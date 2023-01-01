Неправильный глагол come в английском: формы, употребление, нюансы

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Студенты, изучающие английский язык
Преподаватели английского языка
Заинтересованные в улучшении своих навыков общения на английском Глагол "come" — один из тех кирпичиков английского языка, без которых невозможно построить полноценную речь. Когда студенты встречают этот неправильный глагол впервые, многих пугает необходимость запоминать особые формы и многочисленные фразовые варианты. Однако именно освоение "come" открывает дверь к более естественному и беглому общению. Этот универсальный глагол движения не только помогает описать физическое перемещение, но и формирует десятки идиоматических выражений, без которых английская речь звучит неестественно. Давайте разберемся с его формами, спряжением и особенностями употребления — от базовых правил до тонкостей, которые отличают уверенного говорящего от новичка. 🚶‍♂️

Формы и спряжение глагола come: инфинитив, прошедшее, причастие

Глагол "come" входит в список базовых неправильных глаголов английского языка и имеет три основные формы, которые необходимо запомнить:

Базовая форма (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) come came come

Особенность глагола "come" заключается в том, что его первая и третья формы совпадают, что может вызывать путаницу у начинающих изучать язык. Эта характеристика роднит его с некоторыми другими неправильными глаголами, такими как "become" или "run".

Спряжение глагола "come" в различных временах имеет свои особенности:

Present Simple : I/you/we/they come, he/she/it comes

: I/you/we/they come, he/she/it comes Past Simple : I/you/he/she/it/we/they came

: I/you/he/she/it/we/they came Present Perfect : I/you/we/they have come, he/she/it has come

: I/you/we/they have come, he/she/it has come Past Perfect : I/you/he/she/it/we/they had come

: I/you/he/she/it/we/they had come Future Simple: I/you/he/she/it/we/they will come

При изучении спряжения глагола "come" важно обратить внимание на его использование с предлогами, что часто меняет смысловой оттенок высказывания. Например, "come to" может означать "прибыть в определенное место" или "прийти к определенному решению", в зависимости от контекста.

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории

Однажды на уроке с группой продвинутого уровня я провела эксперимент. Попросила студентов в течение пяти минут записать все возможные контексты употребления глагола "come", которые они знают. Результат удивил всех: даже самые сильные ученики вспомнили не более 8-10 вариантов. Когда же мы вместе составили полный список, включая фразовые глаголы и идиомы, получилось более 40 различных способов использования! Этот момент стал переломным для многих студентов. Они поняли, что знание базовых форм — это лишь верхушка айсберга. После этого занятия я заметила, как они стали более внимательно относиться к контексту и нюансам употребления даже самых простых глаголов.

Причастие настоящего времени (Participle I) от глагола "come" образуется стандартным способом — путем добавления окончания -ing: coming. Эта форма используется для образования времен группы Continuous и в функции определения или обстоятельства.

Например:

The coming week will be very busy. (Наступающая неделя будет очень занятой.)

He is coming to the party tonight. (Он придет на вечеринку сегодня вечером.)

Come в настоящем времени: особенности употребления

Глагол "come" в настоящем времени отличается разнообразием смысловых оттенков. Рассмотрим ключевые особенности его употребления, которые помогут избежать типичных ошибок. 🕒

В Present Simple глагол "come" часто используется в следующих случаях:

Регулярные действия и расписания : He comes to work at 9 am every day. (Он приходит на работу в 9 утра каждый день.)

: He comes to work at 9 am every day. (Он приходит на работу в 9 утра каждый день.) Факты и общеизвестные истины : Good ideas often come when you least expect them. (Хорошие идеи часто приходят, когда их меньше всего ожидаешь.)

: Good ideas often come when you least expect them. (Хорошие идеи часто приходят, когда их меньше всего ожидаешь.) Инструкции и руководства: First, you come to the crossroads and turn right. (Сначала вы подходите к перекрестку и поворачиваете направо.)

В Present Continuous форма "coming" указывает на:

Действие, происходящее в момент речи : Look! The bus is coming. (Смотри! Автобус едет.)

: Look! The bus is coming. (Смотри! Автобус едет.) Запланированные действия в ближайшем будущем : She is coming to visit us this weekend. (Она приезжает навестить нас в эти выходные.)

: She is coming to visit us this weekend. (Она приезжает навестить нас в эти выходные.) Развивающиеся тенденции: Voice assistants are coming into our everyday life. (Голосовые помощники входят в нашу повседневную жизнь.)

Важно отметить особенность глагола "come", связанную с направлением движения. В отличие от "go", глагол "come" обычно указывает на движение в направлении говорящего или слушающего:

Come (движение к говорящему/слушающему) Go (движение от говорящего/слушающего) Are you coming to my party tomorrow? Are you going to the cinema tonight? Come here, please. Go there and wait for me. My parents are coming to visit me. I am going to visit my parents.

В Present Perfect глагол "come" используется, чтобы показать, что действие произошло в прошлом, но имеет связь с настоящим:

The guests have come already. (Гости уже пришли. — Они сейчас здесь.)

She has come a long way since she started her business. (Она прошла долгий путь с тех пор, как начала свой бизнес.)

Обратите внимание на выражение "to come true" (сбываться), которое часто встречается в настоящем времени:

Dreams come true if you work hard enough. (Мечты сбываются, если ты достаточно усердно работаешь.)

His prediction is coming true. (Его предсказание сбывается.)

Еще одна распространенная ошибка — неправильное использование временных предлогов с глаголом "come":

Правильно : Spring comes after winter. (Весна приходит после зимы.)

: Spring comes after winter. (Весна приходит после зимы.) Неправильно: Spring comes since winter.

Использование прошедшей формы came в предложениях

Прошедшая форма "came" — ключевой элемент для построения высказываний о действиях, произошедших в прошлом. Рассмотрим основные ситуации употребления данной формы и нюансы, на которые стоит обратить внимание. ⏮️

В Past Simple форма "came" используется для обозначения:

Однократного действия в прошлом : He came to London in 2010. (Он приехал в Лондон в 2010 году.)

: He came to London in 2010. (Он приехал в Лондон в 2010 году.) Последовательности действий в прошлом : She came home, took off her coat and called her mother. (Она пришла домой, сняла пальто и позвонила своей матери.)

: She came home, took off her coat and called her mother. (Она пришла домой, сняла пальто и позвонила своей матери.) Привычных действий в прошлом (часто с наречиями always, usually, often): He always came early to classes. (Он всегда приходил на занятия рано.)

Важно помнить о правильном использовании временных маркеров с "came":

Точное время : She came at 5 o'clock. (Она пришла в 5 часов.)

: She came at 5 o'clock. (Она пришла в 5 часов.) Период в прошлом : They came during the summer. (Они приехали летом.)

: They came during the summer. (Они приехали летом.) Указание на день : The parcel came yesterday. (Посылка пришла вчера.)

: The parcel came yesterday. (Посылка пришла вчера.) Указание на год/дату: We came on May 5th. (Мы приехали 5 мая.)

При повествовании о прошлых событиях форма "came" часто используется в связке с другими глаголами в прошедшем времени:

The storm came suddenly when we were walking in the park. (Гроза началась внезапно, когда мы гуляли в парке.)

В косвенной речи также может использоваться форма "came" при соблюдении правил согласования времен:

Прямая речь : He said, "I will come tomorrow." (Он сказал: "Я приду завтра".)

: He said, "I will come tomorrow." (Он сказал: "Я приду завтра".) Косвенная речь: He said that he would come the next day. (Он сказал, что придет на следующий день.)

Распространенные выражения с "came" в прошедшем времени:

came across (случайно встретить, наткнуться): I came across an old photo album while cleaning the attic. (Я наткнулся на старый фотоальбом, когда убирал чердак.)

came up with (придумать): She came up with a brilliant idea for the project. (Она придумала блестящую идею для проекта.)

came to (прийти в сознание): He fainted but came to after a few minutes. (Он потерял сознание, но пришел в себя через несколько минут.)

came about (произойти, возникнуть): How did the argument come about? (Как возник этот спор?)

Михаил Соколов, переводчик художественной литературы

Работая над переводом романа американского автора, я столкнулся с интересной задачей: текст изобиловал различными формами глагола "come", причем каждый случай имел свой уникальный контекст и оттенок. Изначально я машинально переводил все одинаково — "пришел", "прибыл". Но когда перечитал черновик, обнаружил, что перевод звучит монотонно и теряется богатство оригинала. Пришлось вернуться и кропотливо подобрать для каждого случая наиболее точный эквивалент: "нагрянул", "возник", "посетил", "явился", "наведался", "подоспел". Этот опыт показал мне, насколько глубоко можно проработать даже такой простой глагол как "come". С тех пор я всегда рекомендую студентам-лингвистам: никогда не думайте, что вы полностью освоили даже самый базовый глагол. В каждом контексте он может раскрыться по-новому.

Использование "came" в условных предложениях второго типа также заслуживает внимания:

If he came to the party, we would have a great time. (Если бы он пришел на вечеринку, мы бы отлично провели время.)

Фразовые глаголы с come и их значения в английском

Фразовые глаголы с "come" — неисчерпаемый источник для обогащения словарного запаса и придания речи естественности. Они передают множество значений, которые невозможно выразить одним словом, и широко используются как в повседневной речи, так и в формальных контекстах. 🔄

Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с "come" по тематическим группам:

Come across — случайно встретить, наткнуться: I came across an interesting article while browsing the internet. (Я наткнулся на интересную статью, просматривая интернет.)

— случайно встретить, наткнуться: I came across an interesting article while browsing the internet. (Я наткнулся на интересную статью, просматривая интернет.) Come along — прогрессировать; присоединиться: The project is coming along nicely. Why don't you come along to the party? (Проект хорошо продвигается. Почему бы тебе не присоединиться к вечеринке?)

— прогрессировать; присоединиться: The project is coming along nicely. Why don't you come along to the party? (Проект хорошо продвигается. Почему бы тебе не присоединиться к вечеринке?) Come back — вернуться: She came back from vacation yesterday. (Она вернулась из отпуска вчера.)

— вернуться: She came back from vacation yesterday. (Она вернулась из отпуска вчера.) Come down — спуститься; снизиться (о ценах): Come down from the roof, it's dangerous! The prices have finally come down. (Спустись с крыши, это опасно! Цены наконец снизились.)

— спуститься; снизиться (о ценах): Come down from the roof, it's dangerous! The prices have finally come down. (Спустись с крыши, это опасно! Цены наконец снизились.) Come down with — заболеть: He has come down with the flu. (Он заболел гриппом.)

Продолжим список важных фразовых глаголов с "come":

Come forward — выступить, заявить о себе: Witnesses were asked to come forward. (Свидетелей просили выступить.)

— выступить, заявить о себе: Witnesses were asked to come forward. (Свидетелей просили выступить.) Come into — унаследовать, получить: She came into a large sum of money after her aunt died. (Она получила крупную сумму денег после смерти тети.)

— унаследовать, получить: She came into a large sum of money after her aunt died. (Она получила крупную сумму денег после смерти тети.) Come off — отделиться; удасться: The handle came off the cup. The plan came off perfectly. (Ручка отвалилась от чашки. План сработал идеально.)

— отделиться; удасться: The handle came off the cup. The plan came off perfectly. (Ручка отвалилась от чашки. План сработал идеально.) Come on — побуждение к действию; продолжаться: Come on, we'll be late! The rain came on just as we left. (Давай же, мы опоздаем! Дождь начался, как только мы ушли.)

— побуждение к действию; продолжаться: Come on, we'll be late! The rain came on just as we left. (Давай же, мы опоздаем! Дождь начался, как только мы ушли.) Come out — выйти; стать известным; выйти в свет (о книге): The truth finally came out. Her new book is coming out next month. (Правда наконец раскрылась. Ее новая книга выходит в следующем месяце.)

Обратите внимание на фразовые глаголы с "come", имеющие абстрактное значение:

Фразовый глагол Значение Пример Come about Произойти, случиться How did the accident come about? Come apart Разваливаться The relationship came apart after the betrayal. Come through Пережить трудности; прибыть She came through the operation successfully. Come to terms with Смириться, принять He is trying to come to terms with his loss. Come up with Придумать, предложить We need to come up with a new marketing strategy.

Некоторые фразовые глаголы с "come" имеют идиоматический характер и требуют запоминания как устойчивые выражения:

Come to light — стать известным, выясниться: New evidence has come to light. (Появились новые доказательства.)

— стать известным, выясниться: New evidence has come to light. (Появились новые доказательства.) Come to an end — закончиться: The meeting came to an end at 5 pm. (Собрание закончилось в 5 часов вечера.)

— закончиться: The meeting came to an end at 5 pm. (Собрание закончилось в 5 часов вечера.) Come to one's senses — образумиться: After the argument, he finally came to his senses. (После спора он наконец образумился.)

— образумиться: After the argument, he finally came to his senses. (После спора он наконец образумился.) Come under fire — подвергнуться критике: The government has come under fire for its economic policies. (Правительство подверглось критике за свою экономическую политику.)

— подвергнуться критике: The government has come under fire for its economic policies. (Правительство подверглось критике за свою экономическую политику.) Come full circle — вернуться к исходной точке: After traveling the world, she came full circle and settled in her hometown. (После путешествия по миру она вернулась к исходной точке и обосновалась в своем родном городе.)

Важно также обратить внимание на глаголы, которые могут выступать как разделяемые (когда дополнение стоит между глаголом и частицей) и неразделяемые:

Разделяемый : He came up with a great idea. / He came a great idea up with. (Второй вариант некорректен!)

: He came up with a great idea. / He came a great idea up with. (Второй вариант некорректен!) Неразделяемый: We came across an old friend. (We came an old friend across — неправильно!)

Для эффективного изучения фразовых глаголов с "come" рекомендуется практиковаться в контексте, создавая собственные предложения и используя их в реальных разговорных ситуациях. Это поможет не только запомнить значения, но и усвоить грамматические особенности каждого выражения.