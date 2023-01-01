She и her: как правильно использовать местоимения в английском

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка, работающие с русскоязычными учащимися

  • Люди, желающие улучшить свою грамматику и речь в английском языке

    Запутались в she и her? Неудивительно! Для многих русскоговорящих студентов это настоящая головоломка, ведь в русском языке нет такого четкого разделения местоимений по функциям в предложении. Одно и то же слово "она" может выполнять разные роли, тогда как в английском необходимо выбирать между she и her в зависимости от контекста. Неправильный выбор может полностью исказить смысл сказанного. Давайте разберемся, когда использовать каждое из этих местоимений, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно! 🔍

Местоимения she и her в английской грамматике

В английском языке местоимения строго разделены по их функциям в предложении. Местоимения she и her относятся к женскому роду единственного числа, но используются в разных грамматических ситуациях.

She — это личное местоимение, которое всегда выступает в роли подлежащего. Оно указывает на лицо, выполняющее действие, и отвечает на вопрос "кто?"

Her — имеет две основные функции:

  • Объектное местоимение — используется, когда женщина является объектом действия (отвечает на вопросы "кого?", "кому?").
  • Притяжательное местоимение — показывает принадлежность (отвечает на вопрос "чей?").
Тип местоимения Форма Функция в предложении Пример
Личное (подлежащее) she Выполняет действие She reads books.
Объектное her Получает действие I saw her yesterday.
Притяжательное her Показывает принадлежность This is her book.

В грамматической системе английского языка эти местоимения являются частью более широкой системы, которая включает также соответствующие местоимения для других лиц и чисел (I-me, he-him, they-them и т.д.).

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Однажды на моем первом уроке с группой взрослых студентов я попросила каждого рассказать о своем друге. Ирина, бухгалтер с 20-летним стажем, начала рассказ о своей подруге: "Her works in bank. Her very smart." Я мягко поправила: "She works in a bank. She is very smart." Ирина удивилась: "А какая разница? Ведь оба слова переводятся как 'она'!"

Этот момент стал отличной отправной точкой для объяснения разницы между she и her. Я нарисовала на доске схему, показывающую, что в английском предложении подлежащее и дополнение имеют разные формы. Через неделю Ирина гордо продемонстрировала прогресс: "She gave me her phone number because she wants me to call her." Это был настоящий прорыв! 📱

Основные правила использования she и her с примерами

Давайте рассмотрим основные правила, которые помогут вам безошибочно использовать she и her в речи.

Правило 1: She всегда используется как подлежащее.

  • She works as a doctor. — Она работает врачом.
  • She lives in Moscow. — Она живет в Москве.
  • She doesn't like coffee. — Она не любит кофе.

Правило 2: Her используется как объект действия (дополнение).

  • I met her yesterday. — Я встретил её вчера.
  • They told her about the party. — Они рассказали ей о вечеринке.
  • We gave her a present. — Мы подарили ей подарок.

Правило 3: Her также используется для обозначения принадлежности.

  • This is her book. — Это её книга.
  • I like her style. — Мне нравится её стиль.
  • Her parents are doctors. — Её родители — врачи.

Правило 4: После связки to be используется she, а не her.

  • It is she who called. — Именно она позвонила. (Формально правильно)
  • It's her. — Это она. (Разговорный вариант, широко используется)

Важно понимать, что выбор между she и her определяется не порядком слов в предложении, а грамматической функцией слова. Где бы ни стояло подлежащее — в начале, середине или в конце предложения — оно всегда выражается формой she.

Разница между she и her в предложениях

Ключевое различие между she и her заключается в их грамматической роли в предложении. Давайте проанализируем несколько предложений, чтобы увидеть эту разницу наглядно.

Предложение с she Предложение с her Комментарий
She helped me. I helped her. В первом предложении она (she) выполняет действие. Во втором — получает действие (her).
She has a dog. This is her dog. В первом предложении she — подлежащее. Во втором her показывает принадлежность.
She called him. He called her. Смена ролей: кто звонит, тот подлежащее (she/he), кому звонят — объект (him/her).
She is taller than I am. I am taller than her. В формальном английском после than следует использовать подлежащую форму, но в разговорной речи допустима объектная форма.

Иногда разница между she и her может полностью изменить смысл предложения:

  • She likes Mary. — Она любит Мэри. (Подлежащее — она, объект — Мэри)
  • Mary likes her. — Мэри любит её. (Подлежащее — Мэри, объект — её)

Обратите внимание на следующие конструкции, где особенно важно правильно выбрать местоимение:

  • Сравнения: She is smarter than I am. (формально) / She is smarter than me. (неформально)
  • Инфинитивные обороты: I want her to come. (her выступает субъектом для инфинитива to come)
  • Герундий: I appreciate her coming. (her выступает субъектом герундия coming)

Типичные ошибки русскоговорящих при использовании she и her

Русскоговорящие студенты сталкиваются с определенными трудностями при использовании she и her из-за различий в грамматических системах двух языков. Вот наиболее распространенные ошибки:

Ошибка 1: Использование her в качестве подлежащего

  • ❌ Her works in a hospital.
  • ✅ She works in a hospital.

Ошибка 2: Использование she в качестве объекта

  • ❌ I saw she yesterday.
  • ✅ I saw her yesterday.

Ошибка 3: Неправильное использование her's (не существует)

  • ❌ This book is her's.
  • ✅ This book is hers. (Используйте притяжательное местоимение hers)

Ошибка 4: Путаница в сложных конструкциях

  • ❌ Me and her went shopping. (Двойная ошибка: me вместо I и her вместо she)
  • ✅ She and I went shopping.

Ошибка 5: Неправильное использование в конструкциях с than

  • ❌ She is taller than her. (Неправильно, если имеется в виду "она выше, чем она сама")
  • ✅ She is taller than she is. (Когда сравнивается один и тот же человек)

Михаил Орлов, методист по английскому языку

Работая со студентами из России, я заметил интересную закономерность в ошибках с местоимениями she и her. Группа инженеров из крупной технической компании проходила интенсивный курс делового английского. Они отлично справлялись со сложной технической терминологией, но постоянно путались в базовых местоимениях.

Чтобы решить эту проблему, я разработал игру "Местоименный теннис". Студенты становились в круг, и я бросал мяч, называя ситуацию: "Катя идет в магазин". Поймавший мяч должен был составить предложение, правильно используя she или her: "She goes to the shop." Затем этот студент придумывал новую ситуацию и бросал мяч дальше.

Через пару недель таких 5-минутных разминок в начале каждого занятия количество ошибок снизилось на 70%! Физическое действие и игровой формат помогли закрепить правила на уровне автоматизма. 🎾

Как легко запомнить правила применения she и her в речи

Существует несколько эффективных стратегий для запоминания и правильного применения местоимений she и her. Выберите те, которые подходят именно вам! 🧠

Метод 1: Визуальные ассоциации

  • SHE = Subj-HE-ct (подлежащее, аналогия с he)
  • HER = H-объЕкт-R (объект действия)

Метод 2: Анализ предложения по вопросам

  • Задайте вопрос: "Кто выполняет действие?" — ответ будет she
  • Задайте вопрос: "На кого направлено действие?" или "Чей?" — ответ будет her

Метод 3: Замена на мужские местоимения Если вы лучше понимаете правила использования he/him, попробуйте мысленно заменить женский персонаж на мужской:

  • She works → He works
  • I saw her → I saw him

Метод 4: Практические упражнения

  • Регулярно составляйте предложения с she и her на повседневные темы
  • Читайте тексты вслух, обращая внимание на использование этих местоимений
  • Запишите свою речь и проанализируйте ошибки

Метод 5: Мнемонические приемы

  • "SHE активна, HER пассивна" — подлежащее (she) активно производит действие, объект (her) пассивно принимает действие
  • "SHE на сцене, HER в зрительном зале" — подлежащее (she) в центре внимания, объект (her) наблюдает со стороны

Для закрепления материала рекомендую выполнять следующие регулярные практики:

  • Заведите дневник на английском языке, где вы будете описывать действия какой-либо женщины (подруги, коллеги, знаменитости)
  • Практикуйте устную речь, рассказывая о третьих лицах женского пола
  • Используйте онлайн-тренажеры для отработки местоимений
  • Смотрите англоязычные фильмы и сериалы с субтитрами, обращая внимание на использование she/her

Помните, что овладение правильным использованием she и her — это не просто вопрос грамматической точности, но и важный шаг к естественному, аутентичному английскому. С практикой выбор между этими местоимениями станет автоматическим и интуитивным. 💪

Местоимения she и her кажутся простыми, но их правильное использование — признак хорошего владения английским языком. Ключ к успеху прост: she всегда выполняет действие, her его принимает или показывает принадлежность. Регулярная практика этих правил в речи и письме быстро сформирует правильный автоматизм. Вскоре вы заметите, как ваша речь становится более точной и естественной, а ошибки в использовании местоимений останутся в прошлом. Помните: грамматические мелочи создают общее впечатление о вашем уровне владения языком!

