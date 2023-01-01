Суффикс -ing в английском: грамматические функции и применение
Если вы когда-либо пытались разобраться в английской грамматике, суффикс -ing наверняка вызывал у вас головную боль. Это тот загадочный элемент, который превращает простое слово "walk" в целый спектр форм — "walking", "I am walking", "Walking is healthy". 🤔 Маленький суффикс, но сколько путаницы! Студенты по всему миру спотыкаются об эти три буквы, часто не понимая, когда использовать герундий, а когда — причастие. Давайте разложим все функции этого грамматического хамелеона по полочкам, чтобы вы больше никогда не сомневались в его использовании.
Многоликий суффикс -ing: обзор всех грамматических функций
Суффикс -ing в английском языке выполняет несколько ключевых функций, делая его одним из самых универсальных грамматических элементов. Понимание различных ролей -ing критически важно для правильного построения предложений и выражения мыслей на английском. 📝
Основные функции суффикса -ing можно разделить на следующие категории:
- Формирование длительных времен (Present Continuous, Past Continuous и др.) — показывает процесс действия: I am reading a book (Я читаю книгу)
- Создание герундия — глагольная форма, функционирующая как существительное: Reading is my hobby (Чтение — мое хобби)
- Образование причастия настоящего времени — используется для описания характеристик или действий: The running water is clear (Проточная вода чистая)
- Формирование отглагольных существительных — полноценные существительные, образованные от глаголов: The building is tall (Здание высокое)
Иногда различить эти функции сложно, поскольку внешне слова выглядят одинаково. Рассмотрим контрастные примеры:
|Функция -ing
|Пример
|Объяснение
|Длительное время
|She is singing beautifully.
|Действие происходит в момент речи
|Герундий
|Singing makes her happy.
|Действие выступает как подлежащее
|Причастие
|The singing bird sat on a branch.
|Описывает характеристику птицы
|Отглагольное существительное
|The singing was excellent.
|Обозначает само мероприятие
Анна Петрова, методист по английскому языку
Однажды я проводила урок для группы взрослых студентов среднего уровня. Мы изучали предложение "I enjoy swimming". Один из студентов, Михаил, инженер со стажем, никак не мог понять, почему здесь используется "swimming" с -ing, а не просто "swim". Я объяснила, что после глагола "enjoy" всегда следует герундий. Он настойчиво спрашивал: "Но почему? Какая логика?"
Тогда я предложила ему представить, что герундий — это упаковка, которая превращает действие в объект, которым можно наслаждаться. Мы не можем "наслаждаться плавать", но можем "наслаждаться плаванием". Его глаза загорелись! "Это как взять процесс и превратить его в объект манипуляций!" — воскликнул он. С тех пор Михаил безошибочно использовал герундий, применяя свое инженерное мышление к грамматике. Этот случай показал мне, как важно объяснять не только правила, но и их внутреннюю логику.
Правильное определение функции -ing формы зависит от контекста предложения. Например, слово "painting" может означать "рисование" (герундий), "рисующий" (причастие) или "картина" (отглагольное существительное).
Герундий в английском языке: когда глагол становится существительным
Герундий — это глагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые свойства глагола. Он обозначает процесс или состояние и может выполнять любую функцию существительного в предложении. 🔍
Основные случаи употребления герундия:
- В роли подлежащего: Swimming is good for your health (Плавание полезно для здоровья)
- В качестве дополнения: She enjoys cooking (Она любит готовить)
- После предлогов: I'm interested in learning languages (Я интересуюсь изучением языков)
- После определенных глаголов: They avoid talking about politics (Они избегают разговоров о политике)
- В составе устойчивых выражений: It's no use arguing with him (Бесполезно с ним спорить)
Некоторые глаголы особенно часто сочетаются с герундием. К ним относятся: admit, appreciate, avoid, consider, deny, enjoy, finish, imagine, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, risk, suggest и многие другие.
Важная особенность герундия — он может иметь свое собственное подлежащее и дополнение:
- С притяжательным местоимением или существительным в притяжательном падеже: I appreciate your helping me (Я ценю твою помощь)
- С объектным местоимением (менее формально): Do you mind me opening the window? (Ты не возражаешь, если я открою окно?)
Герундий также может образовывать сложные формы, отражающие время и залог:
|Форма герундия
|Активный залог
|Пассивный залог
|Простая
|reading (чтение)
|being read (быть прочитанным)
|Перфектная
|having read (прочтение)
|having been read (быть прочитанным ранее)
Примеры использования сложных форм герундия:
- Простая активная форма: I enjoy reading books (Я люблю читать книги)
- Простая пассивная форма: She hates being criticized (Она ненавидит, когда её критикуют)
- Перфектная активная форма: He denied having taken the money (Он отрицал, что взял деньги)
- Перфектная пассивная форма: She mentioned having been invited to the party (Она упомянула, что была приглашена на вечеринку)
Обратите внимание на разницу в значении между простой и перфектной формами герундия. Перфектная форма указывает на действие, предшествующее действию главного глагола.
Причастие настоящего времени с -ing: действия в развитии
Причастие настоящего времени (Present Participle) — это неличная форма глагола с суффиксом -ing, которая выполняет функцию определения или обстоятельства. В отличие от герундия, причастие описывает действия или характеристики и модифицирует существительные или глаголы. 🌟
Основные функции причастия настоящего времени:
Определение (описывает существительное):
- The crying baby kept everyone awake (Плачущий ребенок не давал всем спать)
- The man driving that car is my uncle (Человек, ведущий ту машину — мой дядя)
Обстоятельство (указывает на время, причину, образ действия):
- Время: Walking home, I met an old friend (Идя домой, я встретил старого друга)
- Причина: Being tired, she went to bed early (Будучи уставшей, она рано легла спать)
- Образ действия: He left the room smiling (Он вышел из комнаты, улыбаясь)
Часть составного глагольного сказуемого в длительных временах:
- They are watching a movie (Они смотрят фильм)
- I have been working all day (Я работал весь день)
Причастные обороты делают предложения более компактными и выразительными. Они могут заменять придаточные предложения:
- Придаточное предложение: As he didn't know the answer, John remained silent
- Причастный оборот: Not knowing the answer, John remained silent (Не зная ответа, Джон хранил молчание)
Сергей Иванов, преподаватель английского языка
На одном из уроков с продвинутыми студентами я столкнулся с интересной проблемой. Мария, студентка с почти идеальным английским, постоянно избегала использования причастных оборотов, предпочитая длинные придаточные предложения. Это делало её речь громоздкой.
Когда я спросил, почему она избегает конструкций с причастиями, она честно призналась: "Я боюсь создать 'dangling participle' (висячее причастие) и выглядеть смешно. Лучше уж говорить длинно, но правильно."
Я предложил ей эксперимент: неделю записывать свою речь и намеренно использовать причастные обороты, даже если это кажется рискованным. Через неделю мы вместе разбирали записи, корректировали ошибки и анализировали, как изменился стиль речи.
Результат оказался потрясающим! Мария не только преодолела страх, но и значительно улучшила беглость речи. "Теперь я понимаю, что причастия — это не враги, а друзья, помогающие говорить элегантнее," — сказала она на нашем последнем уроке. Это еще раз подтвердило мое убеждение: иногда выход из зоны комфорта — лучший учитель.
Особого внимания заслуживают так называемые "висячие" или "болтающиеся" причастия (dangling participles) — распространенная ошибка, когда подлежащее основного предложения не является исполнителем действия, выраженного причастием:
- Неправильно: Walking down the street, the building impressed me (Получается, что здание гуляло)
- Правильно: Walking down the street, I was impressed by the building (Идя по улице, я был впечатлен зданием)
В отличие от герундия, причастие не может использоваться с предлогами и не может быть подлежащим или дополнением. Его основная роль — показать действие в развитии или характеризовать предмет через действие.
Отглагольные существительные на -ing: особенности и отличия
Отглагольные существительные (Verbal Nouns) с суффиксом -ing часто путают с герундием из-за идентичной формы. Однако это полноценные существительные, которые утратили глагольные свойства и приобрели все характеристики обычных существительных. 🏛️
Ключевые признаки отглагольных существительных:
- Могут использоваться с артиклями: The painting on the wall is beautiful (Картина на стене красивая)
- Имеют формы множественного числа: We visited several buildings (Мы посетили несколько зданий)
- Сочетаются с прилагательными, а не с наречиями: Her beautiful singing impressed everyone (Её прекрасное пение впечатлило всех)
- Могут иметь предлог of вместо прямого дополнения: The writing of the novel took five years (Написание романа заняло пять лет)
Сравнение герундия и отглагольного существительного:
|Характеристика
|Герундий
|Отглагольное существительное
|Артикли
|Не используются
|Могут использоваться
|Множественное число
|Нет
|Возможно
|Определения
|Наречия
|Прилагательные
|Дополнение
|Прямое
|С предлогом of
|Пример
|Reading books is useful
|The reading of this book is mandatory
Некоторые отглагольные существительные приобрели конкретные значения, далекие от процесса действия:
- building — здание (не процесс строительства)
- painting — картина (не процесс рисования)
- meeting — собрание (не процесс встречи)
- drawing — рисунок (не процесс рисования)
- writing — произведение (не процесс письма)
Один и тот же -ing термин может функционировать по-разному в зависимости от контекста:
- Герундий: I enjoy writing poems (Я люблю писать стихи)
- Отглагольное существительное: His writing is elegant (Его почерк/письмо элегантно)
- Конкретное отглагольное существительное: The writings of Shakespeare are famous (Произведения Шекспира знамениты)
Понимание различий между герундием и отглагольным существительным критически важно для правильного построения предложений и корректного использования определений и дополнений.
Практическое применение форм -ing в сложных конструкциях
Мастерство использования -ing форм проявляется в сложных конструкциях, которые делают английскую речь естественной и выразительной. Давайте разберем наиболее важные сложные случаи применения этого суффикса. 🎯
Конструкция Complex Object с причастием позволяет описать восприятие действия в развитии:
- I saw her crossing the street (Я видел, как она переходила улицу) — наблюдал процесс
- I saw her cross the street (Я видел, как она перешла улицу) — увидел завершенное действие
Глаголы восприятия (see, hear, watch, notice, feel) часто используются с этой конструкцией для передачи незавершенности действия.
Конструкция "have + object + -ing" выражает организацию действия кем-то другим:
- She had the plumber fixing the tap (Она заставила/организовала так, что сантехник ремонтировал кран)
- We'll have you working here by Monday (Мы устроим так, что ты будешь работать здесь к понедельнику)
Герундиальные комплексы с притяжательными местоимениями или существительными придают речи формальность и точность:
- I insist on John's coming to the meeting (Я настаиваю на том, чтобы Джон пришел на собрание)
- We appreciate your helping us with this project (Мы ценим вашу помощь с этим проектом)
Причастные обороты в начале предложения создают элегантные переходы и устанавливают контекст:
- Having finished the project, we celebrated our success (Закончив проект, мы отпраздновали наш успех)
- Not understanding the question, I remained silent (Не поняв вопрос, я промолчал)
Независимый причастный оборот (Absolute Participle Construction) — продвинутая конструкция, где причастие имеет собственное подлежащее, не совпадающее с подлежащим главного предложения:
- Weather permitting, we'll go hiking tomorrow (Если погода позволит, мы пойдем в поход завтра)
- The meeting having been cancelled, we all went home (Поскольку собрание было отменено, мы все пошли домой)
Практические советы по использованию -ing форм в сложных ситуациях:
При выборе между герундием и инфинитивом после некоторых глаголов, помните о разнице в значении:
- I stopped smoking (Я бросил курить) — прекращение действия
- I stopped to smoke (Я остановился, чтобы покурить) — цель остановки
При переводе с русского языка на английский обращайте внимание на глаголы, требующие после себя герундия: admit, appreciate, avoid, consider, deny, enjoy, finish, imagine, mind, miss, postpone, practice, quit, recommend, risk, suggest.
При составлении сложных предложений используйте причастные обороты для сокращения придаточных:
- Вместо: Because she was tired, she went to bed early
- Используйте: Being tired, she went to bed early
Для передачи последовательности действий используйте Perfect Participle:
- Having completed the task, I submitted the report (Завершив задание, я отправил отчет)
Регулярная практика использования -ing форм в разных контекстах поможет вам интуитивно чувствовать правильность их применения и значительно повысит уровень владения английским языком.
Суффикс -ing — один из самых мощных инструментов в арсенале английского языка. Он трансформирует простые глаголы в многофункциональные формы, которые обогащают вашу речь, делают ее точнее и элегантнее. Овладев всеми аспектами использования герундия, причастия и отглагольных существительных, вы поднимете свой английский на качественно новый уровень. Помните, что лучший способ закрепить эти знания — постоянная практика в реальных языковых ситуациях. Замечайте -ing формы в текстах, которые читаете, анализируйте их функции и сознательно включайте в собственную речь. Поверьте, усилия окупятся сторицей, когда вы почувствуете, насколько естественнее и профессиональнее звучит ваш английский.