел, как она перешла улицу) — увидел завершенное действие

Глаголы восприятия (see, hear, watch, notice, feel) часто используются с этой конструкцией для передачи незавершенности действия.

Конструкция "have + object + -ing" выражает организацию действия кем-то другим:

  • She had the plumber fixing the tap (Она заставила/организовала так, что сантехник ремонтировал кран)
  • We'll have you working here by Monday (Мы устроим так, что ты будешь работать здесь к понедельнику)

Герундиальные комплексы с притяжательными местоимениями или существительными придают речи формальность и точность:

  • I insist on John's coming to the meeting (Я настаиваю на том, чтобы Джон пришел на собрание)
  • We appreciate your helping us with this project (Мы ценим вашу помощь с этим проектом)

Причастные обороты в начале предложения создают элегантные переходы и устанавливают контекст:

  • Having finished the project, we celebrated our success (Закончив проект, мы отпраздновали наш успех)
  • Not understanding the question, I remained silent (Не поняв вопрос, я промолчал)

Независимый причастный оборот (Absolute Participle Construction) — продвинутая конструкция, где причастие имеет собственное подлежащее, не совпадающее с подлежащим главного предложения:

  • Weather permitting, we'll go hiking tomorrow (Если погода позволит, мы пойдем в поход завтра)
  • The meeting having been cancelled, we all went home (Поскольку собрание было отменено, мы все пошли домой)

Практические советы по использованию -ing форм в сложных ситуациях:

  1. При выборе между герундием и инфинитивом после некоторых глаголов, помните о разнице в значении:

    • I stopped smoking (Я бросил курить) — прекращение действия
    • I stopped to smoke (Я остановился, чтобы покурить) — цель остановки

  2. При переводе с русского языка на английский обращайте внимание на глаголы, требующие после себя герундия: admit, appreciate, avoid, consider, deny, enjoy, finish, imagine, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, risk, suggest.

  3. При составлении сложных предложений используйте причастные обороты для сокращения придаточных:

    • Вместо: Because she was tired, she went to bed early
    • Используйте: Being tired, she went to bed early

  4. Для передачи последовательности действий используйте Perfect Participle:

    • Having completed the task, I submitted the report (Завершив задание, я отправил отчет)

Регулярная практика использования -ing форм в разных контекстах поможет вам интуитивно чувствовать правильность их применения и значительно повысит уровень владения английским языком.

Суффикс -ing — один из самых мощных инструментов в арсенале английского языка. Он трансформирует простые глаголы в многофункциональные формы, которые обогащают вашу речь, делают ее точнее и элегантнее. Овладев всеми аспектами использования герундия, причастия и отглагольных существительных, вы поднимете свой английский на качественно новый уровень. Помните, что лучший способ закрепить эти знания — постоянная практика в реальных языковых ситуациях. Замечайте -ing формы в текстах, которые читаете, анализируйте их функции и сознательно включайте в собственную речь. Поверьте, усилия окупятся сторицей, когда вы почувствуете, насколько естественнее и профессиональнее звучит ваш английский.

