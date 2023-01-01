Неправильный глагол come в английском: формы, употребление, нюансы
Глагол "come" — один из тех кирпичиков английского языка, без которых невозможно построить полноценную речь. Когда студенты встречают этот неправильный глагол впервые, многих пугает необходимость запоминать особые формы и многочисленные фразовые варианты. Однако именно освоение "come" открывает дверь к более естественному и беглому общению. Этот универсальный глагол движения не только помогает описать физическое перемещение, но и формирует десятки идиоматических выражений, без которых английская речь звучит неестественно. Давайте разберемся с его формами, спряжением и особенностями употребления — от базовых правил до тонкостей, которые отличают уверенного говорящего от новичка. 🚶♂️
Формы и спряжение глагола come: инфинитив, прошедшее, причастие
Глагол "come" входит в список базовых неправильных глаголов английского языка и имеет три основные формы, которые необходимо запомнить:
|Базовая форма (V1)
|Прошедшее время (V2)
|Причастие прошедшего времени (V3)
|come
|came
|come
Особенность глагола "come" заключается в том, что его первая и третья формы совпадают, что может вызывать путаницу у начинающих изучать язык. Эта характеристика роднит его с некоторыми другими неправильными глаголами, такими как "become" или "run".
Спряжение глагола "come" в различных временах имеет свои особенности:
- Present Simple: I/you/we/they come, he/she/it comes
- Past Simple: I/you/he/she/it/we/they came
- Present Perfect: I/you/we/they have come, he/she/it has come
- Past Perfect: I/you/he/she/it/we/they had come
- Future Simple: I/you/he/she/it/we/they will come
При изучении спряжения глагола "come" важно обратить внимание на его использование с предлогами, что часто меняет смысловой оттенок высказывания. Например, "come to" может означать "прибыть в определенное место" или "прийти к определенному решению", в зависимости от контекста.
Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории
Однажды на уроке с группой продвинутого уровня я провела эксперимент. Попросила студентов в течение пяти минут записать все возможные контексты употребления глагола "come", которые они знают. Результат удивил всех: даже самые сильные ученики вспомнили не более 8-10 вариантов. Когда же мы вместе составили полный список, включая фразовые глаголы и идиомы, получилось более 40 различных способов использования! Этот момент стал переломным для многих студентов. Они поняли, что знание базовых форм — это лишь верхушка айсберга. После этого занятия я заметила, как они стали более внимательно относиться к контексту и нюансам употребления даже самых простых глаголов.
Причастие настоящего времени (Participle I) от глагола "come" образуется стандартным способом — путем добавления окончания -ing: coming. Эта форма используется для образования времен группы Continuous и в функции определения или обстоятельства.
Например:
- The coming week will be very busy. (Наступающая неделя будет очень занятой.)
- He is coming to the party tonight. (Он придет на вечеринку сегодня вечером.)
Come в настоящем времени: особенности употребления
Глагол "come" в настоящем времени отличается разнообразием смысловых оттенков. Рассмотрим ключевые особенности его употребления, которые помогут избежать типичных ошибок. 🕒
В Present Simple глагол "come" часто используется в следующих случаях:
- Регулярные действия и расписания: He comes to work at 9 am every day. (Он приходит на работу в 9 утра каждый день.)
- Факты и общеизвестные истины: Good ideas often come when you least expect them. (Хорошие идеи часто приходят, когда их меньше всего ожидаешь.)
- Инструкции и руководства: First, you come to the crossroads and turn right. (Сначала вы подходите к перекрестку и поворачиваете направо.)
В Present Continuous форма "coming" указывает на:
- Действие, происходящее в момент речи: Look! The bus is coming. (Смотри! Автобус едет.)
- Запланированные действия в ближайшем будущем: She is coming to visit us this weekend. (Она приезжает навестить нас в эти выходные.)
- Развивающиеся тенденции: Voice assistants are coming into our everyday life. (Голосовые помощники входят в нашу повседневную жизнь.)
Важно отметить особенность глагола "come", связанную с направлением движения. В отличие от "go", глагол "come" обычно указывает на движение в направлении говорящего или слушающего:
|Come (движение к говорящему/слушающему)
|Go (движение от говорящего/слушающего)
|Are you coming to my party tomorrow?
|Are you going to the cinema tonight?
|Come here, please.
|Go there and wait for me.
|My parents are coming to visit me.
|I am going to visit my parents.
В Present Perfect глагол "come" используется, чтобы показать, что действие произошло в прошлом, но имеет связь с настоящим:
- The guests have come already. (Гости уже пришли. — Они сейчас здесь.)
- She has come a long way since she started her business. (Она прошла долгий путь с тех пор, как начала свой бизнес.)
Обратите внимание на выражение "to come true" (сбываться), которое часто встречается в настоящем времени:
- Dreams come true if you work hard enough. (Мечты сбываются, если ты достаточно усердно работаешь.)
- His prediction is coming true. (Его предсказание сбывается.)
Еще одна распространенная ошибка — неправильное использование временных предлогов с глаголом "come":
- Правильно: Spring comes after winter. (Весна приходит после зимы.)
- Неправильно: Spring comes since winter.
Использование прошедшей формы came в предложениях
Прошедшая форма "came" — ключевой элемент для построения высказываний о действиях, произошедших в прошлом. Рассмотрим основные ситуации употребления данной формы и нюансы, на которые стоит обратить внимание. ⏮️
В Past Simple форма "came" используется для обозначения:
- Однократного действия в прошлом: He came to London in 2010. (Он приехал в Лондон в 2010 году.)
- Последовательности действий в прошлом: She came home, took off her coat and called her mother. (Она пришла домой, сняла пальто и позвонила своей матери.)
- Привычных действий в прошлом (часто с наречиями always, usually, often): He always came early to classes. (Он всегда приходил на занятия рано.)
Важно помнить о правильном использовании временных маркеров с "came":
- Точное время: She came at 5 o'clock. (Она пришла в 5 часов.)
- Период в прошлом: They came during the summer. (Они приехали летом.)
- Указание на день: The parcel came yesterday. (Посылка пришла вчера.)
- Указание на год/дату: We came on May 5th. (Мы приехали 5 мая.)
При повествовании о прошлых событиях форма "came" часто используется в связке с другими глаголами в прошедшем времени:
The storm came suddenly when we were walking in the park. (Гроза началась внезапно, когда мы гуляли в парке.)
В косвенной речи также может использоваться форма "came" при соблюдении правил согласования времен:
- Прямая речь: He said, "I will come tomorrow." (Он сказал: "Я приду завтра".)
- Косвенная речь: He said that he would come the next day. (Он сказал, что придет на следующий день.)
Распространенные выражения с "came" в прошедшем времени:
- came across (случайно встретить, наткнуться): I came across an old photo album while cleaning the attic. (Я наткнулся на старый фотоальбом, когда убирал чердак.)
- came up with (придумать): She came up with a brilliant idea for the project. (Она придумала блестящую идею для проекта.)
- came to (прийти в сознание): He fainted but came to after a few minutes. (Он потерял сознание, но пришел в себя через несколько минут.)
- came about (произойти, возникнуть): How did the argument come about? (Как возник этот спор?)
Михаил Соколов, переводчик художественной литературы
Работая над переводом романа американского автора, я столкнулся с интересной задачей: текст изобиловал различными формами глагола "come", причем каждый случай имел свой уникальный контекст и оттенок. Изначально я машинально переводил все одинаково — "пришел", "прибыл". Но когда перечитал черновик, обнаружил, что перевод звучит монотонно и теряется богатство оригинала. Пришлось вернуться и кропотливо подобрать для каждого случая наиболее точный эквивалент: "нагрянул", "возник", "посетил", "явился", "наведался", "подоспел". Этот опыт показал мне, насколько глубоко можно проработать даже такой простой глагол как "come". С тех пор я всегда рекомендую студентам-лингвистам: никогда не думайте, что вы полностью освоили даже самый базовый глагол. В каждом контексте он может раскрыться по-новому.
Использование "came" в условных предложениях второго типа также заслуживает внимания:
If he came to the party, we would have a great time. (Если бы он пришел на вечеринку, мы бы отлично провели время.)
Фразовые глаголы с come и их значения в английском
Фразовые глаголы с "come" — неисчерпаемый источник для обогащения словарного запаса и придания речи естественности. Они передают множество значений, которые невозможно выразить одним словом, и широко используются как в повседневной речи, так и в формальных контекстах. 🔄
Рассмотрим наиболее употребительные фразовые глаголы с "come" по тематическим группам:
- Come across — случайно встретить, наткнуться: I came across an interesting article while browsing the internet. (Я наткнулся на интересную статью, просматривая интернет.)
- Come along — прогрессировать; присоединиться: The project is coming along nicely. Why don't you come along to the party? (Проект хорошо продвигается. Почему бы тебе не присоединиться к вечеринке?)
- Come back — вернуться: She came back from vacation yesterday. (Она вернулась из отпуска вчера.)
- Come down — спуститься; снизиться (о ценах): Come down from the roof, it's dangerous! The prices have finally come down. (Спустись с крыши, это опасно! Цены наконец снизились.)
- Come down with — заболеть: He has come down with the flu. (Он заболел гриппом.)
Продолжим список важных фразовых глаголов с "come":
- Come forward — выступить, заявить о себе: Witnesses were asked to come forward. (Свидетелей просили выступить.)
- Come into — унаследовать, получить: She came into a large sum of money after her aunt died. (Она получила крупную сумму денег после смерти тети.)
- Come off — отделиться; удасться: The handle came off the cup. The plan came off perfectly. (Ручка отвалилась от чашки. План сработал идеально.)
- Come on — побуждение к действию; продолжаться: Come on, we'll be late! The rain came on just as we left. (Давай же, мы опоздаем! Дождь начался, как только мы ушли.)
- Come out — выйти; стать известным; выйти в свет (о книге): The truth finally came out. Her new book is coming out next month. (Правда наконец раскрылась. Ее новая книга выходит в следующем месяце.)
Обратите внимание на фразовые глаголы с "come", имеющие абстрактное значение:
|Фразовый глагол
|Значение
|Пример
|Come about
|Произойти, случиться
|How did the accident come about?
|Come apart
|Разваливаться
|The relationship came apart after the betrayal.
|Come through
|Пережить трудности; прибыть
|She came through the operation successfully.
|Come to terms with
|Смириться, принять
|He is trying to come to terms with his loss.
|Come up with
|Придумать, предложить
|We need to come up with a new marketing strategy.
Некоторые фразовые глаголы с "come" имеют идиоматический характер и требуют запоминания как устойчивые выражения:
- Come to light — стать известным, выясниться: New evidence has come to light. (Появились новые доказательства.)
- Come to an end — закончиться: The meeting came to an end at 5 pm. (Собрание закончилось в 5 часов вечера.)
- Come to one's senses — образумиться: After the argument, he finally came to his senses. (После спора он наконец образумился.)
- Come under fire — подвергнуться критике: The government has come under fire for its economic policies. (Правительство подверглось критике за свою экономическую политику.)
- Come full circle — вернуться к исходной точке: After traveling the world, she came full circle and settled in her hometown. (После путешествия по миру она вернулась к исходной точке и обосновалась в своем родном городе.)
Важно также обратить внимание на глаголы, которые могут выступать как разделяемые (когда дополнение стоит между глаголом и частицей) и неразделяемые:
- Разделяемый: He came up with a great idea. / He came a great idea up with. (Второй вариант некорректен!)
- Неразделяемый: We came across an old friend. (We came an old friend across — неправильно!)
Для эффективного изучения фразовых глаголов с "come" рекомендуется практиковаться в контексте, создавая собственные предложения и используя их в реальных разговорных ситуациях. Это поможет не только запомнить значения, но и усвоить грамматические особенности каждого выражения.
Неправильный глагол "come" — один из фундаментальных элементов английской речи, без которого невозможно построить естественное общение. Освоив его формы, особенности употребления в различных временах и многочисленные фразовые вариации, вы сделаете огромный шаг вперед в изучении языка. Помните, что истинное мастерство приходит только с практикой — используйте глагол "come" в разнообразных контекстах, экспериментируйте с фразовыми глаголами и внимательно слушайте, как его применяют носители языка. Это позволит вам не просто механически запоминать правила, но и чувствовать тонкости употребления, делая вашу речь более естественной и выразительной.