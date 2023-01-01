Going to в английском: пошаговое руководство для изучающих язык

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на начальном уровне

Преподаватели английского языка, ищущие эффективные методы объяснения

Лица, которые хотят улучшить свои разговорные навыки в английском языке Вы когда-нибудь замечали, как просто звучит "I'm going to visit London" в устах носителя языка, но как непросто бывает самому правильно построить такую фразу? Конструкция "going to" — одна из тех грамматических структур английского языка, которая кажется интуитивно понятной, но при этом вызывает массу вопросов у изучающих. Я собрал пошаговое руководство, которое раскроет все секреты этой конструкции и поможет вам уверенно использовать её в повседневной речи. Больше никаких сомнений и ошибок — только чёткое понимание и правильное применение! 🚀

Что такое going to: основы конструкции для начинающих

Конструкция "going to" — это одна из грамматических структур английского языка для выражения будущего времени. По сути, это комбинация глагола "to be" в настоящем времени (am/is/are) с глагольной формой "going to", после которой следует основной глагол в базовой форме.

Давайте рассмотрим базовую формулу:

Подлежащее + глагол to be (am/is/are) + going to + основной глагол I am going to study tonight. She is going to call you later. They are going to visit Paris next summer.

На первый взгляд может показаться, что конструкция связана с глаголом "to go" в значении "идти", но это не так. В данном контексте "going to" функционирует как единая грамматическая конструкция, указывающая на намерение или планы на будущее.

Анна, преподаватель английского языка Когда я только начинала изучать английский, "going to" казалась мне очень странной конструкцией. Я постоянно путалась, пытаясь понять, когда использовать её, а когда — Future Simple. Всё изменилось, когда мой преподаватель предложил простую ассоциацию: "going to" — это как мостик между настоящим и будущим. Если у вас уже сейчас есть намерение или план что-то сделать в будущем, используйте "going to". Это сработало как волшебство! Теперь, обучая своих студентов, я всегда начинаю объяснение именно с этой метафоры, и вижу, как быстро проясняется понимание в их глазах.

Важно понимать, что "going to" не просто выражает будущее время, но имеет свои специфические оттенки значения, отличающие его от других способов выражения будущего в английском языке.

Выражает намерение или план, сформированный заранее

Указывает на событие, которое, скорее всего, произойдет на основе имеющихся доказательств

Используется для предсказаний, основанных на видимых признаках

Эта конструкция особенно полезна для начинающих, так как она проста в формировании и широко используется в повседневной разговорной речи. 🗣️

Правила формирования going to в разных типах предложений

Чтобы уверенно использовать "going to" в речи, необходимо знать, как правильно формировать эту конструкцию в разных типах предложений: утвердительных, отрицательных и вопросительных. Давайте разберем каждый случай.

Утвердительные предложения

Формула утвердительного предложения с "going to":

Подлежащее + am/is/are + going to + основной глагол

I am going to watch a movie tonight.

You are going to pass the exam.

She is going to visit her grandmother next week.

Отрицательные предложения

В отрицательных предложениях добавляется частица "not" после глагола "to be":

Подлежащее + am/is/are + not + going to + основной глагол

I am not going to attend the meeting.

They are not going to buy a new car this year.

He is not going to call you back.

Обратите внимание на сокращенные формы, которые часто используются в разговорной речи:

I'm not going to = I ain't gonna (очень неформально!)

He's not going to = He isn't going to

They're not going to = They aren't going to

Вопросительные предложения

Для формирования вопроса глагол "to be" ставится перед подлежащим:

Am/Is/Are + подлежащее + going to + основной глагол?

Are you going to apply for that job?

Is she going to come to the party?

Am I going to regret this decision?

Специальные вопросы

При формировании специального вопроса вопросительное слово ставится в начало предложения:

Вопросительное слово + am/is/are + подлежащее + going to + основной глагол?

What are you going to wear to the wedding?

When is he going to arrive?

Why are they going to sell their house?

Важно помнить, что после "going to" всегда используется базовая форма глагола (без частицы "to"). Например: "She is going to study", а не "She is going to to study" или "She is going to studying". 📝

Когда использовать going to: главные случаи применения

Конструкция "going to" не просто выражает будущее время — она имеет конкретные случаи применения, которые важно различать для корректного использования в речи. Рассмотрим основные ситуации, когда эта конструкция незаменима.

1. Запланированные действия

Когда вы говорите о действиях, которые уже запланировали или приняли решение совершить:

I'm going to start a new diet next month. (Я собираюсь начать новую диету в следующем месяце.)

We're going to renovate our kitchen this summer. (Мы собираемся отремонтировать кухню этим летом.)

She's going to apply for a scholarship. (Она собирается подать заявку на стипендию.)

2. Прогнозы на основе текущих доказательств

Когда вы делаете предсказание, основанное на том, что видите в настоящий момент:

Look at those dark clouds! It's going to rain. (Посмотри на эти тёмные тучи! Будет дождь.)

The economy is improving. Prices are going to fall soon. (Экономика улучшается. Цены скоро упадут.)

She looks pale. I think she's going to faint. (Она выглядит бледной. Думаю, она сейчас упадёт в обморок.)

Михаил, переводчик Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, которая идеально иллюстрирует использование "going to". Во время перерыва я услышал, как один делегат сказал другому: "I'm going to introduce you to the CEO after lunch". В этот момент я понял, что носители языка используют эту конструкцию совершенно естественно, когда говорят о предварительно обдуманных планах. После конференции я начал сознательно применять этот паттерн в своей речи, и заметил, как мой английский стал звучать более аутентично. Теперь я всегда использую "going to", когда хочу подчеркнуть, что уже решил что-то сделать, особенно если решение было принято до момента разговора.

3. Неизбежные события

Когда вы говорите о событиях, которые, по вашему мнению, неизбежно произойдут:

The population is growing too fast. We're going to face a housing crisis. (Население растет слишком быстро. Мы столкнемся с жилищным кризисом.)

If you keep eating so much sugar, you're going to get diabetes. (Если ты продолжишь есть так много сахара, у тебя будет диабет.)

4. Когда решение уже принято

"Going to" часто используется, когда решение было принято до момента разговора, даже если об этом не говорится явно:

I'm going to take a taxi home tonight. (Я поеду домой на такси сегодня вечером.) — Решение уже принято.

We're going to hire a new assistant. (Мы собираемся нанять нового помощника.) — Решение уже обсуждалось и принято.

Ситуация Пример с going to Комментарий Запланированное действие I'm going to call my mom tonight. Решение уже принято Видимые признаки Look at the sky! It's going to snow. Основано на наблюдении Неизбежное событие The bridge is unstable. It's going to collapse. Логическое предсказание Предварительное решение We're going to sell our car next month. Решение принято до разговора

Правильное понимание этих случаев поможет вам не только корректно использовать "going to", но и точнее выражать свои мысли на английском языке. 🎯

Going to vs. другие способы выражения будущего времени

В английском языке существует несколько способов выражения будущего времени, и каждый имеет свои нюансы. Понимание различий между ними поможет вам выбрать наиболее подходящую конструкцию для каждой конкретной ситуации.

Going to vs. Future Simple (will)

Это самое распространенное сравнение, вызывающее вопросы у изучающих английский язык.

Going to используется для запланированных действий или предсказаний, основанных на текущих доказательствах:

используется для запланированных действий или предсказаний, основанных на текущих доказательствах: I'm going to study medicine. (Решение уже принято)

Look at those clouds! It's going to rain. (Предсказание на основе видимых признаков)

Will используется для спонтанных решений, обещаний, предсказаний без видимых доказательств, и общих утверждений о будущем:

используется для спонтанных решений, обещаний, предсказаний без видимых доказательств, и общих утверждений о будущем: I'll help you with your bags. (Спонтанное решение)

I think it will rain tomorrow. (Предсказание без видимых признаков)

Going to vs. Present Continuous для будущего

Present Continuous также может выражать будущее время, но с определенными отличиями:

Going to подчеркивает намерение или план:

подчеркивает намерение или план: I'm going to visit my grandmother. (Общее намерение)

Present Continuous используется для конкретных, фиксированных договоренностей, особенно с указанием времени и места:

используется для конкретных, фиксированных договоренностей, особенно с указанием времени и места: I'm visiting my grandmother this Sunday at 2 PM. (Конкретная договоренность)

Going to vs. Future Perfect

Эти конструкции имеют совершенно разные функции:

Going to выражает намерение или предсказание:

выражает намерение или предсказание: I'm going to finish this project. (Я собираюсь закончить этот проект.)

Future Perfect (will have + past participle) выражает действие, которое будет завершено к определенному моменту в будущем:

(will have + past participle) выражает действие, которое будет завершено к определенному моменту в будущем: I will have finished this project by next week. (Я закончу этот проект к следующей неделе.)

Практическое сравнение

Рассмотрим несколько ситуаций и подходящие конструкции для них:

Ситуация Going to Will Present Continuous Спонтанное решение ❌ ✅ I'll help you. ❌ Предварительный план ✅ I'm going to learn Japanese. ❌ ❌ Фиксированная договоренность ❌ ❌ ✅ I'm meeting John at 5 PM. Предсказание на основе наблюдений ✅ It's going to explode! ❌ ❌ Общее предсказание о будущем ❌ ✅ Robots will replace many jobs. ❌

Выбор правильной конструкции для выражения будущего времени зависит от контекста и ваших намерений. Со временем и практикой вы будете выбирать их интуитивно, как это делают носители языка. 🕒

Практические упражнения для закрепления going to

Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте закрепим понимание конструкции "going to" с помощью разнообразных упражнений. Они помогут вам не только запомнить правила, но и научиться интуитивно чувствовать, когда эта конструкция уместна. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Заполните пропуски

Вставьте правильную форму конструкции "going to":

I ____ (study) for my exam tonight. They ____ (not/attend) the conference. ____ she ____ (visit) her parents this weekend? We ____ (have) dinner at a restaurant. The weather forecast says it ____ (rain) tomorrow.

Ответы: 1. am going to study 2. are not going to attend 3. Is she going to visit 4. are going to have 5. is going to rain

Упражнение 2: Преобразуйте предложения

Измените следующие предложения, используя конструкцию "going to":

I will buy a new car. → ____ Will you travel to Spain? → ____ She won't finish her project on time. → ____ We will move to a new apartment. → ____ They will not accept your offer. → ____

Ответы: 1. I am going to buy a new car. 2. Are you going to travel to Spain? 3. She is not going to finish her project on time. 4. We are going to move to a new apartment. 5. They are not going to accept your offer.

Упражнение 3: Ситуативные задачи

Для каждой ситуации напишите предложение с конструкцией "going to":

Вы видите тёмные тучи на небе. У вас есть билеты на концерт в следующую субботу. Ваш друг выглядит очень уставшим. Вы решили начать учить новый язык. Вы замечаете, что ваш телефон разряжается.

Примеры ответов: 1. It's going to rain. 2. I'm going to attend a concert next Saturday. 3. You look tired. You're going to need some rest. 4. I'm going to learn a new language. 5. My phone is going to die soon.

Упражнение 4: Определите правильный вариант

Выберите, какая конструкция (going to или will) больше подходит для каждой ситуации:

Спонтанное решение: "The phone is ringing. I ____ answer it." План: "I ____ study medicine when I graduate." Обещание: "I ____ always love you." Предсказание на основе видимых признаков: "Look at her face! She ____ cry." Общее предсказание о будущем: "I think computers ____ become even more important in education."

Ответы: 1. will 2. am going to 3. will 4. is going to 5. will

Упражнение 5: Мини-диалоги

Закончите следующие мини-диалоги, используя конструкцию "going to":

A: Do you have any plans for the weekend? B: Yes, I ____ A: Why are you wearing your running shoes? B: I ____ A: The team hasn't prepared for the presentation. B: Oh no! They ____ A: Have you decided on a name for your baby? B: Yes, we ____ A: That glass is on the edge of the table! B: Watch out! It ____

Примеры ответов: 1. Yes, I'm going to visit my parents. 2. I'm going to go for a run. 3. Oh no! They're going to fail. 4. Yes, we're going to name her Emma. 5. Watch out! It's going to fall.

Регулярно выполняйте подобные упражнения, и вскоре вы заметите, что использование конструкции "going to" станет для вас естественным и интуитивным. Практика — ключ к успеху в изучении любого аспекта языка! 🔑