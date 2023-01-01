Пассивный залог в Past Perfect: правила, схемы и упражнения#Изучение английского
Когда мои студенты впервые сталкиваются с пассивным залогом в Past Perfect, они часто выглядят как путешественники, внезапно оказавшиеся в лабиринте без карты. "Мы ещё не до конца освоили активный Past Perfect, а тут ещё и пассивный!" — слышу я эти отчаянные возгласы. Но поверьте опыту преподавателя с 15-летним стажем: эта грамматическая конструкция не просто преодолимое препятствие, а мощный инструмент, который превратит вашу английскую речь из базовой в изысканную. Давайте раскроем секреты пассивного залога в Past Perfect, вооружившись чёткими правилами, наглядными схемами и эффективными упражнениями. 🔍
Что такое пассивный залог в Past Perfect: основные правила
Пассивный залог в Past Perfect (прошедшем совершенном времени) – это грамматическая конструкция, которая используется, когда нужно подчеркнуть, что действие было завершено к определённому моменту в прошлом, при этом объект действия становится подлежащим, а исполнитель отходит на второй план или вовсе опускается.
В отличие от активного залога, где фокус на том, кто совершает действие, пассивный залог смещает внимание на результат или на того, кто это действие претерпевает. Эта особенность делает пассивный залог незаменимым в научных текстах, официальных документах и ситуациях, когда исполнитель действия неизвестен или несущественен.
Елена Николаева, старший преподаватель английского языка
На третьем курсе я преподавала группе студентов-международников, готовящихся к дипломатической службе. Когда мы дошли до пассивного залога в Past Perfect, один из студентов недоумевал: "Зачем нам эта конструкция? Я никогда не слышал её в разговорной речи!"
Через неделю этот же студент пришёл на занятие с горящими глазами. Он анализировал международные соглашения для своей курсовой и обнаружил, что текст буквально пронизан пассивным залогом в Past Perfect. "The agreement had been signed before the conflict escalated" (Соглашение было подписано до эскалации конфликта). Тогда он понял, что без этой конструкции невозможно точно передать хронологию событий в официальных документах.
Эта история наглядно демонстрирует, что пассивный залог в Past Perfect – не просто грамматическое упражнение, а жизненно необходимый инструмент в определенных профессиональных сферах.
Основные случаи использования пассивного залога в Past Perfect:
- Когда важен объект действия, а не субъект: "The ancient manuscript had been preserved for centuries" (Древняя рукопись была сохранена на протяжении веков).
- Когда субъект действия неизвестен: "The money had been stolen before we arrived" (Деньги были украдены до нашего прибытия).
- Когда хотим сделать предложение более формальным или дипломатичным: "Mistakes had been made in the previous report" (В предыдущем отчёте были допущены ошибки).
- Чтобы подчеркнуть, что действие было завершено до другого действия в прошлом: "By the time we reached the theater, the play had already been started" (К тому времени как мы добрались до театра, спектакль уже начался).
|Активный залог в Past Perfect
|Пассивный залог в Past Perfect
|Someone had stolen my car.
|My car had been stolen.
|The chef had prepared the dinner.
|The dinner had been prepared.
|They had completed the project before the deadline.
|The project had been completed before the deadline.
|The committee had approved his proposal.
|His proposal had been approved by the committee.
Формирование конструкции: had been + причастие III
Пассивный залог в Past Perfect образуется по чёткой формуле: вспомогательный глагол had + been + причастие прошедшего времени (Past Participle или причастие III). Эта структура может показаться сложной на первый взгляд, но освоив её компоненты, вы легко сможете формировать даже самые сложные предложения. 🧩
Давайте разберём формирование этой конструкции по шагам:
- Had – это форма глагола have в прошедшем времени, которая указывает на то, что действие произошло до определённого момента в прошлом.
- Been – это форма причастия прошедшего времени (Past Participle) от глагола be, необходимая для образования пассивного залога.
- Причастие III (Past Participle) основного глагола – для правильных глаголов это форма с окончанием -ed (worked, played), для неправильных глаголов – третья форма из таблицы неправильных глаголов (written, taken, done).
Объединяя все эти компоненты, мы получаем структуру had been + Past Participle, которая и составляет пассивный залог в Past Perfect.
Для большей наглядности рассмотрим трансформацию активного предложения в пассивное:
|Этап
|Активный залог
|Пассивный залог
|Исходное предложение
|The author had written the book.
|Переставляем элементы
|The book + [пассивная форма глагола write] + by the author.
|Применяем формулу had been + Past Participle
|The book had been written by the author.
|Упрощённый вариант (без указания исполнителя)
|The book had been written.
Важно помнить о некоторых нюансах при формировании пассивного залога в Past Perfect:
- В отрицательных предложениях отрицание not ставится после had: The book had not been written yet.
- В вопросительных предложениях had выносится в начало: Had the book been written by then?
- Исполнитель действия вводится с помощью предлога by: The house had been built by local craftsmen.
- Инструмент или средство вводится с помощью предлога with: The letter had been written with a golden pen.
Пассивный залог Past Perfect: схемы построения предложений
Для уверенного использования пассивного залога в Past Perfect необходимо чётко представлять структуру различных типов предложений. Визуализация через схемы существенно облегчает этот процесс и помогает избежать типичных ошибок. 📊
Рассмотрим основные схемы построения предложений с пассивным залогом в Past Perfect:
- Утвердительные предложения: Subject + had been + Past Participle (+ by + agent) Пример: The document had been signed by the CEO.
- Отрицательные предложения: Subject + had not been + Past Participle (+ by + agent) Пример: The report had not been reviewed by the committee.
- Общие вопросы: Had + subject + been + Past Participle (+ by + agent)? Пример: Had the problem been solved by the experts?
- Специальные вопросы: Question word + had + subject + been + Past Participle (+ by + agent)? Пример: When had the decision been made by the board?
- Альтернативные вопросы: Had + subject + been + Past Participle + or + Past Participle (+ by + agent)? Пример: Had the letter been typed or written by hand?
- Разделительные вопросы: Subject + had been + Past Participle, hadn't it/he/she/they? Subject + hadn't been + Past Participle, had it/he/she/they? Пример: The contract had been signed, hadn't it?
Чтобы лучше понять, как работают эти схемы на практике, рассмотрим несколько примеров с разбором:
Михаил Левченко, методист по английскому языку
Когда я только начинал работу методистом в языковой школе, ко мне обратился преподаватель с проблемой: его ученики постоянно путались в пассивном залоге Past Perfect, особенно в вопросительных и отрицательных формах.
Я разработал для них систему визуальных подсказок – цветные схемы построения предложений, где каждый элемент был обозначен своим цветом: красный для had, зелёный для been, синий для причастия III и т.д. Мы распечатали эти схемы на карточках.
На следующем занятии преподаватель предложил ученикам собрать из цветных карточек различные типы предложений. Сначала процесс шёл медленно, но постепенно ученики начали схватывать логику. К концу урока многие уже могли без подсказок составить правильные предложения.
Через месяц преподаватель сообщил, что ошибок в пассивном залоге Past Perfect стало на 70% меньше. Этот опыт убедил меня, что визуализация грамматических структур – один из самых эффективных методов их усвоения, особенно для людей с визуальным типом восприятия.
Важно помнить о типичных ошибках при построении предложений с пассивным залогом в Past Perfect:
- Пропуск been: ❌ The house had built. ✅ The house had been built.
- Неправильное образование Past Participle: ❌ The letter had been wrote. ✅ The letter had been written.
- Неправильный порядок слов в вопросительных предложениях: ❌ Had been the project completed? ✅ Had the project been completed?
- Ошибки с предлогами при указании исполнителя: ❌ The cake had been baked from my mother. ✅ The cake had been baked by my mother.
Применение пассивного залога в Past Perfect на практике
Теоретическое понимание пассивного залога в Past Perfect – лишь полдела. Истинное мастерство приходит с осознанием, когда и как применять эту конструкцию в различных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим основные контексты использования и стилистические особенности этой грамматической формы. 🔄
Пассивный залог в Past Perfect особенно эффективен в следующих случаях:
- Академическое и научное письмо: "By the end of the 19th century, several theories about light propagation had been developed." (К концу 19 века было разработано несколько теорий о распространении света.)
- Журналистика и новостные сводки: "The president confirmed that the hostages had been released before the military operation began." (Президент подтвердил, что заложники были освобождены до начала военной операции.)
- Историческое повествование: "The ancient city had been abandoned long before archaeologists discovered it in 1923." (Древний город был заброшен задолго до того, как археологи обнаружили его в 1923 году.)
- Юридические документы: "The defendant claimed that the evidence had been tampered with prior to the investigation." (Подсудимый утверждал, что доказательства были подделаны до начала расследования.)
- Официальная корреспонденция: "We regret to inform you that your application had been rejected before the new policies were implemented." (С сожалением сообщаем, что ваша заявка была отклонена до введения новых правил.)
Стилистические особенности использования пассивного залога в Past Perfect:
- Придаёт тексту формальность и объективность – идеально для деловой и научной коммуникации.
- Помогает создать дистанцию между действием и его исполнителем – полезно в дипломатических формулировках.
- Позволяет выстраивать сложные временные последовательности в повествовании – незаменимо для исторических текстов.
- Акцентирует внимание на результате действия, а не на его исполнителе – эффективно в аналитических материалах.
- Смягчает критику или негативную информацию – ценно в корпоративной коммуникации.
При этом важно избегать перегруженности текста пассивными конструкциями, особенно в разговорной речи или неформальной письменной коммуникации. Умение балансировать между активным и пассивным залогом – признак высокого уровня владения английским языком.
Сравним примеры использования пассивного залога в разных стилях речи:
|Стиль
|Активный залог
|Пассивный залог (Past Perfect)
|Разговорный
|"I couldn't find my keys because someone had moved them."
|"I couldn't find my keys because they had been moved."
|Академический
|"Researchers compiled the data after they had completed all experiments."
|"The data was compiled after all experiments had been completed."
|Деловой
|"Our team had finalized the report before the meeting."
|"The report had been finalized before the meeting."
|Литературный
|"The rain had washed away all traces of the visitor."
|"All traces of the visitor had been washed away by the rain."
Упражнения для закрепления пассивного залога в Past Perfect
Теория без практики – это как автомобиль без топлива: выглядит внушительно, но никуда не едет. Предлагаю комплекс упражнений, разработанных специально для закрепления навыков использования пассивного залога в Past Perfect. Эти задания помогут вам не просто запомнить конструкцию, но и научиться применять её интуитивно. 📝
Упражнение 1: Трансформация предложений Преобразуйте предложения из активного залога в пассивный, сохраняя время Past Perfect.
- Someone had stolen my bike before I returned. → My bike had been stolen before I returned.
- The company had already rejected his proposal when he called. → His proposal had already been rejected by the company when he called.
- The storm had destroyed three houses in the village. → Three houses in the village had been destroyed by the storm.
- The police had arrested the suspect before the press conference. → The suspect had been arrested by the police before the press conference.
- The critics had praised the novel before it became a bestseller. → The novel had been praised by the critics before it became a bestseller.
Упражнение 2: Заполните пропуски Вставьте правильную форму глагола в скобках, используя пассивный залог в Past Perfect.
- By the time I arrived, the decision __ (make). had been made
- The exhibition __ (visit) by thousands of people before it closed. had been visited
- She discovered that her email account __ (hack). had been hacked
- The ancient manuscript __ (preserve) in the monastery for centuries. had been preserved
- All security measures __ (implement) before the presidential visit. had been implemented
Упражнение 3: Исправление ошибок Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях с пассивным залогом в Past Perfect.
- The book had wrote by a famous author. → The book had been written by a famous author.
- The window had been break before we noticed. → The window had been broken before we noticed.
- The project had completed by the deadline. → The project had been completed by the deadline.
- The criminals had been catch before they could leave the country. → The criminals had been caught before they could leave the country.
- The letter had been sending to the wrong address. → The letter had been sent to the wrong address.
Упражнение 4: Составление предложений Составьте предложения в пассивном залоге в Past Perfect, используя предложенные элементы.
- the concert / cancel / before / we / arrive → The concert had been cancelled before we arrived.
- the documents / sign / by / the time / the meeting / start → The documents had been signed by the time the meeting started.
- the painting / restore / before / the exhibition / open → The painting had been restored before the exhibition opened.
- all tickets / sell / by / last week → All tickets had been sold by last week.
- the mistake / notice / not / until / it was too late → The mistake had not been noticed until it was too late.
Упражнение 5: Составление вопросов Преобразуйте утверждения в вопросы, сохраняя пассивный залог в Past Perfect.
- The room had been cleaned before the guests arrived. → Had the room been cleaned before the guests arrived?
- The movie had been shown at the festival. → Had the movie been shown at the festival?
- The bridge had not been repaired after the flood. → Had the bridge not been repaired after the flood?
- Their marriage had been announced in the newspaper. → Had their marriage been announced in the newspaper?
- The truth had been revealed before the election. → Had the truth been revealed before the election?
Освоение пассивного залога в Past Perfect — это не просто изучение ещё одной грамматической формы. Это расширение ваших возможностей в точной передаче хронологии событий и создании стилистически выверенных текстов. Каждая грамматическая конструкция — это новый инструмент в вашем лингвистическом арсенале, который позволяет выражать мысли с большей точностью и элегантностью. Практикуйте пассивный залог в Past Perfect регулярно, обращайте внимание на его использование в текстах профессиональных авторов, и вскоре вы заметите, как ваш английский приобретает более аутентичное звучание. 🌟