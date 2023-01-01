She и her: как правильно использовать местоимения в английском#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, работающие с русскоязычными учащимися
Люди, желающие улучшить свою грамматику и речь в английском языке
Запутались в she и her? Неудивительно! Для многих русскоговорящих студентов это настоящая головоломка, ведь в русском языке нет такого четкого разделения местоимений по функциям в предложении. Одно и то же слово "она" может выполнять разные роли, тогда как в английском необходимо выбирать между she и her в зависимости от контекста. Неправильный выбор может полностью исказить смысл сказанного. Давайте разберемся, когда использовать каждое из этих местоимений, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно! 🔍
Местоимения she и her в английской грамматике
В английском языке местоимения строго разделены по их функциям в предложении. Местоимения she и her относятся к женскому роду единственного числа, но используются в разных грамматических ситуациях.
She — это личное местоимение, которое всегда выступает в роли подлежащего. Оно указывает на лицо, выполняющее действие, и отвечает на вопрос "кто?"
Her — имеет две основные функции:
- Объектное местоимение — используется, когда женщина является объектом действия (отвечает на вопросы "кого?", "кому?").
- Притяжательное местоимение — показывает принадлежность (отвечает на вопрос "чей?").
|Тип местоимения
|Форма
|Функция в предложении
|Пример
|Личное (подлежащее)
|she
|Выполняет действие
|She reads books.
|Объектное
|her
|Получает действие
|I saw her yesterday.
|Притяжательное
|her
|Показывает принадлежность
|This is her book.
В грамматической системе английского языка эти местоимения являются частью более широкой системы, которая включает также соответствующие местоимения для других лиц и чисел (I-me, he-him, they-them и т.д.).
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Однажды на моем первом уроке с группой взрослых студентов я попросила каждого рассказать о своем друге. Ирина, бухгалтер с 20-летним стажем, начала рассказ о своей подруге: "Her works in bank. Her very smart." Я мягко поправила: "She works in a bank. She is very smart." Ирина удивилась: "А какая разница? Ведь оба слова переводятся как 'она'!"
Этот момент стал отличной отправной точкой для объяснения разницы между she и her. Я нарисовала на доске схему, показывающую, что в английском предложении подлежащее и дополнение имеют разные формы. Через неделю Ирина гордо продемонстрировала прогресс: "She gave me her phone number because she wants me to call her." Это был настоящий прорыв! 📱
Основные правила использования she и her с примерами
Давайте рассмотрим основные правила, которые помогут вам безошибочно использовать she и her в речи.
Правило 1: She всегда используется как подлежащее.
- She works as a doctor. — Она работает врачом.
- She lives in Moscow. — Она живет в Москве.
- She doesn't like coffee. — Она не любит кофе.
Правило 2: Her используется как объект действия (дополнение).
- I met her yesterday. — Я встретил её вчера.
- They told her about the party. — Они рассказали ей о вечеринке.
- We gave her a present. — Мы подарили ей подарок.
Правило 3: Her также используется для обозначения принадлежности.
- This is her book. — Это её книга.
- I like her style. — Мне нравится её стиль.
- Her parents are doctors. — Её родители — врачи.
Правило 4: После связки to be используется she, а не her.
- It is she who called. — Именно она позвонила. (Формально правильно)
- It's her. — Это она. (Разговорный вариант, широко используется)
Важно понимать, что выбор между she и her определяется не порядком слов в предложении, а грамматической функцией слова. Где бы ни стояло подлежащее — в начале, середине или в конце предложения — оно всегда выражается формой she.
Разница между she и her в предложениях
Ключевое различие между she и her заключается в их грамматической роли в предложении. Давайте проанализируем несколько предложений, чтобы увидеть эту разницу наглядно.
|Предложение с she
|Предложение с her
|Комментарий
|She helped me.
|I helped her.
|В первом предложении она (she) выполняет действие. Во втором — получает действие (her).
|She has a dog.
|This is her dog.
|В первом предложении she — подлежащее. Во втором her показывает принадлежность.
|She called him.
|He called her.
|Смена ролей: кто звонит, тот подлежащее (she/he), кому звонят — объект (him/her).
|She is taller than I am.
|I am taller than her.
|В формальном английском после than следует использовать подлежащую форму, но в разговорной речи допустима объектная форма.
Иногда разница между she и her может полностью изменить смысл предложения:
- She likes Mary. — Она любит Мэри. (Подлежащее — она, объект — Мэри)
- Mary likes her. — Мэри любит её. (Подлежащее — Мэри, объект — её)
Обратите внимание на следующие конструкции, где особенно важно правильно выбрать местоимение:
- Сравнения: She is smarter than I am. (формально) / She is smarter than me. (неформально)
- Инфинитивные обороты: I want her to come. (her выступает субъектом для инфинитива to come)
- Герундий: I appreciate her coming. (her выступает субъектом герундия coming)
Типичные ошибки русскоговорящих при использовании she и her
Русскоговорящие студенты сталкиваются с определенными трудностями при использовании she и her из-за различий в грамматических системах двух языков. Вот наиболее распространенные ошибки:
Ошибка 1: Использование her в качестве подлежащего
- ❌ Her works in a hospital.
- ✅ She works in a hospital.
Ошибка 2: Использование she в качестве объекта
- ❌ I saw she yesterday.
- ✅ I saw her yesterday.
Ошибка 3: Неправильное использование her's (не существует)
- ❌ This book is her's.
- ✅ This book is hers. (Используйте притяжательное местоимение hers)
Ошибка 4: Путаница в сложных конструкциях
- ❌ Me and her went shopping. (Двойная ошибка: me вместо I и her вместо she)
- ✅ She and I went shopping.
Ошибка 5: Неправильное использование в конструкциях с than
- ❌ She is taller than her. (Неправильно, если имеется в виду "она выше, чем она сама")
- ✅ She is taller than she is. (Когда сравнивается один и тот же человек)
Михаил Орлов, методист по английскому языку
Работая со студентами из России, я заметил интересную закономерность в ошибках с местоимениями she и her. Группа инженеров из крупной технической компании проходила интенсивный курс делового английского. Они отлично справлялись со сложной технической терминологией, но постоянно путались в базовых местоимениях.
Чтобы решить эту проблему, я разработал игру "Местоименный теннис". Студенты становились в круг, и я бросал мяч, называя ситуацию: "Катя идет в магазин". Поймавший мяч должен был составить предложение, правильно используя she или her: "She goes to the shop." Затем этот студент придумывал новую ситуацию и бросал мяч дальше.
Через пару недель таких 5-минутных разминок в начале каждого занятия количество ошибок снизилось на 70%! Физическое действие и игровой формат помогли закрепить правила на уровне автоматизма. 🎾
Как легко запомнить правила применения she и her в речи
Существует несколько эффективных стратегий для запоминания и правильного применения местоимений she и her. Выберите те, которые подходят именно вам! 🧠
Метод 1: Визуальные ассоциации
- SHE = Subj-HE-ct (подлежащее, аналогия с he)
- HER = H-объЕкт-R (объект действия)
Метод 2: Анализ предложения по вопросам
- Задайте вопрос: "Кто выполняет действие?" — ответ будет she
- Задайте вопрос: "На кого направлено действие?" или "Чей?" — ответ будет her
Метод 3: Замена на мужские местоимения Если вы лучше понимаете правила использования he/him, попробуйте мысленно заменить женский персонаж на мужской:
- She works → He works
- I saw her → I saw him
Метод 4: Практические упражнения
- Регулярно составляйте предложения с she и her на повседневные темы
- Читайте тексты вслух, обращая внимание на использование этих местоимений
- Запишите свою речь и проанализируйте ошибки
Метод 5: Мнемонические приемы
- "SHE активна, HER пассивна" — подлежащее (she) активно производит действие, объект (her) пассивно принимает действие
- "SHE на сцене, HER в зрительном зале" — подлежащее (she) в центре внимания, объект (her) наблюдает со стороны
Для закрепления материала рекомендую выполнять следующие регулярные практики:
- Заведите дневник на английском языке, где вы будете описывать действия какой-либо женщины (подруги, коллеги, знаменитости)
- Практикуйте устную речь, рассказывая о третьих лицах женского пола
- Используйте онлайн-тренажеры для отработки местоимений
- Смотрите англоязычные фильмы и сериалы с субтитрами, обращая внимание на использование she/her
Помните, что овладение правильным использованием she и her — это не просто вопрос грамматической точности, но и важный шаг к естественному, аутентичному английскому. С практикой выбор между этими местоимениями станет автоматическим и интуитивным. 💪
Местоимения she и her кажутся простыми, но их правильное использование — признак хорошего владения английским языком. Ключ к успеху прост: she всегда выполняет действие, her его принимает или показывает принадлежность. Регулярная практика этих правил в речи и письме быстро сформирует правильный автоматизм. Вскоре вы заметите, как ваша речь становится более точной и естественной, а ошибки в использовании местоимений останутся в прошлом. Помните: грамматические мелочи создают общее впечатление о вашем уровне владения языком!