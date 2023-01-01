Наклонения в английском языке: секреты естественной речи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка и языковые наставники

Люди, желающие улучшить свои навыки коммуникации на английском языке в профессиональной среде Попадали ли вы когда-нибудь в ситуацию, когда вроде бы знаете все времена английского языка, но всё равно ваши собеседники смотрят с недоумением? Секрет может крыться в неправильном использовании наклонений — грамматической категории, которой часто пренебрегают при изучении английского. Изъявительное, повелительное и особенно коварное сослагательное наклонение — это не просто сухие грамматические термины, а мощные инструменты, способные кардинально изменить смысл высказывания. Давайте раз и навсегда разберёмся, как грамотно использовать эти инструменты, чтобы ваш английский звучал естественно и профессионально. 🔍

Что такое наклонения в английском языке

Наклонение в английском языке — это грамматическая категория глагола, выражающая отношение действия к реальности. Проще говоря, наклонение показывает, рассматривает ли говорящий действие как факт, желание, приказ или гипотетическую ситуацию.

В английском языке существуют три основных наклонения:

Изъявительное (Indicative Mood) — выражает реальные действия в настоящем, прошедшем или будущем

Почему понимание наклонений так важно? Ошибки в их использовании могут серьезно исказить смысл высказывания. Сравните:

"I went to the store" (изъявительное) — Я ходил в магазин (реальный факт)

"I would go to the store if I had time" (сослагательное) — Я бы пошёл в магазин, если бы у меня было время (гипотетическая ситуация)

"Go to the store!" (повелительное) — Иди в магазин! (команда)

Каждое наклонение имеет свои особенности формирования и употребления, которые мы рассмотрим подробнее в следующих разделах.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моей ученицей Мариной, которая прекрасно знала все английские времена, но постоянно попадала в неловкие ситуации при общении с носителями языка. Однажды, вместо вежливой просьбы "I would appreciate if you could help me", она использовала прямолинейное "Help me", чем невольно обидела своего британского коллегу. После того как мы целенаправленно поработали над наклонениями, её английский преобразился: из грамматически правильного, но "роботизированного", он стал живым и естественным. Через месяц практики с акцентом на наклонения Марина получила повышение, отчасти благодаря улучшившимся коммуникативным навыкам с зарубежными партнёрами.

Изъявительное наклонение: основа английской речи

Изъявительное наклонение (Indicative Mood) — самое распространённое и часто используемое наклонение в английском языке. Оно выражает объективную реальность: факты, события и действия, которые происходили, происходят или будут происходить.

Это наклонение охватывает все 12 времен английского языка и используется примерно в 80% нашей повседневной речи. Давайте посмотрим, как работает изъявительное наклонение во всех трёх временах:

Временная группа Пример Контекст использования Present Simple I work every day. Регулярные действия, факты Past Simple She visited Paris last year. Завершённые действия в прошлом Future Simple They will arrive tomorrow. Действия в будущем Present Perfect I have already done my homework. Действия, связывающие прошлое с настоящим

Ключевые характеристики изъявительного наклонения:

Выражает действия, которые рассматриваются как реальные

Используется в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях

Имеет четкую временную отнесенность (прошлое, настоящее, будущее)

Может сочетаться с различными модальными глаголами (can, must, should)

Большинство ошибок при использовании изъявительного наклонения связано с неправильным выбором времени. Например, нередко учащиеся путают Present Perfect и Past Simple или неправильно используют Future in the Past в косвенной речи.

Важно помнить, что изъявительное наклонение — это не просто констатация фактов. С его помощью мы также можем выражать свою уверенность в происходящем: "The sun rises in the east" (абсолютный факт) или "I think it will rain tomorrow" (предположение, но выраженное как потенциальная реальность).

Для правильного использования изъявительного наклонения полезно представлять временную линию и точно определять, где на ней расположено ваше действие. Это поможет выбрать правильное время и форму глагола. 📅

Повелительное наклонение: как правильно отдавать команды

Повелительное наклонение (Imperative Mood) используется, когда мы хотим, чтобы кто-то что-то сделал — от прямых приказов до вежливых просьб и рекомендаций. Это единственное наклонение, которое напрямую обращается к собеседнику, без использования подлежащего.

Структура повелительного наклонения на первый взгляд проста: берём глагол в его базовой форме (без to), опускаем подлежащее — и команда готова. Однако существуют важные нюансы, которые могут сделать ваше высказывание более вежливым или, наоборот, более категоричным.

Тип повелительного предложения Формула Пример Утвердительная команда Базовая форма глагола Close the door. Отрицательная команда Don't + базовая форма глагола Don't be late. Команда для 1-го лица мн. числа Let's + базовая форма глагола Let's go to the cinema. Отрицательная команда для 1-го лица мн. числа Let's not + базовая форма глагола Let's not waste time. Эмфатическая команда Do + базовая форма глагола Do come in!

Повелительное наклонение имеет множество функций в речи:

Приказы и команды: "Stand up straight!" (Стойте прямо!)

"Please, pass me the salt." (Пожалуйста, передайте мне соль.) Инструкции: "First, boil the water. Then add pasta." (Сначала вскипятите воду. Затем добавьте макароны.)

"Have some tea." (Выпейте чаю.) Предостережения: "Be careful on the ice!" (Будьте осторожны на льду!)

Тон и вежливость в повелительном наклонении зависят не от самой грамматической формы, а от дополнительных слов и интонации. Сравните:

"Open the window." — может звучать как приказ

"Please, open the window." — звучит как вежливая просьба

"Would you mind opening the window?" — очень вежливая просьба (технически уже не повелительное, а сослагательное наклонение)

Мария Соколова, переводчик-синхронист

В начале моей карьеры я работала с делегацией британских бизнесменов. Во время одного из совещаний российский руководитель попросил меня передать команду британским коллегам. Я перевела его фразу буквально: "Write this down now!" Увидев удивленные и слегка обиженные лица британцев, я поняла, что допустила ошибку. В английском языке прямые команды без смягчающих слов звучат грубо, в отличие от русского языка, где это норма. После этого случая я всегда трансформирую прямые команды в более вежливые конструкции: "Could you please make a note of this?" или "Would you mind writing this down?" Эта простая техника помогла мне наладить коммуникацию между партнерами и избежать ненужных культурных недоразумений.

При использовании повелительного наклонения важно учитывать культурный контекст. В английском языке прямые команды без смягчающих слов часто воспринимаются как грубость, особенно в британской культуре. Американцы немного прямолинейнее, но и там предпочтительнее смягчать команды.

Интересный факт: повелительное наклонение часто используется в рекламе для создания ощущения срочности и призыва к действию: "Just do it", "Think different", "Taste the feeling". 🎯

Сослагательное наклонение в английском: формы и функции

Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood) считается одним из самых сложных аспектов английской грамматики. Оно выражает желания, предположения, сомнения, условия и действия, которые не являются реальными фактами. По сути, это наклонение позволяет нам говорить о воображаемых, гипотетических ситуациях.

В современном английском языке сослагательное наклонение имеет несколько форм, и каждая из них используется в специфических ситуациях:

Present Subjunctive (настоящее сослагательное) — используется после определённых глаголов и выражений Past Subjunctive (прошедшее сослагательное) — в основном используется в условных предложениях Конструкции с would, could, might — для выражения гипотетических ситуаций

Рассмотрим подробнее каждую из этих форм.

1. Present Subjunctive (настоящее сослагательное)

Эта форма идентична базовой форме глагола (без to) и не изменяется в зависимости от лица или числа. Используется после определенных глаголов и выражений, таких как suggest, recommend, insist, demand, request, а также после it is important/essential/necessary that.

Примеры:

"I suggest that he be more careful." (Я предлагаю, чтобы он был более осторожным.)

Обратите внимание: в третьем лице единственного числа отсутствует окончание -s (he be, not he is; she take, not she takes).

2. Past Subjunctive (прошедшее сослагательное)

Эта форма используется в условных предложениях второго и третьего типа, а также после выражений wish, if only, as if, as though и некоторых других. Для большинства глаголов она совпадает с формой прошедшего времени, но для глагола to be используется were для всех лиц.

Примеры:

"If I were you, I would accept the offer." (Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение.)

3. Конструкции с would, could, might

Эти модальные глаголы часто используются для выражения гипотетических ситуаций, особенно в условных предложениях:

"I would go to the party if I had time." (Я бы пошел на вечеринку, если бы у меня было время.)

Одна из самых распространенных ошибок — путаница в использовании условных предложений. Вот краткое руководство:

Условное предложение 1-го типа (реальное условие): If + Present Simple, Future Simple

Сослагательное наклонение также часто используется в дипломатическом языке и деловой переписке для выражения вежливых просьб и предложений: "Would you be able to attend the meeting?" (Вы могли бы присутствовать на встрече?) 🤝

Практикум: упражнения на наклонения в английском

Теоретическое понимание наклонений — это только половина успеха. Для настоящего мастерства нужна регулярная практика. Ниже представлен комплекс упражнений, который поможет закрепить материал и научиться свободно переключаться между разными наклонениями. 💪

Упражнение 1: Определение наклонения

Определите, какое наклонение используется в следующих предложениях:

The train leaves at 5 PM tomorrow. If I were rich, I would buy a yacht. Please, don't forget to call me. I suggest that he review the contract again. She has been working here for five years.

Ответы: 1 – изъявительное, 2 – сослагательное, 3 – повелительное, 4 – сослагательное, 5 – изъявительное.

Упражнение 2: Трансформация наклонений

Преобразуйте предложения из изъявительного наклонения в сослагательное или повелительное:

You open the window. (→ повелительное) He speaks Spanish fluently. (→ сослагательное: желание) They will come to the party. (→ повелительное: приглашение) She knows the answer. (→ сослагательное: сомнение) We are going to the cinema. (→ сослагательное: условие)

Примеры ответов:

Open the window! I wish he spoke Spanish fluently. Do come to the party! I doubt that she knows the answer. If we had time, we would go to the cinema.

Упражнение 3: Заполнение пропусков

Вставьте глаголы в нужной форме, учитывая требуемое наклонение:

If I _ (be) you, I would apologize. The teacher insists that every student _ (complete) the assignment. _ (not touch) that wire, it's dangerous! I wish it _ (be) summer all year round. If she _ (study) harder, she would have passed the exam.

Ответы: 1 – were, 2 – complete, 3 – Don't touch, 4 – were, 5 – had studied.

Упражнение 4: Условные предложения

Составьте условные предложения всех трех типов, используя следующие пары ситуаций:

rain / stay at home win the lottery / travel the world know the answer / pass the test

Примеры ответов:

Тип 1: If it rains, I will stay at home. Тип 2: If I won the lottery, I would travel the world. Тип 3: If I had known the answer, I would have passed the test.

Упражнение 5: Перевод с русского на английский

Переведите предложения, обращая особое внимание на наклонение:

Не опаздывайте на встречу. Я бы купил эту книгу, если бы она не была такой дорогой. Жаль, что его сейчас нет здесь. Они настаивают, чтобы мы пришли вовремя. Я работаю в этой компании уже десять лет.

Примеры ответов:

Don't be late for the meeting. I would buy this book if it weren't so expensive. I wish he were here now. They insist that we come on time. I have been working for this company for ten years.

Для эффективной практики рекомендую выполнять эти упражнения регулярно, постепенно увеличивая сложность. Также полезно обратить внимание на использование наклонений в художественной литературе, фильмах и сериалах на английском языке — это поможет понять, как наклонения функционируют в живой речи.

И помните: каждое наклонение имеет свою эмоциональную окраску и коммуникативную функцию. Изъявительное — для фактов, повелительное — для действий, сослагательное — для возможностей. Освоив все три, вы значительно обогатите свою речь и сможете точнее выражать свои мысли на английском языке. 🌟